Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски пред Sky News: Промените в армията бяха наложителни
  Тема: Украйна

Зеленски пред Sky News: Промените в армията бяха наложителни

27 Юли, 2026 04:38, обновена 27 Юли, 2026 04:51 850 21

  • зеленски-
  • интервю-
  • армия-
  • промени-
  • украйна-
  • президент

В ексклузивно интервю украинският президент разкри причините за уволнението на военния министър и главнокомандващия на армията на фона на вътрешни конфликти

Зеленски пред Sky News: Промените в армията бяха наложителни - 1
Снимка: Офис на президента
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски даде широкообхватно интервю за британската медия Sky News, в което коментира мащабните кадрови решения в сектора на отбраната.

През последната седмица страната бе разтърсена от сериозни политически рокади. Зеленски освободи от длъжност министъра на отбраната Михайло Федоров и главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВCУ) генерал Олександър Сирски. Повод за радикалната мярка стана задълбочаващ се личен и институционален конфликт между двамата лидери, който заплашваше стабилността на държавата. Напрежението ескалира и доведе до масови улични протести на млади хора в Киев, настояващи за връщането на технологичния реформатор Федоров.

Пред водещия Стюарт Рамзи в Мариинския дворец Зеленски беше откровен и заяви: „Нямам време за разговори“. Държавният глава обясни, че липсата на комуникация и нежеланието на Федоров и Сирски да се срещат ежедневно са наложили едновременното им отстраняване. Той допълни, че не е негова работа да съди кой е бил прав. Въпреки че Федоров беше силно ценен за развитието на иновативната украинска програма за далекобойни дронове, Зеленски подчерта, че успехите и дълбоките удари в тила на Русия не са дело на един човек, а общо усилие на разузнаването, тайните служби и бойците на терен.

Според президента фокусът пред наближаващата зима трябва да остане върху обикновения войник в окопите. „Ако мислите, че можете да воювате само с дронове без войници, ще загубите територии и градове“, категоричен бе той. Назначенията на новия главнокомандващ генерал-майор Михайло Драпатий и началника на Генералния щаб генерал-майор Игор Скибюк имат за цел бързо да възстановят координацията между звената, предава Al Jazeera

Освен вътрешните рокади, Зеленски очерта критичната ситуация с противовъздушната отбрана на Украйна. Русия засилва употребата на балистични ракети, като само в рамките на изминалата седмица над Киев бяха изстреляни 40 ракети за един час. Президентът призна, че Украйна изпитва остър недостиг на ПВО снаряди. Проблемът се задълбочава заради фокуса на САЩ върху конфликта в Близкия изток. Зеленски обяви, че активно преговаря с новия британски премиер Анди Бърнам за сключването на мащабна „сделка за дронове“, която включва изграждането на голяма украинска фабрика в Обединеното кралство и споделяне на технологичен опит. Украинският лидер потвърди, че през следващата седмица ще пътува до Вашингтон за ключова среща с американския президент Доналд Тръмп, на която ще изиска затягане на санкциите срещу Русия и ускоряване на лицензираното производство на системи Patriot.

Зеленски мълчи за Федоров: Кризата в Киев се засилва

Зеленски продължава да избягва конкретен отговор на въпроса за евентуалното завръщане на популярния ексминистър на отбраната Михайло Федоров. Въпреки сериозния натиск от улицата и мащабните демонстрации, които прераснаха в безсрочни, държавният глава не дава ясни знаци, че е готов изцяло да отстъпи пред исканията на протестиращите.

Твърдият отказ на Федоров и офертите на президента

В поредица от преговори Зеленски се опита да намери компромис, като предложи на 35-годишния реформатор алтернативни позиции. Сред тях бе постът вицепремиер по военните иновации, който да координира развитието на високотехнологичния сектор в армията.

Федоров категорично отхвърли тези предложения. В официално изявление той подчерта:

"Извън фронта има само три позиции, които определят хода на войната: президент, министър на отбраната и главнокомандващ. Няма да приема друга роля освен досегашната си."

Анализатори, цитирани от nytimes.com, предупреждават, че пълното връщане на Федоров в министерското кресло под натиска на протестиращите би създало „паралелен център на власт“ в Украйна, което сериозно би отслабило позициите на самия Зеленски в критичен момент от войната.

Безсрочни протести и политически риск

Докато Зеленски избягва темата и бави официалното внасяне на кандидатура за нов министър на отбраната в парламента, площад "Иван Франко" в Киев остава окупиран от хиляди демонстранти. Протестиращите, състоящи се предимно от млади хора, доброволци и военни ветерани, скандират лозунги като „Сбърка – поправи го!“. Според последните проучвания на общественото мнение, популярността на Федоров вече изпреварва тази на президента, което превръща липсата на ясна позиция от страна на Зеленски в огромен политически риск.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой

    9 3 Отговор
    Не нападайте Русия просто и няма да имате проблеми.

    Коментиран от #2, #12

    04:47 27.07.2026

  • 2 Злобното Джуджи Зеля

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Никой":

    Ще си отрежа топката, но само Русия да е зле.

    04:51 27.07.2026

  • 3 друско

    6 3 Отговор
    излез на площада с вдигнати ръце

    04:55 27.07.2026

  • 4 Драпатий

    10 2 Отговор
    в превод означава бягам.
    Както изостави другарите си и изчезна с 200 от Курск и избяга по бели гащи от Покровск.

    04:56 27.07.2026

  • 5 Държавен гАз

    7 2 Отговор
    За каква държавна глава пишеш ,ВЕ ЕЙ.
    Палячо.

    04:59 27.07.2026

  • 6 Вашето мнение

    6 7 Отговор
    Аркадаши, защо нито една медия извън Русия не иска да вземе интервю от Путин?

    Коментиран от #15

    05:02 27.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Сложих ти минус, Не че не съм съгласен с написаното от теб, но си забравил ,че наскоро руснаците преговаряха с Буданов в ОАЕ .....

    05:09 27.07.2026

  • 9 къде е черната пантера?

    7 3 Отговор
    още ставам и какво да видя 5 теми за осррайна?

    наща всичката наред сега е важно и осррайна да оправим

    05:09 27.07.2026

  • 10 Дзак

    5 2 Отговор
    Нас какво ни интересуват вътрешните Барби?

    05:10 27.07.2026

  • 11 пешо

    6 4 Отговор
    нали на фронта всичко ви беше наред превземахте територии защо са тия промени

    05:15 27.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мдааа... когато не върви работата

    5 3 Отговор
    Не се сменят креватите, а се сменят k0p-ви-тe и ръководителите!!!!

    05:25 27.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ивaйло Cвинчев, БКП-ДБ с.Крушари

    3 2 Отговор
    Перемоха, товарищи! Сегодня с моя тролская армия опять будем превземать Москву от дивана!

    05:41 27.07.2026

  • 17 Артилерист

    2 0 Отговор
    Според тоталната атлантическа пропаганда в България всичко което прави и говори комичния артист Зеленски е най-правилното. Всъщност Зеленски в нищо не е самостоятелен. На него сценките му се пишат от главатарите на тройката и урсулите. До вчера Сирски уж добре се справяше, но несполуките на фронта и изтърбушеното ПВО над големите градове станаха съвсем очевидни и западната група сценаристи веднага му съчиниха вина да го сменят. Дръпнати още на следващия ден се изцепи, че всичко в укроармията вече е хептен наред. Е, как това се случва, като основата надолу си е същата. Но Сирски вече омръзна с втръсналото си монотонно мрънкане, заменя се с бодряшкия фалцет на Дръпнати и всичко се оправи, нали? Важното за сценаристите е насилствената бусификация да лови нежелаещите нещастници, където ги намери и да ги хвърля в оредяващия фронт, защото сценаристите може да дават дронове, но без войници няма кой да спира руснаците. Отделно дето с тая дронова показуха (фукня) край Киев онзи ден руснаците ни избиха цвета на дроновите конструктори и оператори...

    06:14 27.07.2026

  • 18 Статистика

    1 1 Отговор
    Общите бойни загуби на армията на агресора от 24.02.22 до 26.07.26 г. са приблизително:
    - Персонал - около 1 438 990 (+1 440) души
    - Танкове - 12 217 (+9) единици.
    - бронирани бойни машини - 25 019 (+8) единици.
    - артилерийски системи - 46 794 (+70) единици.
    - Световен шампионат - 1 969 (+1) единици.
    - Системи за противовъздушна отбрана - 1 518 (+0) единици.
    - Самолети - 439 (+0) броя.
    - хеликоптери - 354 (+0) единици.
    - наземни роботизирани комплекси - 2 031 (+8) единици.
    - БПЛА - 428 286 (+1 450) броя.
    - крилати ракети - 4 944 (+1) единици.
    - кораби / лодки - 34 (+0) единици.
    - подводници - 2 (+0) единици.
    - моторни превозни средства и цистерни - 125 811 (+453) броя.
    - Специално оборудване - 4 465 (+3) единици.

    Коментиран от #20, #21

    06:14 27.07.2026

  • 19 Карти на късмета

    0 0 Отговор
    Зеленко е по-зле и от Къци с тези стари вицове.

    06:15 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Плосковдлъбнат

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Статистика":

    Точна статистика ще има, няколко години след края на конфликта. Никога информацията от нетя не е била много надеждна, особено през последните 10-15 години. Сигурно и на ТВ рекламите вярваш и на ИИ клипчетата. Мнсизле.

    06:22 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания