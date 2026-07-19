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САЩ с масирани удари срещу Иран след атака в Йордания

САЩ с масирани удари срещу Иран след атака в Йордания

19 Юли, 2026 04:07, обновена 19 Юли, 2026 05:45 1 840 15

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Ескалация в Близкия изток: Тръмп е категоричен, че Техеран няма да има ядрено оръжие, докато Пентагонът прегрупира сили

САЩ с масирани удари срещу Иран след атака в Йордания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от силни експлозии в Бандар Абас и на стратегическия остров Кешм в Ормузкия пролив събудиха Южен Иран. Местните медии определят инцидентите като част от продължаващите въздушни операции на САЩ срещу обекти на Корпуса на ислямската революционна гвардия (IRGC).

Атаките идват часове след като Пентагонът обяви смъртта на двама американски войници в Йордания. Новият министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет излезе с остър коментар в мрежата X, заявявайки, че саможертвата на героите „засилва решимостта на САЩ“ за бързо наказание на агресията и силов отговор срещу Техеран.

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като САЩ започнаха поредна ожесточена серия от военни удари срещу Иран. Операцията на американската армия е директен отговор на зачестилите агресивни действия в региона и цели драстично свиване на отбранителните и логистични способности на Техеран.

Президентът Доналд Тръмп направи официално изявление, в което подчерта твърдата позиция на Вашингтон. Тръмп заяви категорично, че САЩ няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрени оръжия при никакви обстоятелства, засилвайки реториката за пълна икономическа и военна изолация на ислямската република.

Мобилизация на сили и инциденти в съседни държави

Паралелно с въздушните нападения, Вашингтон предприема мащабно прегрупиране на бойна техника. Според ексклузивна информация на The Wall Street Journal, САЩ спешно разполагат допълнителни ескадрили модерни изтребители в Близкия изток, за да подсигурят въздушното превъзходство и да защитят петролните маршрути.

Конфликтът обаче вече нанася щети на американските активи в региона. Журналистическо разследване на The New York Times разкри, че американски военни хеликоптери и критична инфраструктура са били сериозно повредени при скорошна иранска ракетна атака срещу военна база в Йордания. При нападението има и загинали американски военнослужещи, което принуди Централното командване на САЩ (CENTCOM) да премине към незабавни ответни действия.

Провалът на дипломацията и реакцията на Вашингтон

Дипломатическият канал между двете държави изглежда напълно блокиран. Техеран обяви, че спира изпълнението на досегашното споразумение с Вашингтон заради "постоянните американски нарушения". Попитан за коментар, Доналд Тръмп демонстрира пълно хладнокръвие и заяви, че изобщо не е обезпокоен от спирането на меморандума със САЩ от страна на Иран. Според Белия дом, натискът върху иранската икономика ще продължи до пълното капитулиране на режима по ядрения въпрос.

Поради реалната опасност от асиметрични отговори и терористични актове, Държавният департамент на САЩ официално призова всички американски граждани по света да бъдат изключително предпазливи. В глобалното предупреждение за сигурност се посочва, че заплахите, свързани с Иран, са насочени както срещу държавни обекти, така и срещу цивилни лица в чужбина.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МИшЪН ПОСИБЪЛ

    7 26 Отговор
    скоро И ПО КУБЕТАТА на ЦЪРНИА ПЛАЩАД у МАСКВЕ

    04:13 19.07.2026

  • 2 ПУШИЯ приклу4и

    11 26 Отговор
    усещате ли как ша играете туърк на църниа плащад русхки гниди ??? СЛАВА УКРАИНЕ

    Коментиран от #5

    04:14 19.07.2026

  • 3 Хей Миш@оци,

    13 4 Отговор
    .....както бяхте против Клоуна сега сте с него . По-големи ми@жи@ту$рки от вас само Дойче Зеле са !!

    Коментиран от #4, #9

    04:16 19.07.2026

  • 4 вестник ШОк

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хей Миш@оци,":

    и з рах се... идвам

    04:20 19.07.2026

  • 5 Това да не ти е

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "ПУШИЯ приклу4и":

    пилона, където въртиш всяка вечер раznpaния си rz.

    04:24 19.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПУШИЯ приклу4и

    6 16 Отговор
    РУшКи ИЗ РУДи ЗЕ то ви го завреха ИЗОТЗАДЕ...... кОПАНИЕЕ И РИЕНИЕИЕ ОТСЕГА НАТАТЪК заедно с грозното ви домо4адие.. СЛАВА УКРАИНЕ

    04:28 19.07.2026

  • 8 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    6 15 Отговор
    рушките и з ру ди треба д абъ дат из бити до последната с фи ниа.... никакво отстапление.. сега или нИКОГА.. призовавам И РИгавиа КЛОУН ТРЪМП... УДРИИИИ ама здравата,, СЛАВА ГЕРОИАМ

    04:29 19.07.2026

  • 9 Ким Чен Ун

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хей Миш@оци,":

    Точно като вас – първо харесвахте Тръмп, а после, след като започна бомбардировките над вашите братя мюсюлмани – иранците, вече не го харесвате. Е, кои са мишлетата?

    04:36 19.07.2026

  • 10 Относно ционистите

    18 2 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист.

    05:07 19.07.2026

  • 11 ПУШИЯ И ЧАЛМИ ПРИКЛЮЧИХА

    4 6 Отговор
    Огнени килими над Чалми в Иран....Стотици мюсли горят във въздуха ....Тръмпоча ги праща при девиците ...ПУШИЯ И РАША на КОЛЕНЕ

    06:08 19.07.2026

  • 12 борисов бойко борисов

    5 2 Отговор
    рижавия макак ,тотално е изперкал тоя е МНОООООО по зле от байдън - ДОБРИЯ АМЕРИКАНЕЦ Е МЪРТВИЯ АМЕРИКАНЕЦ ,УБИЙ АМЕРИКАНЕЦ - СПАСИ ДЕТСКИ ЖИВОТ - китайски поговорки 3 век династия МИН

    06:36 19.07.2026

  • 13 Некастрен Сап

    2 0 Отговор
    Според мене това ще бъде контрирано само трябва да се установи от коя база са излетели самолетите направили ударите по Иран останалото го оставям на въображението.

    06:53 19.07.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Тука като чета коментарите … абе само тролове ли пишат…

    07:10 19.07.2026

  • 15 копейка с чалма👳‍♀️

    1 0 Отговор
    Пак ми хвръкна петолъчката

    07:25 19.07.2026