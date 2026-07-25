Ани Хоанг препоти мрежата с чисто голи СНИМКИ от усамотен плаж (СНИМКИ)

Фолк певицата Ани Хоанг публикува провокативни снимки в социалните мрежи, на които позира без дрехи, но пък умело прикрива интимните части на тялото си, за да не бъдат бързо свалени от Инстаграм. Постът възхити най-вече мъжката част от аудиторията ѝ.

Изпълнителката придружи снимката с чувство за хумор, превръщайки я в своеобразна игра с феновете си.

„Да поиграем на криеница? Мижа-мижа, затварям очи, броя до три и... Тишина да цари! Който е пред мен – да си мълчи, който е зад мен – да си плюе на петите, че тръгвам да ви търся из горите!“, написа шеговито тя към публикацията. В коментарите тя пояснява, че именно мъжът ѝ Люси Иларионов е автор на фотосите.

Постът ѝ очаквано привлече вниманието на последователите на певицата. Някои от тях оценяват смелата визия и добрата форма, докато други я възприемат като поредната провокация, с която певицата поддържа интереса към себе си.

Ани Хоанг неведнъж е показвала, че не се притеснява да експериментира с дръзки фотосесии и това далеч не е първата ѝ разголена публикация, припомня Шоу Блиц.