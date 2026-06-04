Москва обвинява Вашингтон в подхранване на надпревара във въоръжаването в Азия

Русия заяви, че САЩ се опитват да подтикнат към нова надпревара във въоръжаването в Азиатско-тихоокеанския регион, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Повод за реакцията са изявления на американския министър на отбраната Пийт Хегсет, който наскоро призова съюзниците на Вашингтон в региона да увеличат военните си разходи с цел противодействие на възможна доминация на Китай.
Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва осъжда „постоянните опити“ на САЩ да използват съюзници в региона, за да стимулират надпревара във въоръжаването.
По думите ѝ подобна политика допринася за нарастване на напрежението и нестабилността в Азиатско-тихоокеанския регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европа трябва да се въоръжи до зъби
13:52 04.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:52 04.06.2026
3 Рейгън
Но този път САЩ и Европа няма да им пращат салам както 1991г. да не изпукат от глад!
13:54 04.06.2026
4 Така де
Коментиран от #6
13:55 04.06.2026
5 Докато 🇺🇸❤️😁Donald Tump
13:58 04.06.2026
6 Така е
До коментар #4 от "Така де":Дядя Вова пренебрегна съветите на експертите си, подиграваше им се, ругаеше ги, сега ще види кон боб яде ли.
13:59 04.06.2026
7 Пич
Коментиран от #9
13:59 04.06.2026
8 Междузвездните войни
13:59 04.06.2026
9 Кажи си
До коментар #7 от "Пич":Ти в колко световни войни си участвал, че имаш такъв богат опит?
Коментиран от #11
14:16 04.06.2026
10 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
14:27 04.06.2026
11 Пич
До коментар #9 от "Кажи си":Тъй като задаваш умопомрачително тъп въпрос, от които е видна пълната ти неспособност да схванеш, ще ти кажа!!!
Побеждавал съм коалицията на майка ти, леля ти и жена ти през 23,24,25 и началото на 26 година!!!
14:27 04.06.2026