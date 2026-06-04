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Москва обвинява Вашингтон в подхранване на надпревара във въоръжаването в Азия

Москва обвинява Вашингтон в подхранване на надпревара във въоръжаването в Азия

4 Юни, 2026 13:49 410 11

  • москва-
  • вашингтон-
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  • азия-
  • китай-
  • сащ

Русия критикува призивите на САЩ към съюзниците им да увеличат военните си бюджети заради Китай.

Москва обвинява Вашингтон в подхранване на надпревара във въоръжаването в Азия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия заяви, че САЩ се опитват да подтикнат към нова надпревара във въоръжаването в Азиатско-тихоокеанския регион, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Повод за реакцията са изявления на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който наскоро призова съюзниците на Вашингтон в региона да увеличат военните си разходи с цел противодействие на възможна доминация на Китай.

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва осъжда „постоянните опити“ на САЩ да използват съюзници в региона, за да стимулират надпревара във въоръжаването.

По думите ѝ подобна политика допринася за нарастване на напрежението и нестабилността в Азиатско-тихоокеанския регион.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа трябва да се въоръжи до зъби

    4 3 Отговор
    за да оцелее срещу руската гмеж!

    13:52 04.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 1 Отговор
    Мацквата няма ли да престане да се излага?

    13:52 04.06.2026

  • 3 Рейгън

    5 0 Отговор
    Тръмп води същата политика като мен, руснаците да ядат своите ракети!
    Но този път САЩ и Европа няма да им пращат салам както 1991г. да не изпукат от глад!

    13:54 04.06.2026

  • 4 Така де

    2 0 Отговор
    Въоръжаването в Азия ще помогне на Китай да си възвърне всички земи, окупирани от Русия. Си-то е голям стратег! След като Русия се изтощи напълно във войната с Украйна, Китай ще си всеме земите спокойно с духовата музика напред!

    Коментиран от #6

    13:55 04.06.2026

  • 5 Докато 🇺🇸❤️😁Donald Tump

    0 2 Отговор
    is Resurrecting Dead People😝❤️🇺🇸, 🇷🇺❤️🤣Владимир Путин is Resurrecting СССР❤️😝😁❤️🇷🇺

    13:58 04.06.2026

  • 6 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така де":

    Дядя Вова пренебрегна съветите на експертите си, подиграваше им се, ругаеше ги, сега ще види кон боб яде ли.

    13:59 04.06.2026

  • 7 Пич

    2 3 Отговор
    Необяснима е идиотията на САЩ и ЕС да се стремят към световна война!!! Още повече, че добре зная от личен опит, колко губителна е за цялото човечество! Конспирация ли е, че чужди същества командват в сянка, и искат да избият човеците, докато не останат само милиард?!

    Коментиран от #9

    13:59 04.06.2026

  • 8 Междузвездните войни

    1 0 Отговор
    разпаднаха СеСеРето. Ей това е оня горчив спомен, който никога няма да бъде забравен. Колкото повече ракети произвеждаш, толкова повече затъваш във вонящата безперспективност.

    13:59 04.06.2026

  • 9 Кажи си

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Ти в колко световни войни си участвал, че имаш такъв богат опит?

    Коментиран от #11

    14:16 04.06.2026

  • 10 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 0 Отговор
    Янките са го местят кво били казали някви алкохолици от блатата, просия вече не е никакъв фактор за нищо,освен може би в износа на плътски евтини жрици,консумирани най-вече в Турция и близкия изток.....😂😂😂😂

    14:27 04.06.2026

  • 11 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кажи си":

    Тъй като задаваш умопомрачително тъп въпрос, от които е видна пълната ти неспособност да схванеш, ще ти кажа!!!
    Побеждавал съм коалицията на майка ти, леля ти и жена ти през 23,24,25 и началото на 26 година!!!

    14:27 04.06.2026

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