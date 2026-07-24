Русия твърди, че западни държави оказват натиск върху строящата се в Турция АЕЦ „Аккую“

Остават само няколко месеца до пускането в експлоатация на строящата се в Турция атомна електроцентрала "Аккую", съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на изявление на главния изпълнителен директор на руската държавна компания „Росатом“, която е изпълнител на мащабния проект, предаде БТА.

В съобщение на „Росатом“, цитирано от агенцията, Алексей Лихачов е направил коментар след среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар.

Лихачов е посочил, че строителството и работата по пускането в експлоатация на АЕЦ „Аккую“ продължават успешно и е заявил: „Остават само няколко месеца до началото на работата по пускането в експлоатация. Заедно с представителите на клиента полагаме максимални усилия, за да ускорим всички производствени процеси.“

Лихачов е подчертал също, че „проектът е подложен на натиск поради отношението на чуждестранните финансови институции, пречките, създавани от европейските доставчици, и пряката намеса на някои западни държавни институции, като отбеляза, че това оказва влияние върху разходите и графика“.

Отбелязвайки, че е важно да се компенсират рисковете по проекта и да се повиши икономическата му ефективност, Лихачов е отбелязал, че турската страна също е въвела различни законодателни мерки в подкрепа на ядрения енергиен сектор, включително АЕЦ „Аккую“, допълва агенцията.