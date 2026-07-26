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Генерал Каволи: Руската армия загуби и възстанови 4 000 танка! Великобритания има само 200, Франция едва 220
  Тема: Украйна

Генерал Каволи: Руската армия загуби и възстанови 4 000 танка! Великобритания има само 200, Франция едва 220

26 Юли, 2026 12:10 1 523 66

  • русия-
  • нато-
  • кристофър каволи-
  • украйна-
  • танкове

Мащабното руско нахлуване в Украйна показа, че производствените възможности на САЩ и Европа са били изчислени за мирно време, а не за мащабна война

Генерал Каволи: Руската армия загуби и възстанови 4 000 танка! Великобритания има само 200, Франция едва 220 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Войната в Украйна принуди НАТО да преразгледа подходите си към отбраната. Основното предизвикателство за Запада се превърна във възстановяването на способността за производство на оръжие в големи количества. Такова мнение изрази бившият върховен главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Кристофър Каволи в интервю за подкаста Boots on the Ground.

Според Каволи той е бил поразен от това колко бързо се изчерпват запасите от оръжие на страните от НАТО поради помощта за Украйна и колко слаба се е оказала отбранително-промишлената база на Запада, която не е способна оперативно да попълни тези запаси.

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Мащабното руско нахлуване в Украйна показа, че производствените възможности на САЩ и Европа са били изчислени за мирно време, а не за мащабна война, отбелязва той. Особено бързо възникна недостиг на артилерийски боеприпаси. Именно поради това, според Каволи, една от ключовите стратегически задачи за НАТО през следващите години е възстановяването на способността за масово производство на оръжие и бързото внедряване на иновации, подобно на това, което се случва в Украйна.

Говорейки за характера на съвременната война, експертът подчертава, че основният урок от украинския фронт е безпрецедентният мащаб на военните действия.

"Русия загуби в тази война над 4000 основни бойни танка. Четири хиляди. За сравнение: във Великобритания те са около 200, а страната намалява парка си до около 150. Във Франция – действащият парк е около 220. В Канада – 74. Русия е загубила повече танкове, отколкото целия парк на голям съюзник, умножен няколко пъти – и при това е попълнила загубите“, отбелязва Каволи.

Според генерала този мащаб е сравним с този по време на Втората световна война. Каволи подчертава, че тогава съюзниците са победили не толкова благодарение на таланта на генералите, колкото благодарение на "фантастичната“ промишлена мощ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк нюз

    23 10 Отговор
    Защо атакуват на голф колички
    И мото фрези?
    Ако имат танкове??

    Коментиран от #6, #10

    12:12 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пан Зеленко

    26 8 Отговор
    Лошо ми е

    12:14 26.07.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    26 5 Отговор
    А па генерал Драпати си драпа шишарките.🦍🥳🤣👍

    12:14 26.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 8 Отговор
    Британците, най-мощният някога флот,
    днес нямат НИТО ЕДНА ГОДНА БОЙНА ЯДРЕНА ПОДВОДНИЦА 🤔❗
    Как да сравниш НУЛА с ДЕСЕТКИ❗

    12:14 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гошо

    25 6 Отговор
    Оказа се че последните 20тина години Европа може само краставици да изправя
    Кво се прай на луд тоя В Европа реално тежка промишленост ,вече няма и няма и да има

    12:15 26.07.2026

  • 8 стоян георгиев

    11 18 Отговор
    Това показва колко нато е искал да нападне русия.демек приказките на путин о копейките тук са пълна лъжа.

    Коментиран от #24

    12:15 26.07.2026

  • 9 Швейк

    12 19 Отговор
    Русия е на път да загуби и себе си в тази безсмислена война

    12:16 26.07.2026

  • 10 стоян георгиев

    9 16 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк нюз":

    Зашото когато танка тръгне към бойната линия изгаря.не когато я достигне а когато тръгне.руските началници сметнаха лесно че няма нужда да пускат танкове дето са малко и струват пари.имат роби бол които може да ги транспортират с мотори тротинетки магарета...

    12:18 26.07.2026

  • 11 Без име

    15 5 Отговор
    Още един охлюв, който е сънувал колко танка са изгубили руснаците.

    12:20 26.07.2026

  • 12 Ние също имахме доста танкове

    16 5 Отговор
    Всичките се нарязаха и ги продадоха за старо желязо. Смятайте какво крадене е падало.
    Можеха да се модернизират, но всичко свърши. Аз си мисля, че има способи дори за борба с модерните дронове, но явно се пазят за бъдещата голяма война.

    Досега, България лично имаше някакви гаранции от Ердоган, но той е човек на възраст, лекува рак на дебелото черво и не се знае какви мераци ще има неговия наследник.

    Коментиран от #17, #22

    12:20 26.07.2026

  • 13 Тихо пр@длиооо

    12 6 Отговор

    До коментар #6 от "Червен ла -йно -мет РРадев":

    Кво се газираш!? Нали окраина побеждава ,дишай дълбоко ,че ще спукаш некой хемороид.😁

    12:20 26.07.2026

  • 14 Дерт

    11 5 Отговор
    Уродливата система капитализъм, разпали войни по цял свят, избиват се капиталисти с други капиталисти. Тоя свят и да изчезне и да бъде унищожен ще е полезно за цялата Вселена. Това безумие на олигархията и слугите й.

    12:21 26.07.2026

  • 15 Демократъ

    10 11 Отговор
    И за какво са ри тия танкове Един Трайдънт над Мацкве и един над Питерсбърг и са аут. На Англия що са и танкове като е остров ще напада Шотландия ли Тъ пта чак руснак

    12:21 26.07.2026

  • 16 Абе руснаците са

    15 5 Отговор
    Военна система. Тези бързо се организират и бързо се включват във войните. Докато изобщо не разбирам западналите? Тези са свикнали на комфорт и не могат да мизерстват в кал, гладни, постоянно на опасност, да те дрънне някой дрон по китарата и айде в чувала. Къде са тръгнали на война? Хайде трилиони харчат и си мислят, че щом са били силни в икономиката, то и във война са силни. Да, така и Хитлер е мислил и кво стана? Руснака с опинци, ватенка, гладен и мръсен, при минус 30 градуса навън и си воюва. Докато, ако спреш на немеца и французина храната 2 пъти и са се предали в плен, понеже не са яли :)...

    Коментиран от #18

    12:22 26.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    10 11 Отговор

    До коментар #12 от "Ние също имахме доста танкове":

    Танка в момента е безполезен в съвременната война.трябват ни дронове.нищо друго.няма нужда от артилерия от танкове ...само дронове и оператори към тях.

    Коментиран от #20, #23, #34, #53

    12:22 26.07.2026

  • 18 стоян георгиев

    10 16 Отговор

    До коментар #16 от "Абе руснаците са":

    Кой то каза че западняка е тръгнал на война?руснака се напъва в мизерията и некадърността си,а западняка му гледа сеира.

    Коментиран от #27

    12:24 26.07.2026

  • 19 демек благодарение на Русия

    10 10 Отговор
    тогава съюзниците са победили не толкова благодарение на таланта на генералите, колкото благодарение на "фантастичната“ промишлена мощ на ССР

    Коментиран от #60

    12:24 26.07.2026

  • 20 .само дронове и оператори

    14 5 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    не позна
    дроновете нанасят щети
    а с танкове се превзема урк постепенно

    Коментиран от #28, #29

    12:26 26.07.2026

  • 21 Факти

    8 12 Отговор
    Това е все едно да се хвалиш колко телефона с шайба имаш. Безполезно.

    Коментиран от #48

    12:26 26.07.2026

  • 22 Факти

    7 10 Отговор

    До коментар #12 от "Ние също имахме доста танкове":

    Имахме такове и нямахме ток. Сега в Русия е същото.

    12:27 26.07.2026

  • 23 На български език се пише:

    14 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    "ТанкЪТ" в момента...

    Колкото разбираш от граматика, толкова разбираш и от военно изкуство. Повтаряш наизустени фрази от умници като теб по форумите, без никакво разбиране и си вярваш, че си специалист.
    Най-вероятно имаш проблеми с таблицата за умножение.

    Коментиран от #36

    12:27 26.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 В последния

    10 3 Отговор
    Пакет санкции са вписани 14 китайски фирми Китай без много да се обеснява санкционира европейски , между тях германски завод за ракети , френски завод за дронове , италиянски завод за производство на електродвигатели и др .Вчера обяви фалит германския завод за акумулатори , злото Европа ще бъде унищожено и ще престанат търтеите да смучат от други държави .

    Коментиран от #43

    12:28 26.07.2026

  • 26 Kaлпазанин

    8 2 Отговор
    И вие сега ли разбрахте че с голите си г@@@@@ къде сте тръгнали с какво кого и как да мачкате разграбите

    12:28 26.07.2026

  • 27 Не е така

    11 3 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Германците се готвят за война с Русия, 2029 или 2030 г. Така казват и вече хвърлят трилиони за военни производства и за подготовка на армията. Но ще си счупят пак рогата. Безумци.

    Коментиран от #33

    12:29 26.07.2026

  • 28 стоян георгиев

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от ".само дронове и оператори":

    Танка срещу дрона трае около две минути.500 евро срещу два милиона и резултата е плачевен.руснаците го усетиха много тежко.първо с байрактарите сега с евтините детски дрончета с три килограма експлозив.много превземат няма и дума...хаха

    12:29 26.07.2026

  • 29 Факти

    6 7 Отговор

    До коментар #20 от ".само дронове и оператори":

    Дрон за 500 евро унищожава без проблеми танк за милиони. Ако танковете имаха значение, войната отдавна щеше да е приключила. Рашистите се отказаха от танковете и минаха на дронове защото нямат избор. Както винаги корипат - този път от Украйна. Но когато копираш винаги изоставаш.

    12:30 26.07.2026

  • 30 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    7 3 Отговор
    Щял да бяга.

    Коментиран от #37, #38

    12:31 26.07.2026

  • 31 Полезните идиоти от НАТО

    7 5 Отговор
    още не са разбрали, че Маскалия произвежда само танкове и ракети с германски пари!
    Питайте Меркел, защо хариза на путин 7 трилиона евро!

    12:31 26.07.2026

  • 32 Айдеее...!

    9 3 Отговор
    От днес смятайте Генерал Каволи за обявен,че е...,,Руски агент и Шпионин на Путин,провеждащ хибридна руска атака..."...!

    12:31 26.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    4 11 Отговор

    До коментар #27 от "Не е така":

    Германия при меркел имаше три танка и два самолета.благодарение на путин нещата се променят,но това стана след руската агресия.само че при нея вие руските лъжци и путлер обяснявахте как нато щяло да нападне и русия била принудена да го направи изпреварващо!или си забравил лъжите си а лъжко?

    Коментиран от #55

    12:32 26.07.2026

  • 34 Е па ти

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    спориш с ген КАвали?
    Произведен си в чин ген. сиси.

    Коментиран от #40

    12:32 26.07.2026

  • 35 УПЛАШЕНИ НАТЮФЦИ

    8 1 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    12:32 26.07.2026

  • 36 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "На български език се пише:":

    Така е ти си номер едно.

    12:33 26.07.2026

  • 37 Ши бяга той...

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    ...на макя си в п...та,ши бяга...!

    12:33 26.07.2026

  • 38 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #47

    12:33 26.07.2026

  • 39 Софиянец

    6 1 Отговор
    За какво и е на европа танкове след като си имат няколко милиона безмозъчни укро зомбита 😂

    12:33 26.07.2026

  • 40 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Е па ти":

    Какво споря ?

    12:34 26.07.2026

  • 41 Путер

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    От овчар акъл не искам

    12:34 26.07.2026

  • 42 Удри копейката с лопатЕто!

    1 5 Отговор
    Удри!До нассиране!

    12:35 26.07.2026

  • 43 Браво на Китай

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "В последния":

    Още трябва. Те май не са разбрали, че след Русия и Иран, ТЕ са наред. Какво чакат още тогава??? Ако се обединят всичките "врагове на запада", имат повече шанс по-лесно да се отърват от САЩнато. Между другото САЩ и западналите ги обявиха за "опасни" и техни врагове. Китай само иска да си продават стоките. И Русия не иска войни, но тези безумци само провокации им правят и обкръжават още и още Русия с "натовски" страни, натовски военни бази и съоръжения... Какво искат изобщо? Цял свят да е подчинен на САЩ? А защо? Що не остават света да си живее свободно и нормално. От къде на къде да им се подчинява? И да си дават всичките ресурси и всичко безплатно на тези рекетьори?

    12:36 26.07.2026

  • 44 Лудия касапин

    3 6 Отговор
    И колко икономически изгодно е това? Хвърлянето на финансов и човешки ресурс да възтановиш 4000 танка, които пак ще бъдат унищожени с дронове за 1000 долара.СССР имаше много повече оръжие от Русия в момента, но се разпадна въпреки това, така,че голямото въоражение може да ти помогне в пропагандата само и срещу държави, като Грузия.

    12:36 26.07.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Нскратко това показва, две неща:

    1.Че западът е книжен тигър!

    2. Че не беше готов за войната срещу Русия и въпреки това я започна!

    А това от своя страна сочи само за едно - западът не разполага с време и отчаяно се мъчи да спре/забави геополитическите процеси, които текат в света и които водят до промени, които свалят запада от досегашната му позиция на световен хегемон....

    c’est la vie! 🤣🤣🤣

    12:37 26.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 1 Отговор

    До коментар #38 от "Кой пак ви пусна нета в Карлуково?":

    Даже и елементарни хора като тагаренко ви лъжат и ви пращат на фронта да мрете.

    12:37 26.07.2026

  • 48 Лопата Орешник

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    О колко ужасно грешиш! Безжичните телефони ще спрат за секунди при един мощен магнитен пулс, тогава тези с шайба остават!! Защо мислиш, че червения телефон на бай Дончо е с шайба, келеш?

    12:38 26.07.2026

  • 49 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #51

    12:40 26.07.2026

  • 50 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    4 2 Отговор
    Руската армия напредва по целия фронт. Нацистите от азоф бягат или умират.

    12:40 26.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Баба Гошка

    3 3 Отговор
    Да ама Френските танкове имат една скорост за напред и четири за назад

    12:42 26.07.2026

  • 53 не може да бъде

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Голяма грешка -не случайно този генерал говори за танкове!?Всички знаят вече -една война не се печели с чудо оръжие -нито с дронове нито със стелт самолети нито с танкове нито даже с ракети !?Печели се с комбинация от всичко - при която всеки елемент намира правилното си използване ...и икономиката трябва да осигури тези неща!?А основният елемент остава войникът боецът пехотинецът -докато не стъпи човешкия крак на мястото нищо не е постигнато!?А опасността от танкове идва от тяхната модернизация -и всъщност това е голямото нещо което са направили руснаците -загубили 4000 танка / може и да не е съвсем така -приемаме за вярно/ и са направили или възстановили 4000 чрез дълбока модернизация!?И Така танкът става много опасно оръжие при определени условия - особено ако има добра защита от дроновете -не само вградена в танковете но и осигурена с други средства като са подобрени най-различни параметри на самия танк!?Вижда се че се работи здраво и в тази насока -от всички!?

    Коментиран от #56, #57

    12:42 26.07.2026

  • 54 СССР

    3 2 Отговор
    Последното изречение изкърти и разби всякакви опорки, една от които беше, че СССР спечелил ВСВ благодарение на западната помощ. Всъщност е написано "съюзниците", но те щяха да спечелят без СССР на куково лято. Сега Русия пак печели, но голяма част от западния свят е против нея и е наложил 1, 2, 3... 21 пакета санкции. Значи нито западната помощ, нито западните санкции влияят на военната мощ на Русия. А вие продължавайте с опорките, само това ви остана.

    12:44 26.07.2026

  • 55 Имаш изкривена

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян георгиев":

    Представа на фактите. Виж, дали Русия или Китай имат 40 военни биолаборатории на територията на Мексико или Канада и да разработват там опасни био- ОМП? Да не би Русия да си прави военни бази в Канада, там "Майдани" и да готви Канада за война със САЩ? Чети идеолозите на САЩ: Бжежински, "Шахматната дъска"! Джордж Фридман от Стратфорд... Какво разказа за целите на сащ по отношение на Русия? За войната в Укра? "Укро бойците са армия на САЩ"? Това казват тези. А този, Линзи, който наскоро умря? "Всеки инвестиран долар в укра е добра инвестиция на САЩ, понеже се убиват руснаци "! Е, защо не виждаш фактите?
    Кои са причините да тези войни, а??.
    Русия никога не е обявявала САЩ или страни от Запада за техен "враг" и че трябвало да ги унищожава военно.

    Коментиран от #58, #59

    12:45 26.07.2026

  • 56 Не се хаби, бе човек

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "не може да бъде":

    Недоумявам защо се опитваш да обясняваш нещо на напълно неграмотни хора.
    Аз ти гарантирам, че този, на когото пишеш има фундаментални проблеми с мозъка.
    Честно, ако го намеря кой точно е този човек, веднага ще заведа дело срещу неговото училище и ще изискам да му се отнеме дипломата за основно образование.

    12:47 26.07.2026

  • 57 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "не може да бъде":

    Руснаците загубиха 12000 танка ако трябва да сме точни.4000 нови и 8000 от складовете.съвеменния руски танк е същия боклук .произведен на база т73 .само за последните десет дена изгоряха към 100 .за другото си прав ама го използваш за да подкрепиш проруските си лъжи което го прави жалко!

    Коментиран от #66

    12:50 26.07.2026

  • 58 Не се хаби, бе човек - 2

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Имаш изкривена":

    Да не говорим, че човек като него с тежка форма на дислексия не може да различава пътните знаци.
    Мене ме хваща страх как такива НУРС-ве като този шофират по пътя и застрашават живота на невинни деца и хора.

    12:51 26.07.2026

  • 59 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Имаш изкривена":

    Няма как да отговоря на глупости.40 биолаболатории хаха...сериозно ли? Русия няма как да има бази около сащ макар че иска и опитва,но сащ нямаха база в украйна даже до началото на войната не даваха оръжие на украйна,но на теб няма как да се обясни.виж там за бойните комари дето хапят само руснаци .това е истината.

    Коментиран от #65

    12:53 26.07.2026

  • 60 Значи има си история и статистика

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "демек благодарение на Русия":

    Директни разходи на страните за втората световна война в днешни долари:
    1. САЩ между 5 и 6 трилиона, вкл. 0.2 помощ за СССР
    2. СССР между 2.5 и 3.5 трилиона
    3. Великобритания 2 трилиона
    4. Останалите страни от съюзниците около 1 трилион

    Германия и техните съюзници около 3 трилиона долара.

    Ако Сталин не беше наиграл японците да ходят в Китай, а Хитлер не беше толкова глупав да не им обърне внимание, нямаше да има шанс…

    12:54 26.07.2026

  • 61 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Появи се поредният некролог на посетител на "изложението" на новите руски оръжия в с. Капитановка до Киев. 🤣

    Това е Екатерина Шалупня

    12:57 26.07.2026

  • 62 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    1 1 Отговор
    Пропагандата им пуска подобни измислици да се порадват малко.

    12:57 26.07.2026

  • 63 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Забрави да кажеш,че за това е виновен Путин.Най-накрая загря.

    13:01 26.07.2026

  • 64 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    А сега малко гавра:

    Този лъже най-нагло!

    Благодарение на ISW много добре знаем, че руснаците отдавна вече свършиха войниците, снарядите и ракетите.....
    🤣🤣🤣🤣🤣

    13:01 26.07.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Нямало как да отговориш,
    АМА ПИШЕШ ГЛУПОСТИ❗
    Чети, бааавно❗
    Провери, коя е въпросната дама❗
    Убеди се сам, че написаното не е от ТАСС ❗

    "...в прессъобщението от 12.06.2026 г. пише, че след месеци проучване на файловете и данните, с които разполага разузнаваната общност, Габард разкрива нови доказателства за дългосрочно финансиране от американското правителство

    на над 120 биолаборатории
    в над 30 държави.🤔

    "Тези биолаборатории включват лаборатории в Украйна, които може да са изложени на риск да бъдат компрометирани заради продължаващата война в Украйна", се посочва още в информацията за пресата. Тя беше разпространена от "Националното разузнаване", преди Габард да напусне поста като негов директор на 19.06.2026 г. по лични причини, свързани със здравословното състояние на съпруга ѝ"❗
    Айде сега виж кой е П.Р.О.С.Т❗

    13:03 26.07.2026

  • 66 Еми ето, ти го

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Казваш. Русия загубила вече.12000 танка? И още не са се отказали? Виж сега, ако някоя западна страна, включително и САЩ загубят толкова танкове (и екипажите или част от тях), то смятай, че са се отказали вече от войната. Ти изобщо живял ли си пане 4-5 г в САЩ или западна Европа? Тези не са способни на такива огромни загуби. И никога няма да намериш при тях толкова хора, готови да умрат в 12 000 танка на война.
    В това отношение Русия губи много, но и се учи и става още по-силна за войните. Докато при западналите това изобщо го няма по тяхната психология и никога няма да го има.

    13:07 26.07.2026