Явор Бахаров отново в ареста

Явор Бахаров отново осъмна с белезници и в ареста. Полицаи откриват десет саксии с марихуана в негов имот в пернишко село, пише bgdnes.bg.
От медията, която се позовава на свои източници в редиците на МВР, актьорът, който няколко пъти отървава кожата, след като е заловен с трева, е бил арестуван вчера и то показно пред изгората му Рая Пеева.
Това се случва в имот на Бахаров, който се намира в пернишкото село Долна Диканя - сигналът е бил подаден от съседи, които усещат миризмата на канабис, а въоръжена полиция щраква рецидивистът.
Към момента няма официална информация от МВР дали Бахаров наистина отново е зад решетките и то пак за марихуана.
Когато ченгетата нахлуват в имота установяват, че там има изграден специален парник, в който се намират десетина саксии с генно модифициран канабис.
Задържането на Бахаров рискувало да провали летните представления на изключително успешния спектакъл "Отчаяни съпрузи", в който актьорът си партнира с добрите си приятели Бойко Кръстанов и Даниел Пеев.
Явор Бахаров открай време е споделял, че пуши трева, за да бори стреса и високото кръвно.
ПИК твърди, че малко преди обяд днес Бахаров и адвокатът му са напуснали сградата на ОДМВР-Перник, като актьорът е дал показания като свидетел, а прокуратурата не му е повдигнала обвинение.
По неофициални данни Бахаров е казал пред органите на реда, че няма нищо общо с тревата и няма идея кой я отглежда. Очаква се съвсем скоро да има повече яснота около случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яшар
21:09 18.07.2026
2 Хахааааа
Коментиран от #27
21:11 18.07.2026
3 даже меката мери
21:13 18.07.2026
4 Тиква
21:15 18.07.2026
5 Пут..Явор Маринкин
21:16 18.07.2026
6 Без майтап
21:16 18.07.2026
7 Без име
21:17 18.07.2026
8 Хм.....
Влече го...
21:20 18.07.2026
9 Гумичка за триене
Коментиран от #16
21:21 18.07.2026
10 Абеее спрете да занимавате
21:21 18.07.2026
11 Зайко
21:22 18.07.2026
12 от село
21:23 18.07.2026
13 ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ
Коментиран от #20
21:23 18.07.2026
14 Герги
21:24 18.07.2026
15 Българин
21:25 18.07.2026
16 Мизерия
До коментар #9 от "Гумичка за триене":Той ако Крум управляваше,досега щяха да са на друго място!
21:26 18.07.2026
17 Е. ....... ти наглостта
21:27 18.07.2026
18 1616
Коментиран от #35
21:27 18.07.2026
19 Пълен
21:27 18.07.2026
20 НИКОГА
До коментар #13 от "ДРУГАРИ И ДРУГАРКИ":Те тоя май и с алкохол го хващаха и и кво ли не беше....Само Крумови закони .Иначе оправия няма на тая рая
21:30 18.07.2026
21 Пак ли този
Коментиран от #22
21:30 18.07.2026
22 Те такива трябва
До коментар #21 от "Пак ли този":Да ги.........сещаш се. Да не се множат.....
21:33 18.07.2026
23 хъхъ
21:37 18.07.2026
24 Евгени от Алфапласт
21:40 18.07.2026
25 Запознат
21:52 18.07.2026
26 Исторически парк
21:53 18.07.2026
27 скъпоплатената ни
До коментар #2 от "Хахааааа":съдебна власт е крайно толерантна към такива "непослушни" момчета с псуващи по автобусите съпруги. все по-тлъстите съдебни бюджети явно са все по-постни от към справедливост и правораздаване.
21:54 18.07.2026
28 Ивелин Михайлов
21:54 18.07.2026
29 ?????
Може би е време да не обръщат внимание на топовите адвокати, а да си го вкарат където му е мястото.
При ромеите в Пазарджишкия затвор.
Може и да му дойде някакъв акъл тогава.
21:54 18.07.2026
30 Исторически парк
21:56 18.07.2026
31 Хорейшио
22:10 18.07.2026
32 Трактора
22:16 18.07.2026
33 Летец Пешеходец
22:20 18.07.2026
34 Мисирок
22:22 18.07.2026
35 Да бе човек
До коментар #18 от "1616":Направих си труда да го намеря тоя клип.Просто не съм обърнал внимание щото не ме интересуват тия тъй наречени набеденни ,,артисти" и ,,елит" .Ами к.......ката направо си го просеше и напсува ЧОВЕКА ШОФЬОР НА МАЙКААААА..... Евала на човека ,че се сдържа .На негово място друг би измел пода на автобуса с тоя парцал.
22:22 18.07.2026
36 Съдед
22:24 18.07.2026
37 Свободен
22:28 18.07.2026
38 Офффф
22:33 18.07.2026
39 Айде пътя
Другият не го познаваш....
А за жената ти да говорим...там са трима !!!
22:34 18.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 те ми да да ама не
22:38 18.07.2026
42 Тепсия
Няма как да скриеш факта че ЯБахаров е мишок. Жалък при това .
Всеки мъж би признал
22:39 18.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ревльо
22:43 18.07.2026
46 Смърди
22:44 18.07.2026
47 ШАЛОМ
МЯСТОТО МУ Е НА ТОПЛО
22:45 18.07.2026
48 Катран
22:47 18.07.2026
49 Павел Пенев
23:04 18.07.2026