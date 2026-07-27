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Дронове удариха Белгород и Севастопол, ранените са 12
  Тема: Украйна

Дронове удариха Белгород и Севастопол, ранените са 12

27 Юли, 2026 04:09, обновена 27 Юли, 2026 04:15 406 0

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Затворени летища и режим „Килим“ в Самарска област белязаха нощта на 27 юли

Дронове удариха Белгород и Севастопол, ранените са 12 - 1
Снимка: МЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дванадесет души, включително две деца, бяха ранени при мощна атака с безпилотни самолети срещу руския пограничен град Белгород.

Нападението предизвика сериозни материални щети, като според регионалните власти в Telegram няколко апартамента в жилищна сграда и над 15 автомобила са избухнали в пламъци. Информацията за пострадалите цивилни и мащабите на огъня беше потвърдена от Reuters и US News.

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В същия времеви прозорец електрозахранването беше временно прекъснато в Севастопол на окупирания полуостров Крим. Спирането на тока е резултат от задействането на противовъздушната отбрана и паднали отломки, които увреждат ключови елементи от енергийната мрежа на града.

Парализа на въздушния трафик и извънредни мерки

Във вътрешността на Руската федерация атаките предизвикаха масов хаос във въздухоплаването:

  • Затворени летища: Международните летища в Калуга и Нижни Новгород изцяло спряха кацанията и излитанията на самолети.
  • Режим „Килим“: Извънредният режим за затваряне на въздушното пространство бе незабавно въведен в Самарска област.
  • Пренасочени полети: Десетки граждански полети бяха пренасочени към резервни летища на стотици километри разстояние.

Тези координирани действия потвърждават уязвимостта на руската тилова и логистична инфраструктура при масирани въздушни удари с дронове на далечни разстояния, предава руската редакция на The Moscow Times. Към 4:00 часа българско време на 27 юли ситуацията в засегнатите региони остава силно напрегната.


Русия
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