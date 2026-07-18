Евгений Кънев: Нетът е пълен с гняв, подигравки и мемета на Радев - този човек се очертава като истинска катастрофа за България

Нетът е пълен с гняв, подигравки и мемета на Радев - този човек се очертава като истинска катастрофа за България.
А все пак това е държава, която е била управлявана от Борисов и Пеевски.
Няма да анализирам гафовете с бюджета, с назначенията, с тука има - тука няма всекидневие. Не е първи - Борисов вече е цар, дори стана прототип на Тръмп.
Но толкова крещяща подмяна на термина “национален интерес”, който да е неразличим от руския никой не е правил! Дори Георги Димитров и Трайчо Костов се усетиха и платиха с живота си своите заблуди. Дори Жан Виденов - чието управление сякаш копират прогресистите - се опълчи на руския премиер Черномирдин и не му даде националната газова мрежа.
Радев действа сякаш е под дулото на Калашников.
Всяка дума е гаф, всяко действие е тотал щета - уви за нас, за България.
Откакто Радев се появи на политическата сцена хората винаги са се питали какво стои зад неговия вечно раздразнен, хаплив, злобен и гневен образ. Дали неистово желание да направи нещо добро с вечните си критики към всичко и всички? Просто желание да изпъкне и той да бъде Но 1 в мачовска битка с Борисов ? Или просто… изпълнява роля. Ролята на новия вожд, който ще спаси българите от тяхната злощастна съдба под западния гнет.
Нещата, които той и неговият екип натвориха само за месец - води неизменно до извода, че изпълнява роля.
Роля изпълняваше и Борисов - и затова същото сме го виждали и при него. Но при Борисов управлението на държавата бе просто досадно задължение, произтичащо от нуждата да бъде премиер, за да може да се обогатява - с цената на всякакви услуги към чужди и местни силови лобита.
А при Радев - държавното управление е пак досадно задължение, произтичащо от нуждата да стане премиер, за да изпълнява - не като троянски кон, а като къртица - политиката на Кремъл в подриване на ЕС и помощта за Украйна. Затова и напусна президентския пост, когато бе лишен от очертаващата се перманентна власт на служебните кабинети - чрез промените в Конституцията от Сглобката. Защото там бе ИМ станал непотребен.
Наблюдавам вече над 15 години Борисов и Пеевски - това са хора, които не могат да оцелеят без държавата, толкова са се импрегнирали в нея. Малцина си спомнят, че когато трябваше да се случи ротацията на Сглобката през март 2024 г, от седем държави се обадиха на Борисов - включително от САЩ и Турция. Но той се подчини на Пеевски, защото не му била гарантирана квота в нов ВСС. Тези хора за власт са готови на всичко.
А сега - двамата подвиха опашка и без вопъл, без стон, без никаква съпротива сдадоха властта на Радев. И не просто я сдадоха, а му помогнаха да спечели. Точно както Борисов издигна пък Цачева срещу Радев - кандидат на заклетия уж враг БСП - за да спечели.
Това би било възможно, само ако зад Радев има някой, на когото те не могат да откажат от опасения за своята сигурност.
Някой, който има спешна нужда от заместник на Орбан. Но с поуката за по-голяма гъвкавост, че да не бъде отрано блокиран.
Такъв, че да заблуди полския премиер да каже на заседание на ЕС - “най-после няма руснаци сред нас.”
Такъв, че да прокарва руските енергийни интереси и да вади руски бандити от санкционни списъци.
Такъв, че да остави България удобен плацдарм за руските интереси - без надеждна въздушна отбрана, без заводи на НАТО, без служби, които да работят със Запада.
Такъв, че да предава руските заплахи за тактическа ядрена бомба отвътре - в сърцето на съюзите на свободния свят.
Такъв, че да пакетира цялото това национално предателство като “национален интерес”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #12, #178
13:01 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хехе
13:02 18.07.2026
4 Лама Мирчев, регулировчик
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
Коментиран от #9, #75, #103, #130, #141
13:03 18.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Аква
13:04 18.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тик- Ток
До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":Всичките тези работят в синагогата
13:06 18.07.2026
10 Фани
България, зимата! Без война, във война!
Коментиран от #21
13:07 18.07.2026
11 Гела
Коментиран от #18, #33, #66
13:07 18.07.2026
12 Защо трябва да излизаме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Аз съм за влизане на България във вoйната, незабавно.
Дъpтите русoфобни алкoлици да ходят да разминират минни полета.
Децата на русофобите, разните фен-групи от софийкските и пловдивските отбори,
директно на фронта.
За един месец cе изчистваме от сoциалния 6oклyк на България,
ти какво полезно виждаш от тези личности?
13:08 18.07.2026
13 Какво
13:08 18.07.2026
14 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
13:08 18.07.2026
15 мъдрост
13:09 18.07.2026
16 Прав е г-н Кънев
Коментиран от #24, #27
13:10 18.07.2026
17 Тома
Коментиран от #20
13:10 18.07.2026
18 Гела
До коментар #11 от "Гела":Грантове
13:10 18.07.2026
19 ои8уйхътгрф
13:11 18.07.2026
20 Тик- Ток
До коментар #17 от "Тома":Да Алекс Сорос е много свястно момче ,и шъ упрай България
13:13 18.07.2026
21 серт
До коментар #10 от "Фани":Фани, дътъшибъкойтъфани
13:13 18.07.2026
22 Гнус!
Превърнаха България в търговски бранд, за да я оплячкосат и да напълнят ненаситните си търбуси...
Търгаши безмозъчни!
13:13 18.07.2026
23 Давид
Коментиран от #32
13:15 18.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пълни глупости
13:15 18.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Жожи
До коментар #16 от "Прав е г-н Кънев":Това е така, защото много се облажиха при Бойко и прасето, а сега им пресъхнаха паричните потоци, и вият на умрело. А ако започнат и да ги разследват…
13:17 18.07.2026
28 Всички взех да говорят същото като мен!
Това означава, че Радев е антиевропейски и антибългарски продукт!
За това Борисов, Пеевски, Василев и Доган се скриха в курника , а вторите им ешалони само КУДКУДЯКАТ и нищо не правят!
13:17 18.07.2026
29 Аз съм от ссср
13:17 18.07.2026
30 Г-н Кънев написахте го ясно и точно!
Коментиран от #35, #61, #64
13:17 18.07.2026
31 ПЪЛHИ OЛИГOФPЕНИ
Някакъв пасквил пълен със стилистични грешки, беден речник и повторения защото мозъка на автора е изпържен от дрога или евтина парцуца.
Не ви ли прави впечатление, че уж "най-десните" в България са някакви некадърници, задължително на държавна ясла, които нищо не знаят и нищо не могат?
13:18 18.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Жожи
До коментар #11 от "Гела":Ама той се опасява че паричките ще спрат и затуй вие, докато не е станало късно
13:19 18.07.2026
34 военен неможач
"Няма европейска столица, която дори да се доближава до Москва по чистота, организация, транспорт и дигитализация. Санкт Петербург, Екатеринбург, Казан, Нижни Новгород, Красноярск, Новосибирск - страхотни градове на европейско ниво. Обикновеният руснак живее по-спокойно от обикновения българин. Заплатите са като нашите, пенсиите - малко по-ниски, но бензинът е около 70 цента. Ток, вода, парно - общо около 50 евро месечно. Санкциите не сринаха Русия, а подариха огромния руски пазар и „цялата Менделеева таблица“ на Китай. Ние в Европа сме идиотите на света - отказахме се от евтините ресурси, изгубихме технологичното си предимство и дадохме властта на следобедното телевизионно предаване „Урсула и приятелки“. А по студиата Плевнелиев, „папионката“ и Надежда се надпреварват кой пръв да каже нещо срещу Путин, за да покажат на господарите от посолствата, че са заели правилната позиция и знаят стихотворението. Авторът на статията никога не е бил в час
Коментиран от #163
13:19 18.07.2026
35 Стига
До коментар #30 от "Г-н Кънев написахте го ясно и точно!":си се хвалил сам, бе🤐
13:20 18.07.2026
36 идиоти вън
13:21 18.07.2026
37 Бойко
Мина време заприлича на толуп.
Сега КРадев го избраха джендурята. Радев вече си е толуп.
Цял народ ще му плаща за алчността и предателството! България не трябва да я има в ООН, защото не е държава, а колониална територия. Не съществува от 9ти 1944та.
Коментиран от #54, #67
13:22 18.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Студопор
Плюс това като гледам, само във ФАКТИ говорите против Радев. Във фейса са само няколко трола. Масово сме за Радев.
Коментиран от #41
13:25 18.07.2026
40 ЕДГАР КЕЙСИ
13:29 18.07.2026
41 Нетът е пълен с мемета и подигравки
До коментар #39 от "Студопор":на Ивайло Мирчев.
Само напишете в търсачката на Гугъл - "Ивайло Мирчев Глово" и
в отдела на Гугъл за снимки ще ви се покажат поне 1000 майтапа директно с Мирчев.
Коментиран от #82
13:29 18.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 де го чукаш, де се пука...
13:31 18.07.2026
44 За инф
13:32 18.07.2026
45 Напразно!
Коментиран от #60
13:33 18.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
13:36 18.07.2026
48 🐂 г о в ед 0
13:36 18.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ти си ги писал бе , в нета.
13:36 18.07.2026
51 Лост
13:37 18.07.2026
52 Чикирик
13:37 18.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Павел Николаев
Коментиран от #137
13:41 18.07.2026
57 Госあ
13:42 18.07.2026
58 Анджо
Коментиран от #63
13:43 18.07.2026
59 Интересно... ама много интересно
Коментиран от #79
13:44 18.07.2026
60 Гръмнат си
До коментар #45 от "Напразно!":В тъпата жълта тиква
13:44 18.07.2026
61 Без обиди, моля!
До коментар #30 от "Г-н Кънев написахте го ясно и точно!":Кънев не е господин, а госпожа! Откак се помни е на другия тротоар.
13:44 18.07.2026
62 до 46 - и
Коментиран от #65
13:45 18.07.2026
63 Хайде
До коментар #58 от "Анджо":Премахне го бе гуджук скопен
13:45 18.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Простак
До коментар #62 от "до 46 - и":110%
13:46 18.07.2026
66 Някой
До коментар #11 от "Гела":Аааа, без опорки няма грантове :).
13:47 18.07.2026
67 ти да видиш
До коментар #37 от "Бойко":Ама и ти ли се именуваш евгенийй Минчев ...
13:47 18.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 000
13:50 18.07.2026
70 Доавтора
Коментиран от #108
13:51 18.07.2026
71 Тук не е Брюксел
13:51 18.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Доротея
До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":Исак Паси пишеше отлични социално - психологически етюди, които вие и вашите връстници даже не можете да разберете! Солиден господин и тежък учен, за разлика от вятърничавия си син!
13:53 18.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Имам идея
13:54 18.07.2026
78 Я глей... юнаци
13:54 18.07.2026
79 като питаш, да ти кажа
До коментар #59 от "Интересно... ама много интересно":Тцъ... Освен Евгени има още Румен, Бойко, Делян и много други. Ако не вярващ прочети какво пише в личната ти карта.
13:55 18.07.2026
80 Кънев е дърт
13:55 18.07.2026
81 Защо се засегна,
До коментар #72 от "до 61 - и":госпожо Кънев?
13:57 18.07.2026
82 Копейкин Костя
До коментар #41 от "Нетът е пълен с мемета и подигравки":Напиши в търсачката рапона, зеления чорап и ще получиш хиляди мемета и закачки с абдикиралия президент и настоящ премиер-слънце Радьев!
Коментиран от #104
13:57 18.07.2026
83 Закон
13:58 18.07.2026
84 Евгения Кънева
13:59 18.07.2026
85 МхТоМхТо
14:00 18.07.2026
86 Пламен
14:01 18.07.2026
87 Ганчев
14:01 18.07.2026
88 Радев не е кух като кънев
Руските удари по украински заводи подкопават доверието в оръжейната система на НАТО
Русия е насочена специално към военно-промишления комплекс на Украйна, пише авторът . През последните дни бяха унищожени големи заводи за производство на дронове. А Киев за пореден път не успя да прихване нито една руска ракета. Западът е недоволен: инвестира огромни суми пари, но резултатите са плачевни.
14:02 18.07.2026
89 Анонимен
14:02 18.07.2026
90 Динго
14:04 18.07.2026
91 Шишко
14:04 18.07.2026
92 Анонимен
14:05 18.07.2026
93 Архимандрисандрит Бибиян
14:05 18.07.2026
94 Мефистофел
14:05 18.07.2026
95 Без име
14:06 18.07.2026
96 Факти
Русия е концентрирана на запад в обсега на украинските дронове. Украйна ползва западен ИИ, който е много по-добър от руския. Всеки ден той се учи как да преодолява руската защита и става все по-ефективен. Украинските дронове не могат да бъдат спрени. Кризата с горивата в Русия ще се задълбочава все повече. Кризата с храните също започна. Те вече поскъпнаха в пъти. Скоро ще започнат и да изчезват. Чашата е на път да прелее.
В началото на тази година ви казах, че до края на годината войната свършва. Очаквах Путин да издуха ликвидните средства, но не очаквах, че Зеленски ще предизвика толкова сериозен дефицит на горивата в Русия.
14:07 18.07.2026
97 своге
14:09 18.07.2026
98 Евгени от Алфапласт
14:09 18.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Храна за чебурашките от форума
Който иска да прочетете точките в декларацията.
14:11 18.07.2026
101 Хаха
14:12 18.07.2026
102 Гошо
Коментиран от #106
14:12 18.07.2026
103 Анонимен
До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":А какво изобщо е работил рр през живота си и всичката служебница която от 10 години лежи в президенството и сега с цялото си безочие се настани да лежат в парламента и по министерствата не стават Оставка
Коментиран от #119
14:14 18.07.2026
104 като напиша
До коментар #82 от "Копейкин Костя":зеления чорап и ми излизат мемета със зеленния наркоман който изби половината си народ за него защо не плямпате ??? сигурно защото не ви разрешават от горе …
Коментиран от #122
14:14 18.07.2026
105 Реалист
Коментиран от #114
14:15 18.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 нннн
Този пресоли манджата. Всичко гледа единствено от правоверна евроатлантическа позиция.
14:16 18.07.2026
108 Анонимен
До коментар #70 от "Доавтора":А ти защо си още тук щом си падаш по Путин НЯМАШ никакво място тук но си стоиш тук демокрацията и свободата ти е сигурна там Путин ще ви подреди хохахахаха
Коментиран от #112, #123, #147
14:18 18.07.2026
109 Розов пеньоар
14:18 18.07.2026
110 Цвете
Коментиран от #124
14:19 18.07.2026
111 Никой
Напротив - новото Правителство се организира - сега - Външният Министър трябвада се смени жената е неадекватно. Но има ли друг кадър.
А Бойко Борисов не можа да намери просто кандидат за президент - това са негови оправдания - че бил направил ход - просто нямат и там кадри.
Какво да добавим - нищо - освен че Русия са лоши.
14:19 18.07.2026
112 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #108 от "Анонимен":Обличай роклята и беж у Брюксел
Коментиран от #117
14:20 18.07.2026
113 хахаха
Коментиран от #115
14:20 18.07.2026
114 Анонимен
До коментар #105 от "Реалист":Не злоупотребявай с думата НА РОДА малоумниците кланящи се на Путин вън На рода съм и аз и семейството ми и още доста много българи Демокрация и вън на путинистите
Коментиран от #135
14:20 18.07.2026
115 Анонимен
До коментар #113 от "хахаха":Малоумниците едно и също А рр е оставка няма място в нашата европейска държава никакъв човек защитаващи руските интереси олигарси Оставка и да дава обяснения
Коментиран от #121
14:23 18.07.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Анонимен
До коментар #112 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А ти при Путин защо не харесваш ли жени с рокли хахахаха
Коментиран от #133
14:24 18.07.2026
118 Архимандрисандрит Бибиян
14:24 18.07.2026
119 Евгени от Алфапласт
До коментар #103 от "Анонимен":Промяна, гербесъшки троле, давай по-леко, да не ти стане лошо в тия жеги.🤣
14:25 18.07.2026
120 По дяволите ЕС
14:26 18.07.2026
121 Евгени от Алфапласт
До коментар #115 от "Анонимен":Разкарай се, ченге неграмотно!🤣
14:26 18.07.2026
122 Копейкин Костя
До коментар #104 от "като напиша":Напиши зелен чорап на български.
Зеленски не е военен, така че няма как да ти излязат мемета с него, а не с рапона Радьев!
14:27 18.07.2026
123 Евгени от Алфапласт
До коментар #108 от "Анонимен":Къш, бре, илитерат!🤣
14:27 18.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Щом розово-жълтото
14:28 18.07.2026
126 Цвете
14:29 18.07.2026
127 Анонимен
14:29 18.07.2026
128 Цвете
Коментиран от #131
14:29 18.07.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Замислих се,
До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":кой от изброените е най-противен и не можах да определя. Абсолютно всички заслужават палмата на първенството
14:30 18.07.2026
131 Клати ми ги
До коментар #128 от "Цвете":и не драскай глупотевини
14:32 18.07.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Евгени от Алфапласт
До коментар #117 от "Анонимен":Я пусни една твоя снимка! Но без кюлотите!!!🤣
14:34 18.07.2026
134 Хаха
"Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са хора със завишен медиен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи."
Коментиран от #140
14:36 18.07.2026
135 Евгени от Алфапласт
До коментар #114 от "Анонимен":Ти може да си "НА РОДА" само на ония, по-тъмнозелените.😎🤣
14:36 18.07.2026
136 Абсурдистан
14:39 18.07.2026
137 С курабийка,
До коментар #56 от "Павел Николаев":хамериканска
14:39 18.07.2026
138 Боа
Сега се вижда,колко са недоволни от народния вот с неговия избор.
Кънев,-ти също не си фактор.Поредния от четиригодишна провална сага политици.
14:40 18.07.2026
139 Борсук
14:41 18.07.2026
140 Пожелавам ти
До коментар #134 от "Хаха":Да живееш дълго и да видиш как внуците ти изплащат дълговете на Радев.
14:42 18.07.2026
141 Феликс Дж
До коментар #4 от "Лама Мирчев, регулировчик":Аз, аз да кажа - "езичници", езиковеди и други езикови професии.
14:43 18.07.2026
142 Бойко Българоубиец
14:43 18.07.2026
143 Радев
14:44 18.07.2026
144 ВВП
14:45 18.07.2026
145 Ивелин Михайлов
Коментиран от #150
14:45 18.07.2026
146 То и теб те подиграват, ама се правиш,че
14:45 18.07.2026
147 Русофил
До коментар #108 от "Анонимен":А ти що не си в Америка или киев
Коментиран от #171
14:46 18.07.2026
148 ВВП
Коментиран от #156
14:48 18.07.2026
149 !!!?
Докторът към Мистър Кеш: Защо върнахте назад подкрепата си за Киевската декларация ?
Отговор: Напред, кръгом и пак Напред...да виждате тук думата Назад ?
Епикриза: Млогопластово дисоциативно разстройство на идентичността (ДРИ)
!!!?
14:48 18.07.2026
150 ВРЪЩАЙ
До коментар #145 от "Ивелин Михайлов":ПАРИТЕ!
14:50 18.07.2026
151 Венета дъщеря на Бойко
14:50 18.07.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 ВВП
Коментиран от #162
14:52 18.07.2026
154 Хи хи
14:53 18.07.2026
155 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #160
14:53 18.07.2026
156 Копейкотрошач
До коментар #148 от "ВВП":Една тесла ти стига.
14:53 18.07.2026
157 Анатоли
Борисов и Пеевски са зараза за България - проказа.
14:53 18.07.2026
158 Престанете
14:53 18.07.2026
159 ВВП
14:54 18.07.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 БеГемот
14:54 18.07.2026
162 Не на факти
До коментар #153 от "ВВП":Бехати да квичиш в гнусната Русия.
14:55 18.07.2026
163 И аз да кажа
До коментар #34 от "военен неможач":Да се чудиш тогава що рускините ще се изтрепят за брак със западняци и защо никой освен изкукалия Депардийо и още един подобен актьор са единствените, които поискаха руско гражданство, и те по данъчни съображения. Просто искам да ни посочиш, защо няма мераклии за руския рай и ценители на безподобната руска душа и руските ценности?
14:55 18.07.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 А МОЧАТА?
Коментиран от #175
14:56 18.07.2026
166 ВВП
14:56 18.07.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 ФАКТИ
14:56 18.07.2026
169 Име
14:56 18.07.2026
170 Дедо
Коментиран от #176
14:56 18.07.2026
171 Анонимен
До коментар #147 от "Русофил":А ти откъде знаеш къде съм Европа е моето място който не желае демокрация няма място в европейската ни държава и най вече да говори все едно е собственик на България Оставка рр Европа свобода демокрация е тук
14:57 18.07.2026
172 Иво Христов
14:57 18.07.2026
173 ВВП
14:57 18.07.2026
174 Гост
На хората не им пука за украйна
14:59 18.07.2026
175 ДА!
До коментар #165 от "А МОЧАТА?":Само търсим ,,Шпагина" на руският войник...!
Разбрахме,че бил дълбоко заврян в задният ти двор...!
А ти доволен си трайкаш а...😄🤣😉?!
14:59 18.07.2026
176 Путин гол до кръста на пони
До коментар #170 от "Дедо":Задунайци! Не се предавайте! Румен Боташа знае кой е националният интерес на Задунайская! Плътно зад РуZZия...т.е. пред нея на фронта. Лато славните чеченци! А бе Шойго, къде са чеченците?
15:00 18.07.2026
177 ВВП
15:00 18.07.2026
178 Хасковски каунь
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Евгени и другият Евгени ще са фронтови кореспонденти
15:01 18.07.2026