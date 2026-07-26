Нов мирен план: САЩ и Украйна спират въздушните удари

Украйна и САЩ подготвят ново съвместно предложение към Русия, насочено към взаимно прекратяване на въздушните удари, предава Reuters.
Инициативата има за цел да постави основите на по-широк дипломатически процес и да съживи блокираните мирни преговори. Според източници от украинските дипломатически среди, планът предвижда установяването на мораториум върху ракетните атаки и ударите с дронове по критична и енергийна инфраструктура.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски вече проведе предварителни дискусии по тази формула по време на срещи със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се предложението да бъде окончателно оформено и представено лично на американския президент Доналд Тръмп по време на предстоящата им среща във Вашингтон във вторник.
Реакцията на Москва: „Твърде рано е за коментар“
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви в официално изявление пред руската информационна агенция Интерфакс, че Москва все още не е получила конкретни параметри по предложението и го определя като „вестникарски съобщения“. Руската страна подчерта, че отговорът ѝ ще зависи изцяло от това доколко новите формули съответстват на руските стратегически интереси.
Основните акценти около текущата ситуация включват:
- Икономически натиск: Украински представители смятат, че зачестилите удари с дронове срещу руски рафинерии и складове налагат тежест върху руската икономика, което може да смекчи позицията на Владимир Путин.
- Предишни откази: Киев вече е отправял подобни запитвания за частично прекратяване на огъня по въздух в миналото, но тогава те бяха отхвърлени от Кремъл.
- Дипломатически канали: Въпреки усложнената международна обстановка и влиянието на паралелния конфликт в Иран, каналите за комуникация между американските и руските преговарящи остават отворени.
До момента нито една от двете воюващи страни не е прекратила бойните действия, като през изминалото денонощие отново бяха регистрирани взаимни атаки с безпилотни апарати по цивилни и военни обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е нали👇
Коментиран от #19
21:10 26.07.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #6
21:10 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НИКВО СПИРАНЕ
21:10 26.07.2026
5 Град Козлодуй
Коментиран от #15
21:12 26.07.2026
6 Гресирана ватенка
До коментар #2 от "стоян георгиев":Каталясал е😁😁😁
21:12 26.07.2026
7 Укрокопите
21:13 26.07.2026
8 Против съм
21:14 26.07.2026
9 Мирчо Спасов Белене
Коментиран от #29, #32
21:14 26.07.2026
10 Първо мирен план - капитулация
21:15 26.07.2026
11 ужас
21:15 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стратег
Коментиран от #17
21:16 26.07.2026
14 ШОРТ
21:17 26.07.2026
15 Шопо
До коментар #5 от "Град Козлодуй":Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
Просто е.
Да да ама не, всички помощи от САЩ и ЕС дадени на Зеленски всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите.
Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #24, #34
21:17 26.07.2026
16 Ами
Американските компании не могат да изнесат задигнатото от окраина.
Разбира се след като изнасят задигнатото примирието приключва.
А дали руснаците ще се вържат :)
21:17 26.07.2026
17 Шапшал
До коментар #13 от "Стратег":Руснаците си защитават територията от САТАНИСТИТЕ!
Коментиран от #26
21:18 26.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Е нали👇":Руснаците трябва проявят разбиране и търпение.
Пабедата изисква сериозни жертви и празен карман. Сприте алкохола, спортувайте, мажете се с Вагизан !!! Казват че помагало 👈😁
21:20 26.07.2026
20 Отреазвяващ
21:21 26.07.2026
21 Против съм
Коментиран от #23
21:22 26.07.2026
22 Удри копейката с манивелата!
21:25 26.07.2026
23 Володимир Зеленски, президент
До коментар #21 от "Против съм":Руските терористи, фашисти и убийци ще преговарят в Хага със Съда !!!
21:26 26.07.2026
24 Гресирана ватенка
До коментар #15 от "Шопо":Пробвай смес-грес+стружки😁😁😁
21:27 26.07.2026
25 Еми те свършиха
Тея май мислят, че руснаците ядат доматите с колците?
21:27 26.07.2026
26 Гресирана ватенка
До коментар #17 от "Шапшал":Ако си тесняк,грес 😁😁😁
21:28 26.07.2026
27 С блага дума
21:29 26.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Абсурд!
21:31 26.07.2026
31 Бой със сарми
21:31 26.07.2026
32 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #9 от "Мирчо Спасов Белене":ЛЕ......ЛЕЕ...КОЛКО СИ.....П..........
21:32 26.07.2026
33 ПУТИН РЕШАВА
Коментиран от #35, #36
21:33 26.07.2026
34 Споко,
До коментар #15 от "Шопо":ще те направим украинец.
21:33 26.07.2026
35 Той така си вярва
До коментар #33 от "ПУТИН РЕШАВА":Просто на Тръмп му се свидят ракетите. Гледа да мине тънко. Но май няма да му се получи..
Ще трябва да ги даде .
Коментиран от #42
21:35 26.07.2026
36 Кои сте тези вие?
До коментар #33 от "ПУТИН РЕШАВА":Гласове ли чуваш? Те отговарят ли ти?
21:36 26.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Зеленски
Коментиран от #41
21:38 26.07.2026
39 арбалета 🎯
21:40 26.07.2026
40 Бат Вальо
21:40 26.07.2026
41 Хомосексуален ли си?
До коментар #38 от "Зеленски":Ще помогнем.
21:40 26.07.2026
42 Там действително свършиха
До коментар #35 от "Той така си вярва":ракетите. Китай спря редкоземелните метали за Запада, а без тях няма ракети, оптически и насочващи системи.
21:40 26.07.2026