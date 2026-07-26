Иран алармира ЕС и ООН за удар на ВСУ в Каспийско море

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи отправи официален призив към Организацията на обединените нации (ООН) и Европейския съюз (ЕС) да осъдят военното нападение срещу ирански търговски кораб в акваторията на Каспийско море.

Външното министерство на Ислямската република определи инцидента като „криминален акт“ и директно обвини Украйна за атаката, предаде Al Jazeerа.

Ескалация в Каспийско море и жертви

Фатален инцидент: Нападението е извършено в ранните часове на събота, предизвиквайки експлозия на борда на плавателния съд.

Нападението е извършено в ранните часове на събота, предизвиквайки експлозия на борда на плавателния съд. Човешки жертви: Иранските власти потвърдиха, че при удара е загинал един ирански моряк, а друг е тежко ранен.

Иранските власти потвърдиха, че при удара е загинал един ирански моряк, а друг е тежко ранен. Официален протест: Иранското министерство на външните работи незабавно привика временно управляващия украинското посолство в Техеран, за да изрази остър протест срещу действията на Киев, информира Middle East Eye.

Дипломатически натиск от страна на Абас Арагчи

В спешен телефонен разговор с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас, иранският първи дипломат Абас Арагчи настоя за незабавна международна реакция. Техеран настоява Съветът за сигурност на ООН и европейските партньори да потърсят отговорност от извършителите и техните поддръжници, предава Global Times. Според иранската страна нападението представлява грубо нарушение на Член 2(4) от Хартата на ООН и застрашава международната сигурност.

Позицията на Украйна и контекстът на ударите

Часове преди дипломатическата реакция на Иран, украинският президент Володимир Зеленски обяви в социалните мрежи, че силите на Киев са постигнали „много силни резултати“ с далекобойни удари в Каспийско море. Според украинското ръководство мишени са били кораби, превозващи военни товари за Русия. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) допълни, че се атакуват плавателни съдове, които заобикалят международните санкции, пише Kyiv Independent (kyivindependent.

От своя страна, иранското външно министерство отново декларира, че Техеран поддържа неутралитет и никога не се е намесвал в конфликта между Русия и Украйна. Официалните власти в Иран предупредиха, че подобни „авантюристични действия“ от страна на Киев могат опасно да разширят обхвата на войната.