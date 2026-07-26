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Володимир Зеленски: Русия използва 1700 дрона, над 1630 авиационни бомби и изстреля 95 ракети при атаки срещу Украйна тази седмица
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Русия използва 1700 дрона, над 1630 авиационни бомби и изстреля 95 ракети при атаки срещу Украйна тази седмица

26 Юли, 2026 17:40 681 37

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  • дронове-
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  • киев-
  • виталий кличко-
  • михайло федоров

Според Зеленски в момента се полагат усилия за справяне с последствията от удара на щурмови дрон в жилищна сграда в Харков, където един човек загина, а девет бяха ранени, включително две деца

Володимир Зеленски: Русия използва 1700 дрона, над 1630 авиационни бомби и изстреля 95 ракети при атаки срещу Украйна тази седмица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е използвала срещу Украйна близо 1700 безпилотни летателни апарата, над 1630 авиационни бомби и 95 ракети от различен тип през тази седмица, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Волидимир Зеленски, пише БТА.

"Общо през тази седмица Русия е използвала срещу Украйна почти 1700 дрона, над 1630, управляеми авиационни бомби и 95 ракети от различен тип, като повечето от половината от тях са били балистични ракети", заяви Зеленски.

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По-конкретно, снощи руските сили изстреляха 8 ракети и използваха 136 дрона при атаки срещу територията на Украйна.

Атаките бяха насочени срещу Херсонска, Донецка, Днепропетровска, Харковска, Сумска, Одеска, Николаевска, Запорожка и Черниговска област, както и срещу Киев. Столицата беше ударена от балистична ракета, в резултат на което бяха ранени трима души.

Според Зеленски в момента се полагат усилия за справяне с последствията от удара на щурмови дрон в жилищна сграда в Харков, където един човек загина, а девет бяха ранени, включително две деца. В операциите по разчистването на отломките са ангажирани всички спешни служби.

Освен това подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да гасят пожар, обхванал магазин за строителни материали в Кривой Рог.

Зеленски подчерта, че правителството работи ежедневно с партньорите си, за да гарантира, че украинските сили разполагат със средствата за противодействие на подобни удари.

Министърът на вътрешните работи Иван Виховски от своя страна заяви, че най-големи щети при ударите са нанесени в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, както и в столицата Киев.

В столицата бяха ранени трима души - двама мъже и една жена. Има поражения по граждански обекти, сред които обект на фармацевтична компания и резервоар за питейна вода.

Виховски посочи, че руските сили са нанесли няколко удара с дронове в Сумска област. Поразени са жилищни блокове, частни домове, бензиностанции и магазини.

В Харковска област двама души, сред които дете, са ранени в резултат на руски удари.

По-рано днес руски сили нанесоха удар срещу жилищен квартал в Харков, при който един човек загина, а две деца, наред с други, бяха ранени. Най-малко 14 частни домове са претърпели щети.

Виховски уточни, че в Днепропетровска област спасителни екипи се борят с мащабен пожар - в Кривой Рог руски удари са разрушили магазин за строителни материали. Пожарът обхваща площ от повече от 16 000 кв. м. Пламъците са овладени, но постоянните сигнали за въздушни атаки и заплахи от нови удари затрудняват работата на противопожарните служби.

Министерството на отбраната на Русия днес съобщи, че през последното денонощие са били прехванати 1060 дрона и 8 управляеми авиобомби, с които украинската армия е атакувала страната, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

„Системите за противовъздушна отбрана са свалили 8 управляеми авиационни бомби и 1060 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, пише в изявление на руското отбранително ведомство.

Украинската столица Киев също бе атакувана по-рано днес, предаде Ройтерс.

Украинските военновъздушни сили заявиха, че градът е атакуван с балистични ракети.

Кметът Виталий Кличко каза, че паднали отломки са причинили пожари в три различни района на Киев.

Свидетели на събитията заявиха, че са чули повтарящи се експлозии.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТуйЗомбиранито

    19 0 Отговор
    пак почна да писка, като недсрена сватя.

    17:42 26.07.2026

  • 3 Бай Ганьо

    22 1 Отговор
    Има бол ракети и дронове, изстрелва ги.

    17:43 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    25 0 Отговор
    Е откъде бе...?! Нали Укроинформ и ДВ продъниха ушите на глупаците, че Русия няма такива неща...!?

    17:44 26.07.2026

  • 6 Комент

    14 0 Отговор
    По дронове се поизравниха (малко над 200 дрона от всяка страна), по рбой бомби и ракети обаче Русия все още е далеч напред в сравнение с НАТО

    17:44 26.07.2026

  • 7 Овчар

    22 1 Отговор
    Удриииии Вова. БЕЗ МИЛОСТ...

    17:45 26.07.2026

  • 8 За наркоса подхожда това

    22 1 Отговор
    Хем боли, хем сърби.

    Хем предизвиква и провокира, хем после оревава орталъка, че го бият както с.иган не си бие кучето.

    17:45 26.07.2026

  • 9 златен кенеф

    18 0 Отговор
    В този магазин за строителни материали чувалите с цимент са горели до забаля.

    17:45 26.07.2026

  • 10 казах

    18 0 Отговор
    Зелю да се стяга за пълна капитулация.

    17:46 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 пожелание

    15 0 Отговор
    Хвърляй с време пешкира ,защото ако има още Украйна ще трябва да внасяте мъже от Африка и Азия !!

    17:46 26.07.2026

  • 13 Съдията

    13 1 Отговор
    И повече ще станат плачко. Дали ще виеш, като те съдят украинците, а клоун?😂

    17:46 26.07.2026

  • 14 Перла 05

    14 0 Отговор
    Рушняците свършиха и чиповете от модерни перални. Сега правят ракети от перални Роса, дето ние от гюмовете правим казани за ракия.

    17:47 26.07.2026

  • 15 Еми викайте оня

    18 0 Отговор
    С гнездото на главата да ви защити.
    В Турция се спорязумяхте на мир, а този ви обясни, че за Британия и Запада не е изгодно.
    А сега много изгодно на вас, стана ли ви?

    17:48 26.07.2026

  • 16 ДрБр

    10 0 Отговор
    Малко са

    17:48 26.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пешо

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    събира от битака и отпадъци перални , наркото що ли риве

    17:49 26.07.2026

  • 19 Лорд Волдемор Зеленски

    10 0 Отговор
    Счупи ми се магическата пръчка.

    17:50 26.07.2026

  • 20 Искаш да кажеш

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    Всички останали ?

    17:50 26.07.2026

  • 21 Оня

    10 0 Отговор
    Тоя сега що реве? Да не е свършил брашното?

    17:50 26.07.2026

  • 22 Зеленски ,лъже!

    14 0 Отговор
    Руснаците отдавна свършиха ракетите и мятат с катапулта само лопатки,с вграден чип от перални...!

    Коментиран от #26

    17:51 26.07.2026

  • 23 Кико

    9 0 Отговор
    От статията разбрахме че Зеленски е добър статистик.

    17:51 26.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Малеее колко

    12 0 Отговор
    Перални са обезкостили и са взели от тях чиповете на Урсула?
    Русия е цивилизация. Докато ЕС е сбиротък. Вече силно подобен на САЩ. В Хамбург мигрантите на демонстрации обявиха : "Единственото решение за Германия е халифат"! И службите не реагираха изобщо. Ама ги е страх от "превземането им от Русия "?
    Да не стане така, че да искат, Русия да ги спасява от халифата?

    17:53 26.07.2026

  • 26 Градински инструменти

    11 0 Отговор

    До коментар #22 от "Зеленски ,лъже!":

    Те и лопатите свършиха. Търнокопи, гребла... всичко им свърши. До 2-3 всушниците щели да влязат в Москва. Зеленски си купил нова рокля за парада на Червения плошад.

    Коментиран от #31

    17:53 26.07.2026

  • 27 Наркоманът

    10 0 Отговор
    заличи народа си. Абе къде е Урсула?

    17:54 26.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хохо Бохо

    7 0 Отговор
    Изложението за дробове как беше? Чувам, че добре са ае изложили. Бая фира са дали

    Коментиран от #35

    17:56 26.07.2026

  • 30 Оня

    5 0 Отговор
    Зеленияяяя оплачи се на кайчето тя ги сваля с поглед само!

    17:56 26.07.2026

  • 31 Дони на Момчил

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Градински инструменти":

    Аз ще бъда с чудна рокля. Ших си я самаааа,
    п.п.
    Зели не си е купил роклята, а сам си я е ушил. Е, малко са му помагали Ермак и Миндич, де.

    17:57 26.07.2026

  • 32 Велчов

    0 4 Отговор
    Хитлер няма да спечели войната. Даже и троловете му не вярват че е възможно.

    17:57 26.07.2026

  • 33 Путин, В. В.

    7 0 Отговор
    Най после се събудих и това е само началото.

    17:58 26.07.2026

  • 34 НЕМА ЛАБаВО НАРКО

    7 0 Отговор
    КЛОУНЧЕ еврейче плачливо просещо и крадливо. Ти си провокатора бомбиш яко всичко дори и курорти УБИВАШ СЪС НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ. И НА ПУТИН ЦЕЛТА ТРЯБВА ДА Е ТЕБ И ТВОИТЕ ДРУЖКИ И ПОМАГАЧИ ВЪВ УПРАВЛЕНИЕТО. НО ДОБРЕ Е ЧЕ НАРОДА ОКРАНЯНО СЕ СЪБУДИ. ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА. ВИЕ СИ ГО ИЗБРАХТЕ И ВИЕ ТРЯБВА ДА ГО СВАЛИТЕ И ВЪДВОРИТЕ ВЪВ ДВОРА НА ЗАТВОРА.

    17:59 26.07.2026

  • 35 Хе хе...

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    А най забавното е, че изложението е било и за свръхмодерни високотехнологични пво системи.
    Найс, а?

    18:03 26.07.2026

  • 36 Апел към Брендо!

    3 0 Отговор
    Молим ти се,драги сънароднико,не продавай повече некачествена дрога на Зеленски...!
    Взе нещо да патландясва...🙄😮‍💨😟🫢!

    18:06 26.07.2026

  • 37 АБВ

    4 0 Отговор
    Анатоли, наистина ли мислиш, че Русия наистина харчи дронове и ракети за да удря жилища, болници и детски градини, само за да уплаши украинците ? Сигурен съм, че си поне със средна интелигентност и самият ти не вярваш на това, което пишеш.

    18:14 26.07.2026

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