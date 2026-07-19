Германските въоръжени сили (Бундесвер) са изправени пред сериозно предизвикателство при попълването на състава на своята 45-а бойна бригада, която трябва да бъде постоянно разположена на източния фланг на НАТО.

В свой мащабен материал авторитетното германско издание "Welt am Sonntag", цитирано от LRT.lt, алармира, че военното командване в Берлин изпитва остър недостиг на личен състав за мисията. Данните сочат, че едва около 10% от необходимите позиции в ключови сектори като артилерия, разузнаване и инженерни части са били запълнени на доброволен принцип.

Проблемът се задълбочава допълнително от предстоящи финансови промени. Според разследването на "Welt", от юли 2026 г. влиза в сила понижаване на класификацията на Литва в германската система за надбавки при чуждестранни мисии. Това означава директно намаляване на допълнителните възнаграждения за войниците, които ще бъдат разположени в базите в Рукла, Руднинкай и Пабраде. Ситуацията принуди председателя на комисията по отбрана в Бундестага Томас Рьовекамп да признае, че макар Германия да залага на доброволния подбор, може да се стигне до въвеждане на задължителни командировки, за да се изпълнят изцяло съюзническите ангажименти.

Въпреки кадровите трудности, Литва продължава бързото изграждане на необходимата военна инфраструктура. Литовският министър на отбраната Робертас Каунас обяви старта на втория етап от строителството на военния град в Руднинкай, като проектът се движи с близо 10 месеца преди предвидения график, предава UA.News. Планът предвижда числеността на германската бригада, която в момента наброява около 1700 души, да достигне 2000 до края на годината, а до края на 2027 г. там да бъдат постоянно базирани 4800 германски военнослужещи и 200 цивилни служители.