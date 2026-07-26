Медведев нападна ЕС и новия шеф на ВСУ генерал Драпатий

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев отправи поредни остри критики към Брюксел и Киев.
Повод за това станаха обсъжданите в Европейския съюз намерения за налагане на пълна забрана за влизане на участници в т.нар. „специална военна операция“ (СВО) в Европа, както и последните публични коментари на новия главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал-майор Михайло Драпатий по адрес на руснаците.
Брюксел готви тежки визови ограничения за руските военни
Европейската комисия активно проучва механизми, с които да забрани достъпа до европейска територия на руски граждани, взели участие във войната в Украйна. Тези планове се разглеждат като част от подготовката на новите санкционни пакети на ЕС. Отговорът на Медведев в неговия канал в Telegram не закъсня – той определи действията на европейските лидери като „проява на безсилие“ и „опит за дискриминация на руските герои“. Бившият президент предупреди, че Москва ще предприеме огледални мерки, които сериозно ще засегнат интересите на западните дипломати и граждани.
Паралелно с това в рамките на ЕС продължават тежки преговори. Държавите членки изпитват затруднения при постигането на пълно единодушие за новите ограничения, тъй като някои страни, включително България, настояват за защита на националните си икономически интереси. Въпреки това Медведев подчерта, че Русия няма намерение да прави компромиси спрямо „враждебните действия“ на Брюксел.
Остри реплики по адрес на новия главнокомандващ на ВСУ
Втората тема, която провокира руския политик, бяха позициите на наскоро назначения главнокомандващ на ВСУ генерал-майор Михайло Драпатий. 43-годишният военен, който замени генерал Олександър Сирски, бързо втвърди реториката на Киев. Той направи серия от изявления за състоянието на руската армия и психологическата нагласа на руското общество, заявявайки, че украинските сили са във възход.
Медведев коментира забележките на Драпатий с обичайната си агресивна лексика. Той посочи, че „новите генерали в Киев бързо ще се сблъскат с реалността на фронта“ и че думите на украинския командир имат за цел единствено да повдигнат духа на „оредяващите украински части“. Руският държавник допълни, че рокадите в армията на Украйна няма да променят крайния изход от конфликта и целите на СВО ще бъдат изпълнени изцяло.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТИНАТА
щяхме да им обръщаме внимание, колкото на Нигерия в Африка
Коментиран от #31
22:13 26.07.2026
2 Няма край руският позор
Коментиран от #33
22:14 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аз съм веган
Коментиран от #30, #34
22:15 26.07.2026
5 кортик
Коментиран от #7
22:15 26.07.2026
6 Адолф
22:16 26.07.2026
7 Хомосексуален ли си?
До коментар #5 от "кортик":Ще помогнем.
22:17 26.07.2026
8 Мунчо
22:17 26.07.2026
9 стоян георгиев
22:18 26.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 По това време
22:25 26.07.2026
17 Нннннн
22:26 26.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Що пишеш с главни букви?
До коментар #19 от "ДРАПАТИ НАЦИСТА":Кьорав ли си?
22:29 26.07.2026
22 Факти
22:30 26.07.2026
23 така е
Коментиран от #29, #43
22:30 26.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Боклука
22:34 26.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Смех
До коментар #4 от "Аз съм веган":Ква Хага кви 5 лева? Кой верва в това?
22:38 26.07.2026
31 Определено
До коментар #1 от "ИСТИНАТА":щяхме да се интересуваме и от Нигерия, ако беше на два континента.
22:40 26.07.2026
32 оня с коня
До коментар #13 от "Шопо":Разсъждаваш едностранчиво като всички останали на твоя Акъл и затова изводите ви са коренно погрешни.ДРУГИЯТ Вариант на твоите съждения е "Русия се огъва пред Запада икономически и военно,следва нова Октомврийска революция и Путин отива с раирана пижама при бай Ставри".Помощите на Европа към Украйна били Заеми?Заеми са само няколкото Милиарда отпуснати от МВФ,а 90-те Милиарда само за тая година са по съвсем друга Линия и ако не стигнат,догодина още толкова!Ама как Украйна щяла да връща Парите/дотук са около 240 Милиарда грубо/...ами ЩЕ БЪДАТ ОПРОСТЕНИ бе,толкова ли е сложно за разбиране?!И да е ясно:Зеленски няма как да Капитулира както прогнозираш защото "Ножът е опрял до кокал" за Европа и ако Русия допусна НАТО да се разширява на Изток,то Европа никога няма да допусне русия да се разшири на Запад - НИКОГА!
Коментиран от #37, #41
22:41 26.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 едва ли
До коментар #4 от "Аз съм веган":си само веган..
22:43 26.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Последния Софиянец
22:49 26.07.2026
37 Абе
До коментар #32 от "оня с коня":На вас либерастите все така да ви се сбъдват разсъжденията като досега и контранаступа:)))и не мислете за предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците:)),кой е той ,които сте вие:)))
22:50 26.07.2026
38 Шопо
22:51 26.07.2026
39 оня с коня
Коментиран от #44
22:53 26.07.2026
40 Ами
До коментар #35 от "ДРАПАТИ ОРКИТЕ КЛАТИ":Клати я,с дронове контранаступ ще прави:))))
22:55 26.07.2026
41 Шопо
До коментар #32 от "оня с коня":Украйна получи 3 млрд. евро - първото плащане по европейския заем
Заемът за подкрепа е на стойност 90 милиарда
Източник: btvnovinite
22:55 26.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ами
До коментар #23 от "така е":Ще се славите със соссия на кладбището при мочата.
Коментиран от #46
22:55 26.07.2026
44 Абе
До коментар #39 от "оня с коня":Той наркоманът всяка вечер се явява и се моли за преговори да спасят поне 15 процента от Донбас:)))
22:56 26.07.2026
45 Летец Пешеходец
Коментиран от #47
23:01 26.07.2026
46 Ами
До коментар #43 от "Ами":Мочи да искаш,където и да си се огледай ,улици,площади ,болници даже паметници славят с руските си имена своите освободители или учредители,а в църквите всяка неделя и на службите славят цар освободител и колкото до бъдещето на Русия,не се правете на пророци,баш пророците начело с американският Едгар Кейси друго предричат за Русия и то е Слава дадена и Свише,Едгар Кейси даже я нарича "Фар на надеждата за човечеството ".
23:01 26.07.2026
47 Абе
До коментар #45 от "Летец Пешеходец":Наркоманът пък все е дрогиран и най големите забрани идват Свише и западния Содом и Гомор с многополовия ЕС върви към логичен завършек:))),не само по думите ма пророците:)))
23:07 26.07.2026
48 Мечо иска да бъде чукан
23:09 26.07.2026
49 костофф
23:09 26.07.2026
50 Дмитрий е прав
23:13 26.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Бааааси малоумните фамилии
23:13 26.07.2026
53 Ъхъъъъъ
23:15 26.07.2026