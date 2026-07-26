Пентагонът: Ударите срещу Иран изчерпаха своята ефективност

Американските военни удари срещу Иран са достигнали границата на своята ефективност, признават висши служители в Пентагона.

Axios разкрива, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил временно спиране на въздушните нападения след 13 последователни дни на интензивни бомбардировки. Решението отразява консенсуса в американската администрация, че по-нататъшни ограничени удари няма да променят стратегическото поведение на Техеран, освен ако Вашингтон не вземе радикално решение за завръщане към мащабни сухопътни и бойни операции.

Военните лимити и изчерпаните цели край Ормузкия проток

Според поверителни доклади, представени на държавния глава, около 80% от планираните и дефинирани военни цели в Южен Иран и около стратегическия Ормузки проток вече са успешно поразени. Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) е информирал Белия дом, че продължаването на същата интензивност без ясна промяна в мащаба на конфликта е безпредметно.

Допълнителен и изключително критичен фактор за тактическата пауза са намаляващите запаси от противоракетни прехващачи Patriot и други ключови боеприпаси за противовъздушна отбрана в Близкия изток. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете ген. Дан Кейн лично е предупредил военния министър Пийт Хегсет, че ескалацията на конфликта крие риск от опасно оголване на американските отбранителни капацитети, съобщават по темата и от медийната мрежа Dawn.

Шанс за дипломация през Оман

Спирането на огъня съвпада с интензивни дипломатически усилия, координирани от Оман. Дипломатическа делегация от Маскат пристигна в Техеран, за да договори споразумение за безопасно възобновяване на корабоплаването в региона. Официалните източници посочват следните ключови детайли за ситуацията в момента:

"Тишина срещу тишина": Иранските власти са сигнализирали чрез посредници, че ще се въздържат от ответни атаки, докато САЩ спазват наложеното затишие, предава агенция Reuters.

Иранските власти са сигнализирали чрез посредници, че ще се въздържат от ответни атаки, докато САЩ спазват наложеното затишие, предава агенция Reuters. Икономически натиск: По данни на Пентагона американската морска блокада е нанесла тежки щети върху иранския износ на петрол, но Техеран продължава да показва твърдост.

По данни на Пентагона американската морска блокада е нанесла тежки щети върху иранския износ на петрол, но Техеран продължава да показва твърдост. Реакция на петролните пазари: Напрежението вече тласна цената на суровия петрол сорт „Брент“ над границата от 100 долара за барел за първи път от месеци.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц потвърди, че администрацията дава „малко пространство“ на преговорите, но подчерта, че всички военни опции остават на масата, а Пентагонът продължава да подготвя алтернативни планове в случай на провал на дипломатическия диалог.