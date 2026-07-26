Нов мирен план: САЩ и Украйна спират въздушните удари

Украйна и САЩ подготвят ново съвместно предложение към Русия, насочено към взаимно прекратяване на въздушните удари, предава Reuters.

Инициативата има за цел да постави основите на по-широк дипломатически процес и да съживи блокираните мирни преговори. Според източници от украинските дипломатически среди, планът предвижда установяването на мораториум върху ракетните атаки и ударите с дронове по критична и енергийна инфраструктура.

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски вече проведе предварителни дискусии по тази формула по време на срещи със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се предложението да бъде окончателно оформено и представено лично на американския президент Доналд Тръмп по време на предстоящата им среща във Вашингтон във вторник.

Реакцията на Москва: „Твърде рано е за коментар“

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в официално изявление пред руската информационна агенция Интерфакс, че Москва все още не е получила конкретни параметри по предложението и го определя като „вестникарски съобщения“. Руската страна подчерта, че отговорът ѝ ще зависи изцяло от това доколко новите формули съответстват на руските стратегически интереси.

Основните акценти около текущата ситуация включват:

Икономически натиск : Украински представители смятат, че зачестилите удари с дронове срещу руски рафинерии и складове налагат тежест върху руската икономика, което може да смекчи позицията на Владимир Путин.

: Украински представители смятат, че зачестилите удари с дронове срещу руски рафинерии и складове налагат тежест върху руската икономика, което може да смекчи позицията на Владимир Путин. Предишни откази : Киев вече е отправял подобни запитвания за частично прекратяване на огъня по въздух в миналото, но тогава те бяха отхвърлени от Кремъл.

: Киев вече е отправял подобни запитвания за частично прекратяване на огъня по въздух в миналото, но тогава те бяха отхвърлени от Кремъл. Дипломатически канали: Въпреки усложнената международна обстановка и влиянието на паралелния конфликт в Иран, каналите за комуникация между американските и руските преговарящи остават отворени.

До момента нито една от двете воюващи страни не е прекратила бойните действия, като през изминалото денонощие отново бяха регистрирани взаимни атаки с безпилотни апарати по цивилни и военни обекти.