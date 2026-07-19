САЩ с масирани удари срещу Иран след атака в Йордания

Серия от силни експлозии в Бандар Абас и на стратегическия остров Кешм в Ормузкия пролив събудиха Южен Иран. Местните медии определят инцидентите като част от продължаващите въздушни операции на САЩ срещу обекти на Корпуса на ислямската революционна гвардия (IRGC).

Атаките идват часове след като Пентагонът обяви смъртта на двама американски войници в Йордания. Новият министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет излезе с остър коментар в мрежата X, заявявайки, че саможертвата на героите „засилва решимостта на САЩ“ за бързо наказание на агресията и силов отговор срещу Техеран.

Напрежението в Близкия изток достигна критична точка, след като САЩ започнаха поредна ожесточена серия от военни удари срещу Иран. Операцията на американската армия е директен отговор на зачестилите агресивни действия в региона и цели драстично свиване на отбранителните и логистични способности на Техеран.

Президентът Доналд Тръмп направи официално изявление, в което подчерта твърдата позиция на Вашингтон. Тръмп заяви категорично, че САЩ няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрени оръжия при никакви обстоятелства, засилвайки реториката за пълна икономическа и военна изолация на ислямската република.

Мобилизация на сили и инциденти в съседни държави

Паралелно с въздушните нападения, Вашингтон предприема мащабно прегрупиране на бойна техника. Според ексклузивна информация на The Wall Street Journal, САЩ спешно разполагат допълнителни ескадрили модерни изтребители в Близкия изток, за да подсигурят въздушното превъзходство и да защитят петролните маршрути.

Конфликтът обаче вече нанася щети на американските активи в региона. Журналистическо разследване на The New York Times разкри, че американски военни хеликоптери и критична инфраструктура са били сериозно повредени при скорошна иранска ракетна атака срещу военна база в Йордания. При нападението има и загинали американски военнослужещи, което принуди Централното командване на САЩ (CENTCOM) да премине към незабавни ответни действия.

Провалът на дипломацията и реакцията на Вашингтон

Дипломатическият канал между двете държави изглежда напълно блокиран. Техеран обяви, че спира изпълнението на досегашното споразумение с Вашингтон заради "постоянните американски нарушения". Попитан за коментар, Доналд Тръмп демонстрира пълно хладнокръвие и заяви, че изобщо не е обезпокоен от спирането на меморандума със САЩ от страна на Иран. Според Белия дом, натискът върху иранската икономика ще продължи до пълното капитулиране на режима по ядрения въпрос.

Поради реалната опасност от асиметрични отговори и терористични актове, Държавният департамент на САЩ официално призова всички американски граждани по света да бъдат изключително предпазливи. В глобалното предупреждение за сигурност се посочва, че заплахите, свързани с Иран, са насочени както срещу държавни обекти, така и срещу цивилни лица в чужбина.