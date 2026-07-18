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Скандалът с „Киевската декларация“ тресе властта ОБЗОР

Скандалът с „Киевската декларация“ тресе властта ОБЗОР

18 Юли, 2026 07:34, обновена 18 Юли, 2026 07:37 2 747 123

  • власт-
  • украйна-
  • декларация

Политическото напрежение у нас ескалира заради казуса дали София официално е обвързана с международния документ за Украйна

Скандалът с „Киевската декларация“ тресе властта ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическото напрежение в България остава критично високо и през уикенда, след като страната ни се оказа в епицентъра на сериозен външнополитически спор около приемането на т.нар. „Киевска декларация“.

Напрежението е породено от противоречива информация за това дали държавата ни е поставила официален подпис под документа, гласуван по време на Петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.

Случаят предизвика остра вълна от критики от страна на опозицията, която обвини управляващите в пълен хаос във външната политика и липса на прозрачност.

Институциите отричат физически подпис под документа

Скандалът се разрази, след като на официалния сайт на украинското президентство се появи информация, че българският външен министър Велислава Петрова-Чамова е подписала декларацията, с която се изразява готовност за засилване на сътрудничеството в „Коалицията на желаещите“. Това влезе в директно противоречие с досегашната линия на правителството.

В официални изявления пред българските медии в петък (17 юли), министър-председателят Румен Радев категорично отрече да има български подпис под текста. Премиерът подчерта: „Няма подпис и няма да видите такъв“, като увери обществеността, че в кабинета няма разнобой по темата.

Самата външна министърка Велислава Петрова-Чамова също направи изявление в кулоарите на парламента, за да изясни ситуацията. По думите ѝ, този тип документи са консенсусни политически актове, които по дипломатическа практика не изискват физическо подписване. Позицията на МВнР бе потвърдена в обзорния материал на bTV Новините, където се посочва, че България е подкрепила текста по принцип, но това не я ангажира с изпращане на допълнителна военна или финансова помощ по двустранна линия.

Опозицията: „Квантово и хаотично поведение“

Обясненията на властта обаче не успокоиха политическите страсти в София. Представители на десницата и други опозиционни сили атакуваха остро кабинета. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи ситуацията като „квантово поведение на управляващите“, подчертавайки, че изпращането на коренно различни сигнали към българското общество и към чуждестранните партньори застрашава международния авторитет на страната ни. Информация за острите реакции на политическите сили у нас беше излъчена в репортаж на NOVA, описващ сериозния сблъсък на позиции в Народното събрание.

Към обвиненията за липса на ясна външнополитическа стратегия се присъединиха и лидерите на „Възраждане“ Костадин Костадинов, както и Слави Трифонов от „Има такъв народ“. От управляващата партия „Прогресивна България“ пък контрираха, че държавата ни за първи път показва характер, като не блокира общите европейски решения, но същевременно твърдо защитава националния си интерес.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    78 24 Отговор
    Еййй овце стига сте ревали..! Бъдете благодарни че властта ви дава хляб , вода и понякога салам , аз ако бях и толкоз нямаше да ви дам..! Кой ви е виновен че сте овце..! 20 г.като крадяха вие къде бяхте..?

    Коментиран от #5, #34, #47, #60

    07:40 18.07.2026

  • 2 Външно веце

    60 30 Отговор
    Май предимно опозицията тресе. Всички обичат да си правят общи снимки със зеления клоун, по различни причини.

    Коментиран от #62, #85

    07:41 18.07.2026

  • 3 Виковете и крясъците

    61 40 Отговор
    Идват от неграмотната опозиция, съставена предимно от чужди агенти, за които гласуват предимно служители на НПО. Няма скандал, няма и хаос, макар, че нещата ни се представят като такива от услужливите медии.

    Коментиран от #18, #113

    07:42 18.07.2026

  • 4 авантгард

    50 29 Отговор
    Е къде е драмата с подпис, който не е полаган и то на документ, който не се подписва??
    Освен ако някое украинче не си е играло с химикалката да рисува чужди подписи.

    07:42 18.07.2026

  • 5 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    41 6 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Никой не краде повече от нас
    От приватизацията та до днес

    Коментиран от #50

    07:44 18.07.2026

  • 6 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА

    57 36 Отговор
    Никой не му вярва за нищо. Поредния излъгал народното доверие.

    Коментиран от #39

    07:45 18.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КОГАТО МАСОНИТЕ И НПО-ТАТА

    52 20 Отговор
    Управляват България нищо добро не ни чака. Тези лъжат повече и от Боко.

    Коментиран от #65

    07:47 18.07.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    47 9 Отговор
    Оръжейните ни заводи изнасят оръжия за Украйна за милиони евра.
    Иначе, политиците ни "не участват" в коалицията на желаещите.

    07:47 18.07.2026

  • 10 Механик

    46 9 Отговор
    Ай на бас, че това ген-зи с умитото личице на а снимката е учило в някое НПО или поне е било на стипендия към него!

    Коментиран от #28, #29, #59

    07:47 18.07.2026

  • 11 Радев

    28 14 Отговор
    м4йната му на киев 😏

    07:48 18.07.2026

  • 12 зрител

    33 24 Отговор
    СКАНДАЛ НЯМА ! ала-бала опозицията се гърчи !

    07:48 18.07.2026

  • 13 Хвърлиха

    30 8 Отговор
    регресивните на Ганьо динена кора да се подхлъзне , но той вече не се лъже ! Физически подпис няма от никоя държава , подпис е необходим само при НЕСЪГЛАСИЕ !

    07:49 18.07.2026

  • 14 ВАЖНО Е

    26 10 Отговор
    Оръжието за Украйна да не спира.
    Другото е демагогия от карамболи на управляващите.

    Коментиран от #96

    07:49 18.07.2026

  • 15 Ха,ха

    15 5 Отговор
    Бе кво ни занимавате с тия🤣🤣

    07:50 18.07.2026

  • 16 Гост

    29 22 Отговор
    Кви глупости пишете. Тресе ви простотията. От мухата, слон.

    Дреме му на 99 % от населението за вашия "МЕГА" СКАНДАЛ.

    07:50 18.07.2026

  • 17 Шапкаря

    26 22 Отговор
    Опозицията са бившите крадци и предатели и друго не им остава освен да крякат.

    07:50 18.07.2026

  • 18 Умен

    28 15 Отговор

    До коментар #3 от "Виковете и крясъците":

    Има скандал,има тъпота ,има неграмотност.На някои хора чамът не е само в името ,но и в главата.
    Всичко това не ме учудва От военен нищо добро не настава. Идва есен да внимават....

    Коментиран от #87, #91

    07:50 18.07.2026

  • 19 Бизнеса си е бизнес

    16 3 Отговор
    Трупаме дебели пачки от износа за Украйна.

    07:50 18.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шести

    23 14 Отговор
    Това недоразумение Мирчев ли е опозицията, най умното момиче в държавата има няма Мирчев мнение дава,а пък вие непрекъснато го набивате ,е видя се на изборите,кой колко е

    07:52 18.07.2026

  • 22 нннн

    29 2 Отговор
    Тука има,тука нема.
    Толкова ли е трудно да се провери какво е подписано и подписано ли е изобщо?

    07:52 18.07.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    19 11 Отговор
    Скандала е в главите на мисирките

    07:52 18.07.2026

  • 24 Оставка

    24 14 Отговор
    на бруталните лъжци и мошеници ! Каква е тая гнусна игра с българските граждани и цялата държава ? Нулева коректност , прозрачност и респект към тях ! Престъпление след престъпление !

    07:52 18.07.2026

  • 25 коко от Карлуково

    21 3 Отговор
    Май съм виждал някои хора преди време при нас.А сега се правят на министри...

    07:53 18.07.2026

  • 26 Обективен

    18 18 Отговор
    Смешниците,наречени опозиция,здраво са се възпалили от безсилие.Толкова са жалки,че дори не е смешно.
    Наведените телевизий им дават поле за”изява”,но това не променя нищо.Остана да спретнат един протест от няколко привърженици,ако им стиска.

    Коментиран от #31

    07:53 18.07.2026

  • 27 Троян

    30 10 Отговор
    Република България, може да даде сериозен принос за каузата на Украйна ако събере всички украинци годни за военна служба от българското черноморие, и ги прати на Зеленски.

    Коментиран от #122

    07:53 18.07.2026

  • 28 ОТ ЛЮПИЛНЯТА НА СОРОС

    24 4 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Виж в нета има видеа как още преди повече от 10 години я промотират в шоуто на Слави. Голяма излагация е.

    07:54 18.07.2026

  • 29 Умен

    21 13 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Не е лошо човек да учи,още повече от грешките си.Но уви......Поредния Мунчо-Спасител се появи и вкупом се юрнаха да гласуват за него.Сега ще се берат плодовете на глупостта ни.Троловете на ПБ не решават проблемите им Те са част от тях.

    07:58 18.07.2026

  • 30 РУМЕН РАДЕВ СЕ ПРЕГЪРНА С МАФИЯТА

    18 13 Отговор
    Сега вече никой не му вярва и всяко нещо, което направи е скандал.

    08:00 18.07.2026

  • 31 Справедлив

    14 13 Отговор

    До коментар #26 от "Обективен":

    Ти протестите не ги мисли.Идва зима и с това управление до никъде няма да се стигне.Така,че протестите ще стават все по-многобройни е отсега казвам ОСТАВКА

    Коментиран от #109

    08:01 18.07.2026

  • 32 ?????

    23 2 Отговор
    Мда.
    Вънкашната министърка общо взето се изтакова на метеното.

    08:02 18.07.2026

  • 33 Тази е толкова

    18 10 Отговор
    дипломат, колкото Радев е самолет. Ясно е, че подобни документи не се подписват с физически подпис. Много са прозди от тая казармена сбирщина. Може ли да сложиш вирусолог за външен министър, а човек завършил международни отношения - за министър на здравеопазването! Шизофрения и изкуфели ретроградни и сенилни путинофили!

    08:02 18.07.2026

  • 34 Робот

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Остави ги бре...! Не осъзнават ще не може всички да са овце ..! Трябва да има и кой да дои и стриже..!

    08:03 18.07.2026

  • 35 Танаска

    4 1 Отговор
    Тако е да! Поради горещниците, този уикенд всички ще използват фактор 50 от най елитното мляко с бифидус, та да ни ги хване рак на кожата евентуално 😀

    08:03 18.07.2026

  • 36 Добър

    11 19 Отговор

    До коментар #20 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":

    Абе, направо върви да воюваш за Русия.Казват,че руския солдат остисквал жив на фронта около 30 минути.Така,че дерзай.Ще имат нужда от теб.

    Коментиран от #40, #73

    08:05 18.07.2026

  • 37 Перо

    8 4 Отговор
    Едно отсъствие на наш представител също не блокира решенията на групата на желаещите и на двустранни разговори можеха да се обменят мнения за енергетиката! Защо трябваше точно на тази среща да се изпращащ министър? Отделно стои въпроса, кое налага да ставаме желаещи? Тази група не е в рамките на ЕС! Сега има Общи решение, където БГ е вписана като член и я касаят всички действия по груповото решение, без подпис! Единствено Сърбия не фигурира в Общия списък на групата, по изрично искане на Вучич!

    08:06 18.07.2026

  • 38 Лъжат-мажат

    14 2 Отговор
    В краъна сметка България „приела“, „подкрепила“ или само „присъствала“????

    08:08 18.07.2026

  • 39 Чичо Румен е Шарлатанин!

    22 6 Отговор

    До коментар #6 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":

    Чичо Румен е Шарлатанин!

    Коментиран от #42

    08:10 18.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 гадател

    10 3 Отговор
    Който иска демокрация да бяга докато има време.

    08:12 18.07.2026

  • 42 ЛЪЖЛИВ МАСОН СЕ ОКАЗА

    11 9 Отговор

    До коментар #39 от "Чичо Румен е Шарлатанин!":

    Затова на есен с песен.

    08:12 18.07.2026

  • 43 Хмм

    20 0 Отговор
    същото беше и с външната министърка, дето свали ветото на Македония, и двете кадри на ИТН, минали през техния кастинг за политици

    08:13 18.07.2026

  • 44 класикът Готови сме, можем, ще успеем

    16 6 Отговор
    Направи се на спасителя в ръжта, излъже хората да го изберат, днес каже к.р за Украйна, утре се окаже в сараите на Макрон, препоти се, не знае какво да прави, върти клечката, гледа политически некомпетентно 😂

    08:13 18.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 НПО В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ ДОКАТО ПОДПИШЕ

    13 1 Отговор
    У кииф ги смениха всичките.

    08:15 18.07.2026

  • 47 Овчаре Тиквуне

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    за твойте офце дет ги краде 20г и преизбираха много пъти ли става дума
    и намаляха да блеят за теб на последните

    щото реално погледнато излиза че е така при ошушкана хазна и хаос наследен

    08:16 18.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хмм

    12 4 Отговор
    била е три години зам. министър, нищо не е научила, нито да се облича, на общата снимка изглежда ужасно, щастлива, че е в Киев беше готова и войска да праати на зеленски, чему се клатят краката напоследък

    08:17 18.07.2026

  • 50 Дааааааааааа

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    От драгалевския м......л до бойо тиквата

    Коментиран от #115

    08:17 18.07.2026

  • 51 Добруджански фес

    5 8 Отговор
    Това типче мирчев изобщо не мо р лъскал пацата, ама никак даже

    08:18 18.07.2026

  • 52 Всяка заповед е

    4 0 Отговор
    Предпоследна

    08:18 18.07.2026

  • 53 ТАЗИ КАКА И КАЯ КАЛАС

    12 3 Отговор
    Са изкарали едни и същи курсове и са имали единтични мозъчни операции.

    Коментиран от #76

    08:21 18.07.2026

  • 54 А50

    12 1 Отговор
    Незнам кой крив, кой прав, но външната министърка е външен човек. Тоя парцал трябва да се махне от там

    08:21 18.07.2026

  • 55 МАТУШКА РУСЬ

    6 6 Отговор

    До коментар #45 от "Не е сигурно":

    НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ!

    08:21 18.07.2026

  • 56 Никак

    10 0 Отговор
    Не е удобно да се седи на два стола. Особено, ако единият е електрически.

    Коментиран от #81

    08:22 18.07.2026

  • 57 Цитат

    5 6 Отговор
    Димитър Общи: Следващата война в Европа ще бъде между Русия и фашизма, само че фашизма ще го наричаме демокрация

    08:22 18.07.2026

  • 58 шопо

    3 0 Отговор
    тресе джанки за ракия

    08:23 18.07.2026

  • 59 От март 2024 г. Петрова е главен

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    програмен директор на „Международния център за бъдещите поколения“ в Брюксел, Белгия. Хаааах

    08:24 18.07.2026

  • 60 един

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Овчарите дойдохте на власт през 1944 г.и до днес.

    Коментиран от #71

    08:24 18.07.2026

  • 61 Баце

    10 1 Отговор
    Има нещо странно в тази чамова дъска, но определено е голяма греда под формата й на министър, при това на Външните работи. Дайте й един микроскоп компенсация и да се маха.

    08:26 18.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ужассс

    4 4 Отговор
    Ялови напъни на пп и дб да покажат, че са нЕкакъв фактор.

    08:28 18.07.2026

  • 64 СССР

    8 1 Отговор
    Циганска работа:
    --попитали циганин - хляб или мляко да ти дадем
    --отговор - дробено
    Та тоя цигнин Радев ги дроби едни дето ние ще му ги сърбаме.

    08:28 18.07.2026

  • 65 Пешо

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "КОГАТО МАСОНИТЕ И НПО-ТАТА":

    Eееее. Айде сдга.... от боко и пп никой не лъже повече. Да си имаме уважението...още помним.

    08:29 18.07.2026

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Не е сигурно":

    То младите, Geй-зи( ..00) вече пишат:

    "Най-обичам боба, леба и да €ба!”🤔

    ама последното май в чата го практикуват❗

    08:30 18.07.2026

  • 67 Перо

    10 1 Отговор
    Всички държави на желаещите са получили текста и съдържанието на декларацията, където я подкрепят! За излизане от групата на желаещите МВнР трябва да изпрати нота до Украинското външно м-во. Такъв официален и писмен отказ от решението има постъпило само и единствено от Сърбия!

    Коментиран от #80

    08:30 18.07.2026

  • 68 А50

    6 1 Отговор
    Тази само като я видях за първи път по телевизията разбрах, че е боклук. Въпросът е Радев как ги избира, кой му ги налага, това ли е била най-добрата от списъка с умнокрасиви. Пълен отврат, Радев едва ли е мазохист

    Коментиран от #78, #83

    08:31 18.07.2026

  • 69 Го вед. О

    6 1 Отговор
    Радо ПУ..ТК ата "летец"✈️

    08:33 18.07.2026

  • 70 Хи хи

    7 3 Отговор

    До коментар #48 от "ОПИТАЙ СЕ ДА ПРАТИШ МЛАДИТЕ НА ФРОНТА":

    Само един малоумник може да говори за фронт и за младите и да ги праща някъде . Младите не им пука за Русия , разбери ! В Русия е същото , не понасят Путин младите .

    Коментиран от #102

    08:34 18.07.2026

  • 71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "един":

    Проблемът е,
    че докато преди 89-та
    ОФчарите си назначаваха УМни заместници,
    за да им вършат работата,
    след 1989-та-
    УФчарите си назначават НЕумни заместници,
    за да изглеждат те умни❗

    08:34 18.07.2026

  • 72 Украине победи факт

    5 3 Отговор
    Оставка радооо каун и за късач на билети пред тоалетна не ставаш

    08:35 18.07.2026

  • 73 Обективен

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Добър":

    Тази опорка дето я плещиш може и да е достатъчен критерий за хонорарчето, но действителността е доста по-различна. Най-добре се вижда при размяна на тела от двете страни или как се набират "доброволци" в Крайна.

    Коментиран от #92

    08:35 18.07.2026

  • 74 Госあ

    3 7 Отговор
    Тресат се само простите петроханци и дебилите от България ! Петрова може да ги сложи в малкия си джоб всички. Барабар със сапунджията.

    Коментиран от #90

    08:37 18.07.2026

  • 75 А50

    3 3 Отговор
    Радев ако иска да запази лице пред избирателите си трябва да смени външната и да назначи такъв какъвто се очаква от него. Също трябва писмено да излезем от всякакви коалиции на желаещи за воини и помагачи на киевската хунта. Толкоз ли вече няма останали нормални в тая пропадаща държава

    Коментиран от #106

    08:38 18.07.2026

  • 76 Баце

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "ТАЗИ КАКА И КАЯ КАЛАС":

    Операции??? - това е нещо сложно с цел подобряване на патология. В цитираните от теб случаи си е чиста проба лоботомия с цел да се констатира по безспорен начин наличието само на три клетки, за базовите инстинкти.

    08:41 18.07.2026

  • 77 Мууни

    5 1 Отговор
    Ма хубаво ви хръзулнах, офффце!А....

    08:42 18.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Който вярва

    4 3 Отговор
    Н киевската хунта, сам си е виновен..

    08:42 18.07.2026

  • 80 Госあ

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "Перо":

    В групата на военолюбците, моето момче, се влиза с пари през Макрон, Стармър и Мерц. Киевската хунта и надрусаното джудже нямат нищо общо. Ако искат газ през България, през Боташ ! Защото гърците продават руска газ ! Наркоманчето руска газ ли ще купува ? Киро тъпото и питекантропите нас ни отрязаха, на наркоманчето ще прекарваме ! Плаща бандерата на американски танкери и през Боташ у украина

    08:42 18.07.2026

  • 81 Леля Асена

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Никак":

    Аз обичам на този дето има чеп.

    08:43 18.07.2026

  • 82 А50

    3 2 Отговор
    Бойко оцеля години, като махаше всеки попаднал в скандал въпреки, че изпълняваха негови нареждания. Радев си залага цялата кариера и труд на една офцъ

    08:43 18.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хмм

    2 4 Отговор
    прилича ми на Мирослав Иванов

    08:44 18.07.2026

  • 85 Бесилка и въже за американските слуги

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Външно веце":

    Радевото котило слугува на Щатите. Не се правете, ей. Демерджиев ще екстрадира българи в Щатите. Мръсници. Ще дойде Видовден и всички ще ви рязстреляме. Мислехте се за недосегаеми и в началото на миналата световна война, а после еихте от лошия Народен съд

    08:44 18.07.2026

  • 86 Ъъъ

    5 5 Отговор
    Мисля, че е време всеки да реши реши на коя страна страна да застане и да се спре този популизъм! Подкрепящите "Коалицията на желаещите" да хващат самолета до Полша, после влака до Киев и от там да отиват на фронта да громят Путин и руската армия...Време е да превърнат думите си в дела.

    08:45 18.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 анонимен

    2 2 Отговор
    Факти, гордеете ли си със себе си?

    08:49 18.07.2026

  • 90 А50

    1 3 Отговор

    До коментар #74 от "Госあ":

    Какъв трябва да си на тази, че да я хвалиш толкова. Тази е поредната харвардка с много дипломи и постове, но за това и трябва мощна ракета носител. Не съм забелязал в България да се ценят способните, те само вършат работа, но за такава кариера ...

    08:51 18.07.2026

  • 91 Умен си

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Умен":

    колкото едноклетъчно. Но, когато ти се отговаря, м,о,д,ера,а,т,ор,а се мята като Раеймонда Диен да те брани. Да не спите заедно?

    08:53 18.07.2026

  • 92 Добър

    1 2 Отговор

    До коментар #73 от "Обективен":

    Толкова рано сутрин и вече мислиш за пари.Приеми,че има хора които имат свое мнение и го изразяват свободно,без хонорари.Опорки на мен не ми трябват.Човек просто трябва да чете и да мисли.Знам,че е трудно ,но пък си струва да опиташ.

    08:53 18.07.2026

  • 93 типична

    5 0 Отговор
    Уфсъ!

    08:54 18.07.2026

  • 94 Музикален поздрав за Петрова

    3 1 Отговор
    Тебе иска да те жени
    Майка ти за дипломат,
    Ти не си съгласна Вели
    С мен се любиш на инат.

    08:54 18.07.2026

  • 95 Хмм

    4 1 Отговор
    какви са тези изрусени госпожици в средна възраст без семейства и деца, с които се заобикаля Радев, поне за мен е необяснимо, на нейните години Лайен е имала няколко деца

    Коментиран от #116

    08:58 18.07.2026

  • 96 Мдаа

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "ВАЖНО Е":

    Оръжието за Украйна никога няма да спре.Ватата трябва да се тръмбова в калта докато кремълският фашизъм на спихне.

    08:59 18.07.2026

  • 97 декамерон

    1 1 Отговор
    Тази сигурно има много добра експертиза в някои дисциплини, но външната политика и комуникациите определено не са сред тях.

    08:59 18.07.2026

  • 98 Троянския кон на Путин

    4 0 Отговор
    се оказа едно краставо магаре.Една задача поставена от КГБ не може да извърши както трябва. Буда беше по хитър и прикрит. Този още на първия изпит получи двойка! Ще се учи в движение ако площада му позволи!

    09:00 18.07.2026

  • 99 глоги

    4 1 Отговор
    българскАТА външНА министърКА Велислава Петрова-Чамова

    Коментиран от #108

    09:00 18.07.2026

  • 100 хихи

    1 2 Отговор
    Не скандал!?!? У нас едно в Украйна друго в САЩ трето..

    Хайде на бас, че до края на годината ПБ ще гласува легализирнето на Гей бракове и осиновяване на деца от гей двойки!?????
    и пак няма да има сканда, партийте в парламента са наясно, че с това идват пари за папкане...
    а пари няма....

    09:01 18.07.2026

  • 101 хахахах

    1 2 Отговор
    ГанефффЕкозяшкаПача

    09:01 18.07.2026

  • 102 Даааа....

    5 2 Отговор

    До коментар #70 от "Хи хи":

    Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали,че цял свят намрази рашките.

    09:02 18.07.2026

  • 103 Хаха

    0 2 Отговор
    Яка треска тресе педроханските скутаджии за това, че ПБ е със 131 депутата и освен да активират платени говорящи глави, друго не им остава!
    Поне докато свършат парите от нпо-тата....

    09:04 18.07.2026

  • 104 Съвсем излишни занимавки

    2 0 Отговор
    България ще поддържа Киев при всички положения, с подписи или без. Его дело правое, дет се вика.

    09:04 18.07.2026

  • 105 Защо не даде обяснение ЧАМова

    3 2 Отговор
    Тая мизерия, глухончма ли е, че се нуждае от тълковници?
    Радев, какво се случи в Париж? Защо Зеленски покани именно тоя микроб в Киев? Какво общо иа тя с енергетиката и икономиката, че да кчаства в разни преговори на тази тема? Къде са министрите на тези ведомства? Или тоя микроб е изключителен гений, че разбира от микроби до атоми?

    09:04 18.07.2026

  • 106 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "А50":

    Радев го разкритикуваха, че малко жени имал в партията си и той назначи комплексирани стари госпожици, узрусяването и голите рамена говорят точно за комплекси

    Коментиран от #114

    09:05 18.07.2026

  • 107 Целта на тази статия

    2 2 Отговор
    е да се посочи " опозицията ".

    Само Коцето и Корни могат да се нарекат опозиция!

    Всички останали- Мирчо, Божо, Кокора, Славчо и другите Шарлатани на Радев са псевдоопозиция. Те са от Радевото котило. Радев ги доведе на власт, Радев им даваше да управляват, сега те му върнаха жеста.
    Виждате днес как Демерджиев упорито пази тайните на Петрохан и дума не казва за далаверите на крадливите Кирчо, Кокорчо и компания. Да сте чули да ги разследва?

    А Боци и Шиши буквално сублимираха в ефира!
    Така че целият този фарс е с цел да се поддържа огъня и да се имитира " опозиция ", докато Радю играе по чужда свирка.
    Свирката на Радю НЕ Е БЪЛГАРСКА, но ЧИЯ Е?

    ТОВА Е ВЪПРОСЪТ!

    09:06 18.07.2026

  • 108 Вирус

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "глоги":

    Не, вирусоложката ВИРУСЛАВА ПЕТРОВНА.Простовата женица, но такива трябват на властта.

    09:07 18.07.2026

  • 109 Хубаво

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Справедлив":

    А още по-хубавото е, че копейките пак няма да спечелят.

    09:07 18.07.2026

  • 110 Този тъпак,

    1 1 Отговор
    Радев, не разбра ли, че калинките и шуробаджанаците вбесява хората повече от много други неща. Зам. министри от қол и въже. Това външно е приют за всякакви улич..... Друга в транспортното - да обслужва шофЕрите по магистралите. Продължавай традицията генерале.

    09:07 18.07.2026

  • 111 А50

    2 1 Отговор
    Някой представя ли си тази офцъ да води преговори с политици от класата на турските например. Нали знаете на една каца мед какво и трябва, за да се развали, Радев сещай се

    09:07 18.07.2026

  • 112 123

    2 1 Отговор
    Некадърност

    09:09 18.07.2026

  • 113 Умен копеец с три виши

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Виковете и крясъците":

    Псюлютно вярно, бате. Так держать!

    09:09 18.07.2026

  • 114 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Хмм":

    Ами ако го обвинят, че няма ЛГТБ и такива ли ще прай министри

    09:10 18.07.2026

  • 115 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Дааааааааааа":

    Драгалевския и Бойко са мизерници спрямо нас

    09:14 18.07.2026

  • 116 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Хмм":

    Такиве бездетни политички са идеалните изпълнителки на Сорос. Те докараха Европа до това състояние

    09:15 18.07.2026

  • 117 Чий е Радев

    1 0 Отговор
    Но не на София и не на Брюксел.

    Това означава , че е едновремено и антибългарски и антиевропейски. Всичките му действи са в ущърб на България и Европа. Целта му е да раздели България и Европа.

    За това Боко и Шиши са се снишили в триците и мърдат с мустачки.

    09:16 18.07.2026

  • 118 Стига цинично лицемерие!

    1 0 Отговор
    Откъде знае Радев ли, ами всички, много повече информирани хора, дори деца знаят, че Русия е ядрена сила и може да употреби ядрено оръжие, а ние сме близка цел, хаховецо. Има хубави изказвания Радев, като това обективно изказване, но лошото е, че глутниците грантаджии веднага започват да вият като хиени, колонизаторите натискат техни кукли на конци, внедрени в правителството и те саботират решенията на Радев, предполагам. Или той самият е патологичен лицемер, който не се усеща как се излага с такива противоречиви прояви и цинични замазвания, които не хващат дикиш. Така или иначе, хубаво е и би било достойно той да остави циничното лицемерие и да казва истините на народа, такива, каквито са. Например – може да каже, че тази непрофесионална, неподходяща жена, назначена за външен министър, му е набутана от кого с написано на листче името, ако е вярно; да каже на народа, че такива, дето му ги натрисат с листчета, са чужди агенти, а еди кой си колонизатор не позволява да се отърве от тях, ако е така. Иначе излиза, че той постоянно се излага пред българския народ с лъжи и цинизми и става дразнещо възмутителен! Що се отнася до тези порочни схеми на евроатлантиците, основно Британия и САЩ да завладяват Украинските недра с прокси войни за чужда сметка, Радев е прав, че ние нямаме място да ни въвличат като глупаци жертви в такива техни схеми. Но уви, пак го натиснаха и изглежда, че не може да си позволи да се отърве от тази министърка и Сие?

    09:16 18.07.2026

  • 119 несериозно е

    1 0 Отговор
    да приемем, че сме казали нещо на толкова високо ниво, ама не сме го били подписали.
    Единственият прочит е , че има размкинаване в кабинета.
    Чакаме да чуем мнението и на външния министър. Ако нищо не каже, значи че е действала неадекватно и неумишлено, без инструкции. Ако заеме друга позиция, това би бил разрив.
    И в двата случая е за уволнение. Вънпшния министър е втроия човек в кабинета, реално трети, но формално втори. И в двата случая е прекалено важен за да има търкания.

    09:17 18.07.2026

  • 120 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Това външно министерство за нищо го нямат бе, назначават все момета дето освен за прическата си за друго акъл нямат, даже имаше и някои и за прическите си нямаха акъл!!!!

    09:25 18.07.2026

  • 121 Потрес и наглост фатмашка

    0 0 Отговор
    Вчера селяндуринът от Славяново, грозният фатмак с мазната мутра, с грозната брадавица на нея и с дългия нос, дето върви два метра пред него се изложи! Изложи се като циганин, хванат да краде и се мъчи да се оправдаав, като дрънка лъжи и измислици! Ами, фатмако долен, мърсен и грозен, и твоята бар дама от най-долнопробния бардак, от който я измъкна да я назначиш за "Вънкашен миинстър", и тя лъже като дърта циганка! Ей, много сте прости бе, "прогресивните", много! Никой от присъстващите не се е подписвал, просто всички са одобрили всички точки в Декларацията, включително и нашата от долнопробния бардак! Ясно ли ти стана бе, фатмако! Много яко са се впрегнали "прогресивниет" тролове да защитават селяндурина от Славяноов, от когото вече бягат всичики премиери, президенти и министри, само като го видят! Бягат като от чумав, понеже той е чиста проба чума! Долна кремълска подлога, наглец и мерзавец от най-висока класа! Само, че ине ще го изметем още другия месец! Ще спасим България от онов съветско робство! 45 годиин стигат!

    09:26 18.07.2026

  • 122 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Троян":

    да не забравяме и всички модерни жълтопаветни атлантодемократчета с синьо жълтия парцал

    09:26 18.07.2026

  • 123 Ха-ха-ха!

    0 0 Отговор
    Тая на снимката от долнопробния бардак, от който я измъкна селяндуринът от село Славяново е треснат по п рождение! И то много яко е тресната! Проста е каот хамсия!

    09:29 18.07.2026

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