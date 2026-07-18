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Украйна е загубила минимум 1540 военни за последното денонощие
  Тема: Украйна

Украйна е загубила минимум 1540 военни за последното денонощие

18 Юли, 2026 12:51 1 134 35

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  • дрон

Един човек е убит при атака с дрон в Електростал

Украйна е загубила минимум 1540 военни за последното денонощие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Близо 1540 украински военни са загинали през последното денонощие. По данни на руското министерство на отбраната, украинците са зугибили до 230 души личен състав в зоната на отговорност на Северната групировка войски, над 215 от Западната групировка, над 145 от Южната групировка, до 370 от Центърната групировка, над 515 от Източната групировка и над 65 от Днепърската групировка.

В същото време в Република Калмикия е издадена тревога за дрон, според приложението на руското Министерство на извънредните ситуации. „Тревога за дрон. Влезте на закрито и стойте далеч от прозорците“, се казва в съобщението.

По-късно министерството обяви, че тревогата е отменена.

Един човек е убит при атака с дрон в Електростал, съобщи Воробьов. Според актуализирана информация, общо 37 души са ранени при атаката с дрон в Московска област.

"Когато дронът беше унищожен, отломки паднаха върху сграда на детска градина; нямаше пострадали", каза Воробьов.

В Чернигов, Северна Украйна, е имало експлозия, съобщи украинското издание "Общественное новости". Войници от украинските въоръжени сили са претърпели автомобилна катастрофа, докато се опитват да избягат от руски дрон.

Те са били убити от войници от 70-та мотострелкова дивизия на Южната групировка близо до Алексеево-Дружковка в ДНР, съобщи Министерството на отбраната.

Трима войници от украинските въоръжени сили са претърпели автомобилна катастрофа, докато се опитват да избягат от преследващ ги руски атакуващ дрон. Те са били убити от войници от 70-та мотострелкова дивизия на Южната групировка близо до село Алексеево-Дружковка в ДНР. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„По време на бойни действия в посока Алексеево-Дружковка, оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) от 70-та мотострелкова дивизия на Южната група войски засекоха вражески личен състав, пътуващ в превозни средства. Операторът на щурмовия дрон, който засече целта, реши да я унищожи. Докато руският FPV дрон преследваше целта, водачът загуби контрол и се разби в канавка, където загина заедно с превозното средство и трима други военнослужещи от украинските въоръжени сили“, съобщи министерството.

Министерството отбеляза, че подразделенията на Южната група войски продължават активно да унищожават вражеска пехота, техника, имущество и складове.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Четете❗❗❗❗❗

    23 7 Отговор
    В сайта СКАНДАЛНО:
    "Xopaтa oт тoвa видeo живeят в Укpaйнa. И paзкaзвaт зa издeвaтeлcтвaтa нa yкpaинcки вoйници нaд тяx (ВИДЕО с Бг. Суб.)
    17.07.20261
    Вижте автентичните им свидетелства за преживения ужас. Как фашистката хунта третира своите граждани.
    Ние сме без думи. Разсъжденията и изводите оставяме на вас.
    ВИЖ ВИДЕОТО със субтитри на български:🤳

    Коментиран от #25

    12:52 18.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 8 Отговор
    Вече втори ден масови протести в 12 града в Украйна срещу Зеленски.

    12:53 18.07.2026

  • 3 Пич

    14 7 Отговор
    Като философ ще кажа, че ако това е минимума, максимума е до плюс безкрайност...

    12:54 18.07.2026

  • 4 Сорос

    12 5 Отговор
    Пак сте объркали всичко !Тези жертви трябва да ги пишете руснаци!

    Коментиран от #6

    12:55 18.07.2026

  • 5 Мурка

    10 6 Отговор
    ФЕЙК---ТОЗ КОЙТО ПАДНЕ В БОЙ ЗА ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА ----ТОЙ НЕ УМИРА

    12:56 18.07.2026

  • 6 Сорос не

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сорос":

    ни дава:)), както казва една укра тук

    12:57 18.07.2026

  • 7 Да се изчисти до крак

    18 7 Отговор
    това нацистко племе. Включително и по нашето черноморие.

    Коментиран от #29

    12:57 18.07.2026

  • 8 НEВЕРОЯТНИ Т ПAЦИ

    13 8 Отговор
    Спрете да ни занимавате с укро-бандеровската кoчинa.

    12:59 18.07.2026

  • 9 стоян георгиев

    8 6 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    13:00 18.07.2026

  • 10 А ГДЕ

    10 6 Отговор
    Линдзито Греъма ?

    13:01 18.07.2026

  • 11 ВВП

    9 5 Отговор
    Само лобут за окраинската паплач.

    13:01 18.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 6 Отговор
    ба ./и и простите ватенки..

    13:02 18.07.2026

  • 13 Руски партенки,

    8 6 Отговор
    преведени на български.

    13:03 18.07.2026

  • 14 ВВП

    10 5 Отговор
    2,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали първите дни на СВО..Псевдо държава,террорист.Боклуци.

    Коментиран от #32

    13:03 18.07.2026

  • 15 АУУУУУ

    7 7 Отговор
    АБЕ КАК ХУБАВО ГОРИ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ СКЛАД НА WILDBERRIES В МОСКВА 🚀🚀💥🔥🔥🔥🔥🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    13:03 18.07.2026

  • 16 На един загинал украинец

    6 7 Отговор
    се падат 10 руснака.

    За това реват мужиците.

    13:04 18.07.2026

  • 17 ВВП

    7 6 Отговор
    Зелю фашиста,и режима да се ликвидират на място..

    13:05 18.07.2026

  • 18 Путлрр

    6 4 Отговор
    защо не посети " освободената " Константиновка?🤓

    Коментиран от #35

    13:05 18.07.2026

  • 19 хихи

    6 4 Отговор
    по данни на руското министерство на отбраната ?😂😂😂

    13:06 18.07.2026

  • 20 Чичо

    5 3 Отговор
    Айде, чебурашките прокапаха и този сайт.

    13:06 18.07.2026

  • 21 В Одеса и Киев

    6 6 Отговор

    До коментар #15 от "АУУУУУ":

    складовете чудесно, превъзходно горят. Британските дрънкулки станаха на прах и пепел. АУУУУ.

    Коментиран от #23

    13:06 18.07.2026

  • 22 Тома

    6 2 Отговор
    Абсурд бандерите не умират само знамената се веят.

    13:07 18.07.2026

  • 23 АУУУУУ

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "В Одеса и Киев":

    🇷🇺⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #26

    13:07 18.07.2026

  • 24 От пет години само лъжи

    1 5 Отговор
    по руските медии!

    В стил " малко освободихме село Ню Йорк! "

    Толкова и за тая днешна боза.

    13:08 18.07.2026

  • 25 Овчар

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Четете❗❗❗❗❗":

    Клипчето вече е качено на много места..! Страшното те първа предстои със зимата ,там отива и кошмара..!

    13:09 18.07.2026

  • 26 Ха,ха,ха

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "АУУУУУ":

    В Киев нямат този проблем. Останаха без бензиностанции.

    Коментиран от #28

    13:09 18.07.2026

  • 27 Ами

    2 1 Отговор
    1540 за денонощие не е зле. Дори е добре.
    Принципно губят доста по-вече.

    13:12 18.07.2026

  • 28 АУУУУУ

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ха,ха,ха":

    АБЕ ЗАЩО ЗАПОЧНАХА ДА СЕ СТРЕЛЯТ РУСНАЦИТЕ ПО ОПАШКИТЕ........ ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ БЕНЗИН НЯМА ⛽️🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #33

    13:12 18.07.2026

  • 29 Антирашист 1657

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да се изчисти до крак":

    Фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    13:13 18.07.2026

  • 30 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Туй е шо пиенците им се четворат погледите деа! Очен фиркаят затуй толко жертви видат! Ма може секой ден да им е последен,требе ги разбереме и да им простиме ка на осъдени на гиберясване. Мумиан да ги прости.

    13:14 18.07.2026

  • 31 Жалка

    0 1 Отговор
    1540,само, ама то това е нищо! Само до двадесет и четири часа, дежурните кучешки взводове ще набавят нови 2000
    улични жертви! От улицата, направо на тезгяха, за разфасоване! Това е Осрайна!

    13:14 18.07.2026

  • 32 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ВВП":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 15 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:15 18.07.2026

  • 33 ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "АУУУУУ":

    ВЕЧЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ММА ТУРНИРИ.

    ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ СЕ МЛАТЯТ
    С БУХАЛКИ.

    ДРУГИ ГЕРОИ ОТ ОБОСРАЦИЯТА
    ВАДЯТ И ОРЪЖИЯ.

    ГОЛЯМ КЕФ ДА ЧАКАШ ЗА БЕНЗИН.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    13:15 18.07.2026

  • 34 Вах мамата на тия варели

    0 0 Отговор
    Руснаците избиха украинците, но някой им спира настъплението. И НАТО не е, защото руснаците избиха 500 генерала на НАТО в Мариупол.

    Остава да са варелите. Страшна военна сила са тия варели. 5 години удържат руската армия, най-силната и непобедима на света.

    Слава на варилите. На варелите слава.

    Да заменим нашия фатмак министър-председател с варел. Пак ще има 100 точки повече интелект.

    13:15 18.07.2026

  • 35 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Путлрр":

    няма бензин да го закарат дотам 😂😂😂

    13:16 18.07.2026

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