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Нова вълна от руски удари: Жертви и разрушения в четири области
  Тема: Украйна

Нова вълна от руски удари: Жертви и разрушения в четири области

27 Юли, 2026 03:52, обновена 27 Юли, 2026 04:00 620 4

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Русия засили атаките в Украйна с дронове и артилерия

Нова вълна от руски удари: Жертви и разрушения в четири области - 1
Убитите служители в Славянск, Снимка: .pravda.com.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските сили нанесоха поредица от брутални удари срещу гражданска инфраструктура и служители на реда в Украйна, оставяйки след себе си убити и ранени мирни граждани.

През изминалата нощ и в ранните часове на 27 юли ситуацията в редица украински региони остава критична поради неспиращия руски обстрел. Атаките засегнаха цивилни обекти, комунални служители и патрулиращи полицаи, съобщават официалните власти и местните управители.

Дрон FPV атакува полицаи в Краматорск

В град Краматорск, Донецка област, руски безпилотен летателен апарат тип FPV (First-Person View) атакува полицейски екип по време на изпълнение на служебните им задължения. Благодарение на бързата си реакция, служителите на реда са забелязали заплахата навреме и са успели да напуснат превозното средство секунди преди сблъсъка. При експлозията е ранен един патрулен полицай, който е настанен в болница без опасност за живота. Служебният автомобил е напълно унищожен. Информацията за инцидента бе официално потвърдена на фейсбук страницата на Националната полиция на Украйна (източник: facebook.com).

Кървава атака в Славянск: Убити са двама служители

По-трагична е съдбата на двама работници в близкия град Славянск. Руски въздушен удар отне живота на двама служители на „Донецкоблгаз“ – местното газоразпределително дружество. Атаката е извършена, докато екипът е работил по възстановяването на критичната инфраструктура в района. Областният управител на Донецка област Вадим Филашкин призова в Телеграм за пореден път гражданите към незабавна евакуация поради непрестанния обстрел.

Петима ранени и разрушени домове в Суми

Руската артилерия и реактивни дронове нанесоха масиран удар и по община Суми. При нападението са ранени петима цивилни граждани. Пораженията върху жилищната инфраструктура са сериозни – засегнати са няколко частни домове, стопански постройки и елементи от електропреносната мрежа. Ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров съобщи в Телеграм, че спасителните екипи работят на терен, въпреки постоянната заплаха от вторични удари.

Обстрел на търговски обект в Николаевска област

В Николаевска област руските сили насочиха ударите си към търговски обект и пристанищна инфраструктура. При нападението са ранени двама души. Временно изпълняващият длъжността ръководител на Николаевската областна държавна администрация Георгий Решетилов изясни в своя канал в Telegram, че врагът е използвал комбинация от ударни БПЛА тип "Шахед" и FPV дронове, които са нанесли щети и по складови бази в региона.


Украйна
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  • 1 Зеленият потник!

    12 0 Отговор
    Жалко,за хората,но каквото повикало това се обадило!Нека Зеленият фюрер да мисли малко,преди да бомби Русия!🥱

    04:04 27.07.2026

  • 2 Наркоманът

    11 0 Отговор
    си заличи народа.
    Жалко за невинните хора.
    Нека още слуша Урсулите.

    04:15 27.07.2026

  • 3 Зелю

    7 0 Отговор
    Па я чаках 🍬🍬🍬🍬

    04:18 27.07.2026

  • 4 Нашмърканият потник

    4 0 Отговор
    само от бой и eвaн разбира!

    04:31 27.07.2026

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