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Ракети удариха Киев, гори нефтобаза в Ставропол
  Тема: Украйна

Ракети удариха Киев, гори нефтобаза в Ставропол

19 Юли, 2026 04:19, обновена 19 Юли, 2026 05:41 2 299 22

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Масирана атака с балистични ракети предизвика пожари в Украйна, докато дронове подпалиха руска нефтобаза, а Кримският мост остава затворен

Ракети удариха Киев, гори нефтобаза в Ставропол - 1
Снимка: СЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната между Русия и Украйна ескалира рязко през последното денонощие с масирани взаимни удари в тила. Към 5.40 часа българско време ситуацията в няколко критични точки остава изключително напрегната.

Балистичен терор над Киев: Има жертви и разрушения

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Мощна руска атака с балистични ракети разтърси украинската столица Киев в ранните часове на 19 юли. Според официални данни на Държавната служба за извънредни ситуации, най-малко седем души са ранени, а петима са успешно спасени от отломките. В резултат на ударите избухнаха мащабни пожари в пет района на Киев – Днепровски, Деснянски, Соломянски, Шевченковски и Святошински. Засегнати са общежитие, супермаркет, търговски център и административни сгради. Столичният кмет Витали Кличко потвърди, че спасителните екипи работят на терен в условия на засилена въздушна опасност.

Официално се съобщава за един загинал човек в резултат на вражеския обстрел. Нанесени са мащабни материални щети:

  • Жилищни сгради: Горят частни къщи и многоетажни блокове в Шевченковския и Святошинския райони.
  • Търговска инфраструктура: Избухнаха големи пожари в търговски центрове в Днепровския район.
  • Автомобили и транспорт: Десетки превозни средства са обхванати от пламъци, а таванът на метростанция „Лукяновска“ е частично срутен от ударната вълна.

Службите за спешна помощ работят на място за овладяване на огнената стихия и търсене на оцелели под отломките. Според данни, цитирани от независими медии като Kyiv Independent и информационната агенция УНН, атаката е била извършена с десетки ракети от комплексите Искандер-М, С-400 и Циркон.

Взривове в Буча, Суми, Запорожие, Одеса и блокада на Кримския мост

Въздушната тревога обхвана голяма част от Украйна. Мащабно нападение в района на Буча в Киевска област остави двама души ранени и избухнаха пожари. Силни експлозии бяха докладвани в град Суми, както и на територията на Запорожка област и пристанищния град Одеса. Властите призовават гражданите да останат в убежищата до преминаване на опасността.

Паралелно с това, движението по стратегическия Кримски мост е напълно преустановено. Официалните мотиви за затварянето не се съобщават детайлно, но това се случва на фона на засилени украински операции по ограничаване на руската логистика в Черно море.

Ракети удариха Киев, гори нефтобаза в Ставропол
Снимка: YouTube

Ответен удар: Гори нефтобаза в Ставропол

Контраофанзивата на Украйна с безпилотни апарати също се засилва. В индустриалната зона близо до руския град Ставропол (в района на хутор Вязники) избухна огромен пожар след атака с дрон.

Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров потвърди за инцидента. Местни източници и OSINT анализатори, цитирани от медии като Украинска правда, споделиха кадри на горящи цистерни в местна нефтобаза. За момента няма данни за загинали на руска територия при този конкретен удар.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога путин ше ползва сатаните

    38 64 Отговор
    И охрайна да са изпари

    Коментиран от #3, #5, #12

    04:30 19.07.2026

  • 2 Напред Русия!

    55 62 Отговор
    Крайно време е Русия да спре да гали фашистите със СВО и да обяви война на фашистка Окраина и да приключва със цялата евроатлантическа измет!

    Коментиран от #10, #18

    04:40 19.07.2026

  • 3 Никога

    10 29 Отговор

    До коментар #1 от "Кога путин ше ползва сатаните":

    няма да посмее и всеки го знае. Затова недей таи дъх. Ама ако искаш пък стой си със затаен дъх, никой няма да те спре

    Коментиран от #15

    04:41 19.07.2026

  • 4 РОШано

    7 22 Отговор
    РОшКо КА ПУТА.. НАПИВАН и Е,,Б,,,А,,Н ОТ руски тирадгии на ПАРКИНГ в ХОЛАНДИА LZ

    04:44 19.07.2026

  • 5 Пилешкият ти мозък

    35 18 Отговор

    До коментар #1 от "Кога путин ше ползва сатаните":

    е изпаренБоклук нeгpaмoтен.

    Коментиран от #6

    04:54 19.07.2026

  • 6 Атомните ракети трябва да се използват

    29 25 Отговор

    До коментар #5 от "Пилешкият ти мозък":

    За военни цели иначе що са правени😅😅аз бих ги използвал още през 2014г по жермания франциа шфеицария и ватикана след което пращам армията да превземе и унищожи осрайна

    Коментиран от #8

    04:57 19.07.2026

  • 7 Оня

    49 24 Отговор
    В Одеса всичко е на мармалад, цялата пристанищна инфраструктура липсва със все корабите и персонала ! В Николаев е същата картинка плюс британски специалисти за дроновете! Всички цехове и площадки за дронове са тотал щета! Урките няма да имат излаз на Черно море! Британците се издъниха надали ще пратят други!

    04:58 19.07.2026

  • 8 Ти си едно pycкоЛайно

    25 32 Отговор

    До коментар #6 от "Атомните ракети трябва да се използват":

    на пътя и нищо не можеш да използваш.

    04:59 19.07.2026

  • 9 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    10 29 Отговор
    на вси4ки еясно 4е УКРАИНЕ спе4елиха.. не с енатрягаите като РоШко КА..ПУТА напиван и е ,,,б..н на тИР паркинг в ХОЛАНДИА

    05:05 19.07.2026

  • 10 HaMaйkaTиBПyTkaTa ли?

    23 22 Отговор

    До коментар #2 от "Напред Русия!":

    Там ли ще отива Русия ?

    05:15 19.07.2026

  • 11 Орешник

    28 14 Отговор
    Много пренаселено в туй метро бе !

    05:30 19.07.2026

  • 12 Кирпича

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Кога путин ше ползва сатаните":

    Той използва само един ,тукашен , сатана Z , ама той е безполезен.

    06:03 19.07.2026

  • 13 Соломон

    10 22 Отговор
    Над 100 милиарда изгоряха вчера в складовете на Валдес.В Старопол гори нефто база а в Татарстан запечатват кладенци защотоняма къде да го изпомпват тоя нефт.В Москва криза за гориво няма защото изсмукват горивото на другите региони

    06:08 19.07.2026

  • 14 Мишел

    22 4 Отговор
    До 4часа местно време в Киев са нанесени 40 удара с балистични и хиперзвукови ракети. Ударени са складове и инфраструктура и в Харков, Запорожие, Одеса и др., горят огромни пожари. Атаката е отговор на вчерашния удар върху два големи склада Уайлдбери в Русия.

    06:14 19.07.2026

  • 15 Мишел

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Никога":

    Атомното оръжие ще се ползва само при война, това е специална операция.

    06:17 19.07.2026

  • 16 Мишел

    5 18 Отговор
    Но до като не висне бунерното с ботокса от башнята няма да спре блатния терор.

    06:24 19.07.2026

  • 17 Последния Софиянец

    5 15 Отговор
    Бензин кога ще пускат в кочината, казаха ли от бункеро!

    Коментиран от #19

    06:25 19.07.2026

  • 18 Сатана Z

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Напред Русия!":

    Напред соссия към дъното при крайцера.

    06:29 19.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Турист

    3 13 Отговор
    Нафтата що не връща остров Крим на Украйна! Видя се че не може да го защити, а само излишно се тормози народа, дeеб и!

    06:46 19.07.2026

  • 21 Пенчо

    12 0 Отговор
    Май тук останаха да коментират само троловете. Нормалният човек не се опитва да води разговор с тях, то няма смисъл!

    06:46 19.07.2026

  • 22 любопитен

    3 1 Отговор
    Днес от Киев слънцето не може да се види! Що така?

    07:37 19.07.2026

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