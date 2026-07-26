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Заподозреният за инцидента на гей парада в Берлин бил освободен от ареста през май

Заподозреният за инцидента на гей парада в Берлин бил освободен от ареста през май

26 Юли, 2026 05:49, обновена 26 Юли, 2026 05:55 1 061 21

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  • гей парад-
  • издирване

Германската полиция издирва радикализиран член на местната ислямистка общност

Заподозреният за инцидента на гей парада в Берлин бил освободен от ареста през май - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна акция по издирване е в ход в германската столица след снощния смъртоносен инцидент на гей парада в Берлин.

По информация на полицията, разпространена в ранните часове на неделния ден, вече има официално идентифициран заподозрян. Властите потвърдиха, че мъжът е добре известен на органите на реда и е част от радикалните ислямистки среди в града.

Германската информационна агенция ДПА информира, че лицето се свързва директно с местно ислямистко движение. Допълнителни разкрития на „Велт“ сочат, че същият заподозрян е бил задържан за друго тежко пътнотранспортно произшествие през май тази година. Въпреки сериозността на тогавашното деяние, той е бил освободен от ареста за непълнолетни малко след това, което сега повдига сериозни въпроси пред местните правоприлагащи органи.

Кървавият инцидент се разигра малко преди 22:00 часа местно време в събота. Бял микробус се вряза с висока скорост в тълпата около известния парк Тиргартен в близост до Бранденбургската врата. Превозното средство е прегазило множество пешеходци, преди да се забие в дърво. Свидетели съобщават за шофьор, който веднага след сблъсъка е изскочил от кабината и е избягал в неизвестна посока.

Равносметката от атаката до момента е трагична:

  • Един загинал на място.
  • 17 ранени, като състоянието на трима от тях остава критично и с опасност за живота.
  • Прекратяване на събитието и евакуация на стотици хиляди присъстващи.

Говорителят на берлинската полиция Флориан Нат потвърди пред ДПА, че веднага са предприети редица оперативни действия. Извършен е обиск в жилище в столичния квартал Шьонеберг, но заподозреният все още остава на свобода. В операцията по сигурността и издирването в Берлин са включени над 2200 служители на реда, включително подкрепления от Хамбург и други федерални провинции. Кметът на Берлин Кай Вегнер определи случилото се като „брутална атака срещу свободното и отворено общество“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    9 6 Отговор
    И в Германия не признават хамериканския закон магнитски

    05:58 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Айде пак ислямисти

    15 3 Отговор
    Тея си измиват ръцете с арабите.
    Защо да не е бил някой ревнив пен
    дел

    06:01 26.07.2026

  • 4 Ислямски копеец

    5 12 Отговор
    завинаги, сър, какъв да е.
    Завист. По хора ходи.

    Коментиран от #18

    06:11 26.07.2026

  • 5 От шубе

    12 0 Отговор
    30-годищните ислямски папардаци се представят за непълнолетни.

    06:13 26.07.2026

  • 6 Такива демонстративни гей паради

    14 7 Отговор
    станаха непродуктивни.

    Има смисъл от гей парад в Москва или в Техеран! Там би бил проява на смелост и достойнство.

    В Берлин, Брюксел или Париж гей парад вече дори досажда на околните. Полиция, заграждения, нарушеен трафик, най много някой терорист да се изяви.

    Дори в Белград гей парадите вече са ординерни.

    06:14 26.07.2026

  • 7 Никой

    6 2 Отговор
    Може да е зарязан от някого.

    То и при хетеро - двойките има ревност.

    06:16 26.07.2026

  • 8 Перо

    15 2 Отговор
    Не стига тоя показ на гей паради и джендърия, натрапвани на хората, но за капак Меркел покани и тарамбуките! Това се случва често и ще се случва често при общества с несъвместима култура, религия и идеология и вината е при германските управляващи!

    Коментиран от #13

    06:23 26.07.2026

  • 9 Непълнолетен

    9 0 Отговор
    бил Абдул на 21 години ?

    06:31 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Луганск

    3 8 Отговор
    Президентът Путин привика немския посланик в Москва и му връчи протестна нота за недопустимо безхаберие от страна на немските власти по време на гей-парада, където е звучала предимно руска реч. Предвид, че руската гей-общност е най-многобройната в света, възмущението на руския държавен глава идва от факта, че вместо да бъдат арестувани неговите поданици-дезертьори, за да бъдат върнати на фронта, където да са в полза на родината, е било позволено да се укриват в тълпата.
    Предвид националността на нападателя, съществува реална опасност от дипломатически конфликт в ирано-руските отношения.
    По-късно тази вечер Хамас пое отговорност за нападението, но се оправда с това, че служителят им не знае руски. Никога не бил срещал жив руснак, тъй като Русия им праща калашници, но никога не помага лично на място.
    Всички политици говорят за мир и има чести събрания на Съвета за мир във Вашингтон. Дали той ще измести Съвета за сигурност на ООН и така ще започне елиминирането на световната организация? Ще бъде ли разпределен света от силните на деня? Всичко това се случва на фона на продължаващи войни и конфликти и към момента. Папа Франциск заяви, че с всички войни по света можем да говорим за частична Трета световна война. Кои от тях рискуват да се влошат с течение на времето. Колкото и да се старае светът, няма мир. Колко войни има през 2026 г.? Твърде много е най-бързият и изчерпателен отговор.

    Коментиран от #20

    06:37 26.07.2026

  • 12 Тревожно!!!

    8 2 Отговор
    ППДБ/ЛГБТ още не са излязли с официална позиция!☹️

    Коментиран от #15

    06:39 26.07.2026

  • 13 Затова в Иран си сменят пола,

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Перо":

    за да няма недопустимост. Стига си им завиждал.

    06:39 26.07.2026

  • 14 АБВ

    3 1 Отговор
    Исляма не е свобода и демокрация и започва да налага свойте кървави тоталитарно фашистки методи и закони в демократична Европа...

    06:40 26.07.2026

  • 15 Ми не са нападали те,

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тревожно!!!":

    а ислямския копеец. Хамас си призна, като се извини на Раша, че е газил нейни поданици. Как да ги различи. Няма да им иска паспортите я!

    06:41 26.07.2026

  • 16 Софиянец

    5 1 Отговор
    В гнусния ес се вхрат содомити💩, укро🐖терористи
    -нацисти и фанатици💥ислямисти!

    06:42 26.07.2026

  • 17 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    на некой им хе харесва налагането на новите морални (ментална болест) ценности на "свободното отворено общество". Странно как не се лекува тая болест а се оставя да пълзи като чума

    06:42 26.07.2026

  • 18 Али Акбар Вилаяти

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ислямски копеец":

    Пляс пляс педдалитте ,водно колело ....

    06:51 26.07.2026

  • 19 Както върви

    4 0 Отговор
    Скоро нормалните ще трябва да правят паради, щото ще останат малцинство. Объркан свят.

    06:53 26.07.2026

  • 20 Димитър Георгиев- ДиДи от Прайда 🌈

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Луганск":

    Муци 👄 ти си от Софийския Прайд и нямаш нищо общо с Луганск ,кукло 💅!

    06:53 26.07.2026

  • 21 Дудов

    2 0 Отговор
    Ами на хората им писна да слушат промоции за обратни.Като си гей си живей живота и не се опитвай да ме убеждаваш че си нещо по-по- най или , че да си обратен е по- добре.Промоциите свършиха

    06:54 26.07.2026

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