За трети пореден ден! Румънски изтребител свали още един дрон във въздушното пространство на страната

Румънски изтребител Ф-16 свали дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на Румъния, съобщи днес Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Това е третият подобен случай за последните три дни.
„Дронът беше свален безопасно на 12 километра североизточно от Сулина, в националното въздушно пространство над териториалните води“, се казва в изявление на Министерството.
Румънското Министерство на националната отбрана съобщи вчера, че един и същи пилот на изтребител F-16 е свалил и двата дрона, които нарушиха румънското въздушно пространство вчера и днес, съобщава новинарският сайт Зиаре.
"Тази сутрин в 8:22 часа същият румънски пилот със същия изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили, подпомаган от същия колега, свали втори дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния", информира министерството в публикация във Фейсбук.
Институцията отбелязва, че дронът е бил свален над ненаселена зона в близост до границата с Украйна.
Два самолета F-16 "Fighting Falcon" на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са прехванали въздушната цел и са изпълнили стандартните процедури по идентификация и неутрализиране, посочи още министерството.
Населението в източния окръг Тулча е получило предупреждение тази сутрин чрез системата RO-ALERT за вероятност от падане на обекти от въздушното пространство и препоръка да потърси безопасно убежище.
Същевременно министърът на отбраната Ради Мируца посочи, че днешната акция в окръг Тулча е продължила само 11 минути за разлика от вчерашния случай, когато дрон беше свален над окръг Бузъу 83 минути след засичането му от радарите при навлизане в румънското въздушно пространство.
По думите му свалянето на дрона тази сутрин в близост до село Сфънту Георге представлява "ясно доказателство за категоричността от страна на Румънската армия, че подобни незаконни навлизания няма да бъдат толерирани".
"За 11 минути успяха да засекат целта с бордовия радар, да идентифицират безопасна зона, в която тя може да бъде атакувана, да я вземат на прицел и да я свалят", подчерта министърът, визирайки участвалите в операцията пилоти.
Той посочи, че все още няма информация за произхода на дрона и предстои разследване.
По отношение на сваления вчера дрон Главната прокуратура съобщи, че е установено, че той е тип "Шахед".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗЕЛЕНСКИ ПАК СЕ Е НАШМЪРКАЛ
12:52 26.07.2026
2 Боко Престъпникът
12:53 26.07.2026
3 Овчар
12:55 26.07.2026
4 Пич
- Аз ще му Е.М. на този Зелю, ако ми продаде дронове, които ще бомбардират Израел вместо Иран!!!
12:55 26.07.2026
5 НАТЮ В ПАНИКА
12:55 26.07.2026
6 Гост
12:57 26.07.2026
7 Клати Курти
12:57 26.07.2026
8 тип шахед
12:59 26.07.2026
9 az СВО Победа 81
Подобни случаи ще станат ежедневие.
13:04 26.07.2026
10 стоян георгиев
13:05 26.07.2026
11 Казанлъшкия
13:05 26.07.2026
12 604
13:07 26.07.2026
13 МАНИ МАНИ
13:08 26.07.2026