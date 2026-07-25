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Говори Москва: Да, войната не е предпочитаният път! Очакваме нови предложения на Тръмп за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Говори Москва: Да, войната не е предпочитаният път! Очакваме нови предложения на Тръмп за мир в Украйна

25 Юли, 2026 16:40 1 457 188

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • дмитрий песков

Кремъл желае да запази дипломатическия диалог с Вашингтон и обвини европейските съюзници на Киев, че допринасят за удължаването на войната, която вече е в средата на петата си година

Говори Москва: Да, войната не е предпочитаният път! Очакваме нови предложения на Тръмп за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Русия ще изчака нови предложения от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като същевременно ще продължи военните действия за постигане на поставените си цели, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

По думите му Москва смята, че Тръмп и неговият екип действат искрено в опитите си да намерят решение на конфликта, въпреки че Съединените щати продължават да доставят оръжия на Украйна.

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"Да, (войната) не е предпочитаният път, но предвид липсата на перспективи за мир, ще го доведем докрай, до пълна победа. И все пак ще чакаме нови (американски) предложения", каза Песков.

Той заяви, че Кремъл желае да запази дипломатическия диалог с Вашингтон и обвини европейските съюзници на Киев, че допринасят за удължаването на войната, която вече е в средата на петата си година.

"Американците - президентът Тръмп, неговите преговарящи - са искрени в желанието си да формулират варианти, приемливи за всички. Предложеният от тях вариант беше приет от нас, но отхвърлен от украинците", заяви Песков.

"Американците не успяха да убедят украинците... които бяха подстрекавани от европейците."

Последните тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ се състояха през февруари, малко преди Съединените щати и Израел да влязат във война с Иран. Кремъл нееднократно е заявявал, че очаква американското посредничество да бъде възобновено след успокояване на кризата в Близкия изток.

Тази седмица високопоставени американски и руски дипломати проведоха кратка среща в Азия. Москва от седмици заявява готовност да приеме пратеници на Тръмп за преговори, но дата за подобна визита все още не е обявена.

Според Песков позицията на Вашингтон е противоречива, тъй като САЩ "продължават да зареждат Украйна с оръжия", докато едновременно заявяват желание за прекратяване на войната.

"Въпреки това, ние трябва да използваме тази двойственост в позицията на администрацията на Тръмп, където и да е в съответствие с нашите интереси. А желанието им да улеснят мирното уреждане е изцяло в съответствие с нашите интереси", отбеляза той.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 един БЪЛГАРИН

    16 17 Отговор
    САЩ, страната на неограничените възможности, най-голямата демокрация в света и най-свободната държава, 2026 г.:
    Бяла жена е осъдена, че е нарекла някакъв негар "нига" - дума, която самите негари използват нонстоп.

    16:42 25.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 14 Отговор
    да се разкарате от там , става ли?///почнаха да хленчат нещо

    Коментиран от #5, #18

    16:42 25.07.2026

  • 3 До копейките - 80% от българите

    12 22 Отговор
    Нямам търпение третата световна да започне за да ви видя раZZмазани по стените на къщите си от Фламингота и Пеликани.

    Коментиран от #10, #102

    16:42 25.07.2026

  • 4 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    8 28 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #9, #14, #163

    16:42 25.07.2026

  • 5 Напомням

    12 14 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Че 80% от българите са русофили

    Коментиран от #12, #111, #147

    16:43 25.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стоимен

    5 1 Отговор
    Йовко Тихов от София запад , предлага бързи кредити . След това налага непосилни лихви , и праща биячи .

    16:43 25.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    14 19 Отговор
    „Ще атакува ли Русия, за да спечели какво?“. Имаме достатъчно собствени ресурси. Скоро Европа няма да има никакви технологии. Така че защо да атакуваме безполезна, без значение Европа, когато можем да затворим границите и да чакаме мигрантите да погълнат „европейската райска градина“? По-скоро въпросът е, че фалирала Европа вижда единствения си шанс за спасение – да ограбва Русия. Глупостта, некомпетентното управление и слепият, безмозъчен фанатизъм подкопаха икономиката на ЕС и сега търсят някой, когото да ограбят днес, за да се спасят поне утре. Затова ЕС събира сили, за да може един ден, както вече го е направил, да обяви война, за да „се защити от неизбежна руска атака“. Надявам се този път да изгорим нацизма до основи

    16:43 25.07.2026

  • 9 Нигаяя

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Кажи ми рецепта за кексчета

    Коментиран от #22

    16:43 25.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 име

    5 10 Отговор
    Само пускат фишеци. Даже и в обора не вярват на тръмп, какво остава пък те да му вярват. Важното е да му набият чивиите, че като нищо ще пусне някой атом в Иран и тогава ще трябва и те да опекат някоя държава.

    16:44 25.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "Напомням":

    и затова сме на тоя хал

    Коментиран от #20

    16:44 25.07.2026

  • 13 Робот

    5 14 Отговор
    Аз чакам следващия балистичен удар ....! Там е истината ..! Само тогава положителните преговори за Русия ще почукат на портата..!

    Коментиран от #36

    16:44 25.07.2026

  • 14 леле мале

    11 6 Отговор

    До коментар #4 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    в твоята глава която е м/у краката ти

    Коментиран от #25

    16:44 25.07.2026

  • 15 Имайте предвид

    8 14 Отговор
    Над 90% от българите са русофили

    Коментиран от #56

    16:44 25.07.2026

  • 16 Говори Карлуково:

    5 3 Отговор
    Преди една година десетина болни избягаха от нашата клиника, а по-късно станаха журналисти в един сайт.

    16:44 25.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 за сега

    6 17 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Единствено киевската хунта успешно се разкарва от територията на Украйна.

    Коментиран от #23

    16:45 25.07.2026

  • 19 И Киев е Руски

    10 14 Отговор
    Винаги, когато Западът крои нещо лошо, те започват да викат за заплаха от Русия

    16:45 25.07.2026

  • 20 Хммм

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И по-зле ще става след като русофилията се увеличава у нас

    16:46 25.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "за сега":

    руската пук е стационарна-в един голям бункер

    Коментиран от #27, #37, #131

    16:47 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Браво на Русия

    8 15 Отговор
    Размаза фашизма за втори път!

    Коментиран от #31

    16:48 25.07.2026

  • 27 Хммм

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Имам майстор който ми работи в гаража и е русофиляк и постоянно фугира на СъвеЦкия химн

    Коментиран от #92

    16:48 25.07.2026

  • 28 Доналд Тръмп, президент

    13 3 Отговор
    Имам много много добро предложение....
    Ми ядете малкия доналд и американските умни дронове, ракети. С една дума да вървите на матушката си и продължавате да мрете в индустриални количества !!! Нищо лично, пpocто бизнес и интереси 👆

    16:49 25.07.2026

  • 29 Топ снимка

    6 2 Отговор
    Гном и Клоун

    Коментиран от #135

    16:49 25.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мангааааа

    10 2 Отговор

    До коментар #26 от "Браво на Русия":

    Какво размаза? Собствените си рафинерии и складове Амазон ли?

    Коментиран от #34, #35

    16:49 25.07.2026

  • 32 Няма край руският позор

    11 2 Отговор
    Няма .

    16:50 25.07.2026

  • 33 Имай предвид

    2 8 Отговор

    До коментар #30 от "Удри копейката с лопатЕто!":

    Че 90% от българите са русофили

    Коментиран от #38

    16:50 25.07.2026

  • 34 Браво на Русия

    3 14 Отговор

    До коментар #31 от "Мангааааа":

    Размаза фашизма за втори път!

    16:50 25.07.2026

  • 35 Мани го тоя

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мангааааа":

    Идиот е.

    Коментиран от #44

    16:51 25.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Удри копейката с манивелата!

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "Имай предвид":

    Докато се изправи.Манивелата.

    Коментиран от #118

    16:52 25.07.2026

  • 39 Напомням

    1 11 Отговор
    Че 90% от българите са русофили. Това е доказано защото коментарите в интернет го доказват и социалните мрежи са източника на свободната истина!

    Коментиран от #51, #71

    16:52 25.07.2026

  • 40 МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    5 2 Отговор
    МОРДОР ЩЕ ИЗГОРИ ЗАДРУГАТА ЩЕ ПОБЕДИ

    16:53 25.07.2026

  • 41 Браво на Русия

    4 8 Отговор
    Размаза фашизма за втори път!

    16:53 25.07.2026

  • 42 Ко стаа бе руски боклуци?

    8 2 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка, че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #47, #54

    16:53 25.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мхм

    0 6 Отговор

    До коментар #35 от "Мани го тоя":

    Значи по тая логика да махна мнението на 90% от българите. Имайки предвид че 90% от българите са копейки, което е доказано

    16:54 25.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ксаниба

    7 1 Отговор
    Монголяккаа нещо взе да моли за мир (капитулация)

    Коментиран от #53

    16:55 25.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Удри пацула с лопатЕто!

    3 0 Отговор
    Удри по кривата му зурла!

    16:55 25.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Българин

    1 10 Отговор
    България е руска и когато ни нападнат скоро ще го посрещна на колене новите Исус Христоси - руснаците!

    Коментиран от #55

    16:56 25.07.2026

  • 51 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    9 3 Отговор

    До коментар #39 от "Напомням":

    Жалък ФЕЙКНЮЗ🤩🤡🍌🍌Няма как! под 20% и намаляват по естествени причини всяка година.

    България е държава в Европейския съюз и НАТО и по тази причина няма да видиш никога протести против това протестите които доведоха новото правителство бяха за бюджета. Изборите бяха заради финансовите политики! никъде никой не е казал против Украйна НАТО или Европейския съюз нищо освен дежурните от тези под 20%. Честита демокрация и честито членство в Европейския съюз и НАТО!!! Явната истина е че Мнозинството българи одобряват това 🇪🇺📈

    Коментиран от #61

    16:56 25.07.2026

  • 52 Браво на Русия

    2 7 Отговор
    Раз-маза фашизма за втори път!

    16:56 25.07.2026

  • 53 Zaxaрова

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Ксаниба":

    Нашият позор го няма никъде.

    16:56 25.07.2026

  • 54 Оркистан🤮🤮

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Бееее баааа НЕМОЖАЧите излезнаха орковете а 3кспертите и дава бърза победа още 2022

    16:57 25.07.2026

  • 55 Пацууулее стана ли от гаванката 🤣🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Българин":

    Ха ха ха ха ха ха

    16:57 25.07.2026

  • 56 Дори

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Имайте предвид":

    580 % от българите са русофили.

    Коментиран от #59, #73

    16:57 25.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хахахаха

    10 1 Отговор
    Предложението на Тръмп - Изтегляне на руската армия от територията на Украйна!

    Коментиран от #113

    16:59 25.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 !!!?

    10 1 Отговор
    Тази мантра на Кремълската фашистка хунта я слушаме години наред...може би се надяват да я внедрят в алгоритъма на АI, както вече е сраснал в кратуните на Копейките...!!!?

    Коментиран от #64, #68

    17:00 25.07.2026

  • 61 Ей Идиот

    4 8 Отговор

    До коментар #51 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Аз не съм копейка. Просто казвам какво виждам навън. Стари и млади хора гледат фейсбук клипове на руски публично. Плюс коментарите в този свободен сайт. Плюс резултатите от изборите тази година

    Коментиран от #66, #67, #70

    17:01 25.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Имай предвид

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "!!!?":

    Каквото кажат копейките е вярно защото социалните мрежи са източника на истината

    17:03 25.07.2026

  • 65 Браво на Русия

    4 6 Отговор
    Раз-маза фашизма за втори път!

    Коментиран от #69, #77

    17:03 25.07.2026

  • 66 Ти си един

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ей Идиот":

    Бокл ук.

    Коментиран от #75

    17:03 25.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Истината е свободна

    1 7 Отговор

    До коментар #60 от "!!!?":

    Русофилията се увеличава всяка секунда в България. Всяка секунда 3 българи стават русофили. Изборите 2026 го доказаха

    Коментиран от #81

    17:05 25.07.2026

  • 69 Рипай у нужнико въшлю😀

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Браво на Русия":

    Рипаиййййййй.Ха ха ха ха

    17:05 25.07.2026

  • 70 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    8 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ей Идиот":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #79

    17:05 25.07.2026

  • 71 !!!?

    9 1 Отговор

    До коментар #39 от "Напомням":

    ...а останалите 10% са Копейки путинофили...в това се състои разликата !

    17:05 25.07.2026

  • 72 Точна сметка

    9 3 Отговор
    Гласовете за възраждане бяха 4%.Толкова са и русофилите у нас.

    Коментиран от #76, #80

    17:06 25.07.2026

  • 73 Путлеристан 🤮🤮

    6 2 Отговор

    До коментар #56 от "Дори":

    2000% от държавите по света ни подкрепят!!

    17:07 25.07.2026

  • 74 Удрий

    7 1 Отговор
    крепостния докато спре да мърда

    17:07 25.07.2026

  • 75 Свиквай българаZZт

    2 8 Отговор

    До коментар #66 от "Ти си един":

    Българите са русофили. Това е доказано дори от мнението на Мартин Карбовски, Карлос Насар и Явор Дачков. Земята и без това ще е на парчета до 10 години. Ако не ти харесва тук отивай където крайнодесните не са спечелили още изборите

    Коментиран от #89

    17:07 25.07.2026

  • 76 Цончо плюнката 💦☔

    5 3 Отговор

    До коментар #72 от "Точна сметка":

    Расафилите в България и по света са поне 100% но не го осъзнават 💦💦

    17:08 25.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Статистика

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Българи в ЕС : 800 000
    Българи в рф: 800

    😁✌️

    Коментиран от #86

    17:09 25.07.2026

  • 80 Доказателство че българите са русофили

    0 7 Отговор

    До коментар #72 от "Точна сметка":

    50% гласуваха за Чорапа. 5% за Възраждане, другите 10% отидоха за Свиняние на Свиняна таткото и Веричие и ИТН

    Коментиран от #91

    17:10 25.07.2026

  • 81 име

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Истината е свободна":

    Никой не е направил повече за разпространението на русофилията от байдън и урсула в международен план. У нас, Путин трябва да е най-благодарен на комунистите от ДайБългария и младите ПеПедофили.

    17:10 25.07.2026

  • 82 Идиоддддд

    1 7 Отговор

    До коментар #77 от "Чиба мръшо .😂":

    80% от българите са русофили. Доказаха го изборите Април 2026

    17:11 25.07.2026

  • 83 Браво на Русия

    2 8 Отговор
    Бие тъз фашистка хунта!

    17:12 25.07.2026

  • 84 Инна

    5 1 Отговор
    Експлозията край Волохово, Далечния Изток, миналият август, причинила изтичане на радиация, все още е забулена в мъгла. Руските власти не дават конкретна информация за това над какво са работили военните и учените на военноморския полигон в деня на аварията. Ясно е само, че инцидентът е станал с ядрен реактор, казва в интервю индийски сътрудник, ракетен инженер, който е участвал в разработката.
    Селището присъства само на военни карти.
    Изпробван е бил ядрен реактор, когато нещо се е объркало и се е стигнало до изтичане на радиация. Говорим за активен реактор, трябва да е имало термичен процес - отделяне на силно сгорещен въздух, който най-вероятно е в основата на аварията.
    Волохово става поредният силно радиационен район на територията на РФ, което се пази в тайна от гражданите на Русия.

    17:12 25.07.2026

  • 85 Др Смоков

    6 1 Отговор
    Русофиллствотто води до тежки ментални увреждания.

    Коментиран от #88, #95

    17:12 25.07.2026

  • 86 Статистика

    2 4 Отговор

    До коментар #79 от "Статистика":

    60% одобряват чорапа и гласуваха за него. 10% гласуваха за Костя, таткото на Свиняна копейката, Слави, МЕЧ и други 10% за Величие Волен и ИТН

    Коментиран от #96

    17:14 25.07.2026

  • 87 Лавров

    6 0 Отговор
    Харошая причьоска !

    17:14 25.07.2026

  • 88 Но обаче чуй

    1 5 Отговор

    До коментар #85 от "Др Смоков":

    80% от българите са русофили…

    Коментиран от #100

    17:15 25.07.2026

  • 89 Ъхъм,

    7 1 Отговор

    До коментар #75 от "Свиквай българаZZт":

    доказано от трима русофили. Мноо си умен.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    17:15 25.07.2026

  • 90 Вселенски

    6 3 Отговор
    Вече са готови за преговори фашистите.😁 От Тръмп само се иска да им подаде сламката (условията на капитулацията) , че от Зеленски ще е унизително 🤣.

    17:15 25.07.2026

  • 91 Повечето пак не гласуваха

    7 3 Отговор

    До коментар #80 от "Доказателство че българите са русофили":

    Копейките са доказано неумни затова се връз на САЩ чорапа който им подхвърли снимка в пуслер и к00пейките се подмокриха и първосигнално 21

    Но пак мнозинството умни хора като мен например разбраха че изборите са безсмислица и не гласуваха по този начин аз не се чувствам прецакан че са ме излъгали тези за които съм гласувал 💡💡А щях да ме излъжат за който и да гласувам така че аз съм напред гласувалите Да му мислят (ако им е възможно)

    Коментиран от #101

    17:15 25.07.2026

  • 92 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #27 от "Хммм":

    аа , знам го тоя-на ВСТАВАЙ страна огромная мъкнеше плочките

    Коментиран от #137

    17:16 25.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Луд

    0 2 Отговор
    Един Българин преди 35год и повече издаде няколко книги със доказателства и снимки.НИКОЛА МАРИНОВ Търсете и четете.Кьорав карти не играе.

    17:16 25.07.2026

  • 95 Бивш Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от "Др Смоков":

    60% да гласуват за чорапа, други 20% да гласуват за Копейкин, ИТН, Виличие и МеЧ - 80% от БЪЛГАРИТЕ СА РУСОФИЛИ

    Коментиран от #98

    17:17 25.07.2026

  • 96 Ъхъм

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Статистика":

    При 50 процента отвратени от копейките негласували, да.

    17:17 25.07.2026

  • 97 Луд

    0 2 Отговор
    Един Българин преди 35год и повече издаде няколко книги със доказателства и снимки.НИКОЛА МАРИНОВ Търсете и четете.Кьорав карти не играе.

    17:17 25.07.2026

  • 98 Не позна

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Бивш Българин":

    Половината българи ходихме за гъби и където си искаме, за да не гледаме копейски ликове по плакатите.

    17:19 25.07.2026

  • 99 А бре мрш

    6 1 Отговор
    ляко руски,украинците ще кажат кога войната е свършила,не тръмпе!Но вие нема да доживеете краят ѝ!

    17:19 25.07.2026

  • 100 Ново 20

    4 2 Отговор

    До коментар #88 от "Но обаче чуй":

    Тьотя здраво ви е набила тази опорка.

    Коментиран от #104

    17:19 25.07.2026

  • 101 Хахахахха

    4 3 Отговор

    До коментар #91 от "Повечето пак не гласуваха":

    НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА! Аз съм в Дания и съм си казал че повече няма да стъпя в България. Тук няма ръст на крайно десни или крайно леви партии. Аз съм бивш Българин. Нямам търпение да ви видя наесен като изберете Костадинов са 70% на президентските

    17:19 25.07.2026

  • 102 Проф. Иво Христов

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "До копейките - 80% от българите":

    Добре си уцелил процента... съвпада с моя%...😂​😂​😂​

    Коментиран от #110

    17:21 25.07.2026

  • 103 Кин Дза Дза

    4 1 Отговор
    Интересно. Русофобите останаха в официалните медии, а русофилите се установиха (или ги изгониха) в интернет мрежите. На какво се дължи това? Нали мрежите и csm платформите за управление на сайт, са хамерикански на 99%.

    Коментиран от #125

    17:22 25.07.2026

  • 104 Аз не съм русофил

    3 7 Отговор

    До коментар #100 от "Ново 20":

    Просто казвам истината. Излез навън и питай хората. Виж ги как младите слушат руски рап, виж старите как гледан клипчета на руски. Виж резултатите от изборите 2026 април. Виж коментарите в Ютюб, Факти бг и фейсбук. Всички са проруски

    Коментиран от #109, #112, #153, #159, #171

    17:22 25.07.2026

  • 105 Механик

    8 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    17:23 25.07.2026

  • 106 Манила

    4 2 Отговор
    Рубио надавил на мнье !

    17:23 25.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Браво на Русия

    2 8 Отговор
    Мач-кай таз фашистка хунта!

    17:24 25.07.2026

  • 109 Виж

    6 0 Отговор

    До коментар #104 от "Аз не съм русофил":

    самолетите в Безмер!

    17:25 25.07.2026

  • 110 Споко

    6 3 Отговор

    До коментар #102 от "Проф. Иво Христов":

    Българите ще го докажат като изберат Копейкин с 70% на президенските на есен. Ама що да говоря нали Путин каза че света няма смисъл да съществува ако той не е жив. Земята е обречена скоро

    17:25 25.07.2026

  • 111 Проф. Иво Христов

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Напомням":

    Добре си уцелил процента... съвпада с моя%...😂​😂​😂​

    17:25 25.07.2026

  • 112 Да поясним

    5 2 Отговор

    До коментар #104 от "Аз не съм русофил":

    На каква субстанция сте днес.

    Коментиран от #116

    17:26 25.07.2026

  • 113 Добра сделка

    6 1 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Срещу един нов самолетоносач пълен с KFC бутчета(и двете ги нямат така че е доста добра сделка

    17:26 25.07.2026

  • 114 ПОЛУРЪСТ НА КАБЛУКИ

    6 1 Отговор
    ЗА 5 ГОДИНИ ДВИЖУХА

    БУНКЕРНИЯ ДЕДУШКА МУДАК

    ЗАПРИЛИЧА НА

    СУШЕНА СЛИВА .

    КОСИТЕ МУ ИЗПАДАХА

    ЛИЦЕТО МУ СЕ СБРЪЧКА
    ВЪПРЕКИ БОТОКСА ,

    ВЗЕ ДА КУЦА ОЩЕ ПО ВИДИМО
    И СИЛНО
    ВЪПРЕКИ КАБЛУКИТЕ

    ЦЕЛИЯ ТОЗИ СТРЕС МУ СЕ ОТРЯЗЯВА
    МНОГО ДОБРЕ

    НА КГБ КРЕ.ТЕНА.

    17:26 25.07.2026

  • 115 И ние също

    1 4 Отговор
    Очакваме нови предложения на Тръмп за заплащане на наем за летището в Безмер

    17:27 25.07.2026

  • 116 Никаква

    2 5 Отговор

    До коментар #112 от "Да поясним":

    На никаква. Виж коментарите в свободните сайтове - Факти, Нюз бг, Ютюб, Фейсбук, ТикТик. Всички коментари са проруски. Изборите 2026 април също го соказаха. АБЕ няма какво дя говоря. Путин сам каза скоро ме Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. Скоро ще сме на парчета

    17:28 25.07.2026

  • 117 Русия е велика страна

    2 5 Отговор
    Сложи целият агресивен запад на колене!

    Коментиран от #121

    17:28 25.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 койдазнай

    4 3 Отговор
    Единствено реално решение на престъпната война срещу Украйна е пълно и безусловно разоръжаване на войските на нацисткия агресор и сурово наказание за кремълските реваншисти! Техните престъпления ги доведоха до колапс, но те са готови да жертват и народа си, за да се задържат още малко на власт, тъй като сами осънават, че на пощада няма как да се надяват.

    Коментиран от #124

    17:29 25.07.2026

  • 120 И ние българите също

    2 3 Отговор
    обвиняваме европейските съюзници на Киев, че допринасят за удължаването на войната... Путин е прав и казаното от него изцяло съвпада с общественото мнение в България

    17:30 25.07.2026

  • 121 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #117 от "Русия е велика страна":

    80-90% от българите същото го мислят. Доказано е сроред мненията на велики инфлуенсъри и Карлос Насар

    17:30 25.07.2026

  • 122 Вовата

    3 1 Отговор
    защо е до рамото на Песков?

    17:31 25.07.2026

  • 123 Мидаааааа

    2 1 Отговор
    Очакваме нови предложения на Тръмп и за визите !

    17:32 25.07.2026

  • 124 Ало

    2 3 Отговор

    До коментар #119 от "койдазнай":

    Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби

    17:32 25.07.2026

  • 125 Копейките са само в Интернет

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "Кин Дза Дза":

    Навън сякаш са се изпарили.

    Коментиран от #133

    17:33 25.07.2026

  • 126 Украйна ще е от Днепър на запад

    4 3 Отговор
    Украинският народ сам ще линчува фашиста зеленски. ЕС ще се разпадне. Всички продажни урсули ще бягат като попарени. Трябва да благодарим на Русия!

    Коментиран от #128, #132

    17:33 25.07.2026

  • 127 Путин

    5 0 Отговор
    загуби цяла година в чакане Тръмп да стане президент!И купища пари!

    17:34 25.07.2026

  • 128 Пахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #126 от "Украйна ще е от Днепър на запад":

    Защо в Русия никога те е имало протести?

    17:35 25.07.2026

  • 129 Ко стааа бре

    2 3 Отговор
    Получава ли САЩ редкоземни от Украйна а? Тея украинци що не копат ?

    17:35 25.07.2026

  • 130 Някой си

    1 3 Отговор
    Виждам че дежурните едноклетъчни са на линия! Как е бре урко умници? Кво станало у кииф? Наzzи шефовете си направили седянка да разглеждат дрончета ама тоз льош Путин взел че ги думнал! Е сега кво индианците немат вождове, голем смех! А другите индианци се молят да видят слънце че и метрото се вмирисаха един месец! Ония пък в Одеса и Николаев щели да бягат на салове у морето щото всичко дето мърда там се утилизира! Пък в Суми дезертьорите били повече от резервите! Иначе всичко е ок Maersk отказва да вози до 404, британците спират да застраховат кораби там ! Ама нема да се плашите ще се оправят нещата! Туй разправят зеленото Урсула и другата скумрия !

    17:35 25.07.2026

  • 131 Бълхарник

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    вземи да си опощиш бълхите. Не се занимавай с неща, които няма как да разбираш.

    17:35 25.07.2026

  • 132 Браво!

    3 4 Отговор

    До коментар #126 от "Украйна ще е от Днепър на запад":

    А сега кажи браво на Украйна, че освобождава Русия от фашизма.Факт.
    Дреме му на глупака.

    Коментиран от #138

    17:35 25.07.2026

  • 133 Алооо

    0 2 Отговор

    До коментар #125 от "Копейките са само в Интернет":

    Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби

    17:36 25.07.2026

  • 134 Да благодарим на Русия

    3 5 Отговор
    че за втори път освобождава света от фашизъм.

    Коментиран от #143

    17:36 25.07.2026

  • 135 Д. Донев

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Топ снимка":

    Абе нещо третият ми се губи 😁​😁​😁​

    17:36 25.07.2026

  • 136 Торбалан

    2 3 Отговор
    Очакваме нови предложения на изкуфелия Тръмп, за да ги отхвърлим! Долнокачествени чугуни!!!

    17:37 25.07.2026

  • 137 Бълхарник

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Опощи ли си бълхите?

    17:37 25.07.2026

  • 138 Алооооо

    2 2 Отговор

    До коментар #132 от "Браво!":

    Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби

    Коментиран от #151

    17:37 25.07.2026

  • 139 Фори

    5 1 Отговор
    Руснаците обичат войната. Няма да я спрат доброволно. Трябва да бъдат принудени.

    17:38 25.07.2026

  • 140 То хубаво че "Говори Москва"

    2 4 Отговор
    Ама от другата страна са завършени олигофрени и ни приемат ни предават. Пълна трагедия са тея в "Белият Дом" или психиатрия по точно

    17:38 25.07.2026

  • 141 Голям майтап са руските орки

    5 1 Отговор
    "Говори Москва: Да, войната не е предпочитаният път, ние руснаците я започнахме, тази идиотска война на нашият вожд, идиота Путин! Очакваме нови предложения на Тръмп за мир в Украйна... да обесим ли Путин на първото дърво или имате нещо по-подходящо за мега идиоти?"

    17:38 25.07.2026

  • 142 Българин

    4 1 Отговор
    Путин губи войната и става опасен.Европа трябва бързо да реагира и да унищожи половин Русия.

    Коментиран от #145

    17:38 25.07.2026

  • 143 Торбалан

    4 1 Отговор

    До коментар #134 от "Да благодарим на Русия":

    Фашизма се е настанил в Кремъл, драги ми Смехурко

    Коментиран от #149

    17:39 25.07.2026

  • 144 Трябва да благодарим на Русия

    2 4 Отговор
    Украйна ще е от Днепър на запад. Руските земи от Днепър на изток отново ще са руски, Украинският народ сам ще линчува фашиста зеленски. ЕС ще се разпадне. Всички продажни урсули ще бягат като попарени и ЕС ще се освободи от крадливите им ръчички.

    17:39 25.07.2026

  • 145 Алооо

    1 2 Отговор

    До коментар #142 от "Българин":

    Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби

    17:40 25.07.2026

  • 146 Не си струва ама въобще

    2 2 Отговор
    говорителят на Кремъл Дмитрий Песков да се занимава с тея олигофрени

    17:40 25.07.2026

  • 147 По точно

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Напомням":

    Не е вярно. 180% от българите са русофили.

    17:40 25.07.2026

  • 148 Русия за втори път

    2 4 Отговор
    спасява света от фашизъм. Благодарим Русия!

    17:41 25.07.2026

  • 149 80% от българите са русофили

    2 2 Отговор

    До коментар #143 от "Торбалан":

    Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби

    Коментиран от #157, #160

    17:41 25.07.2026

  • 150 Благодарете на Русия

    1 5 Отговор
    Отново освобождава света от фашизъм!

    Коментиран от #167

    17:44 25.07.2026

  • 151 Много кофти

    6 2 Отговор

    До коментар #138 от "Алооооо":

    Затова това същество трябва да бъде ликвидирано, час по скоро... какво му се туткат, направо не мога да повярвам че не се е намерил един читав който да ликвидира това зло на Земята, наречено Путин. Не спря да заплашва целият свят, че ще затрие живота на Земята ако не е по неговата. Ликвидирайте Путин и ако може по-скоро... все някой контактува с това същество не е изолиран в бункера.

    Коментиран от #156

    17:44 25.07.2026

  • 152 Песков въобще даже

    2 4 Отговор
    Не очаква никакви нови предложения от Тръмп ами просто го бъзика относно факта че никой не го брои за слива вече и трябва още мита на Европа да наложи

    Коментиран от #155

    17:45 25.07.2026

  • 153 Явно живееш в Москва

    3 1 Отговор

    До коментар #104 от "Аз не съм русофил":

    Не съм срещал нито един, описан от теб. Руски рап, хаааахаааа, хубава шега.

    17:48 25.07.2026

  • 154 Владо

    4 0 Отговор
    БОКЛУЦИ.

    17:48 25.07.2026

  • 155 Точно така е

    1 3 Отговор

    До коментар #152 от "Песков въобще даже":

    Песков реално казва аре Тръмпар предложи нещо че уния у Брюксел пак да почнат да врякат и да те псууват и да им изхакаш после още 100% мито като превъртиш

    17:49 25.07.2026

  • 156 Алооооо

    3 2 Отговор

    До коментар #151 от "Много кофти":

    Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби

    17:49 25.07.2026

  • 157 Много кофти

    5 3 Отговор

    До коментар #149 от "80% от българите са русофили":

    Нищо подобно 80% от българите не понасят комунистите русофили. не може да си приятел с предатели русофили, та те нямат мозък при тях всичко е изпрано, изсушено и стерилизирано по руски образец... като тухла в стената.

    Коментиран от #161, #172

    17:49 25.07.2026

  • 158 Някой си

    0 3 Отговор
    И кво сега, зеления днес реве че чакал ракетна атака! Абееее умник ти не разбра ли че всеки ден ще е така! С дрончетата е само гъдела сега започва хорошото! Ами виж да закарат малко манджа на ония у метрото че умреха от глад!

    Коментиран от #162

    17:51 25.07.2026

  • 159 Много ясно че

    2 3 Отговор

    До коментар #104 от "Аз не съм русофил":

    Всички са "проруски". Цяла Европа реално е проруска а за Чикаго и НюЙорк да не говорим

    17:51 25.07.2026

  • 160 Благодаря на Русия,

    3 2 Отговор

    До коментар #149 от "80% от българите са русофили":

    че ни освобождава от себе си.
    Никой не е успял да унищожи за кратко време толкова руснаци, колкото Путин.
    Започвам да се замислям дали да не е украински агент.
    Аплодисменти!

    17:51 25.07.2026

  • 161 Така е младеж

    2 3 Отговор

    До коментар #157 от "Много кофти":

    80% от българите са русофили и то логично си е така. За младите глупендъри не говоря. Те са принципно у зоната на здрача

    Коментиран от #164

    17:53 25.07.2026

  • 162 И кво?

    4 1 Отговор

    До коментар #158 от "Някой си":

    И за рашките е същото.
    По-добре плачи за технит многобройни жертви, ако не си лицемер.

    Коментиран от #170

    17:53 25.07.2026

  • 163 Не, не е

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    велика, само две неща имат в изобилие:
    -природни ресурси, които са в ръцете на кагебистко-олигархични структури и не правят крепостните богати и щастливи и
    -средства за масово унищожение. ТОВА НЕ Е ВЕЛИКА ДЪРЖАВА !

    17:53 25.07.2026

  • 164 Пък на изборите не личи.

    4 2 Отговор

    До коментар #161 от "Така е младеж":

    Само една рашундерска партия мина чертата.

    Коментиран от #168, #176

    17:54 25.07.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Москва

    4 1 Отговор
    сама си говори!

    17:57 25.07.2026

  • 167 Благодаря и, че с всеки изминал ден,

    4 1 Отговор

    До коментар #150 от "Благодарете на Русия":

    фашистка Русия ни освобождава от себе си.
    Гинат като мухи рашките нацисти.
    Кеф!

    Коментиран от #173

    17:57 25.07.2026

  • 168 Тва с партиите го зарежи

    1 3 Отговор

    До коментар #164 от "Пък на изборите не личи.":

    Не е определящо въобще. Нито пък външната ни политика кореспондира по някакъв начин с обществените настроения и желания на хората.

    Коментиран от #177

    17:58 25.07.2026

  • 169 Кин Дза Дза

    1 1 Отговор
    Вие наистина ли мислите , че на Тромпи и Путинягата им пука за украинските или руски жертви или за техните народи? Или че в Кремля е някаква върхушка, или в Киеву същата? Или че иранските жени ги биели и били забрадени, Че в Иран безчинства исляма и хората нямали права тук или там?
    (между другото от последните новини научих че в Иран има извънземна технология)
    Ако наистина мислите за благородното съществуване на човека в останалите режими, а хЕвропейския и хАмериканския естаблишмънт (модерно) ще осъществи това, значи имате проблем със синаптичните връзки ... един къде си... препоръчвам лечение в Карлуково (ако все още съществува). На времето бях техен пациент и бях много щастлив. Препоръчвам!

    17:58 25.07.2026

  • 170 Алооооо

    2 1 Отговор

    До коментар #162 от "И кво?":

    Какво спориш с русофили? Това са 80% от българите. Изборите през април 2026 го доказаха

    17:58 25.07.2026

  • 171 Голям майтап

    4 2 Отговор

    До коментар #104 от "Аз не съм русофил":

    Ти не си добре... това което гледаш е алгоритъма ти на русофил и на орк подкрепящ войнаата на Путин... явно е че са блокирали потребителите, които са против войната на Путин в Украйна. Я опитай български интернет, направо ще видиш Путин как изглежда обесен на първото дърво, точно толкова харесват и русия.

    17:58 25.07.2026

  • 172 Не е така!

    2 3 Отговор

    До коментар #157 от "Много кофти":

    Изключително елементарни и груби приказки. Може би от дрогата и/или неуспешна реализация. Съжалявам те. Кажи нещо и за китайските комунисти, които разстрелват големите крадци на стадиона. Зле са, нали?

    17:58 25.07.2026

  • 173 Ялоооо

    1 2 Отговор

    До коментар #167 от "Благодаря и, че с всеки изминал ден,":

    80% от българите са русофили. Изборите април 2026 го доказаха! Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби.

    18:00 25.07.2026

  • 174 Медведев

    3 1 Отговор
    Първа фаза на пиянството!

    18:01 25.07.2026

  • 175 Гориил

    3 2 Отговор
    Медици-учени от цял свят изследват параноята на Путин заради някои странични ефекти, които не се забелязват при други известни личности с това заболяване. Например гризането на ноктите, характерно за индивиди в ранна детска и дошколна възраст.
    В интервюто си бивш негов охранител-дезертьор нарича Путин „военен престъпник“ и казва на колегите си, че трябва да разкрият информация, която се крие от руската общественост.
    „Руският президент е изгубил връзка със света. През последните няколко години той живее в информационен пашкул, прекарвайки по-голямата част от времето си в своите резиденции, които медиите много подходящо наричат бункери. Той патологично се страхува за живота си. Заобикаля се с непробиваема бариера от карантини и информационен вакуум. Цени единствено собствения си живот и живота на семейството и приятелите си“, обяснява оханителят. Той описва виртуална държава в държавата, която включва пожарникари, тестери на храни и други инженери, които са с Путин при пътуванията му в чужбина.
    „Те го наричат Началника, боготворят го по всякакъв начин и винаги говорят за него само с тези думи“, казва той.

    18:02 25.07.2026

  • 176 Папахапа

    1 2 Отговор

    До коментар #164 от "Пък на изборите не личи.":

    Потресивна България с 60% резултат в провинцията не мина ли чертата?

    Коментиран от #181

    18:04 25.07.2026

  • 177 Кви партии,

    2 2 Отговор

    До коментар #168 от "Тва с партиите го зарежи":

    50 процента не излязоха да гласуват заради разни копейски популисти и нискочели.
    Коцко пак те е преметнал.

    Коментиран от #178

    18:04 25.07.2026

  • 178 Споко

    2 0 Отговор

    До коментар #177 от "Кви партии,":

    Сега наесен на изборите за президент бълХХХарите ще си изберат Костадинов с 70% без балотаж даже ;) 80% от българите са русофили. Изборите април 2026 го доказаха! Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби.

    18:06 25.07.2026

  • 179 Ха ха ха

    1 1 Отговор
    Говори Тръмп. Ще си останете само с чакането.

    18:07 25.07.2026

  • 180 Русия взе всичко което

    2 2 Отговор
    беше заявила че ще вземе и няма причина да не желае мир. Украинците обаче загубиха всичко а и след войната ще загубят още повече. Нация от лумпени са от която реално никой не се нуждае

    Коментиран от #182, #185

    18:07 25.07.2026

  • 181 От какъв процент гласували хора бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #176 от "Папахапа":

    хампи, и при стотици закрити секции.
    Я бегай!

    Утре, ако гласуваме пред дулаж калашници, пак ли ще се фукаш? Със 100 %.?
    Това мал.оум.но копейско семе един ден пак ще реве на умряло от "своите", но как да се обясни на зомби, че е зомби.

    18:08 25.07.2026

  • 182 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #180 от "Русия взе всичко което":

    80% от българиге мислят така!

    18:09 25.07.2026

  • 183 1357

    0 1 Отговор
    Какви ръководите сте като не можете сами да спрете войната ,аз знам ама малко ще са думите ,г..ве

    18:09 25.07.2026

  • 184 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    0 2 Отговор
    Tози пpoпаднал пopъчков сaйт е събрал най-дeградиралите впиянчeни
    русoфобни фaшизоиди на България.

    Тук се тoлерират някакви олигoфpенски опорки, само нека да са русoфобни,
    а лидеpът на русoфобите тук е един нeгpамотен чoвечец "георгиев",
    който в две изpечения допуска над 20 гpаматични грешки. Най-жaлкото на този
    пpoбит сайт е, че ако напиша, че тази личност е тoтално нeграмотна, моят
    коментар бива изтpит.

    Даже се учудвам на малкото ноpмални хора, които стоят и четат откpовените
    пpocтотии на т.н. "рeдакция" и сpaнeто на техните редовни русoфоби.
    Пропаганда в стил Гьoбeлс умнoжена по безкрайност.
    Ужaс!

    Коментиран от #187, #188

    18:09 25.07.2026

  • 185 Странно

    2 0 Отговор

    До коментар #180 от "Русия взе всичко което":

    Пък не им личи.
    Русия седи при същите села отпреди 4 години, а украинците й сриват икономиката.
    Не знаех, че това са били целите на Путин, но щом казваш .

    18:10 25.07.2026

  • 186 А някой вярва ли че

    0 1 Отговор
    Американците, президентът Тръмп, неговите преговарящи може да формулират варианти, приемливи за всички ? Хахахаха ...

    18:11 25.07.2026

  • 187 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Що в расия нема протести бе

    18:13 25.07.2026

  • 188 Човече, не си изтърсвай нервите

    1 0 Отговор

    До коментар #184 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    Никой не ти е крив, че си копейка.
    Да ръкопляскаме ли на международния престъпник? Не си познал
    Чети бре! Къпи се бре!

    Стой само в руските сайтове, за да ти е комфортно. Когато има нет.

    18:13 25.07.2026

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