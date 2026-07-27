Нова вълна от руски удари: Жертви и разрушения в четири области

Руските сили нанесоха поредица от брутални удари срещу гражданска инфраструктура и служители на реда в Украйна, оставяйки след себе си убити и ранени мирни граждани.

През изминалата нощ и в ранните часове на 27 юли ситуацията в редица украински региони остава критична поради неспиращия руски обстрел. Атаките засегнаха цивилни обекти, комунални служители и патрулиращи полицаи, съобщават официалните власти и местните управители.

Дрон FPV атакува полицаи в Краматорск

В град Краматорск, Донецка област, руски безпилотен летателен апарат тип FPV (First-Person View) атакува полицейски екип по време на изпълнение на служебните им задължения. Благодарение на бързата си реакция, служителите на реда са забелязали заплахата навреме и са успели да напуснат превозното средство секунди преди сблъсъка. При експлозията е ранен един патрулен полицай, който е настанен в болница без опасност за живота. Служебният автомобил е напълно унищожен. Информацията за инцидента бе официално потвърдена на фейсбук страницата на Националната полиция на Украйна (източник: facebook.com).

Кървава атака в Славянск: Убити са двама служители

По-трагична е съдбата на двама работници в близкия град Славянск. Руски въздушен удар отне живота на двама служители на „Донецкоблгаз“ – местното газоразпределително дружество. Атаката е извършена, докато екипът е работил по възстановяването на критичната инфраструктура в района. Областният управител на Донецка област Вадим Филашкин призова в Телеграм за пореден път гражданите към незабавна евакуация поради непрестанния обстрел.

Петима ранени и разрушени домове в Суми

Руската артилерия и реактивни дронове нанесоха масиран удар и по община Суми. При нападението са ранени петима цивилни граждани. Пораженията върху жилищната инфраструктура са сериозни – засегнати са няколко частни домове, стопански постройки и елементи от електропреносната мрежа. Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи в Телеграм, че спасителните екипи работят на терен, въпреки постоянната заплаха от вторични удари.

Обстрел на търговски обект в Николаевска област

В Николаевска област руските сили насочиха ударите си към търговски обект и пристанищна инфраструктура. При нападението са ранени двама души. Временно изпълняващият длъжността ръководител на Николаевската областна държавна администрация Георгий Решетилов изясни в своя канал в Telegram, че врагът е използвал комбинация от ударни БПЛА тип "Шахед" и FPV дронове, които са нанесли щети и по складови бази в региона.