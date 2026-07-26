Медведев нападна ЕС и новия шеф на ВСУ генерал Драпатий

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев отправи поредни остри критики към Брюксел и Киев.

Повод за това станаха обсъжданите в Европейския съюз намерения за налагане на пълна забрана за влизане на участници в т.нар. „специална военна операция“ (СВО) в Европа, както и последните публични коментари на новия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал-майор Михайло Драпатий по адрес на руснаците.

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Брюксел готви тежки визови ограничения за руските военни

Европейската комисия активно проучва механизми, с които да забрани достъпа до европейска територия на руски граждани, взели участие във войната в Украйна. Тези планове се разглеждат като част от подготовката на новите санкционни пакети на ЕС. Отговорът на Медведев в неговия канал в Telegram не закъсня – той определи действията на европейските лидери като „проява на безсилие“ и „опит за дискриминация на руските герои“. Бившият президент предупреди, че Москва ще предприеме огледални мерки, които сериозно ще засегнат интересите на западните дипломати и граждани.

Паралелно с това в рамките на ЕС продължават тежки преговори. Държавите членки изпитват затруднения при постигането на пълно единодушие за новите ограничения, тъй като някои страни, включително България, настояват за защита на националните си икономически интереси. Въпреки това Медведев подчерта, че Русия няма намерение да прави компромиси спрямо „враждебните действия“ на Брюксел.

Остри реплики по адрес на новия главнокомандващ на ВСУ

Втората тема, която провокира руския политик, бяха позициите на наскоро назначения главнокомандващ на ВСУ генерал-майор Михайло Драпатий. 43-годишният военен, който замени генерал Олександър Сирски, бързо втвърди реториката на Киев. Той направи серия от изявления за състоянието на руската армия и психологическата нагласа на руското общество, заявявайки, че украинските сили са във възход.

Медведев коментира забележките на Драпатий с обичайната си агресивна лексика. Той посочи, че „новите генерали в Киев бързо ще се сблъскат с реалността на фронта“ и че думите на украинския командир имат за цел единствено да повдигнат духа на „оредяващите украински части“. Руският държавник допълни, че рокадите в армията на Украйна няма да променят крайния изход от конфликта и целите на СВО ще бъдат изпълнени изцяло.