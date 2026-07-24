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Русия нанесе удар с балистична ракета по украински полигон: в момента на атаката е имало изложение на отбранителната промишленост
  Тема: Украйна

Русия нанесе удар с балистична ракета по украински полигон: в момента на атаката е имало изложение на отбранителната промишленост

24 Юли, 2026 18:44, обновена 24 Юли, 2026 19:40 2 818 140

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • балистична ракета-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • полигон

Володимир Зеленски не оповести данни за атакувания обект, но посочи, че в момента се установява какво точно се е случило

Русия нанесе удар с балистична ракета по украински полигон: в момента на атаката е имало изложение на отбранителната промишленост - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 10 души бяха убити, а около 100 – ранени при руски удар с балистична ракета по обект в Киевска област по време на събитие, свързано с отбранителната индустрия, предаде Ройтерс, като се позова на украинските власти и на представители на военната промишленост, съобщи БТА.

Президентът Володимир Зеленски не оповести данни за атакувания обект, но посочи, че в момента се установява какво точно се е случило.

„В Киевска област е в ход спасителна операция след руска ракетна атака“, написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.

Губернаторът на Киевска област Руслан Олийник каза, че по първоначална информация балистична ракета е поразила частен полигон, на който в този момент е имало събитие.

Украинският Съвет на отбранителната индустрия заяви, че ракетният удар е бил нанесен в момент, в който на полигона са се събрали служители на украинския военнопроизводствен сектор и добави, че Съветът не е организатор на събитието.

Валерий Боровик, основател на украинската компания за производство на дронове „Фърст контракт“ (First Contact), заяви пред украинските медии, че ракета е ударила учебен полигон, на който е имало изложение на отбранителната промишленост.

Украинският главен прокурор Руслан Кравченко написа в Телеграм, че по случая са започнали две разследвания – за военно престъпление и за небрежно изпълнение на служебни задължения при организирането на събитието.

„Разследването ще установи кой е взел решението за организиране на събитието, кой е одобрил мястото, времето и формата му, какви мерки за сигурност са били планирани и дали рисковете в условията на военно положение са били правилно оценени“, посочи Кравченко, цитиран от Укринформ.

Главната прокуратура наблюдава наказателното производство по член 438 (нарушение на законите и обичаите на войната) от Наказателния кодекс на Украйна. Образувани са и наказателни производства по част 3 на член 367 от Наказателния кодекс на Украйна за евентуално неправилно изпълнение на служебни задължения по време на организацията и провеждането на събитието, довело до смъртни случаи и други тежки последици. „Войната не освобождава от отговорност за управленски решения. Напротив, тя изисква максимален професионализъм, предпазливост и осъзнатост за всяка стъпка. Разследването ще установи кой е взел решението за провеждане на събитието, кой е координирал мястото, времето и формата, какви мерки за сигурност са били въведени и дали рисковете са били правилно оценени при военно положение“, подчерта Кравченко.

Руските войски нанесоха удар с различни видове оръжие по обект в предградие на Киев, на мястото на демонстрация на безпилотни летателни апарати, използвани за удари по граждански обекти на територията на Русия, предаде ТАСС, като цитира изявление на руското Министерство на отбраната, съобщи БТА.

При ударите е използвано високоточно оръжие с голям обсег. В обекта, намиращ се в предградие на украинската столица, "имаше демонстрация на безпилотни летателни апарати, включително перспективни, украинско и чуждестранно производство, използвани за нанасяне на удари по граждански обекти на територията на Русия", според изявлението.

"В момента на удара на този обект са се намирали водещи разработчици и производители на безпилотни летателни апарати, представители на командването на силите за безпилотни системи на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) и на украинските спецслужби, които пряко планират и осъществяват удари по руска територия", подчерта Министерството.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инна

    150 9 Отговор
    Руските ВКС днес са нанесли удари с Искандери по откриването на голямата изложба на въоръжение в Капитановка , Бучански район на Киевска област и са я закрили набързо . На откриването са присъствали много украински висши военни, както и делегации на производители на оръжие от НатО . Засега Украйна обяви за 10 загинали и над 100 ранени

    Коментиран от #80, #105

    18:45 24.07.2026

  • 2 Точно така

    123 9 Отговор
    Утре пак!

    18:46 24.07.2026

  • 3 Еми така се получава

    110 5 Отговор
    като се рекламират панаирите и изложбите по Телеграма и Фейсбука.

    18:46 24.07.2026

  • 4 Пич

    163 5 Отговор
    Най накрая ви се пречупи езика!!! Накратко - разни специалисти и офицери от Украйна и НАТО бяха окончателно уволнени!!!

    Коментиран от #40, #42, #66

    18:47 24.07.2026

  • 5 Мечока

    93 4 Отговор
    сега псетата задрямали ще се разджафкат пак по мен

    18:47 24.07.2026

  • 6 Гошо

    109 5 Отговор
    Добрите новини е края на деня, винаги ти оправят вечерта. А днес е и петък - кеф.

    Коментиран от #56

    18:48 24.07.2026

  • 7 Искандер

    114 4 Отговор
    Кога е новата изложба, да дойда да разгледам?

    Коментиран от #45

    18:48 24.07.2026

  • 8 Мишел

    101 4 Отговор
    Ударът е нанесен на две вълни с две ракети Искандер и с крилати ракети

    18:49 24.07.2026

  • 9 Манекени

    7 68 Отговор
    и бутафорни шперплатови оръжия!

    Коментиран от #13, #75

    18:50 24.07.2026

  • 10 Хе хе...

    102 3 Отговор
    Съвсем случайно, да не си помисли някой, че има връзка със случващото се в 4о4 напоследък, тия дни във военни болници в Германия са прехвърлени от сащ 150 военни лекари.
    Нищо не намеквам, да знаете...

    18:50 24.07.2026

  • 11 Загинал е

    12 54 Отговор
    генерал Скот Ритър!

    Коментиран от #72, #91

    18:51 24.07.2026

  • 12 Сеирсандък

    71 3 Отговор
    То ще да е било истинско шоу. Никой не обича бутафорията. Някои от зрителите са го оценили по достоинство, други не са могли и никога няма да могат.

    18:52 24.07.2026

  • 13 пони, ама розАво

    44 2 Отговор

    До коментар #9 от "Манекени":

    Колежке, ти така ли се справяш с когнитивния си дисонанс? С отрицание? И аз опитвах, не ми се получи. Вече не ми помага ни синтетика, ни избелване на ануса ми. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Оребрен Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе да си Го ползваш за спомен от мене си.
    Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!

    18:54 24.07.2026

  • 14 Блажени

    38 8 Отговор
    Кой ще прави изложение при всекидневни масирани атаки?

    Коментиран от #68

    18:54 24.07.2026

  • 15 ХА ХААА

    77 3 Отговор
    Отбранителната промишленост не се е отбранила.

    18:54 24.07.2026

  • 16 Жалко

    57 5 Отговор
    че пора не е бил там , много жалко !

    18:54 24.07.2026

  • 17 Радо

    81 5 Отговор
    Оказва се,че чиповете от перални са си доста ефективни.Раотете братя.

    18:55 24.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хе хе...

    86 4 Отговор
    Освен това на изложението е имало и натовски и у краински образци на високотехнологична пво.
    Найс, а?

    18:57 24.07.2026

  • 20 Мухахаха

    72 4 Отговор
    Много бандери са дали фира

    Коментиран от #53

    18:58 24.07.2026

  • 21 МЪКЪ МЪКЪ

    78 4 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    18:58 24.07.2026

  • 22 Това е

    9 57 Отговор
    втория удар в рамките на 4 години!Другите са по трафопостове и многоетажки!

    Коментиран от #26

    19:00 24.07.2026

  • 23 Kaлпазанин

    57 4 Отговор
    Е все пак нали е било изложение ,ама станало унижение ,укрите стигнаха ли Владивосток

    19:01 24.07.2026

  • 24 жоро

    75 3 Отговор
    Герасимов поздрави Драпатии за новата длъжност с намек какво го очаква!

    Коментиран от #76

    19:02 24.07.2026

  • 25 нннн

    93 4 Отговор
    Нормално. Русия е пратила на изложението образци на своята отбранителна промишленост.

    19:03 24.07.2026

  • 26 Без име

    32 2 Отговор

    До коментар #22 от "Това е":

    Досега само вашите знаеха за дефицита ти.

    19:03 24.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Софиянец

    58 2 Отговор
    Чак в София смърди на препечено укро свинско 😂 да не си фашист наши дни, ей! Хихихи

    19:05 24.07.2026

  • 29 Ъхъъъъ.....

    43 2 Отговор
    изложение на отбранителната промишленост

    19:05 24.07.2026

  • 30 !!!?

    71 2 Отговор
    🇷🇺 и руската армия се е включила на изложението, даже с демонстрация 🤭

    19:06 24.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Без име

    64 2 Отговор
    Искандерът и той е искал да покаже какво може на изложението. И е показал. Нали е изложение?

    19:06 24.07.2026

  • 33 стоян георгиев

    39 2 Отговор
    Петъчно са избухнали 😅🍻

    19:07 24.07.2026

  • 34 Хе хе...

    74 1 Отговор
    След пристанищата на Одеса руснаците са подкарали и пристанищата на Измайл. Доставките и по море и по Дунав за киевската хунта приключиха. Сега остават само тунелите към Полша и довършване на енергийната система на 4о4.
    Дали пък Путин наистина се е събудил?..

    Коментиран от #107

    19:08 24.07.2026

  • 35 Слушам и не вярвам на очите си...!

    67 1 Отговор
    Та нали Русия удря само жилищни постройки,в гъсто населени райони,убивайки само невинни цивилни...!
    Да нямате някаква грешка...?!

    19:08 24.07.2026

  • 36 Браво на Русия

    65 1 Отговор
    Дадоха много време на фашиста зеленски, но той изпълнява заповеди на господарите си.

    19:09 24.07.2026

  • 37 пешо

    44 1 Отговор
    пуцаи ПУТИНЕ да се пукат душите душмански

    19:10 24.07.2026

  • 38 Добрите новини идват една след друга!

    66 1 Отговор
    Въздушни линейки изнасят натовците присъствали на изложението! Тагаренко къде е?

    Коментиран от #43

    19:10 24.07.2026

  • 39 Гео физика

    31 1 Отговор
    А може да е било земетресение.

    19:11 24.07.2026

  • 40 Не е верно това

    53 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Получили са внезапни проблеми в сърдечно-съдовата система подобно на Линдзи Греъм.
    В момента има един нов вирус в Украйна, който създава тромби в сърдечната аорта.

    Коментиран от #47

    19:11 24.07.2026

  • 41 Ха ха ха ха

    41 3 Отговор
    Имало изложение на "отбранителанта промишленост на 404", която няма никакви противоракетни сиетми.

    Коментиран от #46

    19:11 24.07.2026

  • 42 Клоун Запартъков с изтекъл срок

    46 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Не думай така директно.
    Казва се загинал в катастрофа, другият се удавил, третият умрял на сафари в Африка, слънчев удар, зъбобол, цирей на дъто и т. н......

    19:12 24.07.2026

  • 43 Верно бе

    44 1 Отговор

    До коментар #38 от "Добрите новини идват една след друга!":

    Тагарев да не би да е присъствал на изложението?

    Коментиран от #48

    19:12 24.07.2026

  • 44 Съвсем нормално!

    43 2 Отговор
    На изложба на оръжия е демонстриран реалният ефект от оръжие-стратегическа ракета...!
    Само дето една част от зрителите са малко...,,поумрели"...!

    19:13 24.07.2026

  • 45 Боруна Лом

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "Искандер":

    ТИ ДА НЕ СИ ПАСИТО?😀

    19:14 24.07.2026

  • 46 Ма наф

    27 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ха ха ха":

    Изпратили са им 2 циркона. Тях няма кой да ги прихване.

    19:14 24.07.2026

  • 47 Хе хе...

    22 1 Отговор

    До коментар #40 от "Не е верно това":

    Така си е.
    Викат му вирусен чугуний.

    19:14 24.07.2026

  • 48 Има един подобен от тяхната кохорта

    37 1 Отговор

    До коментар #43 от "Верно бе":

    Генерал Съби Събев преди две години получи сърдечен удар няколко часа след връщането си от Украйна.

    Коментиран от #52

    19:15 24.07.2026

  • 49 факти

    20 1 Отговор
    а България агресор ли е? питам за едишн приятел

    19:15 24.07.2026

  • 50 Топчията

    34 3 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    19:15 24.07.2026

  • 51 русия победи 😂

    7 60 Отговор
    „Великият“ успех на руското разузнаване: удариха сбирка на ентусиасти, докато техните рафинерии горят.
    Руската пропаганда днес празнува „историческа победа“ – успели да метнат три балистични ракети, за да уцелят частен полигон с трийсетина цивилни инженери, ИТ специалисти и ентусиасти, събрали се на открито поляна край Киев да си тестват стартъп проектите. Да, организацията на тези частни лица беше пълна аматьорщина и липса на базова тактическа култура, но да изразходваш милиони долари за ракети срещу подобно изложение е меко казано жалко.И докато Москва се хвали, че е „ликвидирала заплахата“ от няколко цивилни дигитални мениджъри, истинската украинска армия действа по учебник. ВСУ не си играе на кукли и партита – те методично, професионално и без излишен шум изравняват със земята стратегически военни заводи дълбоко в тила на Русия, взривяват петролни рафинерии, потапят руски танкери и парализират ключови логистични центрове.Едните удрят аматьорски сбирки на студенти и инженери, защото само за това им стига капацитетът на разузнаването, а другите унищожават икономическия и военен гръбнак на цяла империя. Разликата в професионализма е очевидна за целия свят.

    Коментиран от #57, #61, #135

    19:17 24.07.2026

  • 52 А ГДЕ

    37 3 Отговор

    До коментар #48 от "Има един подобен от тяхната кохорта":

    Линдзито Греъма и репатрираха ли му главата🎃 най накрая за Сащ ?

    19:17 24.07.2026

  • 53 Щом си признават,от кумова срама...-

    40 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мухахаха":

    ,,Най-малко 10 човека са загинали..."
    Означава в действителност,че са много повече...

    19:17 24.07.2026

  • 54 стоян георгиев

    22 6 Отговор
    Липсата на противовъздушна отбрана се отразява.русия днес атакува през деня нещо което тя не прави никога.явно целта е било това изложение и са нанесени залъгващи удари към киев.

    Коментиран от #60

    19:18 24.07.2026

  • 55 Скоро и у нас

    39 3 Отговор
    Скоро и у нас евроатлантическата измет ще яде шамари и от българи и от руснаци и от иранци! Както се казва : Стой па гледай!)

    19:18 24.07.2026

  • 56 А от какво ти беше развален денят

    4 11 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    До тази новина?

    19:19 24.07.2026

  • 57 ГОЛЕМ СМЕХ

    34 1 Отговор

    До коментар #51 от "русия победи 😂":

    Ся тези "инженери и предприемачи " ще трябва да си отворят бизнеса във Вечните Ловни Полета при Сти Пешко !

    19:19 24.07.2026

  • 58 Кобзон

    4 28 Отговор
    И 1400 солдата на концерт!

    19:21 24.07.2026

  • 59 грУЙО

    23 4 Отговор
    Отлично попадение!

    19:21 24.07.2026

  • 60 Яшар

    13 2 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    СиСи остави тези отбрани ,ами пращай спешно Деси Контрольорката ,че така ми се е.....е ,че направо не виждам !Плащам си директно и само кеш ,знаеш щедър съм кат арабски шейх !

    19:23 24.07.2026

  • 61 Хе хе...

    28 3 Отговор

    До коментар #51 от "русия победи 😂":

    Отричане.
    Гняв.
    Пазарене.
    Депресия.
    Приемане.

    Ти къде си, розАв?

    19:23 24.07.2026

  • 62 не може да бъде

    26 1 Отговор
    отговор до №17 -
    Аз имам подозрение че руснаците този път са хвърлили в комплект и перални и лопати -знаем че ракетите им са свършили!?А руснаците са проклети хора и не искат да кажат марката на пералнята!?...впрочем не виждам някой да си спомня едно фейлетонче на Михаил Жванецки за конверсията в м-во на отбраната на Русия -започнали да правят автоматични перални вместо танкове оръдия и т.н.и за това са привлечени най -добрите кадри и като пример -автономна автоматична пералня за тежко пране която може да се движи със скорост до 60 км/час и да прави просека да 8 м.в силно пресечена местност !?Друга пералня с вграден компютър за сортиране на бельото избор на режим прах за пране и т.н в цикъл на бързо подгряване на водата тази пералня да вземе и да свали самолет който кацал наблизо!?А едни други перални които предизвикали голям интерес и били изкупени моментално са използвани в братоубийствен конфликт и производството им затова е спряно!?И ето сега си мисля че точно с такива перални руснаците дънят украинците!?

    19:23 24.07.2026

  • 63 Цензура

    24 1 Отговор
    Ами решили са да участват на изложението, хората - какво толкова? и като гледам, направо са обрали точките.

    19:26 24.07.2026

  • 64 Вожда на украинците

    23 2 Отговор
    Дали пък Зеления не е бил на шоуто-изложение? Ще чакаме тези дни да видим дали ще го пкажат......

    19:27 24.07.2026

  • 65 Браво и все така всеки ден

    26 3 Отговор
    До края на нацистите

    19:28 24.07.2026

  • 66 Овчар

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Бог да ги прости..! Но аз съм оптимист и тук не виждам кръстове а плюсове..!

    19:28 24.07.2026

  • 67 Точен

    12 1 Отговор
    Нашите печелят. Пореден път...

    19:29 24.07.2026

  • 68 Цензура

    29 1 Отговор

    До коментар #14 от "Блажени":

    Укpoпците. Само те са способни на такова нещо. Всеки ден ги чета - ща не ща - в социалните мрежи и всеки ден се изумявам от нечoвeшката им, ckотска тъпoтa. Тия си мислят, че са неприкосновени, безнаказани и безсмъртни и цял свят трябва да се съобразява с тях и да им прави евала.

    19:30 24.07.2026

  • 69 стоян георгиев

    25 1 Отговор
    сега хохохолите ще си продължат военното си изложение при Бандера ...хахах .

    19:31 24.07.2026

  • 70 стоян георгиев

    4 26 Отговор
    Нищо не променя подобен удар освен настроението на бг копея.жалко за загиналите,но ма война е така.украйна нанася ежедневно много по тежки удари...

    Коментиран от #83

    19:31 24.07.2026

  • 71 Факт

    18 1 Отговор
    Не с балистична ракета, а балистични ракети - нищо не е оцеляло на този полигон и е напълно неизползваем!

    19:31 24.07.2026

  • 72 Бай онзи

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Загинал е":

    Скот Ривър е пенсионер.

    19:32 24.07.2026

  • 73 сигурно

    22 1 Отговор
    тази идея дошла от ЕС..нали Русия няма ракети, само перални и лопати..Ясно е едно..работи руската агентура..и сега ще търсят кой е той..ако беше един или двама..но тук говорим за 90% рускоговорящи..все едно да намериш игла в купа сено..

    19:33 24.07.2026

  • 74 Бай той Толстой

    10 1 Отговор
    Голям майтап🤗

    19:34 24.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Източна ромелия

    22 2 Отговор

    До коментар #24 от "жоро":

    Това е отговор на фразата изречена от Драпати, че руснаците не трябва да същетсвуват

    19:36 24.07.2026

  • 77 Фермер

    21 1 Отговор
    Това да им е за урок.

    19:36 24.07.2026

  • 78 а бе

    30 1 Отговор
    Какви 10 жертви бе.Руснаците да не са толковаглупави да стрелят с оръдие по врабчета. Кой знае колко мусор са почистили.

    19:38 24.07.2026

  • 79 1111

    24 1 Отговор
    Ако това е вярно - тез укри са изключителни простаци...

    19:39 24.07.2026

  • 80 стоян

    3 37 Отговор

    До коментар #1 от "Инна":

    До 1 ком - това знаеш а за украинския удар с фламинго по завода за ракетни части в град Тверн знаеш ли и за двата склада на валберис край ленинград защо не коментираш - кажи нещо как са пожарите виждат ли се от масквабад

    Коментиран от #85, #86, #87, #88, #117

    19:39 24.07.2026

  • 81 конкурс

    26 1 Отговор
    кой е по-по-най тъп..1място днешната изложба..ударена от Искандер...

    19:40 24.07.2026

  • 82 име

    20 1 Отговор
    Ами, що не са се отбранявали с изложените оръжия? Щото не со били за отбрана, а за нападение. Значи не е било изложение на отбранителната, а на атакуващата промишленост. Може би е по-добре да мислят за отбрана, ама от 2014 са свикнали да стрелят по украинци и руснаци и главата им явно няма да увре джкато не легнат на 2м под земята.

    19:41 24.07.2026

  • 83 Криси Патрашкова

    18 1 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Редя ред сълзи ,ред сополи и така 3кърпички смених ,съжалявам много за хлопците !

    Коментиран от #140

    19:41 24.07.2026

  • 84 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    27 1 Отговор
    Браво на руснаците,слава на Русия,слава на Путин!!!🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺👏🇷🇺

    19:43 24.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 куку

    29 2 Отговор

    До коментар #80 от "стоян":

    ти правиш ли разлика между склад който няма как да го преместиш... вероятност да го удари ракета много голяма и тъпата изложба на открито и стотици военни от НАТО..да бъдат ударени от ракета..Сигурно ти боли..но ще свикнеш..

    19:45 24.07.2026

  • 87 Това нещо тук дали е генерирано

    19 1 Отговор

    До коментар #80 от "стоян":

    от програма за ИИ, написана от начинаещ програмист
    или някой неграмотен първокласник е набарал компютъра на баща си?

    19:45 24.07.2026

  • 88 хахахахха

    20 2 Отговор

    До коментар #80 от "стоян":

    много фантазираш нещо ве евтин троляк,дето има един руски лаф "мечтать не вредно"

    Коментиран от #125

    19:45 24.07.2026

  • 89 хихи

    29 1 Отговор
    "в момента на атаката е имало изложение на отбранителната промишленост" изложение на отбранителната промишленост, да бе да , отбранителна??!!! Надминахте Гьобес!! хихи
    може ли да ги изброите Дронове за отбрана хихи
    и и загинали натовци има и брадати дечица с наци татуировки
    надявам се ссутринта да има още по хубава новина

    Коментиран от #138

    19:45 24.07.2026

  • 90 Тиква

    22 2 Отговор
    Добра новина, сега още една ракета на всички окрахиените и край със окранацистите, територията пак ще бъде чиста.

    19:46 24.07.2026

  • 91 Лорд Евгени Минчев -светски хроникьор

    15 1 Отговор

    До коментар #11 от "Загинал е":

    Тихо прррррд Льооо ,Скот Ритър е майор пенсионер от ВМС на Сащ и в момента е във Франция ,но не знам защо ?

    19:47 24.07.2026

  • 92 хаха

    35 1 Отговор
    Малко са разменили бройката на убитите и ранените, затова да се разбира: Най-малко 100 "човека" са убити и около десет са ранени, на сборището на нацисти на изложение в Киев, като и не малка част от разхвърляните мръвки по полигона са на натовски офицери, умрели в "самолетна катастрофа" както обичайно представят масовата смърт на западни нацисти в Украина.

    Коментиран от #95

    19:47 24.07.2026

  • 93 Освен

    29 1 Отговор
    На изложението има и жертви от 54 те страни ,които се бият с РФ , в село Рижищева обл . Киев с ракети е поражен щаб на НАТО и всу и също и пристигналите нови войници от Колумбия . Бог с Русия !

    19:49 24.07.2026

  • 94 Хи хи

    21 1 Отговор
    уркодроновете са се разлетели на пух и прах,а такива надежди имаха урките в тях !!

    19:50 24.07.2026

  • 95 Меги от Тервел

    14 1 Отговор

    До коментар #92 от "хаха":

    Ооох дано се оправят хората ,че хич не понасям насилие ,даже и в новините !

    19:50 24.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 хихи

    18 0 Отговор
    Магарев е хитър!? Той е на Моста на дружбата с плакат "Добре Дошли ОСвободители"

    19:54 24.07.2026

  • 98 До Искандер

    20 0 Отговор
    Съветвам те да пристигнеш на жп гара Киев заедно с европейските изроди , когато дойдат пак на екскурзия .

    19:55 24.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Бизнес Инсайдър

    21 0 Отговор
    В Жешов са кацнали по спешност 2 бр. голямо габаритни натовски самолети линейки ,явно доста ВИП карантия има за извозване .

    19:57 24.07.2026

  • 101 ВЕСЕЛЯК

    14 0 Отговор
    Хау сте, киефс мадафакас? Научихте ли го най-после тоя инглиш, бе, коксукърс?
    Хоу се слипинг ин дъ метрото, бастардс?
    хихи

    Коментиран от #116

    19:57 24.07.2026

  • 102 ?????

    23 0 Отговор
    След черноморските пристанища и корабите от и към тях, руснаците снощи са почнали и украинските дунавски пристанища и корабите от и към тях.
    Май вече прилича на нещо системно което трябваше да направят преди 4 години, а не да чакат поредните лъжливи задкулисни договорки.
    Украйна става сухопътна държава.
    Следващият етап най-вероятно ще е елиминирането на пунктовете за смяна на талигите на вагоните от европейски 1435 мм на съветските 1520 мм.
    Такива ми ти работи.
    По-добре късно отколкото никога.

    Коментиран от #114, #134

    19:58 24.07.2026

  • 103 Гост

    19 0 Отговор
    Сащ не може да помогне, няма потенциал..., Сащ най я бива да нанесе ядрен удар срещу абсолютно невинно и нищо подозиращо население, както направи с Хирошима и Нагасаки, само че срещу Русия няма да им стигнат доларите и бомбите...🤗

    19:59 24.07.2026

  • 104 Обективни истини

    16 0 Отговор
    @ зеленски, кога ще го ликвидират ?

    20:01 24.07.2026

  • 105 питам си

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Инна":

    Постоянно се говори за "пълномащабна война", а в КИИв работят нощни заведения, дискотеки, а имало и изложение на оръжие. Кое е истина и кое е фейк???

    Коментиран от #108

    20:02 24.07.2026

  • 106 Смешник

    16 0 Отговор
    Казват че Русия е взела дейно участие в изложбата без да е била поканена

    20:03 24.07.2026

  • 107 Смешник

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хе хе...":

    Крайно време беше да се събуди

    20:05 24.07.2026

  • 108 Инна

    9 0 Отговор

    До коментар #105 от "питам си":

    Според украинската прокуратура, 10 души са убити и около 100 са ранени.

    Но истинските числа, както винаги, са класифицирани – Сергей Лебедев, член на проруския ъндърграунд, съобщава за повече от 50 загинали, според „Российская газета“. Сред тях са най-малко 12 офицери с ранг на полковник и по-висок, включително двама високопоставени офицери от НАТО.

    Украинският военно-промишлен комплекс се е събрал на едно място, за да се похвали със своите „непобедими“ оръжия пред западните гости. И те получиха заслуженото си.

    Зеленски потвърди удара и съобщи за шестима загинали и десетки ранени. Той веднага поиска от Запада ракети „Пейтриът“. Защото за него най-важни не са жертвите, а новите доставки. Това е вече седмият подобен удар по украинския военно-промишлен комплекс в последно време. Те не се учат от грешките си. А ние продължаваме да ги учим.

    Русия доказа, че всякакви „тайни“ вражески дейности не са тайна. Всякакви „непревземаеми“ тренировъчни полигони са нашата цел. И всеки път, когато киевският режим реши да се похвали с „военното си превъзходство“, ние им напомняме, че това превъзходство е илюзия. Сега те нямат елит, нямат военно-промишлен комплекс, нямат надежда. Само трупове и развалини. И ще помнят този урок дълго време.

    Коментиран от #139

    20:05 24.07.2026

  • 109 Пиночет

    3 10 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия на Китай!

    Коментиран от #115

    20:05 24.07.2026

  • 110 Мисит

    5 0 Отговор
    Ха,ха,ха,,,

    20:06 24.07.2026

  • 111 az СВО Победа 81

    18 1 Отговор
    Накратко:

    Руското оръжие се е представило най-добре на изложението! 🤣🤣🤣

    20:08 24.07.2026

  • 112 Механик

    17 0 Отговор
    А стига с тия елементарни лъжи! Какво изложение?
    По-добре си кажете колко натовска карантия беше разхвърляна там на място! И кажете, защо в Полша кацнаха два медицински самолета от САЩ?? М?
    Докато укрите се кефят, че бомбят складовете на руското "Всичко по един лев", руснаците смилат сборища на натофски офицери, наемници и складове с оръжие.

    Коментиран от #122

    20:08 24.07.2026

  • 113 Гост

    15 1 Отговор
    Украинци, не разбрахте ли, че никой не ви харесва, няма по- корумпирана държава в света от Украйна, дори в Мексико, респективно цяла Южна Америка, дори и в Сащ, завиждат на украинската корумпирана държава, в която куче влачи рейс, диря няма..., само супер украински Идиот може да вярва, че Русия може да бъде победена, оставете хората на мира, ненормални украински Идиоти, и абдикирайте, Нещастници!

    Коментиран от #131, #132

    20:09 24.07.2026

  • 114 Майор Мишев

    9 0 Отговор

    До коментар #102 от "?????":

    Яков Кедми още преди месец каза ,защо Украйна има функциониращи жп .линии ,електростанции и фабрики и функциониращи пристанища ?

    Коментиран от #118, #121

    20:10 24.07.2026

  • 115 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор

    До коментар #109 от "Пиночет":

    А ти хаскоски каунь мой му издухаш безплатно сополите !

    20:12 24.07.2026

  • 116 Андрiй Пiдоренко

    5 0 Отговор

    До коментар #101 от "ВЕСЕЛЯК":

    А нас зашо ? Бът Уай Ас ?

    20:15 24.07.2026

  • 117 аз бих коментирал

    5 0 Отговор

    До коментар #80 от "стоян":

    какъвпедераст си сиска но това е друга тема миризливбоклук каза ли на баща ти че ядеш ромски наденици до картофите

    20:17 24.07.2026

  • 118 Баце,

    8 0 Отговор

    До коментар #114 от "Майор Мишев":

    Далеч не е само Кедми и изобщо не е от преди месец. Все повече редови, и не само, руснаци задават същите въпроси вече години наред.
    Ама от десетина дни изглежда, че все пак Путин е почнал да се събужда.

    Коментиран от #124

    20:17 24.07.2026

  • 119 Красива картинка е била

    12 0 Отговор
    Навсякъде нацистки и натовски останки , така трябва ако искаме мир между хората

    20:17 24.07.2026

  • 120 До обективни истини

    8 0 Отговор
    Ти наркомана не го мисли , той сега ,ще остане за 40 дена на Линдзито , а може да остане и година да му направи , че в окрайната е мазало .

    20:18 24.07.2026

  • 121 ИФАБРИКАТА ЗА БАНБОНИ

    10 0 Отговор

    До коментар #114 от "Майор Мишев":

    НА ПАРАШЕНКО ЗАЛИВА С БАНБОНИ БЪЛГАРИЯ ЩО НИ Я БОНБОНИРАТ С ДВЕ ТРИ ПЛАНИРАЩИ ТРИ ТОННИ...

    20:18 24.07.2026

  • 122 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #112 от "Механик":

    Скоро ще се появят НЕ кролози на много НАТОпорчени военни отишли на почивка по Карибите и Аспен, които внезапно са получи инфаркт или инсулт🤔❗

    Коментиран от #127

    20:18 24.07.2026

  • 123 Митрофанова

    3 7 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    20:20 24.07.2026

  • 124 Майор Мишев

    9 0 Отговор

    До коментар #118 от "Баце,":

    Американският о.з полковник Дъглас Макгрегър от две години пита очудено защо има здрави мостове над Днепър .

    20:20 24.07.2026

  • 125 стоян

    1 8 Отговор

    До коментар #88 от "хахахахха":

    До 88 ком - гледай на живо по ютуб удара с фламинго по руския завод ,, микс нювс ,, или канала ,,украина365,, снимано от рузнаци в телеграм

    Коментиран от #129, #133

    20:22 24.07.2026

  • 126 Розав пудел с бустер

    6 0 Отговор
    Ще да е била сапьорска лопатка от ВСВ с чипове от ууукраинска пералня

    20:22 24.07.2026

  • 127 Клати Курти

    3 0 Отговор

    До коментар #122 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Сега е сезонът на морски отпуски по екзотични дестинации и хайкинга ,планинското изкачване 😂😂😂

    20:22 24.07.2026

  • 128 Фактолог

    10 0 Отговор
    В района още всичко гори и експлоатират боеприпаси, а стотици къщи са сринати до земята.
    Убит е нацистът Мадяр ръководещ безпилотните операции на укронацистите!

    Красота!!

    Коментиран от #130

    20:25 24.07.2026

  • 129 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "стоян":

    СиСи ,абе пич не разбра ли ,че искам на Деси Контрольорката заоблените формите отблизо да гледам !

    20:26 24.07.2026

  • 130 Луд с картечница

    6 0 Отговор

    До коментар #128 от "Фактолог":

    Щеше да е хубаво да са гътнали този изрод Роберт Бровди -Мадяр ,но гадът се е покрил ,щото страх мори добитъка и е напълнил потурите.Според руски източници Мадяр не ползва мобилни телефони и дроноводите му напоследък ги тестват с полиграфи за вярност .Но скоро и на него ще му литне кратуната 🎃

    20:31 24.07.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #113 от "Гост":

    Има някои Неточности в Изказа ти но за да бъде той читав,следва да те корегирам:1/Вярно е че никой не харесва Украинците,но става дума единствено за Русофилската Диаспора,т.е. само за тия които са на твоя акъл,като спец в БГ сте 23,7%.2/Заблуждаваш както себе си така и околните като смяташ че Украйна иска да победи Русия - Неее Байно,Украйна иска единствено ДА ИЗГОНИ Русия от Исконните си земи,т.е. води Отечествена война!

    Коментиран от #136

    20:35 24.07.2026

  • 133 хахахахха

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "стоян":

    има ли все още кухи лейки които да се вързват на клипчета правени с ИИ🤣

    20:35 24.07.2026

  • 134 Инна

    4 0 Отговор

    До коментар #102 от "?????":

    Според украински източници, Одеса се е превърнала в основен получател на ракети „Гераний-4“ и новите ракети „Бандерол“. Ракети „въздух-въздух“ Х-59/69 и Х-31П, балистични ракети 9М723 „Искандер“ и свръхзвукови ракети „Оникс“ са в постоянна употреба денонощно. Последните най-вероятно се използват за унищожаване на системи за противовъздушна отбрана.

    „Бандерол“ е опростена крилата ракета. Тя е сравнително лека и може да се носи от дрон или „Иноходец“ безпилотен летателен апарат. Скоростта ѝ е 500-600 километра в час, обхватът ѝ е приблизително 400 километра или повече, а бойната ѝ глава тежи 150 килограма. Но основното ѝ предимство е точността и маневреността. Тази ракета може да избягва вражеските изтребители и ракети много по-лесно от конвенционалните крилати ракети. Освен това цената ѝ е много по-ниска от тази на конвенционалните крилати ракети.

    Именно съотношението цена-ефективност прави ракетата „Бандерол“ идеален инструмент за блокада. Производствените ѝ разходи са непропорционални на цената на западните противовъздушни ракети, които се опитват да я свалят.

    Ракетата „Бандерол“ е твърде скрита и пъргава за стрелково оръжие; дронове-прехващачи не могат да се справят с нея; украинските въоръжени сили нямат толкова много самолети; а свалянето на ракетите „Бандерол“ с многомилионни ракети „Пейтриът“ е извън възможностите на който и да е европейски заем.
    Дори ако ракетите „Пейтриът“ бяха струпани на големи разстояния в Украйна (което е невъзможно

    20:41 24.07.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 оня с х.я

    1 0 Отговор

    До коментар #132 от "оня с коня":

    Конски ,пардон Ломски ,днес ще бъда по директен и ще ти кажа ,че въпреки позваш Главни БУКВИ за маркиране на Поста заради жалките 15с. на пост си оставаш тпооо,ама мноо тпооо парче .Продай дъргела бмв на някой роммм мераклия ,а парите дари на Украйна .А оня моя ,просто е класи над вас !

    20:44 24.07.2026

  • 137 Логично

    0 0 Отговор
    Плъховете Вовката ги следи от сателити.

    20:58 24.07.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Криси Патрашкова":

    Във всяка нормална страна когато загинат хора обществото изразява съчувствие.самонв русия не е така ,защото там живеят бивши роби за които никои не се интерасува както и самите те нямат емпатия един към друг.за съжаление подобни има и у нас .

    21:07 24.07.2026

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