Дрон удари кораб в Одеса, има ранени и изчезнали

Седем членове на екипажа на чуждестранен търговски кораб са ранени, а други двама се водят изчезнали след масирана атака с дронове.

Нападението е извършено в нощните часове срещу неделя и е поразило ключово пристанище в Одеска област, потвърди официално областният управител Олег Кипер в своя канал в Telegram.

Ескалация на ударите в Черно море

Според първоначалната информация от украинските власти, вражеските безпилотни апарати са насочени директно към логистичните хъбове на Украйна. Пострадалите моряци не са украински граждани, а са част от международния екипаж на плавателния съд, акостирал на пристанището. На борда на атакувания кораб е избухнал пожар, който е овладян от пристигналите на място спасителни екипи. Спасително-издирвателната операция за откриването на двамата изчезнали моряци продължава в акваторията на Черно море.

„Врагът умишлено атакува пристанищната инфраструктура и цивилни кораби, опитвайки се да парализира морския износ“, заяви Олег Кипер.

Хронология на атаките срещу кораби

Този инцидент е поредният от серията удари срещу международното корабоплаване в региона през последните седмици. През юли напрежението по Черноморския коридор нарасна значително, като Русия и Украйна засилиха атаките срещу логистични цели и кораби.

Само преди пет дни подобен въздушен удар отне живота на 10 души на борда на кораб под флага на Гвинея-Бисау. Паралелно с това руското Министерство на отбраната съобщава редовно, че целите им са складове за военно оборудване и гориво, намиращи се в пристанищните зони.

Междувременно украинската страна засили защитата на Одеска област и задейства системите за противовъздушна отбрана (ПВО), но отломки от дронове и директни попадения продължават да застрашават гражданската и промишлена инфраструктура в региона.