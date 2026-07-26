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Ликвидираха заподозрения за атаката в Берлин

Ликвидираха заподозрения за атаката в Берлин

26 Юли, 2026 20:16, обновена 26 Юли, 2026 20:20 2 351 80

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  • убит-
  • акци-
  • полиция прайд

Полицията застреля терориста от Прайда при спецоперация

Ликвидираха заподозрения за атаката в Берлин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заподозреният за кървавия атентат с бус на гей парада в Берлин е бил застрелян от специалните части по време на мащабна полицейска операция, съобщиха източници от силите за сигурност към 20:15 часа българско време на 26 юли.

След близо денонощно национално издирване, 21-годишният германски гражданин от ливански произход Абдул Б. е бил локализиран и неутрализиран, след като е оказал въоръжена съпротива при опит да бъде задържан. До радикалните действия се стигна, след като по-рано днес германското Министерство на вътрешните работи официално обяви инцидента за ислямистки терористичен акт.

Хронология на кървавия атентат в Германия

Трагедията се разигра късно вечерта в събота, когато бял микробус под наем се вряза с висока скорост в пешеходци в района на парка „Тиргартен“, непосредствено до Бранденбургската врата. Мястото бе препълнено заради закриващото събитие на традиционния Прайд в Берлин, известен като Christopher Street Day.

След като превозното средство се блъснало в дърво, шофьорът е излязъл и е започнал да напада хората с мачете. Нападението доведе до:

  • Един загинал: Жена издъхна на място въпреки спешната лекарска намеса.
  • Десетки ранени: Общо 29 души са хоспитализирани, като състоянието на няколко от тях остава критично.
  • Прекратяване на събитието: Празненствата бяха прекъснати незабавно, а над 2200 служители на реда отцепиха центъра на града.

Радикално минало и мащабна хайка

Убитият заподозрян Абдул Б. е роден в Германия през 2004 г. и е бил добре познат на службите за сигурност. Според официалните данни, той е имал дебело криминално досие и е бил част от радикалната ислямистка сцена в германската столица, като по-рано е правил опити да се присъедини към терористичната групировка „Ислямска държава“. Преди нападението е излежавал условна присъда, чието преразглеждане е било обжалвано от прокуратурата.

Вълна от възмущение заля политическия елит в страната. Германският канцлер Фридрих Мерц определи инцидента като „отвратително престъпление“ и „директна атака срещу нашето отворено и свободно общество“. Кметът на Берлин Кай Вегнер също осъди бруталния акт, заявявайки, че градът няма да се огъне пред страха и толерантността ще победи.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    15 49 Отговор
    Всеки враг на ЛГБТ ще свърши така!

    Коментиран от #14, #17, #54

    20:22 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Милене

    32 8 Отговор
    човека не е бил от прайда. Време някой ден да изтрезнееш.

    20:23 26.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    36 7 Отговор
    Въоръжен с мачете срещу автомати .Нямал е шанс горкият.

    20:23 26.07.2026

  • 5 604

    45 8 Отговор
    айдеее умиха си ръцете, мъртвите не говорят!

    20:24 26.07.2026

  • 6 мнение

    33 10 Отговор
    Колко удобно? Сега вече няма пречка да обявят какъвто мотив си искат за нападението на хохошествието.

    20:25 26.07.2026

  • 7 Ганг

    38 3 Отговор
    Българската полиция ако ликвидира и тукашните мутра и така, тогава България ще стане Рай.

    Коментиран от #25, #32

    20:26 26.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ами това

    22 3 Отговор
    се казва, бързо отнемане на немското гражданство, а и няма да тежи на данъкоплатеца - съд, затвор, издръжки - но дали ще тежи на съвеста на Енджи Мурксел

    20:26 26.07.2026

  • 10 Хипотетично

    23 4 Отговор
    Възпитателните мерки за радикализирани германци от арабски произход са постигнали ефективен краен резултат преждевременно, вместо да дадат възможност на младежа да се поправи и интегрира във времето постепенно и политкоректно.

    20:27 26.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    31 12 Отговор
    ЗАЩООО? БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО,НЕКОЛКО ППИЕРАСЕ ПО МАЛКО!

    20:28 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Kaлпазанин

    27 7 Отговор
    Па нали го бяха задържали ,те тъй правят хващат ги после ги застрелват и ги обявяват за терористи

    20:30 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мачетекилс

    26 4 Отговор
    Цигането с Поршето да си помисли следващия път като минава през пешеходни зони.

    20:33 26.07.2026

  • 16 Баба Гошка

    17 4 Отговор
    Дано вече сей възпроизвел 4-5 пъти с някояукраинка или бебемашина и след 20 години още из врат еняци да отидат над дъгата

    20:34 26.07.2026

  • 17 Монстъртрак

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емили с Тротинетката":

    Или пък може да бъде прегазен от тротинетка.

    20:35 26.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баба Гошка

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Биби Пожара":

    От 100 милиона как ги докара до хиляди? Аз вече познавам поне 15 иранцци с европейско или американско гражданство множат ср кат полски мии шшки

    20:37 26.07.2026

  • 20 РЕАЛИСТ!

    21 2 Отговор
    А трябваше да го номинират за ,,Нобелова награда,за закрила на човешките стойности!"...!

    20:37 26.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Исторически парк

    16 5 Отговор
    Жалко за момчето

    20:40 26.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Алекс

    22 4 Отговор
    Защо са го убили, той не е направил нищо лошо!

    20:41 26.07.2026

  • 25 Бойко Българоубиец

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ганг":

    Никой не убива шефа си 😉😘 и ръката, която го храни 😏

    20:41 26.07.2026

  • 26 Варненец

    19 1 Отговор
    Догодина някой от нашия внос да изпраска София прайд моля!

    20:46 26.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Точен

    12 3 Отговор
    Тези са като ламя - на мястото на една отсечена/застреляна глава - израстват моментално 3... Баба европа е в шизофренична геометрична прогресия...

    20:47 26.07.2026

  • 30 Поредната гнус

    13 3 Отговор
    Ако е ливанец дори и да е християнин се обявява инцидента за ислямистки терористичен акт. Ако обаче е евреин е само криминален акт

    20:48 26.07.2026

  • 31 Тая Германия

    18 3 Отговор
    Обърнаха я на пе..д..ерастко сборище ,както и цяла Европа

    Коментиран от #42

    20:49 26.07.2026

  • 32 Кой

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ганг":

    Хапи ръката която го храни

    20:50 26.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Не така

    6 1 Отговор
    И след това Меркелица. Ма ,не може така .Къде е Хелзингския трупащ пари Комитет. Ние хъхрещите под Българското знаме в Германия сми възмутени.

    20:50 26.07.2026

  • 35 Ликвидирали един нормален мъж

    13 3 Отговор
    И лудите и безполезните танцуват голи на панаира

    20:51 26.07.2026

  • 36 роден в Германия през 2004 г.

    18 0 Отговор
    Учил и живял в Германия. Германски гражданин и гражданин на ЕС !

    20:53 26.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факти

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    Сбърканяците, който обладават малки деца ли , имаш предвид на " цивизована страна "?!!!

    20:56 26.07.2026

  • 40 Общо 29 души са хоспитализирани

    13 0 Отговор
    и шармакарина като ги е ударил и избягал пред погледите на стотиците меки китки
    дет за нищо не стават

    германците голям таралеж са си сложили в гащите с тез полудиви псета да им батардисват стадото

    20:58 26.07.2026

  • 41 Общо 29 души са хоспитализирани

    5 0 Отговор
    и шармакарина като ги е ударил и избягал пред погледите на стотиците меки китки
    дет за нищо не стават

    германците голям таралеж са си сложили в гащите с тез полудиви псета да им батардисват стадото

    21:00 26.07.2026

  • 42 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тая Германия":

    Факт !!!

    21:01 26.07.2026

  • 43 асенката

    4 1 Отговор
    ох , развалили са кефа на пундалите! боже ще плачем

    21:03 26.07.2026

  • 44 Тук държавата произход на германския

    7 0 Отговор
    Гражданин се уточнява като много важна информация , а на световното по футбол за половината германски футболисти произхода им нямаше абсолютно никакво значение защото били германски граждани

    Коментиран от #51

    21:03 26.07.2026

  • 45 Хавзис

    4 0 Отговор
    С условни присъди и Европейски мантелитет няма да победите чужда инвазивна цивилизация , ако може да се нарече изобщо така. Когато Европейците бяха примерно един милиард ,не бяха ли по-добре отколкото сега . Що се плашите да сте по-малко ? Имахте ценности ,семейства ,житие и ценностни културни качества . А сега с тази инвазия само мразещи Ви, много на брой чужди навлеци които Вие си развъждате с всичко постигнато от дедите Ви . Алчността на бизнесмените ви политици ,ще ви затрие.

    21:03 26.07.2026

  • 46 милене не знаехме че се

    3 0 Отговор
    излежава условна присъда лежейки в къщи
    или в затвор имаш в предвид?

    Преди нападението е излежавал условна присъда

    21:04 26.07.2026

  • 47 Мъхъ

    3 2 Отговор
    Брадясал целеустремен мъж а не мека германкова китка.

    21:05 26.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мюмюн

    1 1 Отговор
    с придошлите математици и ядрени физици е така.

    Коментиран от #57

    21:06 26.07.2026

  • 51 Точков

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тук държавата произход на германския":

    Те затова и до толкова я докараха. Само парите в главите им и ко ши дадеш. Същите като у нашенските махали - държава в държавата.

    21:07 26.07.2026

  • 52 Ей за това трябва да се забранят

    1 0 Отговор
    Всички малки германски SUV щото са като сенокосачки

    21:08 26.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Асан Насилев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Емили с Тротинетката":

    Успокоих се, хомофобите нямат място на този свят.

    21:11 26.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Софийски селянин,Пенсионер

    4 1 Отговор
    Не е трябвало да го застрелват а най учтиво да го помолят за връчване на Медал!
    За проявена гражданска позиция!
    Той нали е от инженерите и докторите на баба Меркел..

    Коментиран от #58, #65

    21:13 26.07.2026

  • 57 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мюмюн":

    А с тебе, тръвезтиде? Как е, ядрен физик ли си или мътемътик?

    21:14 26.07.2026

  • 58 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Убийците му трябва да лежат в Хага. Това е военно престъпление, обили са го нарочно а е можело да го задържат. Ама се гордеят, че Берлин е дал на света тръвезтията, като няма друго какво.

    21:16 26.07.2026

  • 59 Само четете тъпотии

    2 0 Отговор
    (Вълна от възмущение заля политическия елит в страната.) .... и тоя "политическия елит" от какво точно се възмущава? Не знаят нали, но иначе възмутени

    Коментиран от #61

    21:18 26.07.2026

  • 60 А ве, будала такъв...!

    1 1 Отговор
    Роден си в Германия,имаш немски паспорт и гражданство,ползваш се със всички права на немците ...!
    Къде си тръгнал,да мачкаш и колиш...?!
    И на мен не ми харесват тия прайдове,но това е положението...,,демократично общество"...!

    Коментиран от #80

    21:18 26.07.2026

  • 61 Може би искат да кажат...

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Само четете тъпотии":

    ...че са възмутени от това,че... много малко хора от прайда е убил...?!

    Коментиран от #71

    21:21 26.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Смърфиета

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Маняк":

    Хубаво бе. Айде да си поделиме каквото имаме да делиме с тях, и да се убърнеме към общите врагова: чфудите и тръвезтидите. Тази саможертва на Абдул от Ливан е ярко символичен акт. Той става мъченик, наравно с тези от Сараево, дето къщите им са джамии и пускат мюезин на минарето на всяка къща с високоговорител. Ама тогава германците бяха на страната на Саудицка Арабия, за да разбият Югославия без нужда. Това си го запишете, преди да заемате прогерманска и антиислямска станца, защото нещата са една идея по-сложни, а германците леко елементарни, тук списващите некои тежко елементарни.

    21:23 26.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 НЕ БЕ...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Той е роден в Германия...!
    Четете ,бре хора...

    21:23 26.07.2026

  • 66 Подобни прайдове

    1 0 Отговор
    Трябва да се правят не по улиците а в заградени паркови зони като тези за кучетата но по големи и по далеч от нормалните хора. Случилото се е трагедия за роднините на пострадалите но и да се провокира целенасочено агресия не е правилно според мен

    Коментиран от #68

    21:25 26.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Подобни прайдове":

    В бани – общи сауни за много хора, някъде из горите на Полша, последна спирка на влаковете. И без много шум.

    21:27 26.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Може би искат да кажат...":

    Учевидно е трябвало повече. Само с маче не става в такава тълпа. Не го е убмислил, действал е инпулсивно. Което не пречи да е герой и мъченик, тука нема спор.

    21:31 26.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Медии

    2 0 Отговор
    В другите медии му пишат цялото име - Балут. Вие защо му пишете само инициала ?

    21:35 26.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 мимиш

    1 0 Отговор
    трябваше да го наградят с медал,противопоставил се е на психично болни хора,,а не да го убиват

    21:38 26.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "А ве, будала такъв...!":

    Какви права? Да плаща наем в някое панелно гето, да работи ръчен труд по 10 часа на ден и да отсъства по 12, технически да му е невъзможно да се ожени ако не му доведат булка братовчедка от Ливан, да му е разрешено да пие бира тайно от момчетата в квартала, да му е разрешено да утиде на гей-парад пак тайно от тях и да гледа другирганите с ехтази как се прегръщат..... Иначе, в затвора за нъркотици, кви ти права, каквито и новопристигналите и задължително ислям. Такива права ползва Абдул при християндемократите. Не пише имал ли е гражданство, нямал ли е. Ще потулят обийството. Защото това е целенасочето като ония в Минесота. Усетиха, че може. Щом имат гордата история на градът, откъдето е формулирана и изнесена по света идеологията на ЛГБТ+

    21:41 26.07.2026

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