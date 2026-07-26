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Удар на мълния на летище във Венецуела рани 9 души

Удар на мълния на летище във Венецуела рани 9 души

26 Юли, 2026 22:12, обновена 26 Юли, 2026 22:17 501 2

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Мощна гръмотевична буря предизвика извънредна ситуация на летищната платформа във Валенсия, ранявайки цивилни работници и военнослужещи

Удар на мълния на летище във Венецуела рани 9 души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Девет души бяха ранени, след като мощна мълния порази пистата и обслужващата платформа на Международното летище „Артуро Мичелена“ във Валенсия (щата Карабобо, Венецуела).

Инцидентът е станал по време на силна тропическа буря, съпроводена от проливни дъждове и интензивни електрически разряди в региона.

Детайли за инцидента и пострадалите

Светкавицата е паднала в непосредствена близост до самолет на испанската авиокомпания Plus Ultra, който в този момент е бил подготвян за редовен полет. Сред ранените девет души личат имената на четирима служители на Боливарската национална гвардия (GNB) и петима цивилни работници от наземното обслужване на летищния терминал.

Пострадалите са преминали през спешна евакуация, организирана от Авиационната пожарна служба. Осем от тях са настанени по спешност в шоковата зала на градската болница „Д-р Енрике Техера“ (CHET) за специализирани изследвания и лечение на изгаряния и травми. Според последните лекарски доклади, състоянието им е стабилизирано и те се намират вън от опасност за живота.

Оперативна обстановка на летището

Въпреки силния тътен и уплахата сред пасажерите, от Автономния институт за летищата в щат Карабобо (IAAEC) потвърдиха, че няма нанесени материални щети по намиращите се на пистата три летателни апарата. Въздушните операции на летище Валенсия бяха временно преустановени за броени часове веднага след инцидента, но след бърза проверка на системите за сигурност, трафикът и разписанието бяха напълно възобновени. Към 22:10 часа българско време аерогарата работи в обичаен режим.

Летище „Артуро Мичелена“ в момента поема изключително тежък трафик на международни и вътрешни полети поради временното пренасочване на линиите от столичното летище „Майкетия“, което пострада сериозно по време на силните земетресения в страната на 24 юни.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    Да идва бурята и в Безмер. Материал има за унищожаване.

    Коментиран от #2

    22:30 26.07.2026

  • 2 гьотан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    вдовицата ти приготвила да опиташ нов дилдан

    22:42 26.07.2026