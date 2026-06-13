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Иран: Подписването на споразумението със САЩ няма да е на 14 юни

Иран: Подписването на споразумението със САЩ няма да е на 14 юни

13 Юни, 2026 18:05, обновена 13 Юни, 2026 18:58 1 876 10

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  • отлагане-
  • външно министерство

Погребението и прощалната церемония на бившия ирански върховен лидер Али Хаменей ще се проведат от 4 до 9 юли

Иран: Подписването на споразумението със САЩ няма да е на 14 юни - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Подписването на меморандум за разрешаване на конфликта със Съединените щати няма да се случи на 14 юни, но е възможно това да стане през следващите дни.

Това съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

"Трябва да изчакаме информация за точния час на подписване на меморандума. Въпреки че това няма да се случи утре, не може да се изключи възможността това да се случи през следващите дни", цитира думите му иранската държавна телевизионна и радиокомпания.

По-рано пакистанският премиер Шахбаз Шариф каза, че мирното споразумение между САЩ и Иран вероятно ще бъде финализирано през следващите 24 часа.

Погребението и прощалната церемония на бившия ирански върховен лидер Али Хаменей ще се проведат от 4 до 9 юли, съобщи държавната телевизия IRIB.

Според телевизионната мрежа прощалната церемония ще се проведе в Голямата джамия „Хомейни“ в Техеран на 4 и 5 юли. Погребението ще се състои в Техеран на 6 юли и в Кум на 7 юли. Погребението ще се състои на 9 юли в Машхад, родния град на Али Хаменей.

Той почина на 28 февруари в резултат на израелско-американска атака срещу Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Меморандум??!!!това значи че ме подписват нищо!общи намерения без никакво обвързване.

    18:07 13.06.2026

  • 2 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    1484 = 1488

    18:10 13.06.2026

  • 3 00014

    11 0 Отговор
    Така се прави журналистика ..... може, не може .... да, ама не ..... Вероятно, може би ...... Напълно противоположни новини през 5 минути.

    Коментиран от #8

    18:12 13.06.2026

  • 4 Ало, аятоласите,

    7 2 Отговор
    Веднага да издигнете една златна статуя на Доналд Тръмп, ако няма време, може да е и надувна. Иначе само ще страдате. Стига с тоя инат!

    18:15 13.06.2026

  • 5 Кирчо

    3 0 Отговор
    Казва се ,,мУмУрандом".

    18:18 13.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тръгва Шествието за семейството от Баба Неделя.

    18:26 13.06.2026

  • 8 Така е...

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "00014":

    Повечето вестници и сайтове са такива медии.Аз им викам драскачи на измислици.Да не говорим за цензурата и автоцензурата.Жалка работа.

    18:36 13.06.2026

  • 9 Дилема

    6 3 Отговор
    Тръмп се чуди как да подпише някакъв мирен договор, за да се измъкне с някакво достойнство от блатото , в което САМ се набута!
    В противен случай ще трябва да бомбардира Иран и войната става безкрайна, целият свят ще намрази САЩ!
    ИРАН знаят това и направо се гаврят с Тръмп!
    Иран няма да отстъпи нито след 60, нито след 600 дни.
    САЩ преживяват най срамния период в своята история

    18:47 13.06.2026

  • 10 Мекотело

    1 0 Отговор
    Да мирен договор ще има но след 4 юли.
    Нека америка малко поостарее та да е поне на 2 века.

    19:16 13.06.2026

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