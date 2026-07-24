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Русия твърди, че западни държави оказват натиск върху строящата се в Турция АЕЦ „Аккую“

Русия твърди, че западни държави оказват натиск върху строящата се в Турция АЕЦ „Аккую“

24 Юли, 2026 21:18 2 050 295

  • аец аккую-
  • алексей лихачов-
  • русия-
  • турция-
  • росатом-
  • атомна енергетика

Остават броени месеци до началото на работата по пускането в експлоатация на атомната електроцентрала „Аккую“ в Турция, обяви Москва

Русия твърди, че западни държави оказват натиск върху строящата се в Турция АЕЦ „Аккую“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Остават само няколко месеца до пускането в експлоатация на строящата се в Турция атомна електроцентрала "Аккую", съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на изявление на главния изпълнителен директор на руската държавна компания „Росатом“, която е изпълнител на мащабния проект, предаде БТА.

В съобщение на „Росатом“, цитирано от агенцията, Алексей Лихачов е направил коментар след среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар.

Лихачов е посочил, че строителството и работата по пускането в експлоатация на АЕЦ „Аккую“ продължават успешно и е заявил: „Остават само няколко месеца до началото на работата по пускането в експлоатация. Заедно с представителите на клиента полагаме максимални усилия, за да ускорим всички производствени процеси.“

Лихачов е подчертал също, че „проектът е подложен на натиск поради отношението на чуждестранните финансови институции, пречките, създавани от европейските доставчици, и пряката намеса на някои западни държавни институции, като отбеляза, че това оказва влияние върху разходите и графика“.

Отбелязвайки, че е важно да се компенсират рисковете по проекта и да се повиши икономическата му ефективност, Лихачов е отбелязал, че турската страна също е въвела различни законодателни мерки в подкрепа на ядрения енергиен сектор, включително АЕЦ „Аккую“, допълва агенцията.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    9 35 Отговор
    Руска лъжа.

    Коментиран от #55

    21:18 24.07.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    11 36 Отговор
    Руската пропаганда е само за цел да си оправдае руската агресия.

    Коментиран от #16

    21:19 24.07.2026

  • 3 реалистъ

    10 28 Отговор
    От 2018-та чета че, Аккую тръгва "до края на годината"

    Коментиран от #26, #63

    21:19 24.07.2026

  • 4 Луганск

    43 10 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #6, #8, #9, #286

    21:19 24.07.2026

  • 5 Ами фашизъм е

    31 6 Отговор
    Днес на прицел е Русия! Браво на Турция, че си гледа интереса и не се занимава с интригите на западните фашисти!

    Коментиран от #15

    21:22 24.07.2026

  • 6 Диктор

    7 23 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    За САЩ, англосаксонците и евреите, които са фашисти, сте прав, но пропуснахте да отбележите, че и Русия също е фашистка страна.

    21:24 24.07.2026

  • 7 Смех с ватенки

    8 21 Отговор
    Преди няколко месеца го бяха уж пуснали.Сaмо дето по руски обичай-пуснали лъжа.😂

    21:25 24.07.2026

  • 8 Ей това да си руснак е Божие наказание

    9 25 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    Майко мила.

    21:26 24.07.2026

  • 9 Цар Шишман

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    Бе не че не си прав😂😂

    21:26 24.07.2026

  • 10 Англосакса - мощ и сила

    8 15 Отговор
    Туркие е наш вилает съюзник в НАТО, останалото е за наивници със съдрани гащи русофилите

    21:26 24.07.2026

  • 11 рашистката пропаганда

    8 16 Отговор
    Се цели единствено в няколко примитивни и скъсани глупака!

    21:27 24.07.2026

  • 12 Българин

    9 15 Отговор
    Да си копейка е участ зла... - болест някаква...!!!

    21:27 24.07.2026

  • 13 Робот

    18 7 Отговор
    Султана е умен човек. Всички оръжейни технологии купени от САЩ са предоставени и копирани от руснаците ..! Точно за това на руснаците не им пука защото знаят повече от колкото краварите си мислят..!

    Коментиран от #20

    21:28 24.07.2026

  • 14 Коста

    7 7 Отговор
    Ми ще оказват я. След изпълнението на дедо Тчръмпи лудото куче като пръв пират на света и на други им потекоха лигите. Европа от какво е забогатяла? От крадено!

    21:28 24.07.2026

  • 15 Браво пацууле криввоглав😄

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ами фашизъм е":

    А сега кажи браво на Украйна че унищожи фашизмът залял Русия.Факт.
    Кажи браво криввоглавоо нищо.жество.😄😅

    Коментиран от #19, #21, #23, #109, #141

    21:29 24.07.2026

  • 16 Коста

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Изобщо не ги разбираш! Ти си само за фронта!

    Коментиран от #17

    21:29 24.07.2026

  • 17 Ол1гофрен,

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Коста":

    Вие сте за фронта. На страната на Проссия.

    21:30 24.07.2026

  • 18 Факт

    6 7 Отговор
    Тюркие са зависими от сащ ,гледат си интереса и затова биха шута руските комунисти,взривиха им самальот ,ликвидираха руския посланик,просто някоякой ми6 и ЦРУ дават знаци,които разбрал разбрал

    21:30 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А ИСТИНАТА Е

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Робот":

    че Путлер има акъл на половин кокошка.

    21:30 24.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    8 6 Отговор
    Всичко що завършва на "фил" е ненормалност - Педофил, Зоофил, Геронтофил, РУСОФИЛ...

    21:31 24.07.2026

  • 23 Ти ли си най известната

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Браво пацууле криввоглав😄":

    Извинете ,помислих без да прочета изцяло че не е онази подигравана пaaцyyлaaнaa копейка! И минус дадох по инерция

    Коментиран от #30

    21:32 24.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ти ли си най известната":

    Ако съм на колегата русофил който така е подиграван тук ще определя среща да защитя поне малко достойнството си.

    Коментиран от #28, #31, #50

    21:33 24.07.2026

  • 26 Много по-голям

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    шанс да тръгне отколкото наШте нови реактори.

    21:34 24.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 😂😂😂😂😂

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ти ли си най известната":

    Разбрах.

    21:36 24.07.2026

  • 31 Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Мишел":

    Само тук ще срива окончателно разпада щата се и смазана раша. Тая мизeрнa пaцyлaнa ша я опeрирам от xeмoрoиди през ycтaтa и ше й извадя cливицитe през г..ъ.з.a. След това cмрaдливaта цървyлaнa ша я рaзпoря като рибa отгoрe надолу и закача на чeнгeлa докато още шавa. И xвърля в кoчинaтa в изпражненията й😂🤣

    Коментиран от #34, #38, #43, #47

    21:36 24.07.2026

  • 32 Браво на Турция

    4 5 Отговор
    Гледа си интереса и не се занимава с фашизма залял запада и Украйна!

    Коментиран от #35

    21:37 24.07.2026

  • 33 Българин

    6 4 Отговор
    Диагнозата РУСОФИЛ трябва да се лекува като психично заболяване по здравна каса...!!!

    Коментиран от #36, #42

    21:37 24.07.2026

  • 34 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣":

    Хахааааа това е велико наистина хахаха

    21:37 24.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 УДРИИИИ ПAЦУЛA БЕЗ МИЛОСТ

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣":

    УДРИИИИИ....БОЙ С ЛОПAТAТA ПО НЕЩАСТНАТА CЪДPAHA KOПЕЙКА ...ДО HACИPAHEE

    Коментиран от #40, #41

    21:39 24.07.2026

  • 39 Какво твърди Русия

    4 1 Отговор
    не е важно, ако Ройтерс не го е потвърдил.

    21:40 24.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 В България няма русофили!

    5 3 Отговор

    До коментар #33 от "Българин":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е лекувал!

    Коментиран от #49, #52

    21:41 24.07.2026

  • 43 Сатана Z

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣":

    Същия пoмияр е мизeрникa. Съвсем разкрил падението и разгрома на раша а и този смачкан cмърдeл е наистина вече най известния стъпкан пoмияр

    Коментиран от #45

    21:41 24.07.2026

  • 44 Руската мърша няма край

    5 2 Отговор
    👆👆👆👆👆👆👆

    21:42 24.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Диктор

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "В България няма русофили!":

    Русофилът си е държавен изменник, с промит мозък от руска пропаганда

    21:44 24.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Русофилството е държавна измяна

    6 2 Отговор
    И национално предателство

    21:44 24.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Ватата немат пари.Сега се въртят като обран еврейн.

    21:45 24.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Европеец

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Абе ти бъди благодарен, че руснаците правят на турците атомна електроцентрала, от която след време ние от бг територията ще внасяме ток, за да не си светим със свещи и газени лампи..... Навремето бяхме енергийния център на балканите, изнасяхме и печелихме от всички съседи,но уви 37 години демокрация направи, че вече ще внасяме ток, на какви цени, само един Господ знае...

    21:45 24.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Майка ти как е хаха😂🤣😅

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Анатолий Стайков":

    Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #61

    21:46 24.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Удри копейката с лопатЕто!

    4 2 Отговор
    До нассиране!

    Коментиран от #69, #73

    21:46 24.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 явно си

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "реалистъ":

    функионално неграмотен - четеш, четеш и пак не вдяваш!

    За твой ужас, руснаците ще направят 3-4 години закъснение - колкото и да искат не могат да надминат колосите в прецакването на подобни проекти - Франция и САЩ. Франсетата строяха 18 години във Финландия, а последния проект на Уестингхаус им отне 12 години.

    21:47 24.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ол1гофрен,

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "оня с кола":

    По-добре вие да си поставите кола в г3@

    21:48 24.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Евроатлантик

    1 1 Отговор
    Всеки ден гледам с наслада десетки клипове с размазването на ватенки. Абсолютен шикардос.

    21:49 24.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Анатолий Стайков":

    Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #75, #76

    21:50 24.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мартин БлиЦа ФлиГорната":

    Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #79

    21:51 24.07.2026

  • 78 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Анатолий Стайков":

    Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    21:51 24.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Анатолий Стайков":

    Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #81

    21:52 24.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Чиба е бо к лук

    3 1 Отговор

    До коментар #76 от "Анатолий Стайков":

    Чиба мръшо!

    21:53 24.07.2026

  • 83 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Така е":

    Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #85, #92, #103

    21:53 24.07.2026

  • 84 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Анатолий Стайков":

    Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #90, #96, #129

    21:53 24.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Мартин БлиЦа ФлиГорната":

    Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #89, #93, #123, #127

    21:53 24.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Майка ти как е хаха😂🤣😅 a..н..aлнa

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Анатолий Стайков":

    Копейка разработена? Аз казвам ли така на мaйка ти на магиcтралата след като й гo нaaбия цeелия и после caпa😂🤣😅 дори тирaджиите aраби не й казват така а само xвърлят вeщицaaта в дерeто😂🤣😅😆 Kлeтата вeeщицaaа е там да xрани безрaботната си oтрeeпкaa🤮🤤😪

    Коментиран от #94, #120, #125, #187

    21:55 24.07.2026

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  • 99 Кольо с Кола

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "оня с кола":

    Ще има кол в дълбокия ти кален дол...в традициите на азиатски Анадол...

    Коментиран от #113

    21:56 24.07.2026

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  • 107 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Колега недей търпя повече. Определи среща на някой от тези да защитиш честа о семейството си!!!

    Коментиран от #112, #114, #122

    21:58 24.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ква среща пaцyлaнaтa xaxa 😂🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Мишел":

    Само тук ще срива окончателно разпада щата се и смазана раша. Тая мизeрнa пaцyлaнa ша я опeрирам от xeмoрoиди през ycтaтa и ше й извадя cливицитe през г..ъ.з.a. След това cмрaдливaта цървyлaнa ша я рaзпoря като рибa отгoрe надолу и закача на чeнгeлa докато още шавa. И xвърля в кoчинaтa в изпражненията й😂🤣

    Коментиран от #116, #124, #136, #184

    22:00 24.07.2026

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  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Варна 3

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Айде, стига! Достатъчно вече!

    22:02 24.07.2026

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  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 126 Ол1гофрен,

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "Милен Ганев":

    Престанете с глупостите! Случилото се е случило. Свършилото си е свършило.

    22:05 24.07.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Луганск и Инна

    2 1 Отговор
    Будалкам ви, колеги.
    Аз съм бот, настроен периодично да бълва порция безсмислици.
    Не съм виновен, акълът ми толкоз. Като на програмиста ми. Вече и той се обърка кога съм Инна, кога Луганск. Успях да заблудя и един копеец, който иска се жени за мен. Обаче аз съм мъж. Може да съм бот, но не съм обратен.

    Айде, до след малко, че не зареждат при всяка тема.

    22:09 24.07.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Ол1гофрен,

    3 0 Отговор

    До коментар #145 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Ще си понесете шамара

    22:09 24.07.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Чиба

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Милен Ганев":

    Мръшоо!

    Коментиран от #157, #163

    22:10 24.07.2026

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  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Факт

    3 2 Отговор
    Комунистите Сорос и Русия изгубиха

    22:11 24.07.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 176 Удри копейката с лопатЕто!

    3 0 Отговор
    Удри!

    Коментиран от #186

    22:14 24.07.2026

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  • 182 Анатоли русофилчето

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Милен Ганев":

    Остави европейците,разкажи как на Петрохан русофилите правехме сбирки,как ламата ни ремонтираше дюзите

    Коментиран от #201

    22:15 24.07.2026

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  • 222 Варна 3

    2 0 Отговор

    До коментар #215 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Същият тролей, подиграва се срещу България. Антибългарски фашист.

    Коментиран от #230

    22:24 24.07.2026

  • 223 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Политиката настрана

    2 2 Отговор
    Разговарях с един млад инженер от РОСАТОМ, който в момента работи във френската атомна промишленост по обмен. Каза, че РОСАТОМ има поръчки за 30 години напред и мощностите му са натоварени напълно. Това означава, че имат отлично качество на работата и световен авторитет.

    22:26 24.07.2026

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 240 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 Диктор

    3 0 Отговор

    До коментар #239 от "Аз съм цървула на фашистка Украйна 😄":

    Мястото ви е в психиатрията

    22:28 24.07.2026

  • 245 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 265 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 266 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 267 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 268 Успокойте се бе, хора

    1 2 Отговор
    Това е чужда война. Да си трошат главите, като толкоз им е акъла. Като свърши, ще разберем кой е бил по-силен.
    На мене ми е симпатична американската музика, но и съвременната руска литература. От Украйна имам преки впечатления, но ще ги запазя за себе си. Едно е ясно. Щетите и за Европа са колосални. Ще го усетят бъдещите поколения.

    22:34 24.07.2026

  • 269 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 270 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 285 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 286 Англосаксонец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Луганск":

    А вземи да се откажеш от фашистките англосаксонски материални придобивки като електричество, автомобили, компютри, интернет - заживей като прадедите си в сламени колиби и паси овце. А? Какво щ е кажеш?

    22:41 24.07.2026

  • 287 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 288 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 289 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 290 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 291 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #289 от "Щa изkъртя дoкрай и покaжа 😂🤣😅":

    Хохохоооо е това вече беше уникално хохохо

    22:49 24.07.2026

  • 292 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 293 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 294 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 295 Интересно

    1 0 Отговор
    Статия от 22 юни: Росатом съобщи, че остават броени седмици до пусковите операции на първата турска атомна централа.

    Статията днес: Остават броени месеци до началото на работата по пускането в експлоатация на атомната електроцентрала "Аккую" в Турция, обяви Москва

    Значи преди месец оставаха "няколко седмици", а сега вече остават само "няколко месеца"!

    Както върви, скоро ще остават "броени години" до пускането!

    22:56 24.07.2026

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