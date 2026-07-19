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Германия няма персонал за бригадата в Литва

Германия няма персонал за бригадата в Литва

19 Юли, 2026 05:22, обновена 19 Юли, 2026 05:25 993 7

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  • войски

Анализ на германския седмичник разкрива остър недостиг на желаещи и проблеми с финансирането на контингента на НАТО

Германия няма персонал за бригадата в Литва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германските въоръжени сили (Бундесвер) са изправени пред сериозно предизвикателство при попълването на състава на своята 45-а бойна бригада, която трябва да бъде постоянно разположена на източния фланг на НАТО.

В свой мащабен материал авторитетното германско издание "Welt am Sonntag", цитирано от LRT.lt, алармира, че военното командване в Берлин изпитва остър недостиг на личен състав за мисията. Данните сочат, че едва около 10% от необходимите позиции в ключови сектори като артилерия, разузнаване и инженерни части са били запълнени на доброволен принцип.

Проблемът се задълбочава допълнително от предстоящи финансови промени. Според разследването на "Welt", от юли 2026 г. влиза в сила понижаване на класификацията на Литва в германската система за надбавки при чуждестранни мисии. Това означава директно намаляване на допълнителните възнаграждения за войниците, които ще бъдат разположени в базите в Рукла, Руднинкай и Пабраде. Ситуацията принуди председателя на комисията по отбрана в Бундестага Томас Рьовекамп да признае, че макар Германия да залага на доброволния подбор, може да се стигне до въвеждане на задължителни командировки, за да се изпълнят изцяло съюзническите ангажименти.

Въпреки кадровите трудности, Литва продължава бързото изграждане на необходимата военна инфраструктура. Литовският министър на отбраната Робертас Каунас обяви старта на втория етап от строителството на военния град в Руднинкай, като проектът се движи с близо 10 месеца преди предвидения график, предава UA.News. Планът предвижда числеността на германската бригада, която в момента наброява около 1700 души, да достигне 2000 до края на годината, а до края на 2027 г. там да бъдат постоянно базирани 4800 германски военнослужещи и 200 цивилни служители.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    25 1 Отговор
    Ааа не ,те хора имат ама чалмите не им стигат!

    05:29 19.07.2026

  • 2 ххм

    29 0 Отговор
    Ами, като няма доброволц, да мобилизират дж-ндъри или бре-меннп же-ни.

    Работа да се върши

    05:31 19.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    27 0 Отговор
    Прсйдс мина сега сме на почивка а после идва октоберфеста ,емигрантите и те се изнасят кой отде дошъл Германив беше ,а алтернативата набира скорост да забие последния пирон в ковчега

    05:31 19.07.2026

  • 4 Немаора

    29 0 Отговор
    То за брането на черешите в Кюстендил нямаше бригада, че какво остава за Литва.

    05:34 19.07.2026

  • 5 Евроатлантик

    27 0 Отговор
    Как ги не е срам! Американските рейнджъри пазят Германия, а германските рейнджъри не искат да пазят литовския пинчър от руската мечка.

    05:44 19.07.2026

  • 6 Лост

    16 0 Отговор
    И тези са от коалицията на мераклиите.

    06:39 19.07.2026

  • 7 Баламите свършиха

    21 0 Отговор
    Няма кой да мре в името на "евроатлантизма". Самите "евроатлантици" абсурд - те се изпускат като им дадеш пушка, но на думи са "ястреби".

    06:43 19.07.2026

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