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Ани Хоанг препоти мрежата с чисто голи СНИМКИ от усамотен плаж (СНИМКИ)

Ани Хоанг препоти мрежата с чисто голи СНИМКИ от усамотен плаж (СНИМКИ)

25 Юли, 2026 17:49 992 4

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  • плаж-
  • поп фолк

Певицата открай време има афинитет към разголените кадри

Ани Хоанг препоти мрежата с чисто голи СНИМКИ от усамотен плаж (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фолк певицата Ани Хоанг публикува провокативни снимки в социалните мрежи, на които позира без дрехи, но пък умело прикрива интимните части на тялото си, за да не бъдат бързо свалени от Инстаграм. Постът възхити най-вече мъжката част от аудиторията ѝ.

Изпълнителката придружи снимката с чувство за хумор, превръщайки я в своеобразна игра с феновете си.

„Да поиграем на криеница? Мижа-мижа, затварям очи, броя до три и... Тишина да цари! Който е пред мен – да си мълчи, който е зад мен – да си плюе на петите, че тръгвам да ви търся из горите!“, написа шеговито тя към публикацията. В коментарите тя пояснява, че именно мъжът ѝ Люси Иларионов е автор на фотосите.

Постът ѝ очаквано привлече вниманието на последователите на певицата. Някои от тях оценяват смелата визия и добрата форма, докато други я възприемат като поредната провокация, с която певицата поддържа интереса към себе си.

Ани Хоанг неведнъж е показвала, че не се притеснява да експериментира с дръзки фотосесии и това далеч не е първата ѝ разголена публикация, припомня Шоу Блиц.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Има доста по-хубави

    8 0 Отговор
    от тази виетнамска тралала...

    17:53 25.07.2026

  • 2 Тази

    7 0 Отговор
    Е тесняк и компенсира с резервното игрище.

    Коментиран от #3

    17:56 25.07.2026

  • 3 Вижда се

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тази":

    Компенсира с редовни визити в кафевият салон а плитките са удобни за езда.То затова и очите и дръпнати,че кожата се опъва при всяка визита там.Важното е да се продаде добре.

    18:00 25.07.2026

  • 4 Това нещо е почнало кариерата си при

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    Бате Енчо. Някой помни ли?

    18:13 25.07.2026