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Около 1000 души на час подписват петицията на ПП до Йотова за вето върху Бюджет 2026

Около 1000 души на час подписват петицията на ПП до Йотова за вето върху Бюджет 2026

25 Юли, 2026 13:28 1 002 63

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  • продължаваме промяната-
  • подписали-
  • вето-
  • бюджет 2026-
  • илияна йотова

Петицията беше обявена вчера от лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и за по-малко от 24 часа събра над 17 000 подписа

Около 1000 души на час подписват петицията на ПП до Йотова за вето върху Бюджет 2026 - 1
Снимка: ПП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Около 1000 души на час подписват петицията до президента Йотова за налагане на вето върху Бюджет 2026. Петицията беше обявена вчера от лидера на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев и за по-малко от 24 часа събра над 17 000 подписа, съобщават от пресцентъра на ПП. Вчера мнозинството на „Прогресивна България“ с подкрепата на ДПС прие в парламента държавния бюджет за 2026 г.

Петицията призовава президента Илияна Йотова да наложи вето на приетия бюджет. Подписалите призовават президента:

Да постави въпроса за адекватната подкрепа за майчинството, родителството и наследствените пенсии.
Да поиска преразглеждане на решението, с което беше отхвърлен пакетът за подкрепа на работещите, децата, образованието, културата, малкия бизнес и общините.
Да поиска ново обсъждане на разходните приоритети за възнагражденията на медицинските специалисти, устойчивостта на общинските и областните болници, репродуктивното здраве, профилактиката и прозрачността на отчетените услуги.

Следващата седмица искането за вето с мотиви, както и петицията ще бъдат връчени на президента Илияна Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 22 Отговор
    Този бюджет е по лош от онзи заради който свалихме Бойко Борисов през декември.

    Коментиран от #5, #7, #12

    13:32 25.07.2026

  • 2 ИИ на РР

    3 6 Отговор
    аз и ние съм пътя истината и живота
    всички останали сте маргинализирани
    до стадий за микроскоп
    благодаря
    че ме избрахте
    и че ще ме избирате още много години

    13:33 25.07.2026

  • 3 Оп - Па ! а а - - - -

    7 0 Отговор
    Накъде Тръгна ?

    Феодализма В България ?

    13:34 25.07.2026

  • 4 опит за летене

    5 1 Отговор
    Ветото се преодолява с повторно прегласуване в НС, но тая маневра няма да се използва.

    13:36 25.07.2026

  • 5 Не само по лош

    19 20 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зловещ е. Асен Василев вчера показа документи че от ПБ на радев имат планове да откраднат още 2 млрд.и 900 млн.евро. Освен тези 11 млрд.които откраднаха за 3 месеца. От ПБ се вкамениха и не отговориха нищо.

    Коментиран от #9, #15

    13:36 25.07.2026

  • 6 Тоя Народ !

    9 0 Отговор
    Не Му е Собствост !

    13:36 25.07.2026

  • 7 Чума

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бойко Борисов никой не го е свалял! Сам подава оставка, когато не е охолно около задни ка му! И протеста не бе заради бюджета, а най вече заради цялостна перманентна просто тия и опростачване на държавата! Напаст от калинки на всяко ниво, които са по вредни от черна златка, колорадски бръмбар и марокански сакаклец!

    13:37 25.07.2026

  • 8 Кравария убер алес

    11 12 Отговор
    До милион, имате още много хляб да ядете ПП Де Би ли.

    13:38 25.07.2026

  • 9 Точен сте

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Не само по лош":

    Ето фактите.. разкрити са

    Коментиран от #59

    13:38 25.07.2026

  • 10 КойтоИДаЕ

    12 7 Отговор
    Вместо да си губят времето с дивотии и да не работят, да вземат Вместо " петиция" да си организират плюпетиция - да си плюят на петите и да се махат откъдето са дошли...

    13:38 25.07.2026

  • 11 Овчар

    7 3 Отговор
    Еййй лумпери. ..! Бъдете обективни и точни във фактите..!

    13:38 25.07.2026

  • 12 Абсолютно сте прав

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че е много по лош от предишния

    13:39 25.07.2026

  • 13 Гост

    6 6 Отговор
    Толкоз много? Платени неграмотни българи? Да бяхте взели властта с тях, а?

    13:42 25.07.2026

  • 14 радеффф

    8 3 Отговор
    цуняйте ме изотзадзе!да не сте ме избирали,галфони!

    13:44 25.07.2026

  • 15 Чума

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Не само по лош":

    Той Асен Василев аргументирано показваше как краде тандема ДПС Нов почин - Греб, направи дармадан опитите на Теменушка да го обвинява, без да носи папки, а тя излизаше на трибуната с едни цифри и скимтеше като настъпана патица, но никой не гласува за него! Сега, когато по същия начин критикува новите надменни обитатели на властта, стана убав! Да громи Радев, да го свалите и след това да върнете Тикватурата, а не Асен Василев! Нали!? Всичките сте нападнали Асен Василев!!! ИТН уж щеше да чегърта Герб, само Асен Василев им пречи! Възраждане - Асен Василев! Седнали депутати от Възраждане и ИТН, радват се един на друг, кикотят се, подиграват се, лигавят се на кого - на Асен Василев, Денков и всеки от ПП! Йотова и тя снощи никой друг не засегна, че ще и трябват гласове, но не изтърпя на изкушението да обвини Асен Василев за всички некадърности и престъпности при правенето на бюджети! Природно бедствие ли е този Асен Василев, който справедливо се опитваше да разпределя парите, ако и да му пречеха!

    13:45 25.07.2026

  • 16 име

    6 11 Отговор
    Копейките от ПП-ДБ, дето протистират срещу първия евробюджет на България, ще връщат ли лева?

    13:48 25.07.2026

  • 17 Стенли

    5 3 Отговор
    Ха ха в клуба на богатите с 620 евро МРЗ и 347 евро мин пенсия , щеше да е смешно , ако не беше тъжно ,както обичаше да казва преди шишито , жалка история

    13:52 25.07.2026

  • 18 Софиянец

    12 3 Отговор
    То и едни 400 хил българи се подписаха за запазването на Българския Лев, ама е тия същите ппдб-ли с жалките си 17 хил подписа им показаха среден пръст! Така че сега два средни за вас!!!

    13:52 25.07.2026

  • 19 🦁ЩЩД🦁

    8 2 Отговор
    Само да ви напомня,че петицията против приемането на еврото събра 600 000 подписа.Хвърлиха ги в някое мазе...Ама,подписвайте,щом не ви мързи...Тези "подписки" са като кервана,дето си лае,а кучетата си вървят по пътя.

    13:53 25.07.2026

  • 20 18120

    9 4 Отговор
    В момента /13:53 часа/ в събота са 18120 подписа.

    Коментиран от #37

    13:54 25.07.2026

  • 21 Много повече подписваха против еврото

    9 4 Отговор
    но......к.р за българските граждани с любезната подкрепа на ппдб ГЕРБ и ДПС. А онази рижава разплетена дамаджана шефка на парламента отхвърли референдума.
    Сега и да подписвате и да не подписвате срещу бюджета трибуквеното ви влиза.....
    Защо подкрепяте тези мошеници корумпирани

    13:55 25.07.2026

  • 22 Фифи

    10 4 Отговор
    С петиции не става. Иска се бой. Това, което не става с бой, става с много бой. Но хората си кибичат айляк на плажа. Ще ревнат след 2 месеца, но ще е късно.

    Коментиран от #32, #54, #55

    13:55 25.07.2026

  • 23 Иларион

    4 3 Отговор
    Пишете глупости. Физически е невъзможно да стане това.

    13:57 25.07.2026

  • 24 Бате Асене...

    11 0 Отговор
    Защо правите петиция? Защо не правите протест? Декември бюджета беше по-добър, но протестирахте. Сега какво ви пречи?

    13:57 25.07.2026

  • 25 Чума

    0 2 Отговор
    В подписката за създаване Коалиция на желаещите за защита на Иран вече се разписаха 1 400 000 осъзнати граждани! Всяка нападната суверенна страна трябва да бъде защитена!

    13:58 25.07.2026

  • 26 Пиги

    7 5 Отговор
    Другарката Йотова е пудела на Радев. Няма да подпише нищо. От нея нищо не зависи. Тя е един кибик. Помните ли когато се сдрависваха с Радев на тръгване от президентството как му трепереха ръцете, а тя с две ръце уж го хвана за поздрав - го прикри от тренира? Тя го покрива при всяка издънка. Няма да наложи вето ако и 3 милиона подписа да съберете. Само с протести ще стане.

    14:01 25.07.2026

  • 27 Ззззьзз

    4 3 Отговор
    Помните ли когато се Здрависваха с Радев на тръгване от президентството как му трепереха ръцете, а тя с две ръце уж го хвана за поздрав - го прикри от тренира? Тя го покрива при всяка издънка. Няма да наложи вето ако и 3 милиона подписа да съберете. Само с протести ще стане.

    14:02 25.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ктжтфа

    4 4 Отговор
    3-4 часа и толкоз. Един файтон мишки са в ПП и ДБ педофили. Искат пак Шишко да ги врътка на колянце. ама нещо са объркали времената. Лъжите им минаха предния път. Вече 3-4 часа ще се подпишат всичките им членове и ще се снимат с подписката. Слава на Господ Иисус Христос Несглобката и Некоалицията ни показахакои кои е.

    14:03 25.07.2026

  • 31 Пак ли тази измет ПП и ДБ

    6 3 Отговор
    изкара овцете с НПО-тата си.

    14:05 25.07.2026

  • 32 Чума

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Фифи":

    То боя оправя, но не си в позиията да набиеш някого! По скоро тебе ще набият! Такова е съотношението на силите! С кого ще отидеш да набиеш мафията!? С такива оръфляци като тебе и мен!? Ще пратят мутри и силови структури и ще те отупат законно! Забравихте 2009 г., когато дадохте тоягата на Борисов с вярата, че ще тупа лошите, както заявяваше! Какво стана - както винаги, тоягата се стовари върху вашите гърбини! ПП изпаднаха в същата ситуация, когато поискаха да се бори корупцията! И борбата започна! Пеевски и Борисов ги побъркаха от проверки, прокуратури и НАП! Кметовете им едва оцеляха, а варненския стоя половин година в следствието! Внимавай какво си пожелаваш!

    Коментиран от #41

    14:05 25.07.2026

  • 33 добре е

    5 1 Отговор
    със същата скорост да се подписва и петицията против американските военни самолети в Безмер.

    14:07 25.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дайте адреса

    4 2 Отговор
    На петицията бре. Трудно ли е?

    Коментиран от #43, #49

    14:08 25.07.2026

  • 36 Трап

    2 3 Отговор
    Къде да се подпиша? Айде да бутаме Муньо.

    Коментиран от #57

    14:08 25.07.2026

  • 37 Ми те

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "18120":

    Жълтите павета са почти толкова. Но проблемите с дефицита са от кражбите на Б0к0 и девотиите на К0к0р.

    14:08 25.07.2026

  • 38 Анонимен

    5 0 Отговор
    А като се събраха 600 000 подписа за референдум и вие се изcрахте отгоре им, сега мaйната ви! 17 000 не представлявате никого.

    14:09 25.07.2026

  • 39 Нужна също е

    5 3 Отговор
    петиция Йотова да бъде освидетелствана ! Определено тая пуйка не е у ред

    14:09 25.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Фифи

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Чума":

    Не трябва да се мисли пораженчески! Кой ще набият? Ако сме толкова, колкото бяхме на 14 декември 1989 г. не могат да набият всички. Тогава нямахме интернет и се събрахме. Сега какво ни пречи? Генерацията или страха?

    14:10 25.07.2026

  • 42 Йотова

    4 2 Отговор
    Ако ще й 100 хиляди пепейки да подпишат дреми ми

    14:11 25.07.2026

  • 43 а трудно ли е

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дайте адреса":

    да напишеш петиция в гугъл и да влезеш в сайта?

    14:11 25.07.2026

  • 44 Радев

    1 3 Отговор
    Пепейките могат да ми подпишат оная работа 😏😎

    14:12 25.07.2026

  • 45 НЕ на ветото върху Бюджет 2026

    2 2 Отговор
    Пенсия, заплата, телк за всеки бюджетен паразит трябва да има.

    14:12 25.07.2026

  • 46 Асена василева

    4 3 Отговор
    А пък аз ще кацна на самолета на боко

    14:12 25.07.2026

  • 47 браво

    0 5 Отговор
    стоп на червените кражби!

    14:12 25.07.2026

  • 48 Космическата Годзила Фъркато

    2 2 Отговор
    Ква петиция бе , нема ли да подскачаме по жълтите павета?!

    Петиция, пфу!

    14:13 25.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 АХИЛ

    4 1 Отговор
    винаги сте били ПРОСТО ИДИОТИ

    14:13 25.07.2026

  • 51 Без Бюджет за 2026

    3 2 Отговор
    По добре ли ще е? А мисирки?

    14:13 25.07.2026

  • 52 Браво

    1 2 Отговор
    Прогресивна България“ с подкрепата на ДПС прие в парламента държавния бюджет за 2026 г.

    Коментиран от #60

    14:15 25.07.2026

  • 53 АХИЛ

    3 0 Отговор
    винаги сте били ПРОСТО ИДИОТИ на ПРОКОПИ ,ВАНКАТА КРЪСТЕВ ,СОРОС

    14:15 25.07.2026

  • 54 Е що да реват бре

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Фифи":

    Че се спират кражбите на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС ли? Заради които сега трябва да е такъв бюджета.

    14:15 25.07.2026

  • 55 🦁ЩЩД🦁

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Фифи":

    С бой не става.Единственият начин,запомнете,е с Масово Негласуване ! Да паднем под 10, под 8%,избирателна активност!

    14:16 25.07.2026

  • 56 Голямата глава

    1 2 Отговор
    На специално посещение в Русия, Костадинов от възраждане се срещна с Путин в Москва. Костадинов договори 20 танкера с по 1 000 000 литра петрол за българската рафинерия . Цена по 20 долара за барел. Костадинов получи,,медал за храброст,, лично от Владимир Путин.

    14:16 25.07.2026

  • 57 Просто

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Трап":

    ще си го бутнете още по-дълбоко...но щом ви е кеф...

    14:18 25.07.2026

  • 58 Никакви пари не трябва

    2 0 Отговор
    за образованието, културата, малкия бизнес и общините да се дават допълнително. За "култура" дори трябва изцяло да бъдат спряни. Аман от псевдокултурници на хранилка, аман от пимпири, аман от перперикони, аман от кинаджии, балетисти и евровизионери

    14:18 25.07.2026

  • 59 00014

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Точен сте":

    Как успя за две минути сам да си отговориш! Вундеркинд си.

    14:21 25.07.2026

  • 60 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Браво":

    Мда и първата им работа беше да замразят "голямата " МРЗ и да се похвалят че мин. пенсия станала 347евро , а в същото време не поставиха таван на заплатите на директорите , д ,били mrъсни👎

    14:24 25.07.2026

  • 61 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бройката от 1000 в час може да се повиши При налични над 248 000 украински навлеци в България

    14:25 25.07.2026

  • 62 Това е следващата изкуствена засада

    0 0 Отговор
    Това е следващата изкуствена засада, в която ГЕРБ вкарва Радев и Йотова.

    14:26 25.07.2026

  • 63 Петиция

    1 0 Отговор
    От тези, които прикриха кражбите на Бойко, изпуснаха чувалите от “Хемус”, запазиха порите на Магнитните, увеличиха двойно парите на МВР, поеха външен дълг за превъоръжаване, излъгаха ЕС за дефицита, в въведоха еврото

    14:27 25.07.2026

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