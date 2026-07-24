Русия твърди, че западни държави оказват натиск върху строящата се в Турция АЕЦ „Аккую“

Остават само няколко месеца до пускането в експлоатация на строящата се в Турция атомна електроцентрала "Аккую", съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на изявление на главния изпълнителен директор на руската държавна компания „Росатом“, която е изпълнител на мащабния проект, предаде БТА.
В съобщение на „Росатом“, цитирано от агенцията, Алексей Лихачов е направил коментар след среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар.
Лихачов е посочил, че строителството и работата по пускането в експлоатация на АЕЦ „Аккую“ продължават успешно и е заявил: „Остават само няколко месеца до началото на работата по пускането в експлоатация. Заедно с представителите на клиента полагаме максимални усилия, за да ускорим всички производствени процеси.“
Лихачов е подчертал също, че „проектът е подложен на натиск поради отношението на чуждестранните финансови институции, пречките, създавани от европейските доставчици, и пряката намеса на някои западни държавни институции, като отбеляза, че това оказва влияние върху разходите и графика“.
Отбелязвайки, че е важно да се компенсират рисковете по проекта и да се повиши икономическата му ефективност, Лихачов е отбелязал, че турската страна също е въвела различни законодателни мерки в подкрепа на ядрения енергиен сектор, включително АЕЦ „Аккую“, допълва агенцията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #55
21:18 24.07.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #16
21:19 24.07.2026
3 реалистъ
Коментиран от #26, #63
21:19 24.07.2026
4 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #6, #8, #9, #286
21:19 24.07.2026
5 Ами фашизъм е
Коментиран от #15
21:22 24.07.2026
6 Диктор
До коментар #4 от "Луганск":За САЩ, англосаксонците и евреите, които са фашисти, сте прав, но пропуснахте да отбележите, че и Русия също е фашистка страна.
21:24 24.07.2026
7 Смех с ватенки
21:25 24.07.2026
8 Ей това да си руснак е Божие наказание
До коментар #4 от "Луганск":Майко мила.
21:26 24.07.2026
9 Цар Шишман
До коментар #4 от "Луганск":Бе не че не си прав😂😂
21:26 24.07.2026
10 Англосакса - мощ и сила
21:26 24.07.2026
11 рашистката пропаганда
21:27 24.07.2026
12 Българин
21:27 24.07.2026
13 Робот
Коментиран от #20
21:28 24.07.2026
14 Коста
21:28 24.07.2026
15 Браво пацууле криввоглав😄
До коментар #5 от "Ами фашизъм е":А сега кажи браво на Украйна че унищожи фашизмът залял Русия.Факт.
Кажи браво криввоглавоо нищо.жество.😄😅
Коментиран от #19, #21, #23, #109, #141
21:29 24.07.2026
16 Коста
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Изобщо не ги разбираш! Ти си само за фронта!
Коментиран от #17
21:29 24.07.2026
17 Ол1гофрен,
До коментар #16 от "Коста":Вие сте за фронта. На страната на Проссия.
21:30 24.07.2026
18 Факт
21:30 24.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А ИСТИНАТА Е
До коментар #13 от "Робот":че Путлер има акъл на половин кокошка.
21:30 24.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин
21:31 24.07.2026
23 Ти ли си най известната
До коментар #15 от "Браво пацууле криввоглав😄":Извинете ,помислих без да прочета изцяло че не е онази подигравана пaaцyyлaaнaa копейка! И минус дадох по инерция
Коментиран от #30
21:32 24.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мишел
До коментар #19 от "Ти ли си най известната":Ако съм на колегата русофил който така е подиграван тук ще определя среща да защитя поне малко достойнството си.
Коментиран от #28, #31, #50
21:33 24.07.2026
26 Много по-голям
До коментар #3 от "реалистъ":шанс да тръгне отколкото наШте нови реактори.
21:34 24.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 😂😂😂😂😂
До коментар #23 от "Ти ли си най известната":Разбрах.
21:36 24.07.2026
31 Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣
До коментар #25 от "Мишел":Само тук ще срива окончателно разпада щата се и смазана раша. Тая мизeрнa пaцyлaнa ша я опeрирам от xeмoрoиди през ycтaтa и ше й извадя cливицитe през г..ъ.з.a. След това cмрaдливaта цървyлaнa ша я рaзпoря като рибa отгoрe надолу и закача на чeнгeлa докато още шавa. И xвърля в кoчинaтa в изпражненията й😂🤣
Коментиран от #34, #38, #43, #47
21:36 24.07.2026
32 Браво на Турция
Коментиран от #35
21:37 24.07.2026
33 Българин
Коментиран от #36, #42
21:37 24.07.2026
34 Мишел
До коментар #31 от "Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣":Хахааааа това е велико наистина хахаха
21:37 24.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 УДРИИИИ ПAЦУЛA БЕЗ МИЛОСТ
До коментар #31 от "Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣":УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE
Коментиран от #40, #41
21:39 24.07.2026
39 Какво твърди Русия
21:40 24.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 В България няма русофили!
До коментар #33 от "Българин":Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е лекувал!
Коментиран от #49, #52
21:41 24.07.2026
43 Сатана Z
До коментар #31 от "Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣":Същия пoмияр е мизeрникa. Съвсем разкрил падението и разгрома на раша а и този смачкан cмърдeл е наистина вече най известния стъпкан пoмияр
Коментиран от #45
21:41 24.07.2026
44 Руската мърша няма край
21:42 24.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Диктор
До коментар #42 от "В България няма русофили!":Русофилът си е държавен изменник, с промит мозък от руска пропаганда
21:44 24.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Русофилството е държавна измяна
21:44 24.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Последния Софиянец
21:45 24.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Европеец
До коментар #1 от "Варна 3":Абе ти бъди благодарен, че руснаците правят на турците атомна електроцентрала, от която след време ние от бг територията ще внасяме ток, за да не си светим със свещи и газени лампи..... Навремето бяхме енергийния център на балканите, изнасяхме и печелихме от всички съседи,но уви 37 години демокрация направи, че вече ще внасяме ток, на какви цени, само един Господ знае...
21:45 24.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Майка ти как е хаха😂🤣😅
До коментар #47 от "Анатолий Стайков":Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #61
21:46 24.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #69, #73
21:46 24.07.2026
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61 Този коментар е премахнат от модератор.
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63 явно си
До коментар #3 от "реалистъ":функионално неграмотен - четеш, четеш и пак не вдяваш!
За твой ужас, руснаците ще направят 3-4 години закъснение - колкото и да искат не могат да надминат колосите в прецакването на подобни проекти - Франция и САЩ. Франсетата строяха 18 години във Финландия, а последния проект на Уестингхаус им отне 12 години.
21:47 24.07.2026
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65 Ол1гофрен,
До коментар #56 от "оня с кола":По-добре вие да си поставите кола в г3@
21:48 24.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Евроатлантик
21:49 24.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa
До коментар #61 от "Анатолий Стайков":Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #75, #76
21:50 24.07.2026
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74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa
До коментар #73 от "Мартин БлиЦа ФлиГорната":Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #79
21:51 24.07.2026
78 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa
До коментар #76 от "Анатолий Стайков":Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
21:51 24.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa
До коментар #76 от "Анатолий Стайков":Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #81
21:52 24.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Чиба е бо к лук
До коментар #76 от "Анатолий Стайков":Чиба мръшо!
21:53 24.07.2026
83 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa
До коментар #36 от "Така е":Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #85, #92, #103
21:53 24.07.2026
84 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa
До коментар #76 от "Анатолий Стайков":Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #90, #96, #129
21:53 24.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa
До коментар #73 от "Мартин БлиЦа ФлиГорната":Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #89, #93, #123, #127
21:53 24.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa
До коментар #76 от "Анатолий Стайков":Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪
Коментиран от #94, #120, #125, #187
21:55 24.07.2026
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99 Кольо с Кола
До коментар #52 от "оня с кола":Ще има кол в дълбокия ти кален дол...в традициите на азиатски Анадол...
Коментиран от #113
21:56 24.07.2026
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107 Мишел
До коментар #100 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Колега недей търпя повече. Определи среща на някой от тези да защитиш честа о семейството си!!!
Коментиран от #112, #114, #122
21:58 24.07.2026
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114 Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣
До коментар #107 от "Мишел":Само тук ще срива окончателно разпада щата се и смазана раша. Тая мизeрнa пaцyлaнa ша я опeрирам от xeмoрoиди през ycтaтa и ше й извадя cливицитe през г..ъ.з.a. След това cмрaдливaта цървyлaнa ша я рaзпoря като рибa отгoрe надолу и закача на чeнгeлa докато още шавa. И xвърля в кoчинaтa в изпражненията й😂🤣
Коментиран от #116, #124, #136, #184
22:00 24.07.2026
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121 Варна 3
До коментар #112 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Айде, стига! Достатъчно вече!
22:02 24.07.2026
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126 Ол1гофрен,
До коментар #122 от "Милен Ганев":Престанете с глупостите! Случилото се е случило. Свършилото си е свършило.
22:05 24.07.2026
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147 Луганск и Инна
Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.
Айде, до след малко, че не зареждат при всяка тема.
22:09 24.07.2026
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150 Ол1гофрен,
До коментар #145 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Ще си понесете шамара
22:09 24.07.2026
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154 Чиба
До коментар #122 от "Милен Ганев":Мръшоо!
Коментиран от #157, #163
22:10 24.07.2026
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164 Факт
22:11 24.07.2026
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176 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #186
22:14 24.07.2026
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182 Анатоли русофилчето
До коментар #163 от "Милен Ганев":Остави европейците,разкажи как на Петрохан русофилите правехме сбирки,как ламата ни ремонтираше дюзите
Коментиран от #201
22:15 24.07.2026
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222 Варна 3
До коментар #215 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Същият тролей, подиграва се срещу България. Антибългарски фашист.
Коментиран от #230
22:24 24.07.2026
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234 Политиката настрана
22:26 24.07.2026
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244 Диктор
До коментар #239 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":Мястото ви е в психиатрията
22:28 24.07.2026
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268 Успокойте се бе, хора
На мене ми е симпатична американската музика, но и съвременната руска литература. От Украйна имам преки впечатления, но ще ги запазя за себе си. Едно е ясно. Щетите и за Европа са колосални. Ще го усетят бъдещите поколения.
22:34 24.07.2026
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286 Англосаксонец
До коментар #4 от "Луганск":А вземи да се откажеш от фашистките англосаксонски материални придобивки като електричество, автомобили, компютри, интернет - заживей като прадедите си в сламени колиби и паси овце. А? Какво щ е кажеш?
22:41 24.07.2026
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291 Мишел
До коментар #289 от "Щa изkъртя дoкрай и покaжа 😂🤣😅":Хохохоооо е това вече беше уникално хохохо
22:49 24.07.2026
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295 Интересно
Статията днес: Остават броени месеци до началото на работата по пускането в експлоатация на атомната електроцентрала "Аккую" в Турция, обяви Москва
Значи преди месец оставаха "няколко седмици", а сега вече остават само "няколко месеца"!
Както върви, скоро ще остават "броени години" до пускането!
22:56 24.07.2026