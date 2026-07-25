Ани Хоанг препоти мрежата с чисто голи СНИМКИ от усамотен плаж (СНИМКИ)

Фолк певицата Ани Хоанг публикува провокативни снимки в социалните мрежи, на които позира без дрехи, но пък умело прикрива интимните части на тялото си, за да не бъдат бързо свалени от Инстаграм. Постът възхити най-вече мъжката част от аудиторията ѝ.
Изпълнителката придружи снимката с чувство за хумор, превръщайки я в своеобразна игра с феновете си.
„Да поиграем на криеница? Мижа-мижа, затварям очи, броя до три и... Тишина да цари! Който е пред мен – да си мълчи, който е зад мен – да си плюе на петите, че тръгвам да ви търся из горите!“, написа шеговито тя към публикацията. В коментарите тя пояснява, че именно мъжът ѝ Люси Иларионов е автор на фотосите.
Постът ѝ очаквано привлече вниманието на последователите на певицата. Някои от тях оценяват смелата визия и добрата форма, докато други я възприемат като поредната провокация, с която певицата поддържа интереса към себе си.
Ани Хоанг неведнъж е показвала, че не се притеснява да експериментира с дръзки фотосесии и това далеч не е първата ѝ разголена публикация, припомня Шоу Блиц.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има доста по-хубави
17:53 25.07.2026
2 Тази
Коментиран от #3
17:56 25.07.2026
3 Вижда се
До коментар #2 от "Тази":Компенсира с редовни визити в кафевият салон а плитките са удобни за езда.То затова и очите и дръпнати,че кожата се опъва при всяка визита там.Важното е да се продаде добре.
18:00 25.07.2026
4 Това нещо е почнало кариерата си при
18:13 25.07.2026