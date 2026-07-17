Петър Витанов: Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите”

Един е центърът на външната ни политика. Премиерът Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите”. България не възпира нито едно европейско решение, не го и блокира. Това заяви Петър Витанов от „Прогресивна България“ в предаването „Панорама” по БНТ.
По думите му 15 юли е националният празник на Украйна и външният ни министър бе в Киев във връзка с преговори, относно задълбочаване на енергийното и икономическото сътрудничество.
„Ние имаме интерес, особено в енергийната сфера. Украйна търси възможност за захранване на своето газово хранилище, може да стане част от вертикалния газов коридор. Би било добере за България през територията ни да минават по-големи количества газ и страната да печели. Пред сключване на договори сме между „Булгаргаз” и „Нафтогаз”, разясни той.
Нищо не е подписано. Няма никакви правно обвързващи елементи, увери Витанов по повод „Киевската декларация”. „Има страни-членки на „Коалицията на желаещите”, които водят активен диалог с Русия, има такива, които възпират и блокират европейски решения, и други, които имат много сериозни резерви по новия пакет санкции. Всяка държава защитава своя национален интерес в рамките на различни формати, това прави и България”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
Коментиран от #6
22:27 17.07.2026
2 а на кой
Коментиран от #55
22:29 17.07.2026
3 Скрийте се вече,
22:29 17.07.2026
4 Тати каза
22:30 17.07.2026
5 Тоя
22:32 17.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мургавел
22:34 17.07.2026
8 не по врат а по шия
Каква е разликата между подписана с химикалка декларация и одобрен и подкрепен текст на същата декларация от присъстващите делегации?
Коментиран от #9
22:35 17.07.2026
9 разликата
До коментар #8 от "не по врат а по шия":е че тържествено отметналите се от декларираното на срещата в Киев, са станали за смях и подигравки. (Не сме подписвали, само подкрепяме текста на написаното!)
Коментиран от #64
22:39 17.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 порфтед
Коментиран от #14, #70
22:42 17.07.2026
12 Анонимен
22:45 17.07.2026
13 Жеро
Боташ му помага във всичко! Рундьо!
22:46 17.07.2026
14 Анонимен
До коментар #11 от "порфтед":И ти нямаш място в нашата европейска България А рр е оставка и
Коментиран от #16
22:47 17.07.2026
15 Майко мила
22:47 17.07.2026
16 Така е
До коментар #14 от "Анонимен":Сите продадени отпадъци нямате място в България.
Коментиран от #21, #66, #85
22:51 17.07.2026
17 Калоян Методиев за Радев
22:53 17.07.2026
18 фавдес
22:54 17.07.2026
19 ВИТАНОВ ГО ЗАТЪКНА НАФАШИСТКАТА ПАНОРАМА
Коментиран от #23
22:54 17.07.2026
20 НЯМА ЖЕЛАЕЩИ
22:55 17.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Из падмасковие
22:57 17.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тоя идиът вИТАНОВ
23:01 17.07.2026
25 Изборните секции в чужбина
23:01 17.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Анонимен
23:06 17.07.2026
28 Витаонва наглост "прогресивна""
23:10 17.07.2026
29 Сатана Z
Коментиран от #37
23:11 17.07.2026
30 Истината
23:12 17.07.2026
31 Булгар
Стадото, което го издигна, ще бъде остригано до епидермис!
23:13 17.07.2026
32 ЕДГАР КЕЙСИ
23:13 17.07.2026
33 порфтед
Коментиран от #43
23:15 17.07.2026
34 665
23:16 17.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Браво на Радев
Коментиран от #39, #45, #76, #87
23:20 17.07.2026
37 Денем имаш видения
До коментар #29 от "Сатана Z":Нощем кошмари.
23:22 17.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А сега
До коментар #36 от "Браво на Радев":цункайУя ми
Коментиран от #41, #42
23:23 17.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ицо
23:30 17.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този жалък ренегат
То и за Боташ обясняваха, че е български национален интерес, в сферата на енергетиката.
А някой помни ли как под натиска на мадам Херо Мустафа Румен Радев, като президент, вдигна революционното си юмруче, за да спре дострояването на наистина печелившия за България и за ЕС "Балкански поток"?
Слава Богу, Борисов го дострои и по "Балкански поток" все още тече евтин тръбен газ за Европа.
Впрочем, някой съмнява ли се, че по вертикалния поток, в полза единствено на Украйна и войната, ще тече друг газ освен руски тръбен газ, макар и с азерско или друго място на произход?
23:34 17.07.2026
48 Из падмасковие
23:34 17.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Чиба мръшо!
До коментар #42 от "Браво на Радев":Чиба!
Коментиран от #53
23:35 17.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Радева и европодлога е ренегатът,
До коментар #2 от "а на кой":а самия Радев е подлога на САЩ и Израел.
23:37 17.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ?????
Омръзнахте ни днес да ни доказвате как сте се оплели като пате в кълчища.
Уволнете девойките дето ви набутаха в тия кълчища.
Или не ви дават партньорите?
Кажете си го тогава.
Или и тва не ви дават партньорите?
23:43 17.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Чиба мръшо
До коментар #53 от "Браво на Радев":Чиба!
Коментиран от #65, #67, #69, #78
23:48 17.07.2026
64 Не са се отметнали предателите
До коментар #9 от "разликата":Само се пънат да излъжат своите избиратели.
Защото някой друг вярва ли им?
Жълтопаветните боклуци не им вярват, защото вярват, че по-умни от родените на жълтите павета в София няма на света. Епа нема! Нема по-гупави и нещастни от жълтопаветните шопи, не със сопи, а с мечти за розови еднорози и смяна на пола през ден.
Нормалните българи не вярват нито на Радев, нито на неговите шарлатани.
Радев българоубиец се нареди до Боко българоубиец, до Шиши и до създадените от Радев жълтопаветни слуги на САЩ, Брюксел и Израел.
23:50 17.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Така е
До коментар #66 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":Сите продадени отпадъци нямате място в България.
Коментиран от #71
23:53 17.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
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75 Така е
До коментар #71 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":Сите продадени отпадъци нямате място в България.
Коментиран от #77, #79
23:57 17.07.2026
76 Анонимен
До коментар #36 от "Браво на Радев":Че по големи отпадъци от малоумниците гласували за рр няма предатели сте срещу държавата ни България е на всички българи Рр нито е господар нито е собственик на европейската ни държава Оставка е Няма място за руските интереси тук в нашата европейска държава Демокрацията ще победи
Коментиран от #80
23:58 17.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Браво на Радев
До коментар #63 от "Чиба мръшо":Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.
Гадно ли е да си отпадък на боклука ПП и ДБ? 😄
Коментиран от #81
00:01 18.07.2026
79 Пaацyулe вoнящ
До коментар #75 от "Така е":славчо го уби само политически а кауна мунчо Крадеев боташа ще yвиcнe на улична лампа полезен идиoт си иначе да съм те отървал от мъките с парния чyк
Коментиран от #82
00:02 18.07.2026
80 Браво на Радев
До коментар #76 от "Анонимен":Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.
Гадно ли е да си отпадък на боклука ПП и ДБ? 😄
Коментиран от #84
00:02 18.07.2026
81 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe
До коментар #78 от "Браво на Радев":Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆
Коментиран от #83
00:02 18.07.2026
82 Така е
До коментар #79 от "Пaацyулe вoнящ":Сите продадени отпадъци нямате място в България.
00:02 18.07.2026
83 Браво на Радев
До коментар #81 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.
Гадно ли е да си отпадък на боклука ПП и ДБ? 😄
00:03 18.07.2026
84 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe
До коментар #80 от "Браво на Радев":Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆
Коментиран от #86
00:03 18.07.2026
85 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe
До коментар #16 от "Така е":Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆
Коментиран от #88
00:03 18.07.2026
86 Браво на Радев
До коментар #84 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.
Гадно ли е да си отпадък на боклука ПП и ДБ? 😄
Коментиран от #89
00:04 18.07.2026
87 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe
До коментар #36 от "Браво на Радев":Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆
00:04 18.07.2026
88 Така е
До коментар #85 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":Сите продадени отпадъци нямате място в България.
00:04 18.07.2026
89 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe
До коментар #86 от "Браво на Радев":Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆
00:04 18.07.2026