Пентагонът: Ударите срещу Иран изчерпаха своята ефективност

Американските военни удари срещу Иран са достигнали границата на своята ефективност, признават висши служители в Пентагона.
Axios разкрива, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил временно спиране на въздушните нападения след 13 последователни дни на интензивни бомбардировки. Решението отразява консенсуса в американската администрация, че по-нататъшни ограничени удари няма да променят стратегическото поведение на Техеран, освен ако Вашингтон не вземе радикално решение за завръщане към мащабни сухопътни и бойни операции.
Военните лимити и изчерпаните цели край Ормузкия проток
Според поверителни доклади, представени на държавния глава, около 80% от планираните и дефинирани военни цели в Южен Иран и около стратегическия Ормузки проток вече са успешно поразени. Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) е информирал Белия дом, че продължаването на същата интензивност без ясна промяна в мащаба на конфликта е безпредметно.
Допълнителен и изключително критичен фактор за тактическата пауза са намаляващите запаси от противоракетни прехващачи Patriot и други ключови боеприпаси за противовъздушна отбрана в Близкия изток. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете ген. Дан Кейн лично е предупредил военния министър Пийт Хегсет, че ескалацията на конфликта крие риск от опасно оголване на американските отбранителни капацитети, съобщават по темата и от медийната мрежа Dawn.
Шанс за дипломация през Оман
Спирането на огъня съвпада с интензивни дипломатически усилия, координирани от Оман. Дипломатическа делегация от Маскат пристигна в Техеран, за да договори споразумение за безопасно възобновяване на корабоплаването в региона. Официалните източници посочват следните ключови детайли за ситуацията в момента:
- "Тишина срещу тишина": Иранските власти са сигнализирали чрез посредници, че ще се въздържат от ответни атаки, докато САЩ спазват наложеното затишие, предава агенция Reuters.
- Икономически натиск: По данни на Пентагона американската морска блокада е нанесла тежки щети върху иранския износ на петрол, но Техеран продължава да показва твърдост.
- Реакция на петролните пазари: Напрежението вече тласна цената на суровия петрол сорт „Брент“ над границата от 100 долара за барел за първи път от месеци.
Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц потвърди, че администрацията дава „малко пространство“ на преговорите, но подчерта, че всички военни опции остават на масата, а Пентагонът продължава да подготвя алтернативни планове в случай на провал на дипломатическия диалог.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
22:32 26.07.2026
2 Град Козлодуй
Коментиран от #3
22:32 26.07.2026
3 Бат Рамбо в двата ножа
До коментар #2 от "Град Козлодуй":ще виси по колесниците, разчекнат като крава.
22:35 26.07.2026
4 Източна ромелия
22:35 26.07.2026
5 Kaлпазанин
22:36 26.07.2026
6 Овчар
22:37 26.07.2026
7 ?????
Как да кажа?
Изведнъж се оказа че персите не са латиноси.
Марко Рубио да си го запише.
22:38 26.07.2026
8 стоян георгиев
22:38 26.07.2026
9 Ами
Петролът вдига цената си. Пак почваме да преговаряме.
Над пет долара за галон гориво.
Време е за преговори :)
22:44 26.07.2026
10 ПЕТРОЛА ТРЯБВА ДА 80-100 ДОЛАРА
22:45 26.07.2026
11 ДА БЕ ДА
22:48 26.07.2026
12 ВВП
В.В.Путин
22:50 26.07.2026
13 Газ
22:53 26.07.2026
14 Тръмп
Коментиран от #19
22:57 26.07.2026
15 Хмм
22:57 26.07.2026
16 Баце
22:58 26.07.2026
17 Удри
23:01 26.07.2026
18 Някой
23:07 26.07.2026
19 Нтатаняху
До коментар #14 от "Тръмп":ша ти продаде.....
23:08 26.07.2026
20 Пич
Освен Русия, която им изпраща много ракети!!!
За това е виновен лично Тръмп и голямото му его, защото САЩ има стратези които са наясно какво става, но никой не посмява да се противопостави на Тръмп!!!
23:09 26.07.2026
21 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
23:10 26.07.2026
22 Летец Пешеходец
23:12 26.07.2026
23 Пълни смешници
23:13 26.07.2026