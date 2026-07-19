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Кметът на Ню Йорк обсъжда арест на Нетаняху

Кметът на Ню Йорк обсъжда арест на Нетаняху

19 Юли, 2026 06:04, обновена 19 Юли, 2026 06:08 1 628 13

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  • сащ

Зоран Мамдани нареди на полицията и правния департамент да проучат казуса с МНС.

Кметът на Ню Йорк обсъжда арест на Нетаняху - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият кмет на град Ню Йорк, демократическият социалист Зоран Мамдани, разпали безпрецедентен международен скандал, след като потвърди намерението си да разпореди на полицията да арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той стъпи на територията на мегаполиса.

Казусът стана изключително належащ, тъй като Нетаняху планира официално посещение в САЩ през септември за участие в Общото събрание на ООН. Мамдани, който пое поста в началото на 2026 г. като първия кмет мюсюлманин на Ню Йорк, обяви в ефира на ABC News, че градът трябва да докаже на практика уважението си към международното хуманитарно право и официалните заповеди за задържане на Международния наказателен съд (МНС).

Какви са правните и политически реалности пред ареста?

  • Заповедта на МНС: През ноември Международният наказателен съд издаде официални заповеди за арест срещу Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в извършване на военни престъпления и използване на глада като метод за водене на война в Газа.
  • Казусът с дипломатическия имунитет: Международни експерти по право бързо контрираха изявленията на Мамдани, подчертавайки, че подобно задържане е практически невъзможно. САЩ не са страна по Римския статут и не признават юрисдикцията на МНС, а Нетаняху притежава пълен дипломатически имунитет като действащ държавен глава. Федералното законодателство има върховенство над местните общински разпоредби.
  • Вътрешен саботаж в САЩ: Бившият кмет Ерик Адамс умишлено се срещна с Нетаняху преди края на мандата си, като го призова иронично да присъства на встъпването в длъжност на Мамдани. Адамс заяви пред медиите, че нито един нюйоркски полицай няма да изпълни „радикалната и незаконна заповед“ на новия кмет. Самият Нетаняху отговори на заплахите с видео интервю за The New York Times, заявявайки: „Да, аз ще дойда в Ню Йорк“.

Въпреки правните пречки, Мамдани остава непреклонен, че неговата администрация е в активни разговори с Правния департамент на града, за да проучи всяка възможна законова вратичка за привеждане на международната заповед в изпълнение.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мандани е пич!

    21 6 Отговор
    Ще се изкефя да тикнат Хитлеряху зад решетките поне за ден. Да се подготви за Израелския затвор.

    Коментиран от #8, #11

    06:32 19.07.2026

  • 2 А кметът...

    14 2 Отговор
    ...,на Украинският ,,Ню-Йорк",ще издаде ли аналогична заповед...?!

    06:37 19.07.2026

  • 3 Защо да го арестуват

    22 3 Отговор
    Направо да го тепат, убиец кръвожаден!
    Всяко начинание си има край.
    И Зеленски реши, че е орел, а се оказа, че е охльов!

    06:37 19.07.2026

  • 4 Евгени

    7 6 Отговор
    Ислямът не е религия. Някои го наричат "политическа доктрина", но това е твърде висока квалификация. Ислямът е една налудничава смесица от див примитивизъм, средновековен деспотизъм, религиозен фанатизъм и антихуманизъм. Ислямът трябва да бъде забранен така, както е забранена нацистката идеология. Естествено там, където се е събрала сбирщина от довлекли се отвсякъде мигранти /разбирай навлеци /, ще се намери някой достатъчно луд, да натрапва дивашкия ислям.

    Коментиран от #5, #6

    07:01 19.07.2026

  • 5 Новичок

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени":

    Не си прав Евгений.

    07:09 19.07.2026

  • 6 Пешо

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Евгени":

    Говориш като моше.

    07:16 19.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    И В БИБЛИЯТА И В КОРАНА
    Е ПИСАНО ЧЕ ЗНАМЕТО НА ПРОРОКА ИСА ИБН МАРИАМ - ИСУС СИНА НА МАРИЯ
    .....
    ЩЕ СЕ ВЕЕ НАД РУИНИТЕ НА ДВОРЕЦИТЕ НА САТАНАТА .. И ЩЕ БЪДЕ ЦАРСТВОТО ГОСПОДНЕ:)

    07:19 19.07.2026

  • 8 Пак станахме за смях

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мандани е пич!":

    Унущожихме си държавата, то пък се оказа, че социализмът бил демократичен.

    07:19 19.07.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    след като има международна заповед за арест какъв е проблема?

    07:35 19.07.2026

  • 10 Поручик Ржевски

    3 1 Отговор
    А защо просто не го застрелят? Шестопръстия.

    Коментиран от #12

    07:38 19.07.2026

  • 11 този кмет

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мандани е пич!":

    случайно да не падне от 66 етаж..докато лети отсреща ще му маха с ръка Натаняху...Какво сте хванали да браните палестинци...Погледнете ЕС..същите братя мюслимани превзеха улиците на Европа..за Лондон да не говорим..250 000 момичета бли изнасилени от 2000г...до сега..и бившия и настоящите власти прикриваха тези престъпления...Що не четете история..малко ли кланета направиха за христьянско население тези правоверни..толкова сте тъпи..САМИ СЛАГАТЕ ВЪЖЕ НА ВРАТА СИ... а после ще викате ПОМОЩ..

    07:42 19.07.2026

  • 12 ти какво

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Поручик Ржевски":

    чакаш действай..или искаш някой ей така да отиде и да убие..така правят соросоидни нпо агенти..искат война в укройна до последния укроинец..а ако му кажеш отивай и се бий за укройна..ще ти извади епикризи..как той бил болен от 100 болести...и първата амнезия..

    07:45 19.07.2026

  • 13 пръц

    0 0 Отговор
    Току виж някой възмутен гражданин с кипа на тиквата го гръмнал.

    07:50 19.07.2026