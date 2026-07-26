Генерал Каволи: Руската армия загуби и възстанови 4 000 танка! Великобритания има само 200, Франция едва 220

Войната в Украйна принуди НАТО да преразгледа подходите си към отбраната. Основното предизвикателство за Запада се превърна във възстановяването на способността за производство на оръжие в големи количества. Такова мнение изрази бившият върховен главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Кристофър Каволи в интервю за подкаста Boots on the Ground.
Според Каволи той е бил поразен от това колко бързо се изчерпват запасите от оръжие на страните от НАТО поради помощта за Украйна и колко слаба се е оказала отбранително-промишлената база на Запада, която не е способна оперативно да попълни тези запаси.
Мащабното руско нахлуване в Украйна показа, че производствените възможности на САЩ и Европа са били изчислени за мирно време, а не за мащабна война, отбелязва той. Особено бързо възникна недостиг на артилерийски боеприпаси. Именно поради това, според Каволи, една от ключовите стратегически задачи за НАТО през следващите години е възстановяването на способността за масово производство на оръжие и бързото внедряване на иновации, подобно на това, което се случва в Украйна.
Говорейки за характера на съвременната война, експертът подчертава, че основният урок от украинския фронт е безпрецедентният мащаб на военните действия.
"Русия загуби в тази война над 4000 основни бойни танка. Четири хиляди. За сравнение: във Великобритания те са около 200, а страната намалява парка си до около 150. Във Франция – действащият парк е около 220. В Канада – 74. Русия е загубила повече танкове, отколкото целия парк на голям съюзник, умножен няколко пъти – и при това е попълнила загубите“, отбелязва Каволи.
Според генерала този мащаб е сравним с този по време на Втората световна война. Каволи подчертава, че тогава съюзниците са победили не толкова благодарение на таланта на генералите, колкото благодарение на "фантастичната“ промишлена мощ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фейк нюз
И мото фрези?
Ако имат танкове??
Коментиран от #6, #10
12:12 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пан Зеленко
12:14 26.07.2026
4 Мими Кучева🐕
12:14 26.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
днес нямат НИТО ЕДНА ГОДНА БОЙНА ЯДРЕНА ПОДВОДНИЦА 🤔❗
Как да сравниш НУЛА с ДЕСЕТКИ❗
12:14 26.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гошо
Кво се прай на луд тоя В Европа реално тежка промишленост ,вече няма и няма и да има
12:15 26.07.2026
8 стоян георгиев
Коментиран от #24
12:15 26.07.2026
9 Швейк
12:16 26.07.2026
10 стоян георгиев
До коментар #1 от "Фейк нюз":Зашото когато танка тръгне към бойната линия изгаря.не когато я достигне а когато тръгне.руските началници сметнаха лесно че няма нужда да пускат танкове дето са малко и струват пари.имат роби бол които може да ги транспортират с мотори тротинетки магарета...
12:18 26.07.2026
11 Без име
12:20 26.07.2026
12 Ние също имахме доста танкове
Можеха да се модернизират, но всичко свърши. Аз си мисля, че има способи дори за борба с модерните дронове, но явно се пазят за бъдещата голяма война.
Досега, България лично имаше някакви гаранции от Ердоган, но той е човек на възраст, лекува рак на дебелото черво и не се знае какви мераци ще има неговия наследник.
Коментиран от #17, #22
12:20 26.07.2026
13 Тихо пр@длиооо
До коментар #6 от "Червен ла -йно -мет РРадев":Кво се газираш!? Нали окраина побеждава ,дишай дълбоко ,че ще спукаш некой хемороид.😁
12:20 26.07.2026
14 Дерт
12:21 26.07.2026
15 Демократъ
12:21 26.07.2026
16 Абе руснаците са
Коментиран от #18
12:22 26.07.2026
17 стоян георгиев
До коментар #12 от "Ние също имахме доста танкове":Танка в момента е безполезен в съвременната война.трябват ни дронове.нищо друго.няма нужда от артилерия от танкове ...само дронове и оператори към тях.
Коментиран от #20, #23, #34, #53
12:22 26.07.2026
18 стоян георгиев
До коментар #16 от "Абе руснаците са":Кой то каза че западняка е тръгнал на война?руснака се напъва в мизерията и некадърността си,а западняка му гледа сеира.
Коментиран от #27
12:24 26.07.2026
19 демек благодарение на Русия
Коментиран от #60
12:24 26.07.2026
20 .само дронове и оператори
До коментар #17 от "стоян георгиев":не позна
дроновете нанасят щети
а с танкове се превзема урк постепенно
Коментиран от #28, #29
12:26 26.07.2026
21 Факти
Коментиран от #48
12:26 26.07.2026
22 Факти
До коментар #12 от "Ние също имахме доста танкове":Имахме такове и нямахме ток. Сега в Русия е същото.
12:27 26.07.2026
23 На български език се пише:
До коментар #17 от "стоян георгиев":"ТанкЪТ" в момента...
Колкото разбираш от граматика, толкова разбираш и от военно изкуство. Повтаряш наизустени фрази от умници като теб по форумите, без никакво разбиране и си вярваш, че си специалист.
Най-вероятно имаш проблеми с таблицата за умножение.
Коментиран от #36
12:27 26.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 В последния
Коментиран от #43
12:28 26.07.2026
26 Kaлпазанин
12:28 26.07.2026
27 Не е така
До коментар #18 от "стоян георгиев":Германците се готвят за война с Русия, 2029 или 2030 г. Така казват и вече хвърлят трилиони за военни производства и за подготовка на армията. Но ще си счупят пак рогата. Безумци.
Коментиран от #33
12:29 26.07.2026
28 стоян георгиев
До коментар #20 от ".само дронове и оператори":Танка срещу дрона трае около две минути.500 евро срещу два милиона и резултата е плачевен.руснаците го усетиха много тежко.първо с байрактарите сега с евтините детски дрончета с три килограма експлозив.много превземат няма и дума...хаха
12:29 26.07.2026
29 Факти
До коментар #20 от ".само дронове и оператори":Дрон за 500 евро унищожава без проблеми танк за милиони. Ако танковете имаха значение, войната отдавна щеше да е приключила. Рашистите се отказаха от танковете и минаха на дронове защото нямат избор. Както винаги корипат - този път от Украйна. Но когато копираш винаги изоставаш.
12:30 26.07.2026
30 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #37, #38
12:31 26.07.2026
31 Полезните идиоти от НАТО
Питайте Меркел, защо хариза на путин 7 трилиона евро!
12:31 26.07.2026
32 Айдеее...!
12:31 26.07.2026
33 стоян георгиев
До коментар #27 от "Не е така":Германия при меркел имаше три танка и два самолета.благодарение на путин нещата се променят,но това стана след руската агресия.само че при нея вие руските лъжци и путлер обяснявахте как нато щяло да нападне и русия била принудена да го направи изпреварващо!или си забравил лъжите си а лъжко?
Коментиран от #55
12:32 26.07.2026
34 Е па ти
До коментар #17 от "стоян георгиев":спориш с ген КАвали?
Произведен си в чин ген. сиси.
Коментиран от #40
12:32 26.07.2026
35 УПЛАШЕНИ НАТЮФЦИ
12:32 26.07.2026
36 стоян георгиев
До коментар #23 от "На български език се пише:":Така е ти си номер едно.
12:33 26.07.2026
37 Ши бяга той...
До коментар #30 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":...на макя си в п...та,ши бяга...!
12:33 26.07.2026
38 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #30 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Ще го накажем.
Коментиран от #47
12:33 26.07.2026
39 Софиянец
12:33 26.07.2026
40 стоян георгиев
До коментар #34 от "Е па ти":Какво споря ?
12:34 26.07.2026
41 Путер
До коментар #2 от "Овчар":От овчар акъл не искам
12:34 26.07.2026
42 Удри копейката с лопатЕто!
12:35 26.07.2026
43 Браво на Китай
До коментар #25 от "В последния":Още трябва. Те май не са разбрали, че след Русия и Иран, ТЕ са наред. Какво чакат още тогава??? Ако се обединят всичките "врагове на запада", имат повече шанс по-лесно да се отърват от САЩнато. Между другото САЩ и западналите ги обявиха за "опасни" и техни врагове. Китай само иска да си продават стоките. И Русия не иска войни, но тези безумци само провокации им правят и обкръжават още и още Русия с "натовски" страни, натовски военни бази и съоръжения... Какво искат изобщо? Цял свят да е подчинен на САЩ? А защо? Що не остават света да си живее свободно и нормално. От къде на къде да им се подчинява? И да си дават всичките ресурси и всичко безплатно на тези рекетьори?
12:36 26.07.2026
44 Лудия касапин
12:36 26.07.2026
45 az СВО Победа 81
1.Че западът е книжен тигър!
2. Че не беше готов за войната срещу Русия и въпреки това я започна!
А това от своя страна сочи само за едно - западът не разполага с време и отчаяно се мъчи да спре/забави геополитическите процеси, които текат в света и които водят до промени, които свалят запада от досегашната му позиция на световен хегемон....
c’est la vie! 🤣🤣🤣
12:37 26.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #38 от "Кой пак ви пусна нета в Карлуково?":Даже и елементарни хора като тагаренко ви лъжат и ви пращат на фронта да мрете.
12:37 26.07.2026
48 Лопата Орешник
До коментар #21 от "Факти":О колко ужасно грешиш! Безжичните телефони ще спрат за секунди при един мощен магнитен пулс, тогава тези с шайба остават!! Защо мислиш, че червения телефон на бай Дончо е с шайба, келеш?
12:38 26.07.2026
49 Дон Корлеоне
Коментиран от #51
12:40 26.07.2026
50 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
12:40 26.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Баба Гошка
12:42 26.07.2026
53 не може да бъде
До коментар #17 от "стоян георгиев":Голяма грешка -не случайно този генерал говори за танкове!?Всички знаят вече -една война не се печели с чудо оръжие -нито с дронове нито със стелт самолети нито с танкове нито даже с ракети !?Печели се с комбинация от всичко - при която всеки елемент намира правилното си използване ...и икономиката трябва да осигури тези неща!?А основният елемент остава войникът боецът пехотинецът -докато не стъпи човешкия крак на мястото нищо не е постигнато!?А опасността от танкове идва от тяхната модернизация -и всъщност това е голямото нещо което са направили руснаците -загубили 4000 танка / може и да не е съвсем така -приемаме за вярно/ и са направили или възстановили 4000 чрез дълбока модернизация!?И Така танкът става много опасно оръжие при определени условия - особено ако има добра защита от дроновете -не само вградена в танковете но и осигурена с други средства като са подобрени най-различни параметри на самия танк!?Вижда се че се работи здраво и в тази насока -от всички!?
Коментиран от #56, #57
12:42 26.07.2026
54 СССР
12:44 26.07.2026
55 Имаш изкривена
До коментар #33 от "стоян георгиев":Представа на фактите. Виж, дали Русия или Китай имат 40 военни биолаборатории на територията на Мексико или Канада и да разработват там опасни био- ОМП? Да не би Русия да си прави военни бази в Канада, там "Майдани" и да готви Канада за война със САЩ? Чети идеолозите на САЩ: Бжежински, "Шахматната дъска"! Джордж Фридман от Стратфорд... Какво разказа за целите на сащ по отношение на Русия? За войната в Укра? "Укро бойците са армия на САЩ"? Това казват тези. А този, Линзи, който наскоро умря? "Всеки инвестиран долар в укра е добра инвестиция на САЩ, понеже се убиват руснаци "! Е, защо не виждаш фактите?
Кои са причините да тези войни, а??.
Русия никога не е обявявала САЩ или страни от Запада за техен "враг" и че трябвало да ги унищожава военно.
Коментиран от #58, #59
12:45 26.07.2026
56 Не се хаби, бе човек
До коментар #53 от "не може да бъде":Недоумявам защо се опитваш да обясняваш нещо на напълно неграмотни хора.
Аз ти гарантирам, че този, на когото пишеш има фундаментални проблеми с мозъка.
Честно, ако го намеря кой точно е този човек, веднага ще заведа дело срещу неговото училище и ще изискам да му се отнеме дипломата за основно образование.
12:47 26.07.2026
57 стоян георгиев
До коментар #53 от "не може да бъде":Руснаците загубиха 12000 танка ако трябва да сме точни.4000 нови и 8000 от складовете.съвеменния руски танк е същия боклук .произведен на база т73 .само за последните десет дена изгоряха към 100 .за другото си прав ама го използваш за да подкрепиш проруските си лъжи което го прави жалко!
Коментиран от #66
12:50 26.07.2026
58 Не се хаби, бе човек - 2
До коментар #55 от "Имаш изкривена":Да не говорим, че човек като него с тежка форма на дислексия не може да различава пътните знаци.
Мене ме хваща страх как такива НУРС-ве като този шофират по пътя и застрашават живота на невинни деца и хора.
12:51 26.07.2026
59 стоян георгиев
До коментар #55 от "Имаш изкривена":Няма как да отговоря на глупости.40 биолаболатории хаха...сериозно ли? Русия няма как да има бази около сащ макар че иска и опитва,но сащ нямаха база в украйна даже до началото на войната не даваха оръжие на украйна,но на теб няма как да се обясни.виж там за бойните комари дето хапят само руснаци .това е истината.
Коментиран от #65
12:53 26.07.2026
60 Значи има си история и статистика
До коментар #19 от "демек благодарение на Русия":Директни разходи на страните за втората световна война в днешни долари:
1. САЩ между 5 и 6 трилиона, вкл. 0.2 помощ за СССР
2. СССР между 2.5 и 3.5 трилиона
3. Великобритания 2 трилиона
4. Останалите страни от съюзниците около 1 трилион
Германия и техните съюзници около 3 трилиона долара.
Ако Сталин не беше наиграл японците да ходят в Китай, а Хитлер не беше толкова глупав да не им обърне внимание, нямаше да има шанс…
12:54 26.07.2026
61 az СВО Победа 81
Това е Екатерина Шалупня
12:57 26.07.2026
62 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
12:57 26.07.2026
63 Отреазвяващ
13:01 26.07.2026
64 az СВО Победа 81
Този лъже най-нагло!
Благодарение на ISW много добре знаем, че руснаците отдавна вече свършиха войниците, снарядите и ракетите.....
🤣🤣🤣🤣🤣
13:01 26.07.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #59 от "стоян георгиев":Нямало как да отговориш,
АМА ПИШЕШ ГЛУПОСТИ❗
Чети, бааавно❗
Провери, коя е въпросната дама❗
Убеди се сам, че написаното не е от ТАСС ❗
"...в прессъобщението от 12.06.2026 г. пише, че след месеци проучване на файловете и данните, с които разполага разузнаваната общност, Габард разкрива нови доказателства за дългосрочно финансиране от американското правителство
на над 120 биолаборатории
в над 30 държави.🤔
"Тези биолаборатории включват лаборатории в Украйна, които може да са изложени на риск да бъдат компрометирани заради продължаващата война в Украйна", се посочва още в информацията за пресата. Тя беше разпространена от "Националното разузнаване", преди Габард да напусне поста като негов директор на 19.06.2026 г. по лични причини, свързани със здравословното състояние на съпруга ѝ"❗
Айде сега виж кой е П.Р.О.С.Т❗
13:03 26.07.2026
66 Еми ето, ти го
До коментар #57 от "стоян георгиев":Казваш. Русия загубила вече.12000 танка? И още не са се отказали? Виж сега, ако някоя западна страна, включително и САЩ загубят толкова танкове (и екипажите или част от тях), то смятай, че са се отказали вече от войната. Ти изобщо живял ли си пане 4-5 г в САЩ или западна Европа? Тези не са способни на такива огромни загуби. И никога няма да намериш при тях толкова хора, готови да умрат в 12 000 танка на война.
В това отношение Русия губи много, но и се учи и става още по-силна за войните. Докато при западналите това изобщо го няма по тяхната психология и никога няма да го има.
13:07 26.07.2026