Тръмп спря ударите по Иран, отново дава шанс на дипломацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е издал изрична заповед до Пентагона за временно спиране на американските военни удари срещу обекти в Иран.
Решението слага край на интензивна 13-дневна кампания от последователни ежедневни въздушни нападения. Този неочакван дипломатически ход е предприет с цел да се отвори прозорец за мирни преговори в Близкия изток.
Информацията за военната пауза бе разкрита първоначално от Axios, който се позовава на двама независими високопоставени източници от администрацията във Вашингтон. Според доклада, в петък следобед Тръмп е получил редовния план за нови въздушни удари, но вместо да го подпише, е наредил на въоръжените сили да задържат огъня.
Напредък в посредничеството на Оман
Решението на Белия дом съвпада с пристигането на официална оманска делегация в Техеран. Регионални дипломатически източници пред Axios потвърждават, че преговорите за постигане на ново споразумение за корабоплаването и повторното отваряне на стратегическия Ормузки проток бележат сериозен прогрес. Очаква се финалната рамка на документа да бъде изработена в рамките на уикенда, след което американският президент ще трябва лично да одобри договорените условия.
Иранският ядрен казус и тактиката на САЩ
„В момента разговаряме с тях. Смятам, че те стават все по-сериозни с всеки изминал ден“, коментира Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом, цитиран от Investing.com. Американският лидер подчерта, че въпреки готовността за пълно унищожаване на иранската военна инфраструктура, постигането на дипломатическа сделка е „по-умната стратегия“. Главната цел на Вашингтон остава категорична: Иран не трябва да притежава ядрено оръжие.
Военни анализатори, цитирани от Ал-Арабия, посочват, че досегашните 13-дневни бомбардировки са достигнали своя оперативен лимит на ефективност. Всяко по-нататъшно ескалиране би изисквало започването на мащабна сухопътна и въздушна конвенционална война.
Промени в регионалната сигурност
Въпреки настъпилото затишие, ситуацията остава високорискова:
- Военна готовност на САЩ: Американските сили в региона остават в състояние на пълна бойна готовност и имат капацитет да възобновят атаките веднага при провал на преговорите.
- Предупреждения от Иран: Ислямската революционна гвардия (IRGC) излезе с позиция по държавната телевизия IRIB, че съседните държави от Персийския залив и Великобритания ще станат легитимни военни цели, ако подпомогнат логистично бъдещи американски операции.
- Реакция на Израел: Според източници на Axios израелският кабинет по сигурността и въоръжените сили са били подготвени за нови съвместни удари в петък вечерта и са останали изненадани от внезапната заповед за тактическо отстъпление от страна на САЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
нямат и паерални да извадят малко чипове ха ха ха
Коментиран от #4
05:30 26.07.2026
2 Бий
05:31 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Или
До коментар #1 от "оня с коня":по-скоро свърши каквото имаше за удряне в Иран. Остана им само да се крият по пещерите и да отправят празни заплахи.
05:32 26.07.2026
5 Леле
05:35 26.07.2026
6 Номерта на Тръмп
Първо заплахи и изнудване, после бомбардировки и блокади, последвани от призиви за преговори и приказки за мир и всеобщо щастливо бъдеще, ако бъдат изпълнени тръмповите условия.
В Техеран се смеят!
Иран няма да клекне и бомбрдировките не са вечни. Блокадата ВХОДА на Ормуз е неефективна. Иран държи ИЗХОДА! Въпросът за сухоземна инвазия стои с пълна сила. Или изненадващ десант.
Но и двете изглеждат обречени , поради географските условия на Иран.
Вече дъвкахме темата много пъти!
Коментиран от #10
05:36 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кина
05:37 26.07.2026
9 На това разчитат
Дипломация- хахаха!
« дипломацията» си е сделка и нищо друго!
05:42 26.07.2026
10 Не знам
До коментар #6 от "Номерта на Тръмп":дали им е смешно в Иран Избиха и предишното ръководство, новото още не се е показало на живо. Моктаба Хаменей не се знае дали въобще е жив или някой издава укази от негово име. Отделно че икономиката е катастрофа и нямат вода, това без бомбардировките. Хич не им е до смях на иранците
Коментиран от #17, #25
05:45 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ибрям гидти
05:48 26.07.2026
13 Последния Софиянец
05:50 26.07.2026
14 Когато заплашиш ,
Щото само с няколкодневни точкови удари само изглеждаш несериозен и олекваш, а противникът знае, че просто трябва да изтърпи. Иранците няма да се предадат от това!
Или пускаш Б1 и Б2 над Иран или се изхвърляш по- леко със заплахите!
То и масираните бомбардировки може да не постигнат целите си, както се вижда в Украйна, дори да имат обратен ефект, понеже сплотяват и настървяват потърпевшото население.
Но поне показват, че си сериозен!
А Тръмп изглежда всичко друго, само не и сериозен!
05:50 26.07.2026
15 ибрям гидти
05:51 26.07.2026
16 Техеран
За САЩ, Безмер е Безхабер!
Потупаха Ранчо по рамото….
05:56 26.07.2026
17 Иран без ръководство
До коментар #10 от "Не знам":не е останал. Моллите са по силни от всякога, независимо от Моктаба!
Населението се сплоти и обедини след атаките. Всякаква опозиция в момента би изглеждала обречена.
Що се отнася до икономиката- Иран изнася внася през Каспийско море.
Само от нефт са спечелили 18 млрд. долара за месец, както стана известно скоро.
Иран са си у дома, войната за тях е в пъти по- евтина, отколкото за Тръмп. Десетки пъти.
Държат един проток Ормуз и стрелят с ракети и дронове.
Познай кой е на келепир!
05:58 26.07.2026
18 Събудиха дежурния
05:59 26.07.2026
19 павела митова
06:05 26.07.2026
20 любопитен
06:05 26.07.2026
21 Мишел
Коментиран от #27
06:16 26.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Браво на Персите
06:23 26.07.2026
24 Тя тука
06:32 26.07.2026
25 Глст
До коментар #10 от "Не знам":Това за народа ония от гвардията не им пука особено …и няма да клекнат
06:35 26.07.2026
26 Емил Стефанов
06:38 26.07.2026
27 Гост
До коментар #21 от "Мишел":Четете тук там и разбирачи станахте и знаете кое е свършило кое не … времето ше покаже
Коментиран от #31
06:40 26.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 стоян георгиев
06:57 26.07.2026
30 Браво на Персите
06:57 26.07.2026
31 Мишел
До коментар #27 от "Гост":Няма друга причина за спирането на бомбардировките от този, който твърдеше,й че ще заличи иранската цивилизация.
06:59 26.07.2026