19 юли 1966 г. БКП сключва договор с Renault

На 19 юли 1966 г. Политбюро на ЦК на БКП решава да се сключи договор с френската фирма Renault за производство в България на леки коли от същата марка. През 1967 г. тогавашното Държавно стопанско обединение (ДСО) “Металхим” подписва контракт с право на производство и продажби с френската фирма Renault.
В Казанлък в сегашния завод “Арсенал” се сглобяват първите три двуместни спортни коли Renault Alpin. В началото дори го наричат “Булгар Алпин”. След като вече са сглобени първите автомобили, специалисти започват да водят преговори с французите за построяването на монтажен завод за производство на 10 000 коли годишно в Пловдив. Само за девет месеца, рекордно кратко време, се построява монтажен завод в Пловдив.
В годините 1967 - 1970 г. в България се завършват общо около 5500 автомобила с марка Renault. През 1970 г. излиза решение на Министерския съвет за прекратяване на този “производствен лукс” и заводът се закрива окончателно през 1971 - 1972 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Капиталист
07:06 19.07.2017
2 Шаран БГ
така го пиша /поправете ме.
Коментиран от #3, #4
07:16 19.07.2017
3 Роби
До коментар #2 от "Шаран БГ":Грешиш пич,точно с руска помощ е изграден завода в Пловдив за 9 месеца. От там и идва прякора на завода даден от тогавашните пловдивчани-родилното. Даже руснаците са искали да строят такъв завод по същият бизнес план. Но след като нашите се издънват и почват продажби зад граница без "благословията" на Рено( а такъв е бил договора) французите прекъсват съвмесната работа и отказват и на руснаците. За французите пазара в арабският свят е бил много важен-още повече след като Де Гол им дава независимост и не се вече колонии на Франция. В голяма степен решението е политически продиктувано-сфера на влияние,икономическо и политическо противопоставяне и т.н.(но това е друга тема) Прав си за това ,че нашите нарушават договора и то само заради алчността на един началник от "Отдел икономическо развитие". Който след този случай е изпратен като обикновен инжинер в консервена фабрика в едно пловдивско село. Историята на този случай я знам от хора които тогава са работили по този проект-мои близки.
Коментиран от #47
07:43 19.07.2017
4 Трол
До коментар #2 от "Шаран БГ":На някои все руснаците им са виновни. По тая логика и Дачия не трябваше да се произвежда (и тя е по лиценз на Рено). Да бяха закрили руските комунисти и Шкода, Трабант, Вартбург! То за руска кола се чакаше 10-15 години в Мототехника. Само глупости пишем. Все някой друг ни е виновен.
07:57 19.07.2017
5 Политолог
Коментиран от #6, #7, #8
09:27 19.07.2017
6 Палячо
До коментар #5 от "Политолог":Ти пишеш тотални глупости. Това че икономиката се е ръководила от Москва е идиотизъм. То тогава Бай Тошо нямаше да продава руският петрол който го взимахме за стотинки на Шести Американски Флот в Гърция. Я малко по сериозно на такива теми-не е нужно да спамиш тук. Чакал той 15 години за кола-...добре бе--а сега като караме 15-20 годишни таралясници нов внос ,по ларж ли си...Всеки строй си има минусите и плюсовете-факт! Разревал се тук пубера....
09:39 19.07.2017
7 лопатата
До коментар #5 от "Политолог":Хората от първите коментари са ти го обяснили-достъпно и със факти.Ама пуста сороска душичка не може да търпи-трябва да се изтропа.
09:52 19.07.2017
8 случаен
До коментар #5 от "Политолог":Шкода защо тогава я имаше..А Вартбург защо го имаше??? А Застава защо я имаше???Нали не е трябвало да има нищо различно ??? Нещо само с НПО-лозунги не става-трябва и да се мисли.
Коментиран от #9
10:03 19.07.2017
9 Трол
До коментар #8 от "случаен":Аз съм го обяснил а и колегата под мен. Ама шорошка душа не трае трябва да се изтропа с кафяв отенък! Дори помня, че Булгарреното (не Алпина а седана) беше трицилиндрово. И тогава хората бяха много доволни от него, хубава машинка за времето. Сега какво правим-демокрация? Вижте снимката на Алпина, дори и днес изглежда красива, ако не се лъжа Чубрикови караха по едно време с такива. Пак питам, сега какво правим? Не съм русофил, определено съм по-добре от времето на комунизма, нооооо! Колбас, кренвирш и тем подобни не купувам от години-правя си ги, за да хапна истинско кисело мляко трябва сам да си го заквася. Какви са купешките сирена и кашкавали? Ял съм и Рокфор и увито във восък, е...някой помни ли овчето саламурено сирене в тенекиите. Е няма такъв вкус. Затова съм се затъжил, нека козашките колеги да вият за русофилстното, това няма нищо общо.
Коментиран от #10, #15, #44
10:18 19.07.2017
10 случаен
До коментар #9 от "Трол":То като чета коментарите тук,стигам до извода,че някои от пишештите не правят никаква разлика м/у русофил и комунист..А те реално нямат нищо общо-не е задължително да си комунист та да си русофил-ама трудно се обяснява на хора,на които им е забранено да мислят.Също е много трудно да им обясниш,че днешна Русия няма нищо общо със комунизма и идеите на Маркс и Енгелс(някои дори си мислят че са руснаци)...И най-трудното да им обясниш е,че ако си против политиката на САЩ-това не те прави комунист ....Ама с днешната промивка на мозъци трудно ще ги накараш да мислят-това действие на мозъка им е нарушено...
Коментиран от #16
10:44 19.07.2017
11 Патето Яки
На времето, нашите партийни другари са страдали от грандомания и са искали всичко да е голямо и велико, като в СССР-то.
Та на една среща с представители на Рено, Пенчо Кубадински поисква огромно производство и съответния пазар за тези коли. Французите обясняват, че тази година ще са 2-3 хиляди, следващата 5, след това десет и така във времето.
Бай Пенчо удря със ръка по масата и казва: Или 200 хиляди годишно, или спираме производството!
И французите си дигат чукалата и производството спира!
Коментиран от #12, #13
10:45 19.07.2017
12 отличник
До коментар #11 от "Патето Яки":Бил ли си там ?
11:01 19.07.2017
13 Справедлив
До коментар #11 от "Патето Яки":Хаахаахх байки за наивници пич.Пенчо Кубадински въобще не се е занимавал с такива въпроси.В края на 60-те години Кубадински се налага като водещ партиен авторитет в областта на семейната и репродуктивна политика....--данни от Уикипедия,,,,,,,,,иначе оценявам чувството ти за хумор.
11:04 19.07.2017
14 Иван
11:58 19.07.2017
15 JWRC
До коментар #9 от "Трол":Трицилиндров двигател на Рено по това време няма ! Всички двигатели които се монтират на Булгар Рено тогава са четири цилиндрови.
12:10 19.07.2017
16 истината
До коментар #10 от "случаен":до случаен
правилно аз за това съм американски комунист . тъц тъц тъц
13:05 19.07.2017
17 истината
производството на Рено у нас .
Давате пример с ГДР но те са произвеждали техен си автомобил , чехите също , поляците също , румънците по лиценз но техен Дочия
а бедна България скача зад желязната завеса да произвежда чистокръвен капиталистически автомобил . Е кой руснак ще ти търпи капиталисти да бесней над бащиното им огнище .
Нали тогава сме биле тяхна собственост !!
Коментиран от #18
13:13 19.07.2017
18 гневен
До коментар #17 от "истината":Незнам тогава чия собственост сме били-ама сега сме чисти роби.
13:17 19.07.2017
19 висок
Коментиран от #27
13:28 19.07.2017
20 АЗ САМ
14:10 19.07.2017
21 гост
и на чехите не им даваха да правят по-мощни автомобили...от съвеЦките
Коментиран от #48
14:32 19.07.2017
22 Шаран БГ
15:01 19.07.2017
23 Някой
16:47 19.07.2017
24 Мммм
18:52 19.07.2017
25 Shmeker
А аз пък знам , че сме направили някакво много леко конструктивно изменение без одобрението на французите и прекратяват лиценза, съответно и развитието на родни доставчици на чаркове секва.
Коментиран от #26
20:07 19.07.2017
26 Алекс
До коментар #25 от "Shmeker":Рено 8 и 10 не са стар модел към момента на сключване на договора. Рено 8 е от 1966 г а Рено 10 е веднага след него. Построеният завод не е за производство ,а за монтаж. Много хора бъркат двете понятия.
Коментиран от #30
09:21 20.07.2017
27 Алекс
До коментар #19 от "висок":Прав си.Това е причината. Останалото са приказки. Откъде по онова време България е можела да намери толкова валута ,че да сглобява по 10 000 автомобила ,продавани след това на вътрешният пазар ,а и в останалите соц страни .Мислели са нещо но не се е получило , както и с производството на ФИАТ.
09:31 20.07.2017
28 смешници соц бездарници
22:45 20.07.2017
29 ТВ техник
Коментиран от #46
00:33 21.07.2017
30 Shmeker
До коментар #26 от "Алекс":Нищо не разбираш от авто индустрията. На всякъде в света производството на коли е сглобяването им на части, повечето от които се доставят от доставчици. Ти кво си мислиш?
23:37 21.07.2017
31 тату
21:28 23.07.2017
32 ФАКТ
.
13:35 21.07.2018
33 stroawnia
23:45 19.01.2019
34 оня с коня
03:13 19.07.2026
35 още чакам електричките на кирето
Коментиран от #43
03:14 19.07.2026
36 оня с коня
03:18 19.07.2026
37 ГО ВЕД О
03:27 19.07.2026
38 ФАКТ
03:29 19.07.2026
39 Българин
Коментиран от #40, #51
04:08 19.07.2026
40 СМЪРт ЗА ВСИАК 1 русхка СФИНИА
До коментар #39 от "Българин":5 купеики.. отиваш на автомивката в ЛУЛИН 2 микро раион.. хахахаххахахахаххаа
Коментиран от #42
04:18 19.07.2026
41 Булгарплод
05:37 19.07.2026
42 Четвърти километър
До коментар #40 от "СМЪРт ЗА ВСИАК 1 русхка СФИНИА":Накрая и в приюта за душевноболни ще ви спрат уайфая, че много глупости пишете.
05:40 19.07.2026
43 Договор
До коментар #35 от "още чакам електричките на кирето":има с GW за ДВГ, хибрид и изцяло електрически, модел ora 5. Прилича малко на VW beetle.
05:42 19.07.2026
44 Гост
До коментар #9 от "Трол":Никога Рено не е било три цилиндъра!!! Поне това което се е произвеждало в България! Рено 8, Рено 10 и Рено Алпин!!!
05:44 19.07.2026
45 Гост
05:44 19.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Боци
До коментар #3 от "Роби":Няма данни за подобна връзка тоест ссср. Напротив. Няма материал или спомени на очевидци който да не обвинява бившия ссср в прекъсването на договора. Моля не манипулирайте фактите. Благодаря.
06:00 19.07.2026
48 Баш Майстора
До коментар #21 от "гост":Така е ръчната спирачка е винаги там в Москва..... А като нямате лукс рено , карайте на народна Шкода ... пръц ...реклама на руската Мария Антоанета....
07:07 19.07.2026
49 Българин
Уви тук не, само нашите алчни управници са решили да вадят валута, като продават рената не с два двигателя, а с един, другия директно в друго купе и за износ срещу долари.
Имам съсед, да е жив и здрав на времето си го взел Реното директно от завода ( Булгар Рено 8).
Лично с него съм свалял резервния двигател в мазето му. "Един ден когато си намериш Алпин ще ти го дам". Уви вече порастнал имаш други неща за купуване.
Като цяло нашите рена са били супер, но всичко е вън и многооооо малко са в България.
Да напомня, че нашите инжинери са направи и кабрио вариант.
07:45 19.07.2026
50 Бяхме роби
07:50 19.07.2026
51 Не си Българин
До коментар #39 от "Българин":Помним , помним !. Голям прогрес беше със сесерето....Чак накрая банкрутирахме а матушката се разпадна та се наложи да я храни гнилия запад с бутчета и салам.
07:56 19.07.2026