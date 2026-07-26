Над 710 000 евакуирани в Южен Китай заради тайфун

Мощният тайфун Ноул (Noul) предизвика мащабна хуманитарна криза и принудителни масови евакуации в Южен Китай.

По последни данни към сутринта на 26 юли, над 710 000 души са спешно изведени от застрашените зони в провинция Гуандун. Стихията удари крайбрежието със съкрушителни ветрове и проливни дъждове, което наложи задействането на най-високата степен на готовност от страна на местните спасителни служби.

Най-критична е ситуацията в ключовите крайбрежни градове Хуейджоу и Шанвей. Именно в тези два региона е регистриран най-голям брой временно разселени лица, след като стихията достигна сушата в непосредствена близост до тях. Огромното количество валежи активизира опасност от свлачища и наводнения, което принуди местната администрация да затвори училища, фабрики и да спре напълно обществения транспорт.

Според официалните метеорологични доклади, предавани от Associated Press, тайфунът се движи в северозападна посока. Националният метеорологичен център на Китай обяви най-високия "червен код" за опасно време. Очаква се общото количество на валежите в отделни планински райони на провинция Гуандун да надхвърли 400 мм, което създава предпоставки за преливане на местни реки.

Паралелно с евакуацията в континенталната част на страната, съседен Хонконг също бе поставен под сериозен удар. Обсерваторията в Хонконг повиши предупредителния сигнал за буря до степен T9. Това доведе до пълна блокировка на въздушния транспорт и отмяната на над 150 полета на международното летище. Властите призовават гражданите да останат по домовете си и да избягват зоните около прозорците поради риск от летящи отломки и паднали строителни скелета.

Това е третият голям тропически циклон, който застрашава региона в рамките на текущия месец, след разрушителните преминавания на тайфуните Майсак и Бави в началото на юли. Държавният щаб за борба с наводненията и засушаването в Пекин вече пренасочи допълнителни спасителни екипи и хуманитарна помощ към Южен Китай, за да осигури подслон и провизии за стотиците хиляди разселени граждани в Хуейджоу и Шанвей.