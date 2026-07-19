Ракети удариха Киев, гори нефтобаза в Ставропол

Войната между Русия и Украйна ескалира рязко през последното денонощие с масирани взаимни удари в тила. Към 5.40 часа българско време ситуацията в няколко критични точки остава изключително напрегната.

Балистичен терор над Киев: Има жертви и разрушения

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Мощна руска атака с балистични ракети разтърси украинската столица Киев в ранните часове на 19 юли. Според официални данни на Държавната служба за извънредни ситуации, най-малко седем души са ранени, а петима са успешно спасени от отломките. В резултат на ударите избухнаха мащабни пожари в пет района на Киев – Днепровски, Деснянски, Соломянски, Шевченковски и Святошински. Засегнати са общежитие, супермаркет, търговски център и административни сгради. Столичният кмет Витали Кличко потвърди, че спасителните екипи работят на терен в условия на засилена въздушна опасност.

Официално се съобщава за един загинал човек в резултат на вражеския обстрел. Нанесени са мащабни материални щети:

Жилищни сгради: Горят частни къщи и многоетажни блокове в Шевченковския и Святошинския райони.

Горят частни къщи и многоетажни блокове в Шевченковския и Святошинския райони. Търговска инфраструктура: Избухнаха големи пожари в търговски центрове в Днепровския район.

Избухнаха големи пожари в търговски центрове в Днепровския район. Автомобили и транспорт: Десетки превозни средства са обхванати от пламъци, а таванът на метростанция „Лукяновска“ е частично срутен от ударната вълна.

Службите за спешна помощ работят на място за овладяване на огнената стихия и търсене на оцелели под отломките. Според данни, цитирани от независими медии като Kyiv Independent и информационната агенция УНН, атаката е била извършена с десетки ракети от комплексите Искандер-М, С-400 и Циркон.

Взривове в Буча, Суми, Запорожие, Одеса и блокада на Кримския мост

Въздушната тревога обхвана голяма част от Украйна. Мащабно нападение в района на Буча в Киевска област остави двама души ранени и избухнаха пожари. Силни експлозии бяха докладвани в град Суми, както и на територията на Запорожка област и пристанищния град Одеса. Властите призовават гражданите да останат в убежищата до преминаване на опасността.

Паралелно с това, движението по стратегическия Кримски мост е напълно преустановено. Официалните мотиви за затварянето не се съобщават детайлно, но това се случва на фона на засилени украински операции по ограничаване на руската логистика в Черно море.

Снимка: YouTube

Ответен удар: Гори нефтобаза в Ставропол

Контраофанзивата на Украйна с безпилотни апарати също се засилва. В индустриалната зона близо до руския град Ставропол (в района на хутор Вязники) избухна огромен пожар след атака с дрон.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров потвърди за инцидента. Местни източници и OSINT анализатори, цитирани от медии като Украинска правда, споделиха кадри на горящи цистерни в местна нефтобаза. За момента няма данни за загинали на руска територия при този конкретен удар.