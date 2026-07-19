19 юли 1966 г. БКП сключва договор с Renault

На 19 юли 1966 г. Политбюро на ЦК на БКП решава да се сключи договор с френската фирма Renault за производство в България на леки коли от същата марка. През 1967 г. тогавашното Държавно стопанско обединение (ДСО) “Металхим” подписва контракт с право на производство и продажби с френската фирма Renault.

В Казанлък в сегашния завод “Арсенал” се сглобяват първите три двуместни спортни коли Renault Alpin. В началото дори го наричат “Булгар Алпин”. След като вече са сглобени първите автомобили, специалисти започват да водят преговори с французите за построяването на монтажен завод за производство на 10 000 коли годишно в Пловдив. Само за девет месеца, рекордно кратко време, се построява монтажен завод в Пловдив.

В годините 1967 - 1970 г. в България се завършват общо около 5500 автомобила с марка Renault. През 1970 г. излиза решение на Министерския съвет за прекратяване на този “производствен лукс” и заводът се закрива окончателно през 1971 - 1972 г.