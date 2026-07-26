Иран алармира ЕС и ООН за удар на ВСУ в Каспийско море

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи отправи официален призив към Организацията на обединените нации (ООН) и Европейския съюз (ЕС) да осъдят военното нападение срещу ирански търговски кораб в акваторията на Каспийско море.
Външното министерство на Ислямската република определи инцидента като „криминален акт“ и директно обвини Украйна за атаката, предаде Al Jazeerа.
Ескалация в Каспийско море и жертви
- Фатален инцидент: Нападението е извършено в ранните часове на събота, предизвиквайки експлозия на борда на плавателния съд.
- Човешки жертви: Иранските власти потвърдиха, че при удара е загинал един ирански моряк, а друг е тежко ранен.
- Официален протест: Иранското министерство на външните работи незабавно привика временно управляващия украинското посолство в Техеран, за да изрази остър протест срещу действията на Киев, информира Middle East Eye.
Дипломатически натиск от страна на Абас Арагчи
В спешен телефонен разговор с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи Кая Калас, иранският първи дипломат Абас Арагчи настоя за незабавна международна реакция. Техеран настоява Съветът за сигурност на ООН и европейските партньори да потърсят отговорност от извършителите и техните поддръжници, предава Global Times. Според иранската страна нападението представлява грубо нарушение на Член 2(4) от Хартата на ООН и застрашава международната сигурност.
Позицията на Украйна и контекстът на ударите
Часове преди дипломатическата реакция на Иран, украинският президент Володимир Зеленски обяви в социалните мрежи, че силите на Киев са постигнали „много силни резултати“ с далекобойни удари в Каспийско море. Според украинското ръководство мишени са били кораби, превозващи военни товари за Русия. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) допълни, че се атакуват плавателни съдове, които заобикалят международните санкции, пише Kyiv Independent (kyivindependent.
От своя страна, иранското външно министерство отново декларира, че Техеран поддържа неутралитет и никога не се е намесвал в конфликта между Русия и Украйна. Официалните власти в Иран предупредиха, че подобни „авантюристични действия“ от страна на Киев могат опасно да разширят обхвата на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
06:48 26.07.2026
2 Двойният стандарт на Европа
Коментиран от #7, #9
06:49 26.07.2026
3 Абе
Коментиран от #24
06:49 26.07.2026
4 Без име
Коментиран от #11
06:50 26.07.2026
5 гошо
Коментиран от #10
06:51 26.07.2026
6 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
Не се учудвам, ако утре хусите нападнат кораб в карибско море или атлантическия океан.
06:51 26.07.2026
7 Защо
До коментар #2 от "Двойният стандарт на Европа":да ги съди? Затова че спират доставки на шахеди за РФ? Значи когато Русия стреля по търговски кораби които изнасят зърно от Одеса, това е оправдано, но когато жертвата Украйна блокира военните доставки към РФ, това трябвало да бъде осъдено. Ти да видиш!
06:52 26.07.2026
8 И ся кво?
06:52 26.07.2026
9 Сатана Z
До коментар #2 от "Двойният стандарт на Европа":На война като на война.
Да се оплачат на Путин да си прибира аскера обратно. Бъркат си адресата.
06:53 26.07.2026
10 Така трябва
До коментар #5 от "гошо":да прави всеки защитник на страната си. Не да събува шалварите като бг копейците.
Коментиран от #17, #18
06:55 26.07.2026
11 Ти вземаш ли пари
До коментар #4 от "Без име":за външните си тоалетни?
Коментиран от #12
06:57 26.07.2026
12 Без име
До коментар #11 от "Ти вземаш ли пари":Кофти спомени тревожат душата ти, а? 😂😂😂
06:58 26.07.2026
13 Терореро
Коментиран от #15, #16
07:00 26.07.2026
14 Кой ги кара да се
Знаят къде отиват. Да си стоят у тях. Хленчовци.
07:00 26.07.2026
15 Не им личи,
До коментар #13 от "Терореро":но щом казваш...
07:01 26.07.2026
16 На кого му пука
До коментар #13 от "Терореро":Важното е, че бг копейките винаги сте капо.
Коментиран от #21
07:02 26.07.2026
17 123
До коментар #10 от "Така трябва":Нещо са ти объркани представите, зеленския защитава не родината си ,а собствения си нациски режим.
Коментиран от #26
07:02 26.07.2026
18 Така така
До коментар #10 от "Така трябва":Много разбираш от шалвари и цигании май?
Коментиран от #20
07:02 26.07.2026
19 Луганск
Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
Всички политици говорят за мир и често се провеждат събрания на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор.
07:05 26.07.2026
20 Не аз целувам Корана все пак
До коментар #18 от "Така така":Ти наричаш иранците братя и подкрепяш исляма. От Космоса си личи.
Коментиран от #23
07:06 26.07.2026
21 Жокер
До коментар #16 от "На кого му пука":И защо така си мислиш? Освен, че си просткатогъба и с двете ръце в Дъто.
07:06 26.07.2026
22 Ха Ха
07:07 26.07.2026
23 Гугълмапс
До коментар #20 от "Не аз целувам Корана все пак":Голям си космонавт, няма що?
07:08 26.07.2026
24 Да Да
До коментар #3 от "Абе":Точно като терористи - подмолно, всеки и навсякъде. Предлагаш да слушкаме и укро-фашистите. Защо не, целият Запад ги слушка
07:09 26.07.2026
25 Мишел
07:09 26.07.2026
26 Опорката ти е изтъркана
До коментар #17 от "123":Все пак само за Путин има документи в Хага за обвинения в нацизъм и геноцид.
Крадецът вика дръжте крадеца.
Вярвам на факти, не на копейски логически извращения.
07:10 26.07.2026