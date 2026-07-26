Ликвидираха заподозрения за атаката в Берлин

Заподозреният за кървавия атентат с бус на гей парада в Берлин е бил застрелян от специалните части по време на мащабна полицейска операция, съобщиха източници от силите за сигурност към 20:15 часа българско време на 26 юли.
След близо денонощно национално издирване, 21-годишният германски гражданин от ливански произход Абдул Б. е бил локализиран и неутрализиран, след като е оказал въоръжена съпротива при опит да бъде задържан. До радикалните действия се стигна, след като по-рано днес германското Министерство на вътрешните работи официално обяви инцидента за ислямистки терористичен акт.
Хронология на кървавия атентат в Германия
Трагедията се разигра късно вечерта в събота, когато бял микробус под наем се вряза с висока скорост в пешеходци в района на парка „Тиргартен“, непосредствено до Бранденбургската врата. Мястото бе препълнено заради закриващото събитие на традиционния Прайд в Берлин, известен като Christopher Street Day.
След като превозното средство се блъснало в дърво, шофьорът е излязъл и е започнал да напада хората с мачете. Нападението доведе до:
- Един загинал: Жена издъхна на място въпреки спешната лекарска намеса.
- Десетки ранени: Общо 29 души са хоспитализирани, като състоянието на няколко от тях остава критично.
- Прекратяване на събитието: Празненствата бяха прекъснати незабавно, а над 2200 служители на реда отцепиха центъра на града.
Радикално минало и мащабна хайка
Убитият заподозрян Абдул Б. е роден в Германия през 2004 г. и е бил добре познат на службите за сигурност. Според официалните данни, той е имал дебело криминално досие и е бил част от радикалната ислямистка сцена в германската столица, като по-рано е правил опити да се присъедини към терористичната групировка „Ислямска държава“. Преди нападението е излежавал условна присъда, чието преразглеждане е било обжалвано от прокуратурата.
Вълна от възмущение заля политическия елит в страната. Германският канцлер Фридрих Мерц определи инцидента като „отвратително престъпление“ и „директна атака срещу нашето отворено и свободно общество“. Кметът на Берлин Кай Вегнер също осъди бруталния акт, заявявайки, че градът няма да се огъне пред страха и толерантността ще победи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емили с Тротинетката
Коментиран от #14, #17, #54
20:22 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Милене
20:23 26.07.2026
4 Последния Софиянец
20:23 26.07.2026
5 604
20:24 26.07.2026
6 мнение
20:25 26.07.2026
7 Ганг
Коментиран от #25, #32
20:26 26.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ами това
20:26 26.07.2026
10 Хипотетично
20:27 26.07.2026
11 Боруна Лом
20:28 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Kaлпазанин
20:30 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мачетекилс
20:33 26.07.2026
16 Баба Гошка
20:34 26.07.2026
17 Монстъртрак
До коментар #1 от "Емили с Тротинетката":Или пък може да бъде прегазен от тротинетка.
20:35 26.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Баба Гошка
До коментар #8 от "Биби Пожара":От 100 милиона как ги докара до хиляди? Аз вече познавам поне 15 иранцци с европейско или американско гражданство множат ср кат полски мии шшки
20:37 26.07.2026
20 РЕАЛИСТ!
20:37 26.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Исторически парк
20:40 26.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Алекс
20:41 26.07.2026
25 Бойко Българоубиец
До коментар #7 от "Ганг":Никой не убива шефа си 😉😘 и ръката, която го храни 😏
20:41 26.07.2026
26 Варненец
20:46 26.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Точен
20:47 26.07.2026
30 Поредната гнус
20:48 26.07.2026
31 Тая Германия
Коментиран от #42
20:49 26.07.2026
32 Кой
До коментар #7 от "Ганг":Хапи ръката която го храни
20:50 26.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Не така
20:50 26.07.2026
35 Ликвидирали един нормален мъж
20:51 26.07.2026
36 роден в Германия през 2004 г.
20:53 26.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факти
До коментар #27 от "Цвете":Сбърканяците, който обладават малки деца ли , имаш предвид на " цивизована страна "?!!!
20:56 26.07.2026
40 Общо 29 души са хоспитализирани
дет за нищо не стават
германците голям таралеж са си сложили в гащите с тез полудиви псета да им батардисват стадото
20:58 26.07.2026
41 Общо 29 души са хоспитализирани
дет за нищо не стават
германците голям таралеж са си сложили в гащите с тез полудиви псета да им батардисват стадото
21:00 26.07.2026
42 Това е безспорен
До коментар #31 от "Тая Германия":Факт !!!
21:01 26.07.2026
43 асенката
21:03 26.07.2026
44 Тук държавата произход на германския
Коментиран от #51
21:03 26.07.2026
45 Хавзис
21:03 26.07.2026
46 милене не знаехме че се
или в затвор имаш в предвид?
Преди нападението е излежавал условна присъда
21:04 26.07.2026
47 Мъхъ
21:05 26.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мюмюн
Коментиран от #57
21:06 26.07.2026
51 Точков
До коментар #44 от "Тук държавата произход на германския":Те затова и до толкова я докараха. Само парите в главите им и ко ши дадеш. Същите като у нашенските махали - държава в държавата.
21:07 26.07.2026
52 Ей за това трябва да се забранят
21:08 26.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Асан Насилев
До коментар #1 от "Емили с Тротинетката":Успокоих се, хомофобите нямат място на този свят.
21:11 26.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Софийски селянин,Пенсионер
За проявена гражданска позиция!
Той нали е от инженерите и докторите на баба Меркел..
Коментиран от #58, #65
21:13 26.07.2026
57 Смърфиета
До коментар #50 от "Мюмюн":А с тебе, тръвезтиде? Как е, ядрен физик ли си или мътемътик?
21:14 26.07.2026
58 Смърфиета
До коментар #56 от "Софийски селянин,Пенсионер":Убийците му трябва да лежат в Хага. Това е военно престъпление, обили са го нарочно а е можело да го задържат. Ама се гордеят, че Берлин е дал на света тръвезтията, като няма друго какво.
21:16 26.07.2026
59 Само четете тъпотии
Коментиран от #61
21:18 26.07.2026
60 А ве, будала такъв...!
Къде си тръгнал,да мачкаш и колиш...?!
И на мен не ми харесват тия прайдове,но това е положението...,,демократично общество"...!
Коментиран от #80
21:18 26.07.2026
61 Може би искат да кажат...
До коментар #59 от "Само четете тъпотии":...че са възмутени от това,че... много малко хора от прайда е убил...?!
Коментиран от #71
21:21 26.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Смърфиета
До коментар #49 от "Маняк":Хубаво бе. Айде да си поделиме каквото имаме да делиме с тях, и да се убърнеме към общите врагова: чфудите и тръвезтидите. Тази саможертва на Абдул от Ливан е ярко символичен акт. Той става мъченик, наравно с тези от Сараево, дето къщите им са джамии и пускат мюезин на минарето на всяка къща с високоговорител. Ама тогава германците бяха на страната на Саудицка Арабия, за да разбият Югославия без нужда. Това си го запишете, преди да заемате прогерманска и антиислямска станца, защото нещата са една идея по-сложни, а германците леко елементарни, тук списващите некои тежко елементарни.
21:23 26.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 НЕ БЕ...?!
До коментар #56 от "Софийски селянин,Пенсионер":Той е роден в Германия...!
Четете ,бре хора...
21:23 26.07.2026
66 Подобни прайдове
Коментиран от #68
21:25 26.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Смърфиета
До коментар #66 от "Подобни прайдове":В бани – общи сауни за много хора, някъде из горите на Полша, последна спирка на влаковете. И без много шум.
21:27 26.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Смърфиета
До коментар #61 от "Може би искат да кажат...":Учевидно е трябвало повече. Само с маче не става в такава тълпа. Не го е убмислил, действал е инпулсивно. Което не пречи да е герой и мъченик, тука нема спор.
21:31 26.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Медии
21:35 26.07.2026
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76 Този коментар е премахнат от модератор.
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78 мимиш
21:38 26.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Смърфиета
До коментар #60 от "А ве, будала такъв...!":Какви права? Да плаща наем в някое панелно гето, да работи ръчен труд по 10 часа на ден и да отсъства по 12, технически да му е невъзможно да се ожени ако не му доведат булка братовчедка от Ливан, да му е разрешено да пие бира тайно от момчетата в квартала, да му е разрешено да утиде на гей-парад пак тайно от тях и да гледа другирганите с ехтази как се прегръщат..... Иначе, в затвора за нъркотици, кви ти права, каквито и новопристигналите и задължително ислям. Такива права ползва Абдул при християндемократите. Не пише имал ли е гражданство, нямал ли е. Ще потулят обийството. Защото това е целенасочето като ония в Минесота. Усетиха, че може. Щом имат гордата история на градът, откъдето е формулирана и изнесена по света идеологията на ЛГБТ+
21:41 26.07.2026