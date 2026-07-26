Генерал Каволи: Руската армия загуби и възстанови 4 000 танка! Великобритания има само 200, Франция едва 220

Войната в Украйна принуди НАТО да преразгледа подходите си към отбраната. Основното предизвикателство за Запада се превърна във възстановяването на способността за производство на оръжие в големи количества. Такова мнение изрази бившият върховен главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа Кристофър Каволи в интервю за подкаста Boots on the Ground.

Според Каволи той е бил поразен от това колко бързо се изчерпват запасите от оръжие на страните от НАТО поради помощта за Украйна и колко слаба се е оказала отбранително-промишлената база на Запада, която не е способна оперативно да попълни тези запаси.

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Мащабното руско нахлуване в Украйна показа, че производствените възможности на САЩ и Европа са били изчислени за мирно време, а не за мащабна война, отбелязва той. Особено бързо възникна недостиг на артилерийски боеприпаси. Именно поради това, според Каволи, една от ключовите стратегически задачи за НАТО през следващите години е възстановяването на способността за масово производство на оръжие и бързото внедряване на иновации, подобно на това, което се случва в Украйна.

Говорейки за характера на съвременната война, експертът подчертава, че основният урок от украинския фронт е безпрецедентният мащаб на военните действия.

"Русия загуби в тази война над 4000 основни бойни танка. Четири хиляди. За сравнение: във Великобритания те са около 200, а страната намалява парка си до около 150. Във Франция – действащият парк е около 220. В Канада – 74. Русия е загубила повече танкове, отколкото целия парк на голям съюзник, умножен няколко пъти – и при това е попълнила загубите“, отбелязва Каволи.

Според генерала този мащаб е сравним с този по време на Втората световна война. Каволи подчертава, че тогава съюзниците са победили не толкова благодарение на таланта на генералите, колкото благодарение на "фантастичната“ промишлена мощ.