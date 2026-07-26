Тръмп спря ударите по Иран, отново дава шанс на дипломацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е издал изрична заповед до Пентагона за временно спиране на американските военни удари срещу обекти в Иран.

Решението слага край на интензивна 13-дневна кампания от последователни ежедневни въздушни нападения. Този неочакван дипломатически ход е предприет с цел да се отвори прозорец за мирни преговори в Близкия изток.

Информацията за военната пауза бе разкрита първоначално от Axios, който се позовава на двама независими високопоставени източници от администрацията във Вашингтон. Според доклада, в петък следобед Тръмп е получил редовния план за нови въздушни удари, но вместо да го подпише, е наредил на въоръжените сили да задържат огъня.

Напредък в посредничеството на Оман

Решението на Белия дом съвпада с пристигането на официална оманска делегация в Техеран. Регионални дипломатически източници пред Axios потвърждават, че преговорите за постигане на ново споразумение за корабоплаването и повторното отваряне на стратегическия Ормузки проток бележат сериозен прогрес. Очаква се финалната рамка на документа да бъде изработена в рамките на уикенда, след което американският президент ще трябва лично да одобри договорените условия.

Иранският ядрен казус и тактиката на САЩ

„В момента разговаряме с тях. Смятам, че те стават все по-сериозни с всеки изминал ден“, коментира Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом, цитиран от Investing.com. Американският лидер подчерта, че въпреки готовността за пълно унищожаване на иранската военна инфраструктура, постигането на дипломатическа сделка е „по-умната стратегия“. Главната цел на Вашингтон остава категорична: Иран не трябва да притежава ядрено оръжие.

Военни анализатори, цитирани от Ал-Арабия, посочват, че досегашните 13-дневни бомбардировки са достигнали своя оперативен лимит на ефективност. Всяко по-нататъшно ескалиране би изисквало започването на мащабна сухопътна и въздушна конвенционална война.

Промени в регионалната сигурност

Въпреки настъпилото затишие, ситуацията остава високорискова:

Военна готовност на САЩ: Американските сили в региона остават в състояние на пълна бойна готовност и имат капацитет да възобновят атаките веднага при провал на преговорите.

Американските сили в региона остават в състояние на пълна бойна готовност и имат капацитет да възобновят атаките веднага при провал на преговорите. Предупреждения от Иран: Ислямската революционна гвардия (IRGC) излезе с позиция по държавната телевизия IRIB, че съседните държави от Персийския залив и Великобритания ще станат легитимни военни цели, ако подпомогнат логистично бъдещи американски операции.

Ислямската революционна гвардия (IRGC) излезе с позиция по държавната телевизия IRIB, че съседните държави от Персийския залив и Великобритания ще станат легитимни военни цели, ако подпомогнат логистично бъдещи американски операции. Реакция на Израел: Според източници на Axios израелският кабинет по сигурността и въоръжените сили са били подготвени за нови съвместни удари в петък вечерта и са останали изненадани от внезапната заповед за тактическо отстъпление от страна на САЩ.