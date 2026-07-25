Володимир Зеленски: Няма да спираме! Украинската армия удари отново военния завод в Киров и рафинерия в Тюмен

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските сили са нанесли нови далекобойни удари по цели на руска територия, които той определи като "далекобойни санкции". Думите му са цитирани от Би Би Си.

В публикация в "Телеграм" държавният глава заяви, че през изминалата нощ са били поразени обекти в няколко руски региона, които според Киев подпомагат военните действия на Москва срещу Украйна.

"Тази нощ воините на нашите сили за отбрана поразиха в различни региони на Русия цели, които работят за тази война. Това отново е предприятие в Киров, откъдето се доставят компоненти за средствата, с които Русия нанася удари по нашите хора. Разстоянието от държавната граница на Украйна е около 1200 км. Също така бяха поразени нефтопреработвателният завод в Тюмен, логистичен обект в Екатеринбург и склад за гориво и смазочни материали в Ростов на Дон", написа Зеленски.

Към публикацията си той приложи видеозапис с пожари в промишлени обекти.

По-рано губернаторът на Тюменска област Александър Моор потвърди атака срещу местния нефтопреработвателен завод. Компанията Wildberries също съобщи за удар с дронове по паркинг в близост до неин логистичен център.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че при атаката срещу Ростов на Дон са пострадали четирима души. По думите му са нанесени незначителни щети на два жилищни блока, две еднофамилни къщи, строящи се високи сгради, търговски обекти и складове.

Зеленски заяви, че ударът в Киров е бил насочен срещу предприятие, произвеждащо компоненти за руската военна индустрия. Властите в Кировска област обаче досега са съобщили само за една атака срещу военно предприятие - извършена в нощта срещу 24 юли. Според официалните руски данни при нея са загинали петима души, а над 30 са били ранени. Към момента няма потвърждение от руските власти за втори удар по същия обект.