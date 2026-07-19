Тежък военен сблъсък между Индия и Пакистан

Напрежението в Южна Азия достигна критична точка в ранните часове на 19 юли, отбелязвайки най-големия сблъсък между индийски и пакистански военни от година насам.

Артилерийският обстрел и локалните пехотни престрелки в спорния регион Кашмир поставиха армиите на двете ядрени сили в състояние на пълна бойна готовност. Конфликтът избухва точно когато международните наблюдатели анализираха крехкото примирие, наложено след миналогодишната въздушна война от май 2025 г., известна в Делхи като „Операция Синдур“ (Operation Sindoor), която технически все още не е приключила с официален мирен договор.

Кои са основните причини за новата ескалация?

Спорът за водите на река Инд: Основен катализатор на настоящата криза е решението на Индия едностранно да прекрати действието на Договора за водите на Инд . Тъй като над 80% от земеделските ресурси на Пакистан зависят от тези водни басейни, Исламабад официално обяви ограничаването на достъпа до питейна вода за директен „акт на война“.

Основен катализатор на настоящата криза е решението на Индия едностранно да прекрати действието на . Тъй като над 80% от земеделските ресурси на Пакистан зависят от тези водни басейни, Исламабад официално обяви ограничаването на достъпа до питейна вода за директен „акт на война“. Разгръщането на Интегрираните бойни групи: Индийската армия наскоро завърши разгръщането на своите нови Интегрирани бойни групи (IBGs) по границата. Тези високомобилни структури са обучени за бързи офанзивни действия, което предизвика сериозно безпокойство сред пакистанското командване.

Индийската армия наскоро завърши разгръщането на своите нови по границата. Тези високомобилни структури са обучени за бързи офанзивни действия, което предизвика сериозно безпокойство сред пакистанското командване. Вътрешната нестабилност в Пакистан: Пакистанското военно ръководство, оглавявано от армейския началник Асим Мунир, се намира под огромен вътрешен натиск поради сериозни бунтове в Белуджистан и окупирания от Пакистан Кашмир (PoK). Индийски анализатори посочват, че Исламабад умишлено търси външен конфликт, за да отклони вниманието от вътрешната икономическа и политическа криза.

Прогнози на международните експерти:

В своя актуален доклад американският мозъчен тръст Съвет за външни отношения (CFR) вече предупреди за „умерена до висока вероятност“ от въоръжен конфликт между Индия и Пакистан през 2026 г.. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че Индия категорично отказва посредничеството на трети страни за разрешаване на спора, докато Пакистан е притиснат на два фронта – източен с Индия и западен, където тлее пограничен конфликт с талибаните в Афганистан. Използването на автономни оръжия и бойни дронове съкращава времето за реакция на армиите до минути, което крие риск настоящият локален сблъсък бързо да излезе извън контрол.

Източници: NDTV World, Al Jazeera The Jakarta Post