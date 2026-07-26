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Пентагонът: Ударите срещу Иран изчерпаха своята ефективност

Пентагонът: Ударите срещу Иран изчерпаха своята ефективност

26 Юли, 2026 22:26, обновена 26 Юли, 2026 22:31 1 379 23

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Военното командване на САЩ и президентът Доналд Тръмп временно спират въздушната кампания, за да дадат шанс на дипломацията и да съхранят запасите от противоракетни прехващачи

Пентагонът: Ударите срещу Иран изчерпаха своята ефективност - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни удари срещу Иран са достигнали границата на своята ефективност, признават висши служители в Пентагона.

Axios разкрива, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил временно спиране на въздушните нападения след 13 последователни дни на интензивни бомбардировки. Решението отразява консенсуса в американската администрация, че по-нататъшни ограничени удари няма да променят стратегическото поведение на Техеран, освен ако Вашингтон не вземе радикално решение за завръщане към мащабни сухопътни и бойни операции.

Военните лимити и изчерпаните цели край Ормузкия проток

Според поверителни доклади, представени на държавния глава, около 80% от планираните и дефинирани военни цели в Южен Иран и около стратегическия Ормузки проток вече са успешно поразени. Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) е информирал Белия дом, че продължаването на същата интензивност без ясна промяна в мащаба на конфликта е безпредметно.

Допълнителен и изключително критичен фактор за тактическата пауза са намаляващите запаси от противоракетни прехващачи Patriot и други ключови боеприпаси за противовъздушна отбрана в Близкия изток. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете ген. Дан Кейн лично е предупредил военния министър Пийт Хегсет, че ескалацията на конфликта крие риск от опасно оголване на американските отбранителни капацитети, съобщават по темата и от медийната мрежа Dawn.

Шанс за дипломация през Оман

Спирането на огъня съвпада с интензивни дипломатически усилия, координирани от Оман. Дипломатическа делегация от Маскат пристигна в Техеран, за да договори споразумение за безопасно възобновяване на корабоплаването в региона. Официалните източници посочват следните ключови детайли за ситуацията в момента:

  • "Тишина срещу тишина": Иранските власти са сигнализирали чрез посредници, че ще се въздържат от ответни атаки, докато САЩ спазват наложеното затишие, предава агенция Reuters.
  • Икономически натиск: По данни на Пентагона американската морска блокада е нанесла тежки щети върху иранския износ на петрол, но Техеран продължава да показва твърдост.
  • Реакция на петролните пазари: Напрежението вече тласна цената на суровия петрол сорт „Брент“ над границата от 100 долара за барел за първи път от месеци.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц потвърди, че администрацията дава „малко пространство“ на преговорите, но подчерта, че всички военни опции остават на масата, а Пентагонът продължава да подготвя алтернативни планове в случай на провал на дипломатическия диалог.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    13 3 Отговор
    Приятни сънища!

    22:32 26.07.2026

  • 2 Град Козлодуй

    21 5 Отговор
    Време е за нападени по суша, нека видим какво могат рамбовците.

    Коментиран от #3

    22:32 26.07.2026

  • 3 Бат Рамбо в двата ножа

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    ще виси по колесниците, разчекнат като крава.

    22:35 26.07.2026

  • 4 Източна ромелия

    17 3 Отговор
    Изчерпана своята ефективност щото джепането е та привършване

    22:35 26.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    18 3 Отговор
    Правете фунийки от долари да стреляте персите

    22:36 26.07.2026

  • 6 Овчар

    12 2 Отговор
    Дай заднаааа.!

    22:37 26.07.2026

  • 7 ?????

    19 2 Отговор
    Ъхъ.
    Как да кажа?
    Изведнъж се оказа че персите не са латиноси.
    Марко Рубио да си го запише.

    22:38 26.07.2026

  • 8 стоян георгиев

    13 2 Отговор
    Тръмп е пълен смешник както и тоя на снимката с костюма.и двамата са срам за сащ.

    22:38 26.07.2026

  • 9 Ами

    10 3 Отговор
    Иранците ни попиляха и свършихме ракетите.
    Петролът вдига цената си. Пак почваме да преговаряме.
    Над пет долара за галон гориво.
    Време е за преговори :)

    22:44 26.07.2026

  • 10 ПЕТРОЛА ТРЯБВА ДА 80-100 ДОЛАРА

    8 1 Отговор
    Под 80 почват бомбардировките, над сто - спират. Дони си печели добре, а на глупавите европейци им е тежко.

    22:45 26.07.2026

  • 11 ДА БЕ ДА

    14 1 Отговор
    МНОГО БЪРЗО ДАДОХМЕ ЗАДЕН,ИНАЧЕ ДОНЧО СИ ГИ ГОВОРИ ПРИКАЗКИТЕ НА НАГРО. ТУРБО СМЕШНИЦИ

    22:48 26.07.2026

  • 12 ВВП

    2 5 Отговор
    Иран не е Русия. Иранците избомбиха всички американски бази в региона, а аз не смея да пратя самолетче от вестник срещу НАТО.

    В.В.Путин

    22:50 26.07.2026

  • 13 Газ

    3 6 Отговор
    Фъргайте им атома и да се приключва.

    22:53 26.07.2026

  • 14 Тръмп

    6 1 Отговор
    Свършихме ракетите.

    Коментиран от #19

    22:57 26.07.2026

  • 15 Хмм

    2 7 Отговор
    Незнам защо краварите жалят чаршафите. Да ги ударят с няколко тактически ядрени бойни глави и да се приключва

    22:57 26.07.2026

  • 16 Баце

    5 1 Отговор
    Демек нема джепане.

    22:58 26.07.2026

  • 17 Удри

    3 6 Отговор
    Да им ударят електроцентралите и да продължават с блокадата на иранския внос и износ. Това ще довърши Иран.

    23:01 26.07.2026

  • 18 Някой

    4 1 Отговор
    Ефективност не е имало никога. Просто пак свършиха ракетите...

    23:07 26.07.2026

  • 19 Нтатаняху

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмп":

    ша ти продаде.....

    23:08 26.07.2026

  • 20 Пич

    1 2 Отговор
    САЩ направиха огромна стратегическа грешка!!! Преди да приключат изгодно за тях войната в Украйна, нападнаха Иран. В резултат - нямат оръжия нито за да воюват в Иран, нито имат оръжия за да подпомагат Украйна!!! В персийския залив загубиха това, което беше, и в момента какво да става там, определя Иран!!! А Украйна я бият като магаре, и няма кой една ракета да им изпрати!!!
    Освен Русия, която им изпраща много ракети!!!
    За това е виновен лично Тръмп и голямото му его, защото САЩ има стратези които са наясно какво става, но никой не посмява да се противопостави на Тръмп!!!

    23:09 26.07.2026

  • 21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Май се изчерпаха ракетите на краварите...

    23:10 26.07.2026

  • 22 Летец Пешеходец

    0 1 Отговор
    Американците нанесоха тежки поражения на иранската гражданска и военна икономика. При това с минимално количество жертви и материални . За разлика от "втората в света", която затъна в Украйна вече пета години и изгуби около милион и половина убити, тежко ранени, безследно изчезнали и пленени, както и десетки хиляди единици бойна техника. Да не говорим, че американците ликвидираха основни фигури от ислямският режим, начело с аятолаха още в първите дни на войната, докато крепостните пробваха десетки пъти да отстранят Зеленски, които завършиха не само с пълен провал, но и с ликвидирането на няколко хиляди човека от спецназа, които дадоха фира, за тоя където клати дърветата. Коренна разлика между двете "СВО-та".

    23:12 26.07.2026

  • 23 Пълни смешници

    0 0 Отговор
    Няма такъв цирк. Пиндустанците свършиха ракетите и сега реват за преговори. Не знам кое е по смешно армията им, оръжието или рижавия перчем хвалипръцко. И тези ми били сила. И Папуа Нова Гвинея не могат да уплашат.

    23:13 26.07.2026