Иран: Подписването на споразумението със САЩ няма да е на 14 юни

Подписването на меморандум за разрешаване на конфликта със Съединените щати няма да се случи на 14 юни, но е възможно това да стане през следващите дни.
Това съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.
"Трябва да изчакаме информация за точния час на подписване на меморандума. Въпреки че това няма да се случи утре, не може да се изключи възможността това да се случи през следващите дни", цитира думите му иранската държавна телевизионна и радиокомпания.
По-рано пакистанският премиер Шахбаз Шариф каза, че мирното споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано през следващите 24 часа.
Погребението и прощалната церемония на бившия ирански върховен лидер Али Хаменей ще се проведат от 4 до 9 юли, съобщи държавната телевизия IRIB.
Според телевизионната мрежа прощалната церемония ще се проведе в Голямата джамия „Хомейни“ в Техеран на 4 и 5 юли. Погребението ще се състои в Техеран на 6 юли и в Кум на 7 юли. Погребението ще се състои на 9 юли в Машхад, родния град на Али Хаменей.
Той почина на 28 февруари в резултат на израелско-американска атака срещу Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
18:07 13.06.2026
2 Бай Ставри
18:10 13.06.2026
3 00014
Коментиран от #8
18:12 13.06.2026
4 Ало, аятоласите,
18:15 13.06.2026
5 Кирчо
18:18 13.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
18:26 13.06.2026
8 Така е...
До коментар #3 от "00014":Повечето вестници и сайтове са такива медии.Аз им викам драскачи на измислици.Да не говорим за цензурата и автоцензурата.Жалка работа.
18:36 13.06.2026
9 Дилема
В противен случай ще трябва да бомбардира Иран и войната става безкрайна, целият свят ще намрази САЩ!
ИРАН знаят това и направо се гаврят с Тръмп!
Иран няма да отстъпи нито след 60, нито след 600 дни.
САЩ преживяват най срамния период в своята история
18:47 13.06.2026
10 Мекотело
Нека америка малко поостарее та да е поне на 2 века.
19:16 13.06.2026