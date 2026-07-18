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Явор Бахаров отново в ареста

Явор Бахаров отново в ареста

18 Юли, 2026 21:08 2 991 49

  • явор бахаров-
  • долна диканя-
  • арест-
  • марихуана

намерени са десет саксии с марихуана в негов имот в пернишко село

Явор Бахаров отново в ареста - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Явор Бахаров отново осъмна с белезници и в ареста. Полицаи откриват десет саксии с марихуана в негов имот в пернишко село, пише bgdnes.bg.

От медията, която се позовава на свои източници в редиците на МВР, актьорът, който няколко пъти отървава кожата, след като е заловен с трева, е бил арестуван вчера и то показно пред изгората му Рая Пеева.

Това се случва в имот на Бахаров, който се намира в пернишкото село Долна Диканя - сигналът е бил подаден от съседи, които усещат миризмата на канабис, а въоръжена полиция щраква рецидивистът.

Към момента няма официална информация от МВР дали Бахаров наистина отново е зад решетките и то пак за марихуана.

Когато ченгетата нахлуват в имота установяват, че там има изграден специален парник, в който се намират десетина саксии с генно модифициран канабис.

Задържането на Бахаров рискувало да провали летните представления на изключително успешния спектакъл "Отчаяни съпрузи", в който актьорът си партнира с добрите си приятели Бойко Кръстанов и Даниел Пеев.

Явор Бахаров открай време е споделял, че пуши трева, за да бори стреса и високото кръвно.

ПИК твърди, че малко преди обяд днес Бахаров и адвокатът му са напуснали сградата на ОДМВР-Перник, като актьорът е дал показания като свидетел, а прокуратурата не му е повдигнала обвинение.

По неофициални данни Бахаров е казал пред органите на реда, че няма нищо общо с тревата и няма идея кой я отглежда. Очаква се съвсем скоро да има повече яснота около случая.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    33 4 Отговор
    Нештасник ...е ..съм го ...

    21:09 18.07.2026

  • 2 Хахааааа

    51 3 Отговор
    Няма нищо общо човекът, нищо не знае. Гащите пълни, смърди здраво, но кой е тропал вътре не знаеш. Всичко е точно.

    Коментиран от #27

    21:11 18.07.2026

  • 3 даже меката мери

    37 1 Отговор
    Наркотиците затова са наркотици, понеже вземат връх над волята на личността и я трансформират в липса на самокритичност.

    21:13 18.07.2026

  • 4 Тиква

    32 3 Отговор
    Всички от "елита"наркомани и чалгари.

    21:15 18.07.2026

  • 5 Пут..Явор Маринкин

    38 2 Отговор
    Не съм аз, Рая отглежда тревата..

    21:16 18.07.2026

  • 6 Без майтап

    15 0 Отговор
    В този свят ако не си съсед наненормален нарком ще си съсед на ядрен ненормалник.

    21:16 18.07.2026

  • 7 Без име

    44 3 Отговор
    Най-противното леке в България.

    21:17 18.07.2026

  • 8 Хм.....

    15 0 Отговор
    А дали вече не е започнал да влиза нарочно?
    Влече го...

    21:20 18.07.2026

  • 9 Гумичка за триене

    38 1 Отговор
    Рая тази която тегли една в лицето на шофьор на автобус???? Онази която се държа изключително примерно и не надрусано в рейса?????? Такива ги давате на Хан Крум той знае законите!!!!! Смешници повярвали си!!!!

    Коментиран от #16

    21:21 18.07.2026

  • 10 Абеее спрете да занимавате

    25 0 Отговор
    Хората с някви къркачи и смъркачи ,тъй наречен ,,елит" .....Еееее то не се търпите ,не беше тоя рошавия ,не беше оня водещия на игри на волята........ееееее А М А Н.......

    21:21 18.07.2026

  • 11 Зайко

    30 0 Отговор
    Той и Тя, нали ще стават родители?Горките не могат да се отърват от простотии,че и ще възпитават!

    21:22 18.07.2026

  • 12 от село

    19 0 Отговор
    Дано в ареста да иззяде бахура !

    21:23 18.07.2026

  • 13 ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ

    26 0 Отговор
    АКУ У ВАС БЯХА НАНЕРИЛИ САКСИИТЕ ЩЯХА ЛИ ДА ВИ ПУСНАТ АКУ ВИЕ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ БЯХТЕ НАПРАВИЛИ НЕЩАТА НАПРАВЕНИ ОТ БАХАРОВ ЩЯХТЕ ЛИ ДА СТЕ НА СВОБОДА ВСЕЕЕЕКИ ПЪТ....

    Коментиран от #20

    21:23 18.07.2026

  • 14 Герги

    26 0 Отговор
    Нищо не става от тези двамата,язък за детенцето...

    21:24 18.07.2026

  • 15 Българин

    22 0 Отговор
    Не знаел кой отглежда тревста в неговия имот.Този на какъв се прави и заблуждава?!Да си понесе наказанието.Рая също да бъде разпитана.Търкулнало се гърнето и си намерило похлупака.Това са два наркомана.

    21:25 18.07.2026

  • 16 Мизерия

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гумичка за триене":

    Той ако Крум управляваше,досега щяха да са на друго място!

    21:26 18.07.2026

  • 17 Е. ....... ти наглостта

    15 0 Отговор
    Нямал идея кой отглеждал тревите....Ами извънземното Кики отглежда тревата беееее мушмурок........Еййййй като вземат да се правят на утрепани лисици.......Еййййййй.......

    21:27 18.07.2026

  • 18 1616

    21 0 Отговор
    Браво на МВР за кой ли път го пускат ако е някой друг на да ли ще е така,а и тази неговата кифла скоро имаше клип в автобус как псува шофьора и се прави на велика и двамата са си лика прилика но направо са си за единия за Бобов дол и Кифлата за Сливен там да видят какви роли ще изпълняват

    Коментиран от #35

    21:27 18.07.2026

  • 19 Пълен

    17 0 Отговор
    боооооклук…

    21:27 18.07.2026

  • 20 НИКОГА

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ":

    Те тоя май и с алкохол го хващаха и и кво ли не беше....Само Крумови закони .Иначе оправия няма на тая рая

    21:30 18.07.2026

  • 21 Пак ли този

    18 0 Отговор
    къдрав пръдл.о? А ще става и баща. Язък!

    Коментиран от #22

    21:30 18.07.2026

  • 22 Те такива трябва

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пак ли този":

    Да ги.........сещаш се. Да не се множат.....

    21:33 18.07.2026

  • 23 хъхъ

    20 0 Отговор
    Това леке не трябва да излезе от там. А компания да му прави Емрах на Стораро, друго известно леке. Прибирайте ги преди да е станало късно!

    21:37 18.07.2026

  • 24 Евгени от Алфапласт

    16 0 Отговор
    А братлето на Райчето с фентанила? Там що стана?

    21:40 18.07.2026

  • 25 Запознат

    6 0 Отговор
    За да ви публикуват в Форбс България трябва да сте болен от СПИН и да имате 3 4 кредита които не можете да обслужвате 🤭

    21:52 18.07.2026

  • 26 Исторически парк

    11 0 Отговор
    Тоя път трябва вече ефективна 😡

    21:53 18.07.2026

  • 27 скъпоплатената ни

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахааааа":

    съдебна власт е крайно толерантна към такива "непослушни" момчета с псуващи по автобусите съпруги. все по-тлъстите съдебни бюджети явно са все по-постни от към справедливост и правораздаване.

    21:54 18.07.2026

  • 28 Ивелин Михайлов

    10 0 Отговор
    Хахахах гмо

    21:54 18.07.2026

  • 29 ?????

    14 0 Отговор
    Уф.
    Може би е време да не обръщат внимание на топовите адвокати, а да си го вкарат където му е мястото.
    При ромеите в Пазарджишкия затвор.
    Може и да му дойде някакъв акъл тогава.

    21:54 18.07.2026

  • 30 Исторически парк

    16 0 Отговор
    Ей това е да имаш връзки намират дрога у вас казваш, че не знаеш кой я е сложил там, въпреки че се хвалиш публично, че друсаш и те пускат невинен 🤬

    21:56 18.07.2026

  • 31 Хорейшио

    13 0 Отговор
    Значи оранжерията с марихуаната е в имота му, но той няма представа кой я отглежда?! Ами да, звучи логично. Яворчо е невинен

    22:10 18.07.2026

  • 32 Трактора

    10 0 Отговор
    Защо ни занимавате с тия наркомани явор и рая мър...шата

    22:16 18.07.2026

  • 33 Летец Пешеходец

    12 0 Отговор
    Този пропаднал наркоман, отдавна трябваше да лежи в затвора. Брат му успява да подкупи определени хора в съдебната власт, но рано или късно, късметът на това лекенце ще свърши.

    22:20 18.07.2026

  • 34 Мисирок

    2 5 Отговор
    Да бе, ще влязат милиционерчетата в имота ми без заповед от съдия за да ми гледат саксиите, щото на съседите им миришело на скара или пури. Вие колко тъпи сте бе, мисирки?

    22:22 18.07.2026

  • 35 Да бе човек

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "1616":

    Направих си труда да го намеря тоя клип.Просто не съм обърнал внимание щото не ме интересуват тия тъй наречени набеденни ,,артисти" и ,,елит" .Ами к.......ката направо си го просеше и напсува ЧОВЕКА ШОФЬОР НА МАЙКААААА..... Евала на човека ,че се сдържа .На негово място друг би измел пода на автобуса с тоя парцал.

    22:22 18.07.2026

  • 36 Съдед

    1 3 Отговор
    Живея в къза с 1 декар двор. Гледам си каквото намеря за добре - домати, марихуана, краставици, рози...Пуша си и ми дреме на шлифера. Как точно някой ще влезе в имота ми? Я, пак, моля?

    22:24 18.07.2026

  • 37 Свободен

    2 1 Отговор
    Аз сум на морето и си гледам марихуана в двора и вътре. Пуша си когато и както ми е кеф. Частен имот в покрайнините на града, бариера на улицата, достъп само за собственици. Милиционери не могат дори да си помислят да доближат. Община Бургас нещо се репчеше докато не пратихме на меката китка кмет Митко Момата едно писъмце с обяснение, че улицата не е улица, а УПИ частен имот и да ходят да духат като вятъра. И така вече 16 години - пуша каквото искам и пия каквото искам. Свобода. Найс, а?

    22:28 18.07.2026

  • 38 Офффф

    7 0 Отговор
    Тия с жена му са Дъно

    22:33 18.07.2026

  • 39 Айде пътя

    5 0 Отговор
    Яворе двама сте...
    Другият не го познаваш....
    А за жената ти да говорим...там са трима !!!

    22:34 18.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 те ми да да ама не

    4 0 Отговор
    Ама разбира се че няма общо те лошите съседи си гледат тревица в неговия двор и съдът уважава честната му дума все пак е рецидивист, как да не му вярват?!?!?

    22:38 18.07.2026

  • 42 Тепсия

    5 0 Отговор
    Какво ме изтриваш.
    Няма как да скриеш факта че ЯБахаров е мишок. Жалък при това .
    Всеки мъж би признал

    22:39 18.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ревльо

    5 0 Отговор
    Смешен и жалък

    22:43 18.07.2026

  • 46 Смърди

    3 0 Отговор
    Рижав мустак. Рядък. Гнусен. Само Рая знае как смърди.

    22:44 18.07.2026

  • 47 ШАЛОМ

    2 0 Отговор
    СТИГА ЗА ТАЯ ЕВРЕЙСКА ГАД
    МЯСТОТО МУ Е НА ТОПЛО

    22:45 18.07.2026

  • 48 Катран

    2 0 Отговор
    Взел се е много на сериозно. Направи една роля и полетя! То па един филм

    22:47 18.07.2026

  • 49 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Оставете го човека на мира. Той нито купува нито продава марихуана,той е производител а всички производители са на почит.

    23:04 18.07.2026