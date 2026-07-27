Дронове удариха Белгород и Севастопол, ранените са 12

Дванадесет души, включително две деца, бяха ранени при мощна атака с безпилотни самолети срещу руския пограничен град Белгород.

Нападението предизвика сериозни материални щети, като според регионалните власти в Telegram няколко апартамента в жилищна сграда и над 15 автомобила са избухнали в пламъци. Информацията за пострадалите цивилни и мащабите на огъня беше потвърдена от Reuters и US News.

Още новини от Украйна

В същия времеви прозорец електрозахранването беше временно прекъснато в Севастопол на окупирания полуостров Крим. Спирането на тока е резултат от задействането на противовъздушната отбрана и паднали отломки, които увреждат ключови елементи от енергийната мрежа на града.

Парализа на въздушния трафик и извънредни мерки

Във вътрешността на Руската федерация атаките предизвикаха масов хаос във въздухоплаването:

Затворени летища : Международните летища в Калуга и Нижни Новгород изцяло спряха кацанията и излитанията на самолети.

: Международните летища в Калуга и Нижни Новгород изцяло спряха кацанията и излитанията на самолети. Режим „Килим“ : Извънредният режим за затваряне на въздушното пространство бе незабавно въведен в Самарска област.

: Извънредният режим за затваряне на въздушното пространство бе незабавно въведен в Самарска област. Пренасочени полети: Десетки граждански полети бяха пренасочени към резервни летища на стотици километри разстояние.

Тези координирани действия потвърждават уязвимостта на руската тилова и логистична инфраструктура при масирани въздушни удари с дронове на далечни разстояния, предава руската редакция на The Moscow Times. Към 4:00 часа българско време на 27 юли ситуацията в засегнатите региони остава силно напрегната.