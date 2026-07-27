Кървав инцидент в Турция: Застреляха на гробище функционер на АКП

Кърваво покушение разтърси Турция в късните часове на 26 юли , след като високопоставен представител на управляващата Партия на справедливостта и развитието (AKP), неговият син и племенник бяха брутално разстреляни.

Жертвата е Мехмет Дирек, член на Управителния съвет на партията за Централния район в град Батман. Нападението е извършено в гробището Асри гробището, разположено в квартал „Чамлъджа“.

Според официално изявление на Валийството в Батман, при стрелбата са загинали общо трима души, а други двама са ранени. Жертвите са идентифицирани като Мехмет Дирек, неговият син Ерджан Дирек и неговият племенник Бекир Дирек. Te са били на посещение на гробищния парк, когато са попаднали под кръстосан огън, организиран от засада.

След получаване на сигнала за стрелба на мястото са изпратени множество линейки и тежко въоръжени полицейски екипи, които незабавно са отцепили района в широк периметър. Пристигналите медицински екипи само са констатирали смъртта на тримата мъже, чиито тела са прехвърлени в моргата след оглед от Републикански прокурор.

Народният представител от AKP в провинция Батман, Ферхат Насъроглу, направи официално изявление в социалните мрежи, потвърждавайки самоличността на жертвите. Той изрази своите съболезнования към семейство Дирек и партийната организация, като определи случилото се като „вероломно и отвратително нападение“.

Полицията в Турция е в бойна готовност и е започнала мащабна акция за издирване на извършителите. Криминалисти преглеждат камерите за видеонаблюдение около гробищния парк. От Валидството в Батман потвърдиха, че вече има двама задържани заподозрени за съучастие в престъплението. Разследващите органи работят по няколко версии за мотива на екзекуцията, включително политическо убийство и местна вражда.