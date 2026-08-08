Нови експлозии в Киев, ударен е жилищен блок в Донецк

В ранните часове на деня и в късния следобед в столицата на Украйна Киев избухнаха мощни експлозии.
По информация на Киевската градска военна администрация (КГВА) и ВВС на ВСУ, градът е бил атакуван последователно с баллистични ракети „Искандер-М“ и вълни от реактивни безпилотни апарати, което предизвика пожари в Оболонския и Голосеевския райони. Според официалния украински портал fakty.com.ua, при нападенията в региона има загинали и ранени граждани.
Атака с дрон нанесе щети на жилищен блок в Донецк
Паралелно с ударите в Киев, напрежението ескалира и в контролирания от руските сили град Донецк. Кметът на града Алексей Кулемзин съобщи в официално изявление, разпространено от osnmedia.ru, че атака с дрон на украинските въоръжени сили е повредила стъклото и фасадата на многофамилен жилищен блок в Куйбишевския район. Взривната вълна е нанесла материални щети на близките гаражи и няколко паркирани автомобила. Към момента няма данни за пострадали цивилни в този район.
Приключи ексхумацията на жертвите от Волинската трагедия
На фона на продължаващите боеве, Украинският институт за национална памет и Институтът за национална памет на Полша обявиха успешното завършване на ключов етап от ексхумацията на тела в бившите волински села Островки и Воля-Островецка. Според данни на nv.ua, в периода от 13 юли до 7 август специалистите са открили останките на 55 души, загинали по време на етническите сблъсъци през Втората световна война през август 1943 година. Иззети са над 300 лични вещи, а полски лаборатории вече провеждат ДНК експертизи за идентифициране на лицата, сред които има множество жени и 26 деца. Останките ще бъдат официално перезакопани в гробището на село Островки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 ЕЛЕНОВЪД
19:26 08.08.2026
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8 Оня
19:28 08.08.2026
9 .....
19:29 08.08.2026
10 Това последствията от
До коментар #4 от "Ударения блок е от тъпите":ответни украински удари на предходни руски удари. Няма начин, това е войната.
Коментиран от #34
19:32 08.08.2026
11 Укротрола е болен от скоротечен рак.
Коментиран от #29
19:32 08.08.2026
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15 Докато Путин се бие с Цивилни
Коментиран от #32
19:39 08.08.2026
16 да питам
Коментиран от #20
19:41 08.08.2026
17 Нещастен Русифил
Русия мрази Путин
Коментиран от #39
19:41 08.08.2026
18 Чудя се до кога братушките
19:42 08.08.2026
19 НИЩО МУ НЯМА
19:42 08.08.2026
20 7676
До коментар #16 от "да питам":Абе запали се задният двор на родителското ти тяло!
Коментиран от #38
19:43 08.08.2026
21 Росомаха
19:43 08.08.2026
22 И Киев е Руски
19:48 08.08.2026
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28 хаха 🤣
20:03 08.08.2026
29 Така предизвикваш съдбата
До коментар #11 от "Укротрола е болен от скоротечен рак.":и ще се разболееш от това заболяване. Не си струва заради Русия да се жертваш така.
20:05 08.08.2026
30 Мая
Кога ще им дойде акъла, че да спрат тази братоубийствена война?
Какво прави ООН?
20:18 08.08.2026
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32 Хохо Бохо
До коментар #15 от "Докато Путин се бие с Цивилни":Терористите страхливи от х0х0лания взривиха цивилни в москва и на плажа в Крим. я дай пак за страхливите терористи, че не ти се получи
20:29 08.08.2026
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34 Глюпости
До коментар #10 от "Това последствията от":Така се почва .. първо -СВО , после -вайна , и накрая ой , ой мамочка .. мы не виноВати ..
20:30 08.08.2026
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38 да питам
До коментар #20 от "7676":Мерси , подобно ..
20:32 08.08.2026
39 Слава на великият Путин!!!
До коментар #17 от "Нещастен Русифил":Слава на Руската армия Освободителка!😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #47
20:32 08.08.2026
40 Сатана Z
DW ги клонира из цялата Източна Европа
20:33 08.08.2026
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46 Ъхъ
До коментар #41 от "Брачетке ,":Главните букви са в заглавието, братчед.
Малките в изложението
20:38 08.08.2026
47 ПАЦУАААНЕЕЕЕЕ
До коментар #39 от "Слава на великият Путин!!!":аз ша те освободя тибя.. дрътт ПАААЦУл
20:38 08.08.2026
48 Оня с парчето
До коментар #44 от "МЪЛЧИ ГЛУПАК":Като ти го намаам в πъррдялника ще ти изхвръкнат оченцата като на жабок.
20:39 08.08.2026
49 И Европа е руска
20:39 08.08.2026
50 Бръм
До коментар #45 от "ХАХ":Както и българска нация няма.Събрани сте от кол и въже всякаква утайка от съседните
20:40 08.08.2026
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54 Наркомана
Коментиран от #63
20:44 08.08.2026
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56 РУСНАЦИТЕ СА С НАЙ-НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #51 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Путин ги лъже, а те му вярват
20:46 08.08.2026
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59 1945
До коментар #45 от "ХАХ":Руснаците са кръстоска между монголци и украинци. Нещо като украински роми.
20:49 08.08.2026
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62 хаха 🤣
До коментар #31 от "Хохо Бохо":Какво да удари дядо Вовчик като вече не знае на кой свят се намира 🤣в права линия не може да ходи сам🤣
20:51 08.08.2026
63 хаха🤣
До коментар #54 от "Наркомана":наркомана Медевед смени доставчика и от новата партида съвсем му се изпържи мозъка🤣
20:54 08.08.2026
64 Питам
23:32 08.08.2026
65 Коня и оня
02:55 09.08.2026
66 Коня и оня
02:56 09.08.2026