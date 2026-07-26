Дрон удари кораб в Одеса, има ранени и изчезнали

Седем членове на екипажа на чуждестранен търговски кораб са ранени, а други двама се водят изчезнали след масирана атака с дронове.
Нападението е извършено в нощните часове срещу неделя и е поразило ключово пристанище в Одеска област, потвърди официално областният управител Олег Кипер в своя канал в Telegram.
Ескалация на ударите в Черно море
Според първоначалната информация от украинските власти, вражеските безпилотни апарати са насочени директно към логистичните хъбове на Украйна. Пострадалите моряци не са украински граждани, а са част от международния екипаж на плавателния съд, акостирал на пристанището. На борда на атакувания кораб е избухнал пожар, който е овладян от пристигналите на място спасителни екипи. Спасително-издирвателната операция за откриването на двамата изчезнали моряци продължава в акваторията на Черно море.
„Врагът умишлено атакува пристанищната инфраструктура и цивилни кораби, опитвайки се да парализира морския износ“, заяви Олег Кипер.
Хронология на атаките срещу кораби
Този инцидент е поредният от серията удари срещу международното корабоплаване в региона през последните седмици. През юли напрежението по Черноморския коридор нарасна значително, като Русия и Украйна засилиха атаките срещу логистични цели и кораби.
Само преди пет дни подобен въздушен удар отне живота на 10 души на борда на кораб под флага на Гвинея-Бисау. Паралелно с това руското Министерство на отбраната съобщава редовно, че целите им са складове за военно оборудване и гориво, намиращи се в пристанищните зони.
Междувременно украинската страна засили защитата на Одеска област и задейства системите за противовъздушна отбрана (ПВО), но отломки от дронове и директни попадения продължават да застрашават гражданската и промишлена инфраструктура в региона.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цървуландия
05:21 26.07.2026
2 Самолето
05:23 26.07.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #9
05:27 26.07.2026
4 оня с коня
Коментиран от #8
05:32 26.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #11
05:33 26.07.2026
6 404
Коментиран от #13
05:36 26.07.2026
7 Миролюб Войнов, историк
06:29 26.07.2026
8 Антирашист 1857
До коментар #4 от "оня с коня":Щи ти се върне тъпкано !
06:37 26.07.2026
9 Михайло Драпати, генерал
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Нощес Украйна нанесе множество комбинирани високоточни удари по вражеската инфраструктура и военни обекти !!! Всички цели са унищожени, няма жертви сред цивилното население. Двама руснака загинаха на Элбрус по Строго естествени причини 👈😁
06:37 26.07.2026
10 нннн
,,На война - като на война.
06:39 26.07.2026
11 Антирашист1858
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Подкрепяш фашистка вражеска държова ! Това в просия щети донесе затвор или скачане през прозореца !
06:40 26.07.2026
12 оня с коня
06:43 26.07.2026
13 1859
До коментар #6 от "404":Просия не позволява, толкова може !
06:43 26.07.2026
14 Ха ха ха
06:45 26.07.2026
15 Владимир Путин, президент
Но специалната военна операция продължава по план, по график до последния руснак. Гответе се за мобилизация - няма не xoчу, не надо. Който опита да се скрие, цялото му семейство пътува за фронта !!! Проявете разбиране 👈
Коментиран от #17
06:47 26.07.2026
16 Янко Виа
07:02 26.07.2026
17 Гресиран козяк
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":Гресирания 👈 мноого рано си на терен в неделя ,явно глад мори добитъка и довечера пак ще обикаляш кофите 😂😂😂 .
07:05 26.07.2026