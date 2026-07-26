Испания и Шотландия в капана на огнената стихия

Огнената стихия в Европа придобива катастрофални размери, след като през изминалото денонощие ситуацията в Испания и Шотландия се влоши рязко.

Испанските власти разшириха обхвата на извънредното положение, включвайки и историческата провинция Толедо. В същото време в Обединеното кралство шотландското правителство официално поиска спешна военна помощ от Лондон за овладяване на апокалиптичен пожар в Националния парк Кернгормс.

Испания обяви извънредно положение и в Толедо

Горските пожари в централната част на Испания вече са извън контрол. След като по-рано през седмицата беше обявено първото в историята на страната национално извънредно положение заради горски пожари в регионите на Мадрид и Авила, в нощта срещу неделя бедствените мерки обхванаха и провинция Толедо.

Силните ветрове и температурите, надхвърлящи 40 градуса по Целзий, доведоха до сливането на няколко големи огнени фронта. Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка предупреди, че метеорологичните условия остават изключително тежки и тласкат огъня на юг. Според Reuters, над 60 000 души вече са евакуирани в засегнатите централни райони, а най-малко осем общини в близост до Толедо получиха заповеди за незабавно напускане на домовете си в късните часове на събота.

Извънредното положение прехвърля командването изцяло на Военното звено за спешни случаи (UME) на испанските въоръжени сили.

Шотландия извика армията срещу огъня в Кернгормс

На север, Шотландия води безпрецедентна битка с огромен горски пожар в сърцето на Кернгормс, който гори вече 11-ти пореден ден. Първият министър Джон Суини свика извънредно заседание на Resilience Room (правителствения щаб за кризисни ситуации) и изпрати официално искане до правителството на Обединеното кралство за оказване на военна помощ (MACA).

Както съобщава BBC, шотландските власти настояват за незабавно разгръщане на военни хеликоптери за водометни операции, тъй като теренът в Кернгормс е изключително труднодостъпен за наземните екипи. В петък вечерта полицията обяви „критичен инцидент“ и нареди пълна превантивна евакуация на село Нети Бридж заради внезапна промяна в посоката на вятъра. Въпреки че в събота вечерта заплахата за селото временно намаля и на част от над 500-те жители бе разрешено да се завърнат, Суини подчерта, че ситуацията остава „динамична, сериозна и непредвидима“.

Климатичната криза в действие

Европейският комисар по управление при кризи Хаджа Лабиб предупреди пред Deutsche Welle, че тазгодишният пожарен сезон в Европа е започнал необичайно рано и има реален риск да счупи всички исторически рекорди по изпепелени площи. До момента само на територията на Испания през 2026 г. са изгорели над 130 000 хектара земя.