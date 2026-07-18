Явор Бахаров отново в ареста

Явор Бахаров отново осъмна с белезници и в ареста. Полицаи откриват десет саксии с марихуана в негов имот в пернишко село, пише bgdnes.bg.

От медията, която се позовава на свои източници в редиците на МВР, актьорът, който няколко пъти отървава кожата, след като е заловен с трева, е бил арестуван вчера и то показно пред изгората му Рая Пеева.

Това се случва в имот на Бахаров, който се намира в пернишкото село Долна Диканя - сигналът е бил подаден от съседи, които усещат миризмата на канабис, а въоръжена полиция щраква рецидивистът.

Към момента няма официална информация от МВР дали Бахаров наистина отново е зад решетките и то пак за марихуана.

Когато ченгетата нахлуват в имота установяват, че там има изграден специален парник, в който се намират десетина саксии с генно модифициран канабис.

Задържането на Бахаров рискувало да провали летните представления на изключително успешния спектакъл "Отчаяни съпрузи", в който актьорът си партнира с добрите си приятели Бойко Кръстанов и Даниел Пеев.

Явор Бахаров открай време е споделял, че пуши трева, за да бори стреса и високото кръвно.

ПИК твърди, че малко преди обяд днес Бахаров и адвокатът му са напуснали сградата на ОДМВР-Перник, като актьорът е дал показания като свидетел, а прокуратурата не му е повдигнала обвинение.

По неофициални данни Бахаров е казал пред органите на реда, че няма нищо общо с тревата и няма идея кой я отглежда. Очаква се съвсем скоро да има повече яснота около случая.