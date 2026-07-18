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Евгений Кънев: Нетът е пълен с гняв, подигравки и мемета на Радев - този човек се очертава като истинска катастрофа за България

Евгений Кънев: Нетът е пълен с гняв, подигравки и мемета на Радев - този човек се очертава като истинска катастрофа за България

18 Юли, 2026 13:00 3 237 178

  • румен радев-
  • евгений кънев-
  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • бойко борисов

А все пак това е държава, която е била управлявана от Борисов и Пеевски

Евгений Кънев: Нетът е пълен с гняв, подигравки и мемета на Радев - този човек се очертава като истинска катастрофа за България - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нетът е пълен с гняв, подигравки и мемета на Радев - този човек се очертава като истинска катастрофа за България.

А все пак това е държава, която е била управлявана от Борисов и Пеевски.

Няма да анализирам гафовете с бюджета, с назначенията, с тука има - тука няма всекидневие. Не е първи - Борисов вече е цар, дори стана прототип на Тръмп.

Но толкова крещяща подмяна на термина “национален интерес”, който да е неразличим от руския никой не е правил! Дори Георги Димитров и Трайчо Костов се усетиха и платиха с живота си своите заблуди. Дори Жан Виденов - чието управление сякаш копират прогресистите - се опълчи на руския премиер Черномирдин и не му даде националната газова мрежа.

Радев действа сякаш е под дулото на Калашников.

Всяка дума е гаф, всяко действие е тотал щета - уви за нас, за България.

Откакто Радев се появи на политическата сцена хората винаги са се питали какво стои зад неговия вечно раздразнен, хаплив, злобен и гневен образ. Дали неистово желание да направи нещо добро с вечните си критики към всичко и всички? Просто желание да изпъкне и той да бъде Но 1 в мачовска битка с Борисов ? Или просто… изпълнява роля. Ролята на новия вожд, който ще спаси българите от тяхната злощастна съдба под западния гнет.

Нещата, които той и неговият екип натвориха само за месец - води неизменно до извода, че изпълнява роля.

Роля изпълняваше и Борисов - и затова същото сме го виждали и при него. Но при Борисов управлението на държавата бе просто досадно задължение, произтичащо от нуждата да бъде премиер, за да може да се обогатява - с цената на всякакви услуги към чужди и местни силови лобита.

А при Радев - държавното управление е пак досадно задължение, произтичащо от нуждата да стане премиер, за да изпълнява - не като троянски кон, а като къртица - политиката на Кремъл в подриване на ЕС и помощта за Украйна. Затова и напусна президентския пост, когато бе лишен от очертаващата се перманентна власт на служебните кабинети - чрез промените в Конституцията от Сглобката. Защото там бе ИМ станал непотребен.

Наблюдавам вече над 15 години Борисов и Пеевски - това са хора, които не могат да оцелеят без държавата, толкова са се импрегнирали в нея. Малцина си спомнят, че когато трябваше да се случи ротацията на Сглобката през март 2024 г, от седем държави се обадиха на Борисов - включително от САЩ и Турция. Но той се подчини на Пеевски, защото не му била гарантирана квота в нов ВСС. Тези хора за власт са готови на всичко.

А сега - двамата подвиха опашка и без вопъл, без стон, без никаква съпротива сдадоха властта на Радев. И не просто я сдадоха, а му помогнаха да спечели. Точно както Борисов издигна пък Цачева срещу Радев - кандидат на заклетия уж враг БСП - за да спечели.

Това би било възможно, само ако зад Радев има някой, на когото те не могат да откажат от опасения за своята сигурност.

Някой, който има спешна нужда от заместник на Орбан. Но с поуката за по-голяма гъвкавост, че да не бъде отрано блокиран.

Такъв, че да заблуди полския премиер да каже на заседание на ЕС - “най-после няма руснаци сред нас.”

Такъв, че да прокарва руските енергийни интереси и да вади руски бандити от санкционни списъци.

Такъв, че да остави България удобен плацдарм за руските интереси - без надеждна въздушна отбрана, без заводи на НАТО, без служби, които да работят със Запада.

Такъв, че да предава руските заплахи за тактическа ядрена бомба отвътре - в сърцето на съюзите на свободния свят.

Такъв, че да пакетира цялото това национално предателство като “национален интерес”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    169 51 Отговор
    Коалицията на лаещите събира войски в Полша и Румъния за влизане в Украйна.Тъкмо навреме излизаме от кървавата баня.

    Коментиран от #5, #12, #178

    13:01 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хехе

    158 36 Отговор
    отпадналата необходимост пак вие на умряло.

    13:02 18.07.2026

  • 4 Лама Мирчев, регулировчик

    156 39 Отговор
    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите "русофоби" в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    Коментиран от #9, #75, #103, #130, #141

    13:03 18.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Аква

    148 39 Отговор
    Тоя Кънев пак се показа от екарисажа. В момента Украйна набира доброволци от цял свят - та тоя Евгени да грабва шмайзера и на фронта

    13:04 18.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тик- Ток

    53 17 Отговор

    До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    Всичките тези работят в синагогата

    13:06 18.07.2026

  • 10 Фани

    39 106 Отговор
    Добър ден! След 100 дни трагедията с Румен Радев, Рундьо, Янус е видима и трайна! Само вижте на какво ще заприлича
    България, зимата! Без война, във война!

    Коментиран от #21

    13:07 18.07.2026

  • 11 Гела

    130 33 Отговор
    Евгений по големо недоразумение от тебе едва ли има в целия свят,чакай си грандовете там и мълчи,че само простотии говориш

    Коментиран от #18, #33, #66

    13:07 18.07.2026

  • 12 Защо трябва да излизаме

    85 26 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Аз съм за влизане на България във вoйната, незабавно.

    Дъpтите русoфобни алкoлици да ходят да разминират минни полета.
    Децата на русофобите, разните фен-групи от софийкските и пловдивските отбори,
    директно на фронта.
    За един месец cе изчистваме от сoциалния 6oклyк на България,
    ти какво полезно виждаш от тези личности?

    13:08 18.07.2026

  • 13 Какво

    98 22 Отговор
    Какво е това "мемета" и кой е този "експерт" и от къде ги копаете подобни?!

    13:08 18.07.2026

  • 14 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    41 39 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията".....?

    13:08 18.07.2026

  • 15 мъдрост

    51 9 Отговор
    Както казва народа "изс--а се на метеното".

    13:09 18.07.2026

  • 16 Прав е г-н Кънев

    35 95 Отговор
    Аз лично не бях виждал толкова подигравки, омраза и презрение към даден индивид както към Радев. Мненията са разделени от да бъде арестуван или въдворен в психиатрична клиника

    Коментиран от #24, #27

    13:10 18.07.2026

  • 17 Тома

    85 19 Отговор
    Ако питате генчо най добре е да изберем за министър председател на България Сорос младши защото той най много го храни

    Коментиран от #20

    13:10 18.07.2026

  • 18 Гела

    36 10 Отговор

    До коментар #11 от "Гела":

    Грантове

    13:10 18.07.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    81 20 Отговор
    Колкото повече либерастки псета скачат и колкото по-силно лаят и вият значи толкова по-добре се справя новата власт с ликвидирането им...

    13:11 18.07.2026

  • 20 Тик- Ток

    33 6 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    Да Алекс Сорос е много свястно момче ,и шъ упрай България

    13:13 18.07.2026

  • 21 серт

    12 4 Отговор

    До коментар #10 от "Фани":

    Фани, дътъшибъкойтъфани

    13:13 18.07.2026

  • 22 Гнус!

    12 49 Отговор
    Национален интерес, неразличим от фашизирания украински - това е радевата шизофрения, както и на останалата инфантилна паплач, лишена от историческа памет и морал.
    Превърнаха България в търговски бранд, за да я оплячкосат и да напълнят ненаситните си търбуси...
    Търгаши безмозъчни!

    13:13 18.07.2026

  • 23 Давид

    23 67 Отговор
    Глупости . Радев е слуга на доган . Един некадърен и посредствен военен. И срам за българската армия , продажник на мутри за кариера - наемник .

    Коментиран от #32

    13:15 18.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пълни глупости

    30 18 Отговор
    Радев не е цвете, но уви и авторът също.

    13:15 18.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Жожи

    48 7 Отговор

    До коментар #16 от "Прав е г-н Кънев":

    Това е така, защото много се облажиха при Бойко и прасето, а сега им пресъхнаха паричните потоци, и вият на умрело. А ако започнат и да ги разследват…

    13:17 18.07.2026

  • 28 Всички взех да говорят същото като мен!

    12 42 Отговор
    Отдавна разправям, че инсценираното и съгласувано предаване на властта на Радев от Борисов, Асен Василев, Доган и Пеевски стана под ВЪНШНО давление и то Тръмп и Путин.

    Това означава, че Радев е антиевропейски и антибългарски продукт!

    За това Борисов, Пеевски, Василев и Доган се скриха в курника , а вторите им ешалони само КУДКУДЯКАТ и нищо не правят!

    13:17 18.07.2026

  • 29 Аз съм от ссср

    47 20 Отговор
    Напротив,за съжаление на евролибералите навсякъде е пълно с подкрепа за Радев.

    13:17 18.07.2026

  • 30 Г-н Кънев написахте го ясно и точно!

    24 54 Отговор
    Сега путинофилите полудяха да пишат глупости и оправдания! Това показва, че сте авторитетен анализатор и много хора ви четат!

    Коментиран от #35, #61, #64

    13:17 18.07.2026

  • 31 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ

    50 14 Отговор
    Все едно чета някой от полуграмотните русофобни дърти алкохолици.
    Някакъв пасквил пълен със стилистични грешки, беден речник и повторения защото мозъка на автора е изпържен от дрога или евтина парцуца.
    Не ви ли прави впечатление, че уж "най-десните" в България са някакви некадърници, задължително на държавна ясла, които нищо не знаят и нищо не могат?

    13:18 18.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Жожи

    28 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гела":

    Ама той се опасява че паричките ще спрат и затуй вие, докато не е станало късно

    13:19 18.07.2026

  • 34 военен неможач

    42 18 Отговор
    Пламен Константинов при Явор Дачков:
    "Няма европейска столица, която дори да се доближава до Москва по чистота, организация, транспорт и дигитализация. Санкт Петербург, Екатеринбург, Казан, Нижни Новгород, Красноярск, Новосибирск - страхотни градове на европейско ниво. Обикновеният руснак живее по-спокойно от обикновения българин. Заплатите са като нашите, пенсиите - малко по-ниски, но бензинът е около 70 цента. Ток, вода, парно - общо около 50 евро месечно. Санкциите не сринаха Русия, а подариха огромния руски пазар и „цялата Менделеева таблица“ на Китай. Ние в Европа сме идиотите на света - отказахме се от евтините ресурси, изгубихме технологичното си предимство и дадохме властта на следобедното телевизионно предаване „Урсула и приятелки“. А по студиата Плевнелиев, „папионката“ и Надежда се надпреварват кой пръв да каже нещо срещу Путин, за да покажат на господарите от посолствата, че са заели правилната позиция и знаят стихотворението. Авторът на статията никога не е бил в час

    Коментиран от #163

    13:19 18.07.2026

  • 35 Стига

    29 8 Отговор

    До коментар #30 от "Г-н Кънев написахте го ясно и точно!":

    си се хвалил сам, бе🤐

    13:20 18.07.2026

  • 36 идиоти вън

    43 15 Отговор
    Кънчо, а ти си най—голямото посмешище дето се опитва да пише анализи в медиите, защото си ограничен интелектуално!!

    13:21 18.07.2026

  • 37 Бойко

    16 34 Отговор
    Едно време женурята избраха пичагата Борисов, защото изглеждал мъжкар.
    Мина време заприлича на толуп.
    Сега КРадев го избраха джендурята. Радев вече си е толуп.

    Цял народ ще му плаща за алчността и предателството! България не трябва да я има в ООН, защото не е държава, а колониална територия. Не съществува от 9ти 1944та.

    Коментиран от #54, #67

    13:22 18.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Студопор

    45 19 Отговор
    Нетът е пълен и с мемета и подигравки за Зеленски, ама нищо не казвате. Що така?
    Плюс това като гледам, само във ФАКТИ говорите против Радев. Във фейса са само няколко трола. Масово сме за Радев.

    Коментиран от #41

    13:25 18.07.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 6 Отговор
    ЖЕНЯ, АМИ НАЛИ ЧОРАПА ВИ ПРОЕКТИРА И ВИ СЪZДАДЕ .................... КОЙ СЕ СНИМАШЕ ПРЕД ПЛАКАТА НА ЧОРАПА С .................... ДУМИТЕ "ТОВА Е НАШИЯ (П)РЕZИДЕНТ" ? ? ? ................... И НА ИЗБОРИТЕ ГЛАСУВАХТЕ ЗА "ФАЛШИВИЯ ГЕРОЙ" ..................... А НЕ ЗА ВАШИЯ КАНДИДАТ ................. ФАКТ !

    13:29 18.07.2026

  • 41 Нетът е пълен с мемета и подигравки

    21 13 Отговор

    До коментар #39 от "Студопор":

    на Ивайло Мирчев.
    Само напишете в търсачката на Гугъл - "Ивайло Мирчев Глово" и
    в отдела на Гугъл за снимки ще ви се покажат поне 1000 майтапа директно с Мирчев.

    Коментиран от #82

    13:29 18.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 де го чукаш, де се пука...

    14 8 Отговор
    Не само у нас, но в цял свят тенденцията да се увеличават управляващите с манталитета на Сталин стават все повече. Първо бяха Слободан Милошевич, Найджъл Фараж, Меркел и Путин, след тях Орбан, Вучич, Фицо, Тръмп, а сега и Радев. Е, и ний сме дали нещо на света!

    13:31 18.07.2026

  • 44 За инф

    19 5 Отговор
    Такева ОЛИГОФРЕНЕ КАТО ТЕБЕ ДАКАРАХА БЪЛГАРИЯ НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ ДЕБЕЛОСЕ.ЕЦ НА ДЪРЖАВНА ХРАНИЛКА

    13:32 18.07.2026

  • 45 Напразно!

    18 20 Отговор
    Напразно виете на умряло и квичите като свиня със забит в шията нож по Коледа, напразно бе , долни, слузести "прогресивин" червеи!" Само че и, цялата прогнила от корупция и некадърност "Червена армия" на кремълския злодей и масов убиец Путин да ви дойде на помощ, пак няма да се справите с огромната, всенародна и растяща в геометрична прогресия омраза към най-голямото зло не само в ноават ни история - селяндуринът фатмак от село Славяново! Нагъл, долен, мръсен, нечистоплатен, с мръсни гащи и мръсни зелени чорапи, този кремълски лакей вече десета година не престава да прави за смях, за резил и за посмешище по света великата ни някога държава! И ти да видиш наглост и цинизъм! Потресаващ цинизъм! Гледа те в очите и лъже като циганка, хваната да краде в трамвая! Йок, бар-дамата от долнопробния чалгарски бардак, която фатмакът назначи за "вънкашен" министър, не била подписвала и никой не бил виждал подписа й! Че спри с потресаващата си наглост и селяндурска простащина бе, фатмако мазен и долен, спри бе, кремълска подлого! Бар-дамата ти от чалгарския долнопробен бардак просто се е съгласила с висички точки на Киевската декларация, както и всички присъстващи, и нкой от тях не е подписвал! Ами, дори и селяндурската ти кратуна би трябвало да е увряла, защото фактите са железни и лъжите ти отвратителни бе, селяндурино с фражката с петолъчката! Наистина, тези три месеца от управлението на фатмак Радню се оказаха най-черната страница в иторията ни! По-черн

    Коментиран от #60

    13:33 18.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 8 Отговор
    Кънев е прав!Докато не земат властта пепедебейците, тая дръжава нема са опраи!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    13:36 18.07.2026

  • 48 🐂 г о в ед 0

    9 8 Отговор
    .мунчо бавния ц и га ни а от село сладурани ффу незаконен син на Тодор Живкова Яшар срам за българите останали полуживи оставка и съд

    13:36 18.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ти си ги писал бе , в нета.

    13 9 Отговор
    Срещу Радев. За пари,

    13:36 18.07.2026

  • 51 Лост

    4 3 Отговор
    Ех, защо не са използвали артикул 13 навремето.

    13:37 18.07.2026

  • 52 Чикирик

    15 4 Отговор
    Гнусен е този амсалак

    13:37 18.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Павел Николаев

    20 8 Отговор
    Разликата между Евгений Кънев и Евгений Дайнов е, че единият бълва простотии след бутилка уиски, а другият след чаша кафе с бисквитка …

    Коментиран от #137

    13:41 18.07.2026

  • 57 Госあ

    12 9 Отговор
    Каза ви се също, че троловете няма да бутнете правителството избрано с пълно мнозинство. евгений 😉 Като гледам, правителството изпълнява предизборната си платформа

    13:42 18.07.2026

  • 58 Анджо

    13 15 Отговор
    Пазете се от КЕШ БОТАШОВ, тоя ще съсипе България. Време е вече да го мага ме , защото 100дни са му много, А, за него не трябва да има 100дни, той е на власт от 10 години и много добре знае с какво се е захванал. КАЗАХ, ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕМАХНАТ ОТ ВЛАСТА.

    Коментиран от #63

    13:43 18.07.2026

  • 59 Интересно... ама много интересно

    17 10 Отговор
    Всички ли пeд.aли в Бг се именуват евгенийй!!!

    Коментиран от #79

    13:44 18.07.2026

  • 60 Гръмнат си

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Напразно!":

    В тъпата жълта тиква

    13:44 18.07.2026

  • 61 Без обиди, моля!

    17 6 Отговор

    До коментар #30 от "Г-н Кънев написахте го ясно и точно!":

    Кънев не е господин, а госпожа! Откак се помни е на другия тротоар.

    13:44 18.07.2026

  • 62 до 46 - и

    7 13 Отговор
    Прав си, брато! Русофиилята наистина е като менингита, но е дори по-страшна от тази коварна болест! тя е чиста проба шизофрения в най-тежка форма! Ставаш опасно луд, много опасен за околните, дрънкаш потресаващи глупости и простащини, мутрата ти е изкривена и гледаш като настъпана жаба! Шизофрения, шизофрения, но все пок, жив си! Докато от спина умираш бавно и мъчително и понеже спинът е силно прилепчив, всеки страни от теб, не смее да те приближи и бяга надалече! Та, освен всичко друго, русофилията е страшна като спина! Вече доста хора се съмняват, че фатмак Радню селяндурина е пипнал и спин! Като нищо го е пипнал, че то окло него само русофили, синове и внуци на активни борци и висши ДС - функционери! Като нищожеството Малкият Мраз! Той е потресаващо гаден и отвартителен, хили се като олигофрен! Ами, 10 годиин бълрса задн-а на селяндурина - фатмак и накрая фатмакът му се отблагодари - назначи го за депутат!

    Коментиран от #65

    13:45 18.07.2026

  • 63 Хайде

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Анджо":

    Премахне го бе гуджук скопен

    13:45 18.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Простак

    3 1 Отговор

    До коментар #62 от "до 46 - и":

    110%

    13:46 18.07.2026

  • 66 Някой

    11 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гела":

    Аааа, без опорки няма грантове :).

    13:47 18.07.2026

  • 67 ти да видиш

    12 3 Отговор

    До коментар #37 от "Бойко":

    Ама и ти ли се именуваш евгенийй Минчев ...

    13:47 18.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 000

    0 12 Отговор
    Кънев е пич :), на къс синджир, но пич :)

    13:50 18.07.2026

  • 70 Доавтора

    18 7 Отговор
    Какви заводи на НАТО искаш тук, бе, идиот? Тук е България, а ти слагай една рокля и заминавай за Брюксел.

    Коментиран от #108

    13:51 18.07.2026

  • 71 Тук не е Брюксел

    12 5 Отговор
    Двама прочетоха тая плява.От този малък човечец винаги едно и също .Никаква фантазия.

    13:51 18.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Доротея

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    Исак Паси пишеше отлични социално - психологически етюди, които вие и вашите връстници даже не можете да разберете! Солиден господин и тежък учен, за разлика от вятърничавия си син!

    13:53 18.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Имам идея

    2 2 Отговор
    Да слагат на всеки соросоид папионка, а на червените кхмери червени вратовръзки. Така ще се знае кой от кои е и ще четем избирателно :-)

    13:54 18.07.2026

  • 78 Я глей... юнаци

    15 4 Отговор
    евгенийй минчев, евгенийй дайнов, евгенийй..... кънев е всичките ли сте от другия тротоар....

    13:54 18.07.2026

  • 79 като питаш, да ти кажа

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Интересно... ама много интересно":

    Тцъ... Освен Евгени има още Румен, Бойко, Делян и много други. Ако не вярващ прочети какво пише в личната ти карта.

    13:55 18.07.2026

  • 80 Кънев е дърт

    16 4 Отговор
    комунист и като всички дърти комунисти, сега се е пребоядисал и го играе върл либерал и пише статийки за хонорарчета от Сорос.

    13:55 18.07.2026

  • 81 Защо се засегна,

    11 2 Отговор

    До коментар #72 от "до 61 - и":

    госпожо Кънев?

    13:57 18.07.2026

  • 82 Копейкин Костя

    6 10 Отговор

    До коментар #41 от "Нетът е пълен с мемета и подигравки":

    Напиши в търсачката рапона, зеления чорап и ще получиш хиляди мемета и закачки с абдикиралия президент и настоящ премиер-слънце Радьев!

    Коментиран от #104

    13:57 18.07.2026

  • 83 Закон

    10 3 Отговор
    Грозотата винаги върви с тъпотата

    13:58 18.07.2026

  • 84 Евгения Кънева

    9 5 Отговор
    Този , когато и да го пребиеш , винаги ще е късно!!!

    13:59 18.07.2026

  • 85 МхТоМхТо

    9 5 Отговор
    Всички очаквахме подобна статия от г-н Евгений. Иначе това ,че нета е пълен с мемета нищо не означава. На избори се гласува с бюлетини , а с мемета може да участваш само в нета. За г-н Евгений и др. всичко,което не им е изгодно е Руски интерес. Какъв според тях е Българският интерес ми е чудно?

    14:00 18.07.2026

  • 86 Пламен

    6 8 Отговор
    Гълъбарник от дърти фатмаци и ченгета. Заплата плюс пенсия и тлъсти постове за внуците

    14:01 18.07.2026

  • 87 Ганчев

    6 5 Отговор
    Такива негодници от времето на Виденов не са били в управлението.Никой не знае за какво е там и какво да прави.Това е за отбелязване.

    14:01 18.07.2026

  • 88 Радев не е кух като кънев

    7 6 Отговор
    Заводът за дронове на Зеленски е унищожен, доверието в оръжейната система на НАТО трещи по шевовете

    Руските удари по украински заводи подкопават доверието в оръжейната система на НАТО

    Русия е насочена специално към военно-промишления комплекс на Украйна, пише авторът . През последните дни бяха унищожени големи заводи за производство на дронове. А Киев за пореден път не успя да прихване нито една руска ракета. Западът е недоволен: инвестира огромни суми пари, но резултатите са плачевни.

    14:02 18.07.2026

  • 89 Анонимен

    7 3 Отговор
    Хранилката е била голяма но спря сега ще се изредят всичките да плюят радев

    14:02 18.07.2026

  • 90 Динго

    13 3 Отговор
    90% коментарите в интернет са в подкрепа на Радев!!!

    14:04 18.07.2026

  • 91 Шишко

    8 3 Отговор
    Кънев, Евгени, ти ки отпадък. На.мястото на.Радев, бих ти спрял финансирането

    14:04 18.07.2026

  • 92 Анонимен

    7 4 Отговор
    Каквото и да говорите народа каза не ви искаме

    14:05 18.07.2026

  • 93 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Не може куха манерка три пъти да е избиран за преставител на матреала,освем матреала да е кофти! Туй са три четрилетки кухота! Ма ето у Фадмакиа може,шо по кофти матреал има само знаеме- у Пиенгуриа! Ма таме има оправдание,макър и най кофти месния матреал се пак е под дигтатура 26 лета подред.

    14:05 18.07.2026

  • 94 Мефистофел

    3 6 Отговор
    Малейййй! Тоя Кънев е по-грозен и от мене...

    14:05 18.07.2026

  • 95 Без име

    2 4 Отговор
    Охлюв.

    14:06 18.07.2026

  • 96 Факти

    6 2 Отговор
    Санкциите на Зеленски се оказаха доста по-ефективни от санкциите на ЕС. В Русия горивата и храните вече са по-скъпи отколкото в Европа. Заплатите са 2 пъти по-ниски от България и 5 пъти по-ниски от Западна Европа.

    Русия е концентрирана на запад в обсега на украинските дронове. Украйна ползва западен ИИ, който е много по-добър от руския. Всеки ден той се учи как да преодолява руската защита и става все по-ефективен. Украинските дронове не могат да бъдат спрени. Кризата с горивата в Русия ще се задълбочава все повече. Кризата с храните също започна. Те вече поскъпнаха в пъти. Скоро ще започнат и да изчезват. Чашата е на път да прелее.

    В началото на тази година ви казах, че до края на годината войната свършва. Очаквах Путин да издуха ликвидните средства, но не очаквах, че Зеленски ще предизвика толкова сериозен дефицит на горивата в Русия.

    14:07 18.07.2026

  • 97 своге

    6 1 Отговор
    Тези фекалии в РБ на РР си заслужават всичко от чорапа до дъно. До дъно! Няма смисъл де се опитваш да им отваряш очите.

    14:09 18.07.2026

  • 98 Евгени от Алфапласт

    6 5 Отговор
    Смотаният соросоиден грантаджия само срами хубавото име...

    14:09 18.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Храна за чебурашките от форума

    4 2 Отговор
    Чрез външната си министърка правителството на Радев подкрепя Киевската декларация.
    Който иска да прочетете точките в декларацията.

    14:11 18.07.2026

  • 101 Хаха

    6 4 Отговор
    Велик Радев! Малък кънеф

    14:12 18.07.2026

  • 102 Гошо

    4 4 Отговор
    Еххх...Кънев!...жал ми е за тебе!...Организирайте протести! Като нищо ще съберете 1 400 000 души и после....шапка на тояга!

    Коментиран от #106

    14:12 18.07.2026

  • 103 Анонимен

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    А какво изобщо е работил рр през живота си и всичката служебница която от 10 години лежи в президенството и сега с цялото си безочие се настани да лежат в парламента и по министерствата не стават Оставка

    Коментиран от #119

    14:14 18.07.2026

  • 104 като напиша

    0 6 Отговор

    До коментар #82 от "Копейкин Костя":

    зеления чорап и ми излизат мемета със зеленния наркоман който изби половината си народ за него защо не плямпате ??? сигурно защото не ви разрешават от горе …

    Коментиран от #122

    14:14 18.07.2026

  • 105 Реалист

    2 3 Отговор
    Абсолютно не е вярно ! Това го правят контролирано всички платени тролове, медии , журналисти и говорещи глави като този умник . Народа не е глупав . Вече не ! Мотото на народа е " Щом го плюят , значи е на прав път !" . А жълтопаветни еврослуги като този "ментор" , място не могат да си намерят от безсилие .

    Коментиран от #114

    14:15 18.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 нннн

    4 4 Отговор
    ,,Всяка права линия, която не е успоредна на урсулската брюкселска, е крива линия."
    Този пресоли манджата. Всичко гледа единствено от правоверна евроатлантическа позиция.

    14:16 18.07.2026

  • 108 Анонимен

    5 6 Отговор

    До коментар #70 от "Доавтора":

    А ти защо си още тук щом си падаш по Путин НЯМАШ никакво място тук но си стоиш тук демокрацията и свободата ти е сигурна там Путин ще ви подреди хохахахаха

    Коментиран от #112, #123, #147

    14:18 18.07.2026

  • 109 Розов пеньоар

    5 4 Отговор
    Радев лош.Бойко лош.Пеевски лош.Костадинов лош.Слави лош.Само ние сме страхотни и невероятни , НО имаме само 13 депутата.

    14:18 18.07.2026

  • 110 Цвете

    3 2 Отговор
    " НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС " И ОЩЕ ЕДНА ОТВРАТИТЕЛНА " КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД " ? ТИПИЧНО В РУСКИ СТИЛ.ПРОВАЛИ СЕ И ЩЕ СИ СЪРБА ТАРАТОРА С ЧЕСЪНА САМ.

    Коментиран от #124

    14:19 18.07.2026

  • 111 Никой

    3 2 Отговор
    Доста остро - но абсолютно не е така. Може би автора се вижда като Премиер - ама - това е вече в комедиен план.

    Напротив - новото Правителство се организира - сега - Външният Министър трябвада се смени жената е неадекватно. Но има ли друг кадър.

    А Бойко Борисов не можа да намери просто кандидат за президент - това са негови оправдания - че бил направил ход - просто нямат и там кадри.

    Какво да добавим - нищо - освен че Русия са лоши.

    14:19 18.07.2026

  • 112 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #108 от "Анонимен":

    Обличай роклята и беж у Брюксел

    Коментиран от #117

    14:20 18.07.2026

  • 113 хахаха

    3 7 Отговор
    Щом говедата ревът значи Радев е на верния път. Иначе ще се умълчат, като ПП и ДБ в скута на Пеевски с любезното съдействие на ГЕРБ и БСП.

    Коментиран от #115

    14:20 18.07.2026

  • 114 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #105 от "Реалист":

    Не злоупотребявай с думата НА РОДА малоумниците кланящи се на Путин вън На рода съм и аз и семейството ми и още доста много българи Демокрация и вън на путинистите

    Коментиран от #135

    14:20 18.07.2026

  • 115 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #113 от "хахаха":

    Малоумниците едно и също А рр е оставка няма място в нашата европейска държава никакъв човек защитаващи руските интереси олигарси Оставка и да дава обяснения

    Коментиран от #121

    14:23 18.07.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #112 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А ти при Путин защо не харесваш ли жени с рокли хахахаха

    Коментиран от #133

    14:24 18.07.2026

  • 118 Архимандрисандрит Бибиян

    4 2 Отговор
    Само кофти матреал мож да предпочета кух на бидонь фадмак пред професор доктор на филологическите науки,ректор на Софийския университет! И тука вече не говориме само за аборигенския кофти матриал а за целокупния фатмашки кофти матреал,шо и ония одвъде се оказаха пълни овчари! Сеги че простотестират,шо коги требе да се мисли одат да фърлат фъша у фъшкалника!

    14:24 18.07.2026

  • 119 Евгени от Алфапласт

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "Анонимен":

    Промяна, гербесъшки троле, давай по-леко, да не ти стане лошо в тия жеги.🤣

    14:25 18.07.2026

  • 120 По дяволите ЕС

    5 1 Отговор
    Там да върви и Русия. Оказа се обаче, че за там сме и ние с нашите управляващи поддлеци. Оказаха се поредните некадърници, лакеи и продажници. Предишните продаваха земеделие, промишленост, корабоплаване, злато, ... Сегашните продават на едро - ликвидират държавата. Измамници! И то какви?!

    14:26 18.07.2026

  • 121 Евгени от Алфапласт

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Анонимен":

    Разкарай се, ченге неграмотно!🤣

    14:26 18.07.2026

  • 122 Копейкин Костя

    5 3 Отговор

    До коментар #104 от "като напиша":

    Напиши зелен чорап на български.
    Зеленски не е военен, така че няма как да ти излязат мемета с него, а не с рапона Радьев!

    14:27 18.07.2026

  • 123 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор

    До коментар #108 от "Анонимен":

    Къш, бре, илитерат!🤣

    14:27 18.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Щом розово-жълтото

    7 4 Отговор
    пони Е. Кънев цвили така, значи Радев е на прав път

    14:28 18.07.2026

  • 126 Цвете

    2 3 Отговор
    " НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС " И ОЩЕ ЕДНА ОТВРАТИТЕЛНА " КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД " ? ТИПИЧНО В РУСКИ СТИЛ.ПРОВАЛИ СЕ И ЩЕ СИ СЪРБА ТАРАТОРА С ЧЕСЪНА САМ.

    14:29 18.07.2026

  • 127 Анонимен

    3 2 Отговор
    Тоя па! Г. Димитров, Тр. Костов ...Що не се върне 9 години преди потопа?! Ама важно е да си начеше егото!

    14:29 18.07.2026

  • 128 Цвете

    1 2 Отговор
    " НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС " И ОЩЕ ЕДНА ОТВРАТИТЕЛНА " КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД " ? ТИПИЧНО В РУСКИ СТИЛ.ПРОВАЛИ СЕ И ЩЕ СИ СЪРБА ТАРАТОРА С ЧЕСЪНА САМ.

    Коментиран от #131

    14:29 18.07.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Замислих се,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    кой от изброените е най-противен и не можах да определя. Абсолютно всички заслужават палмата на първенството

    14:30 18.07.2026

  • 131 Клати ми ги

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Цвете":

    и не драскай глупотевини

    14:32 18.07.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Анонимен":

    Я пусни една твоя снимка! Но без кюлотите!!!🤣

    14:34 18.07.2026

  • 134 Хаха

    5 2 Отговор
    Още едно говоряща глава, платена от нпо срещу Радев, за които Карбовски писа:

    "Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи."

    Коментиран от #140

    14:36 18.07.2026

  • 135 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор

    До коментар #114 от "Анонимен":

    Ти може да си "НА РОДА" само на ония, по-тъмнозелените.😎🤣

    14:36 18.07.2026

  • 136 Абсурдистан

    0 1 Отговор
    Стодото трябва да разбере, че мнозина некадърни и неинтелигентни индивиди се представят за родолюбци и спасители. Докато не е късно.

    14:39 18.07.2026

  • 137 С курабийка,

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Павел Николаев":

    хамериканска

    14:39 18.07.2026

  • 138 Боа

    1 1 Отговор
    Точно за обратно говори Този факт,Кънев.
    Сега се вижда,колко са недоволни от народния вот с неговия избор.
    Кънев,-ти също не си фактор.Поредния от четиригодишна провална сага политици.

    14:40 18.07.2026

  • 139 Борсук

    0 0 Отговор
    Баба Ганьос и Каун Кьолю.

    14:41 18.07.2026

  • 140 Пожелавам ти

    2 0 Отговор

    До коментар #134 от "Хаха":

    Да живееш дълго и да видиш как внуците ти изплащат дълговете на Радев.

    14:42 18.07.2026

  • 141 Феликс Дж

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":

    Аз, аз да кажа - "езичници", езиковеди и други езикови професии.

    14:43 18.07.2026

  • 142 Бойко Българоубиец

    0 2 Отговор
    Пепейките ще ме върнат на бял кон 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    14:43 18.07.2026

  • 143 Радев

    2 1 Отговор
    Аз съм истинска катастрофа за сорос и украйна 😎

    14:44 18.07.2026

  • 144 ВВП

    2 2 Отговор
    Гената е типичен грант .дават му някой лев на тримесечие да лае срещу истинските българи..Подлога на сатаната .Окропите са му далечни непознати..,Обаче сега са на мода ..Кой дивак ,ще си кръсти детето Евгений???.Ахахаха ..

    14:45 18.07.2026

  • 145 Ивелин Михайлов

    1 3 Отговор
    Нетът пълен ама площада празен.. 60 пепейки начело с манол глист3в

    Коментиран от #150

    14:45 18.07.2026

  • 146 То и теб те подиграват, ама се правиш,че

    3 3 Отговор
    Не виждаш. Разкарай се герберас пропаднал

    14:45 18.07.2026

  • 147 Русофил

    1 3 Отговор

    До коментар #108 от "Анонимен":

    А ти що не си в Америка или киев

    Коментиран от #171

    14:46 18.07.2026

  • 148 ВВП

    2 2 Отговор
    Окропитеците ,са Шизофренично племе .. Не е понасят нито българи ,нито никой .даже и себе си.. Опортюнисти,както създателя на расата ,Окроп.Броншайн..

    Коментиран от #156

    14:48 18.07.2026

  • 149 !!!?

    7 1 Отговор
    От Психодиспансера

    Докторът към Мистър Кеш: Защо върнахте назад подкрепата си за Киевската декларация ?
    Отговор: Напред, кръгом и пак Напред...да виждате тук думата Назад ?

    Епикриза: Млогопластово дисоциативно разстройство на идентичността (ДРИ)
    !!!?

    14:48 18.07.2026

  • 150 ВРЪЩАЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Ивелин Михайлов":

    ПАРИТЕ!

    14:50 18.07.2026

  • 151 Венета дъщеря на Бойко

    1 1 Отговор
    Русофоби отивайте да воювате за джуджето Путин. Войната трябва да продължи поне още 10 години. Всяка убита руска орка е спасение за света. Нека войната продължи.

    14:50 18.07.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 ВВП

    1 2 Отговор
    Евгение ,Жив пе.ал съм .От най пропадналите .Ахаха ..Викат ми ,,Женя,,

    Коментиран от #162

    14:52 18.07.2026

  • 154 Хи хи

    2 3 Отговор
    Който не му харесва - чамадан, вакзал, Кийййййф !

    14:53 18.07.2026

  • 155 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор
    Задунайци, братя! Натиснете! Залейте тоя каун с братско възмущение и кал!

    Коментиран от #160

    14:53 18.07.2026

  • 156 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #148 от "ВВП":

    Една тесла ти стига.

    14:53 18.07.2026

  • 157 Анатоли

    2 1 Отговор
    Браво на Радев.
    Борисов и Пеевски са зараза за България - проказа.

    14:53 18.07.2026

  • 158 Престанете

    1 1 Отговор
    да им давате трибуна на тези отявлени българофоби! Направо прекаляват!

    14:53 18.07.2026

  • 159 ВВП

    2 1 Отговор
    И тоя Евгений ,къве ??Цървул .Шизопумяр

    14:54 18.07.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 БеГемот

    1 0 Отговор
    Ми да вие сте само в нета и толкоз....един файтон нетажии и мемета ...а това което Радев прави го искат останалите дето ходят на работа....

    14:54 18.07.2026

  • 162 Не на факти

    2 1 Отговор

    До коментар #153 от "ВВП":

    Бехати да квичиш в гнусната Русия.

    14:55 18.07.2026

  • 163 И аз да кажа

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "военен неможач":

    Да се чудиш тогава що рускините ще се изтрепят за брак със западняци и защо никой освен изкукалия Депардийо и още един подобен актьор са единствените, които поискаха руско гражданство, и те по данъчни съображения. Просто искам да ни посочиш, защо няма мераклии за руския рай и ценители на безподобната руска душа и руските ценности?

    14:55 18.07.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 А МОЧАТА?

    2 2 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #175

    14:56 18.07.2026

  • 166 ВВП

    1 1 Отговор
    Стягай кувара,Гарата И киййф..Зелю фашиста те очаква..Ахаха .

    14:56 18.07.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 ФАКТИ

    0 1 Отговор
    КОГАТО ВЪЛКЪ ОХАРБЯВА, ПСЕТАТА ГО БЪЗИКАТ. ОРЕЛ В НЕБЕТО,ВРАБЧЕ НА ЗЕМЯТА . ВАДИ ТОМАХАВКАТА МОМЧЕ,НЕ СИ ЗНАЕШ ПЛЕМЕТО.ПОЧВАЙ. КАТО ГЕНЕРАЛ,А НЕ КАТО ФАТМАК.ЗА СЕГА ГУБИШ БЪРЗО.

    14:56 18.07.2026

  • 169 Име

    2 0 Отговор
    Този тип е като вулкан - събира и трупа, трупа злоба, и като изригне…

    14:56 18.07.2026

  • 170 Дедо

    2 2 Отговор
    Евгени Кънев е хоспитализиран ИДИОТ. Радев и показа на Евродупедавците ,че наистина са с Отпаднала необходимост. Показва им ,че политика и държавен интерес се защитава не само като си наведен и надупен. Евгени за теб е ясна ,хвани се за палците и неброй колко ще те носят. И без това си им загубил бройката.

    Коментиран от #176

    14:56 18.07.2026

  • 171 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #147 от "Русофил":

    А ти откъде знаеш къде съм Европа е моето място който не желае демокрация няма място в европейската ни държава и най вече да говори все едно е собственик на България Оставка рр Европа свобода демокрация е тук

    14:57 18.07.2026

  • 172 Иво Христов

    1 1 Отговор
    Х@ ил Путлер!

    14:57 18.07.2026

  • 173 ВВП

    2 1 Отговор
    Радев да събира окропите и да праща на ЗЕЛЮ.Последния ще му Благодари..

    14:57 18.07.2026

  • 174 Гост

    2 1 Отговор
    Вашият пеньоарски балот е пълен с мемета.

    На хората не им пука за украйна

    14:59 18.07.2026

  • 175 ДА!

    3 0 Отговор

    До коментар #165 от "А МОЧАТА?":

    Само търсим ,,Шпагина" на руският войник...!
    Разбрахме,че бил дълбоко заврян в задният ти двор...!
    А ти доволен си трайкаш а...😄🤣😉?!

    14:59 18.07.2026

  • 176 Путин гол до кръста на пони

    0 1 Отговор

    До коментар #170 от "Дедо":

    Задунайци! Не се предавайте! Румен Боташа знае кой е националният интерес на Задунайская! Плътно зад РуZZия...т.е. пред нея на фронта. Лато славните чеченци! А бе Шойго, къде са чеченците?

    15:00 18.07.2026

  • 177 ВВП

    0 0 Отговор
    Заминавай за Киев .!!Цървул!.Тука е България.

    15:00 18.07.2026

  • 178 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Евгени и другият Евгени ще са фронтови кореспонденти

    15:01 18.07.2026