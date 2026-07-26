Тръмп към Европа: Късметлии сте, че съм ви приятел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати остро послание към европейските съюзници, заявявайки, че те „имат късмет“, че неговата администрация е техен приятел.
Думите му дойдоха в критичен момент на международно напрежение, белязан от заплахи за подновяване на войната в Близкия изток и ескалиращ икономически конфликт между Вашингтон и Европейския съюз.
Военният натиск над Иран и ролята на САЩ
В телефонно интервю за френския телевизионен канал LCI, американският държавен глава потвърди, че САЩ обмислят „абсолютно“ възобновяване на пълномащабни военни действия срещу Иран, ако Белият дом не получи „100% от това, което иска“. Запитан от френските журналисти какво е неговото съобщение към съюзниците на НАТО в Европа, Тръмп отговори директно: „Късметлии са, че ме имат за приятел“. Според него именно агресивната му кампания на максимален натиск принуждава Техеран да се върне на масата за преговори.
Изявлението идва на фона на временна пауза в американските въздушни удари, след седмици на тежки сблъсъци в Персийския залив. Въпреки това Тръмп подчерта, че американската армия остава в пълна бойна готовност.
Икономическият сблъсък: „САЩ не са касичка за Европа“
Освен геополитическите предупреждения, трансатлантическите отношения бяха допълнително обтегнати от нова вълна от търговски заплахи. Повод за гнева на Тръмп стана решението на Европейската комисия да наложи глоба от 890 милиона евро на Google за нарушаване на правилата за конкуренция.
В официална позиция американският президент обвини Брюксел, че умишлено атакува големите американски корпорации (включително Apple, Meta и Amazon). Тръмп беше категоричен: „Съединените щати не са касичка за Европа и няма да позволим това да продължава“. Той заплаши със солидни ответни мита върху европейския внос, като подчерта, че ЕС ще плати „много висока цена“.
Отрезвяване в Брюксел и Новият ред в НАТО
Европейските лидери реагират със засилваща се резервираност към реториката на Вашингтон. Докато генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опитва да тушира напрежението и публично хвали Тръмп, за да запази стабилността на пакта, на континента тече ускорена подготовка за отбранителна независимост. Според политически анализи на Wall Street Journal, новата дефиниция за "успех" на НАТО в момента се е свила до едно единствено условие: американският президент да бъде държан доволен.
Едновременно с това традиционните десни съюзници на Тръмп в Европа, включително италианският премиер Джорджа Мелони, започват да се дистанцират от него заради несъгласие с военните му планове в Близкия изток и заплахите за икономически протекционизъм.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
06:35 26.07.2026
2 смешник..
06:35 26.07.2026
3 Баба Гошка
Коментиран от #15
06:36 26.07.2026
4 Докато генералният
Аман от @@!!
06:36 26.07.2026
5 Владимир Путин, президент
06:40 26.07.2026
6 Ха ха ха
06:41 26.07.2026
7 нннн
Коментиран от #12
06:41 26.07.2026
8 Тоя да не е копеец?
06:44 26.07.2026
9 Значи е фатално за иранците,
Пак са изтеглили късата клечка.
06:46 26.07.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
06:46 26.07.2026
11 Ето
Коментиран от #13
06:46 26.07.2026
12 Много е чувал за тебе
До коментар #7 от "нннн":Не се прави на важен.
06:47 26.07.2026
13 Той не говори на теб, а на иранците
До коментар #11 от "Ето":Къде се буташ при ислямите.
Корана ли целуваш?
06:48 26.07.2026
14 Луганск
Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
Всички политици говорят за мир и често се свикват събрания на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор..
06:50 26.07.2026
15 Дядя Вова как го гледа?
До коментар #3 от "Баба Гошка":То такова четкане, но такова подмазвне, направо не е за вярване.
06:52 26.07.2026
16 американска деменция
06:54 26.07.2026
17 Ъъъ
Защо тогава инициативата за прекратяване на огъня идва от САЩ, а не от Иран? И защо Сащ изпратиха на Иран ново предложение за преговори, а не обратното? В предната статия ни се вменяваше, че Тръмп много изненадващо е прекратил атаките, а сега ни се казва обратното.... 🤣
06:55 26.07.2026
18 гошо
06:56 26.07.2026