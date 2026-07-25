Москва обвини Киев: Украинската армия удари курортна зона в окупираната част на Запорожка област

Осем души, сред които две деца, са загинали при нощен удар по ваканционни лагери в контролираната от Русия част на Запорожка област в Украйна, съобщиха назначените от Москва местни власти, цитирани от "Ройтерс".

Според ръководителя на окупационната администрация на областта Евгений Балицки атаката е била извършена срещу курортната зона на Кириловка на брега на Азовско море, близо до Мелитопол.

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По негови данни при удара са ранени още 14 души.

"Врагът е виждал и е разбирал по кого нанася удар", написа Балицки в приложението "Телеграм", като обвини украинските сили в умишлено нападение срещу цивилни.

До момента украинските власти не са коментирали твърденията.

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Москва и Киев многократно се обвиняват взаимно в нападения срещу цивилни, като и двете страни отричат умишлено да нанасят удари по граждански обекти.