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Медведев нападна ЕС и новия шеф на ВСУ генерал Драпатий
  Тема: Украйна

Медведев нападна ЕС и новия шеф на ВСУ генерал Драпатий

26 Юли, 2026 22:05, обновена 26 Юли, 2026 22:10 1 475 53

  • медведев-
  • драпатий-
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  • европейски съюз-
  • русия-
  • украйна

Русия заплаши с контрамерки заради плановете за визова забрана, докато Кремъл следи с напрежение рокадите в армията на Украйна

Медведев нападна ЕС и новия шеф на ВСУ генерал Драпатий - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев отправи поредни остри критики към Брюксел и Киев.

Повод за това станаха обсъжданите в Европейския съюз намерения за налагане на пълна забрана за влизане на участници в т.нар. „специална военна операция“ (СВО) в Европа, както и последните публични коментари на новия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал-майор Михайло Драпатий по адрес на руснаците.

Още новини от Украйна

Брюксел готви тежки визови ограничения за руските военни

Европейската комисия активно проучва механизми, с които да забрани достъпа до европейска територия на руски граждани, взели участие във войната в Украйна. Тези планове се разглеждат като част от подготовката на новите санкционни пакети на ЕС. Отговорът на Медведев в неговия канал в Telegram не закъсня – той определи действията на европейските лидери като „проява на безсилие“ и „опит за дискриминация на руските герои“. Бившият президент предупреди, че Москва ще предприеме огледални мерки, които сериозно ще засегнат интересите на западните дипломати и граждани.

Паралелно с това в рамките на ЕС продължават тежки преговори. Държавите членки изпитват затруднения при постигането на пълно единодушие за новите ограничения, тъй като някои страни, включително България, настояват за защита на националните си икономически интереси. Въпреки това Медведев подчерта, че Русия няма намерение да прави компромиси спрямо „враждебните действия“ на Брюксел.

Остри реплики по адрес на новия главнокомандващ на ВСУ

Втората тема, която провокира руския политик, бяха позициите на наскоро назначения главнокомандващ на ВСУ генерал-майор Михайло Драпатий. 43-годишният военен, който замени генерал Олександър Сирски, бързо втвърди реториката на Киев. Той направи серия от изявления за състоянието на руската армия и психологическата нагласа на руското общество, заявявайки, че украинските сили са във възход.

Медведев коментира забележките на Драпатий с обичайната си агресивна лексика. Той посочи, че „новите генерали в Киев бързо ще се сблъскат с реалността на фронта“ и че думите на украинския командир имат за цел единствено да повдигнат духа на „оредяващите украински части“. Руският държавник допълни, че рокадите в армията на Украйна няма да променят крайния изход от конфликта и целите на СВО ще бъдат изпълнени изцяло.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНАТА

    23 26 Отговор
    Ако не ни занимаваха медиите постоянно с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
    щяхме да им обръщаме внимание, колкото на Нигерия в Африка

    Коментиран от #31

    22:13 26.07.2026

  • 2 Няма край руският позор

    21 25 Отговор
    Няма!

    Коментиран от #33

    22:14 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз съм веган

    18 22 Отговор
    Думата медведев отново от сутринта. Дано да доживее Хага

    Коментиран от #30, #34

    22:15 26.07.2026

  • 5 кортик

    19 16 Отговор
    Не се косете.До година две няма да има ни ЕС ни Украйна и Насратии.Този псевдо пълководец ще го ринат в найлоново пликче за лед.

    Коментиран от #7

    22:15 26.07.2026

  • 6 Адолф

    14 16 Отговор
    Тоя кога е успял да оветря?

    22:16 26.07.2026

  • 7 Хомосексуален ли си?

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "кортик":

    Ще помогнем.

    22:17 26.07.2026

  • 8 Мунчо

    17 17 Отговор
    Визи за всички чебурашки. Да си стоят в блатата.

    22:17 26.07.2026

  • 9 стоян георгиев

    14 18 Отговор
    Тези изказвания димон е направил за феновете си алкохолици в русия защото няма ка нормален човек да се притеснява че ще му сложат забрана да посещава русия.

    22:18 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 По това време

    8 11 Отговор
    е разбираемо да се включи и митя

    22:25 26.07.2026

  • 17 Нннннн

    17 10 Отговор
    За какво им е на руснаците да пътуват към фалирала Европа перчема я унищожи мита секна им петрола милиарди към САЩ за оръжия къде найвните фюрери мислят че Украйна ще победи.

    22:26 26.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Що пишеш с главни букви?

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "ДРАПАТИ НАЦИСТА":

    Кьорав ли си?

    22:29 26.07.2026

  • 22 Факти

    17 7 Отговор
    Миленее, руснаците следили с напрежение рокадите на кървавия киевски режим! А по сериозно . По скоро с насмешка и жал за новия " главнокомандващ " избягал от обкръжение и изоставил хората си !

    22:30 26.07.2026

  • 23 така е

    16 7 Отговор
    Слава на Русия! Вечна слава!

    Коментиран от #29, #43

    22:30 26.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Боклука

    6 8 Отговор
    Няма да доживее до Хага.

    22:34 26.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Смех

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    Ква Хага кви 5 лева? Кой верва в това?

    22:38 26.07.2026

  • 31 Определено

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНАТА":

    щяхме да се интересуваме и от Нигерия, ако беше на два континента.

    22:40 26.07.2026

  • 32 оня с коня

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    Разсъждаваш едностранчиво като всички останали на твоя Акъл и затова изводите ви са коренно погрешни.ДРУГИЯТ Вариант на твоите съждения е "Русия се огъва пред Запада икономически и военно,следва нова Октомврийска революция и Путин отива с раирана пижама при бай Ставри".Помощите на Европа към Украйна били Заеми?Заеми са само няколкото Милиарда отпуснати от МВФ,а 90-те Милиарда само за тая година са по съвсем друга Линия и ако не стигнат,догодина още толкова!Ама как Украйна щяла да връща Парите/дотук са около 240 Милиарда грубо/...ами ЩЕ БЪДАТ ОПРОСТЕНИ бе,толкова ли е сложно за разбиране?!И да е ясно:Зеленски няма как да Капитулира както прогнозираш защото "Ножът е опрял до кокал" за Европа и ако Русия допусна НАТО да се разширява на Изток,то Европа никога няма да допусне русия да се разшири на Запад - НИКОГА!

    Коментиран от #37, #41

    22:41 26.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 едва ли

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Аз съм веган":

    си само веган..

    22:43 26.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Самагонения мусор усеща края

    22:49 26.07.2026

  • 37 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    На вас либерастите все така да ви се сбъдват разсъжденията като досега и контранаступа:)))и не мислете за предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:)),кой е той ,които сте вие:)))

    22:50 26.07.2026

  • 38 Шопо

    4 3 Отговор
    Бункерното с ботокса ще го вадят тази есен от калното мазе увито в килим.

    22:51 26.07.2026

  • 39 оня с коня

    4 4 Отговор
    Алкохолика пак изпълзя от под миндера, той ще пропусне майда в блатата, кокто се появява ва два месеца!

    Коментиран от #44

    22:53 26.07.2026

  • 40 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "ДРАПАТИ ОРКИТЕ КЛАТИ":

    Клати я,с дронове контранаступ ще прави:))))

    22:55 26.07.2026

  • 41 Шопо

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Украйна получи 3 млрд. евро - първото плащане по европейския заем
    Заемът за подкрепа е на стойност 90 милиарда

    Източник: btvnovinite

    22:55 26.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "така е":

    Ще се славите със соссия на кладбището при мочата.

    Коментиран от #46

    22:55 26.07.2026

  • 44 Абе

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Той наркоманът всяка вечер се явява и се моли за преговори да спасят поне 15 процента от Донбас:)))

    22:56 26.07.2026

  • 45 Летец Пешеходец

    6 2 Отговор
    Медведката е изтрезнял за кратко, след няколко седмичен, тежък запой. На този палячо, никой не му обръща внимание. А на руснаците трябва да се забрани изцяло да влизат на територията на ЕС, а тези които вече са там, да бъдат изритани незабавно. Стига компромиси, спрямо тези недоеволюирали сибирско- азиатски дегенерати.

    Коментиран от #47

    23:01 26.07.2026

  • 46 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Мочи да искаш,където и да си се огледай ,улици,площади ,болници даже паметници славят с руските си имена своите освободители или учредители,а в църквите всяка неделя и на службите славят цар освободител и колкото до бъдещето на Русия,не се правете на пророци,баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то е Слава дадена и Свише,Едгар Кейси даже я нарича "Фар на надеждата за човечеството ".

    23:01 26.07.2026

  • 47 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #45 от "Летец Пешеходец":

    Наркоманът пък все е дрогиран и най големите забрани идват Свише и западния Содом и Гомор с многополовия ЕС върви към логичен завършек:))),не само по думите ма пророците:)))

    23:07 26.07.2026

  • 48 Мечо иска да бъде чукан

    1 0 Отговор
    Но никой не му се цапа инструмента със задния двор на мечо

    23:09 26.07.2026

  • 49 костофф

    0 1 Отговор
    Дрипльото неонацист Драпатий е пътник до дни.

    23:09 26.07.2026

  • 50 Дмитрий е прав

    1 0 Отговор
    За героите на Русия… Нека си останат в матушка завинаги! Наздраве.. хлъц!

    23:13 26.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Бааааси малоумните фамилии

    0 0 Отговор
    Драпатий .....

    23:13 26.07.2026

  • 53 Ъхъъъъъ

    0 0 Отговор
    украинските сили са във възход.... възвисяват се в отвъдното

    23:15 26.07.2026

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