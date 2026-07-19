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19 юли 1966 г. БКП сключва договор с Renault

19 юли 1966 г. БКП сключва договор с Renault

19 Юли, 2026 03:12 22 721 51

  • renault alpin-
  • българия-
  • рено

В годините 1967 - 1970 г. в България се завършват общо около 5500 автомобила с марка Renault

19 юли 1966 г. БКП сключва договор с Renault - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 19 юли 1966 г. Политбюро на ЦК на БКП решава да се сключи договор с френската фирма Renault за производство в България на леки коли от същата марка. През 1967 г. тогавашното Държавно стопанско обединение (ДСО) “Металхим” подписва контракт с право на производство и продажби с френската фирма Renault.

В Казанлък в сегашния завод “Арсенал” се сглобяват първите три двуместни спортни коли Renault Alpin. В началото дори го наричат “Булгар Алпин”. След като вече са сглобени първите автомобили, специалисти започват да водят преговори с французите за построяването на монтажен завод за производство на 10 000 коли годишно в Пловдив. Само за девет месеца, рекордно кратко време, се построява монтажен завод в Пловдив.

В годините 1967 - 1970 г. в България се завършват общо около 5500 автомобила с марка Renault. През 1970 г. излиза решение на Министерския съвет за прекратяване на този “производствен лукс” и заводът се закрива окончателно през 1971 - 1972 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Капиталист

    45 12 Отговор
    Продажбата е била малка. За година са предвиждали 10 000 автомобила..а за 3 години са продали 5 500. Тогава са разчитали основно на Арабските Държави като клиенти. Но идва бума на петрола при тях и те нямат интерес към този сигмент автомобили. Само Иран тогава внася 1 200 000 американски и европейски коли. Арабският пазар тогава е бил много перспективен,но бума на петрола ги е напълнил с пари и са се обърнали към луксовият сигмент на автомобилостроенето.

    07:06 19.07.2017

  • 2 Шаран БГ

    112 27 Отговор
    Преди години имах разговор с човек, който е присъствал в края на 1969 година на "другарската среща" между наши представители от Пловдив,Казанлък и София и съветски другари. Целта на дружеската вечеря-запой е била - как да се прекъсне производството на Булгар-реното?!?!? Разглеждайки ред по ред /още са били на 50-100 мллт/ договора с французите, стигат до извода, че ще е най-добре да нарушат клаузата , която не е позволявала на България да прави износ на тези автомобили от свое име и за своя сметка! А защо ще късаме с "проклетите капиталисти"?? Защото на завоя на р.Волга е построен огромен завод за автомобили "Жигули", с които ще бъде зарината цяла България !!?? Вносът на тези прекрасни машини вече е започнал и се продават за трудящите се българи ! В началото на 1970 се прави износ на малка партида "Булгар-рено" /колко и за къде -не помня/ и френците късат договора и секва вносът на части за сглобяване на Реното. И Министерския съвет на НРБ /като няма части за сглобка на този"производствен лукс"/ "решават" да го прекратят !!!Така започваме да чакаме за "Жигули" /Лада/ по 10-12 календарни години с вноска от 1500 лева/ И никой не ти дава и 2 лева лихва !? А румънците ни изпреварват поне със 100 години в производството на автомобили!!! Нещо ако греша / така съм чул -
    така го пиша /поправете ме.

    Коментиран от #3, #4

    07:16 19.07.2017

  • 3 Роби

    60 23 Отговор

    До коментар #2 от "Шаран БГ":

    Грешиш пич,точно с руска помощ е изграден завода в Пловдив за 9 месеца. От там и идва прякора на завода даден от тогавашните пловдивчани-родилното. Даже руснаците са искали да строят такъв завод по същият бизнес план. Но след като нашите се издънват и почват продажби зад граница без "благословията" на Рено( а такъв е бил договора) французите прекъсват съвмесната работа и отказват и на руснаците. За французите пазара в арабският свят е бил много важен-още повече след като Де Гол им дава независимост и не се вече колонии на Франция. В голяма степен решението е политически продиктувано-сфера на влияние,икономическо и политическо противопоставяне и т.н.(но това е друга тема) Прав си за това ,че нашите нарушават договора и то само заради алчността на един началник от "Отдел икономическо развитие". Който след този случай е изпратен като обикновен инжинер в консервена фабрика в едно пловдивско село. Историята на този случай я знам от хора които тогава са работили по този проект-мои близки.

    Коментиран от #47

    07:43 19.07.2017

  • 4 Трол

    52 32 Отговор

    До коментар #2 от "Шаран БГ":

    На някои все руснаците им са виновни. По тая логика и Дачия не трябваше да се произвежда (и тя е по лиценз на Рено). Да бяха закрили руските комунисти и Шкода, Трабант, Вартбург! То за руска кола се чакаше 10-15 години в Мототехника. Само глупости пишем. Все някой друг ни е виновен.

    07:57 19.07.2017

  • 5 Политолог

    83 31 Отговор
    Политиката на СИВ се командваше от Москва...Не трябваше да има по-съвременни и по-различни коли от съветските. Единствено Чаушеску не се подчиняааше на на СССР, затова започнаха да произвеждат Дачия по лизенз на Рено. И ние си чакахме за таралясника Москвич по 10години и за Жигули съм чакал 14 години. А за синовете на членовете на Политбюро бяха внесени 30 Мазди от Япония. Това са правилата на зрелия /недоузрял/ социализъм. И разни чугунени глави, русофили и социалисти плачат за социлизма и СССР

    Коментиран от #6, #7, #8

    09:27 19.07.2017

  • 6 Палячо

    62 59 Отговор

    До коментар #5 от "Политолог":

    Ти пишеш тотални глупости. Това че икономиката се е ръководила от Москва е идиотизъм. То тогава Бай Тошо нямаше да продава руският петрол който го взимахме за стотинки на Шести Американски Флот в Гърция. Я малко по сериозно на такива теми-не е нужно да спамиш тук. Чакал той 15 години за кола-...добре бе--а сега като караме 15-20 годишни таралясници нов внос ,по ларж ли си...Всеки строй си има минусите и плюсовете-факт! Разревал се тук пубера....

    09:39 19.07.2017

  • 7 лопатата

    46 20 Отговор

    До коментар #5 от "Политолог":

    Хората от първите коментари са ти го обяснили-достъпно и със факти.Ама пуста сороска душичка не може да търпи-трябва да се изтропа.

    09:52 19.07.2017

  • 8 случаен

    53 20 Отговор

    До коментар #5 от "Политолог":

    Шкода защо тогава я имаше..А Вартбург защо го имаше??? А Застава защо я имаше???Нали не е трябвало да има нищо различно ??? Нещо само с НПО-лозунги не става-трябва и да се мисли.

    Коментиран от #9

    10:03 19.07.2017

  • 9 Трол

    41 24 Отговор

    До коментар #8 от "случаен":

    Аз съм го обяснил а и колегата под мен. Ама шорошка душа не трае трябва да се изтропа с кафяв отенък! Дори помня, че Булгарреното (не Алпина а седана) беше трицилиндрово. И тогава хората бяха много доволни от него, хубава машинка за времето. Сега какво правим-демокрация? Вижте снимката на Алпина, дори и днес изглежда красива, ако не се лъжа Чубрикови караха по едно време с такива. Пак питам, сега какво правим? Не съм русофил, определено съм по-добре от времето на комунизма, нооооо! Колбас, кренвирш и тем подобни не купувам от години-правя си ги, за да хапна истинско кисело мляко трябва сам да си го заквася. Какви са купешките сирена и кашкавали? Ял съм и Рокфор и увито във восък, е...някой помни ли овчето саламурено сирене в тенекиите. Е няма такъв вкус. Затова съм се затъжил, нека козашките колеги да вият за русофилстното, това няма нищо общо.

    Коментиран от #10, #15, #44

    10:18 19.07.2017

  • 10 случаен

    56 7 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    То като чета коментарите тук,стигам до извода,че някои от пишештите не правят никаква разлика м/у русофил и комунист..А те реално нямат нищо общо-не е задължително да си комунист та да си русофил-ама трудно се обяснява на хора,на които им е забранено да мислят.Също е много трудно да им обясниш,че днешна Русия няма нищо общо със комунизма и идеите на Маркс и Енгелс(някои дори си мислят че са руснаци)...И най-трудното да им обясниш е,че ако си против политиката на САЩ-това не те прави комунист ....Ама с днешната промивка на мозъци трудно ще ги накараш да мислят-това действие на мозъка им е нарушено...

    Коментиран от #16

    10:44 19.07.2017

  • 11 Патето Яки

    10 24 Отговор
    Да ви кажа и аз моята версия!
    На времето, нашите партийни другари са страдали от грандомания и са искали всичко да е голямо и велико, като в СССР-то.
    Та на една среща с представители на Рено, Пенчо Кубадински поисква огромно производство и съответния пазар за тези коли. Французите обясняват, че тази година ще са 2-3 хиляди, следващата 5, след това десет и така във времето.
    Бай Пенчо удря със ръка по масата и казва: Или 200 хиляди годишно, или спираме производството!
    И французите си дигат чукалата и производството спира!

    Коментиран от #12, #13

    10:45 19.07.2017

  • 12 отличник

    17 2 Отговор

    До коментар #11 от "Патето Яки":

    Бил ли си там ?

    11:01 19.07.2017

  • 13 Справедлив

    26 4 Отговор

    До коментар #11 от "Патето Яки":

    Хаахаахх байки за наивници пич.Пенчо Кубадински въобще не се е занимавал с такива въпроси.В края на 60-те години Кубадински се налага като водещ партиен авторитет в областта на семейната и репродуктивна политика....--данни от Уикипедия,,,,,,,,,иначе оценявам чувството ти за хумор.

    11:04 19.07.2017

  • 14 Иван

    14 7 Отговор
    Чакаше се 10+ години за някои марки, например Лада. Но за Варшава не се чакаше въобще.

    11:58 19.07.2017

  • 15 JWRC

    28 2 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Трицилиндров двигател на Рено по това време няма ! Всички двигатели които се монтират на Булгар Рено тогава са четири цилиндрови.

    12:10 19.07.2017

  • 16 истината

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "случаен":

    до случаен
    правилно аз за това съм американски комунист . тъц тъц тъц

    13:05 19.07.2017

  • 17 истината

    39 32 Отговор
    за всеки нормален човек на 100% е ясно че руснаците са спрели
    производството на Рено у нас .
    Давате пример с ГДР но те са произвеждали техен си автомобил , чехите също , поляците също , румънците по лиценз но техен Дочия
    а бедна България скача зад желязната завеса да произвежда чистокръвен капиталистически автомобил . Е кой руснак ще ти търпи капиталисти да бесней над бащиното им огнище .
    Нали тогава сме биле тяхна собственост !!

    Коментиран от #18

    13:13 19.07.2017

  • 18 гневен

    32 19 Отговор

    До коментар #17 от "истината":

    Незнам тогава чия собственост сме били-ама сега сме чисти роби.

    13:17 19.07.2017

  • 19 висок

    23 9 Отговор
    Пичове, не Раша е виновна. Нямали сме забрана за износ! Договора е бил да купуваме с валута частите, а у нас да се развие с времето производства за внасяните части. Не сме го направили и всяка произведена кола е носела валутна загуба!!! Това е причината да спрем производството.

    Коментиран от #27

    13:28 19.07.2017

  • 20 АЗ САМ

    38 18 Отговор
    Младите да знаят - ВИНАГИ..ВИНАГИ Русия е била против БГ. По това време Югославия правеха Застава по лиценз на ФИАТ-128 а ЮГО-Флорида изнасяха за САЩ ...Румъния правеше Дачия 1 към 1 с РЕНО 12...Унгария правеше кам. Чепел...Чехите правеха Шкода..Татра...ГДР правеше Вартбург...Трабант...ИФА...Барказ...Полша правеше Варшава...Жук Полски Фиат по лиценз на ФИАТ 850-с 2 врати и ФИАТ 126..и Полонез. Булгаррено 8 и 10 бяха супер..с 1000 и 1100 куб. дв. отзад. Струваха - 7 600лв и 8 400. А Булгар-Алпин беше варха - От фибростъкло 1300куб. дв. отзад..2-местен +2 децки седалки отзад Струваше 12 000лв !

    14:10 19.07.2017

  • 21 гост

    19 19 Отговор
    ...що пропуснахте да кажете, че е по нареждане на Москва...
    и на чехите не им даваха да правят по-мощни автомобили...от съвеЦките

    Коментиран от #48

    14:32 19.07.2017

  • 22 Шаран БГ

    14 10 Отговор
    Аз самият, мисля, че не греша в това, което съм написал - така са ми го казали! Знам, че завода в Пловдив го изградиха със здраво съветско рамо.Благодаря за корекцията - човек все научава нещо ново и умира ненаучен ! Десетина години гледах завистливо собствениците на Булгар-рено. И след 5 години чакане за Жигула ,си вземах Шкода 105 Л. Нямах и нямам това "щастие", да карам съветска /руска/ машина ! Какво е моето отношение към съветската политика е едно на ръка, и какво е то към руския човек, към руския народ, към руската култура - това е отделен въпрос ??! Аз от,нашенски турчин и циганин, чех, словак, сърбин ,поляк , румънец и руснак лошо не съм видял ! За другите все имам по някоя "благословия" !!

    15:01 19.07.2017

  • 23 Някой

    14 12 Отговор
    Самата идея да сравняваме западни с руски коли е безсмислица, като се има предвид, че СССР не е държала на така наречените стоки за потребление, а основно на промишленост и военно производство. Затова и всичко им беше сделано, от матрьошките през ел. уредите, телевизорите и колите... А дори само за безумното чакане 15 год. за кола, тогавашната управа е за затвора! Сега също се продават коли на цени под реалната стойност на тогавашна нова Лада или Москвич и чакането е единствено да мине банковия превод или договора за лизинг! Всеки, който излиза с лафа, че се чакало, но за нова, а сега, видиш ли, таралясник, не е прав. Таралясниците са по няколко хиляди сегашни пари! Нека види каква стойност имат сега тогавашните 5700 лв. за нов Москвич и ще разбере още един път колко сме били прецакани и в това отношение!

    16:47 19.07.2017

  • 24 Мммм

    28 1 Отговор
    Ами аз имам БУЛГАРРЕНО 8 и то от първата произведена серия с правоъгълния километраж закупено на 02.06.1967г. от баща ми. По повод двигателя - четирицилиндров е 956куб.см. разположен зад задната ос. Истината за спиране я е написал най-правилно в коментара си "висок", и напротив французите са ни разрешавали и даже са искали да изнасяме автомобили освен за Близкият Изток и да завладеем балканските пазари.Партида от наши 8-ци е изпратена за Австрия и разликата е била в оранжевите мигачи, а не белите.Просто не сме имали достатъчно валута за да си позволим да произвеждаме автомобили самостоятелно. Въпреки това французите са предлагали и доста други по привлекателни оферти,но тогава идва и намесата от страна на СССР, като обещават да задоволят нашите потребности от автомобили с новопостроения завод в Толиати,но това никога не се случва и затова се чакаше по 15 + години за Лада.Не трябва да се обвинява напълно и само СССР за неблагополучието в този отрасъл, вината си е и в нас.

    18:52 19.07.2017

  • 25 Shmeker

    7 11 Отговор
    Пичове, България няма никакви традиции в автомобилостроенето. Реното 8 и 10 са с задно разположен мотор и докато тръгне бизнес проекта вече са били непродаваеми заради старата концепция от Дофин. Румънците вземат рено 12, но то е на светлинни години от тия чепове 8 и 10, макар да се води неуспешен модел, е много по-модерен и основа за бъдещите модели на рено.

    А аз пък знам , че сме направили някакво много леко конструктивно изменение без одобрението на французите и прекратяват лиценза, съответно и развитието на родни доставчици на чаркове секва.

    Коментиран от #26

    20:07 19.07.2017

  • 26 Алекс

    18 2 Отговор

    До коментар #25 от "Shmeker":

    Рено 8 и 10 не са стар модел към момента на сключване на договора. Рено 8 е от 1966 г а Рено 10 е веднага след него. Построеният завод не е за производство ,а за монтаж. Много хора бъркат двете понятия.

    Коментиран от #30

    09:21 20.07.2017

  • 27 Алекс

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "висок":

    Прав си.Това е причината. Останалото са приказки. Откъде по онова време България е можела да намери толкова валута ,че да сглобява по 10 000 автомобила ,продавани след това на вътрешният пазар ,а и в останалите соц страни .Мислели са нещо но не се е получило , както и с производството на ФИАТ.

    09:31 20.07.2017

  • 28 смешници соц бездарници

    9 13 Отговор
    С отвращение чета как отрочетата на ткз- сарите от недалечното минало леят мозък из форумите за времената които никога (за техен късмет) не са виждали. Цитират тъпата носталгия на полуграмотните си предци които са пасли овце и са копали царевицата в АПК- тата на вожда им т. Нар. Бай Тошо. Именно през това прекрасно време се чакаше по 20 г за жилище и 15 г за кола. И ако ти дойде реда , ако случайно си спастрил парите получаваш ЧуДоТо лада или москвич на цена 4000 м и 6000л. И изведнъж я, рено на цена 3000 лва!!! Но големият ,, брат" пардон враг казва- ако искате нефт и желязо спирате с реното! И разбира се ком близачите спират. Това е накратко историята.

    22:45 20.07.2017

  • 29 ТВ техник

    10 9 Отговор
    По големи боклуци от руските телевизори няма в целият СВЯТ...

    Коментиран от #46

    00:33 21.07.2017

  • 30 Shmeker

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Алекс":

    Нищо не разбираш от авто индустрията. На всякъде в света производството на коли е сглобяването им на части, повечето от които се доставят от доставчици. Ти кво си мислиш?

    23:37 21.07.2017

  • 31 тату

    2 0 Отговор
    преди рено имахме фият 127 купе и берлина но--- фият 124 пирин но....после рено 8 10 алпин но.......пак0000000000000000

    21:28 23.07.2017

  • 32 ФАКТ

    7 3 Отговор
    Другарите от Москва забраняват на България да произвежда автомобили Рено.Договорът веднага се прекратява.Благодарение на вечните заповеди от Съветският Съюз,България изостава и е в батака дълги години.
    .

    13:35 21.07.2018

  • 33 stroawnia

    3 3 Отговор
    Шаран грешиш путю няма такива клаузи уваьаеми аз съм ходил в завода в пловдив защото имах приятъел бог да го прости Инжинер работеше човека в завода и тогава и за първи път видях Българския москвия българси глупако и тогава се запознах с доста неща няма такива клаузи и нарушения А че има външна намеса е вярно\,но я ми кажете защо ровъра не тръгна на гривата ловешките коли и те на камък вече комунизам ншма нали

    23:45 19.01.2019

  • 34 оня с коня

    4 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    03:13 19.07.2026

  • 35 още чакам електричките на кирето

    8 2 Отговор
    сега чакаме договора със електричките където киру с криватаа уста ни лъжеше че ще правим у БГ-то

    Коментиран от #43

    03:14 19.07.2026

  • 36 оня с коня

    6 4 Отговор
    БЪЛГАРИНAе супер некадърноКОПЕЛЕ и може да прави самоЧЕКИИ, добре че децата си не ги прави със ръце че без деца щеше да ходи

    03:18 19.07.2026

  • 37 ГО ВЕД О

    1 1 Отговор
    го ве дооо... го ве де нц ееее. го ве д О

    03:27 19.07.2026

  • 38 ФАКТ

    2 8 Отговор
    смърт за всика 1 русхка с фи ниа

    03:29 19.07.2026

  • 39 Българин

    9 6 Отговор
    Само с Русия България е прогресирала. .37 години демокрация 37 години упадък! Минус 3 милиона население. Всички продукти фалшиви и раково образуващи по магазините! Младото поколение кандидат наркомани!

    Коментиран от #40, #51

    04:08 19.07.2026

  • 40 СМЪРт ЗА ВСИАК 1 русхка СФИНИА

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    5 купеики.. отиваш на автомивката в ЛУЛИН 2 микро раион.. хахахаххахахахаххаа

    Коментиран от #42

    04:18 19.07.2026

  • 41 Булгарплод

    1 0 Отговор
    По-добре с джапанките от тойота да бяха сключили договори.

    05:37 19.07.2026

  • 42 Четвърти километър

    3 1 Отговор

    До коментар #40 от "СМЪРт ЗА ВСИАК 1 русхка СФИНИА":

    Накрая и в приюта за душевноболни ще ви спрат уайфая, че много глупости пишете.

    05:40 19.07.2026

  • 43 Договор

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "още чакам електричките на кирето":

    има с GW за ДВГ, хибрид и изцяло електрически, модел ora 5. Прилича малко на VW beetle.

    05:42 19.07.2026

  • 44 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Никога Рено не е било три цилиндъра!!! Поне това което се е произвеждало в България! Рено 8, Рено 10 и Рено Алпин!!!

    05:44 19.07.2026

  • 45 Гост

    4 0 Отговор
    Никога Рено не е било три цилиндъра!!! Поне това което се е произвеждало в България! Рено 8, Рено 10 и Рено Алпин!!!

    05:44 19.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Боци

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Роби":

    Няма данни за подобна връзка тоест ссср. Напротив. Няма материал или спомени на очевидци който да не обвинява бившия ссср в прекъсването на договора. Моля не манипулирайте фактите. Благодаря.

    06:00 19.07.2026

  • 48 Баш Майстора

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "гост":

    Така е ръчната спирачка е винаги там в Москва..... А като нямате лукс рено , карайте на народна Шкода ... пръц ...реклама на руската Мария Антоанета....

    07:07 19.07.2026

  • 49 Българин

    1 0 Отговор
    Господи все някой друг е виновен!
    Уви тук не, само нашите алчни управници са решили да вадят валута, като продават рената не с два двигателя, а с един, другия директно в друго купе и за износ срещу долари.
    Имам съсед, да е жив и здрав на времето си го взел Реното директно от завода ( Булгар Рено 8).
    Лично с него съм свалял резервния двигател в мазето му. "Един ден когато си намериш Алпин ще ти го дам". Уви вече порастнал имаш други неща за купуване.
    Като цяло нашите рена са били супер, но всичко е вън и многооооо малко са в България.
    Да напомня, че нашите инжинери са направи и кабрио вариант.

    07:45 19.07.2026

  • 50 Бяхме роби

    0 0 Отговор
    Навремето всичко се контролираше от москва,Бай Тошо го свалиха със указания от кремъл.Най-лошото беше че им изнасяхме земеделската си продукция на цени определени от тях..,тоест на загуба !

    07:50 19.07.2026

  • 51 Не си Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Българин":

    Помним , помним !. Голям прогрес беше със сесерето....Чак накрая банкрутирахме а матушката се разпадна та се наложи да я храни гнилия запад с бутчета и салам.

    07:56 19.07.2026