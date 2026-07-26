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Корабът Golden Leo, ударен от руснаците, потъна край Одеса
  Тема: Украйна

Корабът Golden Leo, ударен от руснаците, потъна край Одеса

26 Юли, 2026 22:18, обновена 26 Юли, 2026 22:24 1 895 45

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  • удар-
  • русия-
  • черно море

Атакуваният на 19 юли търговски съд загуби плавателност седмица след ракетното нападение в Черно море

Корабът Golden Leo, ударен от руснаците, потъна край Одеса - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Чуждестранен кораб за насипни товари Golden Leo, който беше тежко атакуван от руските сили точно преди седмица, потъна тази неделя в близост до украинското пристанище Одеса.

Информацията беше официално потвърдена от Администрацията на морските пристанища на Украйна и предадена от световните агенции вечерта на 26 юли.

Хронология на атаката и фаталният край

Плавателният съд, опериран от турска компания и плаващ под флага на Гвинея-Бисау, напусна пристанище Черноморск на 19 юли, натоварен с близо 2800 тона украинска царевица. При излизането си от регулирания морски коридор, корабът беше поразен от три руски крилати ракети (модели Х-59/Х-69), което предизвика масивен пожар и критични структурни повреди по корпуса и надстройките.

След седем дни борба за спасяването на плавателния съд, сериозните пробойни доведоха до окончателна загуба на плавателност. По данни на украинската Морска администрация, към момента на потъването на борда е нямало екипаж, но нанесените щети са били необратими, предава mezha.net.

Жертви и евакуация на екипажа

Екипажът на кораба се е състоял от 17 души – граждани на Сирия и Индия, заедно с един украински лоцман. При първоначалния въздушен удар преди седмица загинаха общо 10 души (9 членове на екипажа и украинският лоцман), а останалите 8 моряци бяха успешно евакуирани и настанени в болници в град Одеса.

Министерството на външните работи на Индия потвърди смъртта на четирима свои граждани в инцидента, което предизвика остра дипломатическа реакция и разговори по сигурността на цивилното корабоплаване в Черно море.

Международни последици за корабоплаването

Украинските власти вече изпратиха официален доклад за инцидента до Международната морска организация (IMO) и до собственика на кораба. В изявлението се подчертава, че руските удари срещу граждански търговски флот грубо нарушават международното морско право и застрашават глобалната продоволствена сигурност.

Инцидентът е част от ескалираща кампания на руската армия през юли 2026 г., насочена срещу пристанищната инфраструктура в Южна Украйна Към 22:15 часа българско време Москва не е излязла с официален коментар за потъването на съда.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БРИТАНСКИЯ СЕНЧЕСТ ФЛОТ

    60 8 Отговор
    Бива ликвидиран.

    Коментиран от #41

    22:27 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 стоян георгиев

    10 41 Отговор
    След стоте запалени руско кораба русия отмъсти на кораб от гвинея.

    Коментиран от #9

    22:28 26.07.2026

  • 5 Шопо

    43 9 Отговор
    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трява да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #12

    22:29 26.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    33 6 Отговор
    СССР отново ще върне нормалността в "райската градина"

    22:29 26.07.2026

  • 7 Гробар

    30 6 Отговор
    Това е война. Да ходят на разходка другаде.

    22:29 26.07.2026

  • 8 стоян георгиев

    34 5 Отговор
    Тепърва ще потъват кораби около Одеса .който го е страх от мечки да не ходи в гората ...хахах .

    22:30 26.07.2026

  • 9 Гвинея ...другия път

    41 6 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Ще конфискувате от руските товари, те ще ви потапят корабите. Англия остана без флот.

    Коментиран от #35

    22:30 26.07.2026

  • 10 И Киев е Руски

    31 5 Отговор
    В СССР прайдовете не минават

    22:32 26.07.2026

  • 11 Украйна няма право на достъп до море

    31 4 Отговор
    Вижте как удрят корабите, които идват в техните води и обвиняват руснаците.
    Одеса е руски град.

    Коментиран от #22

    22:34 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Исторически парк

    18 6 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    22:35 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Отговора на Украйна е зловещ

    8 20 Отговор
    Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
    25 юли 2026, 18:44 часа
    Снимка: OSINTTechnical
    Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.

    Коментиран от #18, #25, #31

    22:36 26.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    20 4 Отговор
    Разбрахме кой е оператора, разбрахме какъв е екипажа, разбрахме какъв е товара,
    само не разбрахме чия собственост е товара.
    А това май е най-важното е случая :)

    22:37 26.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 СКОРО И ОДЕСА

    22 6 Отговор
    Ще бъде освободена. От три дена ТОЧНО НУЛА кораби са акостирали по бандерските пристанища. Добре ли ви е?

    22:38 26.07.2026

  • 20 НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ

    3 12 Отговор
    Защо в окраина няма опашки по бензиностанциите?

    Коментиран от #33, #43

    22:39 26.07.2026

  • 21 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    7 16 Отговор
    Що да не танцувам...? Ама ми е едно весело и радостно🙈✌️🤛👏
    ....
    Зеленски: Русия е с 322 500 военни жертви от януари до юли, а е набрала 221 000 души в армията
    Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия продължава да се подготвя за принудителна мобилизация на резервисти и се готви да приеме около 30 000 нови севернокорейски войници на фона на шокиращо високите жертви на бойното поле. На 25 юли той заяви, че от януари до юли тази година руските сили са понесли около 322 500 военни жертви, включително 231 000 убити и 93 000 ранени (около 39 785 военни жертви на месец), а са набрали едва около 221 000 души (около 31 571 души на месец) през същия период.

    Коментиран от #32

    22:40 26.07.2026

  • 22 ЧОВЕКО УКРАЙНА

    12 6 Отговор

    До коментар #11 от "Украйна няма право на достъп до море":

    НЯМА ИЗОБЩО ПРАВО ДА СЪЩЕСТВУВА. ИЗЛИШНАТА ДЪРЖАВА ПЪЛНА С ИЗМЕТ.

    22:40 26.07.2026

  • 23 pyzoфил

    7 3 Отговор
    уряяяя дядя вова ни праща мазут

    22:41 26.07.2026

  • 24 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 4 Отговор
    Един еврей наркоман ги лъже и ги праща да мрат за англосаксонските интереси.

    22:41 26.07.2026

  • 25 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    5 16 Отговор

    До коментар #15 от "Отговора на Украйна е зловещ":

    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌

    22:43 26.07.2026

  • 26 некойси

    12 3 Отговор
    Изглежда царевицата е била силно експлозивна и е детонирал на няколко пъти.

    Коментиран от #29

    22:44 26.07.2026

  • 27 Морско пристанище Одеса

    14 3 Отговор
    Е в Новорусия да се знае и да не се бърка

    22:46 26.07.2026

  • 28 Смърф

    7 1 Отговор
    Здрастииии уКропища
    Как е без слънчева светлина под земята ?!?@?
    Спите и храните където AQate .
    Дано така да движите .
    До последния ,до последния

    22:51 26.07.2026

  • 29 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "некойси":

    Царевица си е било, но тук не споменават собственика.
    А собственикът има малко финансови затруднения и
    една застрахователна премия му е добре дошла.
    Тя и застрахователната компания малко го е позакъсала.
    Абе ... Ако искаш да разбереш, чети други медии :)

    22:51 26.07.2026

  • 30 Баба Гошка

    5 1 Отговор
    А укрбок лууците доклади за всички золууми с търговски кораби в черно азовско касписко гръцко средиземноморско до испания и в белгийско пишат ли? Зловреддни долнии меъссни незаслужаващи прошшка са всите укртъппо главници. Никакъв излаз на море. Даже на рейа не трябва да имат, чак в балтийско море искат да зловреддят

    22:54 26.07.2026

  • 31 Въпрос

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Отговора на Украйна е зловещ":

    Защо корабите не плуват край Одеса и защо урките живеят в метрото ?

    22:55 26.07.2026

  • 32 Зеленски е комик, а интервюто скеч!

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":

    Американски военни наблюдатели твърдят, че загубите на Украйна спрямо Русия са 30:1 ! Сега смятай!

    Коментиран от #38

    22:55 26.07.2026

  • 33 Защото

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "НЯКОЙ ЗНАЕ ЛИ":

    Всички са у метрото хихи

    22:56 26.07.2026

  • 34 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Танцуваща копейка 🕺🤸":

    Пък затри два млн урки а останалите са у метрото …

    22:58 26.07.2026

  • 35 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гвинея ...другия път":

    Да бе англия ще.се.занимава.с.подобни корита...хах русия в морето е пълна мишка.укряйна без флот и потопи всички кораби в черно и азовско море.

    Коментиран от #37

    22:59 26.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 каза

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    сиси мишката.

    23:00 26.07.2026

  • 38 стоян георгиев

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Зеленски е комик, а интервюто скеч!":

    Ти направи сметка ако беше сериозен човек а не комик какво щеше да се случи на русия!!!щом един комик и наркоман изтрепа цялата професионална руска армия какво щеше да стане ако украйна я управляваше сериозен човек?

    Коментиран от #40

    23:01 26.07.2026

  • 39 жоси

    1 0 Отговор
    Какво е имало под зърното от долу.3 ракети за шепа зърно?Не,не,не.Биите ги до дупка да потъва всичко от усралина.И празни надежди да не изнасят.

    23:06 26.07.2026

  • 40 Ехо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Сиси, още ли вардиш Бахмут?
    Викай високо и ясно 3 пъти:

    АР-ТЕ-МО-ВСК!

    23:07 26.07.2026

  • 41 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "БРИТАНСКИЯ СЕНЧЕСТ ФЛОТ":

    Ако не ни занимаваха постоянно медиите с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
    щяхме да им обръщаме внимание, колкото обръщаме внимание на Нигерия в Африка

    23:10 26.07.2026

  • 42 Много готино

    1 0 Отговор
    край Одеса руснаците след време ще си имат риф за дайвинг

    23:11 26.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    А тва засега са някакви дронове с 10-15 кг. барут.
    А кво ли ще е когато тръгнат подводниците с торпедата?

    23:13 26.07.2026

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