Володимир Зеленски: Няма да спираме! Украинската армия удари отново военния завод в Киров и рафинерия в Тюмен

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са нанесли нови далекобойни удари по цели на руска територия, които той определи като "далекобойни санкции". Думите му са цитирани от Би Би Си.
В публикация в "Телеграм" държавният глава заяви, че през изминалата нощ са били поразени обекти в няколко руски региона, които според Киев подпомагат военните действия на Москва срещу Украйна.
"Тази нощ воините на нашите сили за отбрана поразиха в различни региони на Русия цели, които работят за тази война. Това отново е предприятие в Киров, откъдето се доставят компоненти за средствата, с които Русия нанася удари по нашите хора. Разстоянието от държавната граница на Украйна е около 1200 км. Също така бяха поразени нефтопреработвателният завод в Тюмен, логистичен обект в Екатеринбург и склад за гориво и смазочни материали в Ростов на Дон", написа Зеленски.
Към публикацията си той приложи видеозапис с пожари в промишлени обекти.
По-рано губернаторът на Тюменска област Александър Моор потвърди атака срещу местния нефтопреработвателен завод. Компанията Wildberries също съобщи за удар с дронове по паркинг в близост до неин логистичен център.
Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че при атаката срещу Ростов на Дон са пострадали четирима души. По думите му са нанесени незначителни щети на два жилищни блока, две еднофамилни къщи, строящи се високи сгради, търговски обекти и складове.
Зеленски заяви, че ударът в Киров е бил насочен срещу предприятие, произвеждащо компоненти за руската военна индустрия. Властите в Кировска област обаче досега са съобщили само за една атака срещу военно предприятие - извършена в нощта срещу 24 юли. Според официалните руски данни при нея са загинали петима души, а над 30 са били ранени. Към момента няма потвърждение от руските власти за втори удар по същия обект.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #17, #24
14:55 25.07.2026
2 Тоз насмъркания все удря
Коментиран от #115
14:55 25.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #32, #55, #111
14:56 25.07.2026
4 Без име
14:56 25.07.2026
5 И така
Коментиран от #60
14:57 25.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зелника е
14:58 25.07.2026
8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
А в Одеса корабли има ли?
Вообще пристанище остана ли, ха-ха хах?
Коментиран от #14, #16, #68
14:58 25.07.2026
9 А КАЛСАТА УРСУЛАТА ЩО
14:59 25.07.2026
10 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
Слава на героите от ВСУ.
14:59 25.07.2026
11 Михайло Драпати, генерал
Коментиран от #21, #28
14:59 25.07.2026
12 Инна
В друга вътрешна информация, изтекла към "Ал Джазира", се съобщава, че две от скривалищата на Путин се намират в Москва – там той разполага не само със служебно жилище, но и с апартамент под наем. Вече е изключено Путин да пребивава във вилата си в Сочи. Други резиденции на президента се намират в Калининград, Карелия (в близост до финландската граница), в планината Алтай. Имаше и в курорта Ялта на полуостров Крим, но не се знае повече за въпросната вила . Освен това държавният глава разполага с правото да ползва всички резиденции на армията и на президентската администрация. Информациите за бункерите на Путин са известни и постоянно се актуализират. Едно от прозвищата на руския диктатор е „Бункерният Путуин"
Коментиран от #19, #26, #109
14:59 25.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 стоян георгиев
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има и ток и вода.
Коментиран от #25, #104
15:00 25.07.2026
15 Тоя Зеленски
15:01 25.07.2026
16 Гресирана ватенка
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"..кво стана.."
Кво стана питай макккя си !!!
Она най-хорошо знае... 😆😆😆
Коментиран от #20, #23
15:01 25.07.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "стоян георгиев":В Русия има над 60 големи и средни рафинерии. Ха-ха хах, а в укЛайна бяха само 6 , а пристанищата в укЛайна СА само 4,щото морето е само едно-Черно.Нали знаеш? Рпостак.
Коментиран от #27, #45, #65, #112
15:02 25.07.2026
18 УДАРИЛ Е ЕДНА ЛИНЕЙНА И
15:03 25.07.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #12 от "Инна":Браво..
Това е първия ти истински пост, не досегашните фейкове и тролене👍
15:04 25.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 фончо
До коментар #11 от "Михайло Драпати, генерал":Но пък женка ти става да ми драпа мъдата, от опит го казвам
15:05 25.07.2026
22 хихи
15:05 25.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 влао
До коментар #1 от "стоян георгиев":диверсантите са там от години
15:05 25.07.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "стоян георгиев":А колко минути?
15:06 25.07.2026
26 ползвсш чужд Ник
До коментар #12 от "Инна":Кажи сега за бункерите на наркомана.
15:06 25.07.2026
27 стоян георгиев
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Най смешното е че русия не може за пет години обстрел да спре украинските рафинерии а украйна ги запали за шест месеца.същото е по с пристанищата.самомза десет дена украйна запали над сто руски кораба.и резултата се вижда в русия няма бензин а перно и азовско море са забранена за корабоплаване зона за руски кораби.руския флот се крие в две пристанища до грузия,но там периодично поема каквото му се полага.голям смях а?
Коментиран от #35, #42
15:06 25.07.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Михайло Драпати, генерал":Генерал Драпати НЯМА!!!! спечелена битка. Такоз е.
Коментиран от #34
15:07 25.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Кдей ПВО??
15:08 25.07.2026
31 маке
Коментиран от #38
15:08 25.07.2026
32 Гресирана ватенка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":"... правела оръжие за Хитлер..."
В книгата си Моята борба, Хитлер пише пикантни неща как прекарвал вечерите с маккккя ти !!!
Не било само борба....😁
15:08 25.07.2026
33 Коста
Нито километър напред!
Коментиран от #37, #50
15:10 25.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Прекрасни новини преди минути
25 юли 2026
Снимка: Exilenova+, Telegram
Военна част в Енгелс, Саратовска област на Русия, е обхваната от пожар след украинска атака през нощта на 24 срещу 25 юли. След преглед на кадри от очевидци анализатор от руския опозиционен Telegram канал ASTRA е установил, че сграда на улица „Енгелс-1“ е в пламъци. В нея се намира военна част.
Коментиран от #53
15:11 25.07.2026
37 За кво квичиш?
До коментар #33 от "Коста":За пари ли?
Коментиран от #75, #87
15:11 25.07.2026
38 българите да!
До коментар #31 от "маке":а не циганите като теб.
Коментиран от #48
15:13 25.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бе вас само
Коментиран от #49, #51, #58
15:13 25.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Тоя глупак се удря с бордюр у главата
До коментар #27 от "стоян георгиев":После му се разяснява.
15:14 25.07.2026
43 Зелkaрски: Няма да спираме!
15:15 25.07.2026
44 А бе то убуу,нЕма да спирате,ама...
Освен тях да пращаш...нема Ора,бе човеко...!
15:17 25.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 УСПЕХ УКРАЙНА
Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
15:17 25.07.2026
47 нато удра Русия в дълбочина
Коментиран от #54
15:17 25.07.2026
48 Не Българите!
До коментар #38 от "българите да!":А Руснаците...!
Коментиран от #52, #78
15:19 25.07.2026
49 Соломон
До коментар #40 от "Бе вас само":Той водорода не гледа кой какъв е по паспорт.Изпарява всичко.Включителни и русняци
Коментиран от #69
15:19 25.07.2026
50 Свети Илийчо
До коментар #33 от "Коста":Коста души смока под моста.
15:19 25.07.2026
51 скучно и точка.
До коментар #40 от "Бе вас само":Другарю рашките не са само страхливци А при това и неможачи.... големи НЕМОЖАЧИ 🤩🤡🍌🍌
Коментиран от #61
15:20 25.07.2026
52 Що квичиш?
До коментар #48 от "Не Българите!":За пари ли?
15:20 25.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Соломон
До коментар #47 от "нато удра Русия в дълбочина":Това го кажи на онези дето се вардалят с месеци в украинската земя.
15:20 25.07.2026
55 И Преди и сега
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Цяла Европа иска раша на каша
15:21 25.07.2026
56 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
15:22 25.07.2026
57 Иван 1
Коментиран от #59
15:23 25.07.2026
58 Какво е водород глу Пако?
До коментар #40 от "Бе вас само":Ял ли си водород?
Коментиран от #74
15:23 25.07.2026
59 Копейкотрошач
До коментар #57 от "Иван 1":Една тесла ти стига.
15:23 25.07.2026
60 Хахахаха
До коментар #5 от "И така":До последния рашист, тупин давай. Забери и копейките и тях сиктирдоосай!
Коментиран от #72
15:25 25.07.2026
61 Е, това още не се
До коментар #51 от "скучно и точка.":Знае. Може да те тупнат с някой мегатон. Нямаш никаква сигурност. Нали си от нато? А то е враг на Русия. Те са във война, в която все по-зле им става. Остава им само ядреният синтез, който не и използван. И Путин много пъти казва: "Директна война нато -Русия ще е ядрена..."! Така че, още нищо не се знае...
Коментиран от #67
15:25 25.07.2026
62 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
Ама първо Херсон да бъде ZавиHалги руzzки ????
ШАйгУУУУУУУУ
15:26 25.07.2026
63 Драпати
Коментиран от #70
15:26 25.07.2026
64 Зеленски: Няма да спираме!
Коментиран от #105
15:27 25.07.2026
65 Соломон
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аз обичам Путин.Започвам така защото от вести иначе ми трият коментара.Русия имаше 60 НПЗ та но вече няма.За това запечатват кладенци .Защото нито има къде да го преработват тоя нефт нито могат да изнесат това което произвеждат.И в същото време трябва да внасят гориво по цени които немогат да си позволят
15:27 25.07.2026
66 гумен
15:27 25.07.2026
67 оСмешник 🚀 🤩🤡
До коментар #61 от "Е, това още не се":Нали си православниче? моли се там и си чакай края на света и защитавай православието са атом и калашка а като свършат с прашка
Коментиран от #79
15:28 25.07.2026
68 Хаха
До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не останаха и клонове на "Нова поща", здрави локомотиви, неотнесени от дронове бензинностанции и тирове!
Гръмнаха в Киив и полигони за изпитание на дронове и ядрен център със все персонала и сеирджиите... Но переНЕмогата върви по "план"...
Коментиран от #76, #81
15:29 25.07.2026
69 А знае се
До коментар #49 от "Соломон":При удар до 1 мегатон, ако си на 30 км от удара и е пресечена местност, скътаваш се в мазе, ще останеш жив. Много зависи и къде ще е взривът? Надземен в атмосферата на 600 метра? На повърхността на земята? Подземен... На 30 км от последните 2 си 100% защитен. Но при въздушен удар даже и 30 км може да не те спасят...
Коментиран от #80
15:29 25.07.2026
70 Соломон
До коментар #63 от "Драпати":Не е полигон а поляна на която е имало изложение.Убитите са обикновени хора.Виж само за вчера убитите в завода са 30 а ранените над 80.Предстои да разберем каква е била жътвата за днес
Коментиран от #118
15:30 25.07.2026
71 Керчо
15:30 25.07.2026
72 Хахахаха
До коментар #60 от "Хахахаха":Борис Джонсън не каза до последния руснак, а каза на Зеленски ...цитирам дословно " И така, бий се до последния украинец".
Коментиран от #82
15:31 25.07.2026
73 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
15:31 25.07.2026
74 Всеки ден
До коментар #58 от "Какво е водород глу Пако?":И ти го ядеш... В Н2О какво пиеш? В сладки изделия? В хляба... Всеки от нас яде всеки ден И водород.
15:31 25.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Е това беше за вчера де
До коментар #68 от "Хаха":Я виж сводката за днес колко руски боклуци дадоха фира.
Коментиран от #99
15:32 25.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Генерал Иван Колев
До коментар #48 от "Не Българите!":Знам ги руснаците.Клал съм от тях.На училище на са ли ти казвали?
15:34 25.07.2026
79 Който се смее
До коментар #67 от "оСмешник 🚀 🤩🤡":Последен, най-добре се смее. Православен или къв и ще на си, при 6000 градуса... става изпаряване даже и на металите...
Коментиран от #83
15:34 25.07.2026
80 Соломон
До коментар #69 от "А знае се":А какво ще стане със тия които са на по голямо разтояние.И след като го взривиш тоя мегатон не знаеш на къде ще тръгне.Може да дойде пак при този който го е пратил.Как мислиш ако можеш разбира се как ще реагират страни които имат ЯО и също пострадат от това.А те ще пострдатдиректно или индиректно.И какво ще спре после Украйна да натовари всичките си дронове със отработено ЯГ и ги изпрати в необятната руска шир.За да бъдат свалени от руското ПВО.Незабравяй.Монетата винаги има две страни
Коментиран от #90
15:35 25.07.2026
81 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #68 от "Хаха":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
15:37 25.07.2026
82 Хахахаха
До коментар #72 от "Хахахаха":А тупин сам реши да се бие до последния руснак! Операция по денацификация на раша! Изпълнява я отлично тупин.
Коментиран от #84
15:38 25.07.2026
83 Приятни сънища Zаблудени кПейки
До коментар #79 от "Който се смее":Някои хора преди заспиване борят овце.. купейките броят ракети и атомни бомби преди Zаспиване 🤩🤡
15:39 25.07.2026
84 Куфарче тоалетна
До коментар #82 от "Хахахаха":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...
Коментиран от #116
15:39 25.07.2026
85 Коста
Нито километър напред!
Коментиран от #86
15:40 25.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Коста
До коментар #37 от "За кво квичиш?":Хвани ми смока да го усетиш!
15:41 25.07.2026
88 Пука ми кво бил казал Зеленски
15:41 25.07.2026
89 Коста
Нито километър напред!
15:42 25.07.2026
90 После ще стане
До коментар #80 от "Соломон":Като Чернобил. Там живеят всякакви диви животни. Котки и риби, коне... Всичките са радиоактивно заразени и умират по-бързо, но се размножават неконтролируемо. Пълно е с диви животни.
Коментиран от #94
15:42 25.07.2026
91 Зеления ненормален наркоман и смешник
15:43 25.07.2026
92 Шопо
До коментар #6 от "маке":Що, ти на Лавров ли приличаш?
15:44 25.07.2026
93 Гошо
15:44 25.07.2026
94 Соломон
До коментар #90 от "После ще стане":Ама той този Чернобил може да застигне и ще застигне и Русия.ЯО е за защита чрез сплашване.Веднъж използвано вече никой няма да се страхува.А този който го е използвал пръв ще има привилегията да умре втори.И няма да го убие никой.Той сам ще се самоубие
15:46 25.07.2026
95 Зеленски:
15:47 25.07.2026
96 Хахаха
Коментиран от #98, #110
15:48 25.07.2026
97 Хаха
Името не е официално разкрито. По-рано беше съобщено, че събитието е организирано от асоциацията на производителите на дронове „Армада“, оглавявана от Василий Гончарук, член на нацистката партия на Билецки, „Национален корпус“.
На публикуваните снимки задържаният е в болнично легло, което показва, че е бил ранен по време на нападението.
Според прокуратурата, на събитието са присъствали приблизително 300 души, включително военнослужещи, представители на отбранителната промишленост, длъжностни лица и чуждестранни гости.
Разследването твърди, че организаторите не са съгласували събитието с властите.
Най-близкият заслон се намира на около 100 метра от мястото и има площ от около 30 квадратни метра, което не беше достатъчно, за да побере всички участници.
Според Главната прокуратура поканите за събитието са били изпратени девет дни предварително, а участниците са получили точния час и място един ден преди събитието.
15:49 25.07.2026
98 Путин наистина заслужава линчч
До коментар #96 от "Хахаха":Отдавна трябваше Киев да е станал езеро
Коментиран от #103, #108
15:51 25.07.2026
99 Хаха
До коментар #76 от "Е това беше за вчера де":Сводката на кой - доче зеле, ротерс, пресаташето на Еленски, института на бабите или коя "сводка"....
15:51 25.07.2026
100 Анонимен
15:52 25.07.2026
101 Смешник
15:55 25.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Хахаха
До коментар #98 от "Путин наистина заслужава линчч":Трябваше, трябваше от теб да стане човек, а не ч-мо
15:57 25.07.2026
104 Смешник
До коментар #14 от "стоян георгиев":Да при тебе има А при тези дето спят в метрото няма
15:57 25.07.2026
105 Имам усещането
До коментар #64 от "Зеленски: Няма да спираме!":Че сами няма да могат родните ни недоразумения да се справят с незаконното строителство в Баба Алино и ще трябва да помолим г-н Путин и Митрофанова да помогнат със сабарянето ...
15:57 25.07.2026
106 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
15:58 25.07.2026
107 Ха ха ха
15:58 25.07.2026
108 Киев да е станал езеро
До коментар #98 от "Путин наистина заслужава линчч":Балтийски слънчев бряг
15:59 25.07.2026
109 Смешник
До коментар #12 от "Инна":Не го мисли Путин По скоро на Зеления клоун дните са преброени
Коментиран от #117
15:59 25.07.2026
110 Първанов
До коментар #96 от "Хахаха":Със сигурност и Зеленски и Путин остават в историята. Първият, като патриот, димократ и европеец, вторият, като съдист, антипатриот и азиатец
Коментиран от #122
16:00 25.07.2026
111 Последния идиот
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Втората световна война няма никаква връзка със статията
16:00 25.07.2026
112 Ха ха ха
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Рафинериите в русия изгоряха, ти не си ли разбрал
16:01 25.07.2026
113 А МОЧАТА?
16:01 25.07.2026
114 Целият свят мрази Украйна
16:01 25.07.2026
115 Факти
До коментар #2 от "Тоз насмъркания все удря":Нашмърканият пета година шамари Путин.
Коментиран от #120
16:02 25.07.2026
116 Путин многоходовия
До коментар #84 от "Куфарче тоалетна":Сорос ни каза да се евг
16:03 25.07.2026
117 За кво квичиш?
До коментар #109 от "Смешник":За пари ли?От кога не си онождан ?
Коментиран от #151
16:03 25.07.2026
118 Хаха
До коментар #70 от "Соломон":Започноха да излизат имената на убитите "обикновени хора" на полигона:
"Високопоставен офицер от украинските специални части беше убит при нападение срещу военна изложба близо до Киев.
Украинските медии съобщават за смъртта на полковник Едуард Сиренко, позовавайки се на негови познати; твърди се, че е офицер от СБУ или ГРУ.
Според открити източници, той преди това е ръководил Центъра за специални операции на СБУ и е служил в Ирак.
През 2018 г. Сиренко е арестуван по обвинения в създаване на банда и изнудване; делото срещу него продължава до избухването на войната. Очевидно делото по-късно е прекратено.".
Тепърва ще излизат такива данни за "обикновени" хора, вкл. от отан, кой се "подхлъзнал" на пътека в Алпите по време на "отпуск", кой изяден от акула по време на сърф и други подобни "нормални" инциденти...
16:03 25.07.2026
119 Факти
16:06 25.07.2026
120 Цеко
До коментар #115 от "Факти":Много руска смрадт измре от тогава.Много нещо.
Коментиран от #123, #135
16:06 25.07.2026
121 Търновец
16:06 25.07.2026
122 Хаха
До коментар #110 от "Първанов":По-смешен виц не бях чел за "патриота" и "демократ" Еленски, който не смее да се появи на живо пред хората и събира мъжете по бусове, като доб.тък....
16:07 25.07.2026
123 Къде си ма, Цецке
До коментар #120 от "Цеко":Заздравя ли ти ластичката? И защо се пишеш Цеко, след като си Цецка.
16:08 25.07.2026
124 Цеко
16:08 25.07.2026
125 Гориил
В интервюто си бивш негов охранител-дезетшртьор нарича Путин „военен престъпник“ и казва на колегите си, че трябва да разкрият информация, която се крие от руската общественост.
„Руският президент е изгубил връзка със света. През последните няколко години той живее в информационен пашкул, прекарвайки по-голямата част от времето си в своите резиденции, които медиите много подходящо наричат бункери. Той патологично се страхува за живота си. Заобикаля се с непробиваема бариера от карантини и информационен вакуум. Цени единствено собствения си живот и живота на семейството и приятелите си“, обяснява оханителят. Той описва виртуална държава в държавата, която включва пожарникари, тестери на храни и други инженери, които са с Путин при пътуванията му в чужбина.
„Те го наричат Началника, боготворят го по всякакъв начин и винаги говорят за него само с тези думи“, казва той.
Коментиран от #131, #139
16:10 25.07.2026
126 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
127 Шеф Манч-еф
16:12 25.07.2026
128 Дон Корлеоне
16:13 25.07.2026
129 Гориил
16:13 25.07.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Копейка
До коментар #125 от "Гориил":И без да го пишеш знаем,че путлера е ненормалник, който закопа кочината.
Коментиран от #134
16:15 25.07.2026
132 Коста
16:15 25.07.2026
133 Дон Корлеоне
16:15 25.07.2026
134 Коста
До коментар #131 от "Копейка":Ти си голям нормалник. Във всички норми на тапирщината.
16:16 25.07.2026
135 Смешник
До коментар #120 от "Цеко":Съгласен.
16:16 25.07.2026
136 Копейка
16:16 25.07.2026
137 Важното е че нито лев
16:16 25.07.2026
138 Смешник
Коментиран от #145
16:17 25.07.2026
139 Коста
До коментар #125 от "Гориил":Ти за кво квичиш? За пари ли?
Коментиран от #142
16:18 25.07.2026
140 Коста
16:18 25.07.2026
141 Коста
16:19 25.07.2026
142 Гориил
До коментар #139 от "Коста":Не за пари. Търся си някой демобилизиран украинец да ме ползва като жена. Даже аз ще му плащам.
Коментиран от #148
16:19 25.07.2026
143 Копейки,
16:20 25.07.2026
144 Удрий
16:20 25.07.2026
145 Коста
До коментар #138 от "Смешник":Големите мамули дето лапа, са и протрили гласните струни.
Коментиран от #150
16:20 25.07.2026
146 Колко
16:21 25.07.2026
147 Абе то там голям кеф било
16:21 25.07.2026
148 Коста
До коментар #142 от "Гориил":Да ти намеря?
16:21 25.07.2026
149 Този е ясен
16:22 25.07.2026
150 Смешник
До коментар #145 от "Коста":И тия тука дето подкрепят Зелената храчка и те са като него въртяни като учебни газки.
16:22 25.07.2026
151 Коста
До коментар #117 от "За кво квичиш?":Завиждаш ли му?
16:23 25.07.2026