Петър Витанов: Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите”

Един е центърът на външната ни политика. Премиерът Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите”. България не възпира нито едно европейско решение, не го и блокира. Това заяви Петър Витанов от „Прогресивна България“ в предаването „Панорама” по БНТ.

По думите му 15 юли е националният празник на Украйна и външният ни министър бе в Киев във връзка с преговори, относно задълбочаване на енергийното и икономическото сътрудничество.

„Ние имаме интерес, особено в енергийната сфера. Украйна търси възможност за захранване на своето газово хранилище, може да стане част от вертикалния газов коридор. Би било добере за България през територията ни да минават по-големи количества газ и страната да печели. Пред сключване на договори сме между „Булгаргаз” и „Нафтогаз”, разясни той.

Нищо не е подписано. Няма никакви правно обвързващи елементи, увери Витанов по повод „Киевската декларация”. „Има страни-членки на „Коалицията на желаещите”, които водят активен диалог с Русия, има такива, които възпират и блокират европейски решения, и други, които имат много сериозни резерви по новия пакет санкции. Всяка държава защитава своя национален интерес в рамките на различни формати, това прави и България”.