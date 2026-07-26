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Тръмп към Европа: Късметлии сте, че съм ви приятел

Тръмп към Европа: Късметлии сте, че съм ви приятел

26 Юли, 2026 06:21, обновена 26 Юли, 2026 06:25 847 18

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  • мита

Вашингтон предупреди за пълномащабна война с Иран и заплаши Брюксел с нови мита заради технологичните гиганти

Тръмп към Европа: Късметлии сте, че съм ви приятел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати остро послание към европейските съюзници, заявявайки, че те „имат късмет“, че неговата администрация е техен приятел.

Думите му дойдоха в критичен момент на международно напрежение, белязан от заплахи за подновяване на войната в Близкия изток и ескалиращ икономически конфликт между Вашингтон и Европейския съюз.

Военният натиск над Иран и ролята на САЩ

В телефонно интервю за френския телевизионен канал LCI, американският държавен глава потвърди, че САЩ обмислят „абсолютно“ възобновяване на пълномащабни военни действия срещу Иран, ако Белият дом не получи „100% от това, което иска“. Запитан от френските журналисти какво е неговото съобщение към съюзниците на НАТО в Европа, Тръмп отговори директно: „Късметлии са, че ме имат за приятел“. Според него именно агресивната му кампания на максимален натиск принуждава Техеран да се върне на масата за преговори.

Изявлението идва на фона на временна пауза в американските въздушни удари, след седмици на тежки сблъсъци в Персийския залив. Въпреки това Тръмп подчерта, че американската армия остава в пълна бойна готовност.

Икономическият сблъсък: „САЩ не са касичка за Европа“

Освен геополитическите предупреждения, трансатлантическите отношения бяха допълнително обтегнати от нова вълна от търговски заплахи. Повод за гнева на Тръмп стана решението на Европейската комисия да наложи глоба от 890 милиона евро на Google за нарушаване на правилата за конкуренция.

В официална позиция американският президент обвини Брюксел, че умишлено атакува големите американски корпорации (включително Apple, Meta и Amazon). Тръмп беше категоричен: „Съединените щати не са касичка за Европа и няма да позволим това да продължава“. Той заплаши със солидни ответни мита върху европейския внос, като подчерта, че ЕС ще плати „много висока цена“.

Отрезвяване в Брюксел и Новият ред в НАТО

Европейските лидери реагират със засилваща се резервираност към реториката на Вашингтон. Докато генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опитва да тушира напрежението и публично хвали Тръмп, за да запази стабилността на пакта, на континента тече ускорена подготовка за отбранителна независимост. Според политически анализи на Wall Street Journal, новата дефиниция за "успех" на НАТО в момента се е свила до едно единствено условие: американският президент да бъде държан доволен.

Едновременно с това традиционните десни съюзници на Тръмп в Европа, включително италианският премиер Джорджа Мелони, започват да се дистанцират от него заради несъгласие с военните му планове в Близкия изток и заплахите за икономически протекционизъм.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    16 1 Отговор
    Бившия държавен секретар на САЩ Хенри Кисинджър: „Може да е опасно да бъдеш враг на Америка, но да бъдеш неин приятел е фатално"

    06:35 26.07.2026

  • 2 смешник..

    9 2 Отговор
    хихиххи...

    06:35 26.07.2026

  • 3 Баба Гошка

    14 2 Отговор
    С таквиз приятели нямаме нужда пт врагове. Урсули каи шмерцове и макарони гледат тръмп кат напълнили пам перрсите си

    Коментиран от #15

    06:36 26.07.2026

  • 4 Докато генералният

    11 1 Отговор
    секретар на НАТО Марк Рюте се опитва да тушира напрежението и публично хвали Тръмп, то тайничко си мисли за под@л@ога съм, но съм свикнал а Чичо Дони може да ме тушира и мен !
    Аман от @@!!

    06:36 26.07.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    7 3 Отговор
    Доналд Тръмп е истински приятел и на Русия и руския народ !!! Да живее Духа на Анкоридж, пабеда за нами 😄

    06:40 26.07.2026

  • 6 Ха ха ха

    9 3 Отговор
    Имаме си работа с особена личност, но е за предпочитане пред либерализвратеняците. Ако ни отърве и от кучките с разноцветните сакенца дето се мляскат наляво и надясно и съсипаха ЕС ще му простим всички прегрешения. В края на краищата той е президент на САЩ и мисли за САЩ, а кучките мислят за всички други но не и за европейските народи.

    06:41 26.07.2026

  • 7 нннн

    13 2 Отговор
    Тръмп приятелски ни дере кожите. Какво ли щеше да е, ако ни беше враг!

    Коментиран от #12

    06:41 26.07.2026

  • 8 Тоя да не е копеец?

    5 1 Отговор
    Откъде се пръкна такъв завистлив.

    06:44 26.07.2026

  • 9 Значи е фатално за иранците,

    5 1 Отговор
    които нарича приятели.
    Пак са изтеглили късата клечка.

    06:46 26.07.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 2 Отговор
    С "приятели" като Рижото ПСЕ врагове не ни трябват...

    06:46 26.07.2026

  • 11 Ето

    6 2 Отговор
    ти приятелство , напълни държавите на Европа с американски бази !

    Коментиран от #13

    06:46 26.07.2026

  • 12 Много е чувал за тебе

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "нннн":

    Не се прави на важен.

    06:47 26.07.2026

  • 13 Той не говори на теб, а на иранците

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ето":

    Къде се буташ при ислямите.
    Корана ли целуваш?

    06:48 26.07.2026

  • 14 Луганск

    3 2 Отговор
    Президентът Путин привика немския посланик в Москва и му връчи протестна нота за недопустимо безхаберие от страна на немските власти по време на гей-парада, където е звучала предимно руска реч. Предвид, че руската гей-общност е най-многобройната в света, възмущението на руския държавен глава идва от факта, че вместо да бъдат арестувани неговите поданици-дезертьори, за да бъдат върнати на фронта, където да са в полза на родината, е било позволено да се укриват в тълпата.
    Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
    По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
    Всички политици говорят за мир и често се свикват събрания на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор..

    06:50 26.07.2026

  • 15 Дядя Вова как го гледа?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Баба Гошка":

    То такова четкане, но такова подмазвне, направо не е за вярване.

    06:52 26.07.2026

  • 16 американска деменция

    1 0 Отговор
    С такъв приятел врагове не ни трябват.

    06:54 26.07.2026

  • 17 Ъъъ

    1 1 Отговор
    "Според него именно агресивната му кампания на максимален натиск принуждава Техеран да се върне на масата за преговори."

    Защо тогава инициативата за прекратяване на огъня идва от САЩ, а не от Иран? И защо Сащ изпратиха на Иран ново предложение за преговори, а не обратното? В предната статия ни се вменяваше, че Тръмп много изненадващо е прекратил атаките, а сега ни се казва обратното.... 🤣

    06:55 26.07.2026

  • 18 гошо

    0 1 Отговор
    Радев може да изпрати д-р Гълъбова да помогне малко на оранжевия идиот.

    06:56 26.07.2026