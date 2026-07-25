Novo Nordisk влиза в съдебна битка за лидерството в категория Weight Loss

Фармацевтичният гигант Novo Nordisk официално заведе федерално дело срещу основния си конкурент Eli Lilly в Окръжния съд на Ню Джърси, съобщи CNBC.

Искът обвинява американската компания в подвеждаща реклама и нелоялна конкуренция на многомилиардния пазар на лекарства за отслабване (Weight Loss). Според датския производител националните рекламни кампании на Lilly за хитовите им GLP-1 продукти нарушават Закона „Ланъм“ (Lanham Act), тъй като умишлено използват остарели научни данни, за да внушат категорично превъзходство на своите медикаменти пред тези на Novo.

Спорът за дозите: Wegovy срещу Zepbound

В основата на правния конфликт стои мащабна телевизионна и дигитална кампания на Eli Lilly за медикамента Zepbound (тирзепатид) и лекарството за диабет Mounjaro. В тези реклами, излъчвани по време на големи спортни събития и в социалните мрежи TikTok и Facebook, се твърди, че пациентите, приемащи Zepbound, свалят средно по 22,7 кг, докато тези на Wegovy (семаглутид) губят едва 15 кг.

От Novo Nordisk контрират, че това сравнение е дълбоко манипулативно, тъй като Lilly съпоставя най-високата доза на своя продукт с по-ниски и остарели дози на Wegovy от по 1,7 мг и 2,4 мг. Главният юрисконсулт на датската компания Джон Къкълман коментира пред Ройтерс , цитиран от БТА, че данните вече не отразяват реалността. През март 2026 г. Агенцията за храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри нова, по-висока доза на Wegovy от 7,2 мг.

Клиничните изпитвания показват, че при тази доза пациентите постигат средна загуба на тегло от 21,3 кг, което е клинично идентично с резултатите на Zepbound. Същото разминаване се наблюдава и при рекламите на Mounjaro, където максималната доза от 15 мг се сравнява с най-ниската налична доза на Ozempic от 1 мг.

Мащабът на щетите и ескалацията днес

Рекламите на Eli Lilly са генерирали над 700 милиона импресии от края на април насам, което нанася сериозни пазарни щети на Novo Nordisk. Датската компания вече е изпратила официално предупредително писмо, но американският конкурент е реагирал единствено с добавянето на „нечетлив и микроскопичен текст под линия“, който не променя цялостното внушение на рекламата.

На 24 юли конфликтът достигна връхната си точка, след като Novo Nordisk внесе искане за незабавна съдебна забрана (preliminary injunction), настоявайки съдът веднага да спре излъчването на клиповете. Ищците настояват Lilly да бъде принудена да проведе мащабна „коригираща рекламна кампания“ и да изплати финансови обезщетения, равни на генерираните чрез тези реклами печалби.