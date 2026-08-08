Нови експлозии в Киев, ударен е жилищен блок в Донецк

В ранните часове на деня и в късния следобед в столицата на Украйна Киев избухнаха мощни експлозии.

По информация на Киевската градска военна администрация (КГВА) и ВВС на ВСУ, градът е бил атакуван последователно с баллистични ракети „Искандер-М“ и вълни от реактивни безпилотни апарати, което предизвика пожари в Оболонския и Голосеевския райони. Според официалния украински портал fakty.com.ua, при нападенията в региона има загинали и ранени граждани.

Атака с дрон нанесе щети на жилищен блок в Донецк

Паралелно с ударите в Киев, напрежението ескалира и в контролирания от руските сили град Донецк. Кметът на града Алексей Кулемзин съобщи в официално изявление, разпространено от osnmedia.ru, че атака с дрон на украинските въоръжени сили е повредила стъклото и фасадата на многофамилен жилищен блок в Куйбишевския район. Взривната вълна е нанесла материални щети на близките гаражи и няколко паркирани автомобила. Към момента няма данни за пострадали цивилни в този район.

Приключи ексхумацията на жертвите от Волинската трагедия

На фона на продължаващите боеве, Украинският институт за национална памет и Институтът за национална памет на Полша обявиха успешното завършване на ключов етап от ексхумацията на тела в бившите волински села Островки и Воля-Островецка. Според данни на nv.ua, в периода от 13 юли до 7 август специалистите са открили останките на 55 души, загинали по време на етническите сблъсъци през Втората световна война през август 1943 година. Иззети са над 300 лични вещи, а полски лаборатории вече провеждат ДНК експертизи за идентифициране на лицата, сред които има множество жени и 26 деца. Останките ще бъдат официално перезакопани в гробището на село Островки.