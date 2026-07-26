Заподозреният за инцидента на гей парада в Берлин бил освободен от ареста през май

Мащабна акция по издирване е в ход в германската столица след снощния смъртоносен инцидент на гей парада в Берлин.

По информация на полицията, разпространена в ранните часове на неделния ден, вече има официално идентифициран заподозрян. Властите потвърдиха, че мъжът е добре известен на органите на реда и е част от радикалните ислямистки среди в града.

Германската информационна агенция ДПА информира, че лицето се свързва директно с местно ислямистко движение. Допълнителни разкрития на „Велт“ сочат, че същият заподозрян е бил задържан за друго тежко пътнотранспортно произшествие през май тази година. Въпреки сериозността на тогавашното деяние, той е бил освободен от ареста за непълнолетни малко след това, което сега повдига сериозни въпроси пред местните правоприлагащи органи.

Кървавият инцидент се разигра малко преди 22:00 часа местно време в събота. Бял микробус се вряза с висока скорост в тълпата около известния парк Тиргартен в близост до Бранденбургската врата. Превозното средство е прегазило множество пешеходци, преди да се забие в дърво. Свидетели съобщават за шофьор, който веднага след сблъсъка е изскочил от кабината и е избягал в неизвестна посока.

Равносметката от атаката до момента е трагична:

Един загинал на място.

на място. 17 ранени , като състоянието на трима от тях остава критично и с опасност за живота.

, като състоянието на трима от тях остава критично и с опасност за живота. Прекратяване на събитието и евакуация на стотици хиляди присъстващи.

Говорителят на берлинската полиция Флориан Нат потвърди пред ДПА, че веднага са предприети редица оперативни действия. Извършен е обиск в жилище в столичния квартал Шьонеберг, но заподозреният все още остава на свобода. В операцията по сигурността и издирването в Берлин са включени над 2200 служители на реда, включително подкрепления от Хамбург и други федерални провинции. Кметът на Берлин Кай Вегнер определи случилото се като „брутална атака срещу свободното и отворено общество“.