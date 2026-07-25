Говори Москва: Да, войната не е предпочитаният път! Очакваме нови предложения на Тръмп за мир в Украйна

Русия ще изчака нови предложения от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като същевременно ще продължи военните действия за постигане на поставените си цели, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".
По думите му Москва смята, че Тръмп и неговият екип действат искрено в опитите си да намерят решение на конфликта, въпреки че Съединените щати продължават да доставят оръжия на Украйна.
"Да, (войната) не е предпочитаният път, но предвид липсата на перспективи за мир, ще го доведем докрай, до пълна победа. И все пак ще чакаме нови (американски) предложения", каза Песков.
Той заяви, че Кремъл желае да запази дипломатическия диалог с Вашингтон и обвини европейските съюзници на Киев, че допринасят за удължаването на войната, която вече е в средата на петата си година.
"Американците - президентът Тръмп, неговите преговарящи - са искрени в желанието си да формулират варианти, приемливи за всички. Предложеният от тях вариант беше приет от нас, но отхвърлен от украинците", заяви Песков.
"Американците не успяха да убедят украинците... които бяха подстрекавани от европейците."
Последните тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ се състояха през февруари, малко преди Съединените щати и Израел да влязат във война с Иран. Кремъл нееднократно е заявявал, че очаква американското посредничество да бъде възобновено след успокояване на кризата в Близкия изток.
Тази седмица високопоставени американски и руски дипломати проведоха кратка среща в Азия. Москва от седмици заявява готовност да приеме пратеници на Тръмп за преговори, но дата за подобна визита все още не е обявена.
Според Песков позицията на Вашингтон е противоречива, тъй като САЩ "продължават да зареждат Украйна с оръжия", докато едновременно заявяват желание за прекратяване на войната.
"Въпреки това, ние трябва да използваме тази двойственост в позицията на администрацията на Тръмп, където и да е в съответствие с нашите интереси. А желанието им да улеснят мирното уреждане е изцяло в съответствие с нашите интереси", отбеляза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 един БЪЛГАРИН
Бяла жена е осъдена, че е нарекла някакъв негар "нига" - дума, която самите негари използват нонстоп.
16:42 25.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #18
16:42 25.07.2026
3 До копейките - 80% от българите
Коментиран от #10, #102
16:42 25.07.2026
4 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #9, #14, #163
16:42 25.07.2026
5 Напомням
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Че 80% от българите са русофили
Коментиран от #12, #111, #147
16:43 25.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стоимен
16:43 25.07.2026
8 И Киев е Руски
16:43 25.07.2026
9 Нигаяя
До коментар #4 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Кажи ми рецепта за кексчета
Коментиран от #22
16:43 25.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 име
16:44 25.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Напомням":и затова сме на тоя хал
Коментиран от #20
16:44 25.07.2026
13 Робот
Коментиран от #36
16:44 25.07.2026
14 леле мале
До коментар #4 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":в твоята глава която е м/у краката ти
Коментиран от #25
16:44 25.07.2026
15 Имайте предвид
Коментиран от #56
16:44 25.07.2026
16 Говори Карлуково:
16:44 25.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 за сега
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Единствено киевската хунта успешно се разкарва от територията на Украйна.
Коментиран от #23
16:45 25.07.2026
19 И Киев е Руски
16:45 25.07.2026
20 Хммм
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И по-зле ще става след като русофилията се увеличава у нас
16:46 25.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "за сега":руската пук е стационарна-в един голям бункер
Коментиран от #27, #37, #131
16:47 25.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Браво на Русия
Коментиран от #31
16:48 25.07.2026
27 Хммм
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Имам майстор който ми работи в гаража и е русофиляк и постоянно фугира на СъвеЦкия химн
Коментиран от #92
16:48 25.07.2026
28 Доналд Тръмп, президент
Ми ядете малкия доналд и американските умни дронове, ракети. С една дума да вървите на матушката си и продължавате да мрете в индустриални количества !!! Нищо лично, пpocто бизнес и интереси 👆
16:49 25.07.2026
29 Топ снимка
Коментиран от #135
16:49 25.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мангааааа
До коментар #26 от "Браво на Русия":Какво размаза? Собствените си рафинерии и складове Амазон ли?
Коментиран от #34, #35
16:49 25.07.2026
32 Няма край руският позор
16:50 25.07.2026
33 Имай предвид
До коментар #30 от "Удри копейката с лопатЕто!":Че 90% от българите са русофили
Коментиран от #38
16:50 25.07.2026
34 Браво на Русия
До коментар #31 от "Мангааааа":Размаза фашизма за втори път!
16:50 25.07.2026
35 Мани го тоя
До коментар #31 от "Мангааааа":Идиот е.
Коментиран от #44
16:51 25.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Удри копейката с манивелата!
До коментар #33 от "Имай предвид":Докато се изправи.Манивелата.
Коментиран от #118
16:52 25.07.2026
39 Напомням
Коментиран от #51, #71
16:52 25.07.2026
40 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ
16:53 25.07.2026
41 Браво на Русия
16:53 25.07.2026
42 Ко стаа бе руски боклуци?
Коментиран от #47, #54
16:53 25.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Мхм
До коментар #35 от "Мани го тоя":Значи по тая логика да махна мнението на 90% от българите. Имайки предвид че 90% от българите са копейки, което е доказано
16:54 25.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ксаниба
Коментиран от #53
16:55 25.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Удри пацула с лопатЕто!
16:55 25.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Българин
Коментиран от #55
16:56 25.07.2026
51 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #39 от "Напомням":Жалък ФЕЙКНЮЗ🤩🤡🍌🍌Няма как! под 20% и намаляват по естествени причини всяка година.
България е държава в Европейския съюз и НАТО и по тази причина няма да видиш никога протести против това протестите които доведоха новото правителство бяха за бюджета. Изборите бяха заради финансовите политики! никъде никой не е казал против Украйна НАТО или Европейския съюз нищо освен дежурните от тези под 20%. Честита демокрация и честито членство в Европейския съюз и НАТО!!! Явната истина е че Мнозинството българи одобряват това 🇪🇺📈
Коментиран от #61
16:56 25.07.2026
52 Браво на Русия
16:56 25.07.2026
53 Zaxaрова
До коментар #46 от "Ксаниба":Нашият позор го няма никъде.
16:56 25.07.2026
54 Оркистан🤮🤮
До коментар #42 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Бееее баааа НЕМОЖАЧите излезнаха орковете а 3кспертите и дава бърза победа още 2022
16:57 25.07.2026
55 Пацууулее стана ли от гаванката 🤣🤣🤣
До коментар #50 от "Българин":Ха ха ха ха ха ха
16:57 25.07.2026
56 Дори
До коментар #15 от "Имайте предвид":580 % от българите са русофили.
Коментиран от #59, #73
16:57 25.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хахахаха
Коментиран от #113
16:59 25.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 !!!?
Коментиран от #64, #68
17:00 25.07.2026
61 Ей Идиот
До коментар #51 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":Аз не съм копейка. Просто казвам какво виждам навън. Стари и млади хора гледат фейсбук клипове на руски публично. Плюс коментарите в този свободен сайт. Плюс резултатите от изборите тази година
Коментиран от #66, #67, #70
17:01 25.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Имай предвид
До коментар #60 от "!!!?":Каквото кажат копейките е вярно защото социалните мрежи са източника на истината
17:03 25.07.2026
65 Браво на Русия
Коментиран от #69, #77
17:03 25.07.2026
66 Ти си един
До коментар #61 от "Ей Идиот":Бокл ук.
Коментиран от #75
17:03 25.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Истината е свободна
До коментар #60 от "!!!?":Русофилията се увеличава всяка секунда в България. Всяка секунда 3 българи стават русофили. Изборите 2026 го доказаха
Коментиран от #81
17:05 25.07.2026
69 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #65 от "Браво на Русия":Рипаиййййййй.Ха ха ха ха
17:05 25.07.2026
70 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #61 от "Ей Идиот":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
Коментиран от #79
17:05 25.07.2026
71 !!!?
До коментар #39 от "Напомням":...а останалите 10% са Копейки путинофили...в това се състои разликата !
17:05 25.07.2026
72 Точна сметка
Коментиран от #76, #80
17:06 25.07.2026
73 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #56 от "Дори":2000% от държавите по света ни подкрепят!!
17:07 25.07.2026
74 Удрий
17:07 25.07.2026
75 Свиквай българаZZт
До коментар #66 от "Ти си един":Българите са русофили. Това е доказано дори от мнението на Мартин Карбовски, Карлос Насар и Явор Дачков. Земята и без това ще е на парчета до 10 години. Ако не ти харесва тук отивай където крайнодесните не са спечелили още изборите
Коментиран от #89
17:07 25.07.2026
76 Цончо плюнката 💦☔
До коментар #72 от "Точна сметка":Расафилите в България и по света са поне 100% но не го осъзнават 💦💦
17:08 25.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Статистика
До коментар #70 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":Българи в ЕС : 800 000
Българи в рф: 800
😁✌️
Коментиран от #86
17:09 25.07.2026
80 Доказателство че българите са русофили
До коментар #72 от "Точна сметка":50% гласуваха за Чорапа. 5% за Възраждане, другите 10% отидоха за Свиняние на Свиняна таткото и Веричие и ИТН
Коментиран от #91
17:10 25.07.2026
81 име
До коментар #68 от "Истината е свободна":Никой не е направил повече за разпространението на русофилията от байдън и урсула в международен план. У нас, Путин трябва да е най-благодарен на комунистите от ДайБългария и младите ПеПедофили.
17:10 25.07.2026
82 Идиоддддд
До коментар #77 от "Чиба мръшо .😂":80% от българите са русофили. Доказаха го изборите Април 2026
17:11 25.07.2026
83 Браво на Русия
17:12 25.07.2026
84 Инна
Селището присъства само на военни карти.
Изпробван е бил ядрен реактор, когато нещо се е объркало и се е стигнало до изтичане на радиация. Говорим за активен реактор, трябва да е имало термичен процес - отделяне на силно сгорещен въздух, който най-вероятно е в основата на аварията.
Волохово става поредният силно радиационен район на територията на РФ, което се пази в тайна от гражданите на Русия.
17:12 25.07.2026
85 Др Смоков
Коментиран от #88, #95
17:12 25.07.2026
86 Статистика
До коментар #79 от "Статистика":60% одобряват чорапа и гласуваха за него. 10% гласуваха за Костя, таткото на Свиняна копейката, Слави, МЕЧ и други 10% за Величие Волен и ИТН
Коментиран от #96
17:14 25.07.2026
87 Лавров
17:14 25.07.2026
88 Но обаче чуй
До коментар #85 от "Др Смоков":80% от българите са русофили…
Коментиран от #100
17:15 25.07.2026
89 Ъхъм,
До коментар #75 от "Свиквай българаZZт":доказано от трима русофили. Мноо си умен.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
17:15 25.07.2026
90 Вселенски
17:15 25.07.2026
91 Повечето пак не гласуваха
До коментар #80 от "Доказателство че българите са русофили":Копейките са доказано неумни затова се връз на САЩ чорапа който им подхвърли снимка в пуслер и к00пейките се подмокриха и първосигнално 21
Но пак мнозинството умни хора като мен например разбраха че изборите са безсмислица и не гласуваха по този начин аз не се чувствам прецакан че са ме излъгали тези за които съм гласувал 💡💡А щях да ме излъжат за който и да гласувам така че аз съм напред гласувалите Да му мислят (ако им е възможно)
Коментиран от #101
17:15 25.07.2026
92 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #27 от "Хммм":аа , знам го тоя-на ВСТАВАЙ страна огромная мъкнеше плочките
Коментиран от #137
17:16 25.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Луд
17:16 25.07.2026
95 Бивш Българин
До коментар #85 от "Др Смоков":60% да гласуват за чорапа, други 20% да гласуват за Копейкин, ИТН, Виличие и МеЧ - 80% от БЪЛГАРИТЕ СА РУСОФИЛИ
Коментиран от #98
17:17 25.07.2026
96 Ъхъм
До коментар #86 от "Статистика":При 50 процента отвратени от копейките негласували, да.
17:17 25.07.2026
97 Луд
17:17 25.07.2026
98 Не позна
До коментар #95 от "Бивш Българин":Половината българи ходихме за гъби и където си искаме, за да не гледаме копейски ликове по плакатите.
17:19 25.07.2026
99 А бре мрш
17:19 25.07.2026
100 Ново 20
До коментар #88 от "Но обаче чуй":Тьотя здраво ви е набила тази опорка.
Коментиран от #104
17:19 25.07.2026
101 Хахахахха
До коментар #91 от "Повечето пак не гласуваха":НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА! Аз съм в Дания и съм си казал че повече няма да стъпя в България. Тук няма ръст на крайно десни или крайно леви партии. Аз съм бивш Българин. Нямам търпение да ви видя наесен като изберете Костадинов са 70% на президентските
17:19 25.07.2026
102 Проф. Иво Христов
До коментар #3 от "До копейките - 80% от българите":Добре си уцелил процента... съвпада с моя%...😂😂😂
Коментиран от #110
17:21 25.07.2026
103 Кин Дза Дза
Коментиран от #125
17:22 25.07.2026
104 Аз не съм русофил
До коментар #100 от "Ново 20":Просто казвам истината. Излез навън и питай хората. Виж ги как младите слушат руски рап, виж старите как гледан клипчета на руски. Виж резултатите от изборите 2026 април. Виж коментарите в Ютюб, Факти бг и фейсбук. Всички са проруски
Коментиран от #109, #112, #153, #159, #171
17:22 25.07.2026
105 Механик
17:23 25.07.2026
106 Манила
17:23 25.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Браво на Русия
17:24 25.07.2026
109 Виж
До коментар #104 от "Аз не съм русофил":самолетите в Безмер!
17:25 25.07.2026
110 Споко
До коментар #102 от "Проф. Иво Христов":Българите ще го докажат като изберат Копейкин с 70% на президенските на есен. Ама що да говоря нали Путин каза че света няма смисъл да съществува ако той не е жив. Земята е обречена скоро
17:25 25.07.2026
111 Проф. Иво Христов
До коментар #5 от "Напомням":Добре си уцелил процента... съвпада с моя%...😂😂😂
17:25 25.07.2026
112 Да поясним
До коментар #104 от "Аз не съм русофил":На каква субстанция сте днес.
Коментиран от #116
17:26 25.07.2026
113 Добра сделка
До коментар #58 от "Хахахаха":Срещу един нов самолетоносач пълен с KFC бутчета(и двете ги нямат така че е доста добра сделка
17:26 25.07.2026
114 ПОЛУРЪСТ НА КАБЛУКИ
БУНКЕРНИЯ ДЕДУШКА МУДАК
ЗАПРИЛИЧА НА
СУШЕНА СЛИВА .
КОСИТЕ МУ ИЗПАДАХА
ЛИЦЕТО МУ СЕ СБРЪЧКА
ВЪПРЕКИ БОТОКСА ,
ВЗЕ ДА КУЦА ОЩЕ ПО ВИДИМО
И СИЛНО
ВЪПРЕКИ КАБЛУКИТЕ
ЦЕЛИЯ ТОЗИ СТРЕС МУ СЕ ОТРЯЗЯВА
МНОГО ДОБРЕ
НА КГБ КРЕ.ТЕНА.
17:26 25.07.2026
115 И ние също
17:27 25.07.2026
116 Никаква
До коментар #112 от "Да поясним":На никаква. Виж коментарите в свободните сайтове - Факти, Нюз бг, Ютюб, Фейсбук, ТикТик. Всички коментари са проруски. Изборите 2026 април също го соказаха. АБЕ няма какво дя говоря. Путин сам каза скоро ме Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. Скоро ще сме на парчета
17:28 25.07.2026
117 Русия е велика страна
Коментиран от #121
17:28 25.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 койдазнай
Коментиран от #124
17:29 25.07.2026
120 И ние българите също
17:30 25.07.2026
121 Така е
До коментар #117 от "Русия е велика страна":80-90% от българите същото го мислят. Доказано е сроред мненията на велики инфлуенсъри и Карлос Насар
17:30 25.07.2026
122 Вовата
17:31 25.07.2026
123 Мидаааааа
17:32 25.07.2026
124 Ало
До коментар #119 от "койдазнай":Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби
17:32 25.07.2026
125 Копейките са само в Интернет
До коментар #103 от "Кин Дза Дза":Навън сякаш са се изпарили.
Коментиран от #133
17:33 25.07.2026
126 Украйна ще е от Днепър на запад
Коментиран от #128, #132
17:33 25.07.2026
127 Путин
17:34 25.07.2026
128 Пахаха
До коментар #126 от "Украйна ще е от Днепър на запад":Защо в Русия никога те е имало протести?
17:35 25.07.2026
129 Ко стааа бре
17:35 25.07.2026
130 Някой си
17:35 25.07.2026
131 Бълхарник
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":вземи да си опощиш бълхите. Не се занимавай с неща, които няма как да разбираш.
17:35 25.07.2026
132 Браво!
До коментар #126 от "Украйна ще е от Днепър на запад":А сега кажи браво на Украйна, че освобождава Русия от фашизма.Факт.
Дреме му на глупака.
Коментиран от #138
17:35 25.07.2026
133 Алооо
До коментар #125 от "Копейките са само в Интернет":Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби
17:36 25.07.2026
134 Да благодарим на Русия
Коментиран от #143
17:36 25.07.2026
135 Д. Донев
До коментар #29 от "Топ снимка":Абе нещо третият ми се губи 😁😁😁
17:36 25.07.2026
136 Торбалан
17:37 25.07.2026
137 Бълхарник
До коментар #92 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Опощи ли си бълхите?
17:37 25.07.2026
138 Алооооо
До коментар #132 от "Браво!":Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби
Коментиран от #151
17:37 25.07.2026
139 Фори
17:38 25.07.2026
140 То хубаво че "Говори Москва"
17:38 25.07.2026
141 Голям майтап са руските орки
17:38 25.07.2026
142 Българин
Коментиран от #145
17:38 25.07.2026
143 Торбалан
До коментар #134 от "Да благодарим на Русия":Фашизма се е настанил в Кремъл, драги ми Смехурко
Коментиран от #149
17:39 25.07.2026
144 Трябва да благодарим на Русия
17:39 25.07.2026
145 Алооо
До коментар #142 от "Българин":Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби
17:40 25.07.2026
146 Не си струва ама въобще
17:40 25.07.2026
147 По точно
До коментар #5 от "Напомням":Не е вярно. 180% от българите са русофили.
17:40 25.07.2026
148 Русия за втори път
17:41 25.07.2026
149 80% от българите са русофили
До коментар #143 от "Торбалан":Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби
Коментиран от #157, #160
17:41 25.07.2026
150 Благодарете на Русия
Коментиран от #167
17:44 25.07.2026
151 Много кофти
До коментар #138 от "Алооооо":Затова това същество трябва да бъде ликвидирано, час по скоро... какво му се туткат, направо не мога да повярвам че не се е намерил един читав който да ликвидира това зло на Земята, наречено Путин. Не спря да заплашва целият свят, че ще затрие живота на Земята ако не е по неговата. Ликвидирайте Путин и ако може по-скоро... все някой контактува с това същество не е изолиран в бункера.
Коментиран от #156
17:44 25.07.2026
152 Песков въобще даже
Коментиран от #155
17:45 25.07.2026
153 Явно живееш в Москва
До коментар #104 от "Аз не съм русофил":Не съм срещал нито един, описан от теб. Руски рап, хаааахаааа, хубава шега.
17:48 25.07.2026
154 Владо
17:48 25.07.2026
155 Точно така е
До коментар #152 от "Песков въобще даже":Песков реално казва аре Тръмпар предложи нещо че уния у Брюксел пак да почнат да врякат и да те псууват и да им изхакаш после още 100% мито като превъртиш
17:49 25.07.2026
156 Алооооо
До коментар #151 от "Много кофти":Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби
17:49 25.07.2026
157 Много кофти
До коментар #149 от "80% от българите са русофили":Нищо подобно 80% от българите не понасят комунистите русофили. не може да си приятел с предатели русофили, та те нямат мозък при тях всичко е изпрано, изсушено и стерилизирано по руски образец... като тухла в стената.
Коментиран от #161, #172
17:49 25.07.2026
158 Някой си
Коментиран от #162
17:51 25.07.2026
159 Много ясно че
До коментар #104 от "Аз не съм русофил":Всички са "проруски". Цяла Европа реално е проруска а за Чикаго и НюЙорк да не говорим
17:51 25.07.2026
160 Благодаря на Русия,
До коментар #149 от "80% от българите са русофили":че ни освобождава от себе си.
Никой не е успял да унищожи за кратко време толкова руснаци, колкото Путин.
Започвам да се замислям дали да не е украински агент.
Аплодисменти!
17:51 25.07.2026
161 Така е младеж
До коментар #157 от "Много кофти":80% от българите са русофили и то логично си е така. За младите глупендъри не говоря. Те са принципно у зоната на здрача
Коментиран от #164
17:53 25.07.2026
162 И кво?
До коментар #158 от "Някой си":И за рашките е същото.
По-добре плачи за технит многобройни жертви, ако не си лицемер.
Коментиран от #170
17:53 25.07.2026
163 Не, не е
До коментар #4 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":велика, само две неща имат в изобилие:
-природни ресурси, които са в ръцете на кагебистко-олигархични структури и не правят крепостните богати и щастливи и
-средства за масово унищожение. ТОВА НЕ Е ВЕЛИКА ДЪРЖАВА !
17:53 25.07.2026
164 Пък на изборите не личи.
До коментар #161 от "Така е младеж":Само една рашундерска партия мина чертата.
Коментиран от #168, #176
17:54 25.07.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Москва
17:57 25.07.2026
167 Благодаря и, че с всеки изминал ден,
До коментар #150 от "Благодарете на Русия":фашистка Русия ни освобождава от себе си.
Гинат като мухи рашките нацисти.
Кеф!
Коментиран от #173
17:57 25.07.2026
168 Тва с партиите го зарежи
До коментар #164 от "Пък на изборите не личи.":Не е определящо въобще. Нито пък външната ни политика кореспондира по някакъв начин с обществените настроения и желания на хората.
Коментиран от #177
17:58 25.07.2026
169 Кин Дза Дза
(между другото от последните новини научих че в Иран има извънземна технология)
Ако наистина мислите за благородното съществуване на човека в останалите режими, а хЕвропейския и хАмериканския естаблишмънт (модерно) ще осъществи това, значи имате проблем със синаптичните връзки ... един къде си... препоръчвам лечение в Карлуково (ако все още съществува). На времето бях техен пациент и бях много щастлив. Препоръчвам!
17:58 25.07.2026
170 Алооооо
До коментар #162 от "И кво?":Какво спориш с русофили? Това са 80% от българите. Изборите през април 2026 го доказаха
17:58 25.07.2026
171 Голям майтап
До коментар #104 от "Аз не съм русофил":Ти не си добре... това което гледаш е алгоритъма ти на русофил и на орк подкрепящ войнаата на Путин... явно е че са блокирали потребителите, които са против войната на Путин в Украйна. Я опитай български интернет, направо ще видиш Путин как изглежда обесен на първото дърво, точно толкова харесват и русия.
17:58 25.07.2026
172 Не е така!
До коментар #157 от "Много кофти":Изключително елементарни и груби приказки. Може би от дрогата и/или неуспешна реализация. Съжалявам те. Кажи нещо и за китайските комунисти, които разстрелват големите крадци на стадиона. Зле са, нали?
17:58 25.07.2026
173 Ялоооо
До коментар #167 от "Благодаря и, че с всеки изминал ден,":80% от българите са русофили. Изборите април 2026 го доказаха! Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби.
18:00 25.07.2026
174 Медведев
18:01 25.07.2026
175 Гориил
В интервюто си бивш негов охранител-дезертьор нарича Путин „военен престъпник“ и казва на колегите си, че трябва да разкрият информация, която се крие от руската общественост.
„Руският президент е изгубил връзка със света. През последните няколко години той живее в информационен пашкул, прекарвайки по-голямата част от времето си в своите резиденции, които медиите много подходящо наричат бункери. Той патологично се страхува за живота си. Заобикаля се с непробиваема бариера от карантини и информационен вакуум. Цени единствено собствения си живот и живота на семейството и приятелите си“, обяснява оханителят. Той описва виртуална държава в държавата, която включва пожарникари, тестери на храни и други инженери, които са с Путин при пътуванията му в чужбина.
„Те го наричат Началника, боготворят го по всякакъв начин и винаги говорят за него само с тези думи“, казва той.
18:02 25.07.2026
176 Папахапа
До коментар #164 от "Пък на изборите не личи.":Потресивна България с 60% резултат в провинцията не мина ли чертата?
Коментиран от #181
18:04 25.07.2026
177 Кви партии,
До коментар #168 от "Тва с партиите го зарежи":50 процента не излязоха да гласуват заради разни копейски популисти и нискочели.
Коцко пак те е преметнал.
Коментиран от #178
18:04 25.07.2026
178 Споко
До коментар #177 от "Кви партии,":Сега наесен на изборите за президент бълХХХарите ще си изберат Костадинов с 70% без балотаж даже ;) 80% от българите са русофили. Изборите април 2026 го доказаха! Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби.
18:06 25.07.2026
179 Ха ха ха
18:07 25.07.2026
180 Русия взе всичко което
Коментиран от #182, #185
18:07 25.07.2026
181 От какъв процент гласували хора бе,
До коментар #176 от "Папахапа":хампи, и при стотици закрити секции.
Я бегай!
Утре, ако гласуваме пред дулаж калашници, пак ли ще се фукаш? Със 100 %.?
Това мал.оум.но копейско семе един ден пак ще реве на умряло от "своите", но как да се обясни на зомби, че е зомби.
18:08 25.07.2026
182 Точно така
До коментар #180 от "Русия взе всичко което":80% от българиге мислят така!
18:09 25.07.2026
183 1357
18:09 25.07.2026
184 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
русoфобни фaшизоиди на България.
Тук се тoлерират някакви олигoфpенски опорки, само нека да са русoфобни,
а лидеpът на русoфобите тук е един нeгpамотен чoвечец "георгиев",
който в две изpечения допуска над 20 гpаматични грешки. Най-жaлкото на този
пpoбит сайт е, че ако напиша, че тази личност е тoтално нeграмотна, моят
коментар бива изтpит.
Даже се учудвам на малкото ноpмални хора, които стоят и четат откpовените
пpocтотии на т.н. "рeдакция" и сpaнeто на техните редовни русoфоби.
Пропаганда в стил Гьoбeлс умнoжена по безкрайност.
Ужaс!
Коментиран от #187, #188
18:09 25.07.2026
185 Странно
До коментар #180 от "Русия взе всичко което":Пък не им личи.
Русия седи при същите села отпреди 4 години, а украинците й сриват икономиката.
Не знаех, че това са били целите на Путин, но щом казваш .
18:10 25.07.2026
186 А някой вярва ли че
18:11 25.07.2026
187 Хахаха
До коментар #184 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Що в расия нема протести бе
18:13 25.07.2026
188 Човече, не си изтърсвай нервите
До коментар #184 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":Никой не ти е крив, че си копейка.
Да ръкопляскаме ли на международния престъпник? Не си познал
Чети бре! Къпи се бре!
Стой само в руските сайтове, за да ти е комфортно. Когато има нет.
18:13 25.07.2026