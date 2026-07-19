Ракети удариха Киев, гори нефтобаза в Ставропол

Войната между Русия и Украйна ескалира рязко през последното денонощие с масирани взаимни удари в тила. Към 5.40 часа българско време ситуацията в няколко критични точки остава изключително напрегната.
Балистичен терор над Киев: Има жертви и разрушения
Мощна руска атака с балистични ракети разтърси украинската столица Киев в ранните часове на 19 юли. Според официални данни на Държавната служба за извънредни ситуации, най-малко седем души са ранени, а петима са успешно спасени от отломките. В резултат на ударите избухнаха мащабни пожари в пет района на Киев – Днепровски, Деснянски, Соломянски, Шевченковски и Святошински. Засегнати са общежитие, супермаркет, търговски център и административни сгради. Столичният кмет Витали Кличко потвърди, че спасителните екипи работят на терен в условия на засилена въздушна опасност.
Официално се съобщава за един загинал човек в резултат на вражеския обстрел. Нанесени са мащабни материални щети:
- Жилищни сгради: Горят частни къщи и многоетажни блокове в Шевченковския и Святошинския райони.
- Търговска инфраструктура: Избухнаха големи пожари в търговски центрове в Днепровския район.
- Автомобили и транспорт: Десетки превозни средства са обхванати от пламъци, а таванът на метростанция „Лукяновска“ е частично срутен от ударната вълна.
Службите за спешна помощ работят на място за овладяване на огнената стихия и търсене на оцелели под отломките. Според данни, цитирани от независими медии като Kyiv Independent и информационната агенция УНН, атаката е била извършена с десетки ракети от комплексите Искандер-М, С-400 и Циркон.
Взривове в Буча, Суми, Запорожие, Одеса и блокада на Кримския мост
Въздушната тревога обхвана голяма част от Украйна. Мащабно нападение в района на Буча в Киевска област остави двама души ранени и избухнаха пожари. Силни експлозии бяха докладвани в град Суми, както и на територията на Запорожка област и пристанищния град Одеса. Властите призовават гражданите да останат в убежищата до преминаване на опасността.
Паралелно с това, движението по стратегическия Кримски мост е напълно преустановено. Официалните мотиви за затварянето не се съобщават детайлно, но това се случва на фона на засилени украински операции по ограничаване на руската логистика в Черно море.
Ответен удар: Гори нефтобаза в Ставропол
Контраофанзивата на Украйна с безпилотни апарати също се засилва. В индустриалната зона близо до руския град Ставропол (в района на хутор Вязники) избухна огромен пожар след атака с дрон.
Губернаторът на Ставрополския край Владимир Владимиров потвърди за инцидента. Местни източници и OSINT анализатори, цитирани от медии като Украинска правда, споделиха кадри на горящи цистерни в местна нефтобаза. За момента няма данни за загинали на руска територия при този конкретен удар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кога путин ше ползва сатаните
Коментиран от #3, #5, #12
04:30 19.07.2026
2 Напред Русия!
Коментиран от #10, #18
04:40 19.07.2026
3 Никога
До коментар #1 от "Кога путин ше ползва сатаните":няма да посмее и всеки го знае. Затова недей таи дъх. Ама ако искаш пък стой си със затаен дъх, никой няма да те спре
Коментиран от #15
04:41 19.07.2026
4 РОШано
04:44 19.07.2026
5 Пилешкият ти мозък
До коментар #1 от "Кога путин ше ползва сатаните":е изпаренБоклук нeгpaмoтен.
Коментиран от #6
04:54 19.07.2026
6 Атомните ракети трябва да се използват
До коментар #5 от "Пилешкият ти мозък":За военни цели иначе що са правени😅😅аз бих ги използвал още през 2014г по жермания франциа шфеицария и ватикана след което пращам армията да превземе и унищожи осрайна
Коментиран от #8
04:57 19.07.2026
7 Оня
04:58 19.07.2026
8 Ти си едно pycкоЛайно
До коментар #6 от "Атомните ракети трябва да се използват":на пътя и нищо не можеш да използваш.
04:59 19.07.2026
9 УКРАИНЕ ПОБЕДА
05:05 19.07.2026
10 HaMaйkaTиBПyTkaTa ли?
До коментар #2 от "Напред Русия!":Там ли ще отива Русия ?
05:15 19.07.2026
11 Орешник
05:30 19.07.2026
12 Кирпича
До коментар #1 от "Кога путин ше ползва сатаните":Той използва само един ,тукашен , сатана Z , ама той е безполезен.
06:03 19.07.2026
13 Соломон
06:08 19.07.2026
14 Мишел
06:14 19.07.2026
15 Мишел
До коментар #3 от "Никога":Атомното оръжие ще се ползва само при война, това е специална операция.
06:17 19.07.2026
16 Мишел
06:24 19.07.2026
17 Последния Софиянец
Коментиран от #19
06:25 19.07.2026
18 Сатана Z
До коментар #2 от "Напред Русия!":Напред соссия към дъното при крайцера.
06:29 19.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Турист
06:46 19.07.2026
21 Пенчо
06:46 19.07.2026
22 любопитен
07:37 19.07.2026