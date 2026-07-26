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Кризата САЩ-Иран се проточва, изчерпвайки противоракетните системи

Кризата САЩ-Иран се проточва, изчерпвайки противоракетните системи

26 Юли, 2026 06:02, обновена 26 Юли, 2026 06:08 897 9

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  • сащ-
  • война

Морска блокада, планове за конфискация на уран и дипломатически искри с Украйна чертаят критична фаза в Близкия изток

Кризата САЩ-Иран се проточва, изчерпвайки противоракетните системи - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според анализ на американското авторитетно издание The Wall Street Journal (wsj.com), текущият конфликт между САЩ и Иран има всички предпоставки да се проточи с месеци, подкопавайки дългосрочната стабилност на глобалните пазари и сигурността в Близкия изток.

Риск от колапс на противоракетната отбрана

Едновременно с прогнозите за продължителна война, експерти изразяват сериозни опасения относно логистичния капацитет на Пентагона. Журналистическо разследване на The New York Times алармира, че евентуално по-нататъшно разширяване на мащаба на американската военна операция срещу Иран крие пряка заплаха от пълно изчерпване на американските противоракетни системи (ПВО). Постоянните ракетни обстрели и атаки с дронове от страна на Иран и неговите проксита изискват огромен брой прехващачи, чието производство не може да насмогне на темпото на бойните действия.

Наземната и въздушната активност на САЩ вече е в пикови нива

По данни на информационната агенция ТАСС, десетки американски военнотранспортни самолети извършват денонощни полети над тактически важните зони на Персийския и Оманския залив, пренасяйки техника и жива сила.

Паралелно с въздушния мост, ситуацията по море е ескалирала до физически сблъсък. Американски специални части са се качили на борда на търговски танкер в Арабско море с цел принудителна инспекция за оръжия и петролно контрабандно карго. Действията им се легитимират от наложената по-рано пълна морска блокада срещу Иран, съобщават от Anadolu Ajansı.

Хиляди войници за иранския уран и дипломатически фронт

Сценариите за бъдещо развитие стават все по-радикални. New York Post разкрива, че в Белия дом сериозно се обсъжда план за разполагане на хиляди сухопътни войници. Тяхната единствена и строго специфична мисия ще бъде физическото изземване и конфискуване на иранския обогатен уран от ядрените обекти на страната.

Конфликтът бързо преля и на дипломатическата сцена по неочакван геополитически вектор. Иранското външно министерство връчи официална протестна нота на временно управляващия дипломатическото представителство на Украйна в Техеран. Острият демарш е в отговор на предполагаема украинска намеса и атака срещу ирански кораб в Каспийско море, предава Anadolu Ajansı.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    8 1 Отговор
    Нищо не се разбира!

    06:15 26.07.2026

  • 2 Иван

    7 2 Отговор
    Лъсна истинското лице на евреите.

    Коментиран от #6

    06:23 26.07.2026

  • 3 Иван

    4 2 Отговор
    Гейовете в Германия да бъдат превърнати в ракети прехващачи.

    Коментиран от #5

    06:27 26.07.2026

  • 4 Луганск

    0 4 Отговор
    Президентът Путин привика немския посланик в Москва и му връчи протестна нота за недопустимо безхаберие от страна на немските власти по време на гей-парада, където е звучала предимно руска реч. Предвид, че руската гей-общност е най-многобройната в света, възмущението на руския държавен глава идва от факта, че вместо да бъдат арестувани неговите поданици-дезертьори, за да бъдат върнати на фронта, където да са в полза на родината, е било позволено да се укриват в тълпата.
    Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
    По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
    Всички политици говорят за мир, а днес даже е учредителното събрание на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор.

    06:31 26.07.2026

  • 5 Ми те са руски емигранти, балък!

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Иван":

    Твоите асвабадители.

    06:33 26.07.2026

  • 6 Оплачи се на

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    полуевреина Путин.

    06:34 26.07.2026

  • 7 помогнете сащ

    0 0 Отговор
    сащ изчерпаха ракетите си .Молят Иран за примирие.

    06:56 26.07.2026

  • 8 Спукаха Иран от бомбене

    0 0 Отговор
    До като не дадат урана, нема прошка.

    07:01 26.07.2026

  • 9 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "Тяхната единствена и строго специфична мисия ще бъде физическото изземване и конфискуване на иранския обогатен уран от ядрените обекти на страната."

    За кой уран става въпрос? За този, който Тръмп унищожи още миналата година ли? Заедно с иранските ядрени обекти? Или за друг уран, че вече се объркахме.... 🤔
    Ако е за миналогошния... Колко пъти ще го унищожаваме и изземваме?

    07:02 26.07.2026

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