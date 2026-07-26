Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран алармира ЕС и ООН за удар на ВСУ в Каспийско море

Иран алармира ЕС и ООН за удар на ВСУ в Каспийско море

26 Юли, 2026 06:37, обновена 26 Юли, 2026 06:43 993 26

  • иран-
  • украйна-
  • кораб-
  • удар-
  • каспийско море-
  • напрежение

Техеран привика украинския пратеник заради атаката срещу търговски кораб, довела до смъртта на моряк

Иран алармира ЕС и ООН за удар на ВСУ в Каспийско море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи отправи официален призив към Организацията на обединените нации (ООН) и Европейския съюз (ЕС) да осъдят военното нападение срещу ирански търговски кораб в акваторията на Каспийско море.

Външното министерство на Ислямската република определи инцидента като „криминален акт“ и директно обвини Украйна за атаката, предаде Al Jazeerа.

Ескалация в Каспийско море и жертви

  • Фатален инцидент: Нападението е извършено в ранните часове на събота, предизвиквайки експлозия на борда на плавателния съд.
  • Човешки жертви: Иранските власти потвърдиха, че при удара е загинал един ирански моряк, а друг е тежко ранен.
  • Официален протест: Иранското министерство на външните работи незабавно привика временно управляващия украинското посолство в Техеран, за да изрази остър протест срещу действията на Киев, информира Middle East Eye.

Дипломатически натиск от страна на Абас Арагчи

В спешен телефонен разговор с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас, иранският първи дипломат Абас Арагчи настоя за незабавна международна реакция. Техеран настоява Съветът за сигурност на ООН и европейските партньори да потърсят отговорност от извършителите и техните поддръжници, предава Global Times. Според иранската страна нападението представлява грубо нарушение на Член 2(4) от Хартата на ООН и застрашава международната сигурност.

Позицията на Украйна и контекстът на ударите

Часове преди дипломатическата реакция на Иран, украинският президент Володимир Зеленски обяви в социалните мрежи, че силите на Киев са постигнали „много силни резултати“ с далекобойни удари в Каспийско море. Според украинското ръководство мишени са били кораби, превозващи военни товари за Русия. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) допълни, че се атакуват плавателни съдове, които заобикалят международните санкции, пише Kyiv Independent (kyivindependent.

От своя страна, иранското външно министерство отново декларира, че Техеран поддържа неутралитет и никога не се е намесвал в конфликта между Русия и Украйна. Официалните власти в Иран предупредиха, че подобни „авантюристични действия“ от страна на Киев могат опасно да разширят обхвата на войната.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    12 21 Отговор
    ВСУ подпукаха здраво и чалмите.

    06:48 26.07.2026

  • 2 Двойният стандарт на Европа

    18 10 Отговор
    Ще осъди ли укрите, най големите терористи. Едва ли.

    Коментиран от #7, #9

    06:49 26.07.2026

  • 3 Абе

    12 20 Отговор
    не знам дали ние сме в обсега на иранските ракети, но като гледам Иран е в обсега на украинските. Украинците могат да ударят всеки и навсякъде. Направо са терминатори. Най-добре е да не се заяждаме с тях

    Коментиран от #24

    06:49 26.07.2026

  • 4 Без име

    13 4 Отговор
    А в Киев 31 балистики Искандер и 12 хиперзвука Циркон. Дали им вземат пари за хотел в метрото???

    Коментиран от #11

    06:50 26.07.2026

  • 5 гошо

    14 7 Отговор
    Еврейското наркоманче става все по-нагло.

    Коментиран от #10

    06:51 26.07.2026

  • 6 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    7 8 Отговор
    Не се сърдете , удобно е в момента всяка една гадория да се приписва на украинците, за да не се разбере истинския изпълнител.

    Не се учудвам, ако утре хусите нападнат кораб в карибско море или атлантическия океан.

    06:51 26.07.2026

  • 7 Защо

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "Двойният стандарт на Европа":

    да ги съди? Затова че спират доставки на шахеди за РФ? Значи когато Русия стреля по търговски кораби които изнасят зърно от Одеса, това е оправдано, но когато жертвата Украйна блокира военните доставки към РФ, това трябвало да бъде осъдено. Ти да видиш!

    06:52 26.07.2026

  • 8 И ся кво?

    9 7 Отговор
    Зелената еуглена е решила да помага на сащисаните ли? В знак на благодарност за съответната подкрепа, която му оказват? Определено дрънка врели некипели за кораби, превозващи военни товари за Русия в Каспийско море... Просто си плаче за бой, щото май това до сега не му стига...

    06:52 26.07.2026

  • 9 Сатана Z

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "Двойният стандарт на Европа":

    На война като на война.
    Да се оплачат на Путин да си прибира аскера обратно. Бъркат си адресата.

    06:53 26.07.2026

  • 10 Така трябва

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "гошо":

    да прави всеки защитник на страната си. Не да събува шалварите като бг копейците.

    Коментиран от #17, #18

    06:55 26.07.2026

  • 11 Ти вземаш ли пари

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    за външните си тоалетни?

    Коментиран от #12

    06:57 26.07.2026

  • 12 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ти вземаш ли пари":

    Кофти спомени тревожат душата ти, а? 😂😂😂

    06:58 26.07.2026

  • 13 Терореро

    2 3 Отговор
    Разликата между ИДИЛ и ВСУ е само в това, че арабите са много по-подготвени във военно и тактическо отношение. Загубите на селяндурите в жива сила и техника са колосални и Европа ще фалира, ако продължава да ги финансира.

    Коментиран от #15, #16

    07:00 26.07.2026

  • 14 Кой ги кара да се

    3 3 Отговор
    мотаят на бойното поле.
    Знаят къде отиват. Да си стоят у тях. Хленчовци.

    07:00 26.07.2026

  • 15 Не им личи,

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Терореро":

    но щом казваш...

    07:01 26.07.2026

  • 16 На кого му пука

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Терореро":

    Важното е, че бг копейките винаги сте капо.

    Коментиран от #21

    07:02 26.07.2026

  • 17 123

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Така трябва":

    Нещо са ти объркани представите, зеленския защитава не родината си ,а собствения си нациски режим.

    Коментиран от #26

    07:02 26.07.2026

  • 18 Така така

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Така трябва":

    Много разбираш от шалвари и цигании май?

    Коментиран от #20

    07:02 26.07.2026

  • 19 Луганск

    1 1 Отговор
    Президентът Путин привика немския посланик в Москва и му връчи протестна нота за недопустимо безхаберие от страна на немските власти по време на гей-парада, където е звучала предимно руска реч. Предвид, че руската гей-общност е най-многобройната в света, възмущението на руския държавен глава идва от факта, че вместо да бъдат арестувани неговите поданици-дезертьори, за да бъдат върнати на фронта, където да са в полза на родината, е било позволено да се укриват в тълпата.
    Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
    По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
    Всички политици говорят за мир и често се провеждат събрания на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор.

    07:05 26.07.2026

  • 20 Не аз целувам Корана все пак

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Така така":

    Ти наричаш иранците братя и подкрепяш исляма. От Космоса си личи.

    Коментиран от #23

    07:06 26.07.2026

  • 21 Жокер

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "На кого му пука":

    И защо така си мислиш? Освен, че си просткатогъба и с двете ръце в Дъто.

    07:06 26.07.2026

  • 22 Ха Ха

    0 0 Отговор
    Укро-фашистката хунта прави всичко възможно за да се хареса на Тръмп. Ето, видите ли, ние действаме против военният обмен между Русия и Иран, което е от Ваш интерес. Само че Каспийско море е голяма лъжица за Зеленски

    07:07 26.07.2026

  • 23 Гугълмапс

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Не аз целувам Корана все пак":

    Голям си космонавт, няма що?

    07:08 26.07.2026

  • 24 Да Да

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Точно като терористи - подмолно, всеки и навсякъде. Предлагаш да слушкаме и укро-фашистите. Защо не, целият Запад ги слушка

    07:09 26.07.2026

  • 25 Мишел

    0 0 Отговор
    Иран изпрати нота до извършителя Украйна . Цяла Украйна е в обсега на иранските Хоремсшахр 4.

    07:09 26.07.2026

  • 26 Опорката ти е изтъркана

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "123":

    Все пак само за Путин има документи в Хага за обвинения в нацизъм и геноцид.
    Крадецът вика дръжте крадеца.
    Вярвам на факти, не на копейски логически извращения.

    07:10 26.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания