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Дрон удари кораб в Одеса, има ранени и изчезнали

Дрон удари кораб в Одеса, има ранени и изчезнали

26 Юли, 2026 05:13, обновена 26 Юли, 2026 05:25 1 171 17

  • украйна-
  • русия-
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  • изчезнали

Руски безпилотни апарати атакуваха на два пъти граждански плавателен съд под чужд флаг, обяви областният управител Олег Кипер

Дрон удари кораб в Одеса, има ранени и изчезнали - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Седем членове на екипажа на чуждестранен търговски кораб са ранени, а други двама се водят изчезнали след масирана атака с дронове.

Нападението е извършено в нощните часове срещу неделя и е поразило ключово пристанище в Одеска област, потвърди официално областният управител Олег Кипер в своя канал в Telegram.

Ескалация на ударите в Черно море

Според първоначалната информация от украинските власти, вражеските безпилотни апарати са насочени директно към логистичните хъбове на Украйна. Пострадалите моряци не са украински граждани, а са част от международния екипаж на плавателния съд, акостирал на пристанището. На борда на атакувания кораб е избухнал пожар, който е овладян от пристигналите на място спасителни екипи. Спасително-издирвателната операция за откриването на двамата изчезнали моряци продължава в акваторията на Черно море.

„Врагът умишлено атакува пристанищната инфраструктура и цивилни кораби, опитвайки се да парализира морския износ“, заяви Олег Кипер.

Хронология на атаките срещу кораби

Този инцидент е поредният от серията удари срещу международното корабоплаване в региона през последните седмици. През юли напрежението по Черноморския коридор нарасна значително, като Русия и Украйна засилиха атаките срещу логистични цели и кораби.

Само преди пет дни подобен въздушен удар отне живота на 10 души на борда на кораб под флага на Гвинея-Бисау. Паралелно с това руското Министерство на отбраната съобщава редовно, че целите им са складове за военно оборудване и гориво, намиращи се в пристанищните зони.

Междувременно украинската страна засили защитата на Одеска област и задейства системите за противовъздушна отбрана (ПВО), но отломки от дронове и директни попадения продължават да застрашават гражданската и промишлена инфраструктура в региона.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цървуландия

    13 1 Отговор
    И какви кораби и пристанища има Украйна в черно море?

    05:21 26.07.2026

  • 2 Самолето

    4 2 Отговор
    Кой е дроно?.......

    05:23 26.07.2026

  • 3 И Киев е Руски

    11 1 Отговор
    Украинците отново стрелят по руското черноморско пристанище.

    Коментиран от #9

    05:27 26.07.2026

  • 4 оня с коня

    16 2 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #8

    05:32 26.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 2 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    Коментиран от #11

    05:33 26.07.2026

  • 6 404

    8 3 Отговор
    Защо Русия позволява на укро-терористите да обстрелват инфраструктурата ни и да тормозят милионите жителите на Русия и стотината бесарабски българи

    Коментиран от #13

    05:36 26.07.2026

  • 7 Миролюб Войнов, историк

    2 7 Отговор
    1945г Хитлер издава заповед германските подводни лодки да атакуват и потапят граждански кораби !!! Колко са еднакви всички губещи войната фашистки режими. Края на Путин и Фашистка Русия е близо 👆

    06:29 26.07.2026

  • 8 Антирашист 1857

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Щи ти се върне тъпкано !

    06:37 26.07.2026

  • 9 Михайло Драпати, генерал

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Нощес Украйна нанесе множество комбинирани високоточни удари по вражеската инфраструктура и военни обекти !!! Всички цели са унищожени, няма жертви сред цивилното население. Двама руснака загинаха на Элбрус по Строго естествени причини 👈😁

    06:37 26.07.2026

  • 10 нннн

    8 0 Отговор
    Ама да им кажат на корабите, че там е война и се стреля. Украинците стрелят по руски пристанища, руснаците - по украински.
    ,,На война - като на война.

    06:39 26.07.2026

  • 11 Антирашист1858

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Подкрепяш фашистка вражеска държова ! Това в просия щети донесе затвор или скачане през прозореца !

    06:40 26.07.2026

  • 12 оня с коня

    2 6 Отговор
    До като бункерното с ботокса и токчетата не висне от башнята мир няма да има, от мен за го запомните.

    06:43 26.07.2026

  • 13 1859

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "404":

    Просия не позволява, толкова може !

    06:43 26.07.2026

  • 14 Ха ха ха

    6 0 Отговор
    Лошият Путин пак е провалили някоя оръжейна доставка.

    06:45 26.07.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор
    Много руснак измре, много....
    Но специалната военна операция продължава по план, по график до последния руснак. Гответе се за мобилизация - няма не xoчу, не надо. Който опита да се скрие, цялото му семейство пътува за фронта !!! Проявете разбиране 👈

    Коментиран от #17

    06:47 26.07.2026

  • 16 Янко Виа

    2 0 Отговор
    Който го е страх от мечки ,да не ходи в гората !

    07:02 26.07.2026

  • 17 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    Гресирания 👈 мноого рано си на терен в неделя ,явно глад мори добитъка и довечера пак ще обикаляш кофите 😂😂😂 .

    07:05 26.07.2026

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