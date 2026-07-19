Кметът на Ню Йорк обсъжда арест на Нетаняху

Новият кмет на град Ню Йорк, демократическият социалист Зоран Мамдани, разпали безпрецедентен международен скандал, след като потвърди намерението си да разпореди на полицията да арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той стъпи на територията на мегаполиса.
Казусът стана изключително належащ, тъй като Нетаняху планира официално посещение в САЩ през септември за участие в Общото събрание на ООН. Мамдани, който пое поста в началото на 2026 г. като първия кмет мюсюлманин на Ню Йорк, обяви в ефира на ABC News, че градът трябва да докаже на практика уважението си към международното хуманитарно право и официалните заповеди за задържане на Международния наказателен съд (МНС).
Какви са правните и политически реалности пред ареста?
- Заповедта на МНС: През ноември Международният наказателен съд издаде официални заповеди за арест срещу Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в извършване на военни престъпления и използване на глада като метод за водене на война в Газа.
- Казусът с дипломатическия имунитет: Международни експерти по право бързо контрираха изявленията на Мамдани, подчертавайки, че подобно задържане е практически невъзможно. САЩ не са страна по Римския статут и не признават юрисдикцията на МНС, а Нетаняху притежава пълен дипломатически имунитет като действащ държавен глава. Федералното законодателство има върховенство над местните общински разпоредби.
- Вътрешен саботаж в САЩ: Бившият кмет Ерик Адамс умишлено се срещна с Нетаняху преди края на мандата си, като го призова иронично да присъства на встъпването в длъжност на Мамдани. Адамс заяви пред медиите, че нито един нюйоркски полицай няма да изпълни „радикалната и незаконна заповед“ на новия кмет. Самият Нетаняху отговори на заплахите с видео интервю за The New York Times, заявявайки: „Да, аз ще дойда в Ню Йорк“.
Въпреки правните пречки, Мамдани остава непреклонен, че неговата администрация е в активни разговори с Правния департамент на града, за да проучи всяка възможна законова вратичка за привеждане на международната заповед в изпълнение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мандани е пич!
Коментиран от #8, #11
06:32 19.07.2026
2 А кметът...
06:37 19.07.2026
3 Защо да го арестуват
Всяко начинание си има край.
И Зеленски реши, че е орел, а се оказа, че е охльов!
06:37 19.07.2026
4 Евгени
Коментиран от #5, #6
07:01 19.07.2026
5 Новичок
До коментар #4 от "Евгени":Не си прав Евгений.
07:09 19.07.2026
6 Пешо
До коментар #4 от "Евгени":Говориш като моше.
07:16 19.07.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ПИСАНО ЧЕ ЗНАМЕТО НА ПРОРОКА ИСА ИБН МАРИАМ - ИСУС СИНА НА МАРИЯ
.....
ЩЕ СЕ ВЕЕ НАД РУИНИТЕ НА ДВОРЕЦИТЕ НА САТАНАТА .. И ЩЕ БЪДЕ ЦАРСТВОТО ГОСПОДНЕ:)
07:19 19.07.2026
8 Пак станахме за смях
До коментар #1 от "Мандани е пич!":Унущожихме си държавата, то пък се оказа, че социализмът бил демократичен.
07:19 19.07.2026
9 Ний ша Ва упрайм
07:35 19.07.2026
10 Поручик Ржевски
Коментиран от #12
07:38 19.07.2026
11 този кмет
До коментар #1 от "Мандани е пич!":случайно да не падне от 66 етаж..докато лети отсреща ще му маха с ръка Натаняху...Какво сте хванали да браните палестинци...Погледнете ЕС..същите братя мюслимани превзеха улиците на Европа..за Лондон да не говорим..250 000 момичета бли изнасилени от 2000г...до сега..и бившия и настоящите власти прикриваха тези престъпления...Що не четете история..малко ли кланета направиха за христьянско население тези правоверни..толкова сте тъпи..САМИ СЛАГАТЕ ВЪЖЕ НА ВРАТА СИ... а после ще викате ПОМОЩ..
07:42 19.07.2026
12 ти какво
До коментар #10 от "Поручик Ржевски":чакаш действай..или искаш някой ей така да отиде и да убие..така правят соросоидни нпо агенти..искат война в укройна до последния укроинец..а ако му кажеш отивай и се бий за укройна..ще ти извади епикризи..как той бил болен от 100 болести...и първата амнезия..
07:45 19.07.2026
13 пръц
07:50 19.07.2026