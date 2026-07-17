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Петър Витанов: Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите”

Петър Витанов: Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите”

17 Юли, 2026 22:26 805 89

  • петър витанов-
  • коалиция на желаещите

Ние имаме интерес, особено в енергийната сфера. Украйна търси възможност за захранване на своето газово хранилище, може да стане част от вертикалния газов коридор

Петър Витанов: Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един е центърът на външната ни политика. Премиерът Радев беше категоричен - България на този етап няма място в „Коалицията на желаещите”. България не възпира нито едно европейско решение, не го и блокира. Това заяви Петър Витанов от „Прогресивна България“ в предаването „Панорама” по БНТ.

По думите му 15 юли е националният празник на Украйна и външният ни министър бе в Киев във връзка с преговори, относно задълбочаване на енергийното и икономическото сътрудничество.

„Ние имаме интерес, особено в енергийната сфера. Украйна търси възможност за захранване на своето газово хранилище, може да стане част от вертикалния газов коридор. Би било добере за България през територията ни да минават по-големи количества газ и страната да печели. Пред сключване на договори сме между „Булгаргаз” и „Нафтогаз”, разясни той.

Нищо не е подписано. Няма никакви правно обвързващи елементи, увери Витанов по повод „Киевската декларация”. „Има страни-членки на „Коалицията на желаещите”, които водят активен диалог с Русия, има такива, които възпират и блокират европейски решения, и други, които имат много сериозни резерви по новия пакет санкции. Всяка държава защитава своя национален интерес в рамките на различни формати, това прави и България”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    9 7 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #6

    22:27 17.07.2026

  • 2 а на кой

    25 16 Отговор
    етап ще отима място,а пешко,руска подлого?

    Коментиран от #55

    22:29 17.07.2026

  • 3 Скрийте се вече,

    38 14 Отговор
    бе жалки продажни комунета! Станахме за посмешище на цял свят с вашите международни лъжи!

    22:29 17.07.2026

  • 4 Тати каза

    24 7 Отговор
    да се снишим,докато отмине бурята!

    22:30 17.07.2026

  • 5 Тоя

    28 8 Отговор
    простьо и натегач , див селяндур от шумкарско котило и все на народен гръб , злобен и елементарен , току се изока ! Мазник и лъжец !

    22:32 17.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мургавел

    24 6 Отговор
    пипонест , работа не е похващал , безполезен лъжец !

    22:34 17.07.2026

  • 8 не по врат а по шия

    16 5 Отговор
    Има текст на декларация, има делегации присъстващи на среща в Киев.
    Каква е разликата между подписана с химикалка декларация и одобрен и подкрепен текст на същата декларация от присъстващите делегации?

    Коментиран от #9

    22:35 17.07.2026

  • 9 разликата

    21 5 Отговор

    До коментар #8 от "не по врат а по шия":

    е че тържествено отметналите се от декларираното на срещата в Киев, са станали за смях и подигравки. (Не сме подписвали, само подкрепяме текста на написаното!)

    Коментиран от #64

    22:39 17.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 порфтед

    7 23 Отговор
    Браво на Румен Радев за позицията че България няма място със Западните пръдльовци в коалиции. Тука жълтопаветните маймуни вият на умряло, но на тях никои не им е забранил да се съберат и да отидат да пожелаят да изядат 1 руски папур. България няма място с лъжците от Запада в коалиции. С братята руснаци нямаме какво да делим. Слава на Господ Иисус Христос ние сме за мир и не искаме коалиции с лъжци. Укра фашистите за пари се сбиха с братята си, сега да се оправят. Ще си изядат боя и ще им държи 100 г да помнят кога са вземали долари и евро. Ние сме за мир и в конфликти не се бутаме. А жълтопаветните маймуни могат да се съберат и да напаравят едно Люински на Путин.

    Коментиран от #14, #70

    22:42 17.07.2026

  • 12 Анонимен

    18 8 Отговор
    Незабавна оставка на червените путинисти

    22:45 17.07.2026

  • 13 Жеро

    15 6 Отговор
    Толкова категоричен, че направо е образец!
    Боташ му помага във всичко! Рундьо!

    22:46 17.07.2026

  • 14 Анонимен

    17 8 Отговор

    До коментар #11 от "порфтед":

    И ти нямаш място в нашата европейска България А рр е оставка и

    Коментиран от #16

    22:47 17.07.2026

  • 15 Майко мила

    19 6 Отговор
    Мунчовците не зная по кой свят са.

    22:47 17.07.2026

  • 16 Така е

    11 10 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    Сите продадени отпадъци нямате място в България.

    Коментиран от #21, #66, #85

    22:51 17.07.2026

  • 17 Калоян Методиев за Радев

    16 8 Отговор
    "Това му е краят в политиката" - приключи ли Радев заради санкциониран руски олигарх?

    22:53 17.07.2026

  • 18 фавдес

    5 4 Отговор
    "европейска България"??? Глупак жълтопаветен, България винаги е била в Европа бре, винаги. И как аз като българин нямам място в България??? Ти ли ще ме лишиш??? Искаш ли да опиташ да видиш как се живее без уши и със счупен нос??? Глупак със глупак, не мислиш ли че теб трябва да премахнем да не мърсиш България??? От де ти идва самочувствието??? Ще ти счупя носа, измет.

    22:54 17.07.2026

  • 19 ВИТАНОВ ГО ЗАТЪКНА НАФАШИСТКАТА ПАНОРАМА

    5 12 Отговор
    И НА ТЪПАКА АДОЛФ ВАСИЛЕВ КОЙТО ОТКАЗА ДА РАЗБЕРЕ ЧЕ РАДЕВ КАКВОТО Е КАЗАЛ - ТОВА Е И КАЗАЛ ! ПО ГЕРБАВО МЕРОПРИЯТИЕ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ОТ ПАНОРАМА НЯМА И НЯМА ДА ИМА !

    Коментиран от #23

    22:54 17.07.2026

  • 20 НЯМА ЖЕЛАЕЩИ

    6 14 Отговор
    За коалицията на желаещите. Не набутвайте България там.

    22:55 17.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Из падмасковие

    4 1 Отговор
    Колективния пак изгуби срещу само една държава Украина,утре и Руанда ще ни бият

    22:57 17.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тоя идиът вИТАНОВ

    13 7 Отговор
    Това нещо трябва да бъди изгонено от гр. Перник. При нас няма място за въздухари хем да и хем не. Като недоразумението Радев - Функционалния неграмотен и кощрамбата Десислава общата.

    23:01 17.07.2026

  • 25 Изборните секции в чужбина

    8 1 Отговор
    Само в посолства и в консулства !

    23:01 17.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Анонимен

    9 5 Отговор
    Оставка на това червеното комунде

    23:06 17.07.2026

  • 28 Витаонва наглост "прогресивна""

    8 4 Отговор
    Този долен лакей и ваксаджия на фатмашките ботуши на селяндурина от Славяноов днес в "Панорама" пелтечеше и мънкаше като двойкаджия на дъската! Нагъл, много мръсен, коварен и отвратителен! Няма как да е друг ,след като си е подложил задн--ка на фатмака с мръснети Зелени чорапи! А Фатмакът съвсем изтрещя, побесня, че го хванаха в лъжа, направо изперка фатмашкото нищожество! Никой не бил видял подписа на бар дамата му от долнопробния бардак, която, по молба на сакатото учиндолско нищожестов, назначи за "вънкашен министър"! Ами, Фатмако, да ти обадя бе! Никой от присъстващите не се е подписал, но се е съгласил с всички точки в Киевската декларация, което е равно на подпис! Така че, много се изложи днес Фатмаак, много! И занеш ли какво, в последните няколко години от 37 - годишното царуване на правешкия говедар Тодор Живков, той беше безмерно мразен и презиран от целокупния български народ! Всички го мразеха, гавреха се с простащината и простотията му,, проклинаха го и го ненавиждаха! Съвсем същото отношение сега проявява българският народ и към теб бе, селяндурино от Славяново и кремълска подлога! Фатмакът Радев също вече е много марзен и презиран от българския народ! При това, само на тертия месец от властването си! Грозен селяндур с грозната брадавица на мазната мутра и с дългия нос, дето върви два метра пред него! Жална ти майка "прогресивна", Фатмако, пътник си! Още другия месец ще бъдеш изритан!

    23:10 17.07.2026

  • 29 Сатана Z

    5 7 Отговор
    Мирчев си е подбирал троловете по свой образ и подобие.Нискочели и глуповати жълтопаветни утайки

    Коментиран от #37

    23:11 17.07.2026

  • 30 Истината

    6 6 Отговор
    Щом всички платени или зависими изм€кяри, тр0лове и всякакви въшк@ри, без значение дали русофили или русофоби, започнаха да квичат в един глас срещу Радев, значи има надежда за България.

    23:12 17.07.2026

  • 31 Булгар

    10 6 Отговор
    Радев е новото Лице на Мафията. Утвърждава статуквото, изпира Борисов и Пеевски и раздава парите на жанвиденовчетата.

    Стадото, което го издигна, ще бъде остригано до епидермис!

    23:13 17.07.2026

  • 32 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 7 Отговор
    ЧОРАПА РЕZИДЕНТ Е КАТЕГОРИЧЕН ........................НИЕ СМЕ С ...................... УБИЙЦИТЕ НА ФАШИСТА ПУТЛЕР ..................... ФАКТ !

    23:13 17.07.2026

  • 33 порфтед

    6 6 Отговор
    Червени крадливи боклуци, крадци и подлоги на тежката крадлива ДС олигархия. Приключени сте! Мунчо каунов боташа е вече най мразен в България! Няма по мразено крадливо животно в страната вече от този пoмияр с вид на олигофрен. Слава на нашия Господ -Бог Исус Христос че скоро ще виси на улична лампа!

    Коментиран от #43

    23:15 17.07.2026

  • 34 665

    1 5 Отговор
    То само , като ѝ видиш името, на тая коалиция и ти се отщява да влизаш !

    23:16 17.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Браво на Радев

    5 5 Отговор
    Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.

    Коментиран от #39, #45, #76, #87

    23:20 17.07.2026

  • 37 Денем имаш видения

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    Нощем кошмари.

    23:22 17.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А сега

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Браво на Радев":

    цункайУя ми

    Коментиран от #41, #42

    23:23 17.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ицо

    5 0 Отговор
    Има ли гнясани копейки тук?

    23:30 17.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този жалък ренегат

    5 3 Отговор
    ни обяснява, че България формално (по линия на своя шеф - премиерът-измамник Румен Радев) не е в коалицията на желаещи европейска и световна война, но неформално (по линия на радевата калинка Велислава Петрова-Чамова) е в коалицията на желаещите европейска и световна война.

    То и за Боташ обясняваха, че е български национален интерес, в сферата на енергетиката.

    А някой помни ли как под натиска на мадам Херо Мустафа Румен Радев, като президент, вдигна революционното си юмруче, за да спре дострояването на наистина печелившия за България и за ЕС "Балкански поток"?

    Слава Богу, Борисов го дострои и по "Балкански поток" все още тече евтин тръбен газ за Европа.

    Впрочем, някой съмнява ли се, че по вертикалния поток, в полза единствено на Украйна и войната, ще тече друг газ освен руски тръбен газ, макар и с азерско или друго място на произход?

    23:34 17.07.2026

  • 48 Из падмасковие

    5 0 Отговор
    Ама нали колективния Брикс щяхме за три дни да заграбим киев

    23:34 17.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Чиба мръшо!

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Браво на Радев":

    Чиба!

    Коментиран от #53

    23:35 17.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Радева и европодлога е ренегатът,

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "а на кой":

    а самия Радев е подлога на САЩ и Израел.

    23:37 17.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ?????

    1 1 Отговор
    Уф.
    Омръзнахте ни днес да ни доказвате как сте се оплели като пате в кълчища.
    Уволнете девойките дето ви набутаха в тия кълчища.
    Или не ви дават партньорите?
    Кажете си го тогава.
    Или и тва не ви дават партньорите?

    23:43 17.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Чиба мръшо

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Браво на Радев":

    Чиба!

    Коментиран от #65, #67, #69, #78

    23:48 17.07.2026

  • 64 Не са се отметнали предателите

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "разликата":

    Само се пънат да излъжат своите избиратели.

    Защото някой друг вярва ли им?

    Жълтопаветните боклуци не им вярват, защото вярват, че по-умни от родените на жълтите павета в София няма на света. Епа нема! Нема по-гупави и нещастни от жълтопаветните шопи, не със сопи, а с мечти за розови еднорози и смяна на пола през ден.

    Нормалните българи не вярват нито на Радев, нито на неговите шарлатани.

    Радев българоубиец се нареди до Боко българоубиец, до Шиши и до създадените от Радев жълтопаветни слуги на САЩ, Брюксел и Израел.

    23:50 17.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Така е

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":

    Сите продадени отпадъци нямате място в България.

    Коментиран от #71

    23:53 17.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #71 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":

    Сите продадени отпадъци нямате място в България.

    Коментиран от #77, #79

    23:57 17.07.2026

  • 76 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Браво на Радев":

    Че по големи отпадъци от малоумниците гласували за рр няма предатели сте срещу държавата ни България е на всички българи Рр нито е господар нито е собственик на европейската ни държава Оставка е Няма място за руските интереси тук в нашата европейска държава Демокрацията ще победи

    Коментиран от #80

    23:58 17.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Браво на Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Чиба мръшо":

    Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.

    Гадно ли е да си отпадък на боклука ПП и ДБ? 😄

    Коментиран от #81

    00:01 18.07.2026

  • 79 Пaацyулe вoнящ

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Така е":

    славчо го уби само политически а кауна мунчо Крадеев боташа ще yвиcнe на улична лампа полезен идиoт си иначе да съм те отървал от мъките с парния чyк

    Коментиран от #82

    00:02 18.07.2026

  • 80 Браво на Радев

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Анонимен":

    Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.

    Гадно ли е да си отпадък на боклука ПП и ДБ? 😄

    Коментиран от #84

    00:02 18.07.2026

  • 81 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Браво на Радев":

    Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆

    Коментиран от #83

    00:02 18.07.2026

  • 82 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Пaацyулe вoнящ":

    Сите продадени отпадъци нямате място в България.

    00:02 18.07.2026

  • 83 Браво на Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":

    Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.

    Гадно ли е да си отпадък на боклука ПП и ДБ? 😄

    00:03 18.07.2026

  • 84 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Браво на Радев":

    Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆

    Коментиран от #86

    00:03 18.07.2026

  • 85 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆

    Коментиран от #88

    00:03 18.07.2026

  • 86 Браво на Радев

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":

    Щом троли отпадъка на националните предатели ПП и ДБ, значи Радев нарита боклука. Благодарим ти.

    Гадно ли е да си отпадък на боклука ПП и ДБ? 😄

    Коментиран от #89

    00:04 18.07.2026

  • 87 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Браво на Радев":

    Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆

    00:04 18.07.2026

  • 88 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Жив ли си още вонящ пaаaцyлe":

    Сите продадени отпадъци нямате място в България.

    00:04 18.07.2026

  • 89 Жив ли си още вонящ пaаaцyлe

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Браво на Радев":

    Наметнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гaвaнкa за голяма нужда от 5 години чакаш мизерните раши в страната да станат всички зле като тъпия олигофрен дрьтт и низвергнат потънал в изпражненията си. Никога няма да ги дочакаш тиква дрьтa и така ще си и издъхнеш омaзaн във фeкaлиитe cи😂🤣 Мнооого по прocт и тъъъп и от кауна мунчо който е пътник. От години си нашия полезен идиoт ,сринал славчо и го докарал и без субсидия дори и всички да мразят мизерна раша разбита. Ако не си ни полезен идиoт да съм те отървал с един пaрeн чyк отдавна в празната ти старческа кратyнa😂🤣😅😆

    00:04 18.07.2026

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