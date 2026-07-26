Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп спря ударите по Иран, отново дава шанс на дипломацията

Тръмп спря ударите по Иран, отново дава шанс на дипломацията

26 Юли, 2026 05:19, обновена 26 Юли, 2026 05:25 1 169 31

  • тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • дипломация-
  • атаки

Президентът на САЩ нареди на армията да преустанови въздушните атаки

Тръмп спря ударите по Иран, отново дава шанс на дипломацията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е издал изрична заповед до Пентагона за временно спиране на американските военни удари срещу обекти в Иран.

Решението слага край на интензивна 13-дневна кампания от последователни ежедневни въздушни нападения. Този неочакван дипломатически ход е предприет с цел да се отвори прозорец за мирни преговори в Близкия изток.

Информацията за военната пауза бе разкрита първоначално от Axios, който се позовава на двама независими високопоставени източници от администрацията във Вашингтон. Според доклада, в петък следобед Тръмп е получил редовния план за нови въздушни удари, но вместо да го подпише, е наредил на въоръжените сили да задържат огъня.

Напредък в посредничеството на Оман

Решението на Белия дом съвпада с пристигането на официална оманска делегация в Техеран. Регионални дипломатически източници пред Axios потвърждават, че преговорите за постигане на ново споразумение за корабоплаването и повторното отваряне на стратегическия Ормузки проток бележат сериозен прогрес. Очаква се финалната рамка на документа да бъде изработена в рамките на уикенда, след което американският президент ще трябва лично да одобри договорените условия.

Иранският ядрен казус и тактиката на САЩ

„В момента разговаряме с тях. Смятам, че те стават все по-сериозни с всеки изминал ден“, коментира Доналд Тръмп пред репортери в Белия дом, цитиран от Investing.com. Американският лидер подчерта, че въпреки готовността за пълно унищожаване на иранската военна инфраструктура, постигането на дипломатическа сделка е „по-умната стратегия“. Главната цел на Вашингтон остава категорична: Иран не трябва да притежава ядрено оръжие.

Военни анализатори, цитирани от Ал-Арабия, посочват, че досегашните 13-дневни бомбардировки са достигнали своя оперативен лимит на ефективност. Всяко по-нататъшно ескалиране би изисквало започването на мащабна сухопътна и въздушна конвенционална война.

Промени в регионалната сигурност

Въпреки настъпилото затишие, ситуацията остава високорискова:

  • Военна готовност на САЩ: Американските сили в региона остават в състояние на пълна бойна готовност и имат капацитет да възобновят атаките веднага при провал на преговорите.
  • Предупреждения от Иран: Ислямската революционна гвардия (IRGC) излезе с позиция по държавната телевизия IRIB, че съседните държави от Персийския залив и Великобритания ще станат легитимни военни цели, ако подпомогнат логистично бъдещи американски операции.
  • Реакция на Израел: Според източници на Axios израелският кабинет по сигурността и въоръжените сили са били подготвени за нови съвместни удари в петък вечерта и са останали изненадани от внезапната заповед за тактическо отстъпление от страна на САЩ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    28 7 Отговор
    на краварите им свършиха ракетите ха ха ха ха

    нямат и паерални да извадят малко чипове ха ха ха

    Коментиран от #4

    05:30 26.07.2026

  • 2 Бий

    13 6 Отговор
    за да те уважават е казал народът

    05:31 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Или

    6 27 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    по-скоро свърши каквото имаше за удряне в Иран. Остана им само да се крият по пещерите и да отправят празни заплахи.

    05:32 26.07.2026

  • 5 Леле

    28 6 Отговор
    "Тръмп спря ударите по Иран, отново дава шанс на дипломацията".....Ясноооо, пауза за презареждане. Ама то няма балъци вече.

    05:35 26.07.2026

  • 6 Номерта на Тръмп

    26 6 Отговор
    вече отдавна са известни и никой не му се вързва!

    Първо заплахи и изнудване, после бомбардировки и блокади, последвани от призиви за преговори и приказки за мир и всеобщо щастливо бъдеще, ако бъдат изпълнени тръмповите условия.

    В Техеран се смеят!

    Иран няма да клекне и бомбрдировките не са вечни. Блокадата ВХОДА на Ормуз е неефективна. Иран държи ИЗХОДА! Въпросът за сухоземна инвазия стои с пълна сила. Или изненадващ десант.

    Но и двете изглеждат обречени , поради географските условия на Иран.

    Вече дъвкахме темата много пъти!

    Коментиран от #10

    05:36 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кина

    2 2 Отговор
    Още е жив...! Кога..??

    05:37 26.07.2026

  • 9 На това разчитат

    14 8 Отговор
    И нашите плъхове Радев и Йотова, че да не дофъркат самолетите на Безмер!
    Дипломация- хахаха!
    « дипломацията» си е сделка и нищо друго!

    05:42 26.07.2026

  • 10 Не знам

    6 14 Отговор

    До коментар #6 от "Номерта на Тръмп":

    дали им е смешно в Иран Избиха и предишното ръководство, новото още не се е показало на живо. Моктаба Хаменей не се знае дали въобще е жив или някой издава укази от негово име. Отделно че икономиката е катастрофа и нямат вода, това без бомбардировките. Хич не им е до смях на иранците

    Коментиран от #17, #25

    05:45 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ибрям гидти

    13 1 Отговор
    НА РИЖНЯКА МУ СЕ Е ДРЪПНАЛА ФЪШКИЯТА

    05:48 26.07.2026

  • 13 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Пак свърши бомбите.

    05:50 26.07.2026

  • 14 Когато заплашиш ,

    14 1 Отговор
    че ще сринеш " хилядолетната иранска цивилизация " и че " много ще ги заболи " и че " ние още не сме почнали ", трябва да умееш да изпълниш поне половината от тези неща.

    Щото само с няколкодневни точкови удари само изглеждаш несериозен и олекваш, а противникът знае, че просто трябва да изтърпи. Иранците няма да се предадат от това!

    Или пускаш Б1 и Б2 над Иран или се изхвърляш по- леко със заплахите!

    То и масираните бомбардировки може да не постигнат целите си, както се вижда в Украйна, дори да имат обратен ефект, понеже сплотяват и настървяват потърпевшото население.
    Но поне показват, че си сериозен!

    А Тръмп изглежда всичко друго, само не и сериозен!

    05:50 26.07.2026

  • 15 ибрям гидти

    3 1 Отговор
    ПРАВИ СИ ВЯТЪР НА УСТАТА - КАКТО КАЗВА ГЕШЕФ

    05:51 26.07.2026

  • 16 Техеран

    13 1 Отговор
    Вече предупреди и Великобритания!
    За САЩ, Безмер е Безхабер!
    Потупаха Ранчо по рамото….

    05:56 26.07.2026

  • 17 Иран без ръководство

    15 2 Отговор

    До коментар #10 от "Не знам":

    не е останал. Моллите са по силни от всякога, независимо от Моктаба!
    Населението се сплоти и обедини след атаките. Всякаква опозиция в момента би изглеждала обречена.
    Що се отнася до икономиката- Иран изнася внася през Каспийско море.
    Само от нефт са спечелили 18 млрд. долара за месец, както стана известно скоро.
    Иран са си у дома, войната за тях е в пъти по- евтина, отколкото за Тръмп. Десетки пъти.
    Държат един проток Ормуз и стрелят с ракети и дронове.

    Познай кой е на келепир!

    05:58 26.07.2026

  • 18 Събудиха дежурния

    6 1 Отговор
    По минусите🥴

    05:59 26.07.2026

  • 19 павела митова

    5 2 Отговор
    бурсика е изперкал тотално

    06:05 26.07.2026

  • 20 любопитен

    12 1 Отговор
    Пак ли победихме?

    06:05 26.07.2026

  • 21 Мишел

    7 2 Отговор
    Причините за спиране са, че с войната срещу Иран САЩ досега не постигнаха нито една от целите си. САЩ само свършиха важните си оръжия, особено РАС3 Пейтриът 70% и TНAAD 80%. Иран има ракети за още много време и атакува базите на САЩ в района, жертвите на американски войници се увеличават . Много вероятно е Иран да не приеме това временно примирие и да продължи ударите до изтегляне на САЩ.

    Коментиран от #27

    06:16 26.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Браво на Персите

    6 3 Отговор
    Опукаха краварника

    06:23 26.07.2026

  • 24 Тя тука

    7 0 Отговор
    Дипломацията е ясна. Трябва им време да докарат новите ракети, че старите са на свършване

    06:32 26.07.2026

  • 25 Глст

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Не знам":

    Това за народа ония от гвардията не им пука особено …и няма да клекнат

    06:35 26.07.2026

  • 26 Емил Стефанов

    4 0 Отговор
    Ако имаше муниции още щеше да бомбардира тоя изрод.

    06:38 26.07.2026

  • 27 Гост

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Четете тук там и разбирачи станахте и знаете кое е свършило кое не … времето ше покаже

    Коментиран от #31

    06:40 26.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Бай Перукан е поръчал да спрат ударите щото привършват джепането ,ама се съмнявам иранците и този път да им се вържат .

    06:57 26.07.2026

  • 30 Браво на Персите

    0 0 Отговор
    Бай Дончу да си събира партакешите и в обора

    06:57 26.07.2026

  • 31 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гост":

    Няма друга причина за спирането на бомбардировките от този, който твърдеше,й че ще заличи иранската цивилизация.

    06:59 26.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания