Около 1000 души на час подписват петицията на ПП до Йотова за вето върху Бюджет 2026

Около 1000 души на час подписват петицията до президента Йотова за налагане на вето върху Бюджет 2026. Петицията беше обявена вчера от лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и за по-малко от 24 часа събра над 17 000 подписа, съобщават от пресцентъра на ПП. Вчера мнозинството на „Прогресивна България“ с подкрепата на ДПС прие в парламента държавния бюджет за 2026 г.
Петицията призовава президента Илияна Йотова да наложи вето на приетия бюджет. Подписалите призовават президента:
Да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, родителството и наследствените пенсии.
Да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините.
Да поиска ново обсъждане на разходните приоритети за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници, репродуктивното здраве, профилактиката и прозрачността на отчетените услуги.
Следващата седмица искането за вето с мотиви, както и петицията ще бъдат връчени на президента Илияна Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #7, #12
13:32 25.07.2026
2 ИИ на РР
всички останали сте маргинализирани
до стадий за микроскоп
благодаря
че ме избрахте
и че ще ме избирате още много години
13:33 25.07.2026
3 Оп - Па ! а а - - - -
Феодализма В България ?
13:34 25.07.2026
4 опит за летене
13:36 25.07.2026
5 Не само по лош
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Зловещ е. Асен Василев вчера показа документи че от ПБ на радев имат планове да откраднат още 2 млрд.и 900 млн.евро. Освен тези 11 млрд.които откраднаха за 3 месеца. От ПБ се вкамениха и не отговориха нищо.
Коментиран от #9, #15
13:36 25.07.2026
6 Тоя Народ !
13:36 25.07.2026
7 Чума
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бойко Борисов никой не го е свалял! Сам подава оставка, когато не е охолно около задни ка му! И протеста не бе заради бюджета, а най вече заради цялостна перманентна просто тия и опростачване на държавата! Напаст от калинки на всяко ниво, които са по вредни от черна златка, колорадски бръмбар и марокански сакаклец!
13:37 25.07.2026
8 Кравария убер алес
13:38 25.07.2026
9 Точен сте
До коментар #5 от "Не само по лош":Ето фактите.. разкрити са
Коментиран от #59
13:38 25.07.2026
10 КойтоИДаЕ
13:38 25.07.2026
11 Овчар
13:38 25.07.2026
12 Абсолютно сте прав
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Че е много по лош от предишния
13:39 25.07.2026
13 Гост
13:42 25.07.2026
14 радеффф
13:44 25.07.2026
15 Чума
До коментар #5 от "Не само по лош":Той Асен Василев аргументирано показваше как краде тандема ДПС Нов почин - Греб, направи дармадан опитите на Теменушка да го обвинява, без да носи папки, а тя излизаше на трибуната с едни цифри и скимтеше като настъпана патица, но никой не гласува за него! Сега, когато по същия начин критикува новите надменни обитатели на властта, стана убав! Да громи Радев, да го свалите и след това да върнете Тикватурата, а не Асен Василев! Нали!? Всичките сте нападнали Асен Василев!!! ИТН уж щеше да чегърта Герб, само Асен Василев им пречи! Възраждане - Асен Василев! Седнали депутати от Възраждане и ИТН, радват се един на друг, кикотят се, подиграват се, лигавят се на кого - на Асен Василев, Денков и всеки от ПП! Йотова и тя снощи никой друг не засегна, че ще и трябват гласове, но не изтърпя на изкушението да обвини Асен Василев за всички некадърности и престъпности при правенето на бюджети! Природно бедствие ли е този Асен Василев, който справедливо се опитваше да разпределя парите, ако и да му пречеха!
13:45 25.07.2026
16 име
13:48 25.07.2026
17 Стенли
13:52 25.07.2026
18 Софиянец
13:52 25.07.2026
19 🦁ЩЩД🦁
13:53 25.07.2026
20 18120
Коментиран от #37
13:54 25.07.2026
21 Много повече подписваха против еврото
Сега и да подписвате и да не подписвате срещу бюджета трибуквеното ви влиза.....
Защо подкрепяте тези мошеници корумпирани
13:55 25.07.2026
22 Фифи
Коментиран от #32, #54, #55
13:55 25.07.2026
23 Иларион
13:57 25.07.2026
24 Бате Асене...
13:57 25.07.2026
25 Чума
13:58 25.07.2026
26 Пиги
14:01 25.07.2026
27 Ззззьзз
14:02 25.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ктжтфа
14:03 25.07.2026
31 Пак ли тази измет ПП и ДБ
14:05 25.07.2026
32 Чума
До коментар #22 от "Фифи":То боя оправя, но не си в позиията да набиеш някого! По скоро тебе ще набият! Такова е съотношението на силите! С кого ще отидеш да набиеш мафията!? С такива оръфляци като тебе и мен!? Ще пратят мутри и силови структури и ще те отупат законно! Забравихте 2009 г., когато дадохте тоягата на Борисов с вярата, че ще тупа лошите, както заявяваше! Какво стана - както винаги, тоягата се стовари върху вашите гърбини! ПП изпаднаха в същата ситуация, когато поискаха да се бори корупцията! И борбата започна! Пеевски и Борисов ги побъркаха от проверки, прокуратури и НАП! Кметовете им едва оцеляха, а варненския стоя половин година в следствието! Внимавай какво си пожелаваш!
Коментиран от #41
14:05 25.07.2026
33 добре е
14:07 25.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дайте адреса
Коментиран от #43, #49
14:08 25.07.2026
36 Трап
Коментиран от #57
14:08 25.07.2026
37 Ми те
До коментар #20 от "18120":Жълтите павета са почти толкова. Но проблемите с дефицита са от кражбите на Б0к0 и девотиите на К0к0р.
14:08 25.07.2026
38 Анонимен
14:09 25.07.2026
39 Нужна също е
14:09 25.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Фифи
До коментар #32 от "Чума":Не трябва да се мисли пораженчески! Кой ще набият? Ако сме толкова, колкото бяхме на 14 декември 1989 г. не могат да набият всички. Тогава нямахме интернет и се събрахме. Сега какво ни пречи? Генерацията или страха?
14:10 25.07.2026
42 Йотова
14:11 25.07.2026
43 а трудно ли е
До коментар #35 от "Дайте адреса":да напишеш петиция в гугъл и да влезеш в сайта?
14:11 25.07.2026
44 Радев
14:12 25.07.2026
45 НЕ на ветото върху Бюджет 2026
14:12 25.07.2026
46 Асена василева
14:12 25.07.2026
47 браво
14:12 25.07.2026
48 Космическата Годзила Фъркато
Петиция, пфу!
14:13 25.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 АХИЛ
14:13 25.07.2026
51 Без Бюджет за 2026
14:13 25.07.2026
52 Браво
Коментиран от #60
14:15 25.07.2026
53 АХИЛ
14:15 25.07.2026
54 Е що да реват бре
До коментар #22 от "Фифи":Че се спират кражбите на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС ли? Заради които сега трябва да е такъв бюджета.
14:15 25.07.2026
55 🦁ЩЩД🦁
До коментар #22 от "Фифи":С бой не става.Единственият начин,запомнете,е с Масово Негласуване ! Да паднем под 10, под 8%,избирателна активност!
14:16 25.07.2026
56 Голямата глава
14:16 25.07.2026
57 Просто
До коментар #36 от "Трап":ще си го бутнете още по-дълбоко...но щом ви е кеф...
14:18 25.07.2026
58 Никакви пари не трябва
14:18 25.07.2026
59 00014
До коментар #9 от "Точен сте":Как успя за две минути сам да си отговориш! Вундеркинд си.
14:21 25.07.2026
60 Стенли
До коментар #52 от "Браво":Мда и първата им работа беше да замразят "голямата " МРЗ и да се похвалят че мин. пенсия станала 347евро , а в същото време не поставиха таван на заплатите на директорите , д ,били mrъсни👎
14:24 25.07.2026
61 Сатана Z
14:25 25.07.2026
62 Това е следващата изкуствена засада
14:26 25.07.2026
63 Петиция
14:27 25.07.2026