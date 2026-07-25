Говори Москва: Да, войната не е предпочитаният път! Очакваме нови предложения на Тръмп за мир в Украйна

Русия ще изчака нови предложения от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, като същевременно ще продължи военните действия за постигане на поставените си цели, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от "Ройтерс".

По думите му Москва смята, че Тръмп и неговият екип действат искрено в опитите си да намерят решение на конфликта, въпреки че Съединените щати продължават да доставят оръжия на Украйна.

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"Да, (войната) не е предпочитаният път, но предвид липсата на перспективи за мир, ще го доведем докрай, до пълна победа. И все пак ще чакаме нови (американски) предложения", каза Песков.

Той заяви, че Кремъл желае да запази дипломатическия диалог с Вашингтон и обвини европейските съюзници на Киев, че допринасят за удължаването на войната, която вече е в средата на петата си година.

"Американците - президентът Тръмп, неговите преговарящи - са искрени в желанието си да формулират варианти, приемливи за всички. Предложеният от тях вариант беше приет от нас, но отхвърлен от украинците", заяви Песков.

"Американците не успяха да убедят украинците... които бяха подстрекавани от европейците."

Последните тристранни мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ се състояха през февруари, малко преди Съединените щати и Израел да влязат във война с Иран. Кремъл нееднократно е заявявал, че очаква американското посредничество да бъде възобновено след успокояване на кризата в Близкия изток.

Тази седмица високопоставени американски и руски дипломати проведоха кратка среща в Азия. Москва от седмици заявява готовност да приеме пратеници на Тръмп за преговори, но дата за подобна визита все още не е обявена.

Според Песков позицията на Вашингтон е противоречива, тъй като САЩ "продължават да зареждат Украйна с оръжия", докато едновременно заявяват желание за прекратяване на войната.

"Въпреки това, ние трябва да използваме тази двойственост в позицията на администрацията на Тръмп, където и да е в съответствие с нашите интереси. А желанието им да улеснят мирното уреждане е изцяло в съответствие с нашите интереси", отбеляза той.