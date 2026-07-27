Зеленски пред Sky News: Промените в армията бяха наложителни

Украинският президент Володимир Зеленски даде широкообхватно интервю за британската медия Sky News, в което коментира мащабните кадрови решения в сектора на отбраната.

През последната седмица страната бе разтърсена от сериозни политически рокади. Зеленски освободи от длъжност министъра на отбраната Михайло Федоров и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВCУ) генерал Олександър Сирски. Повод за радикалната мярка стана задълбочаващ се личен и институционален конфликт между двамата лидери, който заплашваше стабилността на държавата. Напрежението ескалира и доведе до масови улични протести на млади хора в Киев, настояващи за връщането на технологичния реформатор Федоров.

Пред водещия Стюарт Рамзи в Мариинския дворец Зеленски беше откровен и заяви: „Нямам време за разговори“. Държавният глава обясни, че липсата на комуникация и нежеланието на Федоров и Сирски да се срещат ежедневно са наложили едновременното им отстраняване. Той допълни, че не е негова работа да съди кой е бил прав. Въпреки че Федоров беше силно ценен за развитието на иновативната украинска програма за далекобойни дронове, Зеленски подчерта, че успехите и дълбоките удари в тила на Русия не са дело на един човек, а общо усилие на разузнаването, тайните служби и бойците на терен.

Според президента фокусът пред наближаващата зима трябва да остане върху обикновения войник в окопите. „Ако мислите, че можете да воювате само с дронове без войници, ще загубите територии и градове“, категоричен бе той. Назначенията на новия главнокомандващ генерал-майор Михайло Драпатий и началника на Генералния щаб генерал-майор Игор Скибюк имат за цел бързо да възстановят координацията между звената, предава Al Jazeera

Освен вътрешните рокади, Зеленски очерта критичната ситуация с противовъздушната отбрана на Украйна. Русия засилва употребата на балистични ракети, като само в рамките на изминалата седмица над Киев бяха изстреляни 40 ракети за един час. Президентът призна, че Украйна изпитва остър недостиг на ПВО снаряди. Проблемът се задълбочава заради фокуса на САЩ върху конфликта в Близкия изток. Зеленски обяви, че активно преговаря с новия британски премиер Анди Бърнам за сключването на мащабна „сделка за дронове“, която включва изграждането на голяма украинска фабрика в Обединеното кралство и споделяне на технологичен опит. Украинският лидер потвърди, че през следващата седмица ще пътува до Вашингтон за ключова среща с американския президент Доналд Тръмп, на която ще изиска затягане на санкциите срещу Русия и ускоряване на лицензираното производство на системи Patriot.

Зеленски мълчи за Федоров: Кризата в Киев се засилва

Зеленски продължава да избягва конкретен отговор на въпроса за евентуалното завръщане на популярния ексминистър на отбраната Михайло Федоров. Въпреки сериозния натиск от улицата и мащабните демонстрации, които прераснаха в безсрочни, държавният глава не дава ясни знаци, че е готов изцяло да отстъпи пред исканията на протестиращите.



Твърдият отказ на Федоров и офертите на президента

В поредица от преговори Зеленски се опита да намери компромис, като предложи на 35-годишния реформатор алтернативни позиции. Сред тях бе постът вицепремиер по военните иновации, който да координира развитието на високотехнологичния сектор в армията.

Федоров категорично отхвърли тези предложения. В официално изявление той подчерта:

"Извън фронта има само три позиции, които определят хода на войната: президент, министър на отбраната и главнокомандващ. Няма да приема друга роля освен досегашната си."

Анализатори, цитирани от nytimes.com, предупреждават, че пълното връщане на Федоров в министерското кресло под натиска на протестиращите би създало „паралелен център на власт“ в Украйна, което сериозно би отслабило позициите на самия Зеленски в критичен момент от войната.

Безсрочни протести и политически риск

Докато Зеленски избягва темата и бави официалното внасяне на кандидатура за нов министър на отбраната в парламента, площад "Иван Франко" в Киев остава окупиран от хиляди демонстранти. Протестиращите, състоящи се предимно от млади хора, доброволци и военни ветерани, скандират лозунги като „Сбърка – поправи го!“. Според последните проучвания на общественото мнение, популярността на Федоров вече изпреварва тази на президента, което превръща липсата на ясна позиция от страна на Зеленски в огромен политически риск.