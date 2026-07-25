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Иран обяви елиминирането на 200 американски войници

Иран обяви елиминирането на 200 американски войници

25 Юли, 2026 22:09, обновена 25 Юли, 2026 22:16 2 268 32

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  • сащ-
  • война

Военната ескалация между Вашингтон и Техеран достигна критична точка, докато Оман се опитва да спаси мира и да отвори Ормузкия пролив

Иран обяви елиминирането на 200 американски войници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Властите в Иран официално обявиха елиминирането на над 200 американски военнослужещи.

Според изявлението на Техеран, цитирано от държавната новинарска агенция IRNA, това е станало в отговор на тежки нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на САЩ.

Паралелно с това Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) съобщи за мащабни материални щети, нанесени на американските сили. Иранските военни твърдят, че при прецизни удари от 8 юли насам са унищожени 11 американски изтребителя и самолета на земята, намиращи се в регионални бази на САЩ, предава телевизия Al Jazeera.

Петролни приходи за милиарди на фона на войната

Въпреки разрушителния конфликт и наложената икономическа блокада, Иран демонстрира сериозна финансова устойчивост. Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад обяви, че от началото на войната със САЩ до момента Иран е реализирал продажби на петрол на стойност 18 милиарда долара. Данните, разпространени от Reuters, показват, че тези приходи покриват над 60% от заложения годишен бюджет на страната, като продажбите са продължили както по време на активните боеве, така и в краткия период на примирие.

Нов международен фронт: Сблъсък в Каспийско море

Междувременно конфликтът индиректно се разрасна и на север. Външното министерство на Техеран излезе с остра осъдителна позиция срещу Киев, след като украински дронове атакуваха цели в Каспийско море. Иранската страна потвърди, че при удара е бил поразен ирански търговски кораб, превозващ товари, което е довело до смъртта на един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за успешна далекобойна операция в Каспийския басейн срещу съдове, превозващи военни товари, съобщава украинската медия „Украинска правда“.

Дипломация в последната минута и подготовка за по-голяма война

На заден план регионалните посредници се опитват да предотвратят пълномащабна катастрофа. Според ексклузивна информация на Axios, Оман и Иран провеждат спешни преговори и може да се споразумеят за план за отваряне на стратегическия Ормузки пролив още този уикенд. Първата стъпка към това бе направена, след като американският президент Доналд Тръмп временно нареди на Пентагона да преустанови ежедневните въздушни удари срещу Иран, за да даде шанс на оманската дипломатическа мисия в Техеран.

Въпреки дипломатическия лъч надежда, ситуацията на терен остава взривоопасна. Източници на Axios в Пентагона подчертават, че американските сили в Близкия изток продължават активно да се готвят за разширяване на операциите срещу Иран. САЩ поддържат пълна бойна готовност за завръщане към мащабни бойни действия, в случай че преговорите в Техеран се провалят.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 40 000 иранци + аятолаха

    14 40 Отговор
    И цялото военно ръководство на ИРАН . Върховния им главнокомандващ е при девиците. А Американци има убити само поддържащ персонал около 11 души

    Коментиран от #9, #32

    22:19 25.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мед за ушите и душата

    34 10 Отговор
    също така напомниха на зеленоеугленски, че цялата крайна е в обсега на иранските ракети

    22:21 25.07.2026

  • 5 Орешник

    13 10 Отговор
    А така давай бай Дончо само така ! Разказвай играта на тумора ЕС!

    22:22 25.07.2026

  • 6 Чалмите се оплакват от Украинците

    12 6 Отговор
    Че ги бомбят и унищожават-
    Външното министерство на Техеран излезе с остра осъдителна позиция срещу Киев, след като украински дронове атакуваха цели в Каспийско море. Иранската страна потвърди, че при удара е бил поразен ирански търговски кораб, превозващ товари, което е довело до смъртта на един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за успешна далекобойна операция в Каспийския басейн срещу съдове, превозващи военни товари, съобщава украинската медия „Украинска правда“.

    22:23 25.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТЪЙ ТЪЙ....... ЗАТУЙ СА КРИЯТ В

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "40 000 иранци + аятолаха":

    БУЛГАРИЯ ЧАК ЧЕ И ПО ДАЛЕЧЕ УС. САМАЛЬОТИТЕ КЪТ МИКИМАУСИ ШОТ НЯМА НИИИЩУ СТРАШНО КРАЙ ОРМУЗ...

    22:30 25.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Уронг Търн

    14 10 Отговор
    Краварите настъпиха мотиката нямат никакъв шанс срещу Иран защото зад Иран са Русия и Китай
    едните по силни военно другите икономически.Единствената им надежда е предателство от вътре или да купят някой да саботира противниците им отвътре и пропаганда яко стига да има кой да им чете глупостите и да не може да мисли.

    Коментиран от #22

    22:33 25.07.2026

  • 13 Днес 200

    18 11 Отговор
    Утре 2000...успех на Персите

    Коментиран от #14, #31

    22:33 25.07.2026

  • 14 Сам си слагам +

    12 2 Отговор

    До коментар #13 от "Днес 200":

    Ха ха хххаааа

    22:34 25.07.2026

  • 15 Метни им атома бай Дончо!

    9 18 Отговор
    Кво се моткаш?

    Коментиран от #18

    22:35 25.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Да бе

    9 7 Отговор
    Тия помияри утре ще кажат че аятолаха е възкръснал.

    22:37 25.07.2026

  • 18 Краварски цунгцванг

    11 7 Отговор

    До коментар #15 от "Метни им атома бай Дончо!":

    Няма да го метне за да не му засадят някоя топола в Йелоустоун.

    Коментиран от #20

    22:38 25.07.2026

  • 19 Исторически парк

    12 8 Отговор
    ИРАН ПОБЕДА!

    22:39 25.07.2026

  • 20 Или пък

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Краварски цунгцванг":

    ПосейДончо

    22:40 25.07.2026

  • 21 д-р Паул Йозеф Гьобелс

    7 4 Отговор
    Гордря се с Иранците! Добри ученици!!!

    22:44 25.07.2026

  • 22 ТАКА Е КАТСЙЦИТЕ ЗНАЯТ ЧЕ накрая

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Уронг Търн":

    Е техния ред НА ИНДИЯ И ПАКИСТАН НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА .БРАТЧЕДА КИМ ГИ ПАЗИ ОТ ИЗТОК КЪТИН ОТ СЕВЕР И ИРАН ОТ ЗАПАД...ПОЧНАТ ЛИ ДА ПАДАТ ТИЯ КРЕПОСТИ КАТАЙ ОСТАВА САМ и джакалите ША ГУ обезкостят....

    22:44 25.07.2026

  • 23 Машала

    4 5 Отговор
    Ако ги умножите по 100, чичо Дончо ще експлодира....

    22:48 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Браво на Персите

    3 7 Отговор
    Запалиха краварника

    22:58 25.07.2026

  • 26 Анонимен

    0 3 Отговор
    Зеленият се прояви пак като големият непослушно,способен да разшири конфликта,като въвлече страната си в тандем с шестолъчките.Целта му да прекъсне доставките в региона на Каспийско море е апогей на същността му .Разширението е неизбежно след тези негови гнусни деяния.Кутията на Пандора е отворена от него...

    23:03 25.07.2026

  • 27 оти да се лажеме?

    2 0 Отговор
    Първата жертва на всяка война е истината и така си върви докрай. И дветестрани се надпреварват да се надлъгват, с надеждата да излъжат някого, а балами има, но доста трябва да се издирват.

    23:04 25.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 въпроси, въпроси

    1 0 Отговор
    Често се чудя - Има ли един нормален в този форум?! Който не лъска бастуна по цяла нощ, вербуван и платен от някого, за да става и пише коментари сутрин в 05.00 часа?!?!

    23:10 25.07.2026

  • 30 УдоМача

    1 0 Отговор
    Това е горд и славен народ!!

    23:17 25.07.2026

  • 31 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Днес 200":

    Недей се радва много. Знаеш ли защо изпанците отказаха на САЩ да им помагат във войната.

    23:17 25.07.2026

  • 32 Хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "40 000 иранци + аятолаха":

    По голяма глупост не съм чел скоро .. голям смях Ха ха ха хха

    23:19 25.07.2026

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