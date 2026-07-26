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Нов мирен план: САЩ и Украйна спират въздушните удари
  Тема: Украйна

Нов мирен план: САЩ и Украйна спират въздушните удари

26 Юли, 2026 21:03, обновена 26 Юли, 2026 21:07 1 341 42

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • мирен план-
  • въздушни удари

Киев и Вашингтон готвят инициатива за въздушно примирие, Кремъл очаква официални предложения

Нов мирен план: САЩ и Украйна спират въздушните удари - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и САЩ подготвят ново съвместно предложение към Русия, насочено към взаимно прекратяване на въздушните удари, предава Reuters.

Инициативата има за цел да постави основите на по-широк дипломатически процес и да съживи блокираните мирни преговори. Според източници от украинските дипломатически среди, планът предвижда установяването на мораториум върху ракетните атаки и ударите с дронове по критична и енергийна инфраструктура.

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски вече проведе предварителни дискусии по тази формула по време на срещи със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се предложението да бъде окончателно оформено и представено лично на американския президент Доналд Тръмп по време на предстоящата им среща във Вашингтон във вторник.

Реакцията на Москва: „Твърде рано е за коментар“

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в официално изявление пред руската информационна агенция Интерфакс, че Москва все още не е получила конкретни параметри по предложението и го определя като „вестникарски съобщения“. Руската страна подчерта, че отговорът ѝ ще зависи изцяло от това доколко новите формули съответстват на руските стратегически интереси.

Основните акценти около текущата ситуация включват:

  • Икономически натиск: Украински представители смятат, че зачестилите удари с дронове срещу руски рафинерии и складове налагат тежест върху руската икономика, което може да смекчи позицията на Владимир Путин.
  • Предишни откази: Киев вече е отправял подобни запитвания за частично прекратяване на огъня по въздух в миналото, но тогава те бяха отхвърлени от Кремъл.
  • Дипломатически канали: Въпреки усложнената международна обстановка и влиянието на паралелния конфликт в Иран, каналите за комуникация между американските и руските преговарящи остават отворени.

До момента нито една от двете воюващи страни не е прекратила бойните действия, като през изминалото денонощие отново бяха регистрирани взаимни атаки с безпилотни апарати по цивилни и военни обекти.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нали👇

    10 23 Отговор
    Киев за два дня и всьо?

    Коментиран от #19

    21:10 26.07.2026

  • 2 стоян георгиев

    9 26 Отговор
    Нищо няма да излезе от това.путин няма да се съгласи и дори да го стори ще излъже както го е правил до сега

    Коментиран от #6

    21:10 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 НИКВО СПИРАНЕ

    20 6 Отговор
    2023 СПРЯХТЕ ШОТ ПАПАТА И ЗРАЕЛ ГАРАНТИРАХА ЧЕ ЗЕЛЮ ША ПОДПИШЕ СИИИЧКО..... И КО СТАНА...

    21:10 26.07.2026

  • 5 Град Козлодуй

    23 7 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #15

    21:12 26.07.2026

  • 6 Гресирана ватенка

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Каталясал е😁😁😁

    21:12 26.07.2026

  • 7 Укрокопите

    18 4 Отговор
    Са терористи и бандерофашисти

    21:13 26.07.2026

  • 8 Против съм

    19 5 Отговор
    въздушните удари по Киев трябва да си продължат. Въобще не пречат на преговорите

    21:14 26.07.2026

  • 9 Мирчо Спасов Белене

    7 15 Отговор
    Копейки, ако знаете какво ви чака...По-добре да не знаете.

    Коментиран от #29, #32

    21:14 26.07.2026

  • 10 Първо мирен план - капитулация

    12 2 Отговор
    После спиране

    21:15 26.07.2026

  • 11 ужас

    15 6 Отговор
    Зеленси да отива в Москва да подписва капитулацията. Друг начин да спаси украйна просто няма.

    21:15 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стратег

    4 12 Отговор
    Руските стратегически интереси са да завладеят целия свят. Алчни за територия. И като я завладеят могат само да я засерат и ограбят. Не им ли стига тяхната. Имат вече население колкото Турция, но все искат. Алчни. Да си усвоят първо тяхната зфмя.

    Коментиран от #17

    21:16 26.07.2026

  • 14 ШОРТ

    10 2 Отговор
    Печелят време! Лъжат юдите! Да могат да се превъоръжат! Трупат муниции дронове снаряди и следващата седмица пак нападат със силни удари под кръста!

    21:17 26.07.2026

  • 15 Шопо

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй":

    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, всички помощи от САЩ и ЕС дадени на Зеленски всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
    Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #24, #34

    21:17 26.07.2026

  • 16 Ами

    4 3 Отговор
    Спешно е необходимо примирие.
    Американските компании не могат да изнесат задигнатото от окраина.
    Разбира се след като изнасят задигнатото примирието приключва.
    А дали руснаците ще се вържат :)

    21:17 26.07.2026

  • 17 Шапшал

    7 5 Отговор

    До коментар #13 от "Стратег":

    Руснаците си защитават територията от САТАНИСТИТЕ!

    Коментиран от #26

    21:18 26.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Е нали👇":

    Руснаците трябва проявят разбиране и търпение.
    Пабедата изисква сериозни жертви и празен карман. Сприте алкохола, спортувайте, мажете се с Вагизан !!! Казват че помагало 👈😁

    21:20 26.07.2026

  • 20 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    Макаренко си е техен,нямат право да му се сърдят.

    21:21 26.07.2026

  • 21 Против съм

    5 3 Отговор
    въздушните удари Русия трябва да продължат.Не пречат на преговорите за мир.

    Коментиран от #23

    21:22 26.07.2026

  • 22 Удри копейката с манивелата!

    3 4 Отговор
    До изправяне.На манивелата.

    21:25 26.07.2026

  • 23 Володимир Зеленски, президент

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Против съм":

    Руските терористи, фашисти и убийци ще преговарят в Хага със Съда !!!

    21:26 26.07.2026

  • 24 Гресирана ватенка

    4 4 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    Пробвай смес-грес+стружки😁😁😁

    21:27 26.07.2026

  • 25 Еми те свършиха

    5 4 Отговор
    Ракетите и за това искат примирие. Ама на Русия им писна от техните шикалкавения и лъжи... Нали Рубио каза, че ще дават още оръжия на укра и ще й помагат до победа? Е, кво примирие пък искат сега?
    Тея май мислят, че руснаците ядат доматите с колците?

    21:27 26.07.2026

  • 26 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Шапшал":

    Ако си тесняк,грес 😁😁😁

    21:28 26.07.2026

  • 27 С блага дума

    3 3 Отговор
    много се постига. С блага дума и Искандер М още повече. Искандер М много помага в преговорите за мир.

    21:29 26.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Абсурд!

    2 4 Отговор
    Путин е толкова озлобен, унижен и комплексиран, че ще прилага тотален геноцид, докато някой не го спре със сила. Бог, природата или ФСБ.

    21:31 26.07.2026

  • 31 Бой със сарми

    3 1 Отговор
    По фашистките манерки!!! Никакво примирие.

    21:31 26.07.2026

  • 32 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мирчо Спасов Белене":

    ЛЕ......ЛЕЕ...КОЛКО СИ.....П..........

    21:32 26.07.2026

  • 33 ПУТИН РЕШАВА

    6 2 Отговор
    А НЕ ВИЕ НЕФЕЛНИЦИ.

    Коментиран от #35, #36

    21:33 26.07.2026

  • 34 Споко,

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Шопо":

    ще те направим украинец.

    21:33 26.07.2026

  • 35 Той така си вярва

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "ПУТИН РЕШАВА":

    Просто на Тръмп му се свидят ракетите. Гледа да мине тънко. Но май няма да му се получи..
    Ще трябва да ги даде .

    Коментиран от #42

    21:35 26.07.2026

  • 36 Кои сте тези вие?

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "ПУТИН РЕШАВА":

    Гласове ли чуваш? Те отговарят ли ти?

    21:36 26.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Зеленски

    1 1 Отговор
    На колене в Кремъл, като своите деди с "челобитная" молба към Путин за прошка. Подписва каквото му поднесат и ще му позволят на отиде в американското си имение, четвърто по площ в САЩ. Даже частен жет ще му осигурят.

    Коментиран от #41

    21:38 26.07.2026

  • 39 арбалета 🎯

    1 0 Отговор
    Урките вече усещат накъде духа вятъра и работата отива на изуй гащи за тях ...

    21:40 26.07.2026

  • 40 Бат Вальо

    0 0 Отговор
    Побеждаващият предлага на губещия прекратяване на огъня и дипломатическо решение, сиреч моли се за мир ... !!! А бе, вие за хептен тъпи ни имате. В предишно писание ни убеждавате, че Русия е в колапс а Украйна напредва, сега пък това ...

    21:40 26.07.2026

  • 41 Хомосексуален ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Зеленски":

    Ще помогнем.

    21:40 26.07.2026

  • 42 Там действително свършиха

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Той така си вярва":

    ракетите. Китай спря редкоземелните метали за Запада, а без тях няма ракети, оптически и насочващи системи.

    21:40 26.07.2026