Иран обяви елиминирането на 200 американски войници

Властите в Иран официално обявиха елиминирането на над 200 американски военнослужещи.

Според изявлението на Техеран, цитирано от държавната новинарска агенция IRNA, това е станало в отговор на тежки нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на САЩ.

Паралелно с това Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) съобщи за мащабни материални щети, нанесени на американските сили. Иранските военни твърдят, че при прецизни удари от 8 юли насам са унищожени 11 американски изтребителя и самолета на земята, намиращи се в регионални бази на САЩ, предава телевизия Al Jazeera.

Петролни приходи за милиарди на фона на войната

Въпреки разрушителния конфликт и наложената икономическа блокада, Иран демонстрира сериозна финансова устойчивост. Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад обяви, че от началото на войната със САЩ до момента Иран е реализирал продажби на петрол на стойност 18 милиарда долара. Данните, разпространени от Reuters, показват, че тези приходи покриват над 60% от заложения годишен бюджет на страната, като продажбите са продължили както по време на активните боеве, така и в краткия период на примирие.

Нов международен фронт: Сблъсък в Каспийско море

Междувременно конфликтът индиректно се разрасна и на север. Външното министерство на Техеран излезе с остра осъдителна позиция срещу Киев, след като украински дронове атакуваха цели в Каспийско море. Иранската страна потвърди, че при удара е бил поразен ирански търговски кораб, превозващ товари, което е довело до смъртта на един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за успешна далекобойна операция в Каспийския басейн срещу съдове, превозващи военни товари, съобщава украинската медия „Украинска правда“.

Дипломация в последната минута и подготовка за по-голяма война

На заден план регионалните посредници се опитват да предотвратят пълномащабна катастрофа. Според ексклузивна информация на Axios, Оман и Иран провеждат спешни преговори и може да се споразумеят за план за отваряне на стратегическия Ормузки пролив още този уикенд. Първата стъпка към това бе направена, след като американският президент Доналд Тръмп временно нареди на Пентагона да преустанови ежедневните въздушни удари срещу Иран, за да даде шанс на оманската дипломатическа мисия в Техеран.

Въпреки дипломатическия лъч надежда, ситуацията на терен остава взривоопасна. Източници на Axios в Пентагона подчертават, че американските сили в Близкия изток продължават активно да се готвят за разширяване на операциите срещу Иран. САЩ поддържат пълна бойна готовност за завръщане към мащабни бойни действия, в случай че преговорите в Техеран се провалят.