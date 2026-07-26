Заподозреният за инцидента на гей парада в Берлин бил освободен от ареста през май

Мащабна акция по издирване е в ход в германската столица след снощния смъртоносен инцидент на гей парада в Берлин.
По информация на полицията, разпространена в ранните часове на неделния ден, вече има официално идентифициран заподозрян. Властите потвърдиха, че мъжът е добре известен на органите на реда и е част от радикалните ислямистки среди в града.
Германската информационна агенция ДПА информира, че лицето се свързва директно с местно ислямистко движение. Допълнителни разкрития на „Велт“ сочат, че същият заподозрян е бил задържан за друго тежко пътнотранспортно произшествие през май тази година. Въпреки сериозността на тогавашното деяние, той е бил освободен от ареста за непълнолетни малко след това, което сега повдига сериозни въпроси пред местните правоприлагащи органи.
Кървавият инцидент се разигра малко преди 22:00 часа местно време в събота. Бял микробус се вряза с висока скорост в тълпата около известния парк Тиргартен в близост до Бранденбургската врата. Превозното средство е прегазило множество пешеходци, преди да се забие в дърво. Свидетели съобщават за шофьор, който веднага след сблъсъка е изскочил от кабината и е избягал в неизвестна посока.
Равносметката от атаката до момента е трагична:
- Един загинал на място.
- 17 ранени, като състоянието на трима от тях остава критично и с опасност за живота.
- Прекратяване на събитието и евакуация на стотици хиляди присъстващи.
Говорителят на берлинската полиция Флориан Нат потвърди пред ДПА, че веднага са предприети редица оперативни действия. Извършен е обиск в жилище в столичния квартал Шьонеберг, но заподозреният все още остава на свобода. В операцията по сигурността и издирването в Берлин са включени над 2200 служители на реда, включително подкрепления от Хамбург и други федерални провинции. Кметът на Берлин Кай Вегнер определи случилото се като „брутална атака срещу свободното и отворено общество“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
05:58 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Айде пак ислямисти
Защо да не е бил някой ревнив пен
дел
06:01 26.07.2026
4 Ислямски копеец
Завист. По хора ходи.
Коментиран от #18
06:11 26.07.2026
5 От шубе
06:13 26.07.2026
6 Такива демонстративни гей паради
Има смисъл от гей парад в Москва или в Техеран! Там би бил проява на смелост и достойнство.
В Берлин, Брюксел или Париж гей парад вече дори досажда на околните. Полиция, заграждения, нарушеен трафик, най много някой терорист да се изяви.
Дори в Белград гей парадите вече са ординерни.
06:14 26.07.2026
7 Никой
То и при хетеро - двойките има ревност.
06:16 26.07.2026
8 Перо
Коментиран от #13
06:23 26.07.2026
9 Непълнолетен
06:31 26.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Луганск
Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
Всички политици говорят за мир и има чести събрания на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор.
Коментиран от #20
06:37 26.07.2026
12 Тревожно!!!
Коментиран от #15
06:39 26.07.2026
13 Затова в Иран си сменят пола,
До коментар #8 от "Перо":за да няма недопустимост. Стига си им завиждал.
06:39 26.07.2026
14 АБВ
06:40 26.07.2026
15 Ми не са нападали те,
До коментар #12 от "Тревожно!!!":а ислямския копеец. Хамас си призна, като се извини на Раша, че е газил нейни поданици. Как да ги различи. Няма да им иска паспортите я!
06:41 26.07.2026
16 Софиянец
-нацисти и фанатици💥ислямисти!
06:42 26.07.2026
17 Ний ша Ва упрайм
06:42 26.07.2026
18 Али Акбар Вилаяти
До коментар #4 от "Ислямски копеец":Пляс пляс педдалитте ,водно колело ....
06:51 26.07.2026
19 Както върви
06:53 26.07.2026
20 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈
До коментар #11 от "Луганск":Муци 👄 ти си от Софийския Прайд и нямаш нищо общо с Луганск ,кукло 💅!
06:53 26.07.2026
21 Дудов
06:54 26.07.2026