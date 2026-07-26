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За трети пореден ден! Румънски изтребител свали още един дрон във въздушното пространство на страната
  Тема: Украйна

За трети пореден ден! Румънски изтребител свали още един дрон във въздушното пространство на страната

26 Юли, 2026 12:50 467 13

  • русия-
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  • румъния-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато-
  • ф-16

Дронът беше свален безопасно на 12 километра североизточно от Сулина, в националното въздушно пространство над териториалните води, се казва в изявление на Министерството

За трети пореден ден! Румънски изтребител свали още един дрон във въздушното пространство на страната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румънски изтребител Ф-16 свали дрон, навлязъл без разрешение във въздушното пространство на Румъния, съобщи днес Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Това е третият подобен случай за последните три дни.

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„Дронът беше свален безопасно на 12 километра североизточно от Сулина, в националното въздушно пространство над териториалните води“, се казва в изявление на Министерството.

Румънското Министерство на националната отбрана съобщи вчера, че един и същи пилот на изтребител F-16 е свалил и двата дрона, които нарушиха румънското въздушно пространство вчера и днес, съобщава новинарският сайт Зиаре.

"Тази сутрин в 8:22 часа същият румънски пилот със същия изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили, подпомаган от същия колега, свали втори дрон, навлязъл във въздушното пространство на Румъния", информира министерството в публикация във Фейсбук.

Институцията отбелязва, че дронът е бил свален над ненаселена зона в близост до границата с Украйна.

Два самолета F-16 "Fighting Falcon" на румънските военновъздушни сили, изпълняващи мисии по охрана на въздушното пространство, са прехванали въздушната цел и са изпълнили стандартните процедури по идентификация и неутрализиране, посочи още министерството.

Населението в източния окръг Тулча е получило предупреждение тази сутрин чрез системата RO-ALERT за вероятност от падане на обекти от въздушното пространство и препоръка да потърси безопасно убежище.

Същевременно министърът на отбраната Ради Мируца посочи, че днешната акция в окръг Тулча е продължила само 11 минути за разлика от вчерашния случай, когато дрон беше свален над окръг Бузъу 83 минути след засичането му от радарите при навлизане в румънското въздушно пространство.

По думите му свалянето на дрона тази сутрин в близост до село Сфънту Георге представлява "ясно доказателство за категоричността от страна на Румънската армия, че подобни незаконни навлизания няма да бъдат толерирани".

"За 11 минути успяха да засекат целта с бордовия радар, да идентифицират безопасна зона, в която тя може да бъде атакувана, да я вземат на прицел и да я свалят", подчерта министърът, визирайки участвалите в операцията пилоти.

Той посочи, че все още няма информация за произхода на дрона и предстои разследване.

По отношение на сваления вчера дрон Главната прокуратура съобщи, че е установено, че той е тип "Шахед".


Румъния
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  • 1 ЗЕЛЕНСКИ ПАК СЕ Е НАШМЪРКАЛ

    9 3 Отговор
    Праща дронове към Румъния. Леко се е объркал.

    12:52 26.07.2026

  • 2 Боко Престъпникът

    7 2 Отговор
    Радев, престани да ми пращаш дронове в спалнята!!!

    12:53 26.07.2026

  • 3 Овчар

    7 0 Отговор
    Румъния е богата държава..! Може да сваля мухите с танкове .! Всичко е ок..!

    12:55 26.07.2026

  • 4 Пич

    7 1 Отговор
    Тръмп:
    - Аз ще му Е.М. на този Зелю, ако ми продаде дронове, които ще бомбардират Израел вместо Иран!!!

    12:55 26.07.2026

  • 5 НАТЮ В ПАНИКА

    5 2 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    12:55 26.07.2026

  • 6 Гост

    1 0 Отговор
    Някой тества ромънската защита.

    12:57 26.07.2026

  • 7 Клати Курти

    9 0 Отговор
    Що не казвате чий е дрона бре ,минн.дилли ?

    12:57 26.07.2026

  • 8 тип шахед

    4 0 Отговор
    Ами аятоласите си го връщат заради кораба който укрите са гръмнали в Каспийско море.

    12:59 26.07.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор
    Румъния отдавна е участник във войната срещу Русия.
    Подобни случаи ще станат ежедневие.

    13:04 26.07.2026

  • 10 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Русия ще извърши провокация в нато най скоро.трябва да сме готови.

    13:05 26.07.2026

  • 11 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Украински дрон със сигурност,но ще го пишат руски вероятно.

    13:05 26.07.2026

  • 12 604

    0 0 Отговор
    Добре че съ власите..че ако сме ние че падне у банкя...

    13:07 26.07.2026

  • 13 МАНИ МАНИ

    0 0 Отговор
    Зеления шнорхел като се качи на черешата не знае къде праща дроновете.

    13:08 26.07.2026

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