Русия нанесе удар с балистична ракета по украински полигон: в момента на атаката е имало изложение на отбранителната промишленост

Най-малко 10 души бяха убити, а около 100 – ранени при руски удар с балистична ракета по обект в Киевска област по време на събитие, свързано с отбранителната индустрия, предаде Ройтерс, като се позова на украинските власти и на представители на военната промишленост, съобщи БТА.
Президентът Володимир Зеленски не оповести данни за атакувания обект, но посочи, че в момента се установява какво точно се е случило.
„В Киевска област е в ход спасителна операция след руска ракетна атака“, написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм.
Губернаторът на Киевска област Руслан Олийник каза, че по първоначална информация балистична ракета е поразила частен полигон, на който в този момент е имало събитие.
Украинският Съвет на отбранителната индустрия заяви, че ракетният удар е бил нанесен в момент, в който на полигона са се събрали служители на украинския военнопроизводствен сектор и добави, че Съветът не е организатор на събитието.
Валерий Боровик, основател на украинската компания за производство на дронове „Фърст контракт“ (First Contact), заяви пред украинските медии, че ракета е ударила учебен полигон, на който е имало изложение на отбранителната промишленост.
Украинският главен прокурор Руслан Кравченко написа в Телеграм, че по случая са започнали две разследвания – за военно престъпление и за небрежно изпълнение на служебни задължения при организирането на събитието.
„Разследването ще установи кой е взел решението за организиране на събитието, кой е одобрил мястото, времето и формата му, какви мерки за сигурност са били планирани и дали рисковете в условията на военно положение са били правилно оценени“, посочи Кравченко, цитиран от Укринформ.
Главната прокуратура наблюдава наказателното производство по член 438 (нарушение на законите и обичаите на войната) от Наказателния кодекс на Украйна. Образувани са и наказателни производства по част 3 на член 367 от Наказателния кодекс на Украйна за евентуално неправилно изпълнение на служебни задължения по време на организацията и провеждането на събитието, довело до смъртни случаи и други тежки последици. „Войната не освобождава от отговорност за управленски решения. Напротив, тя изисква максимален професионализъм, предпазливост и осъзнатост за всяка стъпка. Разследването ще установи кой е взел решението за провеждане на събитието, кой е координирал мястото, времето и формата, какви мерки за сигурност са били въведени и дали рисковете са били правилно оценени при военно положение“, подчерта Кравченко.
Руските войски нанесоха удар с различни видове оръжие по обект в предградие на Киев, на мястото на демонстрация на безпилотни летателни апарати, използвани за удари по граждански обекти на територията на Русия, предаде ТАСС, като цитира изявление на руското Министерство на отбраната, съобщи БТА.
При ударите е използвано високоточно оръжие с голям обсег. В обекта, намиращ се в предградие на украинската столица, "имаше демонстрация на безпилотни летателни апарати, включително перспективни, украинско и чуждестранно производство, използвани за нанасяне на удари по граждански обекти на територията на Русия", според изявлението.
"В момента на удара на този обект са се намирали водещи разработчици и производители на безпилотни летателни апарати, представители на командването на силите за безпилотни системи на ВСУ (Въоръжените сили на Украйна) и на украинските спецслужби, които пряко планират и осъществяват удари по руска територия", подчерта Министерството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Инна
Коментиран от #80, #105
18:45 24.07.2026
2 Точно така
18:46 24.07.2026
3 Еми така се получава
18:46 24.07.2026
4 Пич
Коментиран от #40, #42, #66
18:47 24.07.2026
5 Мечока
18:47 24.07.2026
6 Гошо
Коментиран от #56
18:48 24.07.2026
7 Искандер
Коментиран от #45
18:48 24.07.2026
8 Мишел
18:49 24.07.2026
9 Манекени
Коментиран от #13, #75
18:50 24.07.2026
10 Хе хе...
Нищо не намеквам, да знаете...
18:50 24.07.2026
11 Загинал е
Коментиран от #72, #91
18:51 24.07.2026
12 Сеирсандък
18:52 24.07.2026
13 пони, ама розАво
До коментар #9 от "Манекени":Колежке, ти така ли се справяш с когнитивния си дисонанс? С отрицание? И аз опитвах, не ми се получи. Вече не ми помага ни синтетика, ни избелване на ануса ми. Решила съм си да си се самоумра или да си посегна на живота си по други начини. Черния си Оребрен Елекрически Пингвин си Го завещавам на тебе да си Го ползваш за спомен от мене си.
Сбогом жесток свят, сало Уганде, хероинам сало!
18:54 24.07.2026
14 Блажени
Коментиран от #68
18:54 24.07.2026
15 ХА ХААА
18:54 24.07.2026
16 Жалко
18:54 24.07.2026
17 Радо
18:55 24.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хе хе...
Найс, а?
18:57 24.07.2026
20 Мухахаха
Коментиран от #53
18:58 24.07.2026
21 МЪКЪ МЪКЪ
18:58 24.07.2026
22 Това е
Коментиран от #26
19:00 24.07.2026
23 Kaлпазанин
19:01 24.07.2026
24 жоро
Коментиран от #76
19:02 24.07.2026
25 нннн
19:03 24.07.2026
26 Без име
До коментар #22 от "Това е":Досега само вашите знаеха за дефицита ти.
19:03 24.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Софиянец
19:05 24.07.2026
29 Ъхъъъъ.....
19:05 24.07.2026
30 !!!?
19:06 24.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Без име
19:06 24.07.2026
33 стоян георгиев
19:07 24.07.2026
34 Хе хе...
Дали пък Путин наистина се е събудил?..
Коментиран от #107
19:08 24.07.2026
35 Слушам и не вярвам на очите си...!
Да нямате някаква грешка...?!
19:08 24.07.2026
36 Браво на Русия
19:09 24.07.2026
37 пешо
19:10 24.07.2026
38 Добрите новини идват една след друга!
Коментиран от #43
19:10 24.07.2026
39 Гео физика
19:11 24.07.2026
40 Не е верно това
До коментар #4 от "Пич":Получили са внезапни проблеми в сърдечно-съдовата система подобно на Линдзи Греъм.
В момента има един нов вирус в Украйна, който създава тромби в сърдечната аорта.
Коментиран от #47
19:11 24.07.2026
41 Ха ха ха ха
Коментиран от #46
19:11 24.07.2026
42 Клоун Запартъков с изтекъл срок
До коментар #4 от "Пич":Не думай така директно.
Казва се загинал в катастрофа, другият се удавил, третият умрял на сафари в Африка, слънчев удар, зъбобол, цирей на дъто и т. н......
19:12 24.07.2026
43 Верно бе
До коментар #38 от "Добрите новини идват една след друга!":Тагарев да не би да е присъствал на изложението?
Коментиран от #48
19:12 24.07.2026
44 Съвсем нормално!
Само дето една част от зрителите са малко...,,поумрели"...!
19:13 24.07.2026
45 Боруна Лом
До коментар #7 от "Искандер":ТИ ДА НЕ СИ ПАСИТО?😀
19:14 24.07.2026
46 Ма наф
До коментар #41 от "Ха ха ха ха":Изпратили са им 2 циркона. Тях няма кой да ги прихване.
19:14 24.07.2026
47 Хе хе...
До коментар #40 от "Не е верно това":Така си е.
Викат му вирусен чугуний.
19:14 24.07.2026
48 Има един подобен от тяхната кохорта
До коментар #43 от "Верно бе":Генерал Съби Събев преди две години получи сърдечен удар няколко часа след връщането си от Украйна.
Коментиран от #52
19:15 24.07.2026
49 факти
19:15 24.07.2026
50 Топчията
19:15 24.07.2026
51 русия победи 😂
Руската пропаганда днес празнува „историческа победа“ – успели да метнат три балистични ракети, за да уцелят частен полигон с трийсетина цивилни инженери, ИТ специалисти и ентусиасти, събрали се на открито поляна край Киев да си тестват стартъп проектите. Да, организацията на тези частни лица беше пълна аматьорщина и липса на базова тактическа култура, но да изразходваш милиони долари за ракети срещу подобно изложение е меко казано жалко.И докато Москва се хвали, че е „ликвидирала заплахата“ от няколко цивилни дигитални мениджъри, истинската украинска армия действа по учебник. ВСУ не си играе на кукли и партита – те методично, професионално и без излишен шум изравняват със земята стратегически военни заводи дълбоко в тила на Русия, взривяват петролни рафинерии, потапят руски танкери и парализират ключови логистични центрове.Едните удрят аматьорски сбирки на студенти и инженери, защото само за това им стига капацитетът на разузнаването, а другите унищожават икономическия и военен гръбнак на цяла империя. Разликата в професионализма е очевидна за целия свят.
Коментиран от #57, #61, #135
19:17 24.07.2026
52 А ГДЕ
До коментар #48 от "Има един подобен от тяхната кохорта":Линдзито Греъма и репатрираха ли му главата🎃 най накрая за Сащ ?
19:17 24.07.2026
53 Щом си признават,от кумова срама...-
До коментар #20 от "Мухахаха":,,Най-малко 10 човека са загинали..."
Означава в действителност,че са много повече...
19:17 24.07.2026
54 стоян георгиев
Коментиран от #60
19:18 24.07.2026
55 Скоро и у нас
19:18 24.07.2026
56 А от какво ти беше развален денят
До коментар #6 от "Гошо":До тази новина?
19:19 24.07.2026
57 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #51 от "русия победи 😂":Ся тези "инженери и предприемачи " ще трябва да си отворят бизнеса във Вечните Ловни Полета при Сти Пешко !
19:19 24.07.2026
58 Кобзон
19:21 24.07.2026
59 грУЙО
19:21 24.07.2026
60 Яшар
До коментар #54 от "стоян георгиев":СиСи остави тези отбрани ,ами пращай спешно Деси Контрольорката ,че така ми се е.....е ,че направо не виждам !Плащам си директно и само кеш ,знаеш щедър съм кат арабски шейх !
19:23 24.07.2026
61 Хе хе...
До коментар #51 от "русия победи 😂":Отричане.
Гняв.
Пазарене.
Депресия.
Приемане.
Ти къде си, розАв?
19:23 24.07.2026
62 не може да бъде
Аз имам подозрение че руснаците този път са хвърлили в комплект и перални и лопати -знаем че ракетите им са свършили!?А руснаците са проклети хора и не искат да кажат марката на пералнята!?...впрочем не виждам някой да си спомня едно фейлетонче на Михаил Жванецки за конверсията в м-во на отбраната на Русия -започнали да правят автоматични перални вместо танкове оръдия и т.н.и за това са привлечени най -добрите кадри и като пример -автономна автоматична пералня за тежко пране която може да се движи със скорост до 60 км/час и да прави просека да 8 м.в силно пресечена местност !?Друга пералня с вграден компютър за сортиране на бельото избор на режим прах за пране и т.н в цикъл на бързо подгряване на водата тази пералня да вземе и да свали самолет който кацал наблизо!?А едни други перални които предизвикали голям интерес и били изкупени моментално са използвани в братоубийствен конфликт и производството им затова е спряно!?И ето сега си мисля че точно с такива перални руснаците дънят украинците!?
19:23 24.07.2026
63 Цензура
19:26 24.07.2026
64 Вожда на украинците
19:27 24.07.2026
65 Браво и все така всеки ден
19:28 24.07.2026
66 Овчар
До коментар #4 от "Пич":Бог да ги прости..! Но аз съм оптимист и тук не виждам кръстове а плюсове..!
19:28 24.07.2026
67 Точен
19:29 24.07.2026
68 Цензура
До коментар #14 от "Блажени":Укpoпците. Само те са способни на такова нещо. Всеки ден ги чета - ща не ща - в социалните мрежи и всеки ден се изумявам от нечoвeшката им, ckотска тъпoтa. Тия си мислят, че са неприкосновени, безнаказани и безсмъртни и цял свят трябва да се съобразява с тях и да им прави евала.
19:30 24.07.2026
69 стоян георгиев
19:31 24.07.2026
70 стоян георгиев
Коментиран от #83
19:31 24.07.2026
71 Факт
19:31 24.07.2026
72 Бай онзи
До коментар #11 от "Загинал е":Скот Ривър е пенсионер.
19:32 24.07.2026
73 сигурно
19:33 24.07.2026
74 Бай той Толстой
19:34 24.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Източна ромелия
До коментар #24 от "жоро":Това е отговор на фразата изречена от Драпати, че руснаците не трябва да същетсвуват
19:36 24.07.2026
77 Фермер
19:36 24.07.2026
78 а бе
19:38 24.07.2026
79 1111
19:39 24.07.2026
80 стоян
До коментар #1 от "Инна":До 1 ком - това знаеш а за украинския удар с фламинго по завода за ракетни части в град Тверн знаеш ли и за двата склада на валберис край ленинград защо не коментираш - кажи нещо как са пожарите виждат ли се от масквабад
Коментиран от #85, #86, #87, #88, #117
19:39 24.07.2026
81 конкурс
19:40 24.07.2026
82 име
19:41 24.07.2026
83 Криси Патрашкова
До коментар #70 от "стоян георгиев":Редя ред сълзи ,ред сополи и така 3кърпички смених ,съжалявам много за хлопците !
Коментиран от #140
19:41 24.07.2026
84 🇷🇺 Русия 🇷🇺
19:43 24.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 куку
До коментар #80 от "стоян":ти правиш ли разлика между склад който няма как да го преместиш... вероятност да го удари ракета много голяма и тъпата изложба на открито и стотици военни от НАТО..да бъдат ударени от ракета..Сигурно ти боли..но ще свикнеш..
19:45 24.07.2026
87 Това нещо тук дали е генерирано
До коментар #80 от "стоян":от програма за ИИ, написана от начинаещ програмист
или някой неграмотен първокласник е набарал компютъра на баща си?
19:45 24.07.2026
88 хахахахха
До коментар #80 от "стоян":много фантазираш нещо ве евтин троляк,дето има един руски лаф "мечтать не вредно"
Коментиран от #125
19:45 24.07.2026
89 хихи
може ли да ги изброите Дронове за отбрана хихи
и и загинали натовци има и брадати дечица с наци татуировки
надявам се ссутринта да има още по хубава новина
Коментиран от #138
19:45 24.07.2026
90 Тиква
19:46 24.07.2026
91 Лорд Евгени Минчев -светски хроникьор
До коментар #11 от "Загинал е":Тихо прррррд Льооо ,Скот Ритър е майор пенсионер от ВМС на Сащ и в момента е във Франция ,но не знам защо ?
19:47 24.07.2026
92 хаха
Коментиран от #95
19:47 24.07.2026
93 Освен
19:49 24.07.2026
94 Хи хи
19:50 24.07.2026
95 Меги от Тервел
До коментар #92 от "хаха":Ооох дано се оправят хората ,че хич не понасям насилие ,даже и в новините !
19:50 24.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 хихи
19:54 24.07.2026
98 До Искандер
19:55 24.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Бизнес Инсайдър
19:57 24.07.2026
101 ВЕСЕЛЯК
Хоу се слипинг ин дъ метрото, бастардс?
хихи
Коментиран от #116
19:57 24.07.2026
102 ?????
Май вече прилича на нещо системно което трябваше да направят преди 4 години, а не да чакат поредните лъжливи задкулисни договорки.
Украйна става сухопътна държава.
Следващият етап най-вероятно ще е елиминирането на пунктовете за смяна на талигите на вагоните от европейски 1435 мм на съветските 1520 мм.
Такива ми ти работи.
По-добре късно отколкото никога.
Коментиран от #114, #134
19:58 24.07.2026
103 Гост
19:59 24.07.2026
104 Обективни истини
20:01 24.07.2026
105 питам си
До коментар #1 от "Инна":Постоянно се говори за "пълномащабна война", а в КИИв работят нощни заведения, дискотеки, а имало и изложение на оръжие. Кое е истина и кое е фейк???
Коментиран от #108
20:02 24.07.2026
106 Смешник
20:03 24.07.2026
107 Смешник
До коментар #34 от "Хе хе...":Крайно време беше да се събуди
20:05 24.07.2026
108 Инна
До коментар #105 от "питам си":Според украинската прокуратура, 10 души са убити и около 100 са ранени.
Но истинските числа, както винаги, са класифицирани – Сергей Лебедев, член на проруския ъндърграунд, съобщава за повече от 50 загинали, според „Российская газета“. Сред тях са най-малко 12 офицери с ранг на полковник и по-висок, включително двама високопоставени офицери от НАТО.
Украинският военно-промишлен комплекс се е събрал на едно място, за да се похвали със своите „непобедими“ оръжия пред западните гости. И те получиха заслуженото си.
Зеленски потвърди удара и съобщи за шестима загинали и десетки ранени. Той веднага поиска от Запада ракети „Пейтриът“. Защото за него най-важни не са жертвите, а новите доставки. Това е вече седмият подобен удар по украинския военно-промишлен комплекс в последно време. Те не се учат от грешките си. А ние продължаваме да ги учим.
Русия доказа, че всякакви „тайни“ вражески дейности не са тайна. Всякакви „непревземаеми“ тренировъчни полигони са нашата цел. И всеки път, когато киевският режим реши да се похвали с „военното си превъзходство“, ние им напомняме, че това превъзходство е илюзия. Сега те нямат елит, нямат военно-промишлен комплекс, нямат надежда. Само трупове и развалини. И ще помнят този урок дълго време.
Коментиран от #139
20:05 24.07.2026
109 Пиночет
Коментиран от #115
20:05 24.07.2026
110 Мисит
20:06 24.07.2026
111 az СВО Победа 81
Руското оръжие се е представило най-добре на изложението! 🤣🤣🤣
20:08 24.07.2026
112 Механик
По-добре си кажете колко натовска карантия беше разхвърляна там на място! И кажете, защо в Полша кацнаха два медицински самолета от САЩ?? М?
Докато укрите се кефят, че бомбят складовете на руското "Всичко по един лев", руснаците смилат сборища на натофски офицери, наемници и складове с оръжие.
Коментиран от #122
20:08 24.07.2026
113 Гост
Коментиран от #131, #132
20:09 24.07.2026
114 Майор Мишев
До коментар #102 от "?????":Яков Кедми още преди месец каза ,защо Украйна има функциониращи жп .линии ,електростанции и фабрики и функциониращи пристанища ?
Коментиран от #118, #121
20:10 24.07.2026
115 Дон Корлеоне
До коментар #109 от "Пиночет":А ти хаскоски каунь мой му издухаш безплатно сополите !
20:12 24.07.2026
116 Андрiй Пiдоренко
До коментар #101 от "ВЕСЕЛЯК":А нас зашо ? Бът Уай Ас ?
20:15 24.07.2026
117 аз бих коментирал
До коментар #80 от "стоян":какъвпедераст си сиска но това е друга тема миризливбоклук каза ли на баща ти че ядеш ромски наденици до картофите
20:17 24.07.2026
118 Баце,
До коментар #114 от "Майор Мишев":Далеч не е само Кедми и изобщо не е от преди месец. Все повече редови, и не само, руснаци задават същите въпроси вече години наред.
Ама от десетина дни изглежда, че все пак Путин е почнал да се събужда.
Коментиран от #124
20:17 24.07.2026
119 Красива картинка е била
20:17 24.07.2026
120 До обективни истини
20:18 24.07.2026
121 ИФАБРИКАТА ЗА БАНБОНИ
До коментар #114 от "Майор Мишев":НА ПАРАШЕНКО ЗАЛИВА С БАНБОНИ БЪЛГАРИЯ ЩО НИ Я БОНБОНИРАТ С ДВЕ ТРИ ПЛАНИРАЩИ ТРИ ТОННИ...
20:18 24.07.2026
122 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #112 от "Механик":Скоро ще се появят НЕ кролози на много НАТОпорчени военни отишли на почивка по Карибите и Аспен, които внезапно са получи инфаркт или инсулт🤔❗
Коментиран от #127
20:18 24.07.2026
123 Митрофанова
20:20 24.07.2026
124 Майор Мишев
До коментар #118 от "Баце,":Американският о.з полковник Дъглас Макгрегър от две години пита очудено защо има здрави мостове над Днепър .
20:20 24.07.2026
125 стоян
До коментар #88 от "хахахахха":До 88 ком - гледай на живо по ютуб удара с фламинго по руския завод ,, микс нювс ,, или канала ,,украина365,, снимано от рузнаци в телеграм
Коментиран от #129, #133
20:22 24.07.2026
126 Розав пудел с бустер
20:22 24.07.2026
127 Клати Курти
До коментар #122 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Сега е сезонът на морски отпуски по екзотични дестинации и хайкинга ,планинското изкачване 😂😂😂
20:22 24.07.2026
128 Фактолог
Убит е нацистът Мадяр ръководещ безпилотните операции на укронацистите!
Красота!!
Коментиран от #130
20:25 24.07.2026
129 Яшар
До коментар #125 от "стоян":СиСи ,абе пич не разбра ли ,че искам на Деси Контрольорката заоблените формите отблизо да гледам !
20:26 24.07.2026
130 Луд с картечница
До коментар #128 от "Фактолог":Щеше да е хубаво да са гътнали този изрод Роберт Бровди -Мадяр ,но гадът се е покрил ,щото страх мори добитъка и е напълнил потурите.Според руски източници Мадяр не ползва мобилни телефони и дроноводите му напоследък ги тестват с полиграфи за вярност .Но скоро и на него ще му литне кратуната 🎃
20:31 24.07.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 оня с коня
До коментар #113 от "Гост":Има някои Неточности в Изказа ти но за да бъде той читав,следва да те корегирам:1/Вярно е че никой не харесва Украинците,но става дума единствено за Русофилската Диаспора,т.е. само за тия които са на твоя акъл,като спец в БГ сте 23,7%.2/Заблуждаваш както себе си така и околните като смяташ че Украйна иска да победи Русия - Неее Байно,Украйна иска единствено ДА ИЗГОНИ Русия от Исконните си земи,т.е. води Отечествена война!
Коментиран от #136
20:35 24.07.2026
133 хахахахха
До коментар #125 от "стоян":има ли все още кухи лейки които да се вързват на клипчета правени с ИИ🤣
20:35 24.07.2026
134 Инна
До коментар #102 от "?????":Според украински източници, Одеса се е превърнала в основен получател на ракети „Гераний-4“ и новите ракети „Бандерол“. Ракети „въздух-въздух“ Х-59/69 и Х-31П, балистични ракети 9М723 „Искандер“ и свръхзвукови ракети „Оникс“ са в постоянна употреба денонощно. Последните най-вероятно се използват за унищожаване на системи за противовъздушна отбрана.
„Бандерол“ е опростена крилата ракета. Тя е сравнително лека и може да се носи от дрон или „Иноходец“ безпилотен летателен апарат. Скоростта ѝ е 500-600 километра в час, обхватът ѝ е приблизително 400 километра или повече, а бойната ѝ глава тежи 150 килограма. Но основното ѝ предимство е точността и маневреността. Тази ракета може да избягва вражеските изтребители и ракети много по-лесно от конвенционалните крилати ракети. Освен това цената ѝ е много по-ниска от тази на конвенционалните крилати ракети.
Именно съотношението цена-ефективност прави ракетата „Бандерол“ идеален инструмент за блокада. Производствените ѝ разходи са непропорционални на цената на западните противовъздушни ракети, които се опитват да я свалят.
Ракетата „Бандерол“ е твърде скрита и пъргава за стрелково оръжие; дронове-прехващачи не могат да се справят с нея; украинските въоръжени сили нямат толкова много самолети; а свалянето на ракетите „Бандерол“ с многомилионни ракети „Пейтриът“ е извън възможностите на който и да е европейски заем.
Дори ако ракетите „Пейтриът“ бяха струпани на големи разстояния в Украйна (което е невъзможно
20:41 24.07.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 оня с х.я
До коментар #132 от "оня с коня":Конски ,пардон Ломски ,днес ще бъда по директен и ще ти кажа ,че въпреки позваш Главни БУКВИ за маркиране на Поста заради жалките 15с. на пост си оставаш тпооо,ама мноо тпооо парче .Продай дъргела бмв на някой роммм мераклия ,а парите дари на Украйна .А оня моя ,просто е класи над вас !
20:44 24.07.2026
137 Логично
20:58 24.07.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 стоян георгиев
До коментар #83 от "Криси Патрашкова":Във всяка нормална страна когато загинат хора обществото изразява съчувствие.самонв русия не е така ,защото там живеят бивши роби за които никои не се интерасува както и самите те нямат емпатия един към друг.за съжаление подобни има и у нас .
21:07 24.07.2026