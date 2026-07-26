Кризата САЩ-Иран се проточва, изчерпвайки противоракетните системи

Според анализ на американското авторитетно издание The Wall Street Journal (wsj.com), текущият конфликт между САЩ и Иран има всички предпоставки да се проточи с месеци, подкопавайки дългосрочната стабилност на глобалните пазари и сигурността в Близкия изток.
Риск от колапс на противоракетната отбрана
Едновременно с прогнозите за продължителна война, експерти изразяват сериозни опасения относно логистичния капацитет на Пентагона. Журналистическо разследване на The New York Times алармира, че евентуално по-нататъшно разширяване на мащаба на американската военна операция срещу Иран крие пряка заплаха от пълно изчерпване на американските противоракетни системи (ПВО). Постоянните ракетни обстрели и атаки с дронове от страна на Иран и неговите проксита изискват огромен брой прехващачи, чието производство не може да насмогне на темпото на бойните действия.
Наземната и въздушната активност на САЩ вече е в пикови нива
По данни на информационната агенция ТАСС, десетки американски военнотранспортни самолети извършват денонощни полети над тактически важните зони на Персийския и Оманския залив, пренасяйки техника и жива сила.
Паралелно с въздушния мост, ситуацията по море е ескалирала до физически сблъсък. Американски специални части са се качили на борда на търговски танкер в Арабско море с цел принудителна инспекция за оръжия и петролно контрабандно карго. Действията им се легитимират от наложената по-рано пълна морска блокада срещу Иран, съобщават от Anadolu Ajansı.
Хиляди войници за иранския уран и дипломатически фронт
Сценариите за бъдещо развитие стават все по-радикални. New York Post разкрива, че в Белия дом сериозно се обсъжда план за разполагане на хиляди сухопътни войници. Тяхната единствена и строго специфична мисия ще бъде физическото изземване и конфискуване на иранския обогатен уран от ядрените обекти на страната.
Конфликтът бързо преля и на дипломатическата сцена по неочакван геополитически вектор. Иранското външно министерство връчи официална протестна нота на временно управляващия дипломатическото представителство на Украйна в Техеран. Острият демарш е в отговор на предполагаема украинска намеса и атака срещу ирански кораб в Каспийско море, предава Anadolu Ajansı.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
06:15 26.07.2026
2 Иван
Коментиран от #6
06:23 26.07.2026
3 Иван
Коментиран от #5
06:27 26.07.2026
4 Луганск
Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
Всички политици говорят за мир, а днес даже е учредителното събрание на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор.
06:31 26.07.2026
5 Ми те са руски емигранти, балък!
До коментар #3 от "Иван":Твоите асвабадители.
06:33 26.07.2026
6 Оплачи се на
До коментар #2 от "Иван":полуевреина Путин.
06:34 26.07.2026
7 помогнете сащ
06:56 26.07.2026
8 Спукаха Иран от бомбене
07:01 26.07.2026
9 Ъъъ
За кой уран става въпрос? За този, който Тръмп унищожи още миналата година ли? Заедно с иранските ядрени обекти? Или за друг уран, че вече се объркахме.... 🤔
Ако е за миналогошния... Колко пъти ще го унищожаваме и изземваме?
07:02 26.07.2026