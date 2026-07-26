Корабът Golden Leo, ударен от руснаците, потъна край Одеса

Чуждестранен кораб за насипни товари Golden Leo, който беше тежко атакуван от руските сили точно преди седмица, потъна тази неделя в близост до украинското пристанище Одеса.

Информацията беше официално потвърдена от Администрацията на морските пристанища на Украйна и предадена от световните агенции вечерта на 26 юли.

Хронология на атаката и фаталният край

Плавателният съд, опериран от турска компания и плаващ под флага на Гвинея-Бисау, напусна пристанище Черноморск на 19 юли, натоварен с близо 2800 тона украинска царевица. При излизането си от регулирания морски коридор, корабът беше поразен от три руски крилати ракети (модели Х-59/Х-69), което предизвика масивен пожар и критични структурни повреди по корпуса и надстройките.

След седем дни борба за спасяването на плавателния съд, сериозните пробойни доведоха до окончателна загуба на плавателност. По данни на украинската Морска администрация, към момента на потъването на борда е нямало екипаж, но нанесените щети са били необратими, предава mezha.net.

Жертви и евакуация на екипажа

Екипажът на кораба се е състоял от 17 души – граждани на Сирия и Индия, заедно с един украински лоцман. При първоначалния въздушен удар преди седмица загинаха общо 10 души (9 членове на екипажа и украинският лоцман), а останалите 8 моряци бяха успешно евакуирани и настанени в болници в град Одеса.

Министерството на външните работи на Индия потвърди смъртта на четирима свои граждани в инцидента, което предизвика остра дипломатическа реакция и разговори по сигурността на цивилното корабоплаване в Черно море.

Международни последици за корабоплаването

Украинските власти вече изпратиха официален доклад за инцидента до Международната морска организация (IMO) и до собственика на кораба. В изявлението се подчертава, че руските удари срещу граждански търговски флот грубо нарушават международното морско право и застрашават глобалната продоволствена сигурност.

Инцидентът е част от ескалираща кампания на руската армия през юли 2026 г., насочена срещу пристанищната инфраструктура в Южна Украйна Към 22:15 часа българско време Москва не е излязла с официален коментар за потъването на съда.