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51-годишен сърбин взе за заложници трите си деца в Дортмунд

51-годишен сърбин взе за заложници трите си деца в Дортмунд

3 Юни, 2026 07:17 584 3

  • заложници-
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  • германия

Мъжът, взел за заложници трите си деца в Германия, се предаде на властите

51-годишен сърбин взе за заложници трите си деца в Дортмунд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж се барикадирал в апартамент в квартал Хьохстен на германския град Дортмунд и взе за заложници трите си деца, след като рани полицейски служител, съобщават ДПА и „Билд“. Нападателят е 51-годишен сръбски гражданин, пише "Билд". Мотивите му са неизвестни на този етап, предаде БТА.

Преди това същият мъж е вилнял в ресторант, използвайки палка, заплашвал е минувачи и е напръскал хора с лютив спрей, след което е избягал с автомобил.

Когато полицаите пристигнали по сигнал на жена в жилищна сграда с търговски помещения в квартал Хьохстен, мъжът излязъл от сградата и открил огън по един от служителите, вероятно с малокалибрен пистолет. „Куршумът е попаднал в защитната жилетка на един от полицаите. По предварителни данни служителят е получил леки наранявания“, съобщил говорител на полицията.

След стрелбата нападателят се върнал в сградата, където според информацията държи като заложници трите си деца.

На мястото бяха изпратени голям брой полицейски служители. В района пристигнал и екип от преговарящи към специалните части, които след няколко часа на среднощни преговори успяха да убедят мъжа да се предаде и да освободи децата. Те са невредими.


Германия
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    му е дошла лютата сръбска ракия...

    07:24 03.06.2026

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    Сръбски...ром!

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