Кризата САЩ-Иран се проточва, изчерпвайки противоракетните системи

Според анализ на американското авторитетно издание The Wall Street Journal (wsj.com), текущият конфликт между САЩ и Иран има всички предпоставки да се проточи с месеци, подкопавайки дългосрочната стабилност на глобалните пазари и сигурността в Близкия изток.

Риск от колапс на противоракетната отбрана

Едновременно с прогнозите за продължителна война, експерти изразяват сериозни опасения относно логистичния капацитет на Пентагона. Журналистическо разследване на The New York Times алармира, че евентуално по-нататъшно разширяване на мащаба на американската военна операция срещу Иран крие пряка заплаха от пълно изчерпване на американските противоракетни системи (ПВО). Постоянните ракетни обстрели и атаки с дронове от страна на Иран и неговите проксита изискват огромен брой прехващачи, чието производство не може да насмогне на темпото на бойните действия.

Наземната и въздушната активност на САЩ вече е в пикови нива

По данни на информационната агенция ТАСС, десетки американски военнотранспортни самолети извършват денонощни полети над тактически важните зони на Персийския и Оманския залив, пренасяйки техника и жива сила.

Паралелно с въздушния мост, ситуацията по море е ескалирала до физически сблъсък. Американски специални части са се качили на борда на търговски танкер в Арабско море с цел принудителна инспекция за оръжия и петролно контрабандно карго. Действията им се легитимират от наложената по-рано пълна морска блокада срещу Иран, съобщават от Anadolu Ajansı.

Хиляди войници за иранския уран и дипломатически фронт

Сценариите за бъдещо развитие стават все по-радикални. New York Post разкрива, че в Белия дом сериозно се обсъжда план за разполагане на хиляди сухопътни войници. Тяхната единствена и строго специфична мисия ще бъде физическото изземване и конфискуване на иранския обогатен уран от ядрените обекти на страната.

Конфликтът бързо преля и на дипломатическата сцена по неочакван геополитически вектор. Иранското външно министерство връчи официална протестна нота на временно управляващия дипломатическото представителство на Украйна в Техеран. Острият демарш е в отговор на предполагаема украинска намеса и атака срещу ирански кораб в Каспийско море, предава Anadolu Ajansı.