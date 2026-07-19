Тежък военен сблъсък между Индия и Пакистан

Напрежението в Южна Азия достигна критична точка в ранните часове на 19 юли, отбелязвайки най-големия сблъсък между индийски и пакистански военни от година насам.
Артилерийският обстрел и локалните пехотни престрелки в спорния регион Кашмир поставиха армиите на двете ядрени сили в състояние на пълна бойна готовност. Конфликтът избухва точно когато международните наблюдатели анализираха крехкото примирие, наложено след миналогодишната въздушна война от май 2025 г., известна в Делхи като „Операция Синдур“ (Operation Sindoor), която технически все още не е приключила с официален мирен договор.
Кои са основните причини за новата ескалация?
- Спорът за водите на река Инд: Основен катализатор на настоящата криза е решението на Индия едностранно да прекрати действието на Договора за водите на Инд. Тъй като над 80% от земеделските ресурси на Пакистан зависят от тези водни басейни, Исламабад официално обяви ограничаването на достъпа до питейна вода за директен „акт на война“.
- Разгръщането на Интегрираните бойни групи: Индийската армия наскоро завърши разгръщането на своите нови Интегрирани бойни групи (IBGs) по границата. Тези високомобилни структури са обучени за бързи офанзивни действия, което предизвика сериозно безпокойство сред пакистанското командване.
- Вътрешната нестабилност в Пакистан: Пакистанското военно ръководство, оглавявано от армейския началник Асим Мунир, се намира под огромен вътрешен натиск поради сериозни бунтове в Белуджистан и окупирания от Пакистан Кашмир (PoK). Индийски анализатори посочват, че Исламабад умишлено търси външен конфликт, за да отклони вниманието от вътрешната икономическа и политическа криза.
Прогнози на международните експерти:
В своя актуален доклад американският мозъчен тръст Съвет за външни отношения (CFR) вече предупреди за „умерена до висока вероятност“ от въоръжен конфликт между Индия и Пакистан през 2026 г.. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че Индия категорично отказва посредничеството на трети страни за разрешаване на спора, докато Пакистан е притиснат на два фронта – източен с Индия и западен, където тлее пограничен конфликт с талибаните в Афганистан. Използването на автономни оръжия и бойни дронове съкращава времето за реакция на армиите до минути, което крие риск настоящият локален сблъсък бързо да излезе извън контрол.
Източници: NDTV World, Al Jazeera The Jakarta Post
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