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Нови експлозии в Киев, ударен е жилищен блок в Донецк
  Тема: Украйна

Нови експлозии в Киев, ударен е жилищен блок в Донецк

8 Август, 2026 19:08, обновена 8 Август, 2026 19:17 1 928 66

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  • волин-
  • ексхумация-
  • украйна-
  • русия

Съвместни екипи идентифицират жертви от Волинската трагедия

Нови експлозии в Киев, ударен е жилищен блок в Донецк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните часове на деня и в късния следобед в столицата на Украйна Киев избухнаха мощни експлозии.

По информация на Киевската градска военна администрация (КГВА) и ВВС на ВСУ, градът е бил атакуван последователно с баллистични ракети „Искандер-М“ и вълни от реактивни безпилотни апарати, което предизвика пожари в Оболонския и Голосеевския райони. Според официалния украински портал fakty.com.ua, при нападенията в региона има загинали и ранени граждани.

Атака с дрон нанесе щети на жилищен блок в Донецк

Паралелно с ударите в Киев, напрежението ескалира и в контролирания от руските сили град Донецк. Кметът на града Алексей Кулемзин съобщи в официално изявление, разпространено от osnmedia.ru, че атака с дрон на украинските въоръжени сили е повредила стъклото и фасадата на многофамилен жилищен блок в Куйбишевския район. Взривната вълна е нанесла материални щети на близките гаражи и няколко паркирани автомобила. Към момента няма данни за пострадали цивилни в този район.

Приключи ексхумацията на жертвите от Волинската трагедия

На фона на продължаващите боеве, Украинският институт за национална памет и Институтът за национална памет на Полша обявиха успешното завършване на ключов етап от ексхумацията на тела в бившите волински села Островки и Воля-Островецка. Според данни на nv.ua, в периода от 13 юли до 7 август специалистите са открили останките на 55 души, загинали по време на етническите сблъсъци през Втората световна война през август 1943 година. Иззети са над 300 лични вещи, а полски лаборатории вече провеждат ДНК експертизи за идентифициране на лицата, сред които има множество жени и 26 деца. Останките ще бъдат официално перезакопани в гробището на село Островки.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЕЛЕНОВЪД

    9 21 Отговор
    Хуилото и еленовъда къл4ат кълки ве4е у лисабон

    19:26 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня

    36 7 Отговор
    Добрите новини не спират! Ама така ще е , четете го тоя Бисмарк бе!

    19:28 08.08.2026

  • 9 .....

    14 16 Отговор
    Рускоезичните цивилни граждани от Източна Украйна най-много го отнесоха в тази война. Десетки хиляди от тях станаха жертви на размяната на удари между Русия и Украйна.

    19:29 08.08.2026

  • 10 Това последствията от

    15 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ударения блок е от тъпите":

    ответни украински удари на предходни руски удари. Няма начин, това е войната.

    Коментиран от #34

    19:32 08.08.2026

  • 11 Укротрола е болен от скоротечен рак.

    18 6 Отговор
    Укротрола е болен от скоротечен рак.

    Коментиран от #29

    19:32 08.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Докато Путин се бие с Цивилни

    11 33 Отговор
    Украйна го Нокаутира на Фронта

    Коментиран от #32

    19:39 08.08.2026

  • 16 да питам

    8 21 Отговор
    Таваришчи , днес коя рафинерия се запали , от отломки , де ?

    Коментиран от #20

    19:41 08.08.2026

  • 17 Нещастен Русифил

    7 35 Отговор
    Само в България останаха Русофили
    Русия мрази Путин

    Коментиран от #39

    19:41 08.08.2026

  • 18 Чудя се до кога братушките

    31 6 Отговор
    Ще продължават с тези малки дрончета и малки ракетки. До кога ще я карат с тази добрина

    19:42 08.08.2026

  • 19 НИЩО МУ НЯМА

    7 12 Отговор
    КУПЕЙЙКИН Е ПОТРЕСЕН.

    19:42 08.08.2026

  • 20 7676

    9 5 Отговор

    До коментар #16 от "да питам":

    Абе запали се задният двор на родителското ти тяло!

    Коментиран от #38

    19:43 08.08.2026

  • 21 Росомаха

    25 6 Отговор
    Спокоен съм за Зеленски. Той в Киев не стъпва. В момента е в Белград.

    19:43 08.08.2026

  • 22 И Киев е Руски

    16 3 Отговор
    Време е за сърмите

    19:48 08.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хаха 🤣

    8 13 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и блокове, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    20:03 08.08.2026

  • 29 Така предизвикваш съдбата

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Укротрола е болен от скоротечен рак.":

    и ще се разболееш от това заболяване. Не си струва заради Русия да се жертваш така.

    20:05 08.08.2026

  • 30 Мая

    2 11 Отговор
    Убийци и Путин и Зеленски, избиха мъжете си, загинаха и хиляди цивилни.
    Кога ще им дойде акъла, че да спрат тази братоубийствена война?
    Какво прави ООН?

    20:18 08.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хохо Бохо

    10 5 Отговор

    До коментар #15 от "Докато Путин се бие с Цивилни":

    Терористите страхливи от х0х0лания взривиха цивилни в москва и на плажа в Крим. я дай пак за страхливите терористи, че не ти се получи

    20:29 08.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Глюпости

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "Това последствията от":

    Така се почва .. първо -СВО , после -вайна , и накрая ой , ой мамочка .. мы не виноВати ..

    20:30 08.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 да питам

    0 4 Отговор

    До коментар #20 от "7676":

    Мерси , подобно ..

    20:32 08.08.2026

  • 39 Слава на великият Путин!!!

    12 6 Отговор

    До коментар #17 от "Нещастен Русифил":

    Слава на Руската армия Освободителка!😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #47

    20:32 08.08.2026

  • 40 Сатана Z

    6 6 Отговор
    Източник на новината fakti укрия
    DW ги клонира из цялата Източна Европа

    20:33 08.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 46 Ъхъ

    1 5 Отговор

    До коментар #41 от "Брачетке ,":

    Главните букви са в заглавието, братчед.
    Малките в изложението

    20:38 08.08.2026

  • 47 ПАЦУАААНЕЕЕЕЕ

    5 7 Отговор

    До коментар #39 от "Слава на великият Путин!!!":

    аз ша те освободя тибя.. дрътт ПАААЦУл

    20:38 08.08.2026

  • 48 Оня с парчето

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "МЪЛЧИ ГЛУПАК":

    Като ти го намаам в πъррдялника ще ти изхвръкнат оченцата като на жабок.

    20:39 08.08.2026

  • 49 И Европа е руска

    11 4 Отговор
    И кой го извърши това Вол.Клане

    20:39 08.08.2026

  • 50 Бръм

    0 8 Отговор

    До коментар #45 от "ХАХ":

    Както и българска нация няма.Събрани сте от кол и въже всякаква утайка от съседните

    20:40 08.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Наркомана

    9 3 Отговор
    Няма да се прибера в окрайната заминавам за 40 дена на линдзито в Америка , нека руснаците фърлят ракети . А по същество на 6 срещу 7 август в окрайната са прилетели 35 Искандера и 14 Циркона и множество дронове , всички цели са поразени .

    Коментиран от #63

    20:44 08.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    4 9 Отговор

    До коментар #51 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Путин ги лъже, а те му вярват

    20:46 08.08.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 1945

    3 11 Отговор

    До коментар #45 от "ХАХ":

    Руснаците са кръстоска между монголци и украинци. Нещо като украински роми.

    20:49 08.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 хаха 🤣

    4 8 Отговор

    До коментар #31 от "Хохо Бохо":

    Какво да удари дядо Вовчик като вече не знае на кой свят се намира 🤣в права линия не може да ходи сам🤣

    20:51 08.08.2026

  • 63 хаха🤣

    4 8 Отговор

    До коментар #54 от "Наркомана":

    наркомана Медевед смени доставчика и от новата партида съвсем му се изпържи мозъка🤣

    20:54 08.08.2026

  • 64 Питам

    2 0 Отговор
    А бе от къде си ги купуват тези калпави климатици бандеровците , бе? Да не са ги сглобявали на джонките си от рециклирана пластмаса човекоядците от остров Тамбокту , че гърмят така масово в жегите ?

    23:32 08.08.2026

  • 65 Коня и оня

    1 0 Отговор
    Ма какво ООН като централата е в сащ и не смеят да правят нищо без разрешение!Ми като им спорът тока и водата за къде са в тая огромна сграда! За ООН забрави!

    02:55 09.08.2026

  • 66 Коня и оня

    1 0 Отговор
    Ма какво ООН като централата е в сащ и не смеят да правят нищо без разрешение!Ми като им спорът тока и водата за къде са в тая огромна сграда! За ООН забрави!

    02:56 09.08.2026

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