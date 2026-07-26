Володимир Зеленски: Русия използва 1700 дрона, над 1630 авиационни бомби и изстреля 95 ракети при атаки срещу Украйна тази седмица

Русия е използвала срещу Украйна близо 1700 безпилотни летателни апарата, над 1630 авиационни бомби и 95 ракети от различен тип през тази седмица, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Волидимир Зеленски, пише БТА.
"Общо през тази седмица Русия е използвала срещу Украйна почти 1700 дрона, над 1630, управляеми авиационни бомби и 95 ракети от различен тип, като повечето от половината от тях са били балистични ракети", заяви Зеленски.
По-конкретно, снощи руските сили изстреляха 8 ракети и използваха 136 дрона при атаки срещу територията на Украйна.
Атаките бяха насочени срещу Херсонска, Донецка, Днепропетровска, Харковска, Сумска, Одеска, Николаевска, Запорожка и Черниговска област, както и срещу Киев. Столицата беше ударена от балистична ракета, в резултат на което бяха ранени трима души.
Според Зеленски в момента се полагат усилия за справяне с последствията от удара на щурмови дрон в жилищна сграда в Харков, където един човек загина, а девет бяха ранени, включително две деца. В операциите по разчистването на отломките са ангажирани всички спешни служби.
Освен това подразделения на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна продължават да гасят пожар, обхванал магазин за строителни материали в Кривой Рог.
Зеленски подчерта, че правителството работи ежедневно с партньорите си, за да гарантира, че украинските сили разполагат със средствата за противодействие на подобни удари.
Министърът на вътрешните работи Иван Виховски от своя страна заяви, че най-големи щети при ударите са нанесени в Сумска, Харковска и Днепропетровска област, както и в столицата Киев.
В столицата бяха ранени трима души - двама мъже и една жена. Има поражения по граждански обекти, сред които обект на фармацевтична компания и резервоар за питейна вода.
Виховски посочи, че руските сили са нанесли няколко удара с дронове в Сумска област. Поразени са жилищни блокове, частни домове, бензиностанции и магазини.
В Харковска област двама души, сред които дете, са ранени в резултат на руски удари.
По-рано днес руски сили нанесоха удар срещу жилищен квартал в Харков, при който един човек загина, а две деца, наред с други, бяха ранени. Най-малко 14 частни домове са претърпели щети.
Виховски уточни, че в Днепропетровска област спасителни екипи се борят с мащабен пожар - в Кривой Рог руски удари са разрушили магазин за строителни материали. Пожарът обхваща площ от повече от 16 000 кв. м. Пламъците са овладени, но постоянните сигнали за въздушни атаки и заплахи от нови удари затрудняват работата на противопожарните служби.
Министерството на отбраната на Русия днес съобщи, че през последното денонощие са били прехванати 1060 дрона и 8 управляеми авиобомби, с които украинската армия е атакувала страната, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
„Системите за противовъздушна отбрана са свалили 8 управляеми авиационни бомби и 1060 безпилотни летателни апарата от самолетен тип“, пише в изявление на руското отбранително ведомство.
Украинската столица Киев също бе атакувана по-рано днес, предаде Ройтерс.
Украинските военновъздушни сили заявиха, че градът е атакуван с балистични ракети.
Кметът Виталий Кличко каза, че паднали отломки са причинили пожари в три различни района на Киев.
Свидетели на събитията заявиха, че са чули повтарящи се експлозии.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТуйЗомбиранито
17:42 26.07.2026
3 Бай Ганьо
17:43 26.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
17:44 26.07.2026
6 Комент
17:44 26.07.2026
7 Овчар
17:45 26.07.2026
8 За наркоса подхожда това
Хем предизвиква и провокира, хем после оревава орталъка, че го бият както с.иган не си бие кучето.
17:45 26.07.2026
9 златен кенеф
17:45 26.07.2026
10 казах
17:46 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 пожелание
17:46 26.07.2026
13 Съдията
17:46 26.07.2026
14 Перла 05
17:47 26.07.2026
15 Еми викайте оня
В Турция се спорязумяхте на мир, а този ви обясни, че за Британия и Запада не е изгодно.
А сега много изгодно на вас, стана ли ви?
17:48 26.07.2026
16 ДрБр
17:48 26.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 пешо
До коментар #1 от "Урсула":събира от битака и отпадъци перални , наркото що ли риве
17:49 26.07.2026
19 Лорд Волдемор Зеленски
17:50 26.07.2026
20 Искаш да кажеш
До коментар #17 от "Без име":Всички останали ?
17:50 26.07.2026
21 Оня
17:50 26.07.2026
22 Зеленски ,лъже!
Коментиран от #26
17:51 26.07.2026
23 Кико
17:51 26.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Малеее колко
Русия е цивилизация. Докато ЕС е сбиротък. Вече силно подобен на САЩ. В Хамбург мигрантите на демонстрации обявиха : "Единственото решение за Германия е халифат"! И службите не реагираха изобщо. Ама ги е страх от "превземането им от Русия "?
Да не стане така, че да искат, Русия да ги спасява от халифата?
17:53 26.07.2026
26 Градински инструменти
До коментар #22 от "Зеленски ,лъже!":Те и лопатите свършиха. Търнокопи, гребла... всичко им свърши. До 2-3 всушниците щели да влязат в Москва. Зеленски си купил нова рокля за парада на Червения плошад.
Коментиран от #31
17:53 26.07.2026
27 Наркоманът
17:54 26.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хохо Бохо
Коментиран от #35
17:56 26.07.2026
30 Оня
17:56 26.07.2026
31 Дони на Момчил
До коментар #26 от "Градински инструменти":Аз ще бъда с чудна рокля. Ших си я самаааа,
п.п.
Зели не си е купил роклята, а сам си я е ушил. Е, малко са му помагали Ермак и Миндич, де.
17:57 26.07.2026
32 Велчов
17:57 26.07.2026
33 Путин, В. В.
17:58 26.07.2026
34 НЕМА ЛАБаВО НАРКО
17:59 26.07.2026
35 Хе хе...
До коментар #29 от "Хохо Бохо":А най забавното е, че изложението е било и за свръхмодерни високотехнологични пво системи.
Найс, а?
18:03 26.07.2026
36 Апел към Брендо!
Взе нещо да патландясва...🙄😮💨😟🫢!
18:06 26.07.2026
37 АБВ
18:14 26.07.2026