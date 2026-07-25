Новини
Свят »
Русия »
Москва обвини Киев: Украинската армия удари курортна зона в окупираната част на Запорожка област
  Тема: Украйна

Москва обвини Киев: Украинската армия удари курортна зона в окупираната част на Запорожка област

25 Юли, 2026 19:10 876 102

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • дронове-
  • запорожка област

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Москва и Киев многократно се обвиняват взаимно в нападения срещу цивилни, като и двете страни отричат умишлено да нанасят удари по граждански обекти

Москва обвини Киев: Украинската армия удари курортна зона в окупираната част на Запорожка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Осем души, сред които две деца, са загинали при нощен удар по ваканционни лагери в контролираната от Русия част на Запорожка област в Украйна, съобщиха назначените от Москва местни власти, цитирани от "Ройтерс".

Според ръководителя на окупационната администрация на областта Евгений Балицки атаката е била извършена срещу курортната зона на Кириловка на брега на Азовско море, близо до Мелитопол.

Още новини от Украйна

По негови данни при удара са ранени още 14 души.

"Врагът е виждал и е разбирал по кого нанася удар", написа Балицки в приложението "Телеграм", като обвини украинските сили в умишлено нападение срещу цивилни.

До момента украинските власти не са коментирали твърденията.

От началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. Москва и Киев многократно се обвиняват взаимно в нападения срещу цивилни, като и двете страни отричат умишлено да нанасят удари по граждански обекти.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 14 Отговор
    Плажът в Мариопол е пълен с хора.

    Коментиран от #4, #41

    19:13 25.07.2026

  • 2 Запознат

    7 5 Отговор
    Отломките.

    Коментиран от #43

    19:13 25.07.2026

  • 3 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    19 13 Отговор
    Не ми се сърдете, така ми заповядаха реваншистите и наследниците на фашисти, управляващи големите държави на Запад.

    19:13 25.07.2026

  • 4 К.Буданов

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Знаем.

    Коментиран от #54

    19:14 25.07.2026

  • 5 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    15 23 Отговор
    Удариха рашистки учебни центрове и в Луганск също и над 120 рашисти вече танцуват при кобзон!

    19:14 25.07.2026

  • 6 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    24 12 Отговор
    Нацистите бандери са само изпълнители.

    19:14 25.07.2026

  • 7 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    15 25 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌

    Коментиран от #53

    19:16 25.07.2026

  • 8 Какви

    13 15 Отговор
    пионерски лагери върху окупирани територии по време на война!?

    19:17 25.07.2026

  • 9 Град Козлодуй

    8 7 Отговор
    Дано се оправят хората.

    19:17 25.07.2026

  • 10 Нормално

    24 10 Отговор
    Не е за първи път да виждаме тероризъм от украинският режим.

    19:17 25.07.2026

  • 11 Психиатър

    22 12 Отговор
    Путин бързо да приключва с този нацистки цирей!

    Коментиран от #19, #30, #60

    19:18 25.07.2026

  • 12 реалистъ

    10 14 Отговор
    На Москва само това й остана - да мрънка...

    19:19 25.07.2026

  • 13 Овчар

    8 4 Отговор
    Това което не знаете е че натрупаните боеприпаси и оръжия в страните колко Украйна не знаят как да ги предвижат към фронта..! Опасността от удар е очевадна , единствения начин е под земята..,!!

    19:20 25.07.2026

  • 14 стоян георгиев

    11 10 Отговор
    Това са най готините старии.колко лоши са бандерите дето ударили плажа в запорожие.демек руснаците направиха на кайима източна украйна не оставиха камък върху камък освен това удрят киев харков одеса ама ето лошите бандери ударили плажа в запорожие....много сме разстроени за което!

    19:20 25.07.2026

  • 15 Кирпич

    11 13 Отговор
    Защо се оплакват рашите , За Путлер човешкият живот не струва нищо Спокойно се избивайте

    19:20 25.07.2026

  • 16 Съдията

    11 11 Отговор
    Лагер за обучение на дронаджии.

    19:20 25.07.2026

  • 17 Тъжното е

    15 9 Отговор
    че Европа стана спонсор на тероризъм!

    Коментиран от #34

    19:20 25.07.2026

  • 18 Емигрант

    14 10 Отговор
    Преди само пет години Германия плащаше пет пъти по-малко за руския газ, отколкото сега, а германците сметнаха Русия за агресор, използваща газта като оръжие.

    Съединените щати и Норвегия сега продават газ на Германия на пет пъти по-висока цена от тази на Русия, а германците ги смятат за напълно миролюбиви и приятелски държави.

    Германци? Как се нарича логиката, която ви позволява да правите такива изводи?

    Какво става с вас, германци?

    Коментиран от #22, #26, #28

    19:21 25.07.2026

  • 19 Гресирана ватенка

    7 8 Отговор

    До коментар #11 от "Психиатър":

    Грес?😁

    19:21 25.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян георгиев

    10 11 Отговор

    До коментар #18 от "Емигрант":

    Толкова ли не разбра че германия е това което е защото има морал и принципи а не заради евтина газ?

    Коментиран от #27

    19:23 25.07.2026

  • 23 Окупиран

    8 7 Отговор
    курорт?

    19:23 25.07.2026

  • 24 Нагледно

    7 2 Отговор
    Видеото е красноречив пример за подлостта на агресора .

    19:23 25.07.2026

  • 25 стоян георгиев

    10 8 Отговор
    Москва не вярва на сълзи. Но Киев много сълзи ще пролее.

    19:23 25.07.2026

  • 26 Амии

    5 5 Отговор

    До коментар #18 от "Емигрант":

    лъжеш!

    Коментиран от #32

    19:24 25.07.2026

  • 27 Само управляващите

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    са като теб без морал!

    Коментиран от #38

    19:24 25.07.2026

  • 28 Германци няма

    13 6 Отговор

    До коментар #18 от "Емигрант":

    Както вече няма и Германия. Има всякакми амуджи.

    Коментиран от #33, #51

    19:24 25.07.2026

  • 29 Горски

    11 6 Отговор
    На Съединените щати не може да се вярва! В никакъв случай. Те веднага ще се извъртят, ще излъжат, ако подушат някаква полза. Лошото за тях е, че всички вече го разбраха, Русия най-много. От друга страна Европа също няма никакво намерение да спира парите за война, стига Зеленски да намира жертви за кървавата нива. От трета страна самата Европа се готви за война с Русия след няколко години, силно се въоръжава. Лъже населението си, че Русия ще ги напада, с ясното съзнание, че не Русия, а тя се готви за настъпателна война. Всъщност, кога Европа е водила отбранителна война? Сергей Викторович пита: Вие забравихте ли защо започна СВО? Денацификация и демилитаризация на Украина , червените линии там, където бяха 1997 година. Отново ли ще ви излъжат!

    Коментиран от #36, #45

    19:25 25.07.2026

  • 30 Да!Да!

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Психиатър":

    Ще го изсмуче до дъно!

    19:25 25.07.2026

  • 31 Механик

    8 7 Отговор
    Удри копейката с фаража!!!

    Коментиран от #35

    19:25 25.07.2026

  • 32 И по цял ден го правиш

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "Амии":

    Явно си циганина на фашизма в Украйна!

    19:25 25.07.2026

  • 33 Копи пейст

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Германци няма":

    Преди само пет години Германия плащаше пет пъти по-малко за руския газ, отколкото сега, а германците сметнаха Русия за агресор, използваща газта като оръжие.

    Съединените щати и Норвегия сега продават газ на Германия на пет пъти по-висока цена от тази на Русия, а германците ги смятат за напълно миролюбиви и приятелски държави.

    Германци? Как се нарича логиката, която ви позволява да правите такива изводи?

    Какво става с вас, германци?

    19:26 25.07.2026

  • 34 Нали

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Тъжното е":

    фалирала,няма пари?

    Коментиран от #40, #42

    19:27 25.07.2026

  • 35 ТЦК

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Механик":

    Искаш ли да дойдеш в Украйна, да те пратим на почивка на фронта? Имаме нужда от механици.

    19:27 25.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай Иван

    6 9 Отговор
    Украйна не е държава а територи с не легитимен президент и премиер а е една терористична групировка крадящи нашите пари и организиране на реинвестиции с откраднатите пари чрез акраински таристи плъзнали като хлебарки из цяла Европа!

    Коментиран от #50

    19:27 25.07.2026

  • 38 стоян георгиев

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "Само управляващите":

    Я ми кажи колко немеца си видял като теб да лентяйстват и да не могат нищо?

    Коментиран от #44, #46

    19:27 25.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Няма и да има+

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Нали":

    като Европа стана спонсор на тероризма в Украйна!

    19:28 25.07.2026

  • 41 Каквото повикало такова се обадило

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Oрки а не хора, присвоили си чужда територия !!!

    Коментиран от #47, #49, #63

    19:28 25.07.2026

  • 42 Няма и да има+

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "Нали":

    като Европа стана спонсор на тероризма в Украйна!

    19:28 25.07.2026

  • 43 Господ да ги прости!

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Тази война не върви към приключване..

    19:28 25.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Офчи дирник 😄

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Горски":

    Пиши кон,за да те разберем за кой иде реч.🤣😅

    Коментиран от #62

    19:31 25.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ТЦК

    5 3 Отговор

    До коментар #41 от "Каквото повикало такова се обадило":

    Искаш ли да дойдеш в Украйна, да те пратим на почивка на фронта? Имаме нужда от хора.

    19:31 25.07.2026

  • 48 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #46 от "С тролене":

    Че аз затова троля. Ако бях умен, нямаше да кисна тука.

    19:32 25.07.2026

  • 49 Кой го казва?

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Каквото повикало такова се обадило":

    Обикниярнно някой коментира другиго, изхождайки от себе си ..

    19:32 25.07.2026

  • 50 Никой не се интересува от мнението ти

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Бай Иван":

    Ти как мислиш?

    19:32 25.07.2026

  • 51 Пък

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Германци няма":

    в Русия,има руснаци..

    Коментиран от #59

    19:32 25.07.2026

  • 52 .....

    7 4 Отговор
    Бой и евън на ушанките хахахаха 😂😂😂😂

    19:33 25.07.2026

  • 53 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #65

    19:33 25.07.2026

  • 54 по Св Писание..

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.Буданов":

    Колко сте, легион ли..??!!

    19:34 25.07.2026

  • 55 руската мечка

    6 3 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    19:34 25.07.2026

  • 56 Коста

    5 4 Отговор
    Изследователите на детството на Путин посочват, че общуването му с другите момчета и въобще социалното взаимодействие е съсредоточено "върху физическата сила и насилието и много строгата социална йерархия". Разбирането за това как израства бъдещият диктатор не е само в конкретните детайли, колкото в "лишенията и бедността на онази епоха и за начина, по който тя учи това поколение, че просперитетът не е гарантиран, нещата винаги могат да се влошат, защото там са растели сред наистина травмирани от лозунги родители". Слаботелесен, Владимир обичал да си играе с плъхове, а не с хора, за да е сигурен победител.
    "Подведен от любовта си към лукса". Днес разследване свърза Путин с яхти, дворец и 1 млрд. долар. Според анализа това, че Путин расте по този начин, го научава, че "ако аз печеля, това означава, че ти губиш, а ако ти печелиш, това означава, че аз губя, така че по-добре да променя това. Няма такова нещо като ситуация, в която печелят всички".
    Заради комплексите си и детските травми той ползва високи токчета, прикрити в масивна подметка и кара фотографите да го снимат под определен ъгъл.
    Не понася да се противоречи и на най-налудничавите му идеи.
    Когато е разстроен, гризе ноктите си, затова при срещи и интервюта винаги му лепят къси, добре оформени изкуствени плаки, почти незабележими.

    Коментиран от #66, #91, #93

    19:34 25.07.2026

  • 57 Жо Дасен

    2 0 Отговор
    Алагер ком алагер!

    19:35 25.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 доктор

    4 3 Отговор

    До коментар #51 от "Пък":

    Руска нация няма.

    19:35 25.07.2026

  • 60 хихи

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Психиатър":

    той иска, ама не може 😅😅😅

    19:35 25.07.2026

  • 61 Рашка Бомбашка

    5 3 Отговор
    И само в главите на копейките русия побеждава целия свят и идва да спасява България.

    19:36 25.07.2026

  • 62 Горски

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Офчи дирник 😄":

    Още не си отрезнял.

    19:36 25.07.2026

  • 63 Това са безспорни

    1 3 Отговор

    До коментар #41 от "Каквото повикало такова се обадило":

    Факти.

    19:36 25.07.2026

  • 64 Казуар

    4 3 Отговор
    През зимата при минус 20 градуса руските реваншисти бомбардираха топлофикациите и електроразпределителните предприятия в Украйна.

    19:36 25.07.2026

  • 65 Руски въшльовци

    7 5 Отговор

    До коментар #53 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Не забравяйте - докато вие спите, украинската армия избива руски орки.Слава на героите на Украйна

    19:37 25.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Нашмърканият потник

    3 4 Отговор
    е терорист, който си брои дните в наглоса ксонския бункер в Полша, хахаха

    Коментиран от #74

    19:39 25.07.2026

  • 70 тия защо пак мрънкат? Има лесно:

    2 2 Отговор
    да се изтеглят.

    19:39 25.07.2026

  • 71 УДРИ ПААЦУЛА!!!С ПРАВАТА 🪏

    3 2 Отговор
    ДОКАТО ШАВА!

    19:39 25.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Вместо жално,жално да тролиш от бунището

    4 3 Отговор

    До коментар #68 от "Не се пени толкова":

    Кажи браво на Украйна, че унищожава фашизма залял Русия.Факт!
    Ама дреме му на глупака.Факт

    Коментиран от #78

    19:41 25.07.2026

  • 74 Мунчовци

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "Нашмърканият потник":

    путин 5 г. Не може да победи наркоман...Май вече не вярвате на Владимир Владимирович. Колко пъти трябва да ви обясни, че всичко върви по план.

    Коментиран от #79, #85

    19:42 25.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гориил

    4 3 Отговор
    Да се оплачат на арменския поп.
    Някой да ги задържа в Украйна? Връщат се по блатата и си оправят родината. Чужди земи им се приискали.

    На война като на война.

    19:42 25.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Мунчовци

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "Супер":

    А П у т л е р почна тридневна петгодишна война, която ще загуби! Слава на Украйна! Долу рашисткия режим на съвременния нацист Путлер!

    Коментиран от #83, #97, #101

    19:46 25.07.2026

  • 81 Пък ние се чудим

    4 2 Отговор
    на кого са се метнали вечно хленчещите и жалващи се копейки. На кремълския си гуру.
    Малко да ги заболи и– вой до небесата.
    Оплачете се на Аллаха си и не ни занимавайте.

    19:46 25.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Мунчовци

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "Супер":

    какво ти пука? И без това цял живот си все набутан. Няма да го усетиш!

    Коментиран от #90

    19:50 25.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ами война е

    3 2 Отговор
    На война като на война.
    В любовта и на война няма правила.

    Путин има ментални проблеми и вече не помни, че той я започна.
    Значи е време да го сменят.

    19:50 25.07.2026

  • 87 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    А КРАНЕВО Е ПЪЛНО С УКРИ!И ТАМ ТАКА

    19:51 25.07.2026

  • 88 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 2 Отговор
    НИКАКВА ПРОШКА

    ЗА РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ.

    5 ГОДИНИ БОМБЯТ УКРАЙНА

    КЪДЕТО МОГАТ ...

    СЕГА НЕКА ДА УСЕТЯТ

    КАК СЕ ВОДИ ВОЙНА .

    19:51 25.07.2026

  • 89 Бесен - Язовец

    3 2 Отговор
    Хохохолите са като бесни кучета ,решението е само едно - радикално безмилостно т.епане !

    19:51 25.07.2026

  • 90 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Мунчовци":

    Какво да усети глу... стигнал да троли. 😄

    19:52 25.07.2026

  • 91 Ей го

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Коста":

    тро... глу... на фашистка Украйна. Днес станал коста, дет го оправили под моста! 😄

    Коментиран от #94

    19:55 25.07.2026

  • 92 ХУТИН ПУЙЛЪО

    1 2 Отговор
    УКРАИНСКИ ДРОНОВЕ УДРЯТ

    РУСКИ КОРАБИ И В КАСПИЙСКО МОРЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    МАЙ ИРАНСКИТЕ ПОМОЩИ
    НЯМА ДА СТИГНАТ ДО БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯ.

    19:55 25.07.2026

  • 93 ГадюГара

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Коста":

    Коста ти серр .ешшш под моста ,но аз мога директно тии серр.раа 💩 в усс.ТаТа топлички и ароматни !

    Коментиран от #95, #98, #99, #102

    19:55 25.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 На майка си на магистралата

    1 3 Отговор

    До коментар #93 от "ГадюГара":

    Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #100

    19:56 25.07.2026

  • 96 Дара

    3 1 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Киев се очаква отново Гореща Пачанга !

    19:57 25.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "ГадюГара":

    На всички мрььььшо вoooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅😂 Както взе половин процент на славчо и му отне субcидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мyнчовия кандидат на кaуна боташ Крaдeв няма да стигне балотаж🤣😂 Всички видяха как разбита раша е смазана и на колене ,как са избивани като пceтaa рашите благодарение на пaaааацyyуулaa🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂 и всеки да види колко е жалка,смазана и на колене мизерна и фашистка раша🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyуyл вooоняяящ😂🤣 Ако не си ни полезен отдавна да съм те удавил в кофата с изпражненията ти 🪣🪣🪣 или отървaл от мъките с един парен чук🔨🔨🔨 в старческата ти ,крива ,спаружена и амортизирана тиква🤣😂😅

    19:58 25.07.2026

  • 99 Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "ГадюГара":

    На всички мрььььшо вoooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅😂 Както взе половин процент на славчо и му отне субcидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мyнчовия кандидат на кaуна боташ Крaдeв няма да стигне балотаж🤣😂 Всички видяха как разбита раша е смазана и на колене ,как са избивани като пceтaa рашите благодарение на пaaааацyyуулaa🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂 и всеки да види колко е жалка,смазана и на колене мизерна и фашистка раша🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyуyл вooоняяящ😂🤣 Ако не си ни полезен отдавна да съм те удавил в кофата с изпражненията ти 🪣🪣🪣 или отървaл от мъките с един парен чук🔨🔨🔨 в старческата ти ,крива ,спаружена и амортизирана тиква🤣😂😅

    19:58 25.07.2026

  • 100 Милен Ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "На майка си на магистралата":

    Да ти се изс.ерра и на теб обилно в усстата 💩💩💩.Хайде на ароматните и топличките !

    19:59 25.07.2026

  • 101 Супер

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мунчовци":

    3 дни, 5 години, пут.лерас, русофил, и още няколко думички ден и нощ папагалене и тро....😄

    19:59 25.07.2026

  • 102 Ща изкъртя докрай и покажа пaцyyлee😆

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "ГадюГара":

    На всички мрььььшо вoooнняяящщ пaaaaцуулее😂🤣😅😂 Както взе половин процент на славчо и му отне субcидията тук😂🤣😅😂🤣 Така на президентските избори мyнчовия кандидат на кaуна боташ Крaдeв няма да стигне балотаж🤣😂 Всички видяха как разбита раша е смазана и на колене ,как са избивани като пceтaa рашите благодарение на пaaааацyyуулaa🤣😅 😂познати твърдяха че пaaaaцyyyлeee не е възможно да си чак такава oтрeeпка и ooтпадък а си платен да те унижават,гaaврят и разкриват за да унищожиш преди славчо а сега мунчаа😂 и всеки да види колко е жалка,смазана и на колене мизерна и фашистка раша🤣😅😆 отговорих кой ша плати на тази мрьььша😂🤣😅😆 и скоро ша докараш мунчo Kрадев на положението на клетия славчо😂🤣😅 с тази разлика че славчо бе убит и се сви а мyyнча ще увиcне на улична лампа😂🤣😅 колкото да си прocт и мaлooyyмен си схванал защо още не те отървaм от адcките мъки😂🤣😅😆 нашия изключително полезен дрьььт идииooт пaаaацyуyл вooоняяящ😂🤣 Ако не си ни полезен отдавна да съм те удавил в кофата с изпражненията ти 🪣🪣🪣 или отървaл от мъките с един парен чук🔨🔨🔨 в старческата ти ,крива ,спаружена и амортизирана тиква🤣😂😅

    19:59 25.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания