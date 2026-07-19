Четирима убити при израелски удари в Южен Ливан

Напрежението по границата между Израел и Ливан остава критично висока точка, след като нови въздушни удари и артилерийски обстрел на израелската армия отнеха живота на четирима души в южната част на Ливан.

Информацията за цивилните и бойните жертви беше потвърдена от ливанските здравни власти и местни медии. Както отбелязва Anadolu Ajansı, ливанското министерство на здравеопазването отчете, че общият брой на загиналите в страната от началото на ескалацията на 2 март вече е достигнал 4328 души, а ранените надхвърлят 12 200.

Израелските отбранителни сили (IDF) аргументираха последните си действия с оперативна необходимост за „елиминиране на непосредствена заплаха“. В официално изявление на армията, разпространено от Reuters, се посочва, че военновъздушните сили са атакували клетка на Хизбула в района на Тебнит в Южен Ливан. Ударът е нанесен веднага след като израелските войници са засекли вражески дрон, управляван от бойците, които са се опитали да потърсят прикритие в близост до позициите на IDF. Според Тел Авив тази дейност представлява директно нарушение на договореностите за прекратяване на огъня.

Тези нападения се случват в изключително деликатен политически момент – само седмици след подписването на посредническото рамково споразумение от 26 юни и проведените преговори в Рим за деескалация. Мирният план, подкрепен от САЩ, предвижда поетапно изтегляне на израелските войски от окупираните южни територии и предаване на контрола на ливанската редовна армия, припомня Al Jazeera. Продължаващите удари обаче застрашават реалното прилагане на пилотните зони за сигурност.