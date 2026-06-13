"Германия предупреди за нарастваща заплаха от атаки с дронове срещу сградата на Бундестага"

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт предупреди за нарастваща заплаха от атаки с дронове срещу сградата на Бундестага (германския парламент) и други конституционни институции и призова за създаването на постоянна система за защита срещу дронове. Това съобщи Rheinische Post, позовавайки се на писмо от Добриндт до председателя на Бундестага Юлия Кльокнер, с което разполага.

Предвид нарастващия брой засечени дронове над критични инфраструктурни обекти през последните месеци и „абстрактната заплаха“, защитата на тези обекти, според министъра на вътрешните работи, е особено важна. За да се постигне това, заяви той, е необходима „постоянна способност за борба с дронове“. Кореспонденцията е предизвикана от писмо от Кльокнер, изпратено в края на декември 2025 г. В него тя пита за възможността за разполагане на новото звено на Федералната полиция за борба с дронове за защита на Бундестага.

В отговора си Добриндт подчертава, че новото звено на Федералната полиция с мобилни охранителни средства може да предоставя само „временна“ административна помощ. Въпреки това, „основната отговорност“ за защитата на Бундестага от дронове ще остане на Берлинската държавна полиция в бъдеще, обясни германският министър на вътрешните работи.

В същото време той обявява намерението си да „засили“ съществуващия обмен на информация между Федералната полиция, държавната полиция и полицията на Бундестага. Освен това Добриндт уточнява, че полицията на Бундестага ще може да участва в заседанията на новия съвместен федерален и държавен център за борба с дронове.

На свой ред администрацията на Бундестага писа до сенатора по вътрешните работи на Берлин Ирис Шпрангер. В писмото директорът на Бундестага Паул Гьотке отбеляза, че след ясното разяснение на Добриндт относно „разделянето на зоните на отговорност“, сега е „от изключителна важност“ своевременно да се предприемат необходимите съвместни стъпки за създаване на ефективна система за защита срещу безпилотни летателни апарати. Първоначалните дискусии относно практическото прилагане на мерките срещу безпилотни летателни апарати, както е обобщено от Rheinische Post, вече са в ход.