Москва обвини Киев: Украинската армия удари курортна зона в окупираната част на Запорожка област

Осем души, сред които две деца, са загинали при нощен удар по ваканционни лагери в контролираната от Русия част на Запорожка област в Украйна, съобщиха назначените от Москва местни власти, цитирани от "Ройтерс".
Според ръководителя на окупационната администрация на областта Евгений Балицки атаката е била извършена срещу курортната зона на Кириловка на брега на Азовско море, близо до Мелитопол.
По негови данни при удара са ранени още 14 души.
"Врагът е виждал и е разбирал по кого нанася удар", написа Балицки в приложението "Телеграм", като обвини украинските сили в умишлено нападение срещу цивилни.
До момента украинските власти не са коментирали твърденията.
От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Москва и Киев многократно се обвиняват взаимно в нападения срещу цивилни, като и двете страни отричат умишлено да нанасят удари по граждански обекти.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #41
19:13 25.07.2026
2 Запознат
Коментиран от #43
19:13 25.07.2026
3 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
19:13 25.07.2026
4 К.Буданов
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Знаем.
Коментиран от #54
19:14 25.07.2026
5 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
19:14 25.07.2026
6 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
19:14 25.07.2026
7 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
Коментиран от #53
19:16 25.07.2026
8 Какви
19:17 25.07.2026
9 Град Козлодуй
19:17 25.07.2026
10 Нормално
19:17 25.07.2026
11 Психиатър
Коментиран от #19, #30, #60
19:18 25.07.2026
12 реалистъ
19:19 25.07.2026
13 Овчар
19:20 25.07.2026
14 стоян георгиев
19:20 25.07.2026
15 Кирпич
19:20 25.07.2026
16 Съдията
19:20 25.07.2026
17 Тъжното е
Коментиран от #34
19:20 25.07.2026
18 Емигрант
Съединените щати и Норвегия сега продават газ на Германия на пет пъти по-висока цена от тази на Русия, а германците ги смятат за напълно миролюбиви и приятелски държави.
Германци? Как се нарича логиката, която ви позволява да правите такива изводи?
Какво става с вас, германци?
Коментиран от #22, #26, #28
19:21 25.07.2026
19 Гресирана ватенка
До коментар #11 от "Психиатър":Грес?😁
19:21 25.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 стоян георгиев
До коментар #18 от "Емигрант":Толкова ли не разбра че германия е това което е защото има морал и принципи а не заради евтина газ?
Коментиран от #27
19:23 25.07.2026
23 Окупиран
19:23 25.07.2026
24 Нагледно
19:23 25.07.2026
25 стоян георгиев
19:23 25.07.2026
26 Амии
До коментар #18 от "Емигрант":лъжеш!
Коментиран от #32
19:24 25.07.2026
27 Само управляващите
До коментар #22 от "стоян георгиев":са като теб без морал!
Коментиран от #38
19:24 25.07.2026
28 Германци няма
До коментар #18 от "Емигрант":Както вече няма и Германия. Има всякакми амуджи.
Коментиран от #33, #51
19:24 25.07.2026
29 Горски
Коментиран от #36, #45
19:25 25.07.2026
30 Да!Да!
До коментар #11 от "Психиатър":Ще го изсмуче до дъно!
19:25 25.07.2026
31 Механик
Коментиран от #35
19:25 25.07.2026
32 И по цял ден го правиш
До коментар #26 от "Амии":Явно си циганина на фашизма в Украйна!
19:25 25.07.2026
33 Копи пейст
До коментар #28 от "Германци няма":Преди само пет години Германия плащаше пет пъти по-малко за руския газ, отколкото сега, а германците сметнаха Русия за агресор, използваща газта като оръжие.
Съединените щати и Норвегия сега продават газ на Германия на пет пъти по-висока цена от тази на Русия, а германците ги смятат за напълно миролюбиви и приятелски държави.
Германци? Как се нарича логиката, която ви позволява да правите такива изводи?
Какво става с вас, германци?
19:26 25.07.2026
34 Нали
До коментар #17 от "Тъжното е":фалирала,няма пари?
Коментиран от #40, #42
19:27 25.07.2026
35 ТЦК
До коментар #31 от "Механик":Искаш ли да дойдеш в Украйна, да те пратим на почивка на фронта? Имаме нужда от механици.
19:27 25.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Бай Иван
Коментиран от #50
19:27 25.07.2026
38 стоян георгиев
До коментар #27 от "Само управляващите":Я ми кажи колко немеца си видял като теб да лентяйстват и да не могат нищо?
Коментиран от #44, #46
19:27 25.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Няма и да има+
До коментар #34 от "Нали":като Европа стана спонсор на тероризма в Украйна!
19:28 25.07.2026
41 Каквото повикало такова се обадило
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Oрки а не хора, присвоили си чужда територия !!!
Коментиран от #47, #49, #63
19:28 25.07.2026
42 Няма и да има+
До коментар #34 от "Нали":като Европа стана спонсор на тероризма в Украйна!
19:28 25.07.2026
43 Господ да ги прости!
До коментар #2 от "Запознат":Тази война не върви към приключване..
19:28 25.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Офчи дирник 😄
До коментар #29 от "Горски":Пиши кон,за да те разберем за кой иде реч.🤣😅
Коментиран от #62
19:31 25.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ТЦК
До коментар #41 от "Каквото повикало такова се обадило":Искаш ли да дойдеш в Украйна, да те пратим на почивка на фронта? Имаме нужда от хора.
19:31 25.07.2026
48 стоян георгиев
До коментар #46 от "С тролене":Че аз затова троля. Ако бях умен, нямаше да кисна тука.
19:32 25.07.2026
49 Кой го казва?
До коментар #41 от "Каквото повикало такова се обадило":Обикниярнно някой коментира другиго, изхождайки от себе си ..
19:32 25.07.2026
50 Никой не се интересува от мнението ти
До коментар #37 от "Бай Иван":Ти как мислиш?
19:32 25.07.2026
51 Пък
До коментар #28 от "Германци няма":в Русия,има руснаци..
Коментиран от #59
19:32 25.07.2026
52 .....
19:33 25.07.2026
53 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #65
19:33 25.07.2026
54 по Св Писание..
До коментар #4 от "К.Буданов":Колко сте, легион ли..??!!
19:34 25.07.2026
55 руската мечка
19:34 25.07.2026
56 Коста
"Подведен от любовта си към лукса". Днес разследване свърза Путин с яхти, дворец и 1 млрд. долар. Според анализа това, че Путин расте по този начин, го научава, че "ако аз печеля, това означава, че ти губиш, а ако ти печелиш, това означава, че аз губя, така че по-добре да променя това. Няма такова нещо като ситуация, в която печелят всички".
Заради комплексите си и детските травми той ползва високи токчета, прикрити в масивна подметка и кара фотографите да го снимат под определен ъгъл.
Не понася да се противоречи и на най-налудничавите му идеи.
Когато е разстроен, гризе ноктите си, затова при срещи и интервюта винаги му лепят къси, добре оформени изкуствени плаки, почти незабележими.
Коментиран от #66, #91, #93
19:34 25.07.2026
57 Жо Дасен
19:35 25.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 доктор
До коментар #51 от "Пък":Руска нация няма.
19:35 25.07.2026
60 хихи
До коментар #11 от "Психиатър":той иска, ама не може 😅😅😅
19:35 25.07.2026
61 Рашка Бомбашка
19:36 25.07.2026
62 Горски
До коментар #45 от "Офчи дирник 😄":Още не си отрезнял.
19:36 25.07.2026
63 Това са безспорни
До коментар #41 от "Каквото повикало такова се обадило":Факти.
19:36 25.07.2026
64 Казуар
19:36 25.07.2026
65 Руски въшльовци
До коментар #53 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Не забравяйте - докато вие спите, украинската армия избива руски орки.Слава на героите на Украйна
19:37 25.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Нашмърканият потник
Коментиран от #74
19:39 25.07.2026
70 тия защо пак мрънкат? Има лесно:
19:39 25.07.2026
71 УДРИ ПААЦУЛА!!!С ПРАВАТА
19:39 25.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Вместо жално,жално да тролиш от бунището
До коментар #68 от "Не се пени толкова":Кажи браво на Украйна, че унищожава фашизма залял Русия.Факт!
Ама дреме му на глупака.Факт
Коментиран от #78
19:41 25.07.2026
74 Мунчовци
До коментар #69 от "Нашмърканият потник":путин 5 г. Не може да победи наркоман...Май вече не вярвате на Владимир Владимирович. Колко пъти трябва да ви обясни, че всичко върви по план.
Коментиран от #79, #85
19:42 25.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гориил
Някой да ги задържа в Украйна? Връщат се по блатата и си оправят родината. Чужди земи им се приискали.
На война като на война.
19:42 25.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Мунчовци
До коментар #79 от "Супер":А П у т л е р почна тридневна петгодишна война, която ще загуби! Слава на Украйна! Долу рашисткия режим на съвременния нацист Путлер!
Коментиран от #83, #97, #101
19:46 25.07.2026
81 Пък ние се чудим
Малко да ги заболи и– вой до небесата.
Оплачете се на Аллаха си и не ни занимавайте.
19:46 25.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Мунчовци
До коментар #83 от "Супер":какво ти пука? И без това цял живот си все набутан. Няма да го усетиш!
Коментиран от #90
19:50 25.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ами война е
В любовта и на война няма правила.
Путин има ментални проблеми и вече не помни, че той я започна.
Значи е време да го сменят.
19:50 25.07.2026
87 Боруна Лом
19:51 25.07.2026
88 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ЗА РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ.
5 ГОДИНИ БОМБЯТ УКРАЙНА
КЪДЕТО МОГАТ ...
СЕГА НЕКА ДА УСЕТЯТ
КАК СЕ ВОДИ ВОЙНА .
19:51 25.07.2026
89 Бесен - Язовец
19:51 25.07.2026
90 Така е
До коментар #84 от "Мунчовци":Какво да усети глу... стигнал да троли. 😄
19:52 25.07.2026
91 Ей го
До коментар #56 от "Коста":тро... глу... на фашистка Украйна. Днес станал коста, дет го оправили под моста! 😄
Коментиран от #94
19:55 25.07.2026
92 ХУТИН ПУЙЛЪО
РУСКИ КОРАБИ И В КАСПИЙСКО МОРЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
МАЙ ИРАНСКИТЕ ПОМОЩИ
НЯМА ДА СТИГНАТ ДО БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯ.
19:55 25.07.2026
93 ГадюГара
До коментар #56 от "Коста":Коста ти серр .ешшш под моста ,но аз мога директно тии серр.раа 💩 в усс.ТаТа топлички и ароматни !
Коментиран от #95, #98, #99, #102
19:55 25.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 На майка си на магистралата
До коментар #93 от "ГадюГара":Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #100
19:56 25.07.2026
96 Дара
19:57 25.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆
До коментар #93 от "ГадюГара":На всички мрььььшо вoooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅😂 Както взе половин процент на славчо и му отне субcидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мyнчовия кандидат на кaуна боташ Крaдeв няма да стигне балотаж🤣😂 Всички видяха как разбита раша е смазана и на колене ,как са избивани като пceтaa рашите благодарение на пaaааацyyуулaa🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂 и всеки да види колко е жалка,смазана и на колене мизерна и фашистка раша🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyуyл вooоняяящ😂🤣 Ако не си ни полезен отдавна да съм те удавил в кофата с изпражненията ти 🪣🪣🪣 или отървaл от мъките с един парен чук🔨🔨🔨 в старческата ти ,крива ,спаружена и амортизирана тиква🤣😂😅
19:58 25.07.2026
99 Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆
До коментар #93 от "ГадюГара":На всички мрььььшо вoooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅😂 Както взе половин процент на славчо и му отне субcидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мyнчовия кандидат на кaуна боташ Крaдeв няма да стигне балотаж🤣😂 Всички видяха как разбита раша е смазана и на колене ,как са избивани като пceтaa рашите благодарение на пaaааацyyуулaa🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂 и всеки да види колко е жалка,смазана и на колене мизерна и фашистка раша🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyуyл вooоняяящ😂🤣 Ако не си ни полезен отдавна да съм те удавил в кофата с изпражненията ти 🪣🪣🪣 или отървaл от мъките с един парен чук🔨🔨🔨 в старческата ти ,крива ,спаружена и амортизирана тиква🤣😂😅
19:58 25.07.2026
100 Милен Ганев
До коментар #95 от "На майка си на магистралата":Да ти се изс.ерра и на теб обилно в усстата 💩💩💩.Хайде на ароматните и топличките !
19:59 25.07.2026
101 Супер
До коментар #80 от "Мунчовци":3 дни, 5 години, пут.лерас, русофил, и още няколко думички ден и нощ папагалене и тро....😄
19:59 25.07.2026
102 Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆
До коментар #93 от "ГадюГара":На всички мрььььшо вoooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅😂 Както взе половин процент на славчо и му отне субcидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мyнчовия кандидат на кaуна боташ Крaдeв няма да стигне балотаж🤣😂 Всички видяха как разбита раша е смазана и на колене ,как са избивани като пceтaa рашите благодарение на пaaааацyyуулaa🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂 и всеки да види колко е жалка,смазана и на колене мизерна и фашистка раша🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyуyл вooоняяящ😂🤣 Ако не си ни полезен отдавна да съм те удавил в кофата с изпражненията ти 🪣🪣🪣 или отървaл от мъките с един парен чук🔨🔨🔨 в старческата ти ,крива ,спаружена и амортизирана тиква🤣😂😅
19:59 25.07.2026