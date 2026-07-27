Гутериш в Сирия: Дамаск търси споразумение с Израел

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приключва своето историческо тридневно посещение в Сирия.

Това е първата визита на действащ ръководител на световната организация в страната от 17 години насам. Посещението съвпадна с ключово изявление на новия сирийски президент Ахмед ал-Шараа, който обяви, че Дамаск активно работи за постигане на международно споразумение за сигурност с Израел.

Нова ера в дипломацията: Сирия и Израел на масата за преговори

В ексклузивно интервю за телевизия Ал Джазира, излъчено в неделя, президентът Ахмед ал-Шараа потвърди, че Сирия се стреми към споразумение за сигурността с Израел, което се изготвя с посредничеството на няколко държави.

Цел на пакта: Сирийският лидер подчерта, че Дамаск избягва пряка военна конфронтация с Израел, тъй като тя не е в интерес на страната, опитваща се да се възстанови след 14 години гражданска война.

Сирийският лидер подчерта, че Дамаск избягва пряка военна конфронтация с Израел, тъй като тя не е в интерес на страната, опитваща се да се възстанови след 14 години гражданска война. Статут на Голанските възвишения: Ал-Шараа изрично поясни, че евентуално споразумение няма да компрометира суверенното право на Сирия върху окупираните от Израел Голански възвишения.

Ал-Шараа изрично поясни, че евентуално споразумение няма да компрометира суверенното право на Сирия върху окупираните от Израел Голански възвишения. Позиция за Ливан: Сирия изключва каквато и да е военна интервенция в съседен Ливан, като подкрепя суверенното право на ливанската държава да контролира оръжията на своя територия.

Официални подробности за дипломатическата инициатива са публикувани на международния портал Ал Джазира (виж на: www.aljazeera.com/news/2026/7/26/president-ahmed-al-sharaa-syria-seeking-security-deal-with-israel).

Гутериш в Дамаск: Осъждане на израелските нахлувания

По време на пресконференция в Дамаск съвместно със сирийския външен министър Асад аш-Шибани, Антонио Гутериш изрази сериозна загриженост относно сигурността в Южна Сирия. През последните дни израелски сили извършиха нови нахлувания и обстрели извън буферната зона, нарушавайки Споразумението за разединяване от 1974 г..

„Нарушенията на суверенитета и териториалната цялост на Сирия са неприемливи и трябва да спрат. Голанските възвишения са сирийска територия“, заяви категорично Гутериш. Ръководителят на ООН обяви, че в края на месеца ще внесе изчерпателен доклад по въпроса пред Съвета за сигурност на ООН.

Призив за незабавно вдигане на санкциите

Генералният секретар на ООН определи сегашния момент като „момент на възможност“ за Сирия след свалянето на режима на Башар Асад в края на 2024 г.. Гутериш призова международната общност незабавно да премахне всички икономически санкции, наложени на страната.

Според ООН, Сирия се нуждае от мащабни инвестиции за възстановяване на критичната инфраструктура, здравеопазването и образованието, както и за безопасното завръщане на над 11 милиона бежанци и вътрешно разселени лица. Процесът по възстановяване се оценява от Световната банка на близо 216 милиарда долара.

В понеделник визитата на Антонио Гутериш ще завърши с историческо обръщение пред новото Народно събрание на Сирия, след което той ще отпътува за Кипър.