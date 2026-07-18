Евгений Кънев: Нетът е пълен с гняв, подигравки и мемета на Радев - този човек се очертава като истинска катастрофа за България

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Нетът е пълен с гняв, подигравки и мемета на Радев - този човек се очертава като истинска катастрофа за България.

А все пак това е държава, която е била управлявана от Борисов и Пеевски.

Няма да анализирам гафовете с бюджета, с назначенията, с тука има - тука няма всекидневие. Не е първи - Борисов вече е цар, дори стана прототип на Тръмп.

Но толкова крещяща подмяна на термина “национален интерес”, който да е неразличим от руския никой не е правил! Дори Георги Димитров и Трайчо Костов се усетиха и платиха с живота си своите заблуди. Дори Жан Виденов - чието управление сякаш копират прогресистите - се опълчи на руския премиер Черномирдин и не му даде националната газова мрежа.

Радев действа сякаш е под дулото на Калашников.

Всяка дума е гаф, всяко действие е тотал щета - уви за нас, за България.

Откакто Радев се появи на политическата сцена хората винаги са се питали какво стои зад неговия вечно раздразнен, хаплив, злобен и гневен образ. Дали неистово желание да направи нещо добро с вечните си критики към всичко и всички? Просто желание да изпъкне и той да бъде Но 1 в мачовска битка с Борисов ? Или просто… изпълнява роля. Ролята на новия вожд, който ще спаси българите от тяхната злощастна съдба под западния гнет.

Нещата, които той и неговият екип натвориха само за месец - води неизменно до извода, че изпълнява роля.

Роля изпълняваше и Борисов - и затова същото сме го виждали и при него. Но при Борисов управлението на държавата бе просто досадно задължение, произтичащо от нуждата да бъде премиер, за да може да се обогатява - с цената на всякакви услуги към чужди и местни силови лобита.

А при Радев - държавното управление е пак досадно задължение, произтичащо от нуждата да стане премиер, за да изпълнява - не като троянски кон, а като къртица - политиката на Кремъл в подриване на ЕС и помощта за Украйна. Затова и напусна президентския пост, когато бе лишен от очертаващата се перманентна власт на служебните кабинети - чрез промените в Конституцията от Сглобката. Защото там бе ИМ станал непотребен.

Наблюдавам вече над 15 години Борисов и Пеевски - това са хора, които не могат да оцелеят без държавата, толкова са се импрегнирали в нея. Малцина си спомнят, че когато трябваше да се случи ротацията на Сглобката през март 2024 г, от седем държави се обадиха на Борисов - включително от САЩ и Турция. Но той се подчини на Пеевски, защото не му била гарантирана квота в нов ВСС. Тези хора за власт са готови на всичко.

А сега - двамата подвиха опашка и без вопъл, без стон, без никаква съпротива сдадоха властта на Радев. И не просто я сдадоха, а му помогнаха да спечели. Точно както Борисов издигна пък Цачева срещу Радев - кандидат на заклетия уж враг БСП - за да спечели.

Това би било възможно, само ако зад Радев има някой, на когото те не могат да откажат от опасения за своята сигурност.

Някой, който има спешна нужда от заместник на Орбан. Но с поуката за по-голяма гъвкавост, че да не бъде отрано блокиран.

Такъв, че да заблуди полския премиер да каже на заседание на ЕС - “най-после няма руснаци сред нас.”

Такъв, че да прокарва руските енергийни интереси и да вади руски бандити от санкционни списъци.

Такъв, че да остави България удобен плацдарм за руските интереси - без надеждна въздушна отбрана, без заводи на НАТО, без служби, които да работят със Запада.

Такъв, че да предава руските заплахи за тактическа ядрена бомба отвътре - в сърцето на съюзите на свободния свят.

Такъв, че да пакетира цялото това национално предателство като “национален интерес”.