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Важните новини във ФАКТИ на 26.07.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 26.07.2026 г.

26 Юли, 2026 22:30 401 1

  • бойко борисов-
  • ивайло калфин-
  • асен василев-
  • александър николов-
  • антон хекимян-
  • георги кандев-
  • роман василев-
  • вътрешен министър-
  • щерьо ножаров-
  • андрей райчев-
  • линейки-
  • 21-годишен-
  • стефан белчев-
  • милен любенов-
  • велизар шаламанов-
  • атанас пеканов-
  • андрей гюров-
  • радан кънев-
  • георг георгиев-
  • русия-
  • апи-
  • наталия ефремова-
  • иван демерджиев-
  • хан крум-
  • времето

"Не мога да си изкривя душата, че откакто Йотова стана президент тази институция се държи по съвсем различен начин, отколкото през предните 9 години. Тя действа със замаха на президент", коментира още лидерът на ГЕРБ

Важните новини във ФАКТИ на 26.07.2026 г. - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Борисов: Навън "йес, йес, йес", вътре "нет, нет, нет". Това е цялата им политика. Подаваме жалба пред КС за бюджета

Дадохме 100 дни толеранс. За съжаление, няма нито една сфера, в която можем да подкрепим това правителство. Бюджетът е пълен фалстарт. Орязаха толкова много неща. Ние ще подадем жалба пред Конституционния съд за този бюджет. Това каза от Варна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на ФОКУС.

Калфин: България трябва ясно да определи границите на съюзническата подкрепа

20 години след подписването на Споразумението за съвместно използване на български военни съоръжения от България и САЩ, бившият външен министър Ивайло Калфин заяви, че страната ни запазва контрола върху военните бази и има право да възрази срещу начина, по който те се използват.

Асен Василев: Заради Бюджет 2026 всеки българин- от бебето до пенсионера, ще плати по около 400 евро

Заради Бюджет 2026 всеки български гражданин - от бебето до пенсионера, ще плати по около 400 евро до края на годината. От тях около 300 евро не е ясно за какво ще бъдат използвани, защото няма детайлна разбивка в бюджета.Това каза в предаването „120 минути“ Асен Василев - лидер на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър.

Николов: Ако кризата с доставките на петрол продължи, горивата у нас може да стигнат 2 евро за литър

Цената на горивата в България може устойчиво да достигне около 2 евро за литър, ако кризата с доставките на петрол се задълбочи. Това заяви бившият министър на енергетиката Александър Николов в предаването "120 минути“ по bTV, цитиран от "Фокус"

Антон Хекимян: Победоносната за кмета Терзиев борба с мафията доведе до по-мръсна столица

PR-ът е за кмета Васил Терзиев, а реалните проблеми на града се замитат под килима и остават за сметка на столичани. Това заяви в обзорното предаване "Метроном“ на Радио ФОКУС председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян в равносметката си за изминалия политически сезон в столицата.

Георги Кандев: Влизането в политиката ще бъде нова посока в моя живот. Ще взема решение дали и кога да се включа

Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот. Политиката е мръсна игра. Ще взема решение сам дали и кога да се включа, когато съм готов. Това каза в студиото на предаването „На фокус“ по NOVA бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
По думите на бившия и.д. главен секретар на МВР той е напуснал системата след липса на достатъчно подкрепа. „Винаги съм бил човек на службата, не се вписвах в представата за обикновения полицай. Семейството ми си е изпатило от това, не съм им обръщал достатъчно внимание. При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам писма. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа. Чувствах се недооценен“, обясни Кандев. И допълни, че един месец е чакал да получи указ за назначаване, който така и не е получил, въпреки някои ключови акции, включително тази по залавянето на прокурорския син.

Роман Василев: "Баба Алино" не е защитена, а урбанизирана територия според общия устройствен план

Една снимка, пусната от депутата Коста Стоянов от "Възраждане" показа среща на украинецът собственик на "Баба Алино" Олег Невзоров и бившият заместник-градски прокурор на София Роман Василев. Каква е историята зад една такава снимка, гост в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA е Роман Василев.
"С Олег Невзоров се запознах преди около два месеца. Поводът беше, че представлявам голям международен инвестиционен фонд, който има участие в компаниите на КУБ Корпорация. Олег Невзоров е изпълнителен директор на няколко компании, а в тях аз представлявам международни инвеститори, които са вложили средства в нея. Те се занимават с инвестиции в строителство, иновативни проекти и ИТ компании", заяви той.
Василев обясни, че напуска съдебната система през 2014 година и получава добро предложение като главен секретар в голяма международна компания. "Тя развиваше дейност в сферата на застраховането и енергетиката до преди около година. След това тя изнесе бизнеса си извън страната. По повод тази моя позиция, съм имал възможността да се срещам с инвеститорите, които участват в фирмите, където Невзоров е управител", уточни той.

Вътрешният министър: Жандармерията винаги е била символ на силата на държавата

През годините българската жандармерия е била реформирана, преструктурирана и възстановявана, но винаги е била символ на достойно изпълнение на задълженията. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на тържество, с което бе отбелязана 145-годишнината от създаването на жандармерията у нас, цитиран от пресцентъра на МВР.

Щерьо Ножаров: Бюджетът за 2027 година ще излезе с дефицит над 9%

В Бюджет 2026 година няма никаква промяна спрямо предходните бюджети. Това каза в обзорното предаване "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева финансовият и икономически анализатор, преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров.

Андрей Райчев: Данните не показват спад в доверието към кабинета "Радев", това е ала-бала. Показват нормализация

Първите месеци от управлението на "Прогресивна България" преминават бурно. Това каза в обзорното предаване "Метроном" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева социологът Андрей Райчев.

Допълнителни линейки и медицински екипи ще бъдат осигурени по българското Черноморие от 1 август

От 1 август по българското Черноморие ще бъдат разположени допълнителни екипи на Спешна помощ и още линейки, за да се осигури по-бърза реакция при инциденти и здравословни проблеми през най-натоварения туристически период. Мярката е предприета по съвместна инициатива на Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма и цели да облекчи натоварването върху спешните центрове в курортите, където през летния сезон броят на хората нараства многократно, съобщават от Нова телевизия.
Очаква се допълнителните медицински екипи да подобрят достъпа до спешна помощ както за туристите, така и за местните жители, като съкратят времето за реакция при необходимост.

21-годишен без книжка открадна лек автомобил и катастрофира тежко край Монтана

Младеж на 21 години от село Замфирово, община Берковица, е откраднал автомобил от село Долно Белотинци, община Монтана, и е катастрофирал тежко с него край Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, цитирани от БТА.

Стефан Белчев, ПБ: За всяко евро в бюджета има разчетено перо, няма да има харчене на тъмно в края на годината

С Бюджет 2026 слагаме край на триковете, които бяха правени досега.

Доц. Милен Любенов: Опозицията закъснява с обявяването на кандидат за президент

Опозицията много закъснява и ще пропусне възможността да представи адекватна алтернатива на предстоящите президентски избори.

Шаламанов: Сигурността и просперитета на България изискват активно участие в ядрото на НАТО и ЕС

Решенията на сигурността и външната политика не бива да бъдат транзакционни.

Атанас Пеканов: Беше прекратена манипулирана схема в МРРБ за 127 млн. евро

Бюджет 2027 ще бъде по-амбициозен, сегашният е на завареното положение.

Андрей Гюров: Кандидатурата за президент не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната

Бившият служебен министър-председател Андрей Гюров заяви, че все още не е взел решение дали ще се кандидатира за президент, въпреки засилващите се обществени очаквания и спекулации около името му. Той подчерта, че подобен избор не трябва да се прави прибързано.
„В момента съм в ролята си на бивш служебен министър-председател. Президентските избори предстоят. Виждам, че много хора имат очаквания и се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е изключително важно и отговорно решение“, заяви Гюров, цитиран от Нова телевизия..
По думите му евентуална кандидатура за държавен глава не е въпрос на лична амбиция, а на визия за развитието на страната. „Това не е лично решение. То е свързано с това как ще се развива българската държава през следващите пет или десет години. Затова трябва да бъде взето много внимателно, а не прибързано“, подчерта той.

Радан Кънев: Кандидатурата на Йотова цели управлението на Радев да няма коректив в следващите близо 4 години

Целта на издигането на кандидатурата на Илияна Йотова е управлението на Румен Радев да няма коректив в следващите близо 4 години.

Георг Георгиев: ПП и ДБ носят основната отговорност за политическата нестабилност след 2021 г.

„Виждам изключително непоследователна политика – както във външните отношения, така и по отношение на бюджета. Виждам огромен дефицит, нарастващ дълг, увеличени разходи и обещания, които няма как да бъдат изпълнени. Най-големият проблем, според мен, е разликата между това, което управляващите говореха, когато бяха в опозиция, и това, което правят днес.“ Това заяви пред БНТ депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев, цитиран от novini.bg.

Министърът на икономиката: Българската страна вече е подала необходимите документи за удължаване на дерогацията

Рафинерията "Лукойл Нефтохим" не преработва руски петрол и не е нарушавала условията на действащите санкционни режими. Това заяви министърът на икономиката Александър Пулев пред БНТ.

Интензивен трафик и мерки на АПИ в неделя

Летният туристически сезон е в своя пик, което предизвиква изключително интензивно движение по основните пътни артерии и граничните пунктове в страната.

Вдигат майчинството при ранно връщане на работа

Правителството планира ключова реформа в подкрепа на младите семейства и работещите родители в България.

Демерджиев: Чист съм пред НАП, ДПС спекулира

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“, коментира вътрешният министър Иван Демерджиев в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

26 юли 811 г. Хан Крум пие вино от черепа на император Никифор I

В почти 1000-летната история на Византийската империя има само три случая, когато василевси загиват в битка. Първи император Валент пада в битката с готите през 378 година. При превземането на Константинопол от турците през 1453 година загива Константин XI. Третият случай на смърт на василевса в битка е “на сметката” на българите.

Времето днес, прогноза за неделя, 26 юли: Слънчево и прохладно

Времето в България ще отбележи рязък обрат с бързо затопляне и максимални температури между 28° и 33°.


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  • 1 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Малей, "новите умове" - старите бандити.🤣🤣🤣 Нов бардак със... "нови умове".😎

    22:35 26.07.2026

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