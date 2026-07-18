Близо 1540 украински военни са загинали през последното денонощие. По данни на руското министерство на отбраната, украинците са зугибили до 230 души личен състав в зоната на отговорност на Северната групировка войски, над 215 от Западната групировка, над 145 от Южната групировка, до 370 от Центърната групировка, над 515 от Източната групировка и над 65 от Днепърската групировка.

В същото време в Република Калмикия е издадена тревога за дрон, според приложението на руското Министерство на извънредните ситуации. „Тревога за дрон. Влезте на закрито и стойте далеч от прозорците“, се казва в съобщението.

По-късно министерството обяви, че тревогата е отменена.

Един човек е убит при атака с дрон в Електростал, съобщи Воробьов. Според актуализирана информация, общо 37 души са ранени при атаката с дрон в Московска област.

"Когато дронът беше унищожен, отломки паднаха върху сграда на детска градина; нямаше пострадали", каза Воробьов.

В Чернигов, Северна Украйна, е имало експлозия, съобщи украинското издание "Общественное новости". Войници от украинските въоръжени сили са претърпели автомобилна катастрофа, докато се опитват да избягат от руски дрон.

Те са били убити от войници от 70-та мотострелкова дивизия на Южната групировка близо до Алексеево-Дружковка в ДНР, съобщи Министерството на отбраната.

Трима войници от украинските въоръжени сили са претърпели автомобилна катастрофа, докато се опитват да избягат от преследващ ги руски атакуващ дрон. Те са били убити от войници от 70-та мотострелкова дивизия на Южната групировка близо до село Алексеево-Дружковка в ДНР. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„По време на бойни действия в посока Алексеево-Дружковка, оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) от 70-та мотострелкова дивизия на Южната група войски засекоха вражески личен състав, пътуващ в превозни средства. Операторът на щурмовия дрон, който засече целта, реши да я унищожи. Докато руският FPV дрон преследваше целта, водачът загуби контрол и се разби в канавка, където загина заедно с превозното средство и трима други военнослужещи от украинските въоръжени сили“, съобщи министерството.

Министерството отбеляза, че подразделенията на Южната група войски продължават активно да унищожават вражеска пехота, техника, имущество и складове.