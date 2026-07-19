Кметът на Ню Йорк обсъжда арест на Нетаняху

Новият кмет на град Ню Йорк, демократическият социалист Зоран Мамдани, разпали безпрецедентен международен скандал, след като потвърди намерението си да разпореди на полицията да арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той стъпи на територията на мегаполиса.

Казусът стана изключително належащ, тъй като Нетаняху планира официално посещение в САЩ през септември за участие в Общото събрание на ООН. Мамдани, който пое поста в началото на 2026 г. като първия кмет мюсюлманин на Ню Йорк, обяви в ефира на ABC News, че градът трябва да докаже на практика уважението си към международното хуманитарно право и официалните заповеди за задържане на Международния наказателен съд (МНС).

Какви са правните и политически реалности пред ареста?

Заповедта на МНС: През ноември Международният наказателен съд издаде официални заповеди за арест срещу Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в извършване на военни престъпления и използване на глада като метод за водене на война в Газа.

През ноември Международният наказателен съд издаде официални заповеди за арест срещу Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант по обвинения в извършване на военни престъпления и използване на глада като метод за водене на война в Газа. Казусът с дипломатическия имунитет: Международни експерти по право бързо контрираха изявленията на Мамдани, подчертавайки, че подобно задържане е практически невъзможно. САЩ не са страна по Римския статут и не признават юрисдикцията на МНС, а Нетаняху притежава пълен дипломатически имунитет като действащ държавен глава. Федералното законодателство има върховенство над местните общински разпоредби.

Международни експерти по право бързо контрираха изявленията на Мамдани, подчертавайки, че подобно задържане е практически невъзможно. САЩ не са страна по Римския статут и не признават юрисдикцията на МНС, а Нетаняху притежава пълен дипломатически имунитет като действащ държавен глава. Федералното законодателство има върховенство над местните общински разпоредби. Вътрешен саботаж в САЩ: Бившият кмет Ерик Адамс умишлено се срещна с Нетаняху преди края на мандата си, като го призова иронично да присъства на встъпването в длъжност на Мамдани. Адамс заяви пред медиите, че нито един нюйоркски полицай няма да изпълни „радикалната и незаконна заповед“ на новия кмет. Самият Нетаняху отговори на заплахите с видео интервю за The New York Times, заявявайки: „Да, аз ще дойда в Ню Йорк“.

Въпреки правните пречки, Мамдани остава непреклонен, че неговата администрация е в активни разговори с Правния департамент на града, за да проучи всяка възможна законова вратичка за привеждане на международната заповед в изпълнение.