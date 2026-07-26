Новини
Свят »
Испания »
Испания и Шотландия в капана на огнената стихия

Испания и Шотландия в капана на огнената стихия

26 Юли, 2026 05:28, обновена 26 Юли, 2026 05:33 732 2

  • испания-
  • шотландия-
  • пожари

Европа гори: Бедствено положение в Толедо и армия срещу пламъците в Кернгормс

Испания и Шотландия в капана на огнената стихия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Огнената стихия в Европа придобива катастрофални размери, след като през изминалото денонощие ситуацията в Испания и Шотландия се влоши рязко.

Испанските власти разшириха обхвата на извънредното положение, включвайки и историческата провинция Толедо. В същото време в Обединеното кралство шотландското правителство официално поиска спешна военна помощ от Лондон за овладяване на апокалиптичен пожар в Националния парк Кернгормс.

Испания обяви извънредно положение и в Толедо

Горските пожари в централната част на Испания вече са извън контрол. След като по-рано през седмицата беше обявено първото в историята на страната национално извънредно положение заради горски пожари в регионите на Мадрид и Авила, в нощта срещу неделя бедствените мерки обхванаха и провинция Толедо.

Силните ветрове и температурите, надхвърлящи 40 градуса по Целзий, доведоха до сливането на няколко големи огнени фронта. Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка предупреди, че метеорологичните условия остават изключително тежки и тласкат огъня на юг. Според Reuters, над 60 000 души вече са евакуирани в засегнатите централни райони, а най-малко осем общини в близост до Толедо получиха заповеди за незабавно напускане на домовете си в късните часове на събота.

Извънредното положение прехвърля командването изцяло на Военното звено за спешни случаи (UME) на испанските въоръжени сили.

Шотландия извика армията срещу огъня в Кернгормс

На север, Шотландия води безпрецедентна битка с огромен горски пожар в сърцето на Кернгормс, който гори вече 11-ти пореден ден. Първият министър Джон Суини свика извънредно заседание на Resilience Room (правителствения щаб за кризисни ситуации) и изпрати официално искане до правителството на Обединеното кралство за оказване на военна помощ (MACA).

Както съобщава BBC, шотландските власти настояват за незабавно разгръщане на военни хеликоптери за водометни операции, тъй като теренът в Кернгормс е изключително труднодостъпен за наземните екипи. В петък вечерта полицията обяви „критичен инцидент“ и нареди пълна превантивна евакуация на село Нети Бридж заради внезапна промяна в посоката на вятъра. Въпреки че в събота вечерта заплахата за селото временно намаля и на част от над 500-те жители бе разрешено да се завърнат, Суини подчерта, че ситуацията остава „динамична, сериозна и непредвидима“.

Климатичната криза в действие

Европейският комисар по управление при кризи Хаджа Лабиб предупреди пред Deutsche Welle, че тазгодишният пожарен сезон в Европа е започнал необичайно рано и има реален риск да счупи всички исторически рекорди по изпепелени площи. До момента само на територията на Испания през 2026 г. са изгорели над 130 000 хектара земя.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Грета Тулумберг

    0 6 Отговор
    Злите копейки използват климатично оръжие, за да предизвикват температурни аномалии и пожари. Още от времето на Брежнев и СССР.

    05:36 26.07.2026

  • 2 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Божието наказание за терористите от европа разпалващи войни в които загиват милиони невинни тепърва предстои

    05:50 26.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания