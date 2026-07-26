Корабът Golden Leo, ударен от руснаците, потъна край Одеса

Чуждестранен кораб за насипни товари Golden Leo, който беше тежко атакуван от руските сили точно преди седмица, потъна тази неделя в близост до украинското пристанище Одеса.
Информацията беше официално потвърдена от Администрацията на морските пристанища на Украйна и предадена от световните агенции вечерта на 26 юли.
Хронология на атаката и фаталният край
Плавателният съд, опериран от турска компания и плаващ под флага на Гвинея-Бисау, напусна пристанище Черноморск на 19 юли, натоварен с близо 2800 тона украинска царевица. При излизането си от регулирания морски коридор, корабът беше поразен от три руски крилати ракети (модели Х-59/Х-69), което предизвика масивен пожар и критични структурни повреди по корпуса и надстройките.
След седем дни борба за спасяването на плавателния съд, сериозните пробойни доведоха до окончателна загуба на плавателност. По данни на украинската Морска администрация, към момента на потъването на борда е нямало екипаж, но нанесените щети са били необратими, предава mezha.net.
Жертви и евакуация на екипажа
Екипажът на кораба се е състоял от 17 души – граждани на Сирия и Индия, заедно с един украински лоцман. При първоначалния въздушен удар преди седмица загинаха общо 10 души (9 членове на екипажа и украинският лоцман), а останалите 8 моряци бяха успешно евакуирани и настанени в болници в град Одеса.
Министерството на външните работи на Индия потвърди смъртта на четирима свои граждани в инцидента, което предизвика остра дипломатическа реакция и разговори по сигурността на цивилното корабоплаване в Черно море.
Международни последици за корабоплаването
Украинските власти вече изпратиха официален доклад за инцидента до Международната морска организация (IMO) и до собственика на кораба. В изявлението се подчертава, че руските удари срещу граждански търговски флот грубо нарушават международното морско право и застрашават глобалната продоволствена сигурност.
Инцидентът е част от ескалираща кампания на руската армия през юли 2026 г., насочена срещу пристанищната инфраструктура в Южна Украйна Към 22:15 часа българско време Москва не е излязла с официален коментар за потъването на съда.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БРИТАНСКИЯ СЕНЧЕСТ ФЛОТ
Коментиран от #41
22:27 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 стоян георгиев
Коментиран от #9
22:28 26.07.2026
5 Шопо
Просто е.
Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трява да воюва до последния украинец.
Коментиран от #12
22:29 26.07.2026
6 И Киев е Руски
22:29 26.07.2026
7 Гробар
22:29 26.07.2026
8 стоян георгиев
22:30 26.07.2026
9 Гвинея ...другия път
До коментар #4 от "стоян георгиев":Ще конфискувате от руските товари, те ще ви потапят корабите. Англия остана без флот.
Коментиран от #35
22:30 26.07.2026
10 И Киев е Руски
22:32 26.07.2026
11 Украйна няма право на достъп до море
Одеса е руски град.
Коментиран от #22
22:34 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Исторически парк
22:35 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Отговора на Украйна е зловещ
25 юли 2026, 18:44 часа
Снимка: OSINTTechnical
Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.
Коментиран от #18, #25, #31
22:36 26.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами
само не разбрахме чия собственост е товара.
А това май е най-важното е случая :)
22:37 26.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 СКОРО И ОДЕСА
22:38 26.07.2026
20 НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ
Коментиран от #33, #43
22:39 26.07.2026
21 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
....
Зеленски: Русия е с 322 500 военни жертви от януари до юли, а е набрала 221 000 души в армията
Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия продължава да се подготвя за принудителна мобилизация на резервисти и се готви да приеме около 30 000 нови севернокорейски войници на фона на шокиращо високите жертви на бойното поле. На 25 юли той заяви, че от януари до юли тази година руските сили са понесли около 322 500 военни жертви, включително 231 000 убити и 93 000 ранени (около 39 785 военни жертви на месец), а са набрали едва около 221 000 души (около 31 571 души на месец) през същия период.
Коментиран от #32
22:40 26.07.2026
22 ЧОВЕКО УКРАЙНА
До коментар #11 от "Украйна няма право на достъп до море":НЯМА ИЗОБЩО ПРАВО ДА СЪЩЕСТВУВА. ИЗЛИШНАТА ДЪРЖАВА ПЪЛНА С ИЗМЕТ.
22:40 26.07.2026
23 pyzoфил
22:41 26.07.2026
24 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
22:41 26.07.2026
25 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬
До коментар #15 от "Отговора на Украйна е зловещ":🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
22:43 26.07.2026
26 некойси
Коментиран от #29
22:44 26.07.2026
27 Морско пристанище Одеса
22:46 26.07.2026
28 Смърф
Как е без слънчева светлина под земята ?!?@?
Спите и храните където AQate .
Дано така да движите .
До последния ,до последния
22:51 26.07.2026
29 Ами
До коментар #26 от "некойси":Царевица си е било, но тук не споменават собственика.
А собственикът има малко финансови затруднения и
една застрахователна премия му е добре дошла.
Тя и застрахователната компания малко го е позакъсала.
Абе ... Ако искаш да разбереш, чети други медии :)
22:51 26.07.2026
30 Баба Гошка
22:54 26.07.2026
31 Въпрос
До коментар #15 от "Отговора на Украйна е зловещ":Защо корабите не плуват край Одеса и защо урките живеят в метрото ?
22:55 26.07.2026
32 Зеленски е комик, а интервюто скеч!
До коментар #21 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":Американски военни наблюдатели твърдят, че загубите на Украйна спрямо Русия са 30:1 ! Сега смятай!
Коментиран от #38
22:55 26.07.2026
33 Защото
До коментар #20 от "НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ":Всички са у метрото хихи
22:56 26.07.2026
34 Путин
До коментар #18 от "Танцуваща копейка 🕺🤸":Пък затри два млн урки а останалите са у метрото …
22:58 26.07.2026
35 стоян георгиев
До коментар #9 от "Гвинея ...другия път":Да бе англия ще.се.занимава.с.подобни корита...хах русия в морето е пълна мишка.укряйна без флот и потопи всички кораби в черно и азовско море.
Коментиран от #37
22:59 26.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 каза
До коментар #35 от "стоян георгиев":сиси мишката.
23:00 26.07.2026
38 стоян георгиев
До коментар #32 от "Зеленски е комик, а интервюто скеч!":Ти направи сметка ако беше сериозен човек а не комик какво щеше да се случи на русия!!!щом един комик и наркоман изтрепа цялата професионална руска армия какво щеше да стане ако украйна я управляваше сериозен човек?
Коментиран от #40
23:01 26.07.2026
39 жоси
23:06 26.07.2026
40 Ехо
До коментар #38 от "стоян георгиев":Сиси, още ли вардиш Бахмут?
Викай високо и ясно 3 пъти:
АР-ТЕ-МО-ВСК!
23:07 26.07.2026
41 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "БРИТАНСКИЯ СЕНЧЕСТ ФЛОТ":Ако не ни занимаваха постоянно медиите с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
щяхме да им обръщаме внимание, колкото обръщаме внимание на Нигерия в Африка
23:10 26.07.2026
42 Много готино
23:11 26.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ?????
А тва засега са някакви дронове с 10-15 кг. барут.
А кво ли ще е когато тръгнат подводниците с торпедата?
23:13 26.07.2026