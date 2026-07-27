Дронове удариха Белгород и Севастопол, ранените са 12

Дванадесет души, включително две деца, бяха ранени при мощна атака с безпилотни самолети срещу руския пограничен град Белгород.
Нападението предизвика сериозни материални щети, като според регионалните власти в Telegram няколко апартамента в жилищна сграда и над 15 автомобила са избухнали в пламъци. Информацията за пострадалите цивилни и мащабите на огъня беше потвърдена от Reuters и US News.
В същия времеви прозорец електрозахранването беше временно прекъснато в Севастопол на окупирания полуостров Крим. Спирането на тока е резултат от задействането на противовъздушната отбрана и паднали отломки, които увреждат ключови елементи от енергийната мрежа на града.
Парализа на въздушния трафик и извънредни мерки
Във вътрешността на Руската федерация атаките предизвикаха масов хаос във въздухоплаването:
- Затворени летища: Международните летища в Калуга и Нижни Новгород изцяло спряха кацанията и излитанията на самолети.
- Режим „Килим“: Извънредният режим за затваряне на въздушното пространство бе незабавно въведен в Самарска област.
- Пренасочени полети: Десетки граждански полети бяха пренасочени към резервни летища на стотици километри разстояние.
Тези координирани действия потвърждават уязвимостта на руската тилова и логистична инфраструктура при масирани въздушни удари с дронове на далечни разстояния, предава руската редакция на The Moscow Times. Към 4:00 часа българско време на 27 юли ситуацията в засегнатите региони остава силно напрегната.
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