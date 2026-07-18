Украйна е загубила минимум 1540 военни за последното денонощие

Близо 1540 украински военни са загинали през последното денонощие. По данни на руското министерство на отбраната, украинците са зугибили до 230 души личен състав в зоната на отговорност на Северната групировка войски, над 215 от Западната групировка, над 145 от Южната групировка, до 370 от Центърната групировка, над 515 от Източната групировка и над 65 от Днепърската групировка.
В същото време в Република Калмикия е издадена тревога за дрон, според приложението на руското Министерство на извънредните ситуации. „Тревога за дрон. Влезте на закрито и стойте далеч от прозорците“, се казва в съобщението.
По-късно министерството обяви, че тревогата е отменена.
Един човек е убит при атака с дрон в Електростал, съобщи Воробьов. Според актуализирана информация, общо 37 души са ранени при атаката с дрон в Московска област.
"Когато дронът беше унищожен, отломки паднаха върху сграда на детска градина; нямаше пострадали", каза Воробьов.
В Чернигов, Северна Украйна, е имало експлозия, съобщи украинското издание "Общественное новости". Войници от украинските въоръжени сили са претърпели автомобилна катастрофа, докато се опитват да избягат от руски дрон.
Те са били убити от войници от 70-та мотострелкова дивизия на Южната групировка близо до Алексеево-Дружковка в ДНР, съобщи Министерството на отбраната.
Трима войници от украинските въоръжени сили са претърпели автомобилна катастрофа, докато се опитват да избягат от преследващ ги руски атакуващ дрон. Те са били убити от войници от 70-та мотострелкова дивизия на Южната групировка близо до село Алексеево-Дружковка в ДНР. Това съобщи руското Министерство на отбраната.
„По време на бойни действия в посока Алексеево-Дружковка, оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) от 70-та мотострелкова дивизия на Южната група войски засекоха вражески личен състав, пътуващ в превозни средства. Операторът на щурмовия дрон, който засече целта, реши да я унищожи. Докато руският FPV дрон преследваше целта, водачът загуби контрол и се разби в канавка, където загина заедно с превозното средство и трима други военнослужещи от украинските въоръжени сили“, съобщи министерството.
Министерството отбеляза, че подразделенията на Южната група войски продължават активно да унищожават вражеска пехота, техника, имущество и складове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Четете❗❗❗❗❗
"Xopaтa oт тoвa видeo живeят в Укpaйнa. И paзкaзвaт зa издeвaтeлcтвaтa нa yкpaинcки вoйници нaд тяx (ВИДЕО с Бг. Суб.)
17.07.20261
Вижте автентичните им свидетелства за преживения ужас. Как фашистката хунта третира своите граждани.
Ние сме без думи. Разсъжденията и изводите оставяме на вас.
ВИЖ ВИДЕОТО със субтитри на български:🤳
Коментиран от #25
12:52 18.07.2026
2 Последния Софиянец
12:53 18.07.2026
3 Пич
12:54 18.07.2026
4 Сорос
Коментиран от #6
12:55 18.07.2026
5 Мурка
12:56 18.07.2026
6 Сорос не
До коментар #4 от "Сорос":ни дава:)), както казва една укра тук
12:57 18.07.2026
7 Да се изчисти до крак
Коментиран от #29
12:57 18.07.2026
8 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ
12:59 18.07.2026
9 стоян георгиев
13:00 18.07.2026
10 А ГДЕ
13:01 18.07.2026
11 ВВП
13:01 18.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:02 18.07.2026
13 Руски партенки,
13:03 18.07.2026
14 ВВП
Коментиран от #32
13:03 18.07.2026
15 АУУУУУ
Коментиран от #21
13:03 18.07.2026
16 На един загинал украинец
За това реват мужиците.
13:04 18.07.2026
17 ВВП
13:05 18.07.2026
18 Путлрр
Коментиран от #35
13:05 18.07.2026
19 хихи
13:06 18.07.2026
20 Чичо
13:06 18.07.2026
21 В Одеса и Киев
До коментар #15 от "АУУУУУ":складовете чудесно, превъзходно горят. Британските дрънкулки станаха на прах и пепел. АУУУУ.
Коментиран от #23
13:06 18.07.2026
22 Тома
13:07 18.07.2026
23 АУУУУУ
До коментар #21 от "В Одеса и Киев":🇷🇺⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #26
13:07 18.07.2026
24 От пет години само лъжи
В стил " малко освободихме село Ню Йорк! "
Толкова и за тая днешна боза.
13:08 18.07.2026
25 Овчар
До коментар #1 от "Четете❗❗❗❗❗":Клипчето вече е качено на много места..! Страшното те първа предстои със зимата ,там отива и кошмара..!
13:09 18.07.2026
26 Ха,ха,ха
До коментар #23 от "АУУУУУ":В Киев нямат този проблем. Останаха без бензиностанции.
Коментиран от #28
13:09 18.07.2026
27 Ами
Принципно губят доста по-вече.
13:12 18.07.2026
28 АУУУУУ
До коментар #26 от "Ха,ха,ха":АБЕ ЗАЩО ЗАПОЧНАХА ДА СЕ СТРЕЛЯТ РУСНАЦИТЕ ПО ОПАШКИТЕ........ ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ БЕНЗИН НЯМА ⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #33
13:12 18.07.2026
29 Антирашист 1657
До коментар #7 от "Да се изчисти до крак":Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
13:13 18.07.2026
30 Архимандрисандрит Бибиян
13:14 18.07.2026
31 Жалка
улични жертви! От улицата, направо на тезгяха, за разфасоване! Това е Осрайна!
13:14 18.07.2026
32 Ха-ха
До коментар #14 от "ВВП":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 15 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:15 18.07.2026
33 ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ
До коментар #28 от "АУУУУУ":ВЕЧЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ММА ТУРНИРИ.
ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ СЕ МЛАТЯТ
С БУХАЛКИ.
ДРУГИ ГЕРОИ ОТ ОБОСРАЦИЯТА
ВАДЯТ И ОРЪЖИЯ.
ГОЛЯМ КЕФ ДА ЧАКАШ ЗА БЕНЗИН.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
13:15 18.07.2026
34 Вах мамата на тия варели
Остава да са варелите. Страшна военна сила са тия варели. 5 години удържат руската армия, най-силната и непобедима на света.
Слава на варилите. На варелите слава.
Да заменим нашия фатмак министър-председател с варел. Пак ще има 100 точки повече интелект.
13:15 18.07.2026
35 хихи
До коментар #18 от "Путлрр":няма бензин да го закарат дотам 😂😂😂
13:16 18.07.2026