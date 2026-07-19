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Хамас проведе избори за шеф на Политбюро

Хамас проведе избори за шеф на Политбюро

19 Юли, 2026 05:29, обновена 19 Юли, 2026 05:31 639 0

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Регионалните медии съобщават за тайни вътрешни избори в палестинската фракция за определяне на новото политическо ръководство

Хамас проведе избори за шеф на Политбюро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Палестинското ислямистко движение Хамас е провело вътрешни избори за избор на нов председател и членове на своето Политическо бюро (Политбюро), съобщава водещият арабски новинарски телевизионен канал Al Hadath.

Процедурата по гласуването се е провела при строги мерки за сигурност и конспиративност предвид продължаващия военен конфликт в Близкия изток и постоянната заплаха от израелски удари срещу висшето командване на организацията.

Политическото бюро е най-висшият орган за вземане на решения в структурата на Хамас, който определя външната политика, дипломатическите връзки и стратегическите съюзи на групировката с регионални играчи като Иран, Катар и Турция. Провеждането на вота е ключов административен процес за легитимиране на лидерството, особено след загубите на ключови фигури от политическото и военно крило през изминалата година.

Според анализатори на арабските медии, изборът на нов ръководител на Политбюро ще окаже директно влияние върху бъдещите преговори за прекратяване на огъня и евентуалното освобождаване на заложници. Официалното потвърждение на името на новия лидер и детайлните резултати от вота се очаква да бъдат обявени чрез официалните пресканали на движението.


Палестина
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