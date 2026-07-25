Иран обяви елиминирането на 200 американски войници

Властите в Иран официално обявиха елиминирането на над 200 американски военнослужещи.
Според изявлението на Техеран, цитирано от държавната новинарска агенция IRNA, това е станало в отговор на тежки нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от страна на САЩ.
Паралелно с това Корпусът на пазителите на ислямската революция (IRGC) съобщи за мащабни материални щети, нанесени на американските сили. Иранските военни твърдят, че при прецизни удари от 8 юли насам са унищожени 11 американски изтребителя и самолета на земята, намиращи се в регионални бази на САЩ, предава телевизия Al Jazeera.
Петролни приходи за милиарди на фона на войната
Въпреки разрушителния конфликт и наложената икономическа блокада, Иран демонстрира сериозна финансова устойчивост. Иранският министър на петрола Мохсен Пакнеджад обяви, че от началото на войната със САЩ до момента Иран е реализирал продажби на петрол на стойност 18 милиарда долара. Данните, разпространени от Reuters, показват, че тези приходи покриват над 60% от заложения годишен бюджет на страната, като продажбите са продължили както по време на активните боеве, така и в краткия период на примирие.
Нов международен фронт: Сблъсък в Каспийско море
Междувременно конфликтът индиректно се разрасна и на север. Външното министерство на Техеран излезе с остра осъдителна позиция срещу Киев, след като украински дронове атакуваха цели в Каспийско море. Иранската страна потвърди, че при удара е бил поразен ирански търговски кораб, превозващ товари, което е довело до смъртта на един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за успешна далекобойна операция в Каспийския басейн срещу съдове, превозващи военни товари, съобщава украинската медия „Украинска правда“.
Дипломация в последната минута и подготовка за по-голяма война
На заден план регионалните посредници се опитват да предотвратят пълномащабна катастрофа. Според ексклузивна информация на Axios, Оман и Иран провеждат спешни преговори и може да се споразумеят за план за отваряне на стратегическия Ормузки пролив още този уикенд. Първата стъпка към това бе направена, след като американският президент Доналд Тръмп временно нареди на Пентагона да преустанови ежедневните въздушни удари срещу Иран, за да даде шанс на оманската дипломатическа мисия в Техеран.
Въпреки дипломатическия лъч надежда, ситуацията на терен остава взривоопасна. Източници на Axios в Пентагона подчертават, че американските сили в Близкия изток продължават активно да се готвят за разширяване на операциите срещу Иран. САЩ поддържат пълна бойна готовност за завръщане към мащабни бойни действия, в случай че преговорите в Техеран се провалят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 40 000 иранци + аятолаха
Коментиран от #9, #32
22:19 25.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мед за ушите и душата
22:21 25.07.2026
5 Орешник
22:22 25.07.2026
6 Чалмите се оплакват от Украинците
Външното министерство на Техеран излезе с остра осъдителна позиция срещу Киев, след като украински дронове атакуваха цели в Каспийско море. Иранската страна потвърди, че при удара е бил поразен ирански търговски кораб, превозващ товари, което е довело до смъртта на един моряк. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди за успешна далекобойна операция в Каспийския басейн срещу съдове, превозващи военни товари, съобщава украинската медия „Украинска правда“.
22:23 25.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ТЪЙ ТЪЙ....... ЗАТУЙ СА КРИЯТ В
До коментар #1 от "40 000 иранци + аятолаха":БУЛГАРИЯ ЧАК ЧЕ И ПО ДАЛЕЧЕ УС. САМАЛЬОТИТЕ КЪТ МИКИМАУСИ ШОТ НЯМА НИИИЩУ СТРАШНО КРАЙ ОРМУЗ...
22:30 25.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Уронг Търн
едните по силни военно другите икономически.Единствената им надежда е предателство от вътре или да купят някой да саботира противниците им отвътре и пропаганда яко стига да има кой да им чете глупостите и да не може да мисли.
Коментиран от #22
22:33 25.07.2026
13 Днес 200
Коментиран от #14, #31
22:33 25.07.2026
14 Сам си слагам +
До коментар #13 от "Днес 200":Ха ха хххаааа
22:34 25.07.2026
15 Метни им атома бай Дончо!
Коментиран от #18
22:35 25.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Да бе
22:37 25.07.2026
18 Краварски цунгцванг
До коментар #15 от "Метни им атома бай Дончо!":Няма да го метне за да не му засадят някоя топола в Йелоустоун.
Коментиран от #20
22:38 25.07.2026
19 Исторически парк
22:39 25.07.2026
20 Или пък
До коментар #18 от "Краварски цунгцванг":ПосейДончо
22:40 25.07.2026
21 д-р Паул Йозеф Гьобелс
22:44 25.07.2026
22 ТАКА Е КАТСЙЦИТЕ ЗНАЯТ ЧЕ накрая
До коментар #12 от "Уронг Търн":Е техния ред НА ИНДИЯ И ПАКИСТАН НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА .БРАТЧЕДА КИМ ГИ ПАЗИ ОТ ИЗТОК КЪТИН ОТ СЕВЕР И ИРАН ОТ ЗАПАД...ПОЧНАТ ЛИ ДА ПАДАТ ТИЯ КРЕПОСТИ КАТАЙ ОСТАВА САМ и джакалите ША ГУ обезкостят....
22:44 25.07.2026
23 Машала
22:48 25.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Браво на Персите
22:58 25.07.2026
26 Анонимен
23:03 25.07.2026
27 оти да се лажеме?
23:04 25.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 въпроси, въпроси
23:10 25.07.2026
30 УдоМача
23:17 25.07.2026
31 Да знаеш
До коментар #13 от "Днес 200":Недей се радва много. Знаеш ли защо изпанците отказаха на САЩ да им помагат във войната.
23:17 25.07.2026
32 Хе хе
До коментар #1 от "40 000 иранци + аятолаха":По голяма глупост не съм чел скоро .. голям смях Ха ха ха хха
23:19 25.07.2026