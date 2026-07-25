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Володимир Зеленски: Няма да спираме! Украинската армия удари отново военния завод в Киров и рафинерия в Тюмен
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Няма да спираме! Украинската армия удари отново военния завод в Киров и рафинерия в Тюмен

25 Юли, 2026 14:53 1 879 151

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Властите в Кировска област обаче досега са съобщили само за една атака срещу военно предприятие - извършена в нощта срещу 24 юли

Володимир Зеленски: Няма да спираме! Украинската армия удари отново военния завод в Киров и рафинерия в Тюмен - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са нанесли нови далекобойни удари по цели на руска територия, които той определи като "далекобойни санкции". Думите му са цитирани от Би Би Си.

В публикация в "Телеграм" държавният глава заяви, че през изминалата нощ са били поразени обекти в няколко руски региона, които според Киев подпомагат военните действия на Москва срещу Украйна.

"Тази нощ воините на нашите сили за отбрана поразиха в различни региони на Русия цели, които работят за тази война. Това отново е предприятие в Киров, откъдето се доставят компоненти за средствата, с които Русия нанася удари по нашите хора. Разстоянието от държавната граница на Украйна е около 1200 км. Също така бяха поразени нефтопреработвателният завод в Тюмен, логистичен обект в Екатеринбург и склад за гориво и смазочни материали в Ростов на Дон", написа Зеленски.

Към публикацията си той приложи видеозапис с пожари в промишлени обекти.

По-рано губернаторът на Тюменска област Александър Моор потвърди атака срещу местния нефтопреработвателен завод. Компанията Wildberries също съобщи за удар с дронове по паркинг в близост до неин логистичен център.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че при атаката срещу Ростов на Дон са пострадали четирима души. По думите му са нанесени незначителни щети на два жилищни блока, две еднофамилни къщи, строящи се високи сгради, търговски обекти и складове.

Зеленски заяви, че ударът в Киров е бил насочен срещу предприятие, произвеждащо компоненти за руската военна индустрия. Властите в Кировска област обаче досега са съобщили само за една атака срещу военно предприятие - извършена в нощта срещу 24 юли. Според официалните руски данни при нея са загинали петима души, а над 30 са били ранени. Към момента няма потвърждение от руските власти за втори удар по същия обект.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    29 31 Отговор
    Рафинерия в тюмен.няколко хиляди километра от украйна.

    Коментиран от #17, #24

    14:55 25.07.2026

  • 2 Тоз насмъркания все удря

    57 16 Отговор
    и все пиши, че няма пари и хора. Чак помоли урса да му върне дезертьорите от Европа.

    Коментиран от #115

    14:55 25.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    48 17 Отговор
    Цяла Европа е правела оръжие за Хитлер.

    Коментиран от #32, #55, #111

    14:56 25.07.2026

  • 4 Без име

    50 14 Отговор
    Това пак се е нашмъркало.

    14:56 25.07.2026

  • 5 И така

    56 16 Отговор
    И оследния украинец. Не спирай. Давай до край....до твоя край и края на крайна.

    Коментиран от #60

    14:57 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зелника е

    23 9 Отговор
    е подал сигнал до МВР и прокуратурата- станал е жертва на манипулация с изкуствен интелект

    14:58 25.07.2026

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    44 12 Отговор
    А кво стана, ток в Киев Има ли?
    А в Одеса корабли има ли?
    Вообще пристанище остана ли, ха-ха хах?

    Коментиран от #14, #16, #68

    14:58 25.07.2026

  • 9 А КАЛСАТА УРСУЛАТА ЩО

    32 10 Отговор
    Казват!!???!?. Русия Путин СПРЕТЕ НЕ БОМБЕТЕ. А НА ЗЕЛКО СЛЕД ЛИНИЯ БЕЛА МОЖЕ ДА БОМБИ ЩО СИ ЩЕ. ПУТИН СПРИ ДА БЪДЕШ ДОБЪР И ТОЛЕРАНТЕН СЪС ТОЗИ ПРОСЯК И ЗАВИСИМ ЧОВЕК. ТОЙ ДО КАТО Е ТАМ ВОЙНА ЩЕ ИМА ГОДИНИ НАПРЕД.

    14:59 25.07.2026

  • 10 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    18 56 Отговор
    Всяка нощ,всеки ден,всеки час мощни Украински удари по територията на цяла смачкана и унизена раша. Горят рафинерии складове с боеприпаси ,учебни центрове. Раша се докара до купони за бензин и храна. Украйна разкри колко безпомощен е фашисткия рашистки режим пред цял свят.
    Слава на героите от ВСУ.

    14:59 25.07.2026

  • 11 Михайло Драпати, генерал

    13 37 Отговор
    Ша ми драпат русняците мадата, ама и за това не стават !!! Казвам го от личен опит 👈😄

    Коментиран от #21, #28

    14:59 25.07.2026

  • 12 Инна

    17 33 Отговор
    Вероятността някой да поиска да отнеме живота на руския президент не е никак малка. Затова няма нищо неочаквано във факта, че Владимир Путин се старае максимално да се изолира от света и да се защити, пише военен блогър . Този факт се видя отчетливо и по време на пандемията от Ковид, когато Путин разговоряше с официални пратеници на други държави на дистанция от по 6 метра. Освен това се знае, че Путин ползва двойници на парада, на срещи за произвеждане на нови генерали и че разполага с множество тайни убежища. Преди 3 години бе разкрито скривалище на Путин в близост до Сочи. Но междувременно се знае и за други подобни убежища и бункери, както заявяват тайни служби на негови бивши охранители, макар че той се старае да не оставя такива живи свидетели.
    В друга вътрешна информация, изтекла към "Ал Джазира", се съобщава, че две от скривалищата на Путин се намират в Москва – там той разполага не само със служебно жилище, но и с апартамент под наем. Вече е изключено Путин да пребивава във вилата си в Сочи. Други резиденции на президента се намират в Калининград, Карелия (в близост до финландската граница), в планината Алтай. Имаше и в курорта Ялта на полуостров Крим, но не се знае повече за въпросната вила . Освен това държавният глава разполага с правото да ползва всички резиденции на армията и на президентската администрация. Информациите за бункерите на Путин са известни и постоянно се актуализират. Едно от прозвищата на руския диктатор е „Бункерният Путуин"

    Коментиран от #19, #26, #109

    14:59 25.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян георгиев

    8 12 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има и ток и вода.

    Коментиран от #25, #104

    15:00 25.07.2026

  • 15 Тоя Зеленски

    4 18 Отговор
    ги докара верно до под нулата. Средната пенсия в Украйна се била "увеличила" до 7273 гривни бре .....хахахаха.....

    15:01 25.07.2026

  • 16 Гресирана ватенка

    7 20 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "..кво стана.."

    Кво стана питай макккя си !!!
    Она най-хорошо знае... 😆😆😆

    Коментиран от #20, #23

    15:01 25.07.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    37 13 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    В Русия има над 60 големи и средни рафинерии. Ха-ха хах, а в укЛайна бяха само 6 , а пристанищата в укЛайна СА само 4,щото морето е само едно-Черно.Нали знаеш? Рпостак.

    Коментиран от #27, #45, #65, #112

    15:02 25.07.2026

  • 18 УДАРИЛ Е ЕДНА ЛИНЕЙНА И

    22 8 Отговор
    ВЕДНАГА ГО "ПРИПИСВА"НА ФРОНТА

    15:03 25.07.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    4 16 Отговор

    До коментар #12 от "Инна":

    Браво..
    Това е първия ти истински пост, не досегашните фейкове и тролене👍

    15:04 25.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 фончо

    18 8 Отговор

    До коментар #11 от "Михайло Драпати, генерал":

    Но пък женка ти става да ми драпа мъдата, от опит го казвам

    15:05 25.07.2026

  • 22 хихи

    21 9 Отговор
    а ВСУ уверено настъпват на запад, въпреки недостатъчната подкрепа на ВСУ.Руската армия.....

    15:05 25.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 влао

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    диверсантите са там от години

    15:05 25.07.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 8 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    А колко минути?

    15:06 25.07.2026

  • 26 ползвсш чужд Ник

    19 8 Отговор

    До коментар #12 от "Инна":

    Кажи сега за бункерите на наркомана.

    15:06 25.07.2026

  • 27 стоян георгиев

    11 25 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Най смешното е че русия не може за пет години обстрел да спре украинските рафинерии а украйна ги запали за шест месеца.същото е по с пристанищата.самомза десет дена украйна запали над сто руски кораба.и резултата се вижда в русия няма бензин а перно и азовско море са забранена за корабоплаване зона за руски кораби.руския флот се крие в две пристанища до грузия,но там периодично поема каквото му се полага.голям смях а?

    Коментиран от #35, #42

    15:06 25.07.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 6 Отговор

    До коментар #11 от "Михайло Драпати, генерал":

    Генерал Драпати НЯМА!!!! спечелена битка. Такоз е.

    Коментиран от #34

    15:07 25.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Кдей ПВО??

    8 7 Отговор
    Путин Гдей нами ПВО???

    15:08 25.07.2026

  • 31 маке

    6 5 Отговор
    и българите победиха турците, ама след 500 години...

    Коментиран от #38

    15:08 25.07.2026

  • 32 Гресирана ватенка

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    "... правела оръжие за Хитлер..."

    В книгата си Моята борба, Хитлер пише пикантни неща как прекарвал вечерите с маккккя ти !!!
    Не било само борба....😁

    15:08 25.07.2026

  • 33 Коста

    9 7 Отговор
    Бой до последния украинец!
    Нито километър напред!

    Коментиран от #37, #50

    15:10 25.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Прекрасни новини преди минути

    11 22 Отговор
    Близо до авиобазата в Енгелс украинците подпалиха сграда на руска военна част. Десетки убити руски военни. Взривове и пожари в Ростов, Белгород и Луганск (ВИДЕО)
    25 юли 2026
    Снимка: Exilenova+, Telegram
    Военна част в Енгелс, Саратовска област на Русия, е обхваната от пожар след украинска атака през нощта на 24 срещу 25 юли. След преглед на кадри от очевидци анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA е установил, че сграда на улица „Енгелс-1“ е в пламъци. В нея се намира военна част.

    Коментиран от #53

    15:11 25.07.2026

  • 37 За кво квичиш?

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "Коста":

    За пари ли?

    Коментиран от #75, #87

    15:11 25.07.2026

  • 38 българите да!

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "маке":

    а не циганите като теб.

    Коментиран от #48

    15:13 25.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бе вас само

    1 10 Отговор
    Водородът ще ви спре. Ама руснаците са страхливци и не искат да ви изпарят.

    Коментиран от #49, #51, #58

    15:13 25.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Тоя глупак се удря с бордюр у главата

    14 2 Отговор

    До коментар #27 от "стоян георгиев":

    После му се разяснява.

    15:14 25.07.2026

  • 43 Зелkaрски: Няма да спираме!

    13 5 Отговор
    до последния бандеровец срещу "бандерол"

    15:15 25.07.2026

  • 44 А бе то убуу,нЕма да спирате,ама...

    8 4 Отговор
    ...вече не останаха Ора за Бусофициране от твоето ТЦК...!
    Освен тях да пращаш...нема Ора,бе човеко...!

    15:17 25.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 УСПЕХ УКРАЙНА

    9 14 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно!!!

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    15:17 25.07.2026

  • 47 нато удра Русия в дълбочина

    11 6 Отговор
    Украинците не удрят нищо.Те са пушечното месо на нато.

    Коментиран от #54

    15:17 25.07.2026

  • 48 Не Българите!

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "българите да!":

    А Руснаците...!

    Коментиран от #52, #78

    15:19 25.07.2026

  • 49 Соломон

    5 6 Отговор

    До коментар #40 от "Бе вас само":

    Той водорода не гледа кой какъв е по паспорт.Изпарява всичко.Включителни и русняци

    Коментиран от #69

    15:19 25.07.2026

  • 50 Свети Илийчо

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Коста":

    Коста души смока под моста.

    15:19 25.07.2026

  • 51 скучно и точка.

    9 10 Отговор

    До коментар #40 от "Бе вас само":

    Другарю рашките не са само страхливци А при това и неможачи.... големи НЕМОЖАЧИ 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #61

    15:20 25.07.2026

  • 52 Що квичиш?

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Не Българите!":

    За пари ли?

    15:20 25.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Соломон

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "нато удра Русия в дълбочина":

    Това го кажи на онези дето се вардалят с месеци в украинската земя.

    15:20 25.07.2026

  • 55 И Преди и сега

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Цяла Европа иска раша на каша

    15:21 25.07.2026

  • 56 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    6 6 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    15:22 25.07.2026

  • 57 Иван 1

    6 3 Отговор
    Значи Банкова на Киив не му трябва бой до п...не, защото не разбират от подсказка.

    Коментиран от #59

    15:23 25.07.2026

  • 58 Какво е водород глу Пако?

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Бе вас само":

    Ял ли си водород?

    Коментиран от #74

    15:23 25.07.2026

  • 59 Копейкотрошач

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Иван 1":

    Една тесла ти стига.

    15:23 25.07.2026

  • 60 Хахахаха

    7 8 Отговор

    До коментар #5 от "И така":

    До последния рашист, тупин давай. Забери и копейките и тях сиктирдоосай!

    Коментиран от #72

    15:25 25.07.2026

  • 61 Е, това още не се

    6 5 Отговор

    До коментар #51 от "скучно и точка.":

    Знае. Може да те тупнат с някой мегатон. Нямаш никаква сигурност. Нали си от нато? А то е враг на Русия. Те са във война, в която все по-зле им става. Остава им само ядреният синтез, който не и използван. И Путин много пъти казва: "Директна война нато -Русия ще е ядрена..."! Така че, още нищо не се знае...

    Коментиран от #67

    15:25 25.07.2026

  • 62 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 6 Отговор
    Шайгуууууу ЩЕ вземем ли Одеса бе НЕМОЖАЧЧЧЧЧЧ???

    Ама първо Херсон да бъде ZавиHалги руzzки ????

    ШАйгУУУУУУУУ

    15:26 25.07.2026

  • 63 Драпати

    7 8 Отговор
    Защо ни ударихте полигона , вече има 80 загинали и 200 ранени още им търсим на някой ръцете и краката . На руснаците не им се досвидяха , Циркони и два ни пратиха заедно с Искандери . Аз сега какво ще обеснявам на англииските си господари , той оня уволнения престъпник е организирал това изложение .

    Коментиран от #70

    15:26 25.07.2026

  • 64 Зеленски: Няма да спираме!

    7 8 Отговор
    Ще застроим до дупка Баба Алино. България е украински анклав

    Коментиран от #105

    15:27 25.07.2026

  • 65 Соломон

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аз обичам Путин.Започвам така защото от вести иначе ми трият коментара.Русия имаше 60 НПЗ та но вече няма.За това запечатват кладенци .Защото нито има къде да го преработват тоя нефт нито могат да изнесат това което произвеждат.И в същото време трябва да внасят гориво по цени които немогат да си позволят

    15:27 25.07.2026

  • 66 гумен

    6 4 Отговор
    крайно време е да му съкратят ръста на зеления нарко

    15:27 25.07.2026

  • 67 оСмешник 🚀 🤩🤡

    3 5 Отговор

    До коментар #61 от "Е, това още не се":

    Нали си православниче? моли се там и си чакай края на света и защитавай православието са атом и калашка а като свършат с прашка

    Коментиран от #79

    15:28 25.07.2026

  • 68 Хаха

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не останаха и клонове на "Нова поща", здрави локомотиви, неотнесени от дронове бензинностанции и тирове!
    Гръмнаха в Киив и полигони за изпитание на дронове и ядрен център със все персонала и сеирджиите... Но переНЕмогата върви по "план"...

    Коментиран от #76, #81

    15:29 25.07.2026

  • 69 А знае се

    6 3 Отговор

    До коментар #49 от "Соломон":

    При удар до 1 мегатон, ако си на 30 км от удара и е пресечена местност, скътаваш се в мазе, ще останеш жив. Много зависи и къде ще е взривът? Надземен в атмосферата на 600 метра? На повърхността на земята? Подземен... На 30 км от последните 2 си 100% защитен. Но при въздушен удар даже и 30 км може да не те спасят...

    Коментиран от #80

    15:29 25.07.2026

  • 70 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #63 от "Драпати":

    Не е полигон а поляна на която е имало изложение.Убитите са обикновени хора.Виж само за вчера убитите в завода са 30 а ранените над 80.Предстои да разберем каква е била жътвата за днес

    Коментиран от #118

    15:30 25.07.2026

  • 71 Керчо

    6 2 Отговор
    Този ако си вярва значи глупостта е голяма..

    15:30 25.07.2026

  • 72 Хахахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #60 от "Хахахаха":

    Борис Джонсън не каза до последния руснак, а каза на Зеленски ...цитирам дословно " И така, бий се до последния украинец".

    Коментиран от #82

    15:31 25.07.2026

  • 73 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 6 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    15:31 25.07.2026

  • 74 Всеки ден

    2 3 Отговор

    До коментар #58 от "Какво е водород глу Пако?":

    И ти го ядеш... В Н2О какво пиеш? В сладки изделия? В хляба... Всеки от нас яде всеки ден И водород.

    15:31 25.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Е това беше за вчера де

    3 6 Отговор

    До коментар #68 от "Хаха":

    Я виж сводката за днес колко руски боклуци дадоха фира.

    Коментиран от #99

    15:32 25.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Генерал Иван Колев

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Не Българите!":

    Знам ги руснаците.Клал съм от тях.На училище на са ли ти казвали?

    15:34 25.07.2026

  • 79 Който се смее

    5 4 Отговор

    До коментар #67 от "оСмешник 🚀 🤩🤡":

    Последен, най-добре се смее. Православен или къв и ще на си, при 6000 градуса... става изпаряване даже и на металите...

    Коментиран от #83

    15:34 25.07.2026

  • 80 Соломон

    5 6 Отговор

    До коментар #69 от "А знае се":

    А какво ще стане със тия които са на по голямо разтояние.И след като го взривиш тоя мегатон не знаеш на къде ще тръгне.Може да дойде пак при този който го е пратил.Как мислиш ако можеш разбира се как ще реагират страни които имат ЯО и също пострадат от това.А те ще пострдатдиректно или индиректно.И какво ще спре после Украйна да натовари всичките си дронове със отработено ЯГ и ги изпрати в необятната руска шир.За да бъдат свалени от руското ПВО.Незабравяй.Монетата винаги има две страни

    Коментиран от #90

    15:35 25.07.2026

  • 81 Орк на тротинетка 🧌🛴

    4 4 Отговор

    До коментар #68 от "Хаха":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    15:37 25.07.2026

  • 82 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #72 от "Хахахаха":

    А тупин сам реши да се бие до последния руснак! Операция по денацификация на раша! Изпълнява я отлично тупин.

    Коментиран от #84

    15:38 25.07.2026

  • 83 Приятни сънища Zаблудени кПейки

    5 4 Отговор

    До коментар #79 от "Който се смее":

    Някои хора преди заспиване борят овце.. купейките броят ракети и атомни бомби преди Zаспиване 🤩🤡

    15:39 25.07.2026

  • 84 Куфарче тоалетна

    5 8 Отговор

    До коментар #82 от "Хахахаха":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    Коментиран от #116

    15:39 25.07.2026

  • 85 Коста

    5 4 Отговор
    Бой до последния украинец!
    Нито километър напред!

    Коментиран от #86

    15:40 25.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Коста

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "За кво квичиш?":

    Хвани ми смока да го усетиш!

    15:41 25.07.2026

  • 88 Пука ми кво бил казал Зеленски

    6 2 Отговор
    Доказан еврейски олигофрен

    15:41 25.07.2026

  • 89 Коста

    4 3 Отговор
    Бой до последния украинец!
    Нито километър напред!

    15:42 25.07.2026

  • 90 После ще стане

    5 0 Отговор

    До коментар #80 от "Соломон":

    Като Чернобил. Там живеят всякакви диви животни. Котки и риби, коне... Всичките са радиоактивно заразени и умират по-бързо, но се размножават неконтролируемо. Пълно е с диви животни.

    Коментиран от #94

    15:42 25.07.2026

  • 91 Зеления ненормален наркоман и смешник

    5 3 Отговор
    Е на линия и лъже на воля, урте сутрин пак ще реве и проси

    15:43 25.07.2026

  • 92 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "маке":

    Що, ти на Лавров ли приличаш?

    15:44 25.07.2026

  • 93 Гошо

    4 1 Отговор
    Страхотен декор зад него!...

    15:44 25.07.2026

  • 94 Соломон

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "После ще стане":

    Ама той този Чернобил може да застигне и ще застигне и Русия.ЯО е за защита чрез сплашване.Веднъж използвано вече никой няма да се страхува.А този който го е използвал пръв ще има привилегията да умре втори.И няма да го убие никой.Той сам ще се самоубие

    15:46 25.07.2026

  • 95 Зеленски:

    5 2 Отговор
    Ще видим Крим ама само на картинка повече. И безплатна газ и петрол ще видим ама пак на картинка. И пристанища на Черно море на картинка и Одеса на картинка ..... Като ни го нахендри и оня Радев с вертикалната тръба и съвсем ще ни се ококорят очичките като на козичките от цената на демократичната газ

    15:47 25.07.2026

  • 96 Хахаха

    7 5 Отговор
    След Путин руснаците ще,издигнат паметник на Зеленски в знак на признателност, че унищожи путинския криминален и садистично олигархичен модел в Русия

    Коментиран от #98, #110

    15:48 25.07.2026

  • 97 Хаха

    5 1 Отговор
    Главната прокуратура на Украйна съобщи за ареста на организатора на военна изложба близо до Киев, която е била обект на ракетен удар.
    Името не е официално разкрито. По-рано беше съобщено, че събитието е организирано от асоциацията на производителите на дронове „Армада“, оглавявана от Василий Гончарук, член на нацистката партия на Билецки, „Национален корпус“.
    На публикуваните снимки задържаният е в болнично легло, което показва, че е бил ранен по време на нападението.
    Според прокуратурата, на събитието са присъствали приблизително 300 души, включително военнослужещи, представители на отбранителната промишленост, длъжностни лица и чуждестранни гости.
    Разследването твърди, че организаторите не са съгласували събитието с властите.
    Най-близкият заслон се намира на около 100 метра от мястото и има площ от около 30 квадратни метра, което не беше достатъчно, за да побере всички участници.
    Според Главната прокуратура поканите за събитието са били изпратени девет дни предварително, а участниците са получили точния час и място един ден преди събитието.

    15:49 25.07.2026

  • 98 Путин наистина заслужава линчч

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "Хахаха":

    Отдавна трябваше Киев да е станал езеро

    Коментиран от #103, #108

    15:51 25.07.2026

  • 99 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #76 от "Е това беше за вчера де":

    Сводката на кой - доче зеле, ротерс, пресаташето на Еленски, института на бабите или коя "сводка"....

    15:51 25.07.2026

  • 100 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ха! А вас не ви ли удариха днес, вчера, миналия ден и всички дни преди това? А, забравих и утре!

    15:52 25.07.2026

  • 101 Смешник

    5 0 Отговор
    А какво става с пристанищата в Одеса и Измаил Функционират ли още

    15:55 25.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Хахаха

    5 0 Отговор

    До коментар #98 от "Путин наистина заслужава линчч":

    Трябваше, трябваше от теб да стане човек, а не ч-мо

    15:57 25.07.2026

  • 104 Смешник

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Да при тебе има А при тези дето спят в метрото няма

    15:57 25.07.2026

  • 105 Имам усещането

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "Зеленски: Няма да спираме!":

    Че сами няма да могат родните ни недоразумения да се справят с незаконното строителство в Баба Алино и ще трябва да помолим г-н Путин и Митрофанова да помогнат със сабарянето ...

    15:57 25.07.2026

  • 106 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА

    1 6 Отговор
    КРЕМЪЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.

    15:58 25.07.2026

  • 107 Ха ха ха

    3 5 Отговор
    Колкото и минуси да пишете няма никакво значение русия загуби войната

    15:58 25.07.2026

  • 108 Киев да е станал езеро

    5 0 Отговор

    До коментар #98 от "Путин наистина заслужава линчч":

    Балтийски слънчев бряг

    15:59 25.07.2026

  • 109 Смешник

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Инна":

    Не го мисли Путин По скоро на Зеления клоун дните са преброени

    Коментиран от #117

    15:59 25.07.2026

  • 110 Първанов

    2 6 Отговор

    До коментар #96 от "Хахаха":

    Със сигурност и Зеленски и Путин остават в историята. Първият, като патриот, димократ и европеец, вторият, като съдист, антипатриот и азиатец

    Коментиран от #122

    16:00 25.07.2026

  • 111 Последния идиот

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Втората световна война няма никаква връзка със статията

    16:00 25.07.2026

  • 112 Ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Рафинериите в русия изгоряха, ти не си ли разбрал

    16:01 25.07.2026

  • 113 А МОЧАТА?

    2 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    16:01 25.07.2026

  • 114 Целият свят мрази Украйна

    9 2 Отговор
    Мрази и САЩ, мрази и Израел, мрази и нацисткият ЕС. Това е истината. Но най вече мрази атлантизма и ционизма

    16:01 25.07.2026

  • 115 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Тоз насмъркания все удря":

    Нашмърканият пета година шамари Путин.

    Коментиран от #120

    16:02 25.07.2026

  • 116 Путин многоходовия

    3 4 Отговор

    До коментар #84 от "Куфарче тоалетна":

    Сорос ни каза да се евг

    16:03 25.07.2026

  • 117 За кво квичиш?

    0 2 Отговор

    До коментар #109 от "Смешник":

    За пари ли?От кога не си онождан ?

    Коментиран от #151

    16:03 25.07.2026

  • 118 Хаха

    6 3 Отговор

    До коментар #70 от "Соломон":

    Започноха да излизат имената на убитите "обикновени хора" на полигона:
    "Високопоставен офицер от украинските специални части беше убит при нападение срещу военна изложба близо до Киев.
    Украинските медии съобщават за смъртта на полковник Едуард Сиренко, позовавайки се на негови познати; твърди се, че е офицер от СБУ или ГРУ.
    Според открити източници, той преди това е ръководил Центъра за специални операции на СБУ и е служил в Ирак.
    През 2018 г. Сиренко е арестуван по обвинения в създаване на банда и изнудване; делото срещу него продължава до избухването на войната. Очевидно делото по-късно е прекратено.".

    Тепърва ще излизат такива данни за "обикновени" хора, вкл. от отан, кой се "подхлъзнал" на пътека в Алпите по време на "отпуск", кой изяден от акула по време на сърф и други подобни "нормални" инциденти...

    16:03 25.07.2026

  • 119 Факти

    4 1 Отговор
    Думкат го Зелето на караминьол, а той се прави на думкач.

    16:06 25.07.2026

  • 120 Цеко

    0 5 Отговор

    До коментар #115 от "Факти":

    Много руска смрадт измре от тогава.Много нещо.

    Коментиран от #123, #135

    16:06 25.07.2026

  • 121 Търновец

    3 1 Отговор
    Тези дронове да Немски подарени на новата Отоманска империя от глобалистка Писториус и може би се направляват от сателити или от летящи радари. А Зеленски крипто президент прилича на султан който прави селфи.

    16:06 25.07.2026

  • 122 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #110 от "Първанов":

    По-смешен виц не бях чел за "патриота" и "демократ" Еленски, който не смее да се появи на живо пред хората и събира мъжете по бусове, като доб.тък....

    16:07 25.07.2026

  • 123 Къде си ма, Цецке

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "Цеко":

    Заздравя ли ти ластичката? И защо се пишеш Цеко, след като си Цецка.

    16:08 25.07.2026

  • 124 Цеко

    4 2 Отговор
    Думкат го Зелето на караминьол, а той се прави на думкач.

    16:08 25.07.2026

  • 125 Гориил

    3 6 Отговор
    Медици-учени от цял свят изследват параноята на Путин заради някои странични ефекти, които не се забелязват при други известни личности с това заболяване. Например гризането на ноктите, характерно за индивиди в ранна детска и дошколна възраст.
    В интервюто си бивш негов охранител-дезетшртьор нарича Путин „военен престъпник“ и казва на колегите си, че трябва да разкрият информация, която се крие от руската общественост.
    „Руският президент е изгубил връзка със света. През последните няколко години той живее в информационен пашкул, прекарвайки по-голямата част от времето си в своите резиденции, които медиите много подходящо наричат бункери. Той патологично се страхува за живота си. Заобикаля се с непробиваема бариера от карантини и информационен вакуум. Цени единствено собствения си живот и живота на семейството и приятелите си“, обяснява оханителят. Той описва виртуална държава в държавата, която включва пожарникари, тестери на храни и други инженери, които са с Путин при пътуванията му в чужбина.
    „Те го наричат Началника, боготворят го по всякакъв начин и винаги говорят за него само с тези думи“, казва той.

    Коментиран от #131, #139

    16:10 25.07.2026

  • 126 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 127 Шеф Манч-еф

    1 3 Отговор
    Днес менюто е салата от прясно Зеле с препечено сало от мобилизирани всушники.

    16:12 25.07.2026

  • 128 Дон Корлеоне

    1 3 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда кримският мост.

    16:13 25.07.2026

  • 129 Гориил

    3 1 Отговор
    Думкат го Зелето на караминьол, а той се прави на думкач.

    16:13 25.07.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Копейка

    1 5 Отговор

    До коментар #125 от "Гориил":

    И без да го пишеш знаем,че путлера е ненормалник, който закопа кочината.

    Коментиран от #134

    16:15 25.07.2026

  • 132 Коста

    4 0 Отговор
    Володимир Зеленски: Няма да спираме да се осирaме!

    16:15 25.07.2026

  • 133 Дон Корлеоне

    3 0 Отговор
    На зеленото човече от снимката в Турция му казвали кадън Нашмъркан.

    16:15 25.07.2026

  • 134 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Копейка":

    Ти си голям нормалник. Във всички норми на тапирщината.

    16:16 25.07.2026

  • 135 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Цеко":

    Съгласен.

    16:16 25.07.2026

  • 136 Копейка

    3 0 Отговор
    Зеленото човече, което е от левия бряг на реката и друг му коландри жената.

    16:16 25.07.2026

  • 137 Важното е че нито лев

    4 0 Отговор
    Няма да дадем на украйнската нацистка сган като помощ. Да умиргат от глад

    16:16 25.07.2026

  • 138 Смешник

    3 1 Отговор
    Зелената храчка защо има такъв женски гласец?

    Коментиран от #145

    16:17 25.07.2026

  • 139 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #125 от "Гориил":

    Ти за кво квичиш? За пари ли?

    Коментиран от #142

    16:18 25.07.2026

  • 140 Коста

    4 1 Отговор
    Володимир Зеленски: Няма да спираме да се осирaме!

    16:18 25.07.2026

  • 141 Коста

    4 1 Отговор
    Володимир Зеленски: Няма да спираме да се осирaме!

    16:19 25.07.2026

  • 142 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #139 от "Коста":

    Не за пари. Търся си някой демобилизиран украинец да ме ползва като жена. Даже аз ще му плащам.

    Коментиран от #148

    16:19 25.07.2026

  • 143 Копейки,

    0 4 Отговор
    В коя страна има опашки и талони за бензин? Коментирайте.В България има достъп до Интернет.

    16:20 25.07.2026

  • 144 Удрий

    1 4 Отговор
    крепостния. Да остане без бензин и стоки.

    16:20 25.07.2026

  • 145 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Смешник":

    Големите мамули дето лапа, са и протрили гласните струни.

    Коментиран от #150

    16:20 25.07.2026

  • 146 Колко

    1 0 Отговор
    Е красив на снимката! На него ли са кръстили острова?

    16:21 25.07.2026

  • 147 Абе то там голям кеф било

    2 0 Отговор
    Под 5000 гривни средна пенсия и В Украйна и 110 гривни за 1 кубичен метър вода. В някои градове увеличението на цените е даже повече от три пъти от понеделник.... че с една средна пенсия 40 кубика вода от Днепър може един пенсионер да си купи ....много яко нали ?

    16:21 25.07.2026

  • 148 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #142 от "Гориил":

    Да ти намеря?

    16:21 25.07.2026

  • 149 Този е ясен

    2 0 Отговор
    Или господарите му на острова ще го приключат и ще обвинят Русия или собственият му народ ще го линчува публично! Кое ще е първо, предстои да видим.

    16:22 25.07.2026

  • 150 Смешник

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Коста":

    И тия тука дето подкрепят Зелената храчка и те са като него въртяни като учебни газки.

    16:22 25.07.2026

  • 151 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "За кво квичиш?":

    Завиждаш ли му?

    16:23 25.07.2026

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