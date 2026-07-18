Скандалът с „Киевската декларация“ тресе властта ОБЗОР

Политическото напрежение в България остава критично високо и през уикенда, след като страната ни се оказа в епицентъра на сериозен външнополитически спор около приемането на т.нар. „Киевска декларация“.
Напрежението е породено от противоречива информация за това дали държавата ни е поставила официален подпис под документа, гласуван по време на Петата среща на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ в Киев.
Случаят предизвика остра вълна от критики от страна на опозицията, която обвини управляващите в пълен хаос във външната политика и липса на прозрачност.
Институциите отричат физически подпис под документа
Скандалът се разрази, след като на официалния сайт на украинското президентство се появи информация, че българският външен министър Велислава Петрова-Чамова е подписала декларацията, с която се изразява готовност за засилване на сътрудничеството в „Коалицията на желаещите“. Това влезе в директно противоречие с досегашната линия на правителството.
В официални изявления пред българските медии в петък (17 юли), министър-председателят Румен Радев категорично отрече да има български подпис под текста. Премиерът подчерта: „Няма подпис и няма да видите такъв“, като увери обществеността, че в кабинета няма разнобой по темата.
Самата външна министърка Велислава Петрова-Чамова също направи изявление в кулоарите на парламента, за да изясни ситуацията. По думите ѝ, този тип документи са консенсусни политически актове, които по дипломатическа практика не изискват физическо подписване. Позицията на МВнР бе потвърдена в обзорния материал на bTV Новините, където се посочва, че България е подкрепила текста по принцип, но това не я ангажира с изпращане на допълнителна военна или финансова помощ по двустранна линия.
Опозицията: „Квантово и хаотично поведение“
Обясненията на властта обаче не успокоиха политическите страсти в София. Представители на десницата и други опозиционни сили атакуваха остро кабинета. Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи ситуацията като „квантово поведение на управляващите“, подчертавайки, че изпращането на коренно различни сигнали към българското общество и към чуждестранните партньори застрашава международния авторитет на страната ни. Информация за острите реакции на политическите сили у нас беше излъчена в репортаж на NOVA, описващ сериозния сблъсък на позиции в Народното събрание.
Към обвиненията за липса на ясна външнополитическа стратегия се присъединиха и лидерите на „Възраждане“ Костадин Костадинов, както и Слави Трифонов от „Има такъв народ“. От управляващата партия „Прогресивна България“ пък контрираха, че държавата ни за първи път показва характер, като не блокира общите европейски решения, но същевременно твърдо защитава националния си интерес.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #5, #34, #47, #60
07:40 18.07.2026
2 Външно веце
Коментиран от #62, #85
07:41 18.07.2026
3 Виковете и крясъците
Коментиран от #18, #113
07:42 18.07.2026
4 авантгард
Освен ако някое украинче не си е играло с химикалката да рисува чужди подписи.
07:42 18.07.2026
5 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #1 от "Овчар":Никой не краде повече от нас
От приватизацията та до днес
Коментиран от #50
07:44 18.07.2026
6 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА
Коментиран от #39
07:45 18.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 КОГАТО МАСОНИТЕ И НПО-ТАТА
Коментиран от #65
07:47 18.07.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
Иначе, политиците ни "не участват" в коалицията на желаещите.
07:47 18.07.2026
10 Механик
Коментиран от #28, #29, #59
07:47 18.07.2026
11 Радев
07:48 18.07.2026
12 зрител
07:48 18.07.2026
13 Хвърлиха
07:49 18.07.2026
14 ВАЖНО Е
Другото е демагогия от карамболи на управляващите.
Коментиран от #96
07:49 18.07.2026
15 Ха,ха
07:50 18.07.2026
16 Гост
Дреме му на 99 % от населението за вашия "МЕГА" СКАНДАЛ.
07:50 18.07.2026
17 Шапкаря
07:50 18.07.2026
18 Умен
До коментар #3 от "Виковете и крясъците":Има скандал,има тъпота ,има неграмотност.На някои хора чамът не е само в името ,но и в главата.
Всичко това не ме учудва От военен нищо добро не настава. Идва есен да внимават....
Коментиран от #87, #91
07:50 18.07.2026
19 Бизнеса си е бизнес
07:50 18.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Шести
07:52 18.07.2026
22 нннн
Толкова ли е трудно да се провери какво е подписано и подписано ли е изобщо?
07:52 18.07.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
07:52 18.07.2026
24 Оставка
07:52 18.07.2026
25 коко от Карлуково
07:53 18.07.2026
26 Обективен
Наведените телевизий им дават поле за”изява”,но това не променя нищо.Остана да спретнат един протест от няколко привърженици,ако им стиска.
Коментиран от #31
07:53 18.07.2026
27 Троян
Коментиран от #122
07:53 18.07.2026
28 ОТ ЛЮПИЛНЯТА НА СОРОС
До коментар #10 от "Механик":Виж в нета има видеа как още преди повече от 10 години я промотират в шоуто на Слави. Голяма излагация е.
07:54 18.07.2026
29 Умен
До коментар #10 от "Механик":Не е лошо човек да учи,още повече от грешките си.Но уви......Поредния Мунчо-Спасител се появи и вкупом се юрнаха да гласуват за него.Сега ще се берат плодовете на глупостта ни.Троловете на ПБ не решават проблемите им Те са част от тях.
07:58 18.07.2026
30 РУМЕН РАДЕВ СЕ ПРЕГЪРНА С МАФИЯТА
08:00 18.07.2026
31 Справедлив
До коментар #26 от "Обективен":Ти протестите не ги мисли.Идва зима и с това управление до никъде няма да се стигне.Така,че протестите ще стават все по-многобройни е отсега казвам ОСТАВКА
Коментиран от #109
08:01 18.07.2026
32 ?????
Вънкашната министърка общо взето се изтакова на метеното.
08:02 18.07.2026
33 Тази е толкова
08:02 18.07.2026
34 Робот
До коментар #1 от "Овчар":Остави ги бре...! Не осъзнават ще не може всички да са овце ..! Трябва да има и кой да дои и стриже..!
08:03 18.07.2026
35 Танаска
08:03 18.07.2026
36 Добър
До коментар #20 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":Абе, направо върви да воюваш за Русия.Казват,че руския солдат остисквал жив на фронта около 30 минути.Така,че дерзай.Ще имат нужда от теб.
Коментиран от #40, #73
08:05 18.07.2026
37 Перо
08:06 18.07.2026
38 Лъжат-мажат
08:08 18.07.2026
39 Чичо Румен е Шарлатанин!
До коментар #6 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":Чичо Румен е Шарлатанин!
Коментиран от #42
08:10 18.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 гадател
08:12 18.07.2026
42 ЛЪЖЛИВ МАСОН СЕ ОКАЗА
До коментар #39 от "Чичо Румен е Шарлатанин!":Затова на есен с песен.
08:12 18.07.2026
43 Хмм
08:13 18.07.2026
44 класикът Готови сме, можем, ще успеем
08:13 18.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 НПО В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ ДОКАТО ПОДПИШЕ
08:15 18.07.2026
47 Овчаре Тиквуне
До коментар #1 от "Овчар":за твойте офце дет ги краде 20г и преизбираха много пъти ли става дума
и намаляха да блеят за теб на последните
щото реално погледнато излиза че е така при ошушкана хазна и хаос наследен
08:16 18.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хмм
08:17 18.07.2026
50 Дааааааааааа
До коментар #5 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":От драгалевския м......л до бойо тиквата
Коментиран от #115
08:17 18.07.2026
51 Добруджански фес
08:18 18.07.2026
52 Всяка заповед е
08:18 18.07.2026
53 ТАЗИ КАКА И КАЯ КАЛАС
Коментиран от #76
08:21 18.07.2026
54 А50
08:21 18.07.2026
55 МАТУШКА РУСЬ
До коментар #45 от "Не е сигурно":НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ!
08:21 18.07.2026
56 Никак
Коментиран от #81
08:22 18.07.2026
57 Цитат
08:22 18.07.2026
58 шопо
08:23 18.07.2026
59 От март 2024 г. Петрова е главен
До коментар #10 от "Механик":програмен директор на „Международния център за бъдещите поколения“ в Брюксел, Белгия. Хаааах
08:24 18.07.2026
60 един
До коментар #1 от "Овчар":Овчарите дойдохте на власт през 1944 г.и до днес.
Коментиран от #71
08:24 18.07.2026
61 Баце
08:26 18.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Ужассс
08:28 18.07.2026
64 СССР
--попитали циганин - хляб или мляко да ти дадем
--отговор - дробено
Та тоя цигнин Радев ги дроби едни дето ние ще му ги сърбаме.
08:28 18.07.2026
65 Пешо
До коментар #8 от "КОГАТО МАСОНИТЕ И НПО-ТАТА":Eееее. Айде сдга.... от боко и пп никой не лъже повече. Да си имаме уважението...още помним.
08:29 18.07.2026
66 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #45 от "Не е сигурно":То младите, Geй-зи( ..00) вече пишат:
"Най-обичам боба, леба и да €ба!”🤔
ама последното май в чата го практикуват❗
08:30 18.07.2026
67 Перо
Коментиран от #80
08:30 18.07.2026
68 А50
Коментиран от #78, #83
08:31 18.07.2026
69 Го вед. О
08:33 18.07.2026
70 Хи хи
До коментар #48 от "ОПИТАЙ СЕ ДА ПРАТИШ МЛАДИТЕ НА ФРОНТА":Само един малоумник може да говори за фронт и за младите и да ги праща някъде . Младите не им пука за Русия , разбери ! В Русия е същото , не понасят Путин младите .
Коментиран от #102
08:34 18.07.2026
71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "един":Проблемът е,
че докато преди 89-та
ОФчарите си назначаваха УМни заместници,
за да им вършат работата,
след 1989-та-
УФчарите си назначават НЕумни заместници,
за да изглеждат те умни❗
08:34 18.07.2026
72 Украине победи факт
08:35 18.07.2026
73 Обективен
До коментар #36 от "Добър":Тази опорка дето я плещиш може и да е достатъчен критерий за хонорарчето, но действителността е доста по-различна. Най-добре се вижда при размяна на тела от двете страни или как се набират "доброволци" в Крайна.
Коментиран от #92
08:35 18.07.2026
74 Госあ
Коментиран от #90
08:37 18.07.2026
75 А50
Коментиран от #106
08:38 18.07.2026
76 Баце
До коментар #53 от "ТАЗИ КАКА И КАЯ КАЛАС":Операции??? - това е нещо сложно с цел подобряване на патология. В цитираните от теб случаи си е чиста проба лоботомия с цел да се констатира по безспорен начин наличието само на три клетки, за базовите инстинкти.
08:41 18.07.2026
77 Мууни
08:42 18.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Който вярва
08:42 18.07.2026
80 Госあ
До коментар #67 от "Перо":В групата на военолюбците, моето момче, се влиза с пари през Макрон, Стармър и Мерц. Киевската хунта и надрусаното джудже нямат нищо общо. Ако искат газ през България, през Боташ ! Защото гърците продават руска газ ! Наркоманчето руска газ ли ще купува ? Киро тъпото и питекантропите нас ни отрязаха, на наркоманчето ще прекарваме ! Плаща бандерата на американски танкери и през Боташ у украина
08:42 18.07.2026
81 Леля Асена
До коментар #56 от "Никак":Аз обичам на този дето има чеп.
08:43 18.07.2026
82 А50
08:43 18.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Хмм
08:44 18.07.2026
85 Бесилка и въже за американските слуги
До коментар #2 от "Външно веце":Радевото котило слугува на Щатите. Не се правете, ей. Демерджиев ще екстрадира българи в Щатите. Мръсници. Ще дойде Видовден и всички ще ви рязстреляме. Мислехте се за недосегаеми и в началото на миналата световна война, а после еихте от лошия Народен съд
08:44 18.07.2026
86 Ъъъ
08:45 18.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 анонимен
08:49 18.07.2026
90 А50
До коментар #74 от "Госあ":Какъв трябва да си на тази, че да я хвалиш толкова. Тази е поредната харвардка с много дипломи и постове, но за това и трябва мощна ракета носител. Не съм забелязал в България да се ценят способните, те само вършат работа, но за такава кариера ...
08:51 18.07.2026
91 Умен си
До коментар #18 от "Умен":колкото едноклетъчно. Но, когато ти се отговаря, м,о,д,ера,а,т,ор,а се мята като Раеймонда Диен да те брани. Да не спите заедно?
08:53 18.07.2026
92 Добър
До коментар #73 от "Обективен":Толкова рано сутрин и вече мислиш за пари.Приеми,че има хора които имат свое мнение и го изразяват свободно,без хонорари.Опорки на мен не ми трябват.Човек просто трябва да чете и да мисли.Знам,че е трудно ,но пък си струва да опиташ.
08:53 18.07.2026
93 типична
08:54 18.07.2026
94 Музикален поздрав за Петрова
Майка ти за дипломат,
Ти не си съгласна Вели
С мен се любиш на инат.
08:54 18.07.2026
95 Хмм
Коментиран от #116
08:58 18.07.2026
96 Мдаа
До коментар #14 от "ВАЖНО Е":Оръжието за Украйна никога няма да спре.Ватата трябва да се тръмбова в калта докато кремълският фашизъм на спихне.
08:59 18.07.2026
97 декамерон
08:59 18.07.2026
98 Троянския кон на Путин
09:00 18.07.2026
99 глоги
Коментиран от #108
09:00 18.07.2026
100 хихи
Хайде на бас, че до края на годината ПБ ще гласува легализирнето на Гей бракове и осиновяване на деца от гей двойки!?????
и пак няма да има сканда, партийте в парламента са наясно, че с това идват пари за папкане...
а пари няма....
09:01 18.07.2026
101 хахахах
09:01 18.07.2026
102 Даааа....
До коментар #70 от "Хи хи":Само нашите дръгливи копейки се правят на неразбрали,че цял свят намрази рашките.
09:02 18.07.2026
103 Хаха
Поне докато свършат парите от нпо-тата....
09:04 18.07.2026
104 Съвсем излишни занимавки
09:04 18.07.2026
105 Защо не даде обяснение ЧАМова
Радев, какво се случи в Париж? Защо Зеленски покани именно тоя микроб в Киев? Какво общо иа тя с енергетиката и икономиката, че да кчаства в разни преговори на тази тема? Къде са министрите на тези ведомства? Или тоя микроб е изключителен гений, че разбира от микроби до атоми?
09:04 18.07.2026
106 Хмм
До коментар #75 от "А50":Радев го разкритикуваха, че малко жени имал в партията си и той назначи комплексирани стари госпожици, узрусяването и голите рамена говорят точно за комплекси
Коментиран от #114
09:05 18.07.2026
107 Целта на тази статия
Само Коцето и Корни могат да се нарекат опозиция!
Всички останали- Мирчо, Божо, Кокора, Славчо и другите Шарлатани на Радев са псевдоопозиция. Те са от Радевото котило. Радев ги доведе на власт, Радев им даваше да управляват, сега те му върнаха жеста.
Виждате днес как Демерджиев упорито пази тайните на Петрохан и дума не казва за далаверите на крадливите Кирчо, Кокорчо и компания. Да сте чули да ги разследва?
А Боци и Шиши буквално сублимираха в ефира!
Така че целият този фарс е с цел да се поддържа огъня и да се имитира " опозиция ", докато Радю играе по чужда свирка.
Свирката на Радю НЕ Е БЪЛГАРСКА, но ЧИЯ Е?
ТОВА Е ВЪПРОСЪТ!
09:06 18.07.2026
108 Вирус
До коментар #99 от "глоги":Не, вирусоложката ВИРУСЛАВА ПЕТРОВНА.Простовата женица, но такива трябват на властта.
09:07 18.07.2026
109 Хубаво
До коментар #31 от "Справедлив":А още по-хубавото е, че копейките пак няма да спечелят.
09:07 18.07.2026
110 Този тъпак,
09:07 18.07.2026
111 А50
09:07 18.07.2026
112 123
09:09 18.07.2026
113 Умен копеец с три виши
До коментар #3 от "Виковете и крясъците":Псюлютно вярно, бате. Так держать!
09:09 18.07.2026
114 А50
До коментар #106 от "Хмм":Ами ако го обвинят, че няма ЛГТБ и такива ли ще прай министри
09:10 18.07.2026
115 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #50 от "Дааааааааааа":Драгалевския и Бойко са мизерници спрямо нас
09:14 18.07.2026
116 А50
До коментар #95 от "Хмм":Такиве бездетни политички са идеалните изпълнителки на Сорос. Те докараха Европа до това състояние
09:15 18.07.2026
117 Чий е Радев
Това означава , че е едновремено и антибългарски и антиевропейски. Всичките му действи са в ущърб на България и Европа. Целта му е да раздели България и Европа.
За това Боко и Шиши са се снишили в триците и мърдат с мустачки.
09:16 18.07.2026
118 Стига цинично лицемерие!
09:16 18.07.2026
119 несериозно е
Единственият прочит е , че има размкинаване в кабинета.
Чакаме да чуем мнението и на външния министър. Ако нищо не каже, значи че е действала неадекватно и неумишлено, без инструкции. Ако заеме друга позиция, това би бил разрив.
И в двата случая е за уволнение. Вънпшния министър е втроия човек в кабинета, реално трети, но формално втори. И в двата случая е прекалено важен за да има търкания.
09:17 18.07.2026
120 идиоти вън
09:25 18.07.2026
121 Потрес и наглост фатмашка
09:26 18.07.2026
122 факуса
До коментар #27 от "Троян":да не забравяме и всички модерни жълтопаветни атлантодемократчета с синьо жълтия парцал
09:26 18.07.2026
123 Ха-ха-ха!
09:29 18.07.2026