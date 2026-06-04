Москва обвинява Вашингтон в подхранване на надпревара във въоръжаването в Азия

Русия заяви, че САЩ се опитват да подтикнат към нова надпревара във въоръжаването в Азиатско-тихоокеанския регион, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Повод за реакцията са изявления на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който наскоро призова съюзниците на Вашингтон в региона да увеличат военните си разходи с цел противодействие на възможна доминация на Китай.

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва осъжда „постоянните опити“ на САЩ да използват съюзници в региона, за да стимулират надпревара във въоръжаването.

По думите ѝ подобна политика допринася за нарастване на напрежението и нестабилността в Азиатско-тихоокеанския регион.